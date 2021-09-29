Táblázatkezelő projektmenedzsment (sablonok, előnyök, korlátozások)

Projektmenedzserként egyszerű kívánsága van:

De ennek a vágyakozásnak a megvalósításához nem olyan egyszerű dolgokra van szükség, mint például projektterv készítése, projektütemterv felállítása, a projekt hatókörének meghatározása, erőforrás-tervezés, ügyfelek kezelése stb.

Szerencsére ma már táblázatkezelő szoftverekkel lehet mindezt kezelni, így nem kell ezekkel a feladatokkal bajlódni.

Ebben a cikkben megtudhatja, mi is az a projektmenedzsment táblázat, milyen előnyei vannak, és bemutatunk néhány táblázatsablont is. Emellett javaslatot teszünk egy alternatívára is, amely megoldást jelenthet a táblázatos projektmenedzsment hátrányaira.

Mi az a projektmenedzsment táblázat?

Ha táblázatkezelő programban készít projektütemtervet, Gantt-diagramot, irányítópultot, jelentést vagy feladatlistát, az máris projektmenedzsment táblázatkezelő programnak minősül.

Egyszerűbben fogalmazva: a táblázatos projektmenedzsment minden, amit egy táblázatban végzel a projektmenedzsment megkönnyítése érdekében.

Sokan használják őket a projektek kezelésére, mert könnyen kezelhetők.

A legtöbbünk legalább egyszer látott vagy használt már Microsoft Excel vagy Google Sheet táblázatot az életében, igaz?

Rugalmasak, és képletek és diagramok segítségével manuálisan kezelheti a projekteket.

A legjobb az egészben, hogy ki hagyhatja a kézi munkát, mert valaki kitalált egy zseniális újítást, a sablonokat.

De mi teszi a táblázatos projektmenedzsmentet igazán kiemelkedővé?

A táblázatos projektmenedzsment 5 előnye

Függetlenül attól, hogy az Excel táblázatkezelő programot vagy a Google táblázatkezelő programot választja projektmenedzsment célokra, néhány előnyben részesülhet.

Nézzük meg néhányat közülük:

1. Szervezés

A táblázat gyakran az első választás az adatok gyűjtéséhez és rendszerezéséhez: ez a két legegyszerűbb felhasználási módja.

Ha pedig szereti a rendet, akkor a táblázat a legjobb választás az Ön számára.

Az összes projektadatot egyszerű, áttekinthető oszlopokba és sorokba rendezheti, majd képletekkel rendezheti őket, hogy gyorsan megtalálja a kívánt információkat.

2. Költségvetés

Ha a Microsoft Excel iskolába járna, mindannyian tudjuk, melyik tantárgyból lenne kitűnő – matematikából!

Az Excel számításai ugyanis lenyűgözőek és pontosak.

Amikor leülsz a projekt költségvetését elkészíteni, az Excel táblázatkezelő program gyors számításai segítségével könnyedén végigcsinálhatod a feladatot. A legtöbb számítás elvégezhető a Google projektmenedzsment táblázatkezelő programjában is.

3. Olcsó lehet

A táblázatos projektmenedzsmentet nulla költséggel végezheti.

Használhatja a Google Táblázatokat...

Csak egy Google-fiókra van szüksége, hogy elkezdhesse használni a Sheets alkalmazást a projektek kezeléséhez.

A Google Sheets-től eltérően az Excel nem ingyenes. Azonban a Microsoft 365 Personal csomagot megfizethető áron, havi 6,99 dollárért megvásárolhatja.

Szeretné megtanulni, hogyan kell projekteket kezelni a Google Táblázatokban?

Vessen egy pillantást a Google Sheets projektmenedzsment útmutatónkra .

4. Kiváló feladatlisták készítéséhez

A táblázatkezelő cellák nagyon hasznosak, ha listákat kell készítenie.

Ez azt jelenti, hogy annyi projektfeladatot vagy teendőlistát hozhat létre, amennyit csak akar.

Már tudjuk, hogy a táblázatok milyen jól szervezettek lehetnek, így kényelmes és egyszerű lesz a saját tevékenységeinek napi szintű kezelése.

Nem, a csapatát nem kell kihagyni.

Minden nap feladatlistákat készíthet a csapatának, hogy a projektek a terv szerint haladjanak.

Sorolja fel az egyes feladatokat

Adjon hozzá feladatleírást és megjegyzéseket a teendőkről.

Ne feledkezzen meg a felelős alkalmazott nevét megemlíteni!

Vessen egy pillantást az Excel projekt menedzsment útmutatónkra .

