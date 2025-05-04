A 11 legjobb 360 fokos visszajelzési szoftver az átfogó munkavállalói értékelésekhez

Az éves értékeléseknek rossz híre van: hosszadalmasak, idegőrlőek és gyakran nem látják a teljes képet. Ha a visszajelzés csak egy személytől érkezik, könnyű figyelmen kívül hagyni a legfontosabb erősségeket vagy a gyenge pontokat.
Ezért egyre több vállalat fordul a 360 fokos visszajelzési szoftverekhez – egy intelligens megközelítéshez, amely a kollégák, a vezetők és a közvetlen beosztottak véleményét gyűjti össze egy átfogó, tisztességes és mélyreható értékelési folyamat érdekében.
Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a 11 legjobb 360 fokos visszajelzési szoftvert, amelyekkel igazságosabb és átfogóbb munkavállalói értékeléseket készíthet. 🎯
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Íme ajánlásaink a legjobb 360 fokos visszajelzési szoftverekre vonatkozóan:
- ClickUp (A legjobb beépített feladatkezeléshez visszajelzés-követéssel)
- Culture Amp (A legjobb holisztikus teljesítménymenedzsmenthez)
- 15Five (A legjobb rendszeres visszajelzésekhez)
- Survey Sparrow (A legjobb valós idejű visszajelzés-követéshez)
- Survey Monkey (A legjobb intuitív visszajelzés-összehasonlításhoz)
- Qualtrics 360 (A legjobb fejlett elemzésekhez és betekintéshez)
- Lattice (A legjobb a visszajelzések és a célok összehangolásához)
- PerformYard (A legalkalmasabb a racionalizált visszajelzési programokhoz)
- Trakstar (A legjobb tehetséggondozáshoz és coachinghoz)
- Leapsome (A legjobb közepes méretű vállalkozások teljesítményértékeléséhez)
- Spidergap (A legjobb egyszerű, felhasználóbarát felületének köszönhetően)
Mit kell keresnie egy 360 fokos visszajelzési szoftverben?
Mi különbözteti meg a kiváló 360 fokos visszajelzési szoftvereket a feledhetőektől? Derítsük ki! 💪
- Testreszabható kérdőívek: Lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy a felméréseket saját céljaikhoz és kompetenciáikhoz igazítsák, elkerülve az egy méretű, mindenki számára megfelelő megközelítést.
- Több visszajelzési forrás: Összegyűjti a vezetők, kollégák, közvetlen beosztottak és külső érdekelt felek véleményét a kiegyensúlyozottabb értékelés érdekében.
- Robusztus elemzés: Világos, adatalapú betekintést nyújt trendekkel, számokkal és könnyen olvasható vizuális elemekkel a jobb döntéshozatal érdekében.
- Titkosság és anonimitás: A válaszadók személyazonosságának védelmével ösztönzi az őszinte visszajelzéseket.
- Zökkenőmentes integráció: Csatlakozik a meglévő HR- és teljesítménymenedzsment-rendszerekhez a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében.
- Követési funkciók: Lehetővé teszi a folyamatos előrehaladás nyomon követését, ahelyett, hogy a visszajelzést egyszeri értékelésre korlátozná.
- Fejlesztési tervezési funkciók: A visszajelzéseket cselekvéssé alakítja azáltal, hogy segít a munkavállalóknak célokat kitűzni és nyomon követni a fejlődést az idő múlásával.
💡 Profi tipp: Ha csapata különböző régiókban dolgozik, a visszajelzési szoftver többnyelvű opciói elengedhetetlenek a világosság és az inkluzivitás biztosításához. Az alkalmazottak nagyobb valószínűséggel adnak átgondolt, pontos visszajelzést, ha a számukra legkényelmesebb nyelven fejezhetik ki magukat.
A legjobb 360 fokos visszajelzési szoftverek
A megfelelő 360 fokos visszajelzési szoftver kiválasztása döntő hatással lehet a csapatok fejlődésére és javulására. Íme a 11 legjobb lehetőség, amely pontosan ezt a célt szolgálja. 🔄
1. ClickUp (A legjobb beépített feladatkezelés visszajelzés-követéssel)
A ClickUp egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, dokumentumokat és csapatkommunikációt egyesít egy platformon, mindezt a legújabb generációs AI automatizálás és keresés segítségével.
A ClickUp HR menedzsment platformmal párosítva javítja a teljesítményértékeléseket, a visszajelzési ciklusokat és a célok nyomon követését. Hatékony automatizálással és AI-vezérelt betekintéssel a ClickUp segít a HR-csapatoknak egyszerűsíteni a munkafolyamatokat, növelni a termelékenységet és a visszajelzéseket értelmes cselekvésekbe alakítani.
Vessünk egy pillantást néhány funkciójára. 🤩
ClickUp Forms
A hagyományos visszajelzési űrlapok gyakran egymástól függetlenül működnek, ami megnehezíti a válaszok nyomon követését, a következtetések levonását és a jelentőségteljes intézkedések meghozatalát.
