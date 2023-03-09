10 Sprint Retrospective példa agilis csapatok számára

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi az a Sprint Retrospective?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "A Sprint Retrospective a Scrum öt legfontosabb Agile eseménye (korábban Agile Ceremonies) egyike, amelynek során a csapat átgondolja, mi sikerült jól az előző Sprint során, és mi lehetne jobb a következő Sprint során. " } } ] }

Gyors ellenőrzés, mielőtt belevágnánk a Sprint Retrospective példákba: 1-től 10-ig terjedő skálán hogyan értékelnéd csapatod elkötelezettségét a jelenlegi retrospektívákban?

Az egyik „Szinte mindenki halasztást kér”, a másik pedig „Ez egy biztonságos hely a csapat őszinte visszajelzéseinek, és utána többet tudunk, hogy a megfelelő lépéseket tegyük a fejlesztés érdekében”.

Ha 7 és 9 között van, több módszert ismerhet meg, amellyel frissítheti retrospektívéit és megduplázhatja kreatív teljesítményét. Ha 6 alatt van, akkor gyorsan felzárkózhat, hogy apró sikereket halmozzon fel és lássa az eredményeket!

10 retrospektív példát választottunk ki, hogy segítsünk Önnek kipróbálni és megtalálni a csapatának leginkább megfelelő formátumot, valamint agilis vezetők gyakorlati tippjeit, hogy maximalizálja csapata idejét!

⏰ 60 másodperces összefoglaló A Sprint Retrospective-ek olyan Agile-találkozók, ahol a csapatok visszatekintnek a múltbeli sprintekre és meghatározzák a fejlesztendő területeket.

Ezek különböznek a Sprint Review-tól, amely a teljesítményre összpontosít.

Különböző retrospektív formátumok léteznek, mindegyik más-más fókusszal, például érzelmi utazások, részletes tanulságok, prioritások és csapat dicséret.

Példák: Mad Sad Glad, DAKI, Mountain Climber, Dot Voting, Starfish, Sailboat, Feedback Grid, Kudo Cards, Each One Meets All és Winning Streak.

Ezek a formátumok digitális együttműködési eszközök, például a ClickUp segítségével távoli csapatok számára is adaptálhatók.

A rendszeres retrospektívák elősegítik a folyamatos tanulást, javítják a csapatdinamikát és javítják az általános munkafolyamatot.

Mi az a Sprint Retrospective?

A Sprint Retrospective az öt legfontosabb Agile esemény (korábban Agile Ceremonies ) egyike a Scrumban, ahol a csapat átgondolja, mi sikerült jól az előző Sprint során, és mi javítható a következő Sprintben.

A sprint retrospektíva egy olyan megbeszélés, amelyet általában az agilis fejlesztési ciklus végén tartanak, hogy áttekintsék, mi sikerült jól, mi lehetne jobb, és milyen egyéb kérdéseket kell megoldani ahhoz, hogy a csapat hatékonyabbá váljon.

A retrospektívát gyakran összekeverik egy másik agilis eseménnyel, a Sprint Review-val, de ezeknek különböző céljaik vannak:

A Sprint Review összehozza a Scrum Mastert, a Product Ownert, a fejlesztőcsapatot és az érdekelt feleket, hogy megvitassák és visszajelzést adjanak a jelenlegi Sprint eredményeiről vagy funkcióiról.

A Sprint Retrospective a Sprint befejezése után kerül megrendezésre, hogy megosszák, mi működött, mi nem működött és mi javítható, így a csapat a megfelelő módosításokat végrehajthatja a jövőbeli Sprint-ekhez.

Tudjon meg többet a Sprint Review megbeszélésről!

A szervezetekben leggyakrabban használt öt agilis technika a KnowledgeHut segítségével

Profi tipp: Ha introvertáltabb emberek számára is barátságosabb megbeszéléseket szeretne megvalósítani, használjon olyan termelékenységi platformot, mint a ClickUp, hogy csapata először magánszférában gondolkodhasson el a dolgokon, majd a következő retrospektíván megvitathassa gondolatait. Próbálja ki a ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Template sablonját, és kezdje el!

