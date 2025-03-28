A 10 legjobb Microsoft Word alternatíva 2025-ben (ingyenes és fizetős)

Emlékszem, amikor a Microsoft Word vitathatatlanul uralkodott a digitális dokumentumok világában. Ez volt az az eszköz, amelyet mindannyian ismertünk, amelyet az iskolában tanítottak nekünk, és amelynek segítségével minden, az esszéktől az önéletrajzokig, könnyedén elkészíthető volt.

De a technológia fejlődésével és igényeink diverzifikálódásával egyre növekvő elégedetlenséget tapasztaltam. Az emberek panaszkodtak a program bonyolultságára, az együttműködési funkciók hiányára és a magas árra.

Lehet, hogy Ön is olyan eszközt keres, amely jobban támogatja az együttműködést, egyszerűbb vagy akár olcsóbb. Lehet, hogy olyan eszközt szeretne, amely jobban illeszkedik a munkafolyamatához. A Microsoft Word nem mindig felel meg ezeknek az elvárásoknak.

Pontosan ezért töltöttem órákat különböző szövegszerkesztő szoftverek tesztelésével és összeállítottam ezt a listát a legjobb Microsoft Word alternatívákról. A projektmenedzsment integrációtól a fejlett dokumentumszerkesztő eszközökig, ezek az opciók különböző igényeket elégítenek ki, függetlenül attól, hogy Ön szabadúszó, kisvállalkozás tulajdonosa vagy vállalati szakember.

Mit kell keresnie egy Microsoft Word alternatívában?

Mielőtt belekezdenénk, fontos megérteni, hogy milyen funkciókat kell keresni egy Microsoft Word alternatívában. A megfelelő eszköz az Ön egyedi igényeitől függ, attól, hogy Ön a dokumentumok közös szerkesztésének egyszerűsítésére, az integrációra vagy a könnyű használatra helyezi-e a hangsúlyt.

Íme néhány fontos szempont:

Formázás és elrendezés: Győződjön meg arról, hogy az alternatíva zökkenőmentesen kezeli a Microsoft Word formázási stílusait, sablonjait és makróit. Keressen olyan funkciókat, mint az automatikus szóelválasztás, lábjegyzetek, végjegyzetek és több oszlop, hogy azok megfeleljenek a Word képességeinek.

Akadálymentesítési funkciók: Keressen olyan funkciókat, mint a képernyőolvasó kompatibilitás, a nagy kontrasztú módok és a testreszabható billentyűparancsok, hogy a fogyatékkal élő felhasználók is könnyen használhassák a programot.

Korrektúrás és szerkesztő eszközök: Győződjön meg arról, hogy a Word alternatívája megbízható nyelvtani és helyesírás-ellenőrzővel rendelkezik. Ha dokumentumaiban gyakran hivatkozik forrásokra, fontolja meg egy olyan eszköz használatát, amely integrálható hivatkozáskezelő szoftverrel, vagy beépített hivatkozási funkciókat kínál.

Verziókezelés: Győződjön meg arról, hogy a platform hatékonyan nyomon követi a változásokat és frissítéseket, lehetővé téve Győződjön meg arról, hogy a platform hatékonyan nyomon követi a változásokat és frissítéseket, lehetővé téve a dokumentumok verzióinak megtekintését, visszaállítását és kezelését

Valós idejű együttműködés: Határozza meg, hogy csapatának valós időben kell-e együtt dolgoznia a projektekben. Keressen olyan platformokat, amelyek támogatják az egyidejű szerkesztést és az élő frissítéseket.

Integráció: Értékelje, hogy a platform mennyire integrálható a meglévő eszközeivel. Vegye figyelembe olyan tényezőket, mint a jelenlegi operációs rendszerrel való kompatibilitás és a kommunikációs platformokkal való egyszerű összekapcsolhatóság.

Felhasználóbarát: Értékelje a platform használatának egyszerűségét a csapata számára. Keressen olyan funkciókat, amelyek illeszkednek a napi feladatokhoz, és kerülje az összetett felületeket, amelyek akadályozhatják a termelékenységet.

Mobil hozzáférhetőség: Gondold át, milyen gyakran kell a csapatodnak mobil eszközökről hozzáférnie a platformhoz. Válassz egy olyan eszközt, amely erős mobil támogatással rendelkezik, ha a távoli munkavégzés vagy a gyakori utazás gyakori.