5. Sablonok

A sablonok rengeteg időt takarítanak meg, így megkönnyítik az életét.

Szerencsére számtalan Excel és Google Sheets sablon közül választhat.

Mindenhez és mindenki számára van sablon.

A Google Sheets még ingyenes, hasznos sablonokkal is előre feltöltve érkezik, hogy segítsen a projektednek a tervnek, a költségvetésnek és a szervezettségnek megfelelően haladni.

Az Excel is számos sablont kínál naptárakhoz, feladatok nyomon követéséhez, értékesítések nyomon követéséhez és egyebekhez.

Vessünk egy pillantást néhányra közülük:

4 táblázatkezelő projektmenedzsment sablon

A projektmenedzsment sablon hatékony eszköz mind egyszerű, mind összetett projektekhez.

1. Projektprobléma-követő sablon

Ahelyett, hogy a semmiből hozna létre egy projektmenedzsment Excel táblázatot, használja ezt az Excel sablont a projekt kockázatainak kezeléséhez a problémák naplózásával.

Töltse le ezt az Excel projektprobléma-követő sablont.

2. Mérleg sablon

Ez a mérlegsablon segíthet nyomon követni eszközeit, kötelezettségeit és saját tőkéjét. Használja azt, hogy jobban megértse vállalatának pénzügyi helyzetét, és ennek megfelelően tervezhesse jövőbeli projektjeit.

Töltse le ezt a Google Sheets mérleg sablont.

3. Gantt-diagram sablon

Ez egy Gantt-diagram sablon Google Sheet-hez, amely segít nyomon követni a projekt és az ütemterv előrehaladását. Ez egy egyszerű módszer a projektterv vizualizálására és annak ellenőrzésére, hogy a teljesítések időben elkészülnek-e.

Töltse le ezt a Google Sheets Gantt-diagram sablont.

4. Projektköltségvetési sablon

Használja ezt az Excel projektköltségvetési sablont a teljesítések, beszállítók, becsült és tényleges költségek stb. nyomon követéséhez.

Töltse le ezt az egyszerű Excel projektköltségvetési sablont.

Az interneten további sablonokat is kereshet, például:

Projekttervezési sablon

Építési projekt sablon

Projekt ütemterv sablon

Projektmenedzsment-dashboard sablon

Projektállapot-jelentés sablon

Nézze meg ezt a listát a projekt menedzsment sablonokról .

A táblázatos projektmenedzsment 7 hátránya

Mindannyian ismerünk olyan embereket, akik hajlandóak vitatkozni velünk, hogy bebizonyítsák, a táblázatok mindenre alkalmasak.

1. probléma: Ugyanaz a nézet

Ha szereti a táblázatokat, valószínűleg sorokban és oszlopokban álmodik. 💭

Olyan táblázatokkal fog szembesülni, amelyek tele vannak cellákkal, és nem teszik lehetővé olyan projektmódszerek alkalmazását, mint az agilis vagy a kanban.

Itt jön be a ClickUp!

Ez az egyik legjobban értékelt termelékenységi eszköz, amelyet világszerte rengeteg szervezet és szabadúszó használ.

ClickUp megoldás: több nézet

A táblázatokkal ellentétben a ClickUp többféle nézetet kínál, mert figyelembe vesszük mindenki igényeit.

Látja, nem akarjuk elvenni az Ön boldog álmait, amelyek tele vannak sorokkal és oszlopokkal.

Ezért szeretnénk bemutatni Önnek a Táblázat nézetünket.

A drag and drop funkció használata a feladatok áthelyezéséhez a ClickUp táblázatos nézetében

A drag and drop funkció használata a feladatok áthelyezéséhez a ClickUp táblázatos nézetében

Használja a táblázatkezelő programot a feladatok táblázatos formátumban való megtekintéséhez, a feladatok rendezéséhez húzással és elhelyezéssel, sőt, a táblázat másokkal való megosztásához is, hogy a kommunikáció zavartalanul folyhasson.

Kiválóan alkalmas nagy adatbázisok, leltárak és költségvetések tárolására.

Szüksége van még matematikára?

Használja az oszlopszámításokat az összeg, az átlag vagy a tartomány kiszámításához.

Ha pedig még mindig hiányzik a táblázata, használja az Embed nézetet, hogy egy egyszerű URL-lel átmásolja kedvenc fájlját a ClickUpba.

Így nem kell elhagynia a projektmenedzsment eszközt, hogy hozzáférjen a táblázathoz.

De megígértük, hogy nem hagyjuk, hogy a cellákkal bajlódjon.

