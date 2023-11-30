Rövid útmutató a 6 munkastílusról, amelyet ismernie kell

A csapat nem egy homogén csoport – bár mindenki ugyanazon cél felé törekszik, minden csapattag egyedi utat jár be annak eléréséhez. Egyesek a nagy képre koncentrálnak, míg mások a részletekkel foglalkoznak. Bizonyos csapattagok csoportokban teljesednek ki, míg mások értékelik a magányt és a függetlenséget.

Akár saját szakmai személyiségét szeretné megérteni, akár azt, hogy mi motiválja csapattagjait, a különböző munkastílusok értékelésével megtalálja a szükséges válaszokat. Ez az útmutató bemutatja a hat leggyakoribb stílust, hogy megtanulja, hogyan alkalmazkodhat munkamenetével a különböző szakmai megközelítésekhez.

Mi az a munkastílus?

A munkastílus az Ön domináns hozzáállása a munkájához, a konkrét feladatokhoz és a munkakörnyezethez. Ezt számos tényező határozza meg, legfőképpen:

Személyiségjegyek

Kommunikációs stílus

Szokások

Hiedelmek és értékek

Korábbi tapasztalatok

Preferenciák

A munkastílusod szinte minden szempontból hatással van a mindennapi munkádra. Ez tükrözi, hogyan szervezed a feladataidat, hogyan fogadod a visszajelzéseket, és hogyan kezeled a stresszel és káosszal teli nehéz napokat. Arra is utal, hogy csapatban érzel-e otthon magad, vagy inkább magányos farkasnak számítasz. 🐺

Bár a munkastílusok viszonylag állandóak, nem kőbe vésettek. Domináns stílusod idővel változhat, vagy alkalmazkodhat bizonyos feladatokhoz és projektekhez.

A saját stílusának megértése elengedhetetlen a termelékenység és a munkából származó élvezet maximalizálásához. Ha Ön csapatvezető vagy menedzser, a csapattagok munkastílusának ismerete számos előnnyel jár, amelyek közül a legfontosabbak a következők:

Hatékony munkamegosztás

Hatékony együttműködés

Fokozott inkluzivitás

Jobb csapatmunka

Hatféle munkastílus

A munkastílusok hat nagy kategóriába sorolhatók, amelyeknek megvannak a saját erősségeik és gyengeségeik. Az alábbiakban áttekintést találsz mindegyikről, majd néhány hasznos tanácsot a különböző szakmai megközelítésekkel rendelkező csapatok vezetéséről. Megosztunk néhány barátságos tippet is a saját munkastílusod javításához, úgyhogy maradj velünk! 🤩

1. Logikus/független

A logikus munkastílusú emberek lelkes problémamegoldók, akik mindenekelőtt az ésszerűséget és az önállóságot értékelik. Saját iránytűjüket követik, és rendkívül szisztematikus módon közelítenek a munkához, a legapróbb részletekig elemezve mindent. 🔬

A logikus/független munkavállalóknak köszönhetően, akiknek megvan a megfelelő hozzáállásuk, bízhatunk abban, hogy elvégzik a munkát, anélkül, hogy lustálkodnának. Nincs szükségük (és gyakran utálják) a kézfogást, ezért a mikromanagement az egyik legrosszabb rémálmuk. Az ilyen emberek akkor végzik a legjobb munkát, ha megadjuk nekik a szükséges információkat, és elindítjuk őket az úton.

A logikus stílusú emberek legfőbb erősségei közé tartozik a hatékonyság, a lézeres pontosságú koncentráció és a kiemelkedő kritikai gondolkodás. Emellett nem igényelnek sok felügyeletet, ami rendkívül megbízhatóvá és hitelesvé teszi őket.

A másik oldalon viszont az ebbe a kategóriába tartozó alkalmazottak nem mindig jönnek ki jól másokkal. Valószínűleg nem fogja látni az „kiváló csapatjátékos” kifejezést az önéletrajzukban, és kommunikációs készségeiken is lehetne még javítani. Bizonyos esetekben problémáik lehetnek a hatalommal is, mivel úgy vélik, hogy vagy az ő módszerük a helyes, vagy semmi.