Ezeket a kritériumokat szem előtt tartva nézzük meg a legjobb Microsoft Word alternatívákat.

A 10 legjobb Microsoft Word alternatíva, amit érdemes kipróbálni

Összeállítottunk egy listát a tíz legjobb MS Word alternatíváról, amelyek mindegyike hatékony funkciókat kínál a tartalom-együttműködés megkönnyítéséhez, a csapatmunka javításához és kivételes eredmények eléréséhez.

1. ClickUp (a legjobb ingyenes Microsoft Word alternatíva)

Kezdje el használni a ClickUp Docs-ot! Formázza az összes dokumentumát egy helyen a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp egy projektmenedzsment platform, amely robusztus dokumentumkészítési funkciókkal rendelkezik, és integrálva van a feladatkezeléssel.

Ha Ön is olyan, mint én, és inkább egy olyan all-in-one platformot preferál, ahol ugyanazon a felületen lehet tartalmat létrehozni, valós időben együttműködni és feladatokat kezelni, akkor érdemes megnéznie a ClickUp-ot, mint a Microsoft Word alternatíváját és még sok mást.

A ClickUp Docs lehetővé teszi, hogy közvetlenül a projektekben hozzon létre, szerkesszen és együttműködjön dokumentumokon. A Docs Hub segít a információk gyors szervezésében és megtalálásában, míg a adatvédelmi beállítások és a különböző hozzáférési szintek biztosítják az érzékeny tartalmak védelmét.

A ClickUpban a dokumentumok nem csak szöveges fájlok – videókkal és képekkel is kiegészíthetők, és konkrét feladatokhoz is kapcsolhatók. A dokumentumokat a kapcsolódó ClickUp feladatokhoz is hozzáadhatja. A ClickUp listanézetével pedig szűrhet és kereshet konkrét feladatokat vagy elemeket a munkaterületén. Minden összekapcsolódik – a dokumentumok, a feladatok és a projektek.

Használja a ClickUp Relationships funkciót a kapcsolódó dokumentumok összekapcsolásához, így átfogó tudásbázist vagy összefüggő projektdokumentációt hozhat létre .

A dokumentumokat a ClickUp Project Hierarchy segítségével is rendszerezheti. Hozzon létre egy munkaterületet a vállalkozásához, ossza fel területté, majd tovább rendszerezze mappákba és listákba.

Rendezze munkáját mappákba és listákba, hogy ne veszítsen el fontos információkat a ClickUp Project Hierarchy segítségével.

A ClickUp projekt hierarchiája lehetővé teszi fájlok csatolását és csevegések közvetlen összekapcsolását feladatokkal vagy listákkal, így azok minden érintett számára könnyen hozzáférhetőek. Ráadásul a feladatok és dokumentumok közötti függőségek biztosítják, hogy a dokumentumok bizonyos feladatok elvégzése előtt vagy után készüljenek el vagy kerüljenek felülvizsgálatra.

A ClickUp Brain egy másik kiemelkedő funkció. Ez az AI-alapú dokumentációs eszköz különböző szerepkörökhöz és feladatokhoz igazítható, így megkönnyíti a tartalom közös létrehozását, kezelését és fejlesztését.

Próbáld ki a CllckUp Brain-t! Ha kreatív blokkba ütközik, generáljon ötleteket a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain íróasszisztens szoftverként működik a Docs-szal.

Az Ön által megadott adatok alapján minőségi tartalmat generál, ami különösen hasznos azoknak a csapatoknak, amelyek szoros határidőkkel dolgoznak vagy kreatív blokkokkal küzdenek. Felgyorsítja a tartalomkészítést, miközben csökkenti a kézi munkát.

A ClickUp Brain emellett a következőket is tudja:

A dokumentumok tartalma alapján automatikusan osztályozza és címkézze őket a könnyebb visszakeresés érdekében.

Készítsen tömör összefoglalókat a dokumentumokról, hogy gyorsan megérthesse azok legfontosabb pontjait anélkül, hogy az egészet elolvasná.

Alkalmazkodjon a munkafolyamatához és preferenciáihoz, biztosítva, hogy minden a helyén legyen.

Szerkessz dokumentumokat platformok között, és maradj naprakész a ClickUp Instant és Live Collaboration segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

Használja ki az AI javaslatait a tartalom javításához és az írás finomításához, így biztosítva, hogy a végtermék vonzó és hibamentes legyen.

Használja az azonnali és élő együttműködést valós idejű frissítésekhez, például amikor mások gépelnek, megjegyzéseket fűznek vagy feladatot néznek meg.

A fejlett kereső segítségével gyorsan megtalálhatja a dokumentumokat cím, tartalom vagy címkék alapján.

Hozzon létre egyéni mezőket a dokumentumokkal kapcsolatos további információk, például a fájltípus, a szerző vagy a jóváhagyási állapot tárolásához.

Fájlok előnézete, a változtatások nyomon követése és szükség esetén visszavonása, valamint a dokumentumok közös szerkesztése munkatársakkal.

Integrálja a Google Drive-ba, a Dropboxba stb., hogy minden fájlja egy helyen legyen.

A ClickUp korlátai

Néhány felhasználó a kiterjedt funkciók miatt tanulási görbéről számolt be.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9700+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Íme, mit mondott Michael Holt, az EdgeTech (egy amerikai digitális marketing ügynökség) vezérigazgatója a ClickUp-ról:

A ClickUp együttműködési hatását legutóbb egy termékbevezetéshez készített tartalmi terv kidolgozása során értékeltük. A docs eszköz segítségével létrehoztunk és karbantartottunk egy tartalomtárat, amely hierarchikus struktúrát, együttműködési szerkesztést és hatékony beágyazási funkciókat tartalmazott.

A ClickUp együttműködési hatását legutóbb egy termékbevezetéshez készített tartalmi terv kidolgozása során értékeltük. A docs eszköz segítségével létrehoztunk és karbantartottunk egy tartalomtárat, amely hierarchikus struktúrát, együttműködési szerkesztést és hatékony beágyazási funkciókat tartalmazott.

Olvassa el még: Hogyan használhatjuk az AI-t a dokumentációhoz?

2. Google Docs (a legjobb felhőalapú együttműködéshez)

a Google Workspace Marketplace-en keresztül

A Google Docs egy felhőalapú szövegszerkesztő, amely lehetővé teszi dokumentumok online létrehozását, szerkesztését és közös munkálkodást. Tartalmaz néhány előre elkészített sablont is a leggyakoribb dokumentumtípusokhoz.

Ez a Microsoft Word alternatíva a Google Workspace (korábban G Suite) része, amely egy termelékenységi eszközökből álló csomag, amely tartalmazza a Google Táblázatokat, a Google Prezentációkat és a Google Űrlapokat.

A Workspace-fiókok bizonyos szintjei a Google Docs-ba integrált Google Gemini mesterséges intelligencia asszisztenst is tartalmaznak.

A Google Docs legjobb funkciói

Dokumentumok létrehozása és közös szerkesztése online és offline módban

E-mailek, dokumentumok, levelek és borítékok tömeges küldése a Google Workspace-en belül

Zökkenőmentesen integrálható a Google Drive-ba, a Sheets-be és más alkalmazásokba.

A felhőalapú tárolásnak köszönhetően bármilyen eszközről hozzáférhet a fájlokhoz.

A Google Docs korlátai

A Microsoft Wordhoz képest korlátozott formázási lehetőségek

Az offline szerkesztés problémás lehet, hacsak nem Google Chrome böngészőt használ.

A Google Docs árai

Ingyenes Google-fiókkal

A Gemini csak fizetős kiegészítőként érhető el a Business és Enterprise csomagokhoz.

Google Docs értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 28 000 értékelés)

Olvassa el még: A 10 legjobb Google Docs alternatíva és versenytárs

3. Zoho Writer (legalkalmasabb üzleti dokumentumokhoz)

via Zoho Writer

Ha üzleti szakemberként robusztus funkciókra van szüksége, de megfizethető Microsoft Word alternatívát keres, a Zoho Writer kiváló választás. Minimalista felülete nem terheli felesleges opciókkal, ugyanakkor olyan hatékony funkciókat kínál, mint a valós idejű együttműködés, a levelezés egyesítése és az elektronikus aláírások.

A Zoho Writer a Zoho Office Suite része. Zökkenőmentesen integrálódik más Zoho eszközökkel, mint például a Zoho CRM és a Zoho Projects, így ideális azoknak a csapatoknak, amelyek már használják a Zoho ökoszisztémáját.

A Zoho Writer legjobb funkciói

Dokumentumok létrehozása és tömeges e-mailek küldése egyszerre az adatbázisból származó adatok felhasználásával

Helyezze be aláírásait vagy adjon hozzá aláíró mezőket, hogy létrehozza jogilag érvényes aláírásgyűjtési munkafolyamatát.

