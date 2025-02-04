A 10 legjobb szövegszerkesztő szoftver 2025-ben (ingyenes és fizetős)

Mit tesz, amikor virtuális konferencián vesz részt, vagy amikor a főnöke elkezdi sorolni kedvenc termelékenységi tippjeit? Megnyit egy digitális dokumentumot, és jegyzeteket készít.

...valószínűleg ugyanazzal a szövegszerkesztő szoftverrel, amelyet kilencedik osztály óta használ.

A szövegszerkesztő szoftverek már nem azok, amik régen voltak – jobbak lettek.

Ezek az eszközök már nem az unalmas, üres képernyők, amelyeket kénytelenek voltunk használni. Most már a szövegszerkesztés is szórakoztató lehet!

A gazdag szövegszerkesztés, a dinamikus formázás, az intuitív írási segítség és az együttműködési funkciók a legjobb szövegszerkesztő szoftverek használatának legnagyobb előnyei. De mi a legjobb benne? Hogy hihetetlenül megfizethető is.

Kövesse nyomon, ahogy bemutatjuk az összes elengedhetetlen szövegszerkesztő funkciót és a 10 legjobb szövegszerkesztő szoftvert minden csapat, írásstílus és felhasználási eset számára! Részletes funkció-összehasonlításokkal, előnyökkel és hátrányokkal, árakkal, értékelésekkel és még sok mással!

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 10 legjobb szövegszerkesztő szoftver minden csapat számára: ClickUp (a legjobb csapat- és projektalapú együttműködéshez)

Microsoft Word (a legjobb professzionális dokumentumokhoz)

Google Docs (a legjobb valós idejű online együttműködéshez)

Grammarly (a legjobb nyelvtani és stilisztikai ellenőrzéshez)

WPS Office (a legjobb költséghatékony irodai programcsomag)

Dropbox Paper (a legjobb egyszerű dokumentumok közös szerkesztéséhez)

Notion (a legjobb all-in-one munkaterület és jegyzetekhez)

Coda (a legjobb dokumentumautomatizáláshoz és adatbázisokhoz)

Evernote (a legjobb jegyzeteléshez és szervezéshez)

LibreOffice (a legjobb ingyenes és nyílt forráskódú szerkesztőprogram)

Mi az a szövegszerkesztő szoftver?

A szövegszerkesztő szoftver egy olyan alkalmazás, amely bármilyen írásos anyag rögzítésére, formázására és szerkesztésére használható – legyen szó általános gondolatokról, értekezletek jegyzetéről, SOP-król vagy e-mail vázlatokról. Lehet, hogy elsőre a írógépek jutnak eszébe, de a szövegszerkesztő szoftverek előnyei ennél sokkal többet kínálnak.

A projektmenedzsment szoftverek, az együttműködési eszközök és az intuitív tervezés modern fejlesztésének köszönhetően a szövegszerkesztő szoftverek többet tudnak, mint amit valaha is gondolt volna! Egy dokumentumot társaival együtt szerkeszthet, dokumentumokat kategóriák szerint rendezhet, egyszerű linkeken keresztül megoszthat, és gazdag formázási lehetőségekkel kreativitását is kibontakoztathatja. Manapság ez már csak a minimum!

A helyzet az, hogy manapság rengeteg szövegszerkesztő szoftver közül lehet választani.

Valójában, le merjük fogadni, hogy most is eszébe jut néhány, miközben beszélünk! Talán még a három legfontosabb is!

De mivel a szövegszerkesztő eszközökhöz nap mint nap új, rugalmas és izgalmas funkciók kerülnek hozzáadásra, fontos tudni, hogy mit kell keresni a megfelelő szoftverben, hogy az a legjobban szolgálja az Ön felhasználási esetét, és a lehető legtöbbet hozza ki a befektetéséből.

Mit kell figyelni a szövegszerkesztő programoknál?

Az összes fejlett funkcióval kapcsolatos beszélgetés felveti a kérdést: hogyan is néz ki valójában ez a funkcionalitás?

Nem kell megelégednie azokkal az alapvető funkciókkal, amelyekkel mi is küzdöttünk. Nem kell egy vagyonba kerülő szoftvert vásárolnia ahhoz, hogy dokumentumait még jobbá tehesse!

