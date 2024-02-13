10 ingyenes stratégiai tervezési sablon ClickUp, Word és Excel formátumban

A stratégiai tervezés minden vállalkozás egyik legfontosabb folyamata. Meghatározza a jövő útitervét, létrehozva egy keretrendszert, amelynek alapján minden fontos üzleti döntés meghozható és mérlegelhető.

De ennél is fontosabb szerepe van. Minden típusú üzleti tervezés, az akciótervektől a sprinttervekig és az erőforrás-tervezésig, végső soron a nagyobb stratégiai tervből származik. Ez elsősorban egy dolgot jelent: a stratégiai tervezési folyamatot helyesen kell végrehajtani.

Ahhoz, hogy eljusson oda, valahol el kell kezdenie. A tervezéssel kapcsolatos számos forrás remek kiindulási pontot jelent. De még ennél is pontosabban: szüksége van egy sablonra, amely segít beilleszteni az információkat, feldolgozni azokat, és kidolgozni egy olyan tervet, amelyet a szervezet minden tagja követni tud.

Az ideális sablon pontos kinézete az Ön igényeitől és a rendelkezésre álló szoftverektől függ. Ezért ebben az útmutatóban megosztjuk 10 kedvenc ingyenes stratégiai tervezési sablonunkat, amelyeket (szinte) azonnal használatba vehet.

Mi az a stratégiai tervezési sablon?

A stratégiai tervezési sablon az üzleti útitervhez vezető útiterv. Az üzleti vezetőknek megadja azokat a pontos lépéseket, amelyek szükségesek egy olyan terv kidolgozásához, amely felvázolja a vállalkozás közeli és hosszú távú jövőjét.

A sablon legjobb esetben egy mérhető eszköz, amelyet a tervezési folyamatban részt vevő mindenki követhet. Segít megerősíteni, hol tartasz és hová akarsz eljutni.

És ami ugyanolyan fontos, segít összefogni ezeket az információkat egy megvalósítható, mérhető és könnyen feldolgozható stratégiai tervbe, amelyet a szervezet minden tagja felhasználhat.

Terméktervének vizualizálása és kezelése a ClickUp idővonal nézetében

Természetesen nincs olyan, hogy egyszerűen a legjobb üzleti stratégiai sablon. Ahogyan egy projektterv eltérhet egy termék ütemtervétől, úgy Önnek is olyan sablonra van szüksége, amely illeszkedik a munkamódszeréhez és a tervezés típusához.

Ezért ez az útmutató nem csak egyet, hanem 10 ingyenes tervezési sablont mutat be, hogy a legkülönbözőbb igényeket lefedje.

Mi teszi jóvá egy stratégiai tervezési sablont?

Egy jó stratégiai tervezési sablon néhány fontos célt valósít meg:

Világos ütemtervet állít fel a tervezési folyamatra vonatkozóan.

Ez felvázolja a stratégiai terv céljait, és ezekből a célokból levezeti a szükséges intézkedéseket és stratégiákat.

Egyértelműen felvázolja az egyes taktikákat és az ezeket a célokat alátámasztó általános üzleti stratégiát.

Meghatározza a terv végrehajtásának előrehaladását és eredményeit mérő módszert.

A tervezési folyamattal kapcsolatos egyedi feladatokért való felelősségeket világosan felvázolja.

Ellenőrzési pontokat és lehetőségeket biztosít a csapat számára, hogy szükség szerint felülvizsgálja és módosítsa a tervet.

Elég rugalmas ahhoz, hogy olyan módosításokat hajtson végre, amelyekkel a terv jobban illeszkedik a szervezetéhez és üzleti tervezési folyamatához.

A legfontosabb azonban, hogy a stratégiai terv sablonja egyszerűsíti az egész folyamatot. Míg olyan folyamatokban, mint a kapacitástervezés, a részletek a legfontosabbak, az üzleti stratégia tervezésnek egy szélesebb látószögre kell összpontosítania, amely segít minden érintett félnek gyorsan áttekinteni a tervet és annak kapcsolatát az üzleti tevékenységekkel.

10 stratégiai tervezési sablon, amelyet csapatod számára használhatsz

Ha minden stratégiai terv ugyanazokat a célokat tűzi ki, akkor azt gondolhatja, hogy a legtöbbjük szinte azonos. Meg fog lepődni.