Ha egy ilyen munkastílusú csapattagnak szabadságot és teret adsz, biztos lehetsz benne, hogy a munkát megfelelően elvégzi.

2. Együttműködő

Az előző kategóriába tartozó munkavállalókkal ellentétben a kooperatív csapat tagjai mindent az összetartásról szólnak. Ők azok, akik ötleteket gyűjtenek, segítik egymást, és elsőként állnak sorba a munka utáni italozásra. 🍹

Az ilyen emberekkel könnyű együtt dolgozni, és társasági érzékük miatt jó velük lenni. Ez nem jelenti azt, hogy csak szórakoznak és nem dolgoznak, mivel csoportos projektekben nagyon produktívak és ötleteikkel jelentősen hozzájárulhatnak a munkához.

A kooperatív munkastílusú emberek legjobb tulajdonságai közé tartoznak:

Nyitottság és extroverzió

Magas energiaszint

Kiváló emberismeret

A kooperatív munkatársak fő hibája az önállóság hiánya, amikor fontos munkáról és döntéshozatalról van szó. Lehet, hogy haboznak nagy lépéseket tenni, ha nincs senki a közelben, akivel megbeszélhetnék a kérdést, és az egyedül végzett munka terméketlen nyugtalansághoz vezethet.

3. Támogató

A támogató munkastílusú csapat tagok sok közös vonást mutatnak együttműködő társaikkal, bár kevésbé feltűnőek és határozottak. Általában nem a kormánynál látod őket, hanem a fedélzet alatt, ahol erővel és kitartással tartják a hajót úton. ⚓

Ez nem jelenti azt, hogy a támogató szakemberek nem lehetnek jó vezetők. Éppen ellenkezőleg: olyan szervezetekben tudnak igazán kibontakozni, amelyek a részvételi vezetési stílust alkalmazzák, és motiválják a csapatot, hogy a legjobb formájukat hozzák.

A támogató munkastílusú csapattagok a következő okok miatt a sikeres csapat gerincét képezik:

Aktív hallgatók és empatikusak

Ezek felvidíthatják a többieket és bizalmi légkört teremthetnek.

Készségesen bekapcsolódnak és segítenek, amikor csak szükséges.

Ez utóbbi pont kétélű fegyver, mivel egy támogató munkavállaló legnagyobb gondjának forrása is. Ők hajlamosak önzetlenül túlterhelni a napirendjüket, hogy segítsenek másoknak, ami kimerültséghez vezethet. Mivel nem szívesen kérnek segítséget, ez könnyen krónikus kiégéshez vezethet.

A támogató csapat tagjai kerülik a konfliktusokat, és gyakran nem mondják el a véleményüket, így a jó ötletek soha nem kerülnek napvilágra. Ezért kell őket bátorítani, hogy merjenek megszólalni és magabiztosabbak legyenek.

4. Közelség

A közelségi munkastílusra a folyamatos kapcsolattartás jellemző. Azok, akik ezt a stílust alkalmazzák, a közvetlen személyes találkozásokat részesítik előnyben a közvetlen üzenetekkel és e-mailekkel szemben, és az aszinkron együttműködés helyett a valós idejű együttműködést értékelik.

A közelségorientált csapat tagjai rendkívül alkalmazkodóképesek, ami egyszerre áldás és átok is. Egyrészt ez teszi őket kiváló csapattársakká, akik különböző csoportokban és környezetben is jól teljesítenek, és a legtöbb embernél könnyebben fogadják el a változásokat.

Ugyanakkor ez a rugalmasság könnyen kicsúszhat a kezedből, és megakadályozhatja a csapattagokat abban, hogy saját folyamatokat és véleményeket alakítsanak ki. Lehet, hogy túlzottan beleolvadnak a háttérbe, és nem tudnak egyedi perspektívákat nyújtani. 😶

A közelségre összpontosító személyek nagyon függnek az azonnali, folyamatos visszajelzésektől, ezért lehet, hogy több támogatásra van szükségük, mint másoknak. Ezért a távmunka nem feltétlenül a legjobb választás számukra.