Ez azt jelenti, hogy bármikor átállhat rá, amikor csak akar.

Váltson Gantt-diagram nézetre, hogy elkészíthesse projekttervét, beállítsa a projekt ütemtervét az idővonalának megfelelően, és nyomon követhesse az előrehaladást.

A drag and drop funkciónak köszönhetően minden feladatfüggőséget könnyedén kezelhet.

Ütemezés és feladatok nyomon követése a ClickUp Gantt-diagram nézetében

Ütemezés és feladatok nyomon követése a ClickUp Gantt-diagram nézetében

Projektmenedzserként valószínűleg éjjel-nappal dolgozott azon, hogy megtalálja a csapatának leginkább megfelelő projektmódszertant.

Nem hagyhatjuk, hogy ez a munka kárba vesszen!

Ezért van a ClickUp-nak táblázatos nézet, hogy alkalmazhassa a kanban módszertant. Testreszabhatja a csapat igényeinek megfelelően az egyéni állapotokkal.

Lehet „függőben”, „folyamatban”, „jóváhagyásra váró”... bármi, amit csak akar.

Feladatok megtekintése a ClickUp táblázatnézetében

Feladatok megtekintése a ClickUp táblázatnézetében

Vagy próbálja ki a Box nézetet.

Kiválóan alkalmas a sprintek nyomon követésére, miközben áttekintést nyújt a projekt tevékenységeiről.

2. probléma: A műszerfalak létrehozása fárasztó lehet

A műszerfal a projektmenedzser legjobb barátja.

Legalábbis így kellene lennie.

Az Ön igényeinek megfelelő

Valóban funkcionális

És ingyenes.

Néhányat közülük nem is lehet testreszabni vagy szerkeszteni. Argh!

Kattintson a Dashboards ikonra

Kattintson a + gombra az új műszerfal hozzáadásához.

Kattintson a + Widget hozzáadása gombra az adatok beillesztéséhez.

E-A-S-Y!

Új műszerfal testreszabása a ClickUp-ban

Új műszerfal testreszabása a ClickUp-ban

Mindenféle adatot elhelyezhet a Dashboardon a következő eszközökkel:

Dashboard létrehozása egyéni widgetekkel a ClickUp alkalmazásban

Dashboard létrehozása egyéni widgetekkel a ClickUp alkalmazásban

Szeretné teljes mértékben irányítani a műszerfalait?

Használjon inkább egyéni widgeteket, és ábrázolja adatait oszlopdiagramok, kördiagramok, számítások stb. formájában.

3. probléma: Nincs munkafolyamat-kezelési képesség

Ahogyan nem kényszerítheti egy kenyérpirítót, hogy palacsintát készítsen 🧇, úgy nem is használhat táblázatokat a munkafolyamatok kezelésére.

Nem lehet vele feladatokat létrehozni vagy kiosztani.

Vagy automatikusan frissítse a feladatok állapotát.

Vagy automatizálhatja az ismétlődő feladatokat.

ClickUp megoldás #1: feladatok

Ez egy ingyenes projektmenedzsment szoftver, amelyet mindenféle munkafolyamat támogatására terveztek.

Alfeladatokat és ellenőrzőlistákat is létrehozhat.

És akár kioszthatja is őket.

Több felelőst is hozzárendelhet egy adott feladathoz, vagy akár egy egész csapatot is.

Egy vagy több felelős hozzáadása egy új feladathoz a ClickUp-ban

Egy vagy több felelős hozzáadása egy új feladathoz a ClickUp-ban

ClickUp megoldás #2: Állapotok

Ha szeretné vizualizálni a feladatának az elvégzésig tartó útját, akkor a Statuses a megfelelő választás.

Egyszerű állapotokat használhat, ha a feladatokat el kell végezni vagy nem kell elvégezni.

Máskor pedig a listákban, mappákban és terekben testreszabhatja a feladatállapotokat az igényeinek megfelelően.

Mi? Azt hitte, hogy a testreszabott állapotokat csak a táblázati nézetre korlátozzuk?

Nem lehet!

Egyéni állapotok létrehozása a ClickUp-ban

Egyéni állapotok létrehozása a ClickUp-ban

4. probléma: Kézi munka

Szinte mindent manuálisan kell bevinni, függetlenül attól, hogy projektmenedzsment-dashboardot szeretne létrehozni, jelentést készíteni, időt nyomon követni, teendőlistát készíteni...

Projektmenedzserként több projektet, feladatot és megbeszélést kell egyensúlyban tartania.