A projekttervezéshez hasonlóan a különböző sablonok nagyon eltérő eredményekhez vezethetnek. Ezért érdemes megfontolni néhány ingyenes stratégiai tervezési sablont, mielőtt kiválasztaná azt, amelyik a legjobban megfelel az Ön vállalkozásának és helyzetének. Az indulás megkönnyítése érdekében íme a 10 kedvenc sablonunk, amelyet a következő stratégiai tervéhez használhat.

1. ClickUp stratégiai ütemterv-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp stratégiai útiterv-lista sablon

Ez egy alapvető sablon, amelyben nagy potenciál rejlik. A ClickUp stratégiai ütemterv-sablonja segít vizualizálni, hogyan valósíthatja meg szervezeted stratégiai tervét, az egyes feladatok időtartamától kezdve azok előrehaladásán, hatásaikon és megvalósíthatóságukon át.

A ClickUp alkalmazásban stratégiai ütemtervét előrehaladási nézetben tekintheti meg. Miután azonban a feladatokat és a határidőket az egyes feladatokhoz rendelte, idővonalat vagy akár munkaterhelési nézetet is megtekinthet, hogy biztosítsa a folyamatos előrehaladást. Bár ez elsősorban listalapú sablon, különösen tetszik nekünk a Gantt-diagram, amelynek segítségével láthatjuk, hogy az egyes feladatok hogyan hatnak egymásra a nagyobb idővonalon belül.

2. ClickUp stratégiai ütemterv idővonal sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp stratégiai ütemterv idővonal sablon

Ha stratégiai tervezését alapvetően a vállalat jelenlegi és a kívánt jövőbeli állapota közötti szakadék áthidalásaként fogja fel, akkor ez a sablon az Ön számára ideális. Ez a sablon összetettebb, mint a fent említett listaalapú sablon, és elkészítése után egy árnyaltabb stratégiai útitervet biztosít.

A ClickUp stratégiai ütemterv-idővonal sablonja alapértelmezés szerint egy Gantt-diagram, amely az egyes részlegek számára külön szakaszokat tartalmaz. Innen megtekintheti a haladási táblázatot és felvázolhatja a jelenlegi kapacitását. Eközben számos egyéni mező segít jobban megtervezni az egyes feladatokat:

Befejezés %

Erőfeszítés

Várható eredmény

Impact

Stratégiai előrehaladás

Csapat tagok

Lehet, hogy ez nem a megfelelő sablon, ha csak most kezd el foglalkozni a stratégiai tervezéssel. De tapasztalt vezetők számára, akik a tervezési folyamatot a következő szintre szeretnék emelni, ez pont a megfelelő vázlat.

3. ClickUp nagy stratégiai mátrix sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp nagy stratégiai mátrix sablon

Egyszerű, de gyönyörű. A ClickUp Grand Strategy Matrix Template sablonja lehetővé teszi, hogy négy kvadránsból álló képet alkosson a szervezetét körülvevő stratégiai környezetről, egy olyan keretrendszer segítségével, amely segít megérteni, hogyan alakulhat a szervezet jövője.

Hogy hogyan jut el erre az útra, természetesen Önön múlik. A négyzetek egyszerű SWOT-elemzéshez vagy összetettebb tervezési folyamatokhoz is felhasználhatók, például piaci növekedési rések és lehetőségek felkutatásához szűk versenyhelyzetben. Ezek közül néhány opció előre be van építve a sablonba, míg mások testreszabhatók, hogy pontosan illeszkedjenek marketingtervéhez vagy bármilyen más stratégiai tervezési folyamathoz, amire szüksége van.

4. ClickUp stratégiai terv táblasablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp stratégiai terv táblasablon

A vizuális gondolkodók számára ez a ClickUp stratégiai terv táblasablon tökéletes választás. Mindenekelőtt ez egy vizuális útiterv, amely könnyen megmutatja, hogy nemcsak a stratégiai tervezéshez szükséges lépéseket, hanem azt is, hogy ezek a lépések hogyan kapcsolódhatnak (és hogyan kellene kapcsolódniuk) egymáshoz a nagyobb projekt keretében.

Természetesen továbbra is különböző feladatokat és szakaszokat rendelhet a csapat egyes tagjaihoz, hogy a felelősségek változatlanok és egyértelműek maradjanak. De a sablon folyamatábra jellege és a táblára emlékeztető megjelenése azt is jelenti, hogy a folyamatot szükség szerint zökkenőmentesen módosíthatja.

A táblázat színkódolása biztosítja, hogy mindenki, aki rajta dolgozik, tisztán lássa, mire van szükség és mikor.

