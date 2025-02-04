ClickUp blog
A 10 legjobb dokumentumkezelő szoftver a 2025-ös év szervezéséhez

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
2025. február 4.

Projektmenedzserként munkahétjének jelentős részét valószínűleg papírmunka és információk szervezése tölti ki. Ez az adminisztratív munka értékes időt vehet el, amelyet magasabb értékű feladatokra fordíthatna.

A dokumentumkezelő szoftverek célja, hogy megkönnyítsék a kézi munkát a fájlok szervezésével és kategorizálásával, a hozzáférési jogosultságok kiosztásával, valamint a jóváhagyások és módosítások munkafolyamatainak létrehozásával.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a legjobb dokumentumkezelő szoftvereket, és azt, hogyan lehet őket központi helyként használni a dokumentumok megosztásához és az együttműködéshez!

Mit kell keresnie egy dokumentumkezelő szoftverben (DMS)?

Dokumentumkezelő rendszer keresésekor elengedhetetlen a legmagasabb szintű biztonsági intézkedések előtérbe helyezése a bizalmas információk védelme, az adatvédelmi szabályok betartása és az adatvédelmi jogszabályok betartása érdekében. Főbb jellemzők, mint például:

  • Hozzáférés-vezérlés
  • Titkosítás
  • Adatmentés és -helyreállítás
  • Engedélyek
  • Keresési funkciók
  • Felhőalapú hozzáférés

Az együttműködés szintén elengedhetetlen funkció a dokumentumkezelő rendszerben. Fontos, hogy csapata valós időben tudjon együttműködni a dokumentumokon, feladatokat oszthasson ki, megjegyzéseket fűzhessen hozzájuk, és biztonságosan megoszthassa a fájlokat. Természetesen azt is fontos, hogy a tartalmakat túl sok beírás nélkül is megtalálhassa!

Végül, az integráció más projektkezelő eszközökkel, például feladatkezelő és projektkövető szoftverekkel segít csapatának a funkciók közötti munkafolyamatok egyszerűsítésében. Ez az integráció elősegíti az együttműködést, a tudásmegosztást és javítja a döntéshozatalt.

A 10 legjobb dokumentumkezelő szoftver

1. ClickUp

ClickUp Docs List View példa a termék követelményeire
A ClickUp Docs segítségével bemutathatja termékigényeit, miközben a beágyazott Lista nézetet használja.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amelyet minden méretű csapat számára terveztek, hogy gyönyörű dokumentumokat, wikiket és egyéb dokumentumokat hozzanak létre, amelyeket a munkafolyamatokhoz kapcsolhatnak, hogy ötleteiket a csapattal együtt megvalósítsák!

A ClickUp teljes testreszabási lehetőségekkel rugalmas felhasználói élményt kínál, amely segít a munkaterhelés kezelésében, az előrehaladás nyomon követésében és a bárhonnan való kapcsolattartásban. Az együttműködés minden funkció középpontjában áll, számos eszközzel, amelyek célja a funkciók közötti csapatok naprakészségének és összehangoltságának biztosítása.

Ráadásul a ClickUp több mint 1000 egyéb munkaeszközzel integrálható, így a csapatok egyetlen platformon szinkronizálhatják összes munkájukat és egyszerűsíthetik a funkciók közötti folyamatokat!

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

  • Gazdag funkciókészlete egyes felhasználók számára tanulási görbét jelenthet.
  • A mobilalkalmazásban még nem minden nézet elérhető.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes csomag
  • Korlátlan csomag: 5 USD/felhasználó/hónap
  • Üzleti terv: 12 USD/felhasználó/hónap
  • Business Plus csomag: 19 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalati csomag: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 6500 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (3500+ értékelés)

2. Revver

Revver dokumentumkezelő rendszer
via Revver

A Revver, korábban Rubex néven ismert, egy online dokumentumkezelő rendszer, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat a dokumentumok biztonságos szervezésében, tárolásában és megosztásában. A Revver Docs integrálva van olyan népszerű felhőalapú tárolóalkalmazásokkal, mint a Google Drive, a Dropbox, a Box és az OneDrive.

A platform számos funkciót is kínál, például fájlverzió-kezelést, dokumentumkeresési lehetőségeket és biztonságos hozzáférés-vezérlést, hogy csak az engedélyezett felhasználók láthassák vagy szerkeszthessék a bizalmas információkat.

