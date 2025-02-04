A 14 legjobb táblázatkezelő szoftver 2025-ben (ingyenes és fizetős)

Akár a pénzügyek, a szoftverfejlesztés vagy a divat területén dolgoznak, minden projektmenedzsernek valamikor ugyanazzal a kihívással kell szembenéznie: az adatok ábrázolásával és kezelésével. Minél nagyobb és összetettebb egy adatkészlet, annál nehezebb kezelni.

Itt kerülnek előtérbe a táblázatkezelő szoftverek. Testreszabhatóságuknak és sokoldalúságuknak köszönhetően ezek az eszközök gyerekjátékká teszik a számok és értékek kezelését. Az adatok bevitelére és rendezésére szolgáló felületen kívül képletekkel is segítenek azok kiszámításában.

Számos táblázatkezelő eszköz található a piacon, és a tökéletes megtalálása kihívást jelenthet. Több tucat lehetőséget vizsgáltunk meg, elemeztük azok főbb jellemzőit, előnyeit és hátrányait, és kiválasztottuk a 14 legjobb táblázatkezelő szoftvert az adatkezelés és más PM-hez kapcsolódó folyamatok racionalizálása érdekében!

Mit kell keresnie egy táblázatkezelő szoftverben?

A következő táblázatkezelő szoftvernek rendelkeznie kell bizonyos kulcsfontosságú jellemzőkkel, például:

Testreszabhatóság: Lehetővé kell tennie az oszlopok és sorok módosítását, táblázatok létrehozását, vizuális elemek hozzáadását és színek használatát, hogy olyan egyedi teret hozhasson létre, amely összhangban áll vállalatának céljaival és márkájával. A platformnak rendelkeznie kell egy kényelmes szerkesztő eszköztárral, amely ezt lehetővé teszi. Sokoldalúság: A szoftvert különböző célokra kell tudnia használni, legyen szó : A szoftvert különböző célokra kell tudnia használni, legyen szó projektköltségvetési tervek készítéséről, pénzügyi jelentések generálásáról vagy célok felvázolásáról. Könnyű használat: A szoftver használatához nem szükséges hónapokig tartó képzés és oktatóanyagok átnézése. Skálázhatóság: Képesnek kell lennie nagyobb és összetettebb adathalmazok kezelésére, amelyek a vállalat növekedésével jelentkezhetnek. Sablonok támogatása: Lehetővé kell tennie olyan sablonok használatát, amelyek gyorsabbá és egyszerűbbé teszik a táblázatok létrehozását és szerkesztését.

A 14 legjobb táblázatkezelő alkalmazás

A fentebb ismertetett kritériumok alapján állítottuk össze a 14 legértékesebb táblázatkezelő platform listáját. Ezek a platformok megbízhatóságot, könnyű használatot és funkcionalitást ötvöznek, és bármely iparágban használhatók. 💪

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp egy átfogó projektmenedzsment platform. Számos felhasználási lehetősége közül az egyik a tiszta, jól szervezett és együttműködésen alapuló táblázatok és adatbázisok létrehozása, mindez a ClickUp Table nézetnek köszönhetően.

Ez a nézet lehetővé teszi funkcionális táblázatok tervezését dokumentumok, projektek, ügyfelek és csapata kezeléséhez. A több mint 15 nézetnek köszönhetően bármilyen adattípust ábrázolhat és kezelhet, a képletektől és a feladatok előrehaladásától a költségekig, árakig és értékelésekig. Táblázatait dokumentumok és linkek csatolásával teheti még hatékonyabbá.

A ClickUp segít az adatok kezelésében azáltal, hogy kapcsolatokat hozhat létre a feladatok között, így biztosítva az optimális munkafolyamatokat és meghatározva a prioritásokat. Összekapcsolhatja az ügyfeleket konkrét projektekkel, a csapat tagokat hibajelentésekkel, és feladatok közötti függőségeket hozhat létre.

A platform fantasztikus táblázatkezelő sablonokat is kínál, amelyek megkönnyítik a munkáját. Próbálja ki a ClickUp projektmenedzsment táblázatkezelő sablonját, amellyel feladatokra bontja a projektet, hozzárendelhet felelősöket, nyomon követheti a fázisokat és figyelemmel kísérheti a határidőket.