5. ClickUp stratégiai marketing terv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp stratégiai marketing terv sablon

A stratégiai terv nem csak a szervezet egészére vonatkozik. A szilárd üzleti stratégia ugyanolyan fontos az egyes egységek számára is, és ez a sablon megmutatja, hogyan nyilvánulhatnak meg ezek a különbségek.

Tekintse ezt a ClickUp stratégiai marketingterv-sablont egy praktikusabb lehetőségnek marketingtevékenységeinek megtervezéséhez. Az alapértelmezett lista nézet az OKR (Objectives and Key Results) módszer szerint van rendezve, a feladatokat a nagyobb marketingtevékenységekhez meghatározott átfogó célok szerint csoportosítva.

De ez csak a kezdet. Az egyéni mezők segítségével meghatározhatja azokat a csatornákat, amelyeken keresztül a tervet végrehajtja, míg az idővonal nézet segít nyomon követni az előrehaladást. Természetesen a Progress Board segítségével láthatja, hogy az Ön által meghatározott szakaszok hogyan vezetnek végül a stratégiai célok eléréséhez.

6. ClickUp esemény stratégiai terv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp esemény stratégiai terv sablon

Egy esemény megtervezése kemény munka, és számtalan feladatot kell elvégezni annak sikerének biztosítása érdekében. Az esemény stratégiai terv sablonja viszont áttekinthető képet ad a szükséges és elvégzett feladatokról, valamint arról, hogy ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz a fő célok eléréséhez.

A ClickUp eseménystratégiai terv sablonja ezt széles körű egyéni mezők segítségével valósítja meg, a csatornától a költségvetésig, a hashtagekig, a használt hangig és még sok másig. Úgy tervezték, hogy egyszerre több eseményt is meg lehessen tervezni, amelyek mind egymást átfedik, így létrehozva egy eseményalapú stratégiát, amely segít fejleszteni üzleti vagy marketingstratégiáját.

A komplexitás miatt különösen kedveljük a táblázatos Eseményállapot nézetet. Ez a stratégiai terv sablon egyszerű áttekintést nyújt az összes esemény állásáról és a még elvégzendő feladatokról.

Természetesen a lista és a naptár alapú nézetek is hasznosak lehetnek az eseménytervezés mélyebb részleteinek megismeréséhez.

7. ClickUp cselekvési terv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp cselekvési terv sablon

A stratégiai tervezés nem mindenki számára kedvelt, részben azért, mert inkább elméleti jellegű. A célok és feladatok egyaránt magasra törőek egy valódi üzleti stratégia esetében, és inkább a 30 000 lábas magasságból való rálátásra koncentrálnak, mint a szervezet vagy üzleti partnereinek gyakorlati igényeire.

Ez az egyik fő oka annak, hogy miért szeretjük a ClickUp cselekvési terv sablonját. Ez egy jegyzetalapú rendszer, amely a stratégiai terv előrehaladásához szükséges összes feladatot három szakaszba rendezi:

Teendők

Csinálás

Kész

Ezen a struktúrán belül a feladatok napi, heti, havi és negyedéves felülvizsgálatokra vannak felosztva, hogy figyelembe vegyék azok különböző összetettségét és idővonalát. Az eredmény egy egyszerű áttekintés minden elvégzendő feladatról, amely kiválóan kiemeli a meglévő sikereket és az elvégzett feladatokat, hogy az egész csapat láthassa és ünnepelhesse azokat. Ez egy stratégiai terv.

8. ProjectManager stratégiai tervezési Word-sablon

Via ProjectManager

Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy stratégiai tervet készíthet teljes egészében MS Word-ben? Ez a sablon pontosan ezt célozza meg, könnyen érthető szakaszokkal, amelyek mind a lehető legnagyobb mértékben egyszerűsítik az üzleti stratégiát:

A stratégiai terv kontextusát és hátterét bemutató összefoglaló.

Hely a vízió és a küldetés leírásának, hogy a tervet a szervezet alapjába ágyazza.

SWOT-elemzés, amely őszinte képet ad a szervezetéről és környezetéről (gondoljon a jövőkép-nyilatkozatra)

Üzleti célok, amelyek pontosan meghatározzák, mit kell elérnie a stratégiai tervnek

A marketing terv, amely felvázolja az üzleti stratégia promóciós oldalát a célok eléréséhez

Műveleti terv, amely megvalósítható útitervként szolgál a célok eléréséhez

A jövő pénzügyi előrejelzései az üzleti stratégia (és az üzleti növekedés) céljaival

A stratégiai, marketing és operatív terv végrehajtásáért felelős csapat

Ne feledje, hogy ez a terv az Ön igényeinek megfelelően testreszabható. Ez egy kicsit több kézi munkát igényel, mint az útmutatóban bemutatott néhány másik példa, de jó áttekintést ad az Ön által kidolgozott tervről.