A ClickUp Forms ezt úgy oldja meg, hogy központosítja a visszajelzéseket, automatizálja a munkafolyamatokat és valós idejű elemzéseket biztosít, hogy minden válasz javuláshoz vezessen.
Például, ha Ön egy 360 fokos visszajelzési ciklust irányító HR-vezető, akkor már nem kell többé szétszórt e-mailekkel és táblázatokkal bajlódnia. Egy egyedi űrlap segítségével finomíthatja a kollégák által adott értékeléseket, a vezetők értékeléseit és az önértékeléseket, így biztosítva, hogy a visszajelzések szervezettek, hozzáférhetők és könnyen megvalósíthatók legyenek.
A válaszok beérkezése után a ClickUp Automations automatikusan feladatokat generál a visszajelzések áttekintésére, a nyomon követés kijelölésére és az alkalmazottak fejlődésének nyomon követésére.
ClickUp Brain
A 360 fokos munkavállalói visszajelzések kezelése csak a feladatok felének elvégzése. Az igazi növekedés akkor valósul meg, amikor a megszerzett ismereteket cselekvéssé alakítjuk.
A ClickUp Brain egy mesterséges intelligenciával működő asszisztens, amely azonnali betekintéssel, intelligens összefoglalásokkal és automatikus frissítésekkel egyszerűsíti a visszajelzések nyomon követését. Lehetővé teszi, hogy az adatok kezelése helyett az alkalmazottak fejlődésére koncentráljon.
Visszajelzési trendekre vagy korábbi értékelésekre van szüksége? Csak kérdezze meg a ClickUp Brain-t, és az másodpercek alatt kontextusfüggő betekintést nyújt a feladatokba, megjegyzésekbe és dokumentumokba. Ráadásul gyorsan áttekintheti az alkalmazottak hozzájárulásait, a feladatok történetét és a visszajelzések legfontosabb pontjait anélkül, hogy végtelen mennyiségű adatot kellene átnéznie.
ClickUp visszajelzési űrlap sablon
Unod már, hogy a visszajelzési űrlapokat a semmiből kell elkészítened? A ClickUp visszajelzési űrlap sablonja megkönnyíti a HR-csapatok számára a felmérések tervezését, hogy értékes teljesítményre vonatkozó információkat gyűjtsenek és gyorsan elemezzék a válaszokat a trendek felismerése érdekében.
Ráadásul a sablon strukturált módszert kínál az alkalmazottaknak visszajelzéseik megfogalmazására, elősegítve ezzel a nyílt kommunikáció kultúráját.
Ezenkívül kipróbálhatja a ClickUp teljesítményértékelési sablont is, amely egyszerűsíti a nyomon követést és az alkalmazottak teljesítményének értékelését.
A ClickUp legjobb funkciói
- Határozzon meg egyértelmű célokat: Határozzon meg egyértelmű célokat, kövesse nyomon a KPI-ket, és gondoskodjon a következetes végrehajtásról egy helyen a ClickUp Goals segítségével.
- Visszajelzések elemzése: A ClickUp Dashboards segítségével azonnali betekintést nyerhet a visszajelzések trendjeibe, mérheti az alkalmazottak teljesítményét, és valós időben láthatja a teljesítménymutatókat.
- Dokumentumok központosítása: Együttműködés a csapatokkal, a módosítások nyomon követése, valamint a jelentések, értékelési keretrendszerek és vezetői fejlesztési tervek elérhetőségének biztosítása a ClickUp Docs segítségével.
- Javítsa a csapatmunkát: A ClickUp Chat és a ClickUp Assign Comments segítségével zökkenőmentes visszajelzési megbeszéléseket folytathat, így a csapatok összehangolása nem igényel végtelen e-mail-váltásokat.
A ClickUp korlátai
- Meredek tanulási görbe
- A kezdeti beállítás időigényes, mivel számos testreszabási lehetőség áll rendelkezésre.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?
A ClickUp-ban azt szeretem a legjobban, hogy egyetlen helyen helyettesíti több eszközt. Nincs többé váltás több alkalmazás között. Más szoftverekhez képest páratlanul sok funkciót kínál. Emellett rendkívül testreszabható, hogy bármilyen munkafolyamathoz illeszkedjen, köszönhetően olyan funkcióknak, mint a több nézet, amely lehetővé teszi, hogy a projekteket pontosan az igényeimnek megfelelően állítsam be, a műszerfalak, amelyek világos képet adnak a jelentésekről és statisztikákról, valamint az automatizálások, amelyek órákat takarítanak meg az ismétlődő feladatok kezelésével.
A ClickUp-ban azt szeretem a legjobban, hogy egyetlen helyen helyettesíti több eszközt. Nincs többé váltás több alkalmazás között. Más szoftverekhez képest páratlanul sok funkciót kínál. Emellett rendkívül testreszabható, hogy bármilyen munkafolyamathoz illeszkedjen, köszönhetően olyan funkcióknak, mint a több nézet, amely lehetővé teszi, hogy a projekteket pontosan az igényeimnek megfelelően állítsam be, a műszerfalak, amelyek világos képet adnak a jelentésekről és statisztikákról, valamint az automatizálások, amelyek órákat takarítanak meg az ismétlődő feladatok kezelésével.