Sprint retrospektíva összehasonlító táblázat

TL;DR: A különböző retrospektív formátumok különböző eredményekre koncentrálnak. Íme egy rövid áttekintés a Sprint Retrospective példákról, amelyeket bemutatunk:

Sprint retrospektíva példa Fókusz Legjobban használható… Érzelmi utazás A stresszfaktorok és az általános csapatdinamika megértése érdekében Részletes tanulságok a fejlesztéshez Az észrevételek rögzítéséhez és a teendők hozzárendeléséhez Mélyreható reflexió az egyéni és a csapat sikereiről Reflektálás egy nehéz vagy hosszú Sprint projekt után Prioritások A Sprint után a legfontosabb vitapontok gyorsított megvitatása érdekében Jó és rossz tapasztalatok a jelenlegi folyamatokkal kapcsolatban A nyílt párbeszéd ösztönzése érdekében Vízió brainstorming Az egyéni és a csapat céljainak összehangolása Témák megvitatása A formátum bármilyen helyzethez való testreszabásához Párbeszédes elismerés Közös teret szentelni egymás nyilvános ünneplésének Gyors 1:1 visszajelzés A tevékenységalapú retro facilitálása az új munkatársak beilleszkedése vagy általános csapatépítés céljából Tanulás a ismételt siker érdekében Hangsúlyozza azokat a folyamatokat, eszközöket vagy személyeket, amelyek megkönnyítették a feladatok elvégzését és a határidők betartását.

10 Sprint Retrospective példa

A példák mind kezdő, mind tapasztalt Agile csapatok számára alkalmasak. Áttekintjük, hogyan lehet az egyes modelleket távoli csapatoknál alkalmazni, digitális együttműködési eszközök segítségével, a Scrum retrospektíva elvégzéséhez.

Javasoljuk, hogy próbáljon ki néhány formátumot, hogy megtalálja a csapatának leginkább megfelelőt. Kezdjük!

1. Mad Sad Glad (Dühös, szomorú, boldog)

A Mad Sad Glad Sprint Retrospective a folyamatot gátló tényezőket, a stresszforrásokat és az általános csapatmorált vizsgálja az előző Sprint során az egyéni és a közös munkavégzés szempontjából.

A Scrum mesterek és az agilis vezetők felelősek a termelékenységet gátló akadályok eltávolításáért. Az ilyen típusú kérdések betekintést nyújtanak a csapatot befolyásoló belső és külső tényezőkbe.

Milyen megvalósítható módszerekkel lehet a folyamatokat úgy módosítani, hogy azok zökkenőmentes élményt nyújtsanak?

Úgy érzi, hogy a tervezési megbeszélések után többé-kevésbé felkészült a munkába állásra?

Van olyan személy, akit a munkafolyamat egy vagy több lépése túlterhel?

Melyik monoton feladatok lassítják Önt?

Hogyan használjuk a Mad Sad Glad-et?

Ossza fel digitális tábláját három oszlopra, és nevezze el őket „Öröm”, „Szomorúság” és „Düh” névvel. Adjon hozzá néhány színes öntapadós jegyzetet , amelyek az adott oszlophoz tartozó elemeket jelzik (öröm = zöld, szomorúság = kék, düh = narancssárga). Kérje meg minden csapattagot, hogy legalább egy elemet adjon hozzá minden oszlophoz, összpontosítva az előző Sprint érzelmi útjára. Vezesse a beszélgetést egy bizonyos oszlop vagy sürgős téma megvitatásával.

A Sprint Retrospektívák nehézséget jelenthetnek a csapat számára. Ez azért van, mert általában sok fontos tanulság és fejlesztési terület merül fel. Egyesek számára ez úgy tűnhet, mintha mindig elmaradnának a várakozásoktól. Mi szeretünk „nem hivatalos” őszinte beszélgetéseket folytatni, ahol mindenki szabadon elmondhat bármit, amit csak akar, és azt nem rögzítik.

A Sprint Retrospektívák nehézséget jelenthetnek a csapat számára. Ez azért van, mert általában sok fontos tanulság és fejlesztési terület merül fel. Egyesek számára ez úgy tűnhet, mintha mindig elmaradnának a várakozásoktól. Mi szeretünk „nem hivatalos” őszinte beszélgetéseket folytatni, ahol mindenki szabadon elmondhat bármit, amit csak akar, és azt nem rögzítik.