Kövesse nyomon a változásokat, csevegjen élőben, és próbáljon ki különböző formázási lehetőségeket a valós idejű együttműködéshez.

Importálja MS Word-dokumentumait, és folytassa a munkát zökkenőmentesen!

A Zoho Writer korlátai

Kis teljesítményű gépeken kissé lassan fut.

Más alkalmazásokból való másolás és beillesztés torzíthatja a formázást, beleértve a bekezdésszüneteket is.

Zoho Writer árak

Egyéni felhasználók: Ingyenes verzió, maximum 200 kredit

Vállalkozások: Fizetős változat, akár 1000 ingyenes kredit

*A ZohoOne felhasználók számára havonta 50 ingyenes kredit kerül jóváírásra (maximum 1000 kredit minden szervezet számára).

Zoho Writer értékelések és vélemények

G2: 4. 4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (40+ értékelés)

További információ: A 10 legjobb dokumentumautomatizáló szoftver

4. LibreOffice Writer (legalkalmasabb offline használatra)

via LibreOffice

Ha offline hozzáférést szeretne munkájához, a LibreOffice Writer egy megbízható alternatíva a Microsoft Wordhoz. A LibreOffice csomag részeként egy teljes funkcionalitású, nyílt forráskódú, ingyenes szövegszerkesztőt kínál, amely a Microsoft Word számos funkcióját tükrözi.

Amikor megbízható offline eszközre volt szükségem, a LibreOffice Writert használtam, amely lenyűgözően kompatibilis a Microsoft Word formátummal.

A LibreOffice Writer legjobb funkciói

Javítsd ki a gépelési és helyesírási hibákat az AutoCorrect szótár segítségével!

Írj hatékonyabban az AutoComplete segítségével, amely gyakran használt szavakat és kifejezéseket javasolhat a bekezdés befejezéséhez.

Használja az alapértelmezett sablonokat a komplex dokumentumok létrehozásának felgyorsításához.

A LibreOffice Writer korlátai

A felület más modern eszközökhöz képest elavultnak tűnik.

A kollaborációs funkciók is hiányoznak.

LibreOffice Writer árak

Ingyenes

LibreOffice Writer értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (2000+ értékelés)

5. Notion (a legjobb többcélú munkaterülethez)

via Notion

A Notion jegyzetelést és feladatkezelést kombinál egy testreszabható munkaterületen. Blokk-alapú rendszert használ, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen dokumentumon belül különböző típusú tartalmakat hozzon létre, például szöveget, képeket, táblázatokat, kódblokkokat és adatbázisokat.

Emellett egyetlen egységes felületen nyomon követheti a projektfeladatokat és jegyzeteket készíthet az értekezletekről.

Ráadásul a Notion AI csökkentheti a dokumentációval kapcsolatos munkát azáltal, hogy tartalmat generál vagy ellenőrzi a szöveget hibák szempontjából.

A Notion legjobb funkciói

Tartsa nyilván a dokumentumban végzett összes módosítás történetét, hogy szükség esetén visszaállíthassa a korábbi verziókat.

A behajtható szakaszok és alszakaszok segítségével hosszabb dokumentumait is könnyebben olvashatóvá teheti.

Használja ki a különféle dokumentumtípusokhoz, például cikkekhez, jelentésekhez és prezentációkhoz előre elkészített sablonok sokaságát.

Javítsd írási készségeidet az integrált AI asszisztens segítségével

A Notion korlátai

A tanulási görbe némileg magas lehet, különösen azok számára, akik még nem ismerik a platformot.

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 12 USD/felhasználó/hónap

Alapszintű: 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalati : Egyedi árazás

Notion AI: Hozzáadható bármely munkaterülethez, havi 10 dollár/felhasználó áron.

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 5700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2300 értékelés)

6. Apache OpenOffice Writer (A legegyszerűbb dokumentációkészítéshez)

via Apache OpenOffice

Ha egyszerű, ingyenes alternatívát keres a Microsoft Wordhoz, az Apache OpenOffice Writer jó választás. Ez egy ingyenes, nyílt forráskódú szövegszerkesztő, amely az Apache OpenOffice irodai termelékenységi eszközök csomagjának része.

Az Apache OpenOffice Writer hasonló a Microsoft Wordhoz és különféle típusú dokumentumok, például levelek, jelentések és prezentációk létrehozására és szerkesztésére használható. Ezenkívül könnyű és egyszerűen telepíthető, különösen régebbi rendszereken.