📮 ClickUp Insight: A szakemberek közel 40%-a úgy érzi, hogy a megbeszélések után azonnal cselekednie kell, míg a csapatok idejük több mint 60%-át egyszerűen a kontextus, az információk és a teendők keresésével töltik.
A ClickUp megszünteti a teljesítményértékelések bizonytalanságát azáltal, hogy strukturált teret biztosít a visszajelzések gyűjtéséhez, rendszerezéséhez és feldolgozásához. Hozzon létre teendőket, kövesse nyomon az előrehaladást, és gondoskodjon arról, hogy minden betekintés értelmes növekedéshez vezessen. Ráadásul a ClickUp Brain segítségével gyorsan felismerheti a legfontosabb tanulságokat és a következő lépéseket a megbeszélésekhez, így semmi sem veszik el a folyamat során.
2. Culture Amp (A legjobb holisztikus teljesítménymenedzsmenthez)
A Culture Amp túllép a szokásos teljesítményértékelésen, és 360 fokos visszajelzést kínál. Ez lehetővé teszi a vezetők és az alkalmazottak számára, hogy átfogó betekintést nyújtsanak a jobb csapatirányítás érdekében. A testreszabható felmérések, a valós idejű jelentések és a könnyen olvasható irányítópultok segítségével a haladás nyomon követése és a növekedési területek azonosítása zökkenőmentes.
A visszajelzések mellett a Culture Amp az OKR (célok és kulcsfontosságú eredmények) keretrendszerével támogatja a célkitűzések meghatározását, segítve az alkalmazottakat abban, hogy saját fejlődésüket és személyes növekedésüket a vállalat céljaival összhangba hozzák. Az értékelés állapotának nyomon követése és a nyilvános dicséret fórumok olyan funkciók, amelyek átláthatóságot és elismerést teremtenek.
A Culture Amp legjobb funkciói
- Készítsen és terjesszen felméréseket a munkavállalók életciklusának minden szakaszában, beleértve a beilleszkedést, az elkötelezettséget és a kilépést.
- A SMART célkitűzés-meghatározás és az OKR keretrendszer segítségével hangolja össze az egyéni és a csapat céljait a szervezeti célokkal.
- Napi mikro-tanulási lehetőségeket biztosíthat a Slack, e-mail vagy a Microsoft Teams segítségével a Skills Coach alkalmazással.
- Használja ki a nagy mennyiségű munkavállalói elkötelezettségre és teljesítményre vonatkozó adathalmazt, hogy hasznosítható betekintést és trendeket fedezzen fel.
A Culture Amp korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek a felmérések elkészítéséhez – például a felhasználók nem tudják beállítani a skálák színeit.
- A célok nyomon követése nehéz, mivel a jelentések alapvetőek és merevek.
Culture Amp árak
- Egyedi árazás
Kultúra értékelése és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 1300 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)
🔍 Tudta? A Spidergap nevét az alkalmazottak teljesítményében és visszajelzéseiben fellelhető „rések betömése” ötletéből kapta – mint egy pókháló, amely különböző pontokat köt össze egymással.
3. 15Five (a legjobb rendszeres visszajelzésekhez)
Ha olyan eszközt keres, amely a visszajelzések áramlását biztosítja anélkül, hogy évente egyszer kellemetlen értékelési ciklusra lenne szükség, akkor érdemes megfontolnia a 15Five használatát. Ez a szoftver a folyamatos visszajelzésekre és teljesítménymenedzsmentre specializálódott, és heti ellenőrzéseket, teljesítményértékelő megbeszéléseket, OKR-eket és 360 fokos visszajelzéseket integrál egy egyszerűsített folyamatba.
A platform ösztönzi a nyílt párbeszédet a vezetők és az alkalmazottak között, így a teljesítményről szóló megbeszélések kevésbé tűnnek formális értékelésnek, inkább produktív coaching ülésnek.
A 15Five 15 legjobb funkciója
- Használjon strukturált visszajelzési űrlapokat a hagyományos teljesítményértékelési folyamat helyett a heti ellenőrzésekhez.
- Könnyítse meg az egyéni megbeszéléseket irányított megbeszélés-sablonok segítségével a jobb vezető-alkalmazott együttműködés érdekében.
- Növelje az alkalmazottak elismertségét és morálját a beépített peer-to-peer elismerési funkciókkal, mint például a „high fives” (pacsi).
- Készítsen rugalmas teljesítményértékelési ütemterveket, amelyek illeszkednek a szervezet egyedi munkafolyamataiba.
A 15Five korlátai
- A tartalom fordításához rendelkezésre álló nyelvek száma korlátozott.