Profi tipp: A retrospektív tanulságok valahol a beérkező levelek mappájában vannak eltemetve? Mielőtt újabb beérkező levelek mappát hozna létre, próbálja ki a ClickUp Backlogs and Sprints Template sablonját, amellyel az összes munkát és sprint backlogot egy helyen szervezheti.

Kövesse nyomon a korábbi és aktuális Sprint Retrospective jegyzeteket és összefoglalókat a ClickUp Doc-ban.

2. DAKI

A DAKI (Drop, Add, Keep, Improve) Sprint Retrospective egy hatékony modell az agilis csapatok számára, hogy részletes tanulságokat szűrjenek le retrospektíváikból. A csapat tagjai rendkívül koncentrálnak a folyamatokra, az agilis eszközökre és az erőforrásokra, ezért a legjobb, ha már több Sprintet végigcsináltak.

Drop : Olyan dolgok, amelyeket teljesen el kell távolítani a korábbi Sprint-ekből, mert károsak vagy zavarják a csapat munkáját és termelékenységét.

Hozzáadás : Hozzáadandó vagy kicserélendő dolgok a csapat tagjainak igényeinek kielégítése érdekében

Megtartandó: Azok a dolgok, amelyek elengedhetetlenek lettek a folyamat és a közelgő Sprint-ek megvalósításához.

Javítás: A folyamatos javulás és az általános siker érdekében kis (vagy nagy!) változtatásokat igénylő dolgok

A DAKI használata

Ossza fel digitális tábláját négy oszlopra, és jelölje meg őket sorrendben: Törlés, Hozzáadás, Megtartás és Javítás. Ha a visszajelzéseket egy bizonyos folyamatra, eszközre vagy munkafolyamatra szeretné összpontosítani, akkor a témával jelölje meg az oszlopokat. Kérje meg csapatát, hogy minden oszlopba legalább egy elemet adjon hozzá.

David Hoodspith, az Agile Coach at The Road to Agile munkatársa fogalmazza meg a legjobban:

„Két hetente sprintelni azt jelenti, hogy évente 26 retrospektívát kell készítenie. Időt szánok arra, hogy mindegyik más legyen. Ez azt jelenti, hogy megváltoztatom a formátumot, másvalakivel végeztetem el, vagy hot dog jelmezt veszek fel. A retrospektívái olyan egyediak legyenek, mint a hópelyhek!

Az idő nem volt a barátom egy Sprint Retrospective találkozó előtt. Nem tudtam megfelelően felkészülni, ezért egy korábbi formátumot kellett újra felhasználnom. Elhaladva a lányom játékai mellett, megláttam a legidősebb gyermekem Halloween-i hot dog jelmezét. Azonnal felvettem és levezettem a retrospektívát. Azon a napon rájöttem, hogy a retrospektíva bármilyen változtatása vagy módosítása ösztönözheti az elkötelezettséget és, ami a legfontosabb, az örömöt!

Gyűjtsön adatokat és projektelőrehaladási állapotokat a ClickUp-ban

3. Hegymászó

Felhívás minden kalandvágyó csapattagnak! A Hegymászó Sprint Retrospektíva a nehéz vagy nagy Sprint után az egyéni reflexióra összpontosít.

A Scrum Masters és az agilis vezetők felelőssége, hogy eltávolítsák a termelékenységet gátló akadályokat. Lényegében arra kérsz minden csapattagot, hogy vizualizálja a feladatok elvégzéséhez szükséges valódi kapacitását, és hogy hogyan segíthetsz nekik céljaik elérésében.

Hogyan kell használni a Mountain Climber-t?

Legyen kreatív, amennyire csak akar ezzel a retrospektívával! Íme néhány ajánlott ötlet:

Útvonal : A Sprint tervezésünkkel jó irányba indult el? Voltak olyan esetek, amikor a feladatok vagy kérések eltérítették Önt az útvonalról?

Időjárás : Mi lassította Önt, vagy segítette előre a Sprint befejezésében?

Ropes : Hogyan érezte magát a teljes csapat támogatásával kapcsolatban?

Hibák/akadályok : Milyen kisebb/nagyobb akadályokkal szembesült?

Elsősegélydoboz: Mire van szüksége a jövőbeli Sprint-ekhez, hogy időben elvégezze a feladatait?