Együttműködés a ClickUp Docs segítségével Több csapattag egyszerre szerkesztheti a dokumentumot a ClickUp Docs-ban

Íme egy lista kedvenc, elengedhetetlen funkcióinkról, amelyekre figyelnie kell a következő szövegszerkesztő szoftver kiválasztásakor:

Könnyű használat : Győződjön meg arról, hogy a szoftver könnyen megtanulható, másokkal is megosztható, és hatékonyan támogatja a leggyakrabban használt funkciókat.

Felhőalapú és megbízható offline mód : Bármikor előfordulhat, hogy elveszíti a wifi-kapcsolatot, másik eszközre kell váltania, vagy hirtelen meg kell osztania a dokumentumait. A felhőalapú szoftver és az offline funkciók biztosítják, hogy ezek az akadályok ne jelentsenek valódi problémát.

Együttműködési funkciók : Ezek a funkciók lehetővé teszik, hogy valós időben szerkessze és fejlessze a dokumentumokat a csapattal! Világosan és átfedések nélkül. És ha még a csapatát is megjelölheti, vagy megjegyzéseket fűzhet a szöveghez, az már csak hab a tortán.

Egyéni jogosultságok és megosztás : Különösen akkor fontos, ha gyakran dolgozik együtt érdekelt felekkel, ügyfelekkel vagy más részlegekkel, hogy kiválaszthassa, ki szerkesztheti, megtekintheti vagy hozzáférhet a munkájához.

Verziótörténet : Ezzel digitális papírnyomokat tarthat. Ráadásul, ha hibát követ el, vissza tud térni és visszaállíthatja a szöveget.

Integrációk: Minél több integráció van, annál több információt tud beépíteni a dokumentumaiba! Ráadásul ez kétirányú: a választott szövegszerkesztő szoftverrel való több integráció azt jelenti, hogy gyakorlatilag bárhonnan és bármilyen más eszközről is hozzáférhet a dokumentumaihoz.

A 10 legjobb szövegszerkesztő szoftver

Nincs ok arra, hogy a szövegszerkesztő szoftvere ne legyen izgalmas, dinamikus vagy együttműködésre alkalmas.

A digitális szerkesztők és a dokumentummegosztás az elmúlt évtizedben nagy fejlődésen ment keresztül, és rengeteg szoftver bizonyítja ezt a növekedést! A kihívás tehát az, hogy megtalálja az Ön egyedi igényeinek megfelelő és munkastílusához illeszkedő eszközt.

Mit kell tennie? Visszatérjen ehhez a listához!

Kutattunk és teszteltük a legjobb szövegszerkesztő szoftvereket, hogy bemutathassuk Önnek a 10 kedvencünket, a legjobb funkcióik, korlátaik, áraik, értékeléseik és egyéb jellemzőik alapján!

1. ClickUp (a legjobb csapat- és projektalapú együttműködéshez)

Próbálja ki a ClickUp Docs-ot Hozzon létre megosztott dokumentumokat, amelyek a ClickUp Docs segítségével kapcsolódnak a munkafolyamataihoz.

A ClickUp az iparágakban működő csapatok számára készült, mindenre kiterjedő termelékenységi eszköz, amely egy együttműködési platformon központosítja a munkát. A ClickUp gazdag, teljes mértékben testreszabható funkcióiról ismert, beleértve a beépített dokumentumszerkesztőt, amely segítségével egyszerű teendőlistáktól a részletes wikikig mindent létrehozhat, majd közvetlenül összekapcsolhatja azokat a munkafolyamatával.

A ClickUp Docs képes szöveget végrehajtható feladatokká alakítani, gyakorlatilag bármely más munkaeszközből származó adatokat beágyazni, valamint valós időben együttműködni a dokumentumokon, így ideális szövegszerkesztő eszköz csapatok, diákok és nagyvállalatok számára egyaránt.

ClickUp Brain: A kreatív asszisztensed

Írási segítségre van szüksége? A ClickUp Brain segít ötletelni, meggyőző szövegeket írni, szerkeszteni, lektorálni és összefoglalni a jegyzeteket. A ClickUp Docs-szal integrálva személyre szabott javaslatokat kínál a tartalom egyértelműségének és hatásának javítására. Akár vázlatot készít, akár ötletel, a ClickUp Brain az Ön első számú eszköze az okosabb, hatékonyabb íráshoz.