A Revver legjobb funkciói

  • Optikai karakterfelismerés (OCR) a dokumentumok automatikus elhelyezéséhez az előre meghatározott helyre
  • Fejlett keresés a hiányzó fontos dokumentumokat tartalmazó mappák azonosításához
  • Többfaktoros hitelesítés a dokumentumokhoz való hozzáféréshez
  • Kifejezetten papír alapú dokumentumok helyettesítésére szolgáló e-aláírás
  • Képernyős dokumentumnézegető

A Revver korlátai

  • Más dokumentumkezelő rendszerekhez képest hiányoznak belőle a feladatkezelő eszközök.
  • A Revver súgó központhoz való hozzáféréshez fiók szükséges.

Revver árak

  • Az árakkal kapcsolatos részletekért vegye fel a kapcsolatot a Revverrel.

Revver értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (több mint 330 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (880+ értékelés)

3. Connecteam

Üzleti dokumentumok kezelése a Connecteam-ben
via Connecteam

A Connecteam egy alkalmazottak elkötelezettségét és csapatmenedzsmentet t ámogató szoftver. Dokumentumkezelő funkciója megkönnyíti a csapatok számára a dokumentumok, űrlapok és felmérések közös szerkesztését.

Az összes alkalmazotti fájl, tanúsítvány és üzleti dokumentum egy helyen történő tárolása jelentősen megváltoztathatja a HR-osztályok és a vezetők munkáját. A központosított rendszer javíthatja a hatékonyságot és a termelékenységet azáltal, hogy könnyű hozzáférést biztosít a dokumentumokhoz, kiküszöböli a fizikai tárolás szükségességét és csökkenti a fájlok elvesztésének vagy eltévesztésének kockázatát. A digitális megoldásnak köszönhetően a HR-munkatársak könnyedén kereshetnek, letölthetnek és megoszthatnak dokumentumokat kollégáikkal, még akkor is, ha távoli munkavégzésről van szó!

A Connecteam legjobb funkciói

  • Gyors műveletek funkcióval gyorsan intézkedhet, ami minden dokumentumra hatással van.
  • Dokumentumok megtekintése, feltöltése, jóváhagyása/elutasítása és szerkesztése
  • Dokumentumcsomagok (mappák) egyéni felhasználóknak vagy intelligens csoportoknak való hozzárendeléshez
  • Kurzusok, amelyekkel konkrét folyamatokat hozhat létre a munkavállalók számára
  • Lejárati dátumok dokumentumonként vagy bejegyzés típusonként

A Connecteam korlátai

  • Korlátozott valós idejű együttműködési funkciók
  • Nincs munkafolyamat-automatizálási képessége

A Connecteam árai

  • Kisvállalkozások: 10 felhasználóig ingyenes
  • Alap: 29 USD havonta az első 30 felhasználó számára
  • Fejlett: 49 USD havonta az első 30 felhasználó számára
  • Szakértő: 99 USD havonta az első 30 felhasználó számára

Connecteam értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (30+ értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (több mint 260 értékelés)

4. Confluence

DevOps eszközök: Képernyőkép a Confluence mintalapjáról a sziklamászásról
via Confluence

A Confluence egy csapatmunka-rendszer, amely dokumentumkezelő szoftver funkciókkal rendelkezik, hogy bármilyen méretű csapatokkal együtt lehessen munkákat létrehozni, megosztani, szervezni és megbeszélni. Segít a szervezet tagjainak hatékonyabban és eredményesebben együttműködni a projektekben, mivel lehetővé teszi számukra, hogy munkájukat egy központi helyen tárolják és osszák meg.

A Confluence segítségével a csapatok ötleteket hozhatnak létre és oszthatnak meg, valós időben közösen szerkeszthetik a dokumentumokat, nyomon követhetik a projektek előrehaladását, értesítésekkel tájékoztathatják a változásokról mindenkit, és még sok minden mást is tehetnek. Ezenkívül olyan hatékony funkciók, mint a jelentések, a műszerfalak és az egyéb eszközökkel való integráció segítik a csapatokat abban, hogy mindig kézben tartsák a projekteket!

