A 10 legjobb dokumentumkezelő szoftver a 2025-ös év szervezéséhez

Projektmenedzserként munkahétjének jelentős részét valószínűleg papírmunka és információk szervezése tölti ki. Ez az adminisztratív munka értékes időt vehet el, amelyet magasabb értékű feladatokra fordíthatna.

A dokumentumkezelő szoftverek célja, hogy megkönnyítsék a kézi munkát a fájlok szervezésével és kategorizálásával, a hozzáférési jogosultságok kiosztásával, valamint a jóváhagyások és módosítások munkafolyamatainak létrehozásával.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a legjobb dokumentumkezelő szoftvereket, és azt, hogyan lehet őket központi helyként használni a dokumentumok megosztásához és az együttműködéshez!

Mit kell keresnie egy dokumentumkezelő szoftverben (DMS)?

Dokumentumkezelő rendszer keresésekor elengedhetetlen a legmagasabb szintű biztonsági intézkedések előtérbe helyezése a bizalmas információk védelme, az adatvédelmi szabályok betartása és az adatvédelmi jogszabályok betartása érdekében. Főbb jellemzők, mint például:

Hozzáférés-vezérlés

Titkosítás

Adatmentés és -helyreállítás

Engedélyek

Keresési funkciók

Felhőalapú hozzáférés

Az együttműködés szintén elengedhetetlen funkció a dokumentumkezelő rendszerben. Fontos, hogy csapata valós időben tudjon együttműködni a dokumentumokon, feladatokat oszthasson ki, megjegyzéseket fűzhessen hozzájuk, és biztonságosan megoszthassa a fájlokat. Természetesen azt is fontos, hogy a tartalmakat túl sok beírás nélkül is megtalálhassa!

Végül, az integráció más projektkezelő eszközökkel, például feladatkezelő és projektkövető szoftverekkel segít csapatának a funkciók közötti munkafolyamatok egyszerűsítésében. Ez az integráció elősegíti az együttműködést, a tudásmegosztást és javítja a döntéshozatalt.

A 10 legjobb dokumentumkezelő szoftver

A ClickUp Docs segítségével bemutathatja termékigényeit, miközben a beágyazott Lista nézetet használja.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amelyet minden méretű csapat számára terveztek, hogy gyönyörű dokumentumokat, wikiket és egyéb dokumentumokat hozzanak létre, amelyeket a munkafolyamatokhoz kapcsolhatnak, hogy ötleteiket a csapattal együtt megvalósítsák!

A ClickUp teljes testreszabási lehetőségekkel rugalmas felhasználói élményt kínál, amely segít a munkaterhelés kezelésében, az előrehaladás nyomon követésében és a bárhonnan való kapcsolattartásban. Az együttműködés minden funkció középpontjában áll, számos eszközzel, amelyek célja a funkciók közötti csapatok naprakészségének és összehangoltságának biztosítása.

Ráadásul a ClickUp több mint 1000 egyéb munkaeszközzel integrálható, így a csapatok egyetlen platformon szinkronizálhatják összes munkájukat és egyszerűsíthetik a funkciók közötti folyamatokat!

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Gazdag funkciókészlete egyes felhasználók számára tanulási görbét jelenthet.

A mobilalkalmazásban még nem minden nézet elérhető.

ClickUp árak

Örökre ingyenes csomag

Korlátlan csomag : 5 USD/felhasználó/hónap

Üzleti terv : 12 USD/felhasználó/hónap

Business Plus csomag : 19 USD/felhasználó/hónap

Vállalati csomag: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 6500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3500+ értékelés)

2. Revver

via Revver

A Revver, korábban Rubex néven ismert, egy online dokumentumkezelő rendszer, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat a dokumentumok biztonságos szervezésében, tárolásában és megosztásában. A Revver Docs integrálva van olyan népszerű felhőalapú tárolóalkalmazásokkal, mint a Google Drive, a Dropbox, a Box és az OneDrive.