4. Pontszavazás

A Dot Voting Sprint Retrospective az elemek prioritásainak meghatározására összpontosít, így a retrospektív megbeszélés időtartama olyan témákra fordítható, amelyek mindenkinek fontosak, és amelyeket mielőbb meg kell oldani.

Ha most kezded a Sprint Retrospective megbeszéléseket, ez az egyik legjobb retrospektíva, amit kipróbálhatsz. Azok a csapatok, amelyek újonnan alkalmazzák az Agile projektmenedzsmentet vagy a Scrumot, jelentős viselkedési és folyamatbeli változásokon mennek keresztül, hogy megfeleljenek a sebesség és a rugalmasság céljainak.

Hogyan kell használni a pontszavazást?

A plusz idő minden fejlesztőcsapat számára értékes erőforrás. Ahhoz, hogy mindenki idejét és figyelmét a lehető legjobban kihasználja, kezdje el a szavazási folyamatot a csapattagoktól összegyűjtött elemek hozzáadásával. Legyen minél konkrétabb, hogy a retro végén megvalósítható tanulságokkal záruljon a folyamat.

5. Csillaghal

A DAKI retrospektívához hasonlóan a Starfish Sprint Retrospektíva öt kategóriára oszlik, kezdve a jelenlegi gyakorlatokkal kapcsolatos visszajelzésekkel és befejezve a folyamatok javítására vonatkozó új ötletekkel. A Starfish-hoz hasonló retrospektív ötletek általában egy bizonyos sorrendet követnek, hogy a beszélgetés haladjon előre, és a csapat lelkesen várja a jövőbeli Sprintet.

Kategória Válaszpélda Folytassa a munkát Keddentei virtuális terem a termék tulajdonosával való gyors kérdésekhez Kevesebb A nap utolsó szakaszában a Slacken keresztül történő megszakítások az állapotfrissítések miatt További információk Tudás és vélemények megosztása eszközeinkről és rendszereinkről, hogy hatékonyabban dolgozhassunk Kezdje el! Hagyja a kódot jobb állapotban, mint ahogy találta, hogy csökkentse a technológiai adósságot Ne csinálja tovább E-mailben vagy Slacken keresztül folytatott beszélgetések, nem a feladatban

Hogyan kell használni a Starfish-t?

Ruben Gamez, a SignWell alapítója és vezérigazgatója megosztja csapatuk tapasztalatait:

„Sprint Retrospektíváink mindig tartalmaznak egy 5 csillagos táblázatot: Folytatás, Csökkentés, Növelés, Leállítás és Indítás. Először külön-külön, majd közösen ötleteket gyűjtünk, amelyek a csillag egyes pontjaira esnek. Ez egy jó módszer arra, hogy átgondoljuk a jó, a rossz és a csúnya dolgokat, miközben kitaláljuk a legjobb módszert a továbblépéshez.”

Ruben így folytatja: „Miután hatékonyan csoportosítottuk ezeket az ötleteket a megfelelő kategóriákba és témákba, kidolgozzuk a következő alkalomra vonatkozó tervet.”

Próbálja ki ezeket a „stop start continue” sablonokat!

6. Vitorlás

A Sailboat Sprint Retrospective a Scrum csapat céljait és jövőképét, az azok elérésének módját és a várható kihívásokat helyezi középpontba.

Ez egy vizuális modell, amelyen egy vitorlás hajó útját ábrázoló rajz/fotó látható. Az ábrák jelentése a következő:

Vitorlás hajó : Az összes Scrum csapat tag

Sziget : A kollektív vízió/célok

Szél : A Scrum csapatot a céljaik elérésében segítő folyamatok, eszközök és emberek

Rocks : Az út során felmerülő kockázatok és akadályok

Anchor: A Scrum csapatot lassító folyamatok, eszközök és emberek

Hogyan kell használni a Sailboatot?

Rajzoljon vagy használjon egy vitorlás hajó fotóját, amelynek oldalához horgony van rögzítve, és amely egy sziget felé tart. Körülvegye a hajót széllel (görbe vonalak sorozata) és nagy sziklákkal. Kérje meg minden Scrum-csapat tagját, hogy ötleteket gyűjtsön a nyílt megbeszéléshez és a jegyzeteléshez.