Próbálja ki ingyen a ClickUp Brain-t! A ClickUp Brain az írási asszisztensed

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp hátrányai

A ClickUp összes fejlett funkciójának elsajátításához egy kis beilleszkedési időszakra lehet szükség.

Egyes nézetek még nem elérhetők a mobilalkalmazásban.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (5680+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3540+ értékelés)

📮 ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok technológiai eszközeiket egyszerűen tartják. Miért ne menne egy lépéssel tovább? A ClickUp segítségével projektmenedzsment, dokumentumszerkesztés, csapatcsevegés és AI-alapú automatizálás áll rendelkezésére – mindez egy helyen.

2. Microsoft Word (a legjobb professzionális dokumentumokhoz)

via Microsoft Word

A Microsoft Word egy hatékony szövegszerkesztő program, amellyel bárki Word-dokumentumokat, táblázatokat, e-maileket és egyebeket hozhat létre. A Microsoft Office csomag része, így könnyen integrálható más Microsoft-termékekkel, például az Excel-lel és a PowerPoint-tal.

A Word számos funkcióval segíti a szervezett munkavégzést, például sablonokkal különböző típusú hivatalos dokumentumokhoz és fejlett szerkesztőeszközökkel. Képeket, táblázatokat, diagramokat, hiperhivatkozásokat és egyéb médiaelemeket adhat hozzá az MS Word-dokumentumok megjelenésének javításához. A program számos funkcióval segíti a dokumentumok hatékonyabb létrehozását, például helyesírás-ellenőrzővel, automatikus javítóval és szinonimaszótárral.

A Microsoft Word legjobb funkciói

OneDrive-tároló, hogy bárhonnan elmenthesse és elérhesse a dokumentumokat

Valós idejű együttműködés másokkal való megosztáshoz és szerkesztéshez

Helyesírás- és nyelvtani ellenőrző

Mobilalkalmazás

A Microsoft Word korlátai

Az eszköztár funkciói verzióról verzióra eltérőek.

A Word űrlapok számos funkciója nem vihető át, és a dokumentumok nyomtatásakor a formátum megszakad.

A Microsoft Word árai

A Microsoft Word önálló verzióban 159,99 dollárért vagy Microsoft 365 előfizetéssel érhető el.

Microsoft Word értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 1600 értékelés)

G2: 4,7/5 (1000+ értékelés)

3. Google Docs (a legjobb valós idejű online együttműködéshez)

a Google Docs segítségével

A Google Docs egy online szövegszerkesztő, amely megkönnyíti a professzionális dokumentumok létrehozását és szerkesztését. Valós idejű együttműködési eszközökkel a Google Docs platformot biztosít csoportok számára, hogy egy projekten együtt dolgozhassanak, biztosítva, hogy mindenki naprakész legyen a dokumentum előrehaladásával kapcsolatban. Olyan funkciók is rendelkezésre állnak, mint a sablonok és az automatikus formázás, hogy dokumentuma professzionális megjelenésű legyen.

A Google Docs segítségével a felhasználók nyomon követhetik a változtatásokat, megjegyzéseket és javaslatokat, miközben javításokat és szerkesztéseket végeznek. A Google Docs-ban létrehozott összes dokumentum automatikusan mentésre kerül a felhőbe, így bármikor, bármilyen eszközről hozzáférhet hozzájuk. Így akár asztali számítógépen, akár mobil eszközön dolgozik, folytathatja a munkát!

A Google Docs legjobb funkciói

@Megjelölések a releváns személyek, fájlok és események megjelöléséhez

A Smart Compose segít gyorsabban és kevesebb hibával írni.

Harmadik féltől származó alkalmazások projektmenedzsment eszközökkel

Válaszok a Gmailből

A Google Docs korlátai

A dokumentumok méretére vonatkozó korlátozások

Nem alkalmas skálázható tudásbázis-rendszerként

A Google Docs árai

A Google Docs Google-fiókkal ingyenes.