- A karrier célok kitűzése és nyomon követése nehéz feladat.
15Five árak
- Engage: 4 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Perform: 10 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Teljes platform: 16 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Transform: Egyedi árazás
15Five értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 1500 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 800 értékelés)
Mit mondanak a 15Five-ról a valós felhasználók?
Bárcsak lenne élő csevegési funkció az ügyfélszolgálathoz, ahelyett, hogy e-mailt kell küldeni, majd várni a választ. Azt azonban el kell mondanom, hogy a válaszok általában nagyon gyorsak. Bár a Best Self Reviews abszolút forradalmi változást hozott, szervezetünk az alkalmazottak évfordulójának dátuma alapján készíti az értékeléseket, ami a 15Five-ban nem működik olyan jól.
Bárcsak lenne élő csevegési funkció az ügyfélszolgálathoz, ahelyett, hogy e-mailt kell küldeni, majd várni a választ. Azt azonban el kell mondanom, hogy a válaszok általában nagyon gyorsak. Bár a Best Self Reviews abszolút forradalmi változást hozott, szervezetünk az alkalmazottak évfordulójának dátuma alapján készíti az értékeléseket, ami a 15Five-ban nem működik olyan jól.
🔍 Tudta? A több értékelő által adott visszajelzés (amelyből később a 360 fokos visszajelzés lett) koncepcióját először a második világháború alatt a katonaság alkalmazta. A német hadsereg a tisztek értékeléséhez a társaik által adott értékeléseket használta.
4. SurveySparrow (A legjobb valós idejű visszajelzés-nyomon követéshez)
Az embereket rávenni arra, hogy ténylegesen kitöltsék a visszajelzési kérdőíveket, nem könnyű feladat. A SurveySparrow azonban megkönnyíti a beszélgetésszerű kérdőívek kitöltését, és a kialakításának köszönhetően növeli a válaszadási arányt – nincs többé robotikus, unalmas űrlapok kitöltése.
Ráadásul a felmérések személyre szabottak és interaktívak, fehér címkézéssel és feltételes logikával, nem pedig általánosak.
Egy másik fontos előny? Offline felmérések és kioszk mód, így a visszajelzések gyűjtése nem áll le, ha a Wi-Fi nem működik. Ha ehhez hozzáadunk egy robusztus elemző, automatizáló és esetkezelő rendszert, amely a válaszokat cselekvésre késztető jegyekké alakítja, akkor egy olyan eszközt kapunk, amely segít a HR-csapatoknak a visszajelzési ciklusok hatékony lezárásában.
A SurveySparrow legjobb funkciói
- Vizualizálja a teljesítményadatokat radar diagramokkal, kompetenciaösszefoglalásokkal, csoportjelentésekkel és egyéni betekintésekkel, hogy elősegítse a növekedést és az összehangolást.
- Integrálja a Zapierrel, hogy a felméréseket különböző alkalmazásokkal összekapcsolva automatizált munkafolyamatokat hozzon létre.
- Használja ki a fejlett logikai funkciókat, mint például a kihagyási logika, a megjelenítési logika és az egyéni paraméterek a személyre szabott felmérési élmény érdekében.
- Ossza meg a felméréseket több csatornán, például e-mailben, SMS-ben és a közösségi médiában, hogy szélesebb körben elérje a célközönséget.
A SurveySparrow korlátai
- A platformon belül korlátozott a kódolási lehetőség, mivel csak egy címke mezőt adhat hozzá az adatokhoz.
- Az automatizált jelentéseket nehéz testreszabni.
SurveySparrow árak
- Alap: 39 USD/hó felhasználónként (negyedévente számlázva)
- Starter: 59 USD/hó felhasználónként (negyedévente számlázva)
- Üzleti: 149 USD/hó felhasználónként (negyedévente számlázva)
- Professzionális: 399 USD/hó felhasználónként (negyedévente számlázva)
- Vállalatok: Egyedi árak
SurveySparrow értékelés és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)
🔍 Tudta? Az alkalmazotti felmérések egyik legkorábbi dokumentált felhasználása az 1950-es évekre nyúlik vissza, az Esso Research and Engineering Company-nál. Ez elősegítette a 360 fokos visszajelzés jelentőségteljes fejlődését.
5. Survey Monkey (a legjobb intuitív visszajelzés-összehasonlításhoz)
A SurveyMonkey egyszerű, de hatékony megoldást kínál. Előre elkészített sablonokkal és 360 fokos értékelési kérdésekkel rendelkezik, így nem kell a nulláról kezdenie. A felmérést készítő eszközzel a testreszabás gyerekjáték, míg az egymás melletti válaszok összehasonlító eszközével könnyedén felismerheti a trendeket és a teljesítménybeli hiányosságokat anélkül, hogy végtelen mennyiségű adatot kellene átnéznie.
A SurveyMonkey a felmérések mellett a terjesztés terén is kiemelkedő. Visszajelzést kérhet e-mailben, webes linkeken vagy akár a közösségi médián keresztül is. Egyedi jelentésekre van szüksége? A szoftver táblázatokkal, grafikonokkal és exportálási lehetőségekkel (Excel, PDF és más formátumok) segíti az egyszerű elemzést.
A Survey Monkey legjobb funkciói
- Készítsen felméréseket a drag-and-drop felmérést készítővel és több mint 400 testreszabható sablonnal.
- Testreszabhatja felméréseit márkajelzéssel, multimédiás támogatással és URL-személyre szabással.
- Hozzáférés több száz előre megírt kérdéshez, témák szerint kategorizálva az optimális visszajelzés érdekében.
- Elemezze az eredményeket valós idejű nyomon követéssel, AI-alapú érzelemelemzéssel és testreszabható betekintéssel.
A Survey Monkey korlátai
- A válaszadók nem kapnak e-mailes visszaigazolást, miután kitöltötték a kérdőívet.
- A több felmérésből álló elemzést nem lehet kinyomtatni vagy letölteni, ami megnehezíti a megosztást az érdekelt felekkel.
Survey Monkey árak
- Havi alapdíj: 99 USD/hó felhasználónként
- Advantage Annual: 39 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Premier Annual: 139 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Team Advantage: 30 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Team Premier: 92 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Vállalatok: Egyedi árak
Survey Monkey értékelés és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 22 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 10 000 értékelés)
Mit mondanak a Survey Monkey-ról a valódi felhasználók?
A megfelelő, ha nem is a legjobb platform felmérések elvégzéséhez, kvízek készítéséhez vagy egyszerűen csak adatok gyűjtéséhez a válaszadóktól. Bár messze elmarad versenytársaitól, mint például a Pinpoll, még mindig drága, főleg magánszemélyek számára, és a ingyenes csomagok funkciói korlátozottak. Szükség lenne további csomagokra és kiegyensúlyozott funkciókra, amelyek felkelthetik a kutatók érdeklődését.
A megfelelő, ha nem is a legjobb platform felmérések elvégzéséhez, kvízek készítéséhez vagy egyszerűen csak adatok gyűjtéséhez a válaszadóktól. Bár messze elmarad versenytársaitól, mint például a Pinpoll, még mindig drága, főleg magánszemélyek számára, és a ingyenes csomagok funkciói korlátozottak. Szükség lenne további csomagokra és kiegyensúlyozott funkciókra, amelyek felkelthetik a kutatók érdeklődését.
🤝 Barátkozó emlékeztető: Még a negatív visszajelzések is elengedhetetlenek a növekedéshez. A konstruktív kritika segít azonosítani a vakfoltokat, javítani a munkavállalók teljesítményét és ösztönözni az innovációt. Tehát, ha legközelebb kemény visszajelzést kap, tekintsd azt ingyenes frissítésnek a készségeidhez.
6. Qualtrics 360 (A legjobb fejlett elemzésekhez és betekintéshez)
Az adatokra komolyan figyelő vállalatok számára a Qualtrics 360 mélyreható, mesterséges intelligenciával támogatott betekintést nyújt. Ez a platform nem csupán visszajelzéseket gyűjt, hanem mintákat is elemz, trendeket jósol és ajánlásokat kínál az alkalmazottak fejlesztésére. Ez segít megtartani a legtehetségesebb alkalmazottakat.
A platform hőtérképek, trendelemzések és testreszabható jelentések segítségével segít feltárni az erősségeket és a fejlesztendő területeket. Emellett jól együttműködik olyan vállalati rendszerekkel, mint az SAP SuccessFactors, biztosítva a zökkenőmentes adatintegrációt.
A Qualtrics 360 legjobb funkciói
- Használja ki az AI-t intelligens összefoglalók, érzelemelemzések és megvalósítható ajánlások létrehozásához.
- Kövesse nyomon az alkalmazottak fejlődését fejlett jelentések, alkalmazotti visszajelzési eszközök, vizuális irányítópultok és teljesítményértékelés segítségével.
- Adjon lehetőséget az alkalmazottaknak egy önkiszolgáló portálon keresztül visszajelzések kezdeményezésére, tanulási források elérésére és a növekedés elősegítésére.
- Elemezze a szövegeket és az érzelmeket fejlett természetes nyelvfeldolgozással, hogy azonosítsa a trendeket.
A Qualtrics 360 korlátai
- Korlátozott műszerfal-testreszabási lehetőségek
- Ha többválasztós kérdésekkel rendelkező felméréshez automatikus választási lehetőségeket használ, nehéz megtalálni a szükséges információkat, mivel a válaszok nem ábécé sorrendben vannak rendezve.
Qualtrics 360 árak
- Egyedi árazás
Qualtrics 360 értékelés és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,7 (70+ értékelés)
🔍 Tudta? Egy tanulmányban a munkavállalók több mint 60%-a negyedévente újra megnézte a 360 fokos visszajelzési adatait, hogy nyomon kövesse fejlődését.