Hasonlítsa össze a Confluence-t és a Google Docs-ot!

A Confluence legjobb funkciói

  • Személyre szabott hírcsatorna, amely megjeleníti az adott személy által legutóbb meglátogatott területeket, a folyamatban lévő oldalak vázlatait és az oldal aktivitását.
  • Valós idejű szerkesztés távoli csapattal vagy távoli alkalmazottakkal
  • Integráció a Box, a Dropbox és a Google Drive szolgáltatással
  • Oldalcímkék a tartalom keresésének felgyorsításához
  • Word-dokumentum importálási funkció

A Confluence korlátai

  • A szoftverfejlesztéssel nem foglalkozó csapatok számára a szoftver használata nehézséget jelenthet.
  • Vállalati szintű együttműködésre tervezve és árazva (Nézze meg ezeket a Confluence alternatívákat )

A Confluence árai

  • Ingyenes: 10 felhasználó számára (csak havi előfizetéssel)
  • Standard: 5,75 USD felhasználónként (becsült)
  • Prémium: 11 USD felhasználónként (becsült)
  • Vállalati: A részletekért vegye fel a kapcsolatot a Confluence-szal.

Confluence értékelések és vélemények

  • G2: 4,1/5 (több mint 3000 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Hasonlítsa össze a Confluence-t a Notion-nal!

5. DocuPhase

DocuPhase dokumentumkezelő szoftver
a DocuPhase segítségével

A DocuPhase egy dokumentumkezelési megoldás, amely segít a szervezeteknek a papír alapú folyamatok irányításában. Platformot biztosít a dokumentumok rögzítéséhez és kezeléséhez, a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez és az együttműködés javításához. A DocuPhase segítségével a felhasználók biztonságosan tárolhatják, kezelhetik és elérhetik minden típusú dokumentumot a világ bármely pontjáról, felhőalapú vagy helyszíni telepítéssel.

A platform számos funkcióval rendelkezik, például dokumentumok rögzítése és indexelése, keresési funkciók, dokumentumok továbbítása és jóváhagyása, online együttműködési eszközök, ellenőrzési nyomvonalak és verziókezelés!

A DocuPhase legjobb funkciói

  • Optikai karakterfelismerés (OCR) a megadott adatok olvasásához és értelmezéséhez
  • Egyedi jogosultságok különböző típusú üzleti folyamatokhoz
  • Automatikus előre beállított címkék és indexelési kifejezések a beérkező fájlokhoz
  • Fejlett keresési funkciók a pontos információk megtalálásához
  • Integrációk a NetSuite, Dynamics, Sage és más programokkal

A DocuPhase korlátai

  • Korlátozott képzési lehetőségek a szoftver megtanulásához és alkalmazásához
  • A számviteli automatizálásra szabva

A DocuPhase árai

  • Az árakról érdeklődjön a DocuPhase-nél.

DocuPhase értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (15+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (70+ értékelés)

6. Bloomfire

Bloomfire dokumentumkezelő szoftver
via ​​Bloomfire

A Bloomfire egy tudásmegosztó szoftver, amely elősegíti a csapaton belüli együttműködést és a termelékenységet. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy információkat, dokumentumokat, videókat, képeket és egyéb tartalmakat biztonságosan tároljanak és osszanak meg egy szervezett platformon. Belső wikiként, intraneteként vagy akár e-learning platformként is használható.

A platform megkönnyíti a tartalmak keresését és kezelését, így a csapatok hatékonyabban tudnak együtt dolgozni. Emellett hatékony keresési funkciókat is biztosít, így a felhasználók gyorsan hozzáférhetnek a szükséges információkhoz.

A Bloomfire legjobb funkciói

  • Gazdag szövegszerkesztő diagramokkal, képekkel, hang- és videofunkciókkal
  • Jelölés felülvizsgálatra és tömeges import/export opciók
  • Visszacsatolási ciklusok az üzleti folyamatok támogatásához
  • AI által generált címkék a jobb dokumentumtárolásért
  • Kereshető Q&A tartalom

A Bloomfire korlátai

  • Más dokumentumkezelő megoldásokhoz képest hiányzó integrációs lehetőségek
  • Együttműködési funkciók hiánya

Bloomfire árak

  • A Bloomfire ára felhasználónként havi 25 dollártól kezdődik, a mennyiség és a modell függvényében.