Google Docs értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 27 000 értékelés)

G2: N/A

4. Grammarly (a legjobb nyelvtani és stilisztikai ellenőrzéshez)

via Grammarly

A Grammarly egy mesterséges intelligenciával működő írási asszisztens. Segít gyorsan azonosítani és kijavítani a nyelvtani, helyesírási, központozási és egyéb írási hibákat. A Grammarly javaslatokat kínál, miközben asztali alkalmazásokat vagy webhelyeket használ, beleértve a Gmailt, a ClickUp-ot, a LinkedIn-t, a Google Docs-ot és még sok mást!

A Grammarly segítségével valós időben kap visszajelzést írásáról, így azonnal javíthat rajta. Ráadásul a nyelvtani témák és a nyelvészet mélyreható ismereteinek köszönhetően biztos lehet benne, hogy következő jelentése vagy projektje kifogástalan és professzionális lesz. A Grammarly segítségével könnyen összpontosíthat a fontos dolgokra: erős, meggyőző tartalom létrehozására.

Fedezze fel a legjobb tartalom-együttműködési szoftvereket !

A Grammarly legjobb funkciói

Stílusútiasítás a hang és stílus megragadásához az egységes dokumentumok érdekében

Szövegrészletek mondatok és bekezdések beszúrásához minden munkafolyamatban

Tone Detector a hatékony kommunikációért

Alkalmazáson belüli szerkesztő dokumentumok feltöltéséhez

A Grammarly korlátai

Nem minden alkalmazás és webhely esetében működik.

Drága havi előfizetések

A Grammarly árai

Ingyenes csomag

Prémium : 12 USD/hó

Üzleti: 15 USD/tag havonta

Grammarly értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

G2: 4,6/5 (több mint 1200 értékelés)

Nézze meg ezeket a Grammarly alternatívákat!

5. WPS Office (a legjobb költséghatékony irodai programcsomag)

via WPS Office

A WPS Office egy átfogó irodai programcsomag, amely minden szükséges eszközt és funkciót biztosít az összes dokumentum, fájl és prezentáció hatékony kezeléséhez. Támogatja a népszerű fájlformátumokat, és kompatibilis PC-kkel és mobil eszközökkel. A WPS Office segítségével a felhasználók intuitív és felhasználóbarát felületen hozhatnak létre és szerkeszthetnek szöveges dokumentumokat, táblázatokat és diavetítéseket.

Emellett olyan hatékony dokumentumkezelő eszközöket is tartalmaz, mint színes témák, jegyzetek, PDF-dokumentumok felosztása és fájlformátum-konverzió. A szoftver fejlett együttműködési funkciókkal is rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy több felhasználó egyszerre dolgozzon ugyanazon a fájlon.

A WPS Office legjobb funkciói

Több mint 100 000 sablon kategóriák szerint rendezve

Többnyelvű támogatás

Szövegkivonat

Vízjel létrehozása

A WPS Office korlátai

Korlátozott képesség a különböző munkastílusok és preferenciák kezelésére

Ingyenes csomag nem elérhető.

WPS Office árak

WPS Standard: Ingyenes

WPS Pro: 23,99 USD 6 hónapra vagy 35,99 USD 1 évre

WPS Office értékelések és vélemények

Capterra: 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)

G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

6. Dropbox Paper (a legjobb egyszerű dokumentumok közös szerkesztéséhez)

a Dropbox Paper segítségével

A Dropbox Paper egyszerű módszert kínál a projektek elindításához. A drag-and-drop funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a komplex feladatokat könnyen kezelhető részekre bontsák. A csapattagok meghívásával mindenki részt vehet a beszélgetés ben, kommentálhatja egymás munkáját, és valós időben ötletelhet.

A Master Doc funkcióval bárki létrehozhat egy központot más dokumentumok számára. Komplex vagy hosszú távú projektek esetén a dokumentumok kezdeti szervezése növeli a termelékenységet. Hatékony módszert kínál az összes kapcsolódó dokumentum elérésére és kezelésére azáltal, hogy linkeket hoz létre hozzájuk. Nem kell extra időt töltenie a fájlok keresésével. Keressen vagy navigáljon a fő dokumentumon belül!

A Dropbox Paper legjobb funkciói

Keresősáv a csapat tagok e-mail címéhez kapcsolódó, nyilvánosan megtekinthető dokumentumok kereséséhez

Billentyűparancsok bizonyos szövegrészek kijelöléséhez

Egyedi sablonok szabványos űrlapokhoz

Automatikusan generált tartalomjegyzék

A Dropbox Paper korlátai

A fájlok feltöltési méretének korlátozása a Dropbox-fiókban

Az alapszintű felhasználók egyszerre csak három eszközön jelentkezhetnek be.