9. PowerPoint stratégiai tervezési sablon

Via Slide Team

Ha stratégiai tervezési folyamatának része az érdekelt felek számára tartott prezentációk (és a legtöbb szervezet esetében ez így van), miért ne használná közvetlenül azt a szoftvert, amelyben ezek a prezentációk végül megvalósulnak?

Ez a sablon lényegében egy útiterv-idővonal, hasonló a fentebb bemutatottakhoz. Ez az üzleti stratégiai sablon azokra az egyedi mérföldkövekre összpontosít, amelyek a célkitűzés megfogalmazásától a végrehajtásig szükségesek. De kifejezetten PowerPoint-hoz lett tervezve, testreszabási lehetőségekkel, amelyek megkönnyítik a használatát és a módosítását.

A letöltés ingyenes és egyszerű, a testreszabáshoz pedig csak alapvető PowerPoint-ismeretekre van szükség. Az idővonal alapértelmezés szerint egy évre van beállítva, ezért előfordulhat, hogy néhány módosítást kell végrehajtania, ha stratégiai terve több évet ölel fel a jövőképében.

10. Excel stratégiai tervezési sablon

Via Eloquens

Az MS Excel nem mindig felhasználóbarát, de cellalapú felépítése hatalmas testreszabási lehetőségeket rejt magában. Nem meglepő tehát, hogy az Excelben található utolsó sablonunk is az egyik legátfogóbb lehetőség ebben az útmutatóban az üzleti stratégiai igényeinek kielégítésére.

Maga a munkalap három területre vagy fülre oszlik:

Célok azonosítása, hogy fókuszált brainstorming segítségével meghatározza a szervezet kulcsfontosságú elemeit, például a célokat.

Célkitűzés, az üzleti célokhoz a SMART (konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időszerű) üzleti stratégiai sablon használatával.

Cselekvési terv készítése, a célok taktikává alakítása, valamint a taktikák előrehaladásának nyomon követése a célok elérése érdekében.

Ne feledje, hogy MS Excel formátumának köszönhetően ez elsősorban belső tervezési dokumentum, és nem külső prezentációra készült. De ebben a kontextusban ez az üzleti stratégiai sablon kulcsfontosságú elemei rendkívül hasznosak lehetnek a stratégiai tervezés megkezdéséhez és folytatásához.

Kiknek előnyös a stratégiai tervezés?

Szervezetek: Akár nonprofit szervezetről, start-upról vagy multinacionális vállalatról van szó, a stratégiai tervezés minden szervezet számára előnyös. Egy ilyen terv világos keretet biztosít a döntéshozatalhoz, útitervet ad a növekedéshez, azonosítja a potenciális lehetőségeket és kockázatokat, valamint elősegíti a jobb kommunikációt a szervezeten belül.

Vezetői csapatok: Bármely szervezet vezetése nagyban profitál a stratégiai tervezésből, mivel ez átfogó képet ad a szervezet jelenlegi állapotáról, valamint arról, hogy hová szeretnének eljutni. Segít meghatározni a legfontosabb célokat és feladatokat, valamint referenciaértékeket állítani a haladás nyomon követéséhez.

Turbózza fel stratégiai tervezését a ClickUp segítségével

Lehetetlen stratégiai tervet készíteni elszigetelten. Bármely szervezetről is legyen szó, nagy valószínűséggel csapatmunka eredménye. Akkor miért ne bővítené ki ezt a csapatot a megfelelő eszközökkel?

Ez nem túlzás: a megfelelő stratégiai tervezési sablon döntő jelentőségű lehet a folyamat sikere szempontjából. Akár üzleti célokat próbál elérni, versenyképességi elemzést végezni, akár SWOT-elemzést készíteni, egy világos vázlat segítségével könnyen elkészítheti azt a tervet, amelyet az egész szervezet követhet.

És ha ez a sablon ingyenes? Annál jobb.

És itt jön a legjobb rész: a fenti sablonok többségét működtető ClickUp szoftver is ingyenesen kipróbálható. Ez egy csapatok számára készült projektmenedzsment és termelékenységi eszköz, amely tökéletesen működik, ha az adott projekt az Ön következő terve az általános üzleti stratégia kidolgozására.

Készen áll a kezdésre? Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot.