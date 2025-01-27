A 10 legjobb stratégiai tervező szoftver 2025-ben

A stratégia kidolgozása hatalmas erőfeszítést és időt igényel. Meg kell fogalmaznia az üzleti elképzeléseit, ennek megfelelően meg kell határoznia a céljait, és fel kell vázolnia, hogyan fogja azokat elérni. A változók és bizonytalanságok száma, valamint a hosszú tervezési horizonton miatt a stratégiai terv kidolgozása gyorsan fejfájássá válhat.

A jó hír az, hogy nem kell így lennie. A megfelelő stratégiai tervező szoftverrel a kulcsfontosságú mutatók rögzítése és nyomon követése megkönnyíti a csapatok számára a megfelelő feladatok prioritásainak meghatározását.

Mi az a stratégiai tervezés?

A stratégiai tervezési folyamat magában foglalja a szervezet jövőjére vonatkozó elképzelés felvázolását, valamint azt, hogy mindenki milyen irányba kell haladjon ahhoz, hogy ezt elérjék. A végső cél egy hivatalos stratégiai terv, amelyből mindenki pontosan tudja, hogy mire kell törekednie.

Minden iparág és szervezet másképp közelíti meg a tervezést és a haladás nyomon követését. A stratégiai tervezés azonban mindig tartalmaz néhány alapvető elemet.

Az első lépés egy jövőképpel kezdődik. Ez pontosan azt jelenti, hogy a vezetőség elképzelése szerint hová fog jutni a szervezet a jövőben, és ez segít az érdekelt feleknek vizualizálni az időben elért haladást.

Ezután meg kell határoznia azokat a konkrétabb célokat, amelyeket a szervezetnek el kell érnie a vízió megvalósításához. Ezek továbbra is magas szintű, átfogó célok, amelyeket mindenki felhasznál a munkájának prioritásainak meghatározásához, a teljesítmény nyomon követéséhez és a napi feladatok elvégzéséhez.

Végül szükség van egy cselekvési tervre, azaz arra a megközelítésre, amelyet a stratégiai terv megvalósításához alkalmazni fog. Ez az utolsó lépés bonyolulttá válhat, mivel minden szervezeti egység napi taktikai terveibe is beletartozik.

Mit kell keresnie a stratégiai szoftverben?

Ha átnézi az alábbi listánkat a legjobb stratégiai tervező szoftverekről, hamar észreveszi, hogy mennyire különbözőek ezek a programok abban, hogy segítsenek Önnek hatékonyabban és stratégiailag tervezni. Minden teljes körű megoldásnak, amelyet megvizsgál, tartalmaznia kell legalább néhány alapvető stratégiai tervezési funkciót egy központi irányítópulton:

Szervezés: Adatvizualizációs funkciók és eszközök komplex ütemtervek szervezéséhez, például Adatvizualizációs funkciók és eszközök komplex ütemtervek szervezéséhez, például Gantt-diagramok vagy folyamatábrák segítségével.

Rugalmasság: Szabadabb áramlású irányítópultok és felületek, például táblasablonok, amelyek lehetővé teszik a brainstormingot és a kreatív gondolkodást a folyamat korai szakaszában.

Testreszabás: Testreszabható funkciók, amelyek lehetővé teszik, hogy a szoftvert stratégiai tervezési folyamatához igazítsa és nyomon kövesse az előrehaladást.

Rugalmasság: Szükséges a gyors alkalmazkodási képesség, szem előtt tartva Szükséges a gyors alkalmazkodási képesség, szem előtt tartva a lehetséges vészhelyzeti terveket.

Csapatközpontú: Olyan együttműködési eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy több felhasználó is hozzájáruljon a projekthez, különösen olyan virtuális környezetekben, ahol a stratégiai tervező csapat tagjai távoli helyszíneken dolgoznak.

Integráció: Integrációs lehetőségek más eszközökkel, beleértve azokat is, amelyeket Integrációs lehetőségek más eszközökkel, beleértve azokat is, amelyeket a projekt végrehajtásához vagy másodlagos tervekhez használ, például termékfejlesztési tervekhez ; ez megteremti a feltételeket egy teljes termékmenedzsment-megoldáshoz.

Jelentések: Testreszabott teljesítményjelentések, amelyek segítenek a legfontosabb teljesítménymutatók nyomon követésében és az erőforrás-gazdálkodás optimalizálásában az összes stratégiai kezdeményezés során.

Nem minden eszköz rendelkezik ugyanolyan erősségekkel és előnyökkel. A kulcs tehát az, hogy olyan stratégiai tervező szoftvert találjon, amely megfelel az Ön konkrét üzleti tervének, helyzetének és környezetének.

Nehéz lenne érvelni amellett, hogy a stratégiai tervezésen kívül más lenne a legfontosabb folyamat a szervezetében. A stratégia nélküli taktika valószínűleg nem lesz sikeres. Ezek az eszközök egyszerűsíthetik a stratégia kidolgozását és racionalizálhatják a folyamatot minden érintett számára.

A ClickUp a tökéletes stratégiai tervező szoftver minden szervezet számára. Átfogó eszközkészletet kínál, amely segít a csapatoknak a tervek szervezésében, a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában és a projektek kezelésében. Ráadásul vizuális stratégiai tervezési sablonjai segítségével a projektmenedzserek gyorsan belevághatnak a létrehozási folyamatba.

Ha pedig teljes körű termékmenedzsment megoldást keres, a ClickUp több ezer más munkaalkalmazással integrálható, így a portfóliókezelést egyetlen központi hubba integrálhatja!

A ClickUp legjobb funkciói

Hatalmas sablonkönyvtár, beleértve Gantt-diagramokat, vizuális ütemterveket, táblákat, táblázatos nézeteket és a ClickUp stratégiai ütemterv-sablonját

A ClickUp Goals funkcióval szervezeti elképzeléseit mérhető és intuitív célokká alakíthatja, amelyeket közvetlenül a szoftverben követhet nyomon és dolgozhat ki.

Interaktív irányítópultok, amelyek lehetővé teszik a kulcsfontosságú felhasználók számára a szervezeti elemzések megtekintését és stratégiai terveik módosítását.

Vizuális és felhasználóbarát felület, amely nagyrészt legördülő menükkel és drag-and-drop funkcióval működik, így a tervezésben részt vevő bárki hozzájárulhat a munkához.

Integrált dokumentumkezelés, amely a stratégiai tervezési folyamat eredményét – az írásbeli tervet – központosított és könnyen hozzáférhető helyen tárolja.

Kommunikációs eszközök, amelyek lehetővé teszik a szervezet több tagjának, hogy a tervezési folyamatban a kezdetektől a végéig együttműködjenek.

A ClickUp korlátai

A szoftver átfogó jellege és számos funkciója miatt az új felhasználóknak hosszabb tanulási folyamatra lehet szükségük.

Ez egy elsősorban asztali számítógépekre készült stratégiai tervező szoftver; bár rendelkezik néhány mobil funkcióval és mobil alkalmazással is, funkcionalitása mindig a leghatékonyabb asztali eszközökön.

Az előre elkészített automatizálás néha korlátozó lehet, ami miatt egyes felhasználók több testreszabott automatizálási lehetőséget igényelnek.

ClickUp árazási tervezetek

Örökre ingyenes: Ingyenes szolgáltatás a felhasználók számára

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. AchieveIt

Via AchieveIt

A listánk első dedikált stratégiai tervező eszköze, az AchieveIt a tervezési folyamat automatizálására és digitalizálására összpontosít. Ez nem csak a tervek elkészítését jelenti, hanem azok szervezeten belüli nyomon követését és a hosszú távú siker elérését is.

A tervezési folyamat az egész szervezetben átláthatóbbá és láthatóbbá válik. Az intuitív irányítópultnak köszönhetően mindenki ugyanazon az oldalon áll a célok, az elért eredmények és a még elvégzendő feladatok tekintetében.

Az AchieveIt legjobb funkciói

Az iparágakra optimalizált tervezési sablonok, többek között az egészségügy, a kormányzat, az oktatás, a banki szektor, a gyártás és más ágazatok számára.

Vizuális irányítópult, amelyen a felhasználók nyomon követhetik a tervezési és végrehajtási folyamatokat a szervezet egészében.

Pontszámkártya-rendszer az egyes stratégiai célok felé tett folyamatos előrehaladás mérésére

Kiterjedt tudásbázis videókkal és írásos tartalmakkal, amelyek megkönnyítik a bevezetést és a tervezési folyamat megkezdését.

Szoros szállító-ügyfél kapcsolatok kialakítása, amelyek erős ügyfélszolgálatot és nagyobb esélyt biztosítanak a szoftver sikeres használatára.