Az Apache OpenOffice Writer legjobb funkciói

Gyorsan készíthet szabványos dokumentumokat, például leveleket, faxokat, napirendeket és jegyzőkönyveket, miközben komplex feladatokat is elvégezhet, például levelezéses egyesítést.

Csökkentse a gépeléshez szükséges erőfeszítést az automatikus kiegészítés és az automatikus javítás szótárával.

Készítsen tartalomjegyzéket vagy indexeljen kifejezéseket, bibliográfiai hivatkozásokat, illusztrációkat, táblázatokat és egyéb objektumokat a speciális Tartalomjegyzék és hivatkozások funkcióval.

Az Apache OpenOffice Writer korlátai

Nincsenek együttműködési funkciói

Az Apache OpenOffice Writer árai

Ingyenes

Apache OpenOffice Writer értékelések és vélemények

G2: 4. 3/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (490+ értékelés)

7. WPS Office (A legjobb, ha az MS Wordhoz hasonló felületet preferál)

via WPS

A WPS Office jó választás, ha ingyenes alternatívát keres, amely hasonló a Microsoft Wordhoz.

Ismerős szalagszerű felülete a Word-öt utánozza, így a Microsoft Office-felhasználók számára zökkenőmentes az átállás. Különösen hasznosnak találtam a WPS Office felhőalapú tárolási és PDF-szerkesztési funkcióit.

A WPS Office legjobb funkciói

Használja ki a zökkenőmentes Word-dokumentum-szerkesztés előnyeit PC Windows, Mac, Android és iOS rendszereken, teljes MS Office-kompatibilitással.

Könnyedén hozhat létre, szerkeszthet és formázhat Microsoft Word-dokumentumokat és különböző fájlformátumokat, többek között .doc, .docx, .docm, .dotm, .txt, .rtf és másokat.

Adjon hozzá jelölőnégyzeteket, aláírásokat, beépített színes ikonokat és képeket, valamint egyéb funkciókat, hogy írása vizuálisan is vonzóbbá váljon.

A WPS Office korlátai

Az AI helyesírás-ellenőrzés bonyolult és nem olyan könnyen használható, mint a Microsoft Edit.

A felhőalapú tárhely 1 GB-ra korlátozott, és csak kis fájlok tárolására alkalmas.

A WPS Office árai

WPS Standard: Ingyenes verzió hirdetésekkel

WPS Premium: 29,99 $ (éves számlázás)

WPS Business: Egyedi árazás

*Az árak külső forrásból származnak.

WPS Office értékelések és vélemények

G2: 4. 4/5 (300+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy ülésjegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik. Egy egységes döntésrögzítő rendszer nélkül a fontos információk elvészhetnek a csevegések, e-mailek, dokumentumok vagy táblázatok között. A ClickUp segítségével a beszélgetéseket azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja át az összes feladatában, csevegésében és dokumentumában, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

8. Dropbox Paper (A legjobb csapatmunkahez)

via Dropbox

A Dropbox Paper egy együttműködésen alapuló jegyzetkészítő és dokumentumkészítő eszköz, tiszta és intuitív felülettel. Jó alternatívája lehet a Microsoft Wordnak azoknak a csapatoknak, akik együtt szeretnének dokumentumokat létrehozni, szerkeszteni és rajtuk együttműködni.

A Paper számos formázási lehetőséget kínál, beleértve a szövegstílusokat, a címsorokat, a listákat és a képeket. Emellett teljes mértékben integrálva van a Dropbox fájltároló platformmal, így könnyen hozzáférhet és megoszthatja dokumentumait.

A Dropbox Paper legjobb funkciói

Dokumentumait számos formátumban exportálhatja, többek között PDF, Word és Markdown formátumban.

Készíts vizuálisan gazdag dokumentumokat videóbeágyazással, GIF-ekkel, Pinterest táblákkal, Google Maps-szel, SoundCloud klipekkel, Figma-val, Invision-nel és még sok mással.

Hozzászólások és megbeszélések hozzáadása a dokumentumokhoz, így könnyen megoszthatja véleményét és együttműködhet másokkal.

A Dropbox Paper korlátai

Korlátozott tárhelyet kínál, ami problémát jelenthet, ha sok nagy fájllal dolgozik.

Az asztali alkalmazásban nem lehet mappákat hozzáadni.