7. Lattice (A legjobb a visszajelzések és a célok összehangolásához)
A Lattice a 360 fokos visszajelzést közvetlenül összekapcsolja a célkitűzéssel és a teljesítménymenedzsmenttel. A visszajelzés folyamatos folyamat lesz, amely lehetővé teszi az alkalmazottak és a vezetők számára, hogy az OKR-eket felhasználva a jövőbeli növekedésre és fejlődésre összpontosítsanak.
Mint alkalmazotti monitoring szoftver, összekapcsolja az elkötelezettségi felméréseket a teljesítményértékelésekkel, segítve a szervezeteket abban, hogy megértsék, hogyan befolyásolja az alkalmazottak elégedettségi szintje a termelékenységet. A könnyen használható elemzési műszerfalak nyomon követik az alkalmazottak fejlődését az idő múlásával, kiemelve azokat a területeket, amelyekre figyelmet kell fordítani.
Ráadásul a platform strukturált kollégák általi jelölési rendszert támogat, amely lehetővé teszi az alkalmazottak vagy vezetők számára, hogy kiválasszák a visszajelzés megadására alkalmas kollégákat.
A Lattice legjobb funkciói
- Állítson be és kövessen nyomon célokat a Team OKR-ekkel, az Individual OKR-ekkel és testreszabható sablonokkal, mint például a 30-60-90 napos terv.
- Használja a munkafolyamat-automatizálást a HR-folyamatok zökkenőmentesebbé tételéhez szükséges kiváltó események és riasztások beállításához.
- A platform társaktól kapott elismerés funkcióival elősegítheti a pozitív munkakultúra kialakulását.
A Lattice korlátai
- Nem integrálódik teljes mértékben az UKG UltiPro-val. Ez azt jelenti, hogy nem tölti be az összes szükséges mezőt, ezért vissza kell térnie egy SFP fájlhoz, amelynek futtatása be van ütemezve.
- Korlátozott lehetőség az elkötelezettségi felmérés adatainak letöltésére
Lattice árak
- Tehetségmenedzsment: 11 USD/hó felhasználónként
- HRIS: 10 USD/hó felhasználónként
- Kiegészítők: Egyedi árazás
Lattice értékelés és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (150+ értékelés)
Mit mondanak a Lattice-ről a valós felhasználók?
A felhasználói felület eleinte kissé bonyolultnak tűnhet, de miután megismerkedett vele, a platformon való navigálás sokkal könnyebbé válik. Ettől eltekintve eddig nem tapasztaltam komolyabb problémákat a Lattice használatával.
A felhasználói felület eleinte kissé bonyolultnak tűnhet, de miután megismerkedett vele, a platformon való navigálás sokkal könnyebbé válik. Ettől eltekintve eddig nem tapasztaltam komolyabb problémákat a Lattice használatával.
🧠 Érdekes tény: Egy tanulmány kimutatta, hogy azok a vezetők, akik 360 fokos visszajelzést kapnak, általában jobb vezetői és menedzsment készségeket fejlesztenek ki, ami hatékonyabb döntéshozatalhoz és csapatirányításhoz vezet.
8. PerformYard (A legalkalmasabb a racionalizált visszajelzési programokhoz)
A PerformYard egy központi platformon egyesíti a teljesítményértékeléseket, a célok nyomon követését és a visszajelzések kéréseit, így a teljesítményértékelés célkitűzéseinek meghatározása strukturáltabbá és hatékonyabbá válik. A testreszabható munkafolyamatok segítségével a HR-csapatok olyan folyamatot állíthatnak be, amely megfelel a vállalatuknak, miközben az egyes részlegek között biztosítják a következetességet.
Ez az eszköz támogatja az anonim és névvel ellátott értékeléseket, lehetővé téve a munkavállalók számára, hogy habozás nélkül konstruktív kritikát fogalmazzanak meg. A vizuális teljesítménytrendek és jelentéskészítő eszközök megkönnyítik a vezetők számára a legjobb teljesítményt nyújtók és a fejlesztésre szoruló területek felismerését.
A PerformYard legjobb funkciói
- Végezzen teljesítményértékeléseket testreszabható értékelési ciklusokkal, beleértve a 360 fokos értékeléseket, az önértékeléseket és a projektalapú értékeléseket.
- Készítsen egyedi jelentéseket a teljesítménytrendekről és a kompetenciahiányokról 9-mezős táblázatok és irányítópultok segítségével.
- Vezessen be tudományosan validált elkötelezettségi felméréseket a termelékenységet elősegítő szervezeti kultúra érdekében.
- Készítsen összefoglaló jelentést az alkalmazottak egész évi teljesítményéről, amely egyértelmű alapot biztosít a vezetőknek a megbeszélésekhez.
A PerformYard korlátai
- Minden felhasználónak e-mail címmel kell rendelkeznie a bejelentkezéshez, ami nehézséget jelent az e-mail címmel nem rendelkező gyári munkások számára.