Az AchieveIt korlátai

A sablonok és a műszerfalak egyes mezőinek testreszabási lehetőségei korlátozottak, a szükséges testreszabástól függően.

Kevesebb integrációval rendelkezik, mint néhány vezető szoftvereszköz ezen a listán, ami megnehezíti a platformon kívüli tervezést és nyomon követést.

Az előre elkészített jelentéskészítési funkciók némileg korlátozottak lehetnek, ezért sok iparágban időt kell fordítani az egyedi jelentések elkészítésére.

AchieveIt árazási tervezetek

Alap: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Plusz: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Pro: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

AchieveIt értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (45 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (21 értékelés)

3. Elate

Via Elate

Az Elate-et korábbi stratégiai szervezeti vezetők hozták létre, és segít másoknak racionalizálni stratégiai üléseiket és tervezésüket. A legtöbb legjobb stratégiai tervezési eszközhöz hasonlóan három szakaszra koncentrál: tervezés, végrehajtás és a siker nyomon követése.

Minden szakasz a folyamatos egységek közötti összehangolásra és optimalizálásra összpontosít, hogy vállalkozása a helyes úton haladjon.

Az Elate legjobb funkciói

Állítson be célokat és stratégiai célkitűzéseket a platformon, majd kommunikálja azokat a nagyobb csapatoknak integrációk, például a Slack és a Microsoft Teams segítségével.

Hozzon létre egy egységes irányítópultot a stratégiai tervéhez, amelyet a felhasználók és a szervezet minden tagja könnyen megtekinthet és hivatkozhat.

Kövesse nyomon a terv végrehajtásának állapotát a platform valós idejű sikeri és előrehaladási jelentései segítségével.

Használja az intuitív felületet a céloktól való eltérés nélküli, egyszerű tervezéshez.

Elate korlátai

A termék szándékos egyszerűsége néha korlátozhatja a bonyolultabb tervezési folyamatokat.

A külső adatokat nehéz lehet importálni a szoftverbe, amely nem mindig olvassa a tipikus fájltípusokat.

Jelenleg nincs integráció olyan projektmenedzsment eszközökkel, mint a ClickUp, az Asana vagy a Monday, amelyek komplexebb végrehajtási projektekhez vezethetnek.

Elate árazási tervezetek

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Elate értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (11 értékelés)

Capterra: Nincs rögzített értékelés

4. ChartHop

Via ChartHop

A ChartHop emberierőforrás-kezelő eszköz digitális megoldást kínál a munkaerő hatékony nyomon követéséhez, elemzéséhez és megértéséhez. Központosítja az olyan adatokat, mint a munkavállalói információk, szerepkörök, készségek és teljesítménymutatók, így átfogó képet ad a szervezetéről.

Ezzel az átfogó adatkészlettel értékes betekintést nyerhet munkaerőébe, és megalapozott döntéseket hozhat az erőforrások elosztásával, a tehetségek fejlesztésével és a szervezeti stratégiával kapcsolatban.

A ChartHop legjobb funkciói

Átfogó alkalmazotti és személyzeti menedzsment eszköz, amely minden szükséges információt és betekintést biztosít a stratégiai tervezéshez.

Integrációs képességek más webhelyekbe, például a szervezet intranetjébe

A felhasználói élmény és a testreszabhatóság remek kombinációja, amely minden alkalmazott és vezető számára egyaránt könnyen használható eszközt eredményez.

A ChartHop korlátai

Annyi funkció van, hogy könnyen elveszítheti az áttekintést arról, mi a legfontosabb az alkalmazottak és a tervek kezelésében.

A platform keresőfunkciója tartalmaz néhány hibát, és nem mindig ad átfogó eredményeket.

A jelentésekben több szegmentációs lehetőségre lenne szükség az egyes alkalmazottak és adatkészletek részletesebb elemzéséhez.

ChartHop árazási tervek

ChartHop Basic: 150 alkalmazottig ingyenes

ChartHop Standard: 8 USD/hó alkalmazottanként

ChartHop Premium: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ChartHop értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (98 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (65 értékelés)

5. Lucidspark

Via Lucidspark

A stratégiai tervezés szinte mindig kreatív ötleteléssel és ötletekkel kell kezdődjön. Ez az a terület, ahol egy olyan eszköz, mint a Lucidspark, amely virtuális táblázati funkcióival tűnik ki, igazán brillírozik. Vállalatok, köztük a Google, a General Electric és az NBC Universal is használják stratégiai tervezési folyamatukban.