Bloomfire értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (460+ értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

7. SharePoint

Dokumentumok létrehozása a Sharepointban
a SharePoint segítségével

A Sharepoint egy vállalati dokumentumkezelő rendszer, amely segít a csapatoknak a tartalmak megosztásában és kezelésében a Microsoft Office ökoszisztémán belül. Központi helyet biztosít a csapatok számára a dokumentumok, adatok és erőforrások tárolásához, szervezéséhez és megosztásához bármilyen eszközről. A Sharepoint olyan hatékony funkciókkal is rendelkezik, mint az együttműködési eszközök, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára a valós idejű közös munkát, valamint a verziókezelési funkciók, amelyekkel nyomon követhetőek a tartalomban bekövetkezett változások.

A platform számos biztonsági funkcióval is rendelkezik, amelyek segítik az adatok biztonságának garantálását, például szerepkörökön alapuló jogosultságok és ellenőrzési funkciók. Ezzel a hatékony platformmal a csapatok egyszerűsíthetik munkafolyamataikat, növelhetik a szervezet hatékonyságát és együttműködőbb környezetet hozhatnak létre.

A SharePoint legjobb funkciói

  • In-Place Holds programozással megőrzi a tartalmat a törléstől vagy szerkesztéstől
  • Dokumentumtárak verziókezeléssel és hozzáférés-vezérléssel
  • Offline megtekintés és szerkesztés Mac vagy PC számítógépen
  • 1 TB OneDrive-tárhely felhasználónként
  • Valós idejű együttműködés

A SharePoint korlátai

  • A Sharepoint teljes potenciáljának kihasználásához további Microsoft szoftverek megvásárlása szükséges.
  • Nem intuitív a nem Microsoft szoftverekkel

SharePoint árak

  • SharePoint Online Plan 1: 5 USD/felhasználó/hónap, éves előfizetés
  • SharePoint Online Plan 2: 10 USD/felhasználó/hónap, éves előfizetés
  • Office 365 E3: 23 USD/felhasználó/hónap, éves előfizetés

SharePoint értékelések és vélemények

  • G2: 4/5 (több mint 8200 értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (4900+ értékelés)

Nézze meg ezeket a SharePoint alternatívákat!

8. Notion

notion docs példa
via Notion

A Notion egy all-in-one munkaterület a dokumentumkezeléshez és a csapatok közötti együttműködéshez. Adatbázis-eszközként szolgál a csapatok számára, hogy dokumentumokat hozzanak létre, tároljanak, rendszerezzenek és osszanak meg egy központi helyen.

A csapatok fejezeteket és alfejezeteket hozhatnak létre a dokumentumok rendszerezéséhez, egyedi sablonokat állíthatnak be a gyakran használt tartalmak gyors eléréséhez, címkéket és megjegyzéseket adhatnak hozzá a fontos információk nyomon követéséhez, valamint feladatokat és határidőket rendelhetnek hozzá a közös projektmenedzsmenthez.

A Notion legjobb funkciói

  • Verziótörténet, amely lehetővé teszi a dokumentum korábbi verzióinak visszaállítását
  • Zökkenőmentes integráció a felhőalapú tárolási szolgáltatásokkal az egyszerű adatátvitel érdekében
  • Több felhasználót támogató közös szerkesztés egyetlen dokumentumban
  • Hozzáférés-vezérlés részletes jogosultságokkal fájlok és oldalak számára
  • Mobil hozzáférés fájlok megnyitásához és elküldéséhez útközben

A Notion korlátai

  • A nagyfokú rugalmasság miatt nehéz lehet eldönteni, hol kezdje, vagy hogyan szervezze meg hatékonyan az információkat (nézze meg a Notion alternatíváit ).
  • A fejlett vezérlőkhöz való hozzáférés korlátozott, kivéve, ha Enterprise csomagot használ.

Notion árak

  • Ingyenes verzió
  • Standard: 8 USD/felhasználó/hónap
  • Prémium: 15 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalati: A részletekért vegye fel a kapcsolatot a Notionnal.

