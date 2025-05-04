A 11 legjobb 360 fokos visszajelzési szoftver az átfogó munkavállalói értékelésekhez

Az éves értékeléseknek rossz híre van: hosszadalmasak, idegőrlőek és gyakran nem látják a teljes képet. Ha a visszajelzés csak egy személytől érkezik, könnyű figyelmen kívül hagyni a legfontosabb erősségeket vagy a gyenge pontokat.

Ezért egyre több vállalat fordul a 360 fokos visszajelzési szoftverekhez – egy intelligens megközelítéshez, amely a kollégák, a vezetők és a közvetlen beosztottak véleményét gyűjti össze egy átfogó, tisztességes és mélyreható értékelési folyamat érdekében.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a 11 legjobb 360 fokos visszajelzési szoftvert, amelyekkel igazságosabb és átfogóbb munkavállalói értékeléseket készíthet. 🎯

Mit kell keresnie egy 360 fokos visszajelzési szoftverben?

Mi különbözteti meg a kiváló 360 fokos visszajelzési szoftvereket a feledhetőektől? Derítsük ki! 💪

Testreszabható kérdőívek: Lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy a felméréseket saját céljaikhoz és kompetenciáikhoz igazítsák, elkerülve az egy méretű, mindenki számára megfelelő megközelítést.

Több visszajelzési forrás: Összegyűjti a vezetők, kollégák, közvetlen beosztottak és külső érdekelt felek véleményét a kiegyensúlyozottabb értékelés érdekében.

Robusztus elemzés: Világos, adatalapú betekintést nyújt trendekkel, számokkal és könnyen olvasható vizuális elemekkel a jobb döntéshozatal érdekében.

Titkosság és anonimitás: A válaszadók személyazonosságának védelmével ösztönzi az őszinte visszajelzéseket.

Zökkenőmentes integráció: Csatlakozik a meglévő HR- és teljesítménymenedzsment-rendszerekhez a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében.

Követési funkciók: Lehetővé teszi a folyamatos előrehaladás nyomon követését, ahelyett, hogy a visszajelzést egyszeri értékelésre korlátozná.

Fejlesztési tervezési funkciók: A visszajelzéseket cselekvéssé alakítja azáltal, hogy segít a munkavállalóknak célokat kitűzni és nyomon követni a fejlődést az idő múlásával.

💡 Profi tipp: Ha csapata különböző régiókban dolgozik, a visszajelzési szoftver többnyelvű opciói elengedhetetlenek a világosság és az inkluzivitás biztosításához. Az alkalmazottak nagyobb valószínűséggel adnak átgondolt, pontos visszajelzést, ha a számukra legkényelmesebb nyelven fejezhetik ki magukat.

A legjobb 360 fokos visszajelzési szoftverek

A megfelelő 360 fokos visszajelzési szoftver kiválasztása döntő hatással lehet a csapatok fejlődésére és javulására. Íme a 11 legjobb lehetőség, amely pontosan ezt a célt szolgálja. 🔄

1. ClickUp (A legjobb beépített feladatkezelés visszajelzés-követéssel)

A ClickUp egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, dokumentumokat és csapatkommunikációt egyesít egy platformon, mindezt a legújabb generációs AI automatizálás és keresés segítségével.

A ClickUp HR menedzsment platformmal párosítva javítja a teljesítményértékeléseket, a visszajelzési ciklusokat és a célok nyomon követését. Hatékony automatizálással és AI-vezérelt betekintéssel a ClickUp segít a HR-csapatoknak egyszerűsíteni a munkafolyamatokat, növelni a termelékenységet és a visszajelzéseket értelmes cselekvésekbe alakítani.

Vessünk egy pillantást néhány funkciójára. 🤩

ClickUp Forms

Optimalizálja visszajelzési folyamatát, hogy a ClickUp Forms segítségével a fontos dolgokra koncentrálhasson.

A hagyományos visszajelzési űrlapok gyakran egymástól függetlenül működnek, ami megnehezíti a válaszok nyomon követését, a következtetések levonását és a jelentőségteljes intézkedések meghozatalát.