- Korlátozott műszerfal-testreszabás az egyedi igényekhez, valamint a űrlapok megtekintésének és szerkesztésének lehetősége
PerformYard árak
- Teljesítménymenedzsment: 5–10 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Munkavállalói elkötelezettség: Adja hozzá a teljesítménymenedzsment tervhez 1-3 dollár/hó/felhasználó áron.
PerformYard értékelés és vélemények
- G2: 4,8/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 150 értékelés)
💡 Profi tipp: Használja a „kezdés-leállítás-folytatás” sablonokat, hogy a 360 fokos visszajelzés strukturáltabb és könnyebben megvalósítható legyen. Ez az egyszerű, de hatékony keretrendszer segít az alkalmazottaknak és a vezetőknek egyértelműen azonosítani a kezdendő, leállítandó és folytatható viselkedésformákat.
9. Trakstar (A legjobb tehetséggondozáshoz és coachinghoz)
A Trakstar egy munkavállalói teljesítménymenedzsment platform, amelynek célja a munkavállalói fejlődés és a szervezeti növekedés különböző aspektusainak javítása. A vezetők a visszajelzések alapján személyre szabott karrierfejlesztési terveket készíthetnek, hogy az értékeléseket növekedési lehetőségekké alakítsák.
Kompetenciaalapú értékelési sablonjai biztosítják, hogy a visszajelzések relevánsak legyenek az egyes alkalmazottak szerepéhez, így az értékelések jobban megvalósíthatók. A platform beépített coaching modult is kínál, amely értelmes, strukturált útmutatást nyújt az egyéni megbeszélések során.
A Trakstar legjobb funkciói
- Készítsen személyre szabott értékelési sablonokat kompetenciákkal, értékelési skálákkal és egyedi munkafolyamatokkal.
- Használja az olyan funkciókat, mint az automatikus mentés, az ad hoc értékelések és a szabható űrlapok* a hatékony teljesítménymenedzsment érdekében.
- Használjon 9-mezős táblázatokat a legjobb teljesítményű munkavállalók azonosításához és a tehetségekkel kapcsolatos méltányos döntések meghozatalához.
A Trakstar korlátai
- Az eszköz keresési funkciója gyenge, gyakran pontatlan eredményeket ad.
- Hiányoznak belőle olyan modern funkciók, mint az önéletrajzok összevetése, a találkozók ütemezése, a jelöltek rangsorolása és a készségek alapján történő keresés.
Trakstar árak
- Egyedi árazás
Trakstar értékelés és vélemények
- G2: 4,2/5 (450+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (250+ értékelés)
Mit mondanak a Trakstarról a valós felhasználók?
Tetszik, hogy a felvételi visszajelzéseket a profil alapján lehet alávetni és elkülöníteni. Nem tetszik, hogy a jelöltek listája alapértelmezés szerint nem a visszajelzések sorrendjében jelenik meg. Vagy legalábbis a korlátozások miatt nem tudom szűrni, de ha ez lehetséges lenne, sokkal könnyebb lenne.
Tetszik, hogy a felvételi visszajelzéseket a profil alapján lehet alávetni és elkülöníteni. Nem tetszik, hogy a jelöltek listája alapértelmezés szerint nem a visszajelzések sorrendjében jelenik meg. Vagy legalábbis a korlátozások miatt nem tudom szűrni, de ha ez lehetséges lenne, sokkal könnyebb lenne.
💡 Profi tipp: Tanítsa meg az embereket a visszajelzés adására. A rossz visszajelzés („Nem vagy jó hallgató”) nem segít; a jó visszajelzés („Gyakran közbevágsz, mielőtt befejezném a mondatot”) viszont hasznosítható.
10. Leapsome (A legjobb közepes méretű vállalkozások teljesítményértékeléséhez)
A Leapsome egy emberierőforrás-kezelési és fejlesztési platform.
A 360 fokos felmérések mellett személyre szabott tanulási útvonalakat is kínál, amelyek segítenek az alkalmazottaknak az értékelési eredményeik alapján fejlődni. Ez azt jelenti, hogy a visszajelzések nem csak egy jelentésben szerepelnek, hanem valódi készségfejlesztéshez vezetnek. A szoftver kompetenciakereteket is tartalmaz, amelyek biztosítják, hogy az alkalmazottak készségei összhangban legyenek a vállalat céljaival.
És ami még jobb? Az elkötelezettségi felmérések, a valós idejű elemzések és a harmadik féltől származó integrációk segítségével a Leapsome a visszajelzéseket megvalósíthatóvá, folyamatosá és könnyen hozzáférhetővé teszi. Még az alkalmazottak üzeneteit is támogatja, segítve a csapatokat abban, hogy együtt ünnepeljék a sikereket. Ha a teljesítményértékeléseket a tanulással és a fejlődéssel szeretné összekapcsolni, ez az eszköz egy jó választás.
A Leapsome legjobb funkciói
- Végezzen alkalmazotti pulzusfelméréseket*, hogy mérje az elkötelezettséget befolyásoló tényezőket, mint például a munkával való elégedettség és a munkakörnyezet.