A Dropbox Paper árai

Plus : 9,99 USD/hó 1 felhasználó számára

Család : 16,99 USD/család havonta, legfeljebb 6 felhasználó számára

Professzionális : 16,58 USD/hó 1 felhasználó számára

Standard : 15 USD/felhasználó/hónap 3 vagy több felhasználó esetén

Haladó : 24 USD/felhasználó havonta 3 vagy több felhasználó esetén

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Dropboxszal.

Dropbox Paper értékelések és vélemények

Capterra: 4,4/5 (több mint 100 értékelés)

G2: 4,1/5 (több mint 4400 értékelés)

7. Notion (a legjobb all-in-one munkaterület és jegyzetekhez)

via Notion

A Notion egy dokumentumalapú munkaterület a jegyzetek, feladatok, dokumentumok és adatbázisok számára. Sokoldalú eszköz szövegszerkesztőként, amely bármilyen információ nyomon követésére alkalmas, a projekt mérföldköveitől és a feladat emlékeztetőktől az utazási tervekig és a személyes ötletekig.

A Notion operációs rendszere megkönnyíti a nyomon követni kívánt dolgok szervezését. Intuitív drag-and-drop felületével gyorsan beállíthatja a projekthez vagy célhoz igazított egyéni munkaterületeket. Ezenkívül a Notion lehetővé teszi különböző adatbázisok és jegyzetek összekapcsolását, ellenőrzőlisták létrehozását, média beágyazását és még sok mást.

Nézze meg a legjobb Notion alternatívákat !

A Notion legjobb funkciói

iOS, Windows, webböngésző, MacOS platformok

Naptár, Kanban táblák, listák és galéria nézetek

Notion AI írási segítség

Kétirányú linkelés

A Notion korlátai

A listán szereplő többi szövegszerkesztőhöz képest drága prémium csomagok

Korlátozott projekt- és feladatkezelési funkciók

Notion árak

Ingyenes csomag

Plus : 8 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Üzleti : 15 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Notionnal.

Notion értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 1100 értékelés)

G2: 4,6/5 (1000+ értékelés)

8. Coda (a legjobb dokumentumautomatizáláshoz és adatbázisokhoz)

via Coda

A Coda egy hatékony dokumentumszerkesztő program tartalom létrehozásához és kezeléséhez. A Coda segítségével dokumentumokat hozhat létre a semmiből, szerkesztheti a meglévőket, nyomon követheti a változásokat, valós időben együttműködhet másokkal, és biztonságosan megoszthatja őket. A szerkesztő számos eszközt kínál, amelyek segítenek a folyékony és gyors írásban, beleértve a szövegformázást, a képszerkesztést, a táblázatokat és a hiperhivatkozásokat.

A Coda beépített együttműködési funkciókkal is rendelkezik, így könnyedén meghívhat másokat a projektekhez, és megbeszélhetik a változtatásokat. Könnyen használható felületével és intuitív eszközeivel a Coda egy szövegszerkesztő megoldás mindenkinek, aki professzionális dokumentumokat szeretne készíteni!

A Coda legjobb funkciói

Építőelemek a dokumentumok táblákká történő fejlesztéséhez

A kapcsolódó adatok megtekintésére szolgáló irányítópultok

Google Naptár és Slack integrációk

Alapvető sablonok drag-and-drop funkcióval

A Coda korlátai

Más szövegszerkesztőkhöz képest dokumentum-adatbázisként nem skálázható

Korlátozott integráció más alkalmazásokkal

Coda árak

Ingyenes csomag

Pro : 10 USD/hó Doc Makerenként, éves számlázással

Csapat : 30 USD/hó Doc Makerenként, éves számlázással

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Coda-val.