Ennyi munka után van még ideje a táblázatba gépelni?

Ez időpazarlás, és mindannyian tudjuk, hogy pénzbe is kerülhet. 💰

ClickUp megoldás #1: Automatizálás

Felejtse el a táblázatokat, és próbálja ki a ClickUp automatizálási funkcióit, hogy soha többé ne kelljen ismételt feladatokat elvégeznie.

Csak annyit kell tennie, hogy beállítja a következő kombinációt:

Kiváltó események : döntse el, mi kell ahhoz, hogy az automatizálás elinduljon.

Feltételek : határozza meg az automatizálás folytatásának feltételeit

Műveletek : állítsa be, mi történjen a kiváltó események és feltételek eredményeként.

Egyéni automatizálás beállítása a ClickUp-ban

Egyéni automatizálás beállítása a ClickUp-ban

ClickUp megoldás #2: Sablonok

A ClickUp sablonjai kiválóan alkalmasak az intelligens munkavégzéshez.

Sablonokat használhat és készíthet a következőkre:

5. probléma: A mobil nézet nem kényelmes

Vannak dolgok, amelyek egyszerűen nem alkalmasak mobil képernyőkre.

Mint az a kínos kép, amelyen a legjobb barátod megjelöl téged vagy a mobilalkalmazás táblázataiban.

Az életében sokszor kell majd hunyorítania és görgetnie, mert a kis képernyők nem alkalmasak táblázatok megtekintésére.

ClickUp megoldás: jól optimalizált mobilalkalmazások

Szerencsére a ClickUp egy könnyen kezelhető projektmenedzsment megoldás. Az Android és iOS rendszerekre egyaránt optimalizált mobilalkalmazásokkal a következőket teheti:

Feladatok és naptár megtekintése a ClickUp mobilalkalmazásában

Feladatok és naptár megtekintése a ClickUp mobilalkalmazásában

6. probléma: Nincs időkövetés

Az időkövetés táblázatban olyan régi, mint a flip telefonok.

Az automatizálás térnyerésével ki végez még manuális időbejegyzéseket 2021-ben?

És még ha táblázatot is használ az időkövetéshez, sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de az időkövetés során csak időt pazarol.

Miért ne automatizálná?

A ClickUp a projektfeladatok kezelését és az időkövetést ugyanazon a platformon egyesíti.

Kattintson a lejátszás ikonra, hogy automatikusan nyomon követhesse a feladatok időtartamát munka közben, és bármikor szabadon válthat a feladatok között.

Időkövetés a ClickUp időkövetőjével

Időkövetés a ClickUp időkövetőjével

A natív időkövetőnk egyben globális időzítő is.

7. probléma: Korlátozott integrációk

A hatékony projektmenedzsmenthez olyan eszközre van szükség, amely képes:

Vagy csinálja meg mindet

Vagy kommunikáljon más termelékenységi eszközökkel

Az első pont messze nem igaz a táblázatokra.

De mi a helyzet az integrációkkal?

Sajnálom, hogy csalódást kell okoznom, de a táblázatok sem támogatják túlzottan az integrációkat.

Például az Excel nem integrálható nem Microsoft eszközökkel. Legalábbis nem közvetlenül.

Egyetért azzal, hogy a projektmenedzsment táblázatkezelő program Excel nem ideális?

Ezután nézze meg ezt a listát a legjobb Excel-alternatívákról .

ClickUp megoldás: rengeteg integráció

A ClickUp egy integrációs csodaország. Közvetlenül integrálhatja több népszerű eszközzel, beleértve a Githubot, a Toggl-t, a Boxot és még sok mást!

Ha nem találja a kívánt eszközt, Zapier integrációnk segítségével összekapcsolhatja a ClickUp-ot több mint 1000 eszközzel.

Szabaduljon meg a táblázatkezelő celláitól

A táblázatok egyszerűen nem projektmenedzsmentre lettek kifejlesztve.

Miért akarná értékes idejét arra pazarolni, hogy egy eszközt olyan feladatra kényszerítsen, amelyre soha nem volt tervezve?

Helyette használjon hatékony projektmenedzsment szoftvert, amely csökkenti a munkaterhelését és lehetővé teszi a projektek szervezett nyomon követését.

Alapvetően használja a ClickUp-ot.

Támogatja a projekt-, feladat-, idő-, dokumentum- és erőforrás-kezelést, végtelen testreszabási lehetőségek kel.

Ha ez az all-in-one megoldás nem jelenti a legjobb projekt menedzsmentet, akkor nem tudjuk, mi más jelenthetné.