A platform számos funkciót is kínál, például fájlverzió-kezelést, dokumentumkeresési lehetőségeket és biztonságos hozzáférés-vezérlést, hogy csak az engedélyezett felhasználók láthassák vagy szerkeszthessék a bizalmas információkat.

A Revver legjobb funkciói

Optikai karakterfelismerés (OCR) a dokumentumok automatikus elhelyezéséhez az előre meghatározott helyre

Fejlett keresés a hiányzó fontos dokumentumokat tartalmazó mappák azonosításához

Többfaktoros hitelesítés a dokumentumokhoz való hozzáféréshez

Kifejezetten papír alapú dokumentumok helyettesítésére szolgáló e-aláírás

Képernyős dokumentumnézegető

A Revver korlátai

Más dokumentumkezelő rendszerekhez képest hiányoznak belőle a feladatkezelő eszközök.

A Revver súgó központhoz való hozzáféréshez fiók szükséges.

Revver árak

Az árakkal kapcsolatos részletekért vegye fel a kapcsolatot a Revverrel.

Revver értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 330 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (880+ értékelés)

3. Connecteam

via Connecteam

A Connecteam egy alkalmazottak elkötelezettségét és csapatmenedzsmentet t ámogató szoftver. Dokumentumkezelő funkciója megkönnyíti a csapatok számára a dokumentumok, űrlapok és felmérések közös szerkesztését.

Az összes alkalmazotti fájl, tanúsítvány és üzleti dokumentum egy helyen történő tárolása jelentősen megváltoztathatja a HR-osztályok és a vezetők munkáját. A központosított rendszer javíthatja a hatékonyságot és a termelékenységet azáltal, hogy könnyű hozzáférést biztosít a dokumentumokhoz, kiküszöböli a fizikai tárolás szükségességét és csökkenti a fájlok elvesztésének vagy eltévesztésének kockázatát. A digitális megoldásnak köszönhetően a HR-munkatársak könnyedén kereshetnek, letölthetnek és megoszthatnak dokumentumokat kollégáikkal, még akkor is, ha távoli munkavégzésről van szó!

A Connecteam legjobb funkciói

Gyors műveletek funkcióval gyorsan intézkedhet, ami minden dokumentumra hatással van.

Dokumentumok megtekintése, feltöltése, jóváhagyása/elutasítása és szerkesztése

Dokumentumcsomagok (mappák) egyéni felhasználóknak vagy intelligens csoportoknak való hozzárendeléshez

Kurzusok, amelyekkel konkrét folyamatokat hozhat létre a munkavállalók számára

Lejárati dátumok dokumentumonként vagy bejegyzés típusonként

A Connecteam korlátai

Korlátozott valós idejű együttműködési funkciók

Nincs munkafolyamat-automatizálási képessége

A Connecteam árai

Kisvállalkozások : 10 felhasználóig ingyenes

Alap : 29 USD havonta az első 30 felhasználó számára

Fejlett : 49 USD havonta az első 30 felhasználó számára

Szakértő: 99 USD havonta az első 30 felhasználó számára

Connecteam értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 260 értékelés)

4. Confluence

via Confluence

A Confluence egy csapatmunka-rendszer, amely dokumentumkezelő szoftver funkciókkal rendelkezik, hogy bármilyen méretű csapatokkal együtt lehessen munkákat létrehozni, megosztani, szervezni és megbeszélni. Segít a szervezet tagjainak hatékonyabban és eredményesebben együttműködni a projektekben, mivel lehetővé teszi számukra, hogy munkájukat egy központi helyen tárolják és osszák meg.

A Confluence segítségével a csapatok ötleteket hozhatnak létre és oszthatnak meg, valós időben közösen szerkeszthetik a dokumentumokat, nyomon követhetik a projektek előrehaladását, értesítésekkel tájékoztathatják a változásokról mindenkit, és még sok minden mást is tehetnek. Ezenkívül olyan hatékony funkciók, mint a jelentések, a műszerfalak és az egyéb eszközökkel való integráció segítik a csapatokat abban, hogy mindig kézben tartsák a projekteket!

Hasonlítsa össze a Confluence-t és a Google Docs-ot!

A Confluence legjobb funkciói

Személyre szabott hírcsatorna, amely megjeleníti az adott személy által legutóbb meglátogatott területeket, a folyamatban lévő oldalak vázlatait és az oldal aktivitását.

Valós idejű szerkesztés távoli csapattal vagy távoli alkalmazottakkal

Integráció a Box, a Dropbox és a Google Drive szolgáltatással

Oldalcímkék a tartalom keresésének felgyorsításához

Word-dokumentum importálási funkció

A Confluence korlátai

A szoftverfejlesztéssel nem foglalkozó csapatok számára a szoftver használata nehézséget jelenthet.

Vállalati szintű együttműködésre tervezve és árazva (Nézze meg ezeket a Confluence alternatívákat

A Confluence árai

Ingyenes : 10 felhasználó számára (csak havi előfizetéssel)

Standard : 5,75 USD felhasználónként (becsült)

Prémium : 11 USD felhasználónként (becsült)

Vállalati: A részletekért vegye fel a kapcsolatot a Confluence-szal.

Confluence értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Hasonlítsa össze a Confluence-t a Notion-nal!

5. DocuPhase

a DocuPhase segítségével

A DocuPhase egy dokumentumkezelési megoldás, amely segít a szervezeteknek a papír alapú folyamatok irányításában. Platformot biztosít a dokumentumok rögzítéséhez és kezeléséhez, a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez és az együttműködés javításához. A DocuPhase segítségével a felhasználók biztonságosan tárolhatják, kezelhetik és elérhetik minden típusú dokumentumot a világ bármely pontjáról, felhőalapú vagy helyszíni telepítéssel.

A platform számos funkcióval rendelkezik, például dokumentumok rögzítése és indexelése, keresési funkciók, dokumentumok továbbítása és jóváhagyása, online együttműködési eszközök, ellenőrzési nyomvonalak és verziókezelés!

A DocuPhase legjobb funkciói

Optikai karakterfelismerés (OCR) a megadott adatok olvasásához és értelmezéséhez

Egyedi jogosultságok különböző típusú üzleti folyamatokhoz

Automatikus előre beállított címkék és indexelési kifejezések a beérkező fájlokhoz

Fejlett keresési funkciók a pontos információk megtalálásához

Integrációk a NetSuite, Dynamics, Sage és más programokkal

A DocuPhase korlátai

Korlátozott képzési lehetőségek a szoftver megtanulásához és alkalmazásához

A számviteli automatizálásra szabva

A DocuPhase árai

Az árakról érdeklődjön a DocuPhase-nél.

DocuPhase értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (15+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (70+ értékelés)

6. Bloomfire

A Bloomfire egy tudásmegosztó szoftver, amely elősegíti a csapaton belüli együttműködést és a termelékenységet. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy információkat, dokumentumokat, videókat, képeket és egyéb tartalmakat biztonságosan tároljanak és osszanak meg egy szervezett platformon. Belső wikiként, intraneteként vagy akár e-learning platformként is használható.

A platform megkönnyíti a tartalmak keresését és kezelését, így a csapatok hatékonyabban tudnak együtt dolgozni. Emellett hatékony keresési funkciókat is biztosít, így a felhasználók gyorsan hozzáférhetnek a szükséges információkhoz.

A Bloomfire legjobb funkciói

Gazdag szövegszerkesztő diagramokkal, képekkel, hang- és videofunkciókkal

Jelölés felülvizsgálatra és tömeges import/export opciók

Visszacsatolási ciklusok az üzleti folyamatok támogatásához

AI által generált címkék a jobb dokumentumtárolásért

Kereshető Q&A tartalom

A Bloomfire korlátai

Más dokumentumkezelő megoldásokhoz képest hiányzó integrációs lehetőségek

Együttműködési funkciók hiánya

Bloomfire árak

A Bloomfire ára felhasználónként havi 25 dollártól kezdődik, a mennyiség és a modell függvényében.