5. Részletekre figyelő

Ismer olyan embert, aki háromszor is ellenőrzi a jelentéseket, hogy biztosan ne csússzon be egyetlen elírás sem? Vagy olyan táblázatkezelő rajongót, aki alig várja, hogy megtanítsa Önnek a VLOOKUP funkciót? Nos, ők a részletekre figyelő munkastílus ideális képviselői. Mindig plusz erőfeszítéseket tesznek, hogy semmi ne kerülje el a figyelmüket, és aligha találhat jobb embert a munkafolyamatok szervezésében. 🤓

Ezt figyelembe véve nem meglepő, hogy az ilyen személyek könyvelőként, elemzőként és más, aprólékos munkát igénylő pozíciókban dolgozó szakemberekként boldogulnak. A páratlan figyelem a részletekre mellett fő erősségeik közé tartoznak:

Megbízhatóság

Szorgalom

Gondolkodó

Ami a hátrányokat illeti, a részletekre figyelő embereknél nem ritka, hogy szem elől tévesztik a végső célt. Előfordulhat, hogy elmerülnek a részletekben, olyannyira, hogy az már megszállottságnak számít, ami jelentősen lelassíthatja őket.

6. Ötletorientált

Minden csapatnak szüksége van egy olyan vizionáriusra, aki nagyobb álmokat dédelget, mint a többiek, más néven egy ötletorientált csapattagra. Az előző kategóriába tartozókhoz képest ők nem izgulnak a apró dolgok miatt, és nem törődnek a problémák részleteivel – csak innovatív megoldást akarnak találni rájuk. 💡

Természetesen az ötletorientált munkastílus dominál a brainstorming üléseken, és nagyon fogékony mások véleményére és visszajelzéseire. Ők azok, akikhez fordulhat, ha falba ütközik, mert ők megtalálják a módját, hogy lebontsák azt. Az ilyen alkalmazottak legfőbb előnyei:

Kreativitás és kiemelkedő képzelőerő

Ambíció és optimizmus

A „meg tudom csinálni” hozzáállás

A folyamatos, kreatív gondolkodásmód miatt az ötletorientált emberek rendkívül strukturálatlanok. Imádják a kreatív káoszt, ami néha túl sok lehet a kezelhetőséghez. Az ilyen alkalmazottaknak nehézséget okozhat a menetrend vagy a projekt költségvetés ének betartása, ami számos bonyodalmat okozhat.

Hogyan kell irányítani egy különböző munkastílusú csapatot?

Menedzserként az egyik legfontosabb feladata, hogy megértse csapata munkastílusait, és alkalmazkodjon hozzájuk. Ez nem könnyű feladat, ezért megosztunk néhány hasznos tippet, amelyek nagy változást hozhatnak. 🏆

Akár helyszíni, akár teljes mértékben távoli csapatról van szó, valószínűleg különböző eszközöket használ az emberek és a projektek menedzseléséhez, az ütemező alkalmazásoktól a termelékenység-nyomkövetőkig. De ezek az eszközök elég rugalmasak ahhoz, hogy figyelembe vegyék a különböző munkastílusokat?

2. Igazítsa kommunikációját a különböző munkastílusokhoz

Ha a lehető legtöbbet szeretné kihozni egy sokszínű csapatból, akkor el kell hagynia az elavult gyakorlatokat, mint például a rögzített teljesítményértékelések vagy az egységes értekezletek. Ehelyett rugalmasabb megközelítést kell alkalmaznia, amely figyelembe veszi a konkrét munkastílusokat, különösen a kommunikációs preferenciák tekintetében. 🗣️

Például a közelségre törekvő alkalmazottak értékelni fogják a napi állásfoglalásokat vagy más gyakori bejelentkezéseket, míg a független csapat tagjai számára elegendő lehet havonta egy megbeszélés.

Hasonlóképpen, a részletekre figyelő emberek általában előre meghatározott időpontokkal rendelkező, rögzített ütemű megbeszéléseket preferálnak, míg az ötletorientáltak nem bánják a rugalmasabb megközelítést. Az előbbiek értékelik az adatokon alapuló visszajelzéseket és hozzászólásokat, míg az utóbbiak szívesen csevegnek és ötletelnek.