A ClickUp Forms ezt úgy oldja meg, hogy központosítja a visszajelzéseket, automatizálja a munkafolyamatokat és valós idejű elemzéseket biztosít, hogy minden válasz javuláshoz vezessen.

Például, ha Ön egy 360 fokos visszajelzési ciklust irányító HR-vezető, akkor már nem kell többé szétszórt e-mailekkel és táblázatokkal bajlódnia. Egy egyedi űrlap segítségével finomíthatja a kollégák által adott értékeléseket, a vezetők értékeléseit és az önértékeléseket, így biztosítva, hogy a visszajelzések szervezettek, hozzáférhetők és könnyen megvalósíthatók legyenek.

A válaszok beérkezése után a ClickUp Automations automatikusan feladatokat generál a visszajelzések áttekintésére, a nyomon követés kijelölésére és az alkalmazottak fejlődésének nyomon követésére.

ClickUp Brain

A ClickUp Brain segítségével alakítsa át a visszajelzéseket fejlődéssé!

A 360 fokos munkavállalói visszajelzések kezelése csak a feladatok felének elvégzése. Az igazi növekedés akkor valósul meg, amikor a megszerzett ismereteket cselekvéssé alakítjuk.

A ClickUp Brain egy mesterséges intelligenciával működő asszisztens, amely azonnali betekintéssel, intelligens összefoglalásokkal és automatikus frissítésekkel egyszerűsíti a visszajelzések nyomon követését. Lehetővé teszi, hogy az adatok kezelése helyett az alkalmazottak fejlődésére koncentráljon.

Visszajelzési trendekre vagy korábbi értékelésekre van szüksége? Csak kérdezze meg a ClickUp Brain-t, és az másodpercek alatt kontextusfüggő betekintést nyújt a feladatokba, megjegyzésekbe és dokumentumokba. Ráadásul gyorsan áttekintheti az alkalmazottak hozzájárulásait, a feladatok történetét és a visszajelzések legfontosabb pontjait anélkül, hogy végtelen mennyiségű adatot kellene átnéznie.

ClickUp visszajelzési űrlap sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp visszajelzési űrlap sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen összegyűjteni az ügyfelek visszajelzéseit és egy helyen rendszerezni az ügyféladatokat.

Unod már, hogy a visszajelzési űrlapokat a semmiből kell elkészítened? A ClickUp visszajelzési űrlap sablonja megkönnyíti a HR-csapatok számára a felmérések tervezését, hogy értékes teljesítményre vonatkozó információkat gyűjtsenek és gyorsan elemezzék a válaszokat a trendek felismerése érdekében.

Ráadásul a sablon strukturált módszert kínál az alkalmazottaknak visszajelzéseik megfogalmazására, elősegítve ezzel a nyílt kommunikáció kultúráját.

Ezenkívül kipróbálhatja a ClickUp teljesítményértékelési sablont is, amely egyszerűsíti a nyomon követést és az alkalmazottak teljesítményének értékelését.

A ClickUp legjobb funkciói

Határozzon meg egyértelmű célokat: Határozzon meg egyértelmű célokat, kövesse nyomon a KPI-ket, és gondoskodjon a következetes végrehajtásról egy helyen Határozzon meg egyértelmű célokat, kövesse nyomon a KPI-ket, és gondoskodjon a következetes végrehajtásról egy helyen a ClickUp Goals segítségével.

Visszajelzések elemzése: A ClickUp Dashboards segítségével azonnali betekintést nyerhet a visszajelzések trendjeibe, mérheti az alkalmazottak teljesítményét, és valós időben láthatja a teljesítménymutatókat. A ClickUp Dashboards segítségével azonnali betekintést nyerhet a visszajelzések trendjeibe, mérheti az alkalmazottak teljesítményét, és valós időben láthatja a teljesítménymutatókat.

Dokumentumok központosítása: Együttműködés a csapatokkal, a módosítások nyomon követése, valamint a jelentések, értékelési keretrendszerek és vezetői fejlesztési tervek elérhetőségének biztosítása Együttműködés a csapatokkal, a módosítások nyomon követése, valamint a jelentések, értékelési keretrendszerek és vezetői fejlesztési tervek elérhetőségének biztosítása a ClickUp Docs segítségével.