A ClickUp legjobb funkciói

Táblázatos nézet

Adatvizualizációk bármilyen típusú munkához

Több mint 1000 sablon

Segít összekapcsolni a feladatokat a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében.

Kiváló együttműködési funkciók

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók hibákat tapasztaltak.

A lehetőségek száma elsöprő lehet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes : 0 USD

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. Microsoft Excel

Használja a Microsoft Excel programot és annak több mint 450 képletét az adatok szervezéséhez és kezeléséhez, valamint számítások elvégzéséhez.

A Microsoft Excel, amely minden idők egyik legnépszerűbb táblázatkezelő programja, számos funkciót kínál az adatok tárolásához, kezeléséhez és megjelenítéséhez.

A legérdekesebb az oszlopok felett található képletcsík lesz. Itt adhatja meg az Excelnek, hogy milyen matematikai műveleteket szeretne végrehajtani. Az eszköz több mint 450 képletet kínál az adatok kezeléséhez, a legnépszerűbbek a SUM, IF, COUNT, MAX és AVERAGE.

Bonyolultnak tűnik? Ne aggódjon, mert az Excel minden képletet részletesen elmagyaráz. Ezenkívül útmutatást ad a használatához, és ha hibát követ el, az Excel erről #####, #DIV/0! vagy #NAME? hibaértékek megjelenítésével tájékoztatja Önt.

Az Excel kiválóan alkalmas az adatok diagramokkal és grafikonokkal történő megjelenítésére is. Csak ki kell választania a kívánt adatokat, és hagyni, hogy a program elvégezze a varázslatot.

A Microsoft Excel legjobb funkciói

Neves táblázatkezelő program

Több mint 450 képlet

Az alapvető funkciók könnyen használhatók.

Egyszerű táblázatok és grafikonok készítése

A Microsoft Excel korlátai

Több felhasználó is említette, hogy a platform nagy/összetett adathalmazok miatt lefagy.

A platform nem minden operációs rendszeren ugyanúgy néz ki.

A Microsoft Excel árai

Különböző árazási csomagokról a weboldalon tájékozódhat.

Microsoft Excel értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 2500 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 18 500 értékelés)

3. OnlyOffice

Az OnlyOffice Excel-szerű felülettel rendelkezik, és lehetővé teszi Excel táblázatok feltöltését és szerkesztését is. A platform valós idejű szerkesztést tesz lehetővé, ami végső soron a fő előnyéhez vezet: a együttműködéshez.

Az OnlyOffice segítségével Ön és csapata együtt dolgozhat a táblázatokon, megjegyzéseket fűzhet hozzájuk és cseveghet, hogy mindenki naprakész legyen a projekt legújabb fejleményeiről. Emellett böngészheti a verziótörténetet és konkrét információkat is lekérhet.

A platform több mint 400 képlet és funkció segítségével szuperképességeket biztosít a táblázatkezeléshez. Használjon táblázatsablonokat a munka megkönnyítéséhez, elemezzen adatokat pivot táblákkal, ábrázolja az információkat grafikonokkal és diagramokkal, illesszen be fájlokat, jelszóval védje a tábláit, automatizálja a feladatokat, mentse a táblákat PDF-ként, és még sok minden mást!

Az OnlyOffice legjobb funkciói

Ismerős felület

Offline és online is működik.

Kiváló együttműködési lehetőségek

Több mint 400 funkció és képlet

A biztonságot előtérbe helyezi

Az OnlyOffice korlátai

Egyes felhasználók szerint a fájlok betöltése a vártnál hosszabb ideig tart.

Több integrációval még előnyösebb lehet

OnlyOffice árak

Docs Cloud : Üzleti : 8 USD/hó felhasználónként VIP : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Üzleti : 8 USD/hó felhasználónként

VIP : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

OnlyOffice értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

4. Airtable

Szeretné ötvözni a jó öreg táblázatkezelő megjelenését az adatbázisok funkcionalitásával? Próbálja ki az egyik legjobb ingyenes táblázatkezelő szoftvert, az Airtable-t!