Bloomfire értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (460+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

7. SharePoint

a SharePoint segítségével

A Sharepoint egy vállalati dokumentumkezelő rendszer, amely segít a csapatoknak a tartalmak megosztásában és kezelésében a Microsoft Office ökoszisztémán belül. Központi helyet biztosít a csapatok számára a dokumentumok, adatok és erőforrások tárolásához, szervezéséhez és megosztásához bármilyen eszközről. A Sharepoint olyan hatékony funkciókkal is rendelkezik, mint az együttműködési eszközök, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára a valós idejű közös munkát, valamint a verziókezelési funkciók, amelyekkel nyomon követhetőek a tartalomban bekövetkezett változások.

A platform számos biztonsági funkcióval is rendelkezik, amelyek segítik az adatok biztonságának garantálását, például szerepkörökön alapuló jogosultságok és ellenőrzési funkciók. Ezzel a hatékony platformmal a csapatok egyszerűsíthetik munkafolyamataikat, növelhetik a szervezet hatékonyságát és együttműködőbb környezetet hozhatnak létre.

A SharePoint legjobb funkciói

In-Place Holds programozással megőrzi a tartalmat a törléstől vagy szerkesztéstől

Dokumentumtárak verziókezeléssel és hozzáférés-vezérléssel

Offline megtekintés és szerkesztés Mac vagy PC számítógépen

1 TB OneDrive-tárhely felhasználónként

Valós idejű együttműködés

A SharePoint korlátai

A Sharepoint teljes potenciáljának kihasználásához további Microsoft szoftverek megvásárlása szükséges.

Nem intuitív a nem Microsoft szoftverekkel

SharePoint árak

SharePoint Online Plan 1 : 5 USD/felhasználó/hónap, éves előfizetés

SharePoint Online Plan 2 : 10 USD/felhasználó/hónap, éves előfizetés

Office 365 E3: 23 USD/felhasználó/hónap, éves előfizetés

SharePoint értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (több mint 8200 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (4900+ értékelés)

Nézze meg ezeket a SharePoint alternatívákat!

8. Notion

via Notion

A Notion egy all-in-one munkaterület a dokumentumkezeléshez és a csapatok közötti együttműködéshez. Adatbázis-eszközként szolgál a csapatok számára, hogy dokumentumokat hozzanak létre, tároljanak, rendszerezzenek és osszanak meg egy központi helyen.

A csapatok fejezeteket és alfejezeteket hozhatnak létre a dokumentumok rendszerezéséhez, egyedi sablonokat állíthatnak be a gyakran használt tartalmak gyors eléréséhez, címkéket és megjegyzéseket adhatnak hozzá a fontos információk nyomon követéséhez, valamint feladatokat és határidőket rendelhetnek hozzá a közös projektmenedzsmenthez.

A Notion legjobb funkciói

Verziótörténet, amely lehetővé teszi a dokumentum korábbi verzióinak visszaállítását

Zökkenőmentes integráció a felhőalapú tárolási szolgáltatásokkal az egyszerű adatátvitel érdekében

Több felhasználót támogató közös szerkesztés egyetlen dokumentumban

Hozzáférés-vezérlés részletes jogosultságokkal fájlok és oldalak számára

Mobil hozzáférés fájlok megnyitásához és elküldéséhez útközben

A Notion korlátai

A nagyfokú rugalmasság miatt nehéz lehet eldönteni, hol kezdje, vagy hogyan szervezze meg hatékonyan az információkat (nézze meg a Notion alternatíváit ).

A fejlett vezérlőkhöz való hozzáférés korlátozott, kivéve, ha Enterprise csomagot használ.

Notion árak

Ingyenes verzió

Standard : 8 USD/felhasználó/hónap

Prémium : 15 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: A részletekért vegye fel a kapcsolatot a Notionnal.

