Hatékony működési stratégia kidolgozásának keretrendszere

Miért vannak olyan vállalatok, amelyek stratégiai prioritásaiknak megfelelően működnek és maximális hatékonysággal dolgoznak, míg mások sikertelen projektek halmazával küzdenek?

A rövid válasz: az operációs stratégia élettartama a napi szintű megvalósításon múlik.

A ClickUp 2023-ban több száz üzleti vezető bevonásával végzett globális felmérésében a válaszadók 35%-a azt mondta, hogy az üzleti siker legfontosabb tényezője számukra az operatív hatékonyság. Ez egy felhívás az Outcome Champions számára – az operatív menedzsment szakemberek számára, akik az erőforrásokat, folyamatokat és embereket koordinálják az operatív kiválóság elérése érdekében. ✨

Mielőtt bármilyen lépést tennél, két alapvető kérdést kell feltenned magadnak: Melyek a szervezet logisztikai és kulturális szempontból releváns stratégiái, és hogyan tudod fenntartani a legjobb partneri kapcsolatot az összes vezetői szint és csapat között a siker érdekében?

A stratégiák kidolgozása nem csupán a problémák megoldásáról szól. Inkább a technológia lehetőségeit kell kihasználnia, és olyan munkahelyet kell létrehoznia, ahol nem félnek új ötleteket kipróbálni. Ez a fajta innováció mind a stratégiai munkát, mind a termelést elősegíti.

Mi az operatív stratégia?

Az operatív stratégia az a megvalósítható terv, amely iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy egy vállalat hogyan kezelje folyamatait és erőforrásait az átfogó szervezeti célokkal összhangban. Ezek a folyamatok magukban foglalják a vállalat által kínált termékek vagy szolgáltatások gyártását és szállítását.

A szakzsargonon túl van egy koncepció, amely alakítja a munkahelyi kultúrát, a termelékenységet és az üzleti célokat. Bármely kis-, közép- és nagyvállalat ezt teszi, hogy igazodjon ahhoz, amit csinál, ahol csinálja, és ahhoz, hogy hogyan szeretne különbözni másoktól a saját területén.

Bár ez átfedésnek tűnhet a stratégiai tervezéssel, a kézikönyvben figyelembe kell venni egy fontos különbséget: a stratégiai tervezés meghatározza a szervezet átfogó jövőképét és irányvonalát, és gyakran évente vagy félévente történik. Az operatív tevékenység fő céljai leírják a munka elvégzéséhez használt folyamatokat és munkafolyamatokat. ⚙️

Vessünk egy pillantást a szervezeten belüli konkrét funkcionális területek működési stratégiájának példáira:

Az operációs stratégiák típusai a fejlesztés, a hatékonyságnövelés és az innováció érdekében

Stratégia típusa Eredmények Alapvető kompetenciastratégiák Kihasználja a vállalat egyedi erősségeit a versenyelőny megszerzése érdekében, összpontosítva az üzleti sikert meghatározó különleges készségekre vagy technológiákra. Költségvezetési stratégiák Célja, hogy az iparág legolcsóbb szolgáltatója legyen, és minőségi termékeket vagy szolgáltatásokat kínáljon a versenytársaknál alacsonyabb áron. Ügyfélközpontú stratégiák A felhőalapú számítástechnika, az adatelemzés, az automatizálás és a digitális jelentéskészítő eszközök alkalmazásával integrálja a technológiát a hatékonyság, a rugalmasság és az ügyfélélmény érdekében. Differenciálás/versenyképességi stratégiák Megkülönbözteti a terméket vagy szolgáltatást, célja a minőség érzékelése, az egyedi jellemzők és az ügyfélhűség, hogy igazolja a prémium árazást. Digitális átalakulási stratégiák A folyamatos fejlesztés, a kreativitás ösztönzése, valamint a kutatásba és fejlesztésbe való befektetés révén ösztönzi a növekedést, hogy versenyképes és releváns maradjon. Munkavállalói elkötelezettséget növelő stratégiák Motivált, elkötelezett munkaerőt ápol a pozitív kultúra előmozdításával, a növekedés lehetővé tételével és a munkavállalók bevonásával a döntéshozatalba. Készletgazdálkodási stratégiák Tartalmazza a készletgazdálkodás különböző aspektusait (beszerzés, tárolás, elosztás és optimalizálás), hogy a megfelelő mennyiségű áru a megfelelő időben, helyen és áron álljon rendelkezésre. Működési kiválóság stratégiák Optimalizálja a folyamatokat a hatékonyság, a költséghatékonyság és a minőség érdekében, folyamatos fejlesztési módszerek, például a Lean Six Sigma segítségével. Kiszervezési stratégiák Bízza a feladatokat külső szolgáltatókra, csökkentse a költségeket, vegye igénybe a szakértelmet, és tegye lehetővé a belső csapatok számára, hogy az alapvető üzleti tevékenységekre koncentrálhassanak. Termék- vagy szolgáltatásstratégiák A koncepciótól a bevezetés utáni támogatásig az egész életciklus optimalizálásával olyan termékek vagy szolgáltatások létrehozására összpontosít, amelyek meghaladják az elvárásokat. Kockázatkezelési stratégiák Védje vállalkozását azáltal, hogy azonosítja, értékeli és enyhíti a potenciális kockázatokat ellenőrző intézkedések és vészhelyzeti tervek segítségével.