Az Airtable táblázatkezelő-szerű felülettel rendelkezik, oszlopok és sorok rácsával. A platform azonban több, mint egy táblázatkezelő szoftver – adatbázisok köré épül.

Az Airtable adatbázisait külső táblázatokhoz kapcsolhatja, mindenféle fájltípust és -méretet kezelhet, adatkészleteket különíthet el, és az adatokat különböző szempontokból megtekintheti, mindezt az adatok integritásának megőrzése mellett.

Az Airtable kiváló platform az együttműködéshez, mivel több ember egyszerre szerkesztheti és kezelheti az adatbázisokat. Élvezheti a standard táblázatkezelő szoftverek által kínált lehetőségeket, mint például grafikonok, diagramok és pivot táblák létrehozása az adatokból, számítások elvégzése és információk szűrése.

Az Airtable legjobb funkciói

Rugalmas környezet az adatok kezeléséhez

Intuitív felület

Középpontjában az adatbázisok állnak

Számos fájltípust és méretet támogat.

Többféle nézet

Az Airtable korlátai

A fejlett funkciók elsajátításához tanulási folyamat szükséges.

Néhány felhasználó számára további árazási tervezetek is jól jönnének.

Airtable árak

Ingyenes : 0 USD

Plusz : 10 USD/hó/felhasználó

Pro : 20 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Airtable értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)

5. Smartsheet

Mi jön ki abból, ha egy projekt- és munkamenedzsment platformot táblázatokkal kombinálunk? A Smartsheet, egy sokoldalú program jellegzetes rácsos felülettel.

Az adatok bevitel egyszerű, és egyedi oszlopokat és sorokat is hozzáadhat, hogy pontosan a vállalat igényeinek megfelelő teret hozzon létre.

A Smartsheet segítségével projektkapcsolatos jelentéseket készíthet közvetlenül a rácsnézetből. Automatizálja a feladatokat, gyűjtsön adatokat űrlapok segítségével, hozzon létre feladatfüggőségeket, és használjon sablonokat, hogy munkája ne nehezebb, hanem okosabb legyen!

A rácsnézet számos oszloptípust támogat, például névjegyeket, dátumokat és szimbólumokat. Lehetővé teszi dokumentumok csatolását, valamint a sorok hierarchiájának és a feltételes formázásnak a használatát az adatok szervezéséhez. Ez a nézet többféle helyzethez is alkalmazkodik, a projektek és ügyfelek kezelésétől a megfelelőség biztosításáig és az ügyfelek visszajelzéseinek áttekintéséig.

A Smartsheet segítségével elemezheti a munkafolyamatokat és a folyamatokat, hogy meghatározza csapata hatékonyságát, és magabiztosan tervezhesse a jövőbeli feladatokat.

Hasonlítsa össze a Smartsheet és az Asana programokat!

A Smartsheet legjobb funkciói

Ismerős rácsnézet

Hatékony projekt- és feladatkezelési funkciók

Feladatok automatizálása

Feltételes formázás

Különböző adattípusokat támogat

A Smartsheet korlátai

A fejlett opciók elsajátítása időbe telik.

Néhány felhasználó említette, hogy a jogosultsági szint beállítások frissíthetők lennének.

Smartsheet árak

Ingyenes : 0 USD

Pro : 7 USD/hó felhasználónként (legfeljebb 10 felhasználó)

Üzleti : 25 USD/hó felhasználónként (minimum három felhasználó)

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Smartsheet értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2900 értékelés)

6. Stackby

Olyan táblázatkezelő-adatbázis hibridet keres, amely hangsúlyt fektet az együttműködésre, és lehetővé teszi a munkafolyamatok létrehozását és automatizálását?

A Stackby kód nélküli adatbázisokra támaszkodik, és ismerős táblázatkezelő felülettel rendelkezik. Használhatja úgy, mint egy hagyományos táblázatkezelő platformot: adhat be adatokat, számíthat és készíthet jelentéseket. A Stackby segítségével azonban táblázatkezelőjét robusztus, kód nélküli relációs adatbázissá is alakíthatja.