Javítsa a csapatmunkát: A ClickUp Chat és A ClickUp Chat és a ClickUp Assign Comments segítségével zökkenőmentes visszajelzési megbeszéléseket folytathat, így a csapatok összehangolása nem igényel végtelen e-mail-váltásokat.

A ClickUp korlátai

Meredek tanulási görbe

A kezdeti beállítás időigényes, mivel számos testreszabási lehetőség áll rendelkezésre.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A ClickUp-ban azt szeretem a legjobban, hogy egyetlen helyen helyettesíti több eszközt. Nincs többé váltás több alkalmazás között. Más szoftverekhez képest páratlanul sok funkciót kínál. Emellett rendkívül testreszabható, hogy bármilyen munkafolyamathoz illeszkedjen, köszönhetően olyan funkcióknak, mint a több nézet, amely lehetővé teszi, hogy a projekteket pontosan az igényeimnek megfelelően állítsam be, a műszerfalak, amelyek világos képet adnak a jelentésekről és statisztikákról, valamint az automatizálások, amelyek órákat takarítanak meg az ismétlődő feladatok kezelésével.

A ClickUp-ban azt szeretem a legjobban, hogy egyetlen helyen helyettesíti több eszközt. Nincs többé váltás több alkalmazás között. Más szoftverekhez képest páratlanul sok funkciót kínál. Emellett rendkívül testreszabható, hogy bármilyen munkafolyamathoz illeszkedjen, köszönhetően olyan funkcióknak, mint a több nézet, amely lehetővé teszi, hogy a projekteket pontosan az igényeimnek megfelelően állítsam be, a műszerfalak, amelyek világos képet adnak a jelentésekről és statisztikákról, valamint az automatizálások, amelyek órákat takarítanak meg az ismétlődő feladatok kezelésével.

📮 ClickUp Insight: A szakemberek közel 40%-a úgy érzi, hogy a megbeszélések után azonnal cselekednie kell, míg a csapatok idejük több mint 60%-át egyszerűen a kontextus, az információk és a teendők keresésével töltik. A ClickUp megszünteti a teljesítményértékelések bizonytalanságát azáltal, hogy strukturált teret biztosít a visszajelzések gyűjtéséhez, rendszerezéséhez és feldolgozásához. Hozzon létre teendőket, kövesse nyomon az előrehaladást, és gondoskodjon arról, hogy minden betekintés értelmes növekedéshez vezessen. Ráadásul a ClickUp Brain segítségével gyorsan felismerheti a legfontosabb tanulságokat és a következő lépéseket a megbeszélésekhez, így semmi sem veszik el a folyamat során.

2. Culture Amp (A legjobb holisztikus teljesítménymenedzsmenthez)

via Culture Amp

A Culture Amp túllép a szokásos teljesítményértékelésen, és 360 fokos visszajelzést kínál. Ez lehetővé teszi a vezetők és az alkalmazottak számára, hogy átfogó betekintést nyújtsanak a jobb csapatirányítás érdekében. A testreszabható felmérések, a valós idejű jelentések és a könnyen olvasható irányítópultok segítségével a haladás nyomon követése és a növekedési területek azonosítása zökkenőmentes.

A visszajelzések mellett a Culture Amp az OKR (célok és kulcsfontosságú eredmények) keretrendszerével támogatja a célkitűzések meghatározását, segítve az alkalmazottakat abban, hogy saját fejlődésüket és személyes növekedésüket a vállalat céljaival összhangba hozzák. Az értékelés állapotának nyomon követése és a nyilvános dicséret fórumok olyan funkciók, amelyek átláthatóságot és elismerést teremtenek.

A Culture Amp legjobb funkciói

Készítsen és terjesszen felméréseket a munkavállalók életciklusának minden szakaszában, beleértve a beilleszkedést, az elkötelezettséget és a kilépést.

A SMART célkitűzés-meghatározás és az OKR keretrendszer segítségével hangolja össze az egyéni és a csapat céljait a szervezeti célokkal.