Ezek az operatív stratégiák nem zárják ki egymást. És ez jó hír! Senki sem akar egyetlen üzleti stratégiához kötve lenni. Az integrált megközelítés lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy optimalizálják működésüket a különböző termékek/szolgáltatások, ügyfélszegmensek és piacok számára. 🎯

Amikor egy szervezet befektet az operációs stratégiába és annak megvalósításába, akkor a munkavállalók termelékenységébe fektet be. Mivel közvetlenül láthatják a feladataik mögötti miért és hogyan kérdéseket, nem kénytelenek nagyfokú bizonytalanságban navigálni.

Ehelyett világos utasításokat kapnak a megfelelő feladatok elvégzéséhez.

Eddig megismerkedtünk az operációs stratégia belső működésével. Nézzük meg ezt a gyakorlatban is!

Hogyan építsük be az operatív stratégia elemeit a projekttervekbe?

Ez a kompakt útmutató operációs menedzserek számára készült, hogy a legjobb alapvető üzleti folyamatokat és munkafolyamatokat beépíthessék a projekttervekbe.

Miért olyan tömör ez az útmutató? Jogi nyilatkozat: Mindannyian ugyanabban a sitcomban szerepelünk, de különböző forgatókönyveket olvasunk. Bár vannak olyan üzleti modellek és iparágak, amelyekbe besorolhatjuk magunkat, minden vállalatnak megvannak a saját céljait és irányelveit tükröző alapértékei.

Ezért az alábbiakban bemutatott rendszerek minden működési stratégia sikerének kulcsfontosságú tényezői. A csapatok egyetlen ötlet megvalósításával is elérhetik a maximális teljesítményt!

1. lépés: Határozza meg, hogy az operációs stratégia milyen hatással lesz vagy milyen változásokat fog eredményezni

Gondoljon rövid távú perspektívára (versenyelőnyök) és hosszú távú jövőképekre (kompromisszumok).

A rövid távú tervezés kielégíti az ügyfelek azonnali igényeit, segít a források megfelelő helyre és időre történő elosztásában, valamint referenciaértékeket biztosít a csapat teljesítményének értékeléséhez.

A hosszú távú tervezés lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy befektessenek a modern technológiai megoldásokba, irányítsák a piaci terjeszkedési lehetőségeket és újratervezzék a logisztikát.

Műveleti tervének szűkebb hatókörűnek kell lennie, és a stratégiai terv megvalósításához szükséges napi tevékenységekkel és intézkedésekkel kell foglalkoznia. A vezetőség jóváhagyásának és támogatásának biztosításához kulcsfontosságú a terv értékének, megvalósíthatóságának és összhangjának megfogalmazása.

Ehhez elengedhetetlen, hogy a csapatokkal és a vezetés minden szintjével közösen könnyen mérhető KPI-ket hozzunk létre, hogy minden csapattag felelősséget érezzen a feladataival kapcsolatban. 🔑

2. lépés: Azonosítsa és biztosítsa a stratégia sikeres végrehajtásához szükséges alapvető erőforrásokat

Az operatív stratégia munkacsoportjának összeállítása csoportmunka, különösen akkor, ha más csapatokkal is együttműködnek. A pénzügy, marketing, humánerőforrás és más területek munkatársai segítenek pótolni a tudásbeli hiányosságokat, és támogatják a hatékonyság növelését, a költségek csökkentését és a nagyobb érték biztosítását.