A Lucidspark legjobb funkciói

Erős asztali és mobil funkciók, amelyek bármilyen helyzetben egyszerűvé teszik a táblázatos munkát és az együttműködést.

Integrált csevegési funkció, amely lehetővé teszi, hogy több felhasználó, aki ugyanazon a táblán dolgozik, valós időben kapcsolatban maradjon egymással.

A döntési fák és az ütemtervek sablonjai megkönnyítik a tervezési folyamat megkezdését.

A Lucidspark korlátai

Kissé korlátozott funkciók és sablonok bármilyen többszintű tervezési folyamathoz

Az árak nem nyilvánosak, és egyes vélemények szerint ez a szoftver drágább, mint más whiteboard eszközök.

Lucidspark árazási tervezetek

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Lucidspark értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (350+ értékelés)

6. Empiraa

Via Empiraa

Kifejezetten kisvállalkozások számára tervezett Empiraa egy bevált stratégiai keretrendszert alkalmaz, amely könnyen integrálható a szervezetébe és a terveibe. Az egyszerűség minden érintett felhasználó számára előtérben áll, függetlenül attól, hogy Ön egy víziót alkot, vagy annak megvalósításán dolgozik együtt másokkal.

Az Empiraa legjobb funkciói

Az egyszerűség szándékos, és ez teszi az Empiraa-t az egyik legkönnyebben használható eszközzé a tervezési folyamat megkezdéséhez.

Egyszerűsített funkcionalitás az irányváltáshoz vagy az összehangolás módosításához, hogy figyelembe lehessen venni a változó üzleti környezetet.

Az iparági trendeket és adatokat felhasználó mesterséges intelligencia (AI) integrációk, amelyek üzleti célokat és stratégiákat javasolnak, segítenek ezeknek a céloknak az elérésében.

Empiraa korlátai

Az egyszerűség hátrányos lehet olyan helyzetekben, ahol összetettebb eszközökre és integrációkra van szükség, például alapvető feladatkezelésre vagy naptárfunkciókra.

Nincs klónozási funkciója, amellyel gyorsan lemásolhatná a tartalmakat, funkciókat vagy beállítási elemeket, amikor összetettebb vagy több tervet és jelentést készít.

Empiraa árak

Empiraa Starter: 4,90 USD/hó felhasználónként

Empiraa Pro: 13,90 USD/hó felhasználónként

Empiraa Max: 23,90 USD/hó felhasználónként

Empiraa értékelések és vélemények

G2: 5/5 (1 értékelés)

Capterra: 5/5 (1 értékelés)

7. Hive

Via Hive

A ClickUp-hoz hasonlóan a Hive is integrálja a stratégiai tervezést a feladat-orientált projektmenedzsmenttel. Cél- és mérföldkőfunkciókkal, vizualizációs eszközökkel rendelkezik, és könnyen átállhat az átfogóbb célokról és stratégiákról az azokhoz kapcsolódó egyedi projektek kezelésére. A Hive Pages pedig egy kifejezetten stratégiai nyomon követésre tervezett irányítópult.

A Hive legjobb funkciói

Robusztus sablonok, amelyek teljes mértékben testreszabhatók, lehetővé téve ismétlődő folyamatok létrehozását, amelyek segítik a tervezési folyamatot.

Központosított és automatizált jelentések és célok nyomon követése, hogy mindenki, akinek szüksége van rá, naprakész legyen.

Automatikus értesítések a stratégiai tervezési folyamat minden aspektusáról, maximalizálva a láthatóságot a terv kidolgozása vagy módosítása során.

A Hive korlátai

A csevegési funkció elméletileg remek együttműködési eszköz, de egyes felhasználók szerint az üzenetek elveszhetnek, ami miatt kevésbé megbízható, mint más együttműködési eszközök.

A mobilalkalmazás elsősorban a feladatok és értesítések ellenőrzésére szolgál, és nem rendelkezik a weboldal és az asztali alkalmazás funkcióival.

Hive árazási tervezetek

Ingyenes: Ingyenes szolgáltatás a felhasználók számára

Csapatok: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hive értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (150+ értékelés)

8. Envisio

Az Envisio segítségével

Az Envisio komplex feladatok kezelésére lett kifejlesztve. Különlegessége, hogy a tervezés átláthatóságára helyezi a hangsúlyt a külső érdekelt felek tekintetében, akik ezekben az iparágakban jelentősebb szerepet töltenek be, mint a legtöbb más iparágban.