Notion értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1400 értékelés)

9. Box

via Box

A Box egy dokumentumkezelő szoftver és fájlmegosztó szolgáltatás. Biztonságos tárolási, együttműködési és kommunikációs megoldásokat kínál, amelyek segítségével a szervezetek tárolhatják, megoszthatják és kezelhetik dokumentumaikat, táblázataikat és egyéb digitális fájljaikat a felhőben. A Box segítségével a felhasználók bármilyen eszközről hozzáférhetnek tárolt fájljaikhoz, és könnyedén megoszthatják azokat kollégáikkal vagy külső partnereikkel.

A platform olyan funkciókat is kínál, mint a verziókezelés, amely lehetővé teszi a dokumentumok időbeli változásainak nyomon követését, a titkosítás, amely növeli az érzékeny információk biztonságát, valamint a részletes jogosultság-vezérlés, amely lehetővé teszi annak eldöntését, hogy ki férhet hozzá mely adatokhoz. Ezenkívül a Box olyan vállalati szintű funkciókat is kínál, mint a meglévő IT-rendszerekkel és biztonsági irányelvekkel való integráció, a márka és a felhasználói élmény testreszabása, valamint hatékony elemzési funkciók.

A Box legjobb funkciói

Beépített adatvédelmi és kiberfenyegetés-felismerő funkciók fejlett gépi tanulási eszközökkel

Integráció népszerű munkaalkalmazásokkal, mint például a ClickUp, a Microsoft Teams és az Oracle NetSuite

Egy kattintással megosztható fájlok nagy fájlok egyszerű elküldéséhez

Box Notes projekttervek és ütemtervek készítéséhez

Box Sign korlátlan e-aláírásokhoz

A Box korlátai

Több PDF-fájl megnyitása a Box Drive keresőfelületéről hibaüzenetet eredményezhet.

A privát kulcsos titkosítás fizetős funkció.

Box árak

A részletekért vegye fel a kapcsolatot a Box-szal!

Box értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 4800 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 5000 értékelés)

10. Brandfolder

via Brandfolder

A Brandfolder egy online digitális eszközkezelő platform, amelynek segítségével a vállalkozások tárolhatják, rendszerezhetik, megoszthatják és nyomon követhetik márkaeszközeiket. A platform központi csomópontként szolgál a vállalat összes márkaeszközének kezeléséhez, beleértve a képeket, logókat, videókat, dokumentumokat, marketinganyagokat, prezentációkat és egyebeket.

A Brandfolder intuitív felületével a felhasználók gyorsan és egyszerűen hozzáférhetnek, kezelhetik, megoszthatják és nyomon követhetik az összes márkaeszközüket egy helyen. Ráadásul a Brandfolder hatékony eszközei megkönnyítik az eszközök használatának és terjesztésének ellenőrzését, így vállalatának márkázása minden csatornán egységes marad!

A Brandfolder legjobb funkciói

Nyilvános és magánvagyon-beállítások fontos dokumentumokhoz

Felhasználókezelés gyors hozzáféréssel a felhasználói adatokhoz

Több fájlformátum támogatása a dokumentumok létrehozásához

Vendégfeltöltési funkció külső partnerek számára

Tömeges feltöltés drag-and-drop műveletekkel

A Brandfolder korlátai

Több dokumentum jóváhagyásra történő elküldése nem támogatott funkció.

Nem rendelkezik testreszabási funkciókkal a nem vállalati csomagokban.

A Brandfolder árai

Az árakról érdeklődjön a Brandfoldernél.

Brandfolder értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (430+ értékelés)

A kollaboratív dokumentumkezelés legjobb eszköze: ClickUp Docs

A ClickUp ideális választás azoknak a csapatoknak, amelyek átfogó dokumentumkezelő rendszert keresnek minden típusú belső és ügyfélkapcsolati tartalom kezeléséhez.

A platform sokoldalúsága kiterjed a projektkezelési és együttműködési eszközök széles skálájára is, így egy all-in-one megoldást kínál azoknak a csapatoknak, amelyek munkafolyamatukat szeretnék optimalizálni. Indítsa el még ma a ClickUp Workspace-t!