Minden részlegnek vannak olyan szokásos feladata, amelyek biztosítják a működést. Ha az operációs stratégiája jelentős időt igényel, akkor a részlegvezetőkkel meg kell beszélni a zavarok minimalizálásának legjobb módszerét. 💬

Mivel az operációs menedzserek szerepe összetett és sokrétű, ezek a megbeszélések tanulságos pillanatok, amelyek befolyásolhatják a projektek kimenetelét.

Három értékes eszköz – kapacitástervezés, erőforrás-tervezés és folyamatábrázolás – segít elkerülni a találgatásokat ebben a lépésben.

A kapacitástervezés áttekintést ad arról, hogy rendelkezik-e elegendő vállalati erőforrással a projekt igényeinek kielégítéséhez. Az erőforrás-tervezés választ ad a következő kérdésre: Milyen projektekben dolgoznak jelenleg erőforrásaink? A folyamattervezés leírja az üzleti folyamatban részt vevő események, feladatok és tevékenységek sorrendjét.

3. lépés: Készítsen közös cselekvési tervet az anyagok, információk és erőforrások áramlásának biztosítására

Ez a cselekvési terv több körben fog elkészülni, de még akkor sem lesz teljes, mert a prioritások a körülmények változásával változhatnak. A stratégia bármely változásának átláthatóságát legjobban egy egységes információforrás biztosítja, amelyet újra és újra fel lehet használni apróbb módosításokhoz. ⚖️

Az akcióterv tartalma a vállalat üzleti modelljétől és működési folyamataitól függően változhat. Az akcióterv dokumentumának tartalmának legalább a következőket kell tartalmaznia:

Szakasz Tartalom Cím Kezdje egy emlékezetes névvel, amely tükrözi az operatív stratégia hatását vagy fókuszát. Bevezetés Adjon rövid áttekintést az operatív stratégiáról, annak céljairól és arról, hogy miért fontos a vállalati stratégiai célok szempontjából. Vezetői összefoglaló Összegezze a cselekvési terv legfontosabb pontjait, beleértve a prioritást élvező célokat, a feladatok felelőseit/közreműködőit, az ütemtervet és a várt eredményeket. Magas szintű feladatok és kezdeményezések Bontsa le a megvalósításhoz szükséges feladatok vagy kezdeményezések mértékét és hatókörét. Felelős csapatok Jelölje ki azokat a részlegvezetőket/egyéni munkatársakat, akik felelősek lesznek a projektekkel kapcsolatos kommunikáció frissítéseiért, felülvizsgálatáért és jóváhagyásáért. Ütemezés és mérföldkövek Határozza meg a legfontosabb tevékenységek, eredmények és minőség-ellenőrzési pontok konkrét ütemtervét, amelyek jelzik a tényleges előrehaladást. Függőségek Jelölje ki azokat a feladatokat, amelyeket mások előtt el kell végezni, és foglalkozzon azzal, hogyan fogja kezelni a függőségeket a késedelmek elkerülése érdekében. Erőforrás-elosztás Részletezze az erőforrások elosztását, beleértve a költségvetést, a személyzetet, a technológiát és az anyagokat. Sorolja fel az erőforrások esetleges korlátait, ha vannak ilyenek! Kockázatértékelés és -csökkentés Azonosítsa a potenciális kockázatokat és kihívásokat vészhelyzeti tervekkel Kommunikáció és az érdekelt felek bevonása Írja le a kommunikációs tervet, amelynek célja, hogy minden érdekelt felet tájékoztasson, és meghatározza az érdekelt felek bevonásának szintjét. Mellékletek Csatoljon minden kiegészítő dokumentumot, kutatást és releváns projektet. Jelentések és nyomon követés Határozza meg azokat a mutatókat és KPI-ket, amelyekkel a haladást és a sikert mérni fogja. Költségvetés és pénzügyi tervezés Adja hozzá az egyes feladatokhoz vagy kezdeményezésekhez rendelt pénzügyi forrásokat

4. lépés: Használja ki a technológia előnyeit, és legyen a stratégia megvalósításának hajtóereje

A csapatok nyugodtan osztják meg ötleteiket, aggályaikat és visszajelzéseiket? Növekszik-e a késedelmes projektek száma a felelősség hiánya miatt? A csapat tagjai azt kérdezik: „Mit kell ma tennem?”