7. Visszajelzési rács

A Feedback Grid Sprint Retrospective pontosan azt jelenti, amit a neve sugall: egy négy részre osztott nyitott rács. Ha egyszerűen szeretnéd tartani, használd a szokásos „Tetszik”, „Kritika”, „Kérdések” és „Ötletek” címkéket. De ha négy témáról szeretnél visszajelzést adni az utolsó Sprintről, ez hatékonyabb lenne a szokásosnál.

A visszajelzési rács használata

Egy üres visszajelzési táblázat titokban ijesztő feladattá válhat. Íme egy tipp, hogyan használhatja ki a kis vitacsoportokat, hogy maximalizálja csapata idejének, visszajelzéseinek és ötleteinek értékét:

Mielőtt elkezdené a komoly Sprint Retrospective megbeszélést, ösztönözze csapatát, hogy először kis vitacsoportokat alakítsanak, ahol lebontják a pontokat és megfogalmazzák javaslataikat. Ez lehetővé teszi számukra, hogy összeszedjék gondolataikat a megbeszélés előtt, és elegendő időt biztosít számukra, hogy előzetesen ötleteket gyártsanak. Észreveszi majd, hogy csapata nem fog elkalandozni a megbeszélés során, mert alig várják, hogy bemutathassák ötleteiket, és jobban bevonódnak a többi tag témáinak megvitatásába.

Mielőtt elkezdené a komoly Sprint Retrospective megbeszélést, ösztönözze csapatát, hogy először kis vitacsoportokat alakítsanak, ahol lebontják a pontokat és megfogalmazzák javaslataikat. Ez lehetővé teszi számukra, hogy összeszedjék gondolataikat a megbeszélés előtt, és elegendő időt biztosít számukra, hogy előzetesen ötleteket gyártsanak.

Észreveszi majd, hogy csapata nem fog elkalandozni a megbeszélés során, mert alig várják, hogy bemutathassák ötleteiket, és jobban bevonódnak a többi tag témáinak megvitatásába.

Profi tipp: A ClickUp Agile Sprints Events Template sablonjával fedezze fel az Agile-találkozók egyéb lehetőségeit is. Ha minden információja rendezett és könnyen hozzáférhető, könnyedén átléphet az egyik fontos eseményről a következőre!

Hívja meg Scrum csapatát, hogy működjenek együtt egy Sprint tervezési ClickUp dokumentumon.

8. Kudo kártyák

Szüksége van egy szilárd csapatépítő foglalkozásra, hogy mindenki belelássa magát? (Nem rád nézek, Glad Sad Mad Retrospective!)

A Kudo Cards Sprint Retrospective a csapat tagjainak együttműködését, kommunikációját és teljesítményét ünnepli a Sprint ciklus során. Ez egy pozitív csapatépítő élmény, különösen hibrid vagy virtuális csapatok számára.

Hogyan kell használni a Kudo kártyákat?

Hozzon létre egy végtelen digitális vásznat, és ösztönözze mindenkit, hogy gyors és értelmes üzenetet küldjön egy csapattagnak.

Profi tipp: Ha nehéz összehangolni a találkozókat, mert a csapata több időzónában dolgozik, hozzon létre egy ClickUp Board nézetet, ahová minden csapattag beugorhat a számára megfelelő időpontban, és @megemlítheti valakit egy Kudo kártyán.

Szerezze be a ClickUp útmutatóját a legjobb csapatmunka-idézetekről !

Próbálja ki a ClickUp Brain-t Személyre szabott üzeneteket generálhat csapattársainak a ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztensével!

9. Mindenki megfelel mindenkinek

Az Each One Meets All Sprint Retrospective tevékenység két téma köré épül: a csapat minden tagjának megismerése és a közvetlen visszajelzések megosztása. Mi teszi egyedivé? Hasonló a gyorsrandihoz, ahol két ember beszélget egymással 1:1.

Hogyan kell használni az Each One Meets All-t?

Ez irodai környezetben könnyebben megvalósítható. Távoli csapatok esetében azonban kissé kényelmetlen és időrabló lehet, ha a technika nem működik, vagy ha a virtuális szobákban kell tapogatózni, hogy eljusson a következő 1:1-hez. Ez a retro könnyen időrablóvá válhat, ha csapata nem talál értéket ebben a formátumban. Másrészt viszont ez egy szórakoztató és kreatív megközelítés a csapatkapcsolatok építéséhez!