A platform lehetővé teszi az adatok űrlapokon keresztül történő gyűjtését, és olyan nézeteket kínál, mint a Rács, Kanban és Naptár. Használjon több mint 25 oszlop típust, kapcsolja össze tábláit, és használja ki a feltételes formázás és a fejlett szűrési lehetőségeket.

A legjobb az egészben, hogy nem kell manuálisan frissítenie az adatait – egyszerűen csatlakoztassa tábláit az API-khoz, és hagyja, hogy az adatbázis elvégezze a munkát helyette.

Az adatbázisokban található adatok alapján vizuális elemekkel ellátott irányítópultokat hozhat létre, például grafikonokat, táblázatokat vagy célkövetőket.

A Stackby legjobb funkciói

Segít kódolás nélküli adatbázisok létrehozásában

Lehetővé teszi táblák API-khoz való csatlakoztatását.

Különböző oszloptípusok

Többféle nézet

Egyszerű, felhasználóbarát felület

A Stackby korlátai

Több felhasználó is említette, hogy gyakran kijelentkezik a platformról.

Több API-kapcsolat előnyös lenne.

Stackby árak

Ingyenes : 0 USD

Személyes : 4 USD/hó felhasználónként

Gazdaságosság : 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Stackby értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (70+ értékelés)

7. SeaTable

A SeaTable egy másik adatbázis-táblázatkezelő kombináció, amely olyan funkciókkal van tele, amelyekkel az adatok szervezése és kezelése gyerekjáték lesz!

A SeaTable lehetővé teszi új adatok bevitelét űrlapok, API vagy integrációk segítségével. Mindenféle adatot támogat, a szövegektől, dátumoktól és számoktól kezdve a képekig, e-mailekig, fájlokig és URL-ekig.

Teljes ellenőrzése van az adatbázisában zajló minden felett. Szűrheti az adatokat, testreszabhatja a jogosultsági beállításokat, szerkesztheti a színeket, válthat a nézetek között, megoszthatja munkáját munkatársaival és harmadik felekkel, valamint ábrákká és grafikonokká alakíthatja adatait.

A SeaTable lenyűgöző automatizálási lehetőségeket is kínál. Optimalizálja az ismétlődő feladatokat Javascript és Python szkriptek segítségével, végezzen számításokat az összes sorban és oszlopban (mint az Excelben), hozzon létre testreszabott értesítéseket bizonyos műveletekhez, és hajtson végre meghatározott folyamatokat előre megadott időpontokban.

A SeaTable legjobb funkciói

Adatbázis és táblázatkezelő kombinációja

Többféle adatbeviteli módszer

Kiváló automatizálási funkciók

Személyre szabott értesítések

A SeaTable korlátai

A platform előnyeinek maximális kihasználásához Javascript és Python ismeretekre van szükség.

Egyes felhasználók szerint a felhasználói felületet érdemes lenne átalakítani.

SeaTable árak

Ingyenes : 0 €

Plusz : 7 €

Vállalati : 14 €

Dedikált felhő: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

SeaTable értékelések és vélemények

GetApp : 4,6/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

8. Quip

A Quip egy dinamikus ötvözete a táblázatoknak, dokumentumoknak és csevegési lehetőségeknek. Hatékony funkciókat egyesít az értékesítési folyamatok racionalizálása és a valós idejű együttműködés elősegítése érdekében.

Mivel a Quip a Salesforce leányvállalata, nem meglepő, hogy az összes Salesforce-listát, adatot és jelentést közvetlenül a Quipből szerezheti be, így biztosítva, hogy a legfrissebb információkkal dolgozzon.

A Quip táblázatkezelő programmal kezelheti értékesítési és CRM adatait, megoszthatja azokat munkatársaival és ügyfeleivel, számításokat végezhet, folyamatokat automatizálhat, valamint sablonokat és integrációkat használhat, hogy még könnyebbé tegye munkáját. A jogosultsági beállítások segítségével eldöntheti, ki mit tehet az egyes táblázatokban.

A platform több mint 400 funkcióval és gyorsbillentyűvel rendelkezik, amelyek segítségével Ön és csapata több feladatot tud elvégezni kevesebb idő alatt.