Vezetői, kommunikációs és problémamegoldó képességei elengedhetetlenek az operatív stratégia sikeréhez. Mivel különböző csapatok között dolgozik, össze kell szerveznie a különböző csatornákon keresztül érkező információkat. 👨‍💻

Szüksége lesz a megfelelő feladatkezelő eszközre, hogy mindenki sikeresen teljesíthesse feladatait, és közölhesse a projektek végrehajtásával kapcsolatos elvárásait. Ha úgy gondolja, hogy a 3. lépésben megfogalmazott cselekvési terv „elég jó” lesz, vegye figyelembe a következőket:

A feladatok statikus cselekvési terv alapján történő kezelése túlterhelheti a nagyobb csapatokat vagy a komplex projekteket. Túl sok a zaj és a rendetlenség, hogy naponta végiglapozzuk. A dedikált feladat- és projektkezelő szoftverek megteremtik a feltételeket az egyéni és a csapat termelékenységének növeléséhez.

A manuális modellek nem tudnak lépést tartani az agilis munkaerő igényeivel, és az agilitás ma már elengedhetetlen a piacon, mivel az iparágra szabott AI-alkalmazások száma folyamatosan növekszik. Idejét és figyelmét olyan magas értékű feladatokra és tevékenységekre kell fordítania, amelyek közelebb viszik a csapatokat céljaikhoz.

Figyelem: A gyors megoldások rejtett költségei

Könnyű alábecsülni azoknak a kis, látszólag hétköznapi feladatoknak a hatását, amelyek idővel felhalmozódnak. Azonban ezek a „későbbre tartogatott” feladatok gyorsan jelentős csapat problémává válhatnak.

Vessünk egy közelebbi pillantást a gyors megoldások rejtett költségeire:

Munkahelyi kulturális adósság : A munkahelyi kulturális adósság a vállalati kultúra és alapértékek figyelmen kívül hagyásának negatív következményeit jelenti, mint például az alacsony munkavállalói morál, a magas fluktuáció és a csökkent termelékenység, amelyek káros hatással lehetnek a vállalat hosszú távú sikerére.

Technikai adósság : Technikai adósság akkor keletkezik, amikor a szoftverek vagy technológiai megoldások gyors fejlesztése vagy nem optimális kódolási gyakorlatok alkalmazása révén azonnali igényeket elégítenek ki.

Folyamatadósság : A folyamatadósság az idő múlásával felhalmozódó hatékonysági hiányosságokra és hiányosságokra utal egy szervezet munkafolyamataiban és eljárásaiban.

Tudáshiány: Tudáshiány akkor keletkezik, amikor a szervezetek nem fektetnek be alkalmazottaik folyamatos Tudáshiány akkor keletkezik, amikor a szervezetek nem fektetnek be alkalmazottaik folyamatos tanulásába és fejlesztésébe

Az adósságok kezelése csapatmunka. Íme néhány gyors módszer, amelyet a termelékenységi eszköztárából elővehet, és amelynek segítségével a termelési kezdeményezéseire gyakorolt hatást minimálisra csökkentve kezelheti a kisebb feladatokat:

Feladatok fontossági sorrendbe állítása : Az Eisenhower-mátrix segítségével állítsa fontossági sorrendbe a feladatokat (a sürgős és fontos feladatok az elsők, őket követik a fontos, de nem sürgős feladatok).

Csapatülések blokkolása : Tervezzen be : Tervezzen be koncentrált időblokkokat a kisebb feladatok elvégzésére, kerülje a többfeladatos munkavégzést, hogy minimálisra csökkentse a figyelemelterelést.

Feladatok csoportosítása : Csoportosítsa a hasonló feladatokat, és végezze el őket csoportosan, hogy csökkentsék a kontextusváltást.