- Használja az API-kat a platform és más szoftverek összekapcsolásához az adatok szinkronizálása érdekében.
- Lehetővé teszi a valós idejű visszajelzéseket, a nyilvános dicséretet és a strukturált egyéni visszajelzési üléseket, hogy elősegítse a nyílt kultúrát.
- Gyűjtse össze az alkalmazottak nettó ajánlói pontszámait (eNPS), hogy értékes betekintést és visszajelzéseket szerezzen.
A Leapsome korlátai
- Korlátozott rugalmasság az OKR-ek és az automatizált üzenetek testreszabásában
- A visszajelzési folyamatok nem intuitívak és időigényesek.
Leapsome árak
- Egyedi árazás
Leapsome értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)
11. Spidergap (A legjobb egyszerű, felhasználóbarát felületének köszönhetően)
Ha egyszerű, felesleges funkcióktól mentes 360 fokos visszajelzési szoftvert keres, a Spidergap kiváló választás. Ez egy felhőalapú eszköz, amely vizuálisan vonzó visszajelzési jelentéseket generál, kiemelve az egyén erősségeit és fejlesztendő területeit. A drag-and-drop felületnek köszönhetően a felmérések létrehozása gyors és felhasználóbarát.
A Spidergap a visszajelzések eredményei alapján automatikusan személyre szabott cselekvési terveket is generál. A csapat szintű jelentések egy másik funkció, amely a vezetőknek szélesebb képet ad a különböző részlegek tendenciáiról.
A Spidergap legjobb funkciói
- Készítsen hasznosítható betekintést nyújtó, világos, felhasználóbarát visszajelzési jelentéseket, hogy folyamatos fejlesztési kultúrát építsen ki.
- Használja az Impact Surveys alkalmazást, hogy felmérje, mennyire hasznosnak találták a résztvevők a visszajelzéseket.
- Hasonlítsa össze a teljesítményt a csapatok eredményeinek vagy az iparági szabványoknak az összehasonlításával.
- Automatizálja az emlékeztetőket, hogy biztosítsa a visszajelzési feladatok időbeni elvégzését.
A Spidergap korlátai
- Korlátozott számú javasolt kérdés
- Nem menti automatikusan az információkat.
Spidergap árak
- Starter: 1099 USD/év 10 felhasználó számára
- Pro: 2199 USD/év 10 felhasználó számára
- Vállalatok: Egyedi árak
Spidergap értékelés és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)
Mit mondanak a Spidergapról a valós felhasználók?
Adminisztrátori szempontból szeretném, ha lenne lehetőség a eredmények teljes titkosságának fenntartására. Igen, én vagyok az egyetlen, aki láthatja, ki mit mondott kiről, de jobb lenne, ha még én sem láthatnám. Az Egyesült Államokban vagyunk, és a adatvédelmi törvények nem írják elő, hogy a projektben részt vevőknek ilyen szintű hozzáféréssel kell rendelkezniük.
Adminisztrátori szempontból szeretném, ha lenne lehetőség a eredmények teljes titkosságának fenntartására. Igen, én vagyok az egyetlen, aki láthatja, ki mit mondott kiről, de jobb lenne, ha még én sem láthatnám. Az Egyesült Államokban vagyunk, és a adatvédelmi törvények nem írják elő, hogy a projektben részt vevőknek ilyen szintű hozzáféréssel kell rendelkezniük.
💡 Profi tipp: Használjon teljesítményjavítási terv sablonokat, hogy világos, mérhető célokat tűzzön ki határidőkkel. A rendszeres ellenőrzések és a dokumentált előrehaladás segít a munkavállalóknak a helyes úton maradni és biztosítja a jelentőségteljes fejlődést.
Hangsúlyozza a 360 fokos visszajelzések fontosságát a ClickUp segítségével
Egy kiváló 360 fokos visszajelzési szoftver elősegíti a növekedést, erősíti a csapatokat és segít az alkalmazottaknak kiaknázni potenciáljukat. Akár mélyreható elemzésekre, zökkenőmentes integrációra vagy felhasználóbarát élményre van szüksége, biztosan talál olyan platformot, amely megfelel az Ön igényeinek.
De ahhoz, hogy valóban a legtöbbet hozza ki belőle, olyan visszajelzési rendszerre van szüksége, amely az ismereteket cselekvéssé alakítja.
Itt jön be a képbe a ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás. A ClickUp Forms segítségével könnyedén összegyűjtheti és központosíthatja a visszajelzéseket, míg a ClickUp Brain mesterséges intelligenciával támogatott betekintést nyújt, hogy a visszajelzések valódi növekedéshez vezessenek.
A ClickUp hatékony feladatkezelési, célkitűzési és együttműködési funkcióival segítséget nyújt a visszajelzések nyomon követésében és fogadásában, a cselekvési tervek kidolgozásában és a végrehajtás biztosításában – mindezt egy helyen.
Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅ új magasságokba! ⭐️