Coda értékelések és vélemények

Capterra: 4,6/5 (több mint 40 értékelés)

G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Bónusz: Hasonlítsa össze a Coda és az Airtable programokat

9. Evernote (a legjobb jegyzeteléshez és szervezéshez)

az Evernote-on keresztül

Az Evernote egy online jegyzetelő alkalmazás, amely segít Önnek a hatékonyság és a szervezettség javításában. Az Evernote segítségével bármit tárolhat, a szöveges jegyzetektől kezdve a képeken, videókon és hangfelvételeken át. Emlékeztetőket is hozzáadhat, és weboldalakat is olvashat offline módban. Az Evernote különböző platformokon elérhető, beleértve a mobil eszközöket is. Ráadásul rendelkezik Web Clipper böngészőbővítménnyel is!

Bármilyen típusú projekten is dolgozik, az Evernote megkönnyíti a részletek kezelését. Akár új tartalmi ötletek kidolgozásáról, akár üzleti megbeszélés tervezéséről van szó, az Evernote szabadságot ad Önnek az összes információ rögzítéséhez, rendszerezéséhez és szinkronizálásához. A kereshető címkék és kategóriák olyan funkcióknak köszönhetően, amelyekkel megtalálhatja, amire szüksége van, amikor szüksége van rá.

Csatlakoztassa az Evernote-ot és a ClickUp-ot , hogy jegyzetét egy helyen kezelhesse!

Az Evernote legjobb funkciói

Naptár nézet a menetrendek és jegyzetek összekapcsolásához

Dokumentumszkenner a papírmentes irodához

Határidők és emlékeztetők funkció

Google Naptár integráció

Az Evernote korlátai

Korlátozott számú mentett sablon minden csomagban

Korlátozott ingyenes csomag, amely felhasználónként csak 50 jegyzetet engedélyez.

Evernote árak

Ingyenes csomag

Személyes : 10,84 USD/hó, éves számlázással

Professzionális : 14,17 USD/hó, éves számlázással

Csapatok: 20,83 USD/hó felhasználónként

Evernote értékelések és vélemények

Capterra: 4,4/5 (több mint 7700 értékelés)

G2: 4,4/5 (több mint 1900 értékelés)

10. LibreOffice (a legjobb ingyenes és nyílt forráskódú szerkesztőprogram)

via LibreOffice

A LibreOffice egy ingyenes, nyílt forráskódú irodai programcsomag, amelynek célja a mindennapi feladatok elvégzésének megkönnyítése. Nyílt forráskódú termék, vagyis ingyenes és minden felhasználó számára elérhető. A LibreOffice szövegszerkesztő, prezentációkészítő, táblázatkezelő, adatbázis-kezelő, képlet-szerkesztő, rajzoló és egyéb programokat tartalmaz.

Ezek az eszközök együtt intuitív felhasználói élményt nyújtanak, és segítenek az egyéneknek a legjobb munkájukat létrehozni. A LibreOffice segítségével pénzügyi jelentéseket, táblázatokat, prezentációkat és még sok mást készíthet. Ha további funkciókra van szüksége, a LibreOffice tárolójában bővítmények állnak rendelkezésre.

A LibreOffice legjobb funkciói

Képlet-szerkesztő matematikai és tudományos képletek beszúrásához

LanguageTool API-k nyelvtani ellenőrzéshez

OpenDocument Format (ODF) kiterjesztések

Egyedi sablonok

A LibreOffice korlátai

Elavult felület más ingyenes szövegszerkesztő programokhoz képest

Hosszú távon nem skálázható dokumentum-adatbázisként

LibreOffice árak

A LibreOffice ingyenes

LibreOffice értékelések és vélemények

Capterra: 4,3/5 (több mint 1600 értékelés)

G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Nézze meg ezeket a LibreOffice alternatívákat!

Találja meg a munkájához legmegfelelőbb szövegszerkesztő alkalmazást

Ideje többet kérni a szövegszerkesztő szoftverétől. A ClickUp Docs megmutatja, hogyan.

Szerkesszen a csapattal, alakítsa gondolatait megvalósítható feladatokká, és kapcsolja dokumentumait közvetlenül a munkafolyamatához, mindezt anélkül, hogy elhagyná a szerkesztőt! Nincs más szövegszerkesztő, amely úgy növelné dokumentumai értékét, mint a ClickUp. De a legjobb az egészben? A ClickUp mindezt ingyenesen teszi.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és hozzáférhet a ClickUp Docs-hoz, korlátlan számú feladathoz, rengeteg sablonhoz és erőforráshoz, több mint 1000 integrációhoz és még sok máshoz.