Napi mikro-tanulási lehetőségeket biztosíthat a Slack, e-mail vagy a Microsoft Teams segítségével a Skills Coach alkalmazással.

Használja ki a nagy mennyiségű munkavállalói elkötelezettségre és teljesítményre vonatkozó adathalmazt, hogy hasznosítható betekintést és trendeket fedezzen fel.

A Culture Amp korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek a felmérések elkészítéséhez – például a felhasználók nem tudják beállítani a skálák színeit.

A célok nyomon követése nehéz, mivel a jelentések alapvetőek és merevek.

Culture Amp árak

Egyedi árazás

Kultúra értékelése és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

🔍 Tudta? A Spidergap nevét az alkalmazottak teljesítményében és visszajelzéseiben fellelhető „rések betömése” ötletéből kapta – mint egy pókháló, amely különböző pontokat köt össze egymással.

3. 15Five (a legjobb rendszeres visszajelzésekhez)

via 15Five

Ha olyan eszközt keres, amely a visszajelzések áramlását biztosítja anélkül, hogy évente egyszer kellemetlen értékelési ciklusra lenne szükség, akkor érdemes megfontolnia a 15Five használatát. Ez a szoftver a folyamatos visszajelzésekre és teljesítménymenedzsmentre specializálódott, és heti ellenőrzéseket, teljesítményértékelő megbeszéléseket, OKR-eket és 360 fokos visszajelzéseket integrál egy egyszerűsített folyamatba.

A platform ösztönzi a nyílt párbeszédet a vezetők és az alkalmazottak között, így a teljesítményről szóló megbeszélések kevésbé tűnnek formális értékelésnek, inkább produktív coaching ülésnek.

A 15Five 15 legjobb funkciója

Használjon strukturált visszajelzési űrlapokat a hagyományos teljesítményértékelési folyamat helyett a heti ellenőrzésekhez.

Könnyítse meg az egyéni megbeszéléseket irányított megbeszélés-sablonok segítségével a jobb vezető-alkalmazott együttműködés érdekében.

Növelje az alkalmazottak elismertségét és morálját a beépített peer-to-peer elismerési funkciókkal, mint például a „high fives” (pacsi).

Készítsen rugalmas teljesítményértékelési ütemterveket, amelyek illeszkednek a szervezet egyedi munkafolyamataiba.

A 15Five korlátai

A tartalom fordításához rendelkezésre álló nyelvek száma korlátozott.

A karrier célok kitűzése és nyomon követése nehéz feladat.

15Five árak

Engage: 4 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Perform: 10 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Teljes platform: 16 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Transform: Egyedi árazás

15Five értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 800 értékelés)

Mit mondanak a 15Five-ról a valós felhasználók?

Bárcsak lenne élő csevegési funkció az ügyfélszolgálathoz, ahelyett, hogy e-mailt kell küldeni, majd várni a választ. Azt azonban el kell mondanom, hogy a válaszok általában nagyon gyorsak. Bár a Best Self Reviews abszolút forradalmi változást hozott, szervezetünk az alkalmazottak évfordulójának dátuma alapján készíti az értékeléseket, ami a 15Five-ban nem működik olyan jól.

Bárcsak lenne élő csevegési funkció az ügyfélszolgálathoz, ahelyett, hogy e-mailt kell küldeni, majd várni a választ. Azt azonban el kell mondanom, hogy a válaszok általában nagyon gyorsak. Bár a Best Self Reviews abszolút forradalmi változást hozott, szervezetünk az alkalmazottak évfordulójának dátuma alapján készíti az értékeléseket, ami a 15Five-ban nem működik olyan jól.

🔍 Tudta? A több értékelő által adott visszajelzés (amelyből később a 360 fokos visszajelzés lett) koncepcióját először a második világháború alatt a katonaság alkalmazta. A német hadsereg a tisztek értékeléséhez a társaik által adott értékeléseket használta.