Notion értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 1700 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 1400 értékelés)

9. Box

Box dokumentumkezelő szoftver
via Box

A Box egy dokumentumkezelő szoftver és fájlmegosztó szolgáltatás. Biztonságos tárolási, együttműködési és kommunikációs megoldásokat kínál, amelyek segítségével a szervezetek tárolhatják, megoszthatják és kezelhetik dokumentumaikat, táblázataikat és egyéb digitális fájljaikat a felhőben. A Box segítségével a felhasználók bármilyen eszközről hozzáférhetnek tárolt fájljaikhoz, és könnyedén megoszthatják azokat kollégáikkal vagy külső partnereikkel.

A platform olyan funkciókat is kínál, mint a verziókezelés, amely lehetővé teszi a dokumentumok időbeli változásainak nyomon követését, a titkosítás, amely növeli az érzékeny információk biztonságát, valamint a részletes jogosultság-vezérlés, amely lehetővé teszi annak eldöntését, hogy ki férhet hozzá mely adatokhoz. Ezenkívül a Box olyan vállalati szintű funkciókat is kínál, mint a meglévő IT-rendszerekkel és biztonsági irányelvekkel való integráció, a márka és a felhasználói élmény testreszabása, valamint hatékony elemzési funkciók.

A Box legjobb funkciói

  • Beépített adatvédelmi és kiberfenyegetés-felismerő funkciók fejlett gépi tanulási eszközökkel
  • Integráció népszerű munkaalkalmazásokkal, mint például a ClickUp, a Microsoft Teams és az Oracle NetSuite
  • Egy kattintással megosztható fájlok nagy fájlok egyszerű elküldéséhez
  • Box Notes projekttervek és ütemtervek készítéséhez
  • Box Sign korlátlan e-aláírásokhoz

A Box korlátai

  • Több PDF-fájl megnyitása a Box Drive keresőfelületéről hibaüzenetet eredményezhet.
  • A privát kulcsos titkosítás fizetős funkció.

Box árak

  • A részletekért vegye fel a kapcsolatot a Box-szal!

Box értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (több mint 4800 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 5000 értékelés)

10. Brandfolder

Brandfolder dokumentumkezelő eszközök
via Brandfolder

A Brandfolder egy online digitális eszközkezelő platform, amelynek segítségével a vállalkozások tárolhatják, rendszerezhetik, megoszthatják és nyomon követhetik márkaeszközeiket. A platform központi csomópontként szolgál a vállalat összes márkaeszközének kezeléséhez, beleértve a képeket, logókat, videókat, dokumentumokat, marketinganyagokat, prezentációkat és egyebeket.

A Brandfolder intuitív felületével a felhasználók gyorsan és egyszerűen hozzáférhetnek, kezelhetik, megoszthatják és nyomon követhetik az összes márkaeszközüket egy helyen. Ráadásul a Brandfolder hatékony eszközei megkönnyítik az eszközök használatának és terjesztésének ellenőrzését, így vállalatának márkázása minden csatornán egységes marad!

A Brandfolder legjobb funkciói

  • Nyilvános és magánvagyon-beállítások fontos dokumentumokhoz
  • Felhasználókezelés gyors hozzáféréssel a felhasználói adatokhoz
  • Több fájlformátum támogatása a dokumentumok létrehozásához
  • Vendégfeltöltési funkció külső partnerek számára
  • Tömeges feltöltés drag-and-drop műveletekkel

A Brandfolder korlátai

  • Több dokumentum jóváhagyásra történő elküldése nem támogatott funkció.
  • Nem rendelkezik testreszabási funkciókkal a nem vállalati csomagokban.

A Brandfolder árai

  • Az árakról érdeklődjön a Brandfoldernél.

Brandfolder értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (430+ értékelés)

A kollaboratív dokumentumkezelés legjobb eszköze: ClickUp Docs

A ClickUp ideális választás azoknak a csapatoknak, amelyek átfogó dokumentumkezelő rendszert keresnek minden típusú belső és ügyfélkapcsolati tartalom kezeléséhez.

A platform sokoldalúsága kiterjed a projektkezelési és együttműködési eszközök széles skálájára is, így egy all-in-one megoldást kínál azoknak a csapatoknak, amelyek munkafolyamatukat szeretnék optimalizálni. Indítsa el még ma a ClickUp Workspace-t!