Profi tipp: Tegye hatékonyabbá rövid Sprinteit a ClickUp Design Sprint sablonjával! Az 1–5. napok fázisokra vannak felosztva, és javasolt egyéni mezőkkel rendelkeznek a feladatok könnyű nyomon követése érdekében.

Segítse elő a folyamatos fejlesztést és a csapat összehangolását a ClickUp segítségével.

10. Győzelmi sorozat

A Winning Streak Sprint Retrospective tökéletes olyan helyzetekben, amikor a Sprint szinte vagy teljesen zökkenőmentesen zajlott.

Általában azok a dolgok maradnak meg az emlékezetünkben, amelyek nem sikerültek vagy nem feleltek meg az elvárásainknak. Ha ezt a gyakorlatot végigcsináljuk egy Sprint Retrospective találkozón, az segít megragadni azokat a dolgokat, amelyeket meg akarunk ismételni a folyamatos siker érdekében.

Hogyan használjuk a Winning Streak-et?

Amíg még friss az emlékezetükben, kérje meg csapatát, hogy gondolkodjon el az előző Sprint ciklusról az elejétől a végéig. Emelje ki azokat a folyamatokat, eszközöket vagy személyeket, amelyek megkönnyítették a feladatok elvégzését és a határidők betartását. Érdemes kéznél tartani az SOP-t, hogy dokumentálja ezeket a tanulságokat, és segítsen a jelenlegi és jövőbeli Scrum csapat tagoknak!

Sprint retrospektíva – Gyakran ismételt kérdések

Milyen előnyei vannak a Sprint Retrospective elvégzésének?

A sprint retrospektíva lebonyolításának fő előnye, hogy ösztönzi a folyamatos tanulást és fejlesztést a csapaton belül. Az egyes iterációk rendszeres átgondolásával és a fejlesztendő területek megbeszélésével a csapatok azonosíthatják a gyengeségeket vagy problémákat, mielőtt azok komolyabb gondokká válnának, és biztosíthatják, hogy az egész csapat egyetért a kód fejlesztésére és a termékek elkészítésére vonatkozó jövőbeli tervekkel kapcsolatban. Ezenkívül lehetőséget biztosít a csapat tagjainak, hogy félelem nélkül, ítélkezés és kritika nélkül kifejezzék ötleteiket és érzéseiket.

Mit kell tartalmaznia egy Sprint Retrospective-nak?

A sprint retrospektíva lebonyolításakor fontos figyelembe venni a fejlesztési folyamat minden aspektusát, hogy megtalálja a fejlesztendő területeket mind az egyéni teljesítmény, mind az általános munkafolyamat tekintetében. Íme néhány téma, amelyet érdemes megvitatni: a haladás sebessége, a csapat dinamikája, az egyéni felelősségek, a tagok közötti kommunikáció, a problémamegoldási stratégiák, a sprint ciklus során elért/nem elért célok, valamint a jövőben szükséges fejlesztések.

Milyen gyakran kell Sprint Retrospektívát tartani?

A sprint retrospektívák gyakorisága a csapat igényeitől függ, de általában ajánlott kéthetente vagy minden sprint iteráció után megtartani őket. Ez elegendő időt biztosít a csapatnak, hogy értelmes módon reflektáljon és megvitassa az előrehaladást, anélkül, hogy túl sok idő telne el a találkozók között.

Csatlakoztassa a Sprint Retrospektívákat az összes munkájához a ClickUp-ban

A hagyományos struktúrák gyakran hátráltatják a növekedést és a célok elérését. A ClickUp segítségével olyan eszközök állnak rendelkezésére, amelyekkel rendszeres Sprint Retrospektívákat hozhat létre, mint állandó erőforrást. Ez a szintű hozzáférhető tudás megváltoztatja a csapat kommunikációját és teljesítményét a következő iterációban és azután is.

Reméljük, hogy egy vagy három Sprint Retrospective ötlet felkeltette az érdeklődését. A ClickUp-ban további ingyenes sablonok, integrációk és időtakarékos eszközök találhatók, amelyekkel megalkothatja és automatizálhatja a tökéletes Sprintet!