4. SurveySparrow (A legjobb valós idejű visszajelzés-nyomon követéshez)

via SurveySparrow

Az embereket rávenni arra, hogy ténylegesen kitöltsék a visszajelzési kérdőíveket, nem könnyű feladat. A SurveySparrow azonban megkönnyíti a beszélgetésszerű kérdőívek kitöltését, és a kialakításának köszönhetően növeli a válaszadási arányt – nincs többé robotikus, unalmas űrlapok kitöltése.

Ráadásul a felmérések személyre szabottak és interaktívak, fehér címkézéssel és feltételes logikával, nem pedig általánosak.

Egy másik fontos előny? Offline felmérések és kioszk mód, így a visszajelzések gyűjtése nem áll le, ha a Wi-Fi nem működik. Ha ehhez hozzáadunk egy robusztus elemző, automatizáló és esetkezelő rendszert, amely a válaszokat cselekvésre késztető jegyekké alakítja, akkor egy olyan eszközt kapunk, amely segít a HR-csapatoknak a visszajelzési ciklusok hatékony lezárásában.

A SurveySparrow legjobb funkciói

Vizualizálja a teljesítményadatokat radar diagramokkal, kompetenciaösszefoglalásokkal, csoportjelentésekkel és egyéni betekintésekkel, hogy elősegítse a növekedést és az összehangolást.

Integrálja a Zapierrel, hogy a felméréseket különböző alkalmazásokkal összekapcsolva automatizált munkafolyamatokat hozzon létre.

Használja ki a fejlett logikai funkciókat, mint például a kihagyási logika, a megjelenítési logika és az egyéni paraméterek a személyre szabott felmérési élmény érdekében.

Ossza meg a felméréseket több csatornán, például e-mailben, SMS-ben és a közösségi médiában, hogy szélesebb körben elérje a célközönséget.

A SurveySparrow korlátai

A platformon belül korlátozott a kódolási lehetőség, mivel csak egy címke mezőt adhat hozzá az adatokhoz.

Az automatizált jelentéseket nehéz testreszabni.

SurveySparrow árak

Alap: 39 USD/hó felhasználónként (negyedévente számlázva)

Starter: 59 USD/hó felhasználónként (negyedévente számlázva)

Üzleti: 149 USD/hó felhasználónként (negyedévente számlázva)

Professzionális: 399 USD/hó felhasználónként (negyedévente számlázva)

Vállalatok: Egyedi árak

SurveySparrow értékelés és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

🔍 Tudta? Az alkalmazotti felmérések egyik legkorábbi dokumentált felhasználása az 1950-es évekre nyúlik vissza, az Esso Research and Engineering Company-nál. Ez elősegítette a 360 fokos visszajelzés jelentőségteljes fejlődését.

5. Survey Monkey (a legjobb intuitív visszajelzés-összehasonlításhoz)

via SurveyMonkey

A SurveyMonkey egyszerű, de hatékony megoldást kínál. Előre elkészített sablonokkal és 360 fokos értékelési kérdésekkel rendelkezik, így nem kell a nulláról kezdenie. A felmérést készítő eszközzel a testreszabás gyerekjáték, míg az egymás melletti válaszok összehasonlító eszközével könnyedén felismerheti a trendeket és a teljesítménybeli hiányosságokat anélkül, hogy végtelen mennyiségű adatot kellene átnéznie.

A SurveyMonkey a felmérések mellett a terjesztés terén is kiemelkedő. Visszajelzést kérhet e-mailben, webes linkeken vagy akár a közösségi médián keresztül is. Egyedi jelentésekre van szüksége? A szoftver táblázatokkal, grafikonokkal és exportálási lehetőségekkel (Excel, PDF és más formátumok) segíti az egyszerű elemzést.

A Survey Monkey legjobb funkciói

Készítsen felméréseket a drag-and-drop felmérést készítővel és több mint 400 testreszabható sablonnal.

Testreszabhatja felméréseit márkajelzéssel, multimédiás támogatással és URL-személyre szabással.

Hozzáférés több száz előre megírt kérdéshez, témák szerint kategorizálva az optimális visszajelzés érdekében.

Elemezze az eredményeket valós idejű nyomon követéssel, AI-alapú érzelemelemzéssel és testreszabható betekintéssel.