A Quip legjobb funkciói

A Salesforce ökoszisztéma része

Fókuszban az értékesítés és a CRM

Egyszerűsíti a folyamatokat és javítja az együttműködést

Feladatok automatizálása

A Quip korlátai

Több felhasználó is jelezte, hogy a platform összeomolhat nagy adatmennyiségek kezelése közben.

Egy jobban testreszabható felhasználói felület jó kiegészítés lenne.

Quip árak

Starter : 10 USD/hó felhasználónként

Plusz : 25 USD/hó felhasználónként

Haladó: 100 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Quip értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

9. EtherCalc

Egy egyszerű, webalapú, ingyenes táblázatkezelő szoftver, amely nem igényel fiók létrehozását, álomnak tűnhet. Az EtherCalc ezt valósággá teszi!

A platform használatának megkezdéséhez csak a weboldalát kell felkeresnie. Miután létrehozta a táblázatot, megoszthatja másokkal, és valós időben együtt dolgozhatnak rajta.

Ez nem egy robusztus adatbázis-platform, amely lehetővé teszi a feladatok automatizálását, a táblázatok összekapcsolását vagy más programokkal való integrálást. Ez egy egyszerű táblázatkezelő platform, tiszta felülettel, tökéletes azok számára, akiknek nincs szükségük felesleges extrára.

Az EtherCalc ideális készletkezeléshez és kérdőívek készítéséhez, de brainstorming üléseken is jól jöhet.

Lehetővé teszi a .csv, .ods és .xlsx fájlok importálását, valamint különböző oszloptípusok, például szöveg, matematika, dátum és idő használatát, attól függően, hogy milyen adatokat szeretne ábrázolni. Több tucat képlet közül választhat, és profi módon kezelheti adatait!

Az EtherCalc legjobb funkciói

Egyszerű felület

Nincs szükség fiókra

Támogatja a valós idejű együttműködést

Lehetővé teszi a fájlok importálását

Több tucat funkció és képlet

Az EtherCalc korlátai

Egyes felhasználók szerint a platformnak nehézségei vannak a nagyobb fájlok megnyitásával.

EtherCalc árak

Ingyenes

EtherCalc értékelések és vélemények

TrustRadius: 9,9/10 (3 értékelés)

10. Zoho Sheet

A Zoho Sheet a Zoho, egy átfogó üzleti szoftvercsomag része, amely lehetővé teszi funkcionális táblázatok létrehozását és kezelését, valamint azok csapatmunkában történő feldolgozását.

A platform több mint 350 előre definiált funkciót tartalmaz, amelyek segítségével különböző adattípusokat kezelhet bármilyen célra, legyen az leltározás, költségvetés tervezés vagy projekthez kapcsolódó feladat elvégzése.

A több mint 1000 integrációval rendelkező Zoho Sheet segítségével automatizálhatja táblázatait és importálhat adatokat különböző forrásokból, beleértve az Excel programot is.

A szoftver előtérbe helyezi az együttműködést, így munkatársaival együtt dolgozhat a táblázatokon, megjegyzéseket fűzhet hozzájuk, módosíthatja őket, és megbeszélheti a feladatokkal és projektekkel kapcsolatos kérdéseket. Minden táblázatot kézben tarthat, ha blokkolja a kiválasztott munkatársak számára a cellákat, jogosultságokat állít be, és áttekinti a korábbi verziókat.

A Zoho Sheet egy forradalmi funkcióval rendelkezik: egy Zia nevű mesterséges intelligencia asszisztenssel. Zia minden, az adatokkal és táblázatokkal kapcsolatos kérdésre válaszol, és a legjobb az egészben, hogy érti a közönséges angolt!

A Zoho Sheet legjobb funkciói

A Zoho ökoszisztéma része

Több mint 1000 integráció és több mint 350 előre definiált funkció

Kiváló együttműködési lehetőségek

Mesterséges intelligenciával működő asszisztens

A Zoho Sheet korlátai

Több felhasználó is arról számolt be, hogy a táblázatok szerkesztése a mobilalkalmazásban lassú lehet.