Delegáljon, amikor szükséges: Delegálja azokat a teendőket és feladatokat , amelyeket a csapat többi tagja is el tud látni.

Most pedig térjünk vissza a szokásos programunkhoz! 🎬

5. lépés: Állítson össze ellenőrzőlistákat és döntési szabályokat a folyamatos fejlesztés érdekében

Figyelembe véve, hogy más rutin feladatok és speciális projektek is párhuzamosan futnak a munkaterhelésében, hogyan tartja fenn a csoport lendületét az operatív tervben?

Kezdje olyan kérdésekkel, amelyek segítenek az operatív menedzsment csapatnak a adatok szisztematikus összegyűjtésében és elemzésében egy központi irányítópulton. Ez csökkenti a kognitív terhelést, és lehetővé teszi a csapat tagjai számára, hogy magabiztos döntéseket hozzanak.

Ezek az ellenőrzőlisták és szabályok a belső használatra vonatkozóan olyan részletesek lehetnek, amennyire csak szükséges. Ha ez segít felmérni valódi hasznosságukat, futtassa le őket egy kedvezményezetti teszten. Adja át őket a projektvezetőknek, az érdekelt feleknek és a felső vezetésnek, hogy megerősítsék, hogy a megfelelő kérdésekre koncentrálnak-e a napi megvalósítás értékelése során. 📊

Hogyan alkalmazhatják az operációs vezetők a csekklistákat és a döntési szabályokat taktikai szinten, amikor szűkös határidőkkel kell szembenézniük?

Biztosítson egységes élményt csapatának egy előre megtervezett rutin segítségével.

Íme az operatív stratégiai feladatok időbeli bontása. Van valami, amit hozzáadhatna a személyes vagy csapatos ütemtervéhez? 🗓️

Gondosan kezelje a problémákat és akadályokat, hogy azok ne fajuljanak súlyosabb problémákká.

Tekintse át a napi előrehaladást, és ellenőrizze, hogy vannak-e kritikus problémák vagy szűk keresztmetszetek.

Tekintse át az erőforrások elosztását és a munkaterhelés megoszlását, hogy a csapatok kiegyensúlyozottak legyenek, és senki ne legyen túlterhelve.

Értékelje a hét folyamán felmerült új kockázatokat, és frissítse a kockázatcsökkentési terveket.

Gyűjtsön visszajelzéseket a csapat tagjaitól a feladatok előrehaladásáról és tapasztalataikról.

Rendezzen projekt utáni értékeléseket vagy retrospektívákat, hogy dokumentálja a befejezett projektekből levont tanulságokat a jövőbeni felhasználáshoz.

Vegye figyelembe a hosszú távú erőforrás-tervezési és munkaerő-fejlesztési igényeket a folyamatosan változó projektportfólió alapján.

Ellenőrizze, hogy a folyamatban lévő és a jövőbeli projektek összhangban vannak-e a szervezet általános stratégiai céljaival és prioritásaival.

Gyűjtse össze és elemezze az ügyfelek és az érdekelt felek visszajelzéseit a projekt eredményeiről és teljesítményéről.

Értékelje, hogy a projektek a céljaiknak megfelelően haladnak-e, és ha szükséges, végezzen módosításokat a projekttervekben.

Tekintse át a projektköltségvetéseket és a pénzügyi teljesítményt

Mi a következő lépés?

Az újonnan megszerzett működési stratégiai keretrendszerrel alkalmazza azt vállalatának működése és folyamataiban. Az ellátási lánc menedzsmentjétől a szoftverekig és minden másig, rendelkezésére állnak azok az eszközök, amelyekkel a legnehezebb működési stratégiákat is koordinálhatja. 💪

Végül, ha valaha is tapasztalt már átmeneti előrelépést a feladataiban, az azért lehet, mert nem a megfelelő dolgokra koncentrál a megfelelő időben. Semmi baj, sőt, megengedett megkérni a kollégáit, hogy kérdőjelezzék meg a megfigyeléseit, ha elakad.

Végül, ha valaha is tapasztalt már átmeneti előrelépést a feladataiban, az azért lehet, mert nem a megfelelő dolgokra koncentrál a megfelelő időben. Semmi baj, sőt, megengedett megkérni a kollégáit, hogy kérdőjelezzék meg a megfigyeléseit, ha elakad.