A Survey Monkey korlátai

A válaszadók nem kapnak e-mailes visszaigazolást, miután kitöltötték a kérdőívet.

A több felmérésből álló elemzést nem lehet kinyomtatni vagy letölteni, ami megnehezíti a megosztást az érdekelt felekkel.

Survey Monkey árak

Havi alapdíj: 99 USD/hó felhasználónként

Advantage Annual: 39 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Premier Annual: 139 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Team Advantage: 30 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Team Premier: 92 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalatok: Egyedi árak

Survey Monkey értékelés és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 22 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 10 000 értékelés)

Mit mondanak a Survey Monkey-ról a valódi felhasználók?

A megfelelő, ha nem is a legjobb platform felmérések elvégzéséhez, kvízek készítéséhez vagy egyszerűen csak adatok gyűjtéséhez a válaszadóktól. Bár messze elmarad versenytársaitól, mint például a Pinpoll, még mindig drága, főleg magánszemélyek számára, és a ingyenes csomagok funkciói korlátozottak. Szükség lenne további csomagokra és kiegyensúlyozott funkciókra, amelyek felkelthetik a kutatók érdeklődését.

A megfelelő, ha nem is a legjobb platform felmérések elvégzéséhez, kvízek készítéséhez vagy egyszerűen csak adatok gyűjtéséhez a válaszadóktól. Bár messze elmarad versenytársaitól, mint például a Pinpoll, még mindig drága, főleg magánszemélyek számára, és a ingyenes csomagok funkciói korlátozottak. Szükség lenne további csomagokra és kiegyensúlyozott funkciókra, amelyek felkelthetik a kutatók érdeklődését.

🤝 Barátkozó emlékeztető: Még a negatív visszajelzések is elengedhetetlenek a növekedéshez. A konstruktív kritika segít azonosítani a vakfoltokat, javítani a munkavállalók teljesítményét és ösztönözni az innovációt. Tehát, ha legközelebb kemény visszajelzést kap, tekintsd azt ingyenes frissítésnek a készségeidhez.

6. Qualtrics 360 (A legjobb fejlett elemzésekhez és betekintéshez)

via Qualtrics 360

Az adatokra komolyan figyelő vállalatok számára a Qualtrics 360 mélyreható, mesterséges intelligenciával támogatott betekintést nyújt. Ez a platform nem csupán visszajelzéseket gyűjt, hanem mintákat is elemz, trendeket jósol és ajánlásokat kínál az alkalmazottak fejlesztésére. Ez segít megtartani a legtehetségesebb alkalmazottakat.

A platform hőtérképek, trendelemzések és testreszabható jelentések segítségével segít feltárni az erősségeket és a fejlesztendő területeket. Emellett jól együttműködik olyan vállalati rendszerekkel, mint az SAP SuccessFactors, biztosítva a zökkenőmentes adatintegrációt.

A Qualtrics 360 legjobb funkciói

Használja ki az AI-t intelligens összefoglalók, érzelemelemzések és megvalósítható ajánlások létrehozásához.

Kövesse nyomon az alkalmazottak fejlődését fejlett jelentések, alkalmazotti visszajelzési eszközök , vizuális irányítópultok és teljesítményértékelés segítségével.

Adjon lehetőséget az alkalmazottaknak egy önkiszolgáló portálon keresztül visszajelzések kezdeményezésére, tanulási források elérésére és a növekedés elősegítésére.

Elemezze a szövegeket és az érzelmeket fejlett természetes nyelvfeldolgozással, hogy azonosítsa a trendeket.

A Qualtrics 360 korlátai

Korlátozott műszerfal-testreszabási lehetőségek

Ha többválasztós kérdésekkel rendelkező felméréshez automatikus választási lehetőségeket használ, nehéz megtalálni a szükséges információkat, mivel a válaszok nem ábécé sorrendben vannak rendezve.

Qualtrics 360 árak

Egyedi árazás

Qualtrics 360 értékelés és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7 (70+ értékelés)

🔍 Tudta? Egy tanulmányban a munkavállalók több mint 60%-a negyedévente újra megnézte a 360 fokos visszajelzési adatait, hogy nyomon kövesse fejlődését.