A Dropbox Paper árai

Ingyenes bármely Dropbox-fiókkal

Dropbox Paper értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (4500+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

9. Abiword (a legjobb könnyű használatra)

via Abiword

Az Abiword egy ingyenes, könnyű szövegszerkesztő, amely tökéletes gyors, egyszerű dokumentumok létrehozásához. Nyílt forráskódú és régebbi rendszereken is jól működik.

Bár nem kínál annyi funkciót, mint a listán szereplő többi lehetőség, az Abiwordot megbízható Word-alternatívának találtam azok számára, akiknek csak az alapvető funkciókra van szükségük.

Az Abiword legjobb funkciói

Személyre szabott dokumentumok létrehozása levelezés-összevonási funkcióval

Védje dokumentumait jelszavak és digitális aláírások támogatásával

Makrók létrehozása és ismétlődő feladatok automatizálása

Az Abiword korlátai

A hétköznapi felhasználók számára nagyon korlátozott. Csak a rendszergazda módosíthatja bizonyos beállításokat.

A felület zavarosnak és túlterheltnek tűnhet.

Abiword árak

Ingyenes

Abiword értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Apple Pages (legalkalmasabb Apple-felhasználók számára)

via Apple

Ha Apple-felhasználó vagy, akkor az Apple Pages egyértelmű választás. Bármely Apple-eszközön ingyenes, és gyönyörűen megtervezett felülettel rendelkezik. Az iWork termelékenységi alkalmazáscsomag része, amelyben megtalálható a Keynote (prezentációk) és a Numbers (táblázatok) is.

Kiemelkedő tulajdonsága a tiszta, intuitív felület, amelynek köszönhetően a dokumentumok létrehozása gyerekjáték. Több felhasználó is egyszerre dolgozhat ugyanazon a dokumentumon, ami megkönnyíti a projektekben való együttműködést.

Az Apple Pages legjobb funkciói

Készítsen gyorsan jelentéseket, leveleket vagy ajánlatokat a sokféle stílusos és funkcionális sablon segítségével.

Használja ki a formázási lehetőségek széles skáláját, beleértve a betűtípusokat, a szövegméretet, az igazítást és a felsorolási pontokat.

Legyen naprakész, amikor mások csatlakoznak, szerkesztik vagy kommentálják a közös dokumentumokat valós időben az iCloud, az Üzenetek és a FaceTime segítségével.

A Screen View segítségével könnyedén olvashatja és szerkesztheti dokumentumait iPhone-ján. Kapcsolja be, és a szöveg, a képek és a táblázatok optimalizálva lesznek a képernyőjéhez.

Az Apple Pages korlátai

Csak iOS és macOS rendszerrel kompatibilis.

Apple Pages árak

Ingyenes Apple-felhasználók számára

Apple Pages értékelések és vélemények

G2: 4. 3/5 (370+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 150 értékelés)

Olvassa el még: 25 Microsoft Word-trükk a munkája optimalizálásához

Tökéletesítse a dokumentumok létrehozását, megosztását és az együttműködést

A Microsoft Word egy fantasztikus eszköz, de nem az egyetlen a piacon. Számos kiváló lehetőség áll rendelkezésre, ha több együttműködési funkcióra, jobb integrációra vagy egyszerűen csak egy ingyenes alternatívára van szüksége.

A megfelelő Microsoft-alternatíva kiválasztása attól függ, hogy mi működik a legjobban az Ön konkrét munkafolyamatában. Ha vállalkozása kifinomult dokumentumkezelést és projektmenedzsmentet igényel, akkor a ClickUp lehet a legjobb választás.

Miután sok időt töltöttem a Microsoft Word alternatíváinak tesztelésével, rájöttem, hogy a ClickUp többet kínál, mint csak dokumentumok létrehozását. Ez egy átfogó platform, amely egy helyen integrálja a feladatkezelést, az együttműködést és a szervezést.

Nem csak az írásról van szó, hanem a dokumentumok beágyazásáról a munkafolyamatba, hogy a csapatok hatékonyan tudjanak dolgozni.

Ráadásul a ClickUp valós idejű együttműködési, komplex projektek kezelési és az összes feladat egyetlen helyen történő szervezési képességei azt jelentik, hogy ez nem csupán egy dokumentumkezelő alternatíva, hanem egy mindenre kiterjedő, hatékony termelékenységi eszköz.

Próbáld ki még ma a ClickUp-ot!