A korlátozott tárhelykapacitás problémát jelenthet azok számára, akik nagy adathalmazokkal dolgoznak.

Zoho Sheet árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Zoho Sheet értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (140+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

11. LibreOffice

A LibreOffice egy ingyenes, offline irodai programcsomag, amelyet sok felhasználó a Microsoft Office kiváló alternatívájaként tart számon. A programcsomag táblázatkezelő programja a LibreOffice Calc.

A platform több mint 300 funkciót kínál kis és nagy adathalmazok kezeléséhez, és ha nem tudja, hogyan kell használni néhányat közülük, a beépített varázsló segít.

A legkiemelkedőbb funkció a DataPilot. Ezzel nyers adatokat vonhat ki különböző adatbázisokból, és azokat értelmes információkká alakíthatja, amelyeket táblázatkezelőjében bemutathat.

Bár offline programról van szó, a Calc többfelhasználós támogatással büszkélkedhet. Ossza meg táblázatait másokkal, engedje meg nekik, hogy beírják adataikat, és minimalizálja a félreértések és az adatok duplikálásának kockázatát.

Alapértelmezés szerint a Calc a dokumentumokat .odt formátumban menti. Mivel azonban sokan még mindig az Excel programot használják, a Calc lehetővé teszi, hogy táblázatait .xlsx formátumban tárolja! A táblázatokat PDF formátumba is exportálhatja.

A LibreOffice Calc legjobb funkciói

Több mint 300 funkció

A DataPilot segítségével nyers adatokat kezelhet.

Többfelhasználós támogatás

Lehetővé teszi a táblázatok többféle formátumban történő mentését.

A LibreOffice Calc korlátai

Néhány felhasználó szerint az automatikus mentés funkció nem megbízható.

A felület frissítésre szorulna.

LibreOffice Calc árak

Ingyenes

LibreOffice Calc értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (20+ értékelés)

12. Microsoft 365

A Microsoft 365, korábban Office 365 néven ismert, egy olyan szoftvercsomag, amely olyan népszerű programokból áll, mint az Excel, a Word, a PowerPoint, az Outlook, a Teams és az OneDrive. Míg az Excel gyakran szinonimája a táblázatoknak, a Microsoft 365 család egyéb alkalmazásai is segíthetnek táblázatok létrehozásában és kezelésében, bár ez nem az elsődleges céljuk.

Ha például egy Word-dokumentumon dolgozik, és hozzá kell adnia egy táblázatot, nem kell elindítania az Excel programot. Ehelyett beilleszthet egy Excel-táblázatot, beírhatja az adatait, és az Excel funkcióit közvetlenül a Word programból használhatja!

Ugyanezt megteheti a PowerPointban is, és Excel táblázatokkal gazdagíthatja prezentációit.

Amikor Excel táblázatot ad hozzá a Wordhez vagy a PowerPointhoz, az Excel eszköztára megjelenik a képernyő tetején, így teljes hozzáférést biztosít a program funkcióihoz és képleteihez.

A Microsoft 365 legjobb funkciói

Különböző célokra szolgáló programcsomag

Lehetővé teszi a táblázatok és dokumentumok/prezentációk kombinálását.

Felhasználóbarát felület

Ösztönzi az együttműködést

A Microsoft 365 korlátai

A felhasználók alkalmanként kisebb hibákról számolnak be.

A mobil élmény javítható

A Microsoft 365 árai

Üzleti felhasználóknak : Business Basic : 6,00 USD/hó felhasználónként Business Standard : 12,50 USD/hó felhasználónként Business Premium : 22,00 USD/hó felhasználónként Apps for Business : 8,25 USD/hó felhasználónként

Business Basic : 6,00 USD/hó felhasználónként

Business Standard : 12,50 USD/hó felhasználónként

Business Premium : 22,00 USD/hó felhasználónként

Apps for Business : 8,25 USD/hó felhasználónként

Otthoni használatra : Személyes : 69,99 USD/év (egy felhasználó) Családi : 99,99 USD/év (legfeljebb hat felhasználó)

Személyes : 69,99 USD/év (egy felhasználó)