Ha nem biztos benne, hogyan kell megközelíteni az egyes alkalmazottakat munkastílusuknak megfelelően, a legjobb és egyben a legegyszerűbb megoldás az, ha megkérdezi őket. Ösztönözze a csapat tagjait, hogy közöljék preferenciáikat, és ők hálásak lesznek azért, hogy meghallgatja őket.

3. Illessze a feladatokat az erősségekhez

Az egyik fő ok, amiért érdemes megismerni a csapatod munkastílusait, hogy ezt a tudást felhasználhasd a feladatok kiosztásakor. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy valakinek a tehetségét olyan munkára pazarolod, amely nem illik hozzá. Ahogy Einstein mondta: „Ha egy halat a fára mászás képessége alapján ítélsz meg, akkor az egész életében azt fogja hinni, hogy buta. ”

A jó hír az, hogy ha egyszer megismerte mindenki munkastílusát, akkor a megfelelő feladatok kiosztása a csapat tagjai között már nem jelent problémát. Ha nagy mennyiségű adatot kell feldolgozni, akkor tudni fogja, hogy azt egy részletekre figyelő személynek kell kiosztani, nem pedig egy ötletekre figyelőnek. Ha egy projektnek sok mozgó része és függősége van, akkor érdemes bevonni az együttműködő alkalmazottakat, és egy önálló feladatot találni egy független személy számára.

Hogyan javíthatja munkastílusát?

A személyes munkastílus megértése nem csak az erősségeinek kihasználásáról szól. Mint láthatta, minden megközelítésnek vannak bizonyos hiányosságai, amelyeket orvosolhat, hogy szakmai önmagát egy magasabb szintre emelje. Bár az ehhez szükséges konkrét lépések stílustól függően eltérőek, itt van két általános tipp, amelyet érdemes követni.

1. Figyelje meg a munkanapját

Ha már egy ideje ugyanazt a munkát végzi, természetes, hogy egy bizonyos ponton automatikus üzemmódba kapcsol. Ez megnehezíti a fejlesztendő területek észrevételét, ezért lépjen hátra egy lépést, és gondosan értékelje a munkanapját.

Ehhez összpontosítson azokra a dolgokra, amelyeket bosszantónak, feleslegesnek vagy túlterhelőnek talál. Például rájöhet, hogy nincs szüksége annyi kapcsolattartásra a csapatvezetőjével, vagy hogy nehezen tudja prioritásba rendezni a munkáját.

Kísérletezzen különböző taktikákkal, hogy a munkafolyamatot a preferált stílusához igazítsa. Meg fog lepődni, milyen hatalmas különbséget jelenthet néhány apró változtatás!

2. Beszéljen a feletteseivel

Lehet, hogy nem rendelkezik teljes szabadsággal ahhoz, hogy a munkát a saját stílusához igazítsa. Bizonyos folyamatok a vállalati politikák vagy a vezetőség döntéseinek kérdései, amelyeket be kell tartania, amíg zöld utat nem kap a változtatásokra.

Ezért fontos, hogy megbeszéld a saját munkastílusodat a csapatvezetővel és más döntéshozókkal. Ne habozz hangot adni az aggályaidnak vagy javaslatot tenni a változtatásra. Végül is a változás az egész csapatnak előnyös lehet, ezért a vezetőnek nyitottnak kell lennie a megvalósítására.

Ha úgy érzi, hogy képességeit és munkához való hozzáállását jobban ki tudná aknázni, nézze meg, mit tehet ennek érdekében. Boldogabb és produktívabb lesz, így a legjobb munkájára koncentrálhat. 🌟

Hozzon létre hatékony szinergiát

Ha különböző munkastílusú csapatot vezet, lehetősége van olyan szoros munkafolyamatot kialakítani, amelyben mindenki kiegészíti a másikat. A feladatok és az erősségek ötvözésével minden csapattag kiemelkedhet, miközben minimalizálható a hatékonyság csökkenésének és a kiégésnek a kockázata.

Ha egy olyan hatékony projektmenedzsment platformot használ, mint a ClickUp, biztos lehet benne, hogy nem fog eltévedni a munkastílusok és folyamatok részletei között. Hozzon létre egy ClickUp fiókot, és tegyük csapatát A-kategóriás játékossá! 🥇