Az Envisio legjobb funkciói

Testreszabható tervszerkezet, amely lehetővé teszi minden szervezet számára, hogy figyelembe vegye a folyamat finomságait és bonyolultságait.

Lehetőség több terv készítésére egyetlen fiókon belül, ami különösen a komplex egészségügyi és nonprofit szervezetek számára teszi lehetővé stratégiai tervezési infrastruktúrájuk jobb kezelését.

Teljesen testreszabható nyilvános irányítópultok, amelyek automatizált jelentéseket generálhatnak e-mail listákra és regisztrált felhasználóknak, akik érdeklődnek a tervek végrehajtása iránt.

Az Envisio korlátai

A platform még mindig fejlődik, ami azt jelenti, hogy új funkciók vagy elrendezésbeli változások váratlanul megjelenhetnek a felhasználók számára.

Az egyedi árazású egyetlen terv miatt nehéz pontosan megtervezni, hogy mennyit kell költenie erre a szoftverre, ha nem mélyül el a részletekben.

Envisio árazási tervezetek

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Enivisio értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (10 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (26 értékelés)

9. ClearPoint Strategy

Via ClearPoint Strategy

A ClearPoint Strategy üzleti modellje az AI automatizáción alapul, és stratégiai tervezési megoldása sem különbözik ettől. Az AI asszisztens segít a szervezeteknek bármilyen típusú stratégiai tervezésben, beleértve a kiegyensúlyozott eredménykártyákat, a GTSM tervezési mechanizmusokat és egyebeket. A szoftver automatizálja a tervezési folyamat végrehajtását automatizált feladatok, értesítések, jelentések és egyebek segítségével.

A ClearPoint Strategy legjobb funkciói

Mesterséges intelligenciával támogatott költségvetési előrejelzés, amely kézzelfogható elemet ad a stratégiai tervezési folyamathoz, anélkül, hogy bármilyen számításra lenne szükség.

Teljesen testreszabható irányítópult, amely minden vezetői szintnek segítséget nyújt a terv megtervezésében és végrehajtásában.

Számos testreszabási lehetőség, beleértve az egyéni mezőket és jelentéseket, amelyek személyre szabottabb tervezési folyamatot tesznek lehetővé.

A ClearPoint Strategy korlátai

Viszonylag hosszú a tanulási görbe, részben olyan funkcióknak köszönhetően, mint az AI, amelyek beállítása a kezdetekben nem mindig intuitív, összehasonlítva más stratégiai tervezési megoldásokkal.

Viszonylag merev időkeretek, standard havi ritmussal , amelyet nehéz megváltoztatni a szoftverben.

ClearPoint Strategy árazási tervezetek

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClearPoint Strategy értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (38 értékelés)

10. Peoplebox

Via Peoplebox

Hogyan kapcsolódik az emberierőforrás-stratégiája az üzleti stratégiájához? Tudja meg a Peoplebox segítségével. Ez egy teljesítménymenedzsment platform, amely ötvözi a hagyományos stratégiai tervezési eszközöket azokkal, amelyek javítják a munkavállalók elkötelezettségét és a teljesítménymenedzsmentet.

A Peoplebox legjobb funkciói

Teljesítménymenedzsment eszközök , amelyekkel láthatja, hol és hogyan teljesítenek csapataid, és amelyeket összekapcsolhat stratégiai előrejelzési törekvéseivel.

Célok és kulcsfontosságú eredmények (OKR) középpontú szoftver, amely különösen előnyös azoknak a szervezeteknek, amelyek az OKR-megközelítést alkalmazzák a stratégiai tervezéshez.

Automatikus értesítések minden olyan vészjelzésről, amely akadályozhatja az üzleti fejlődést vagy a munkavállalók teljesítményét.

A Peoplebox korlátai

A felhasználói szerepkörök nem mindig vannak pontosan meghatározva, minden felhasználó képes vállalati szintű célokat létrehozni, ami zavart okozhat a jelentésekben.

Az integrációk még fejlesztés alatt állnak, ezért a szoftver jelenleg egy viszonylag önálló tervezési platformra korlátozódik.

Peoplebox árazási tervezetek

Professzionális: 7 USD/hó felhasználónként

Prémium: 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Peoplebox értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (250+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (120+ értékelés)