Család: 99,99 USD/év (legfeljebb hat felhasználó)

Business Basic : 6,00 USD/hó felhasználónként

Business Standard : 12,50 USD/hó felhasználónként

Business Premium : 22,00 USD/hó felhasználónként

Apps for Business: 8,25 USD/hó felhasználónként

Személyes : 69,99 USD/év (egy felhasználó)

Család: 99,99 USD/év (legfeljebb hat felhasználó)

Microsoft 365 értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (4900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 13 000 értékelés)

13. Google Táblázatok

A Google Sheets egy másik, széles körben használt táblázatkezelő platform, amelynek felülete az Excelhez hasonló.

A platform számos képletet és funkciót kínál, amelyekkel könnyedén kezelhet különböző típusú adatokat. Mivel felhőalapú, a Google Sheets valós idejű együttműködést tesz lehetővé, így helytől függetlenül dolgozhat együtt csapatával.

A platform a Google ökoszisztémájának része, így adatokat importálhat a Google Forms-ból, vagy táblázatokat adhat hozzá a Google Docs-hoz vagy a Google Slides-hoz.

A Google Sheets másik fontos tulajdonsága a sokoldalúság. Használhatja számítógépén, laptopján, táblagépén és mobil eszközén, vagyis táblázatokat hozhat létre és szerkeszthet akár útközben is!

A Google Sheets automatizálja az ismétlődő bejegyzéseket a Smart Fill funkcióval – felismeri a mintákat és javasolja a legmegfelelőbb megoldásokat, ami egy újabb kényelmes és időtakarékos lehetőség.

A Google Táblázatok legjobb funkciói

Tökéletesen működik a Google család platformjaival.

Offline módban is elérhető

Bejegyzés automatizálása

Minden eszközön használható

Különböző képletek és funkciók táblázatok létrehozásához és szerkesztéséhez

A Google Táblázatok korlátai

Komplex vagy nagy adatállományok kezelése esetén nem feltétlenül megfelelő

Az automatikus mentés nem mindig működik

A Google Táblázatok árai

Ingyenes személyes használatra (Google-fiókkal)

Business Starter : 6 USD/hó felhasználónként

Business Standard : 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 18 USD/hó felhasználónként

Google Sheets értékelések és vélemények

GetApp : 4,7/5 (több mint 12 700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 12 700 értékelés)

14. MultiRow

Ha JavaScript-ben dolgozik, akkor tudja, milyen nehézséget jelent a széles táblázatokban görgetni a kívánt információk megkeresése érdekében. A MultiRow DataGrid segít testreszabni a táblázatot, és kiválasztani, mely oszlopokat és sorokat szeretné egymásra helyezett formátumban megjeleníteni.

A MultiRow nemcsak rugalmasságot biztosít az elrendezés tervezésében, hanem lehetővé teszi a mezők hierarchikus struktúrájuk alapján történő csoportosítását, a cellák egyesítését, bizonyos sorok/oszlopok rögzítését, valamint a billentyűzet használatát a táblázatokban való navigáláshoz. Emellett fejlett szűrési opciók segítségével könnyedén megtalálhatja a megfelelő információkat.

A MultiRow legjobb funkciói

Megkönnyíti a táblázatokban való navigálást

Kiváló testreszabási lehetőségek

Nincs többé szükség a nagy adathalmazok között való görgetésre.

Fejlett szűrési lehetőségek

A MultiRow korlátai

Nem ideális platform kezdőknek

MultiRow árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

MultiRow értékelések és vélemények

Nincs értékelés

Táblázatkezelő szoftver: elengedhetetlen eszköz a projektmenedzsment eszköztárában

A táblázatkezelő szoftverek sokféle feladatot képesek ellátni – felhasználhatók projektcélok tervezésére, feladatlisták készítésére, projektköltségvetések kiszámítására, diagramok és grafikonok rajzolására, időkövetésre és még sok másra.

A megfelelő táblázatkezelő eszközzel Ön is szuperhőssé válhat a projektmenedzsment területén, és segíthet Önnek és csapatának hatékonyabban és kevesebb stresszel kezelni a projekteket.