7. Lattice (A legjobb a visszajelzések és a célok összehangolásához)

via Lattice

A Lattice a 360 fokos visszajelzést közvetlenül összekapcsolja a célkitűzéssel és a teljesítménymenedzsmenttel. A visszajelzés folyamatos folyamat lesz, amely lehetővé teszi az alkalmazottak és a vezetők számára, hogy az OKR-eket felhasználva a jövőbeli növekedésre és fejlődésre összpontosítsanak.

Mint alkalmazotti monitoring szoftver, összekapcsolja az elkötelezettségi felméréseket a teljesítményértékelésekkel, segítve a szervezeteket abban, hogy megértsék, hogyan befolyásolja az alkalmazottak elégedettségi szintje a termelékenységet. A könnyen használható elemzési műszerfalak nyomon követik az alkalmazottak fejlődését az idő múlásával, kiemelve azokat a területeket, amelyekre figyelmet kell fordítani.

Ráadásul a platform strukturált kollégák általi jelölési rendszert támogat, amely lehetővé teszi az alkalmazottak vagy vezetők számára, hogy kiválasszák a visszajelzés megadására alkalmas kollégákat.

A Lattice legjobb funkciói

Állítson be és kövessen nyomon célokat a Team OKR-ekkel, az Individual OKR-ekkel és testreszabható sablonokkal, mint például a 30-60-90 napos terv.

Használja a munkafolyamat-automatizálást a HR-folyamatok zökkenőmentesebbé tételéhez szükséges kiváltó események és riasztások beállításához.

A platform társaktól kapott elismerés funkcióival elősegítheti a pozitív munkakultúra kialakulását.

A Lattice korlátai

Nem integrálódik teljes mértékben az UKG UltiPro-val. Ez azt jelenti, hogy nem tölti be az összes szükséges mezőt, ezért vissza kell térnie egy SFP fájlhoz, amelynek futtatása be van ütemezve.

Korlátozott lehetőség az elkötelezettségi felmérés adatainak letöltésére

Lattice árak

Tehetségmenedzsment: 11 USD/hó felhasználónként

HRIS: 10 USD/hó felhasználónként

Kiegészítők: Egyedi árazás

Lattice értékelés és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (150+ értékelés)

Mit mondanak a Lattice-ről a valós felhasználók?

A felhasználói felület eleinte kissé bonyolultnak tűnhet, de miután megismerkedett vele, a platformon való navigálás sokkal könnyebbé válik. Ettől eltekintve eddig nem tapasztaltam komolyabb problémákat a Lattice használatával.

A felhasználói felület eleinte kissé bonyolultnak tűnhet, de miután megismerkedett vele, a platformon való navigálás sokkal könnyebbé válik. Ettől eltekintve eddig nem tapasztaltam komolyabb problémákat a Lattice használatával.

🧠 Érdekes tény: Egy tanulmány kimutatta, hogy azok a vezetők, akik 360 fokos visszajelzést kapnak, általában jobb vezetői és menedzsment készségeket fejlesztenek ki, ami hatékonyabb döntéshozatalhoz és csapatirányításhoz vezet.

8. PerformYard (A legalkalmasabb a racionalizált visszajelzési programokhoz)

via PerformYard

A PerformYard egy központi platformon egyesíti a teljesítményértékeléseket, a célok nyomon követését és a visszajelzések kéréseit, így a teljesítményértékelés célkitűzéseinek meghatározása strukturáltabbá és hatékonyabbá válik. A testreszabható munkafolyamatok segítségével a HR-csapatok olyan folyamatot állíthatnak be, amely megfelel a vállalatuknak, miközben az egyes részlegek között biztosítják a következetességet.

Ez az eszköz támogatja az anonim és névvel ellátott értékeléseket, lehetővé téve a munkavállalók számára, hogy habozás nélkül konstruktív kritikát fogalmazzanak meg. A vizuális teljesítménytrendek és jelentéskészítő eszközök megkönnyítik a vezetők számára a legjobb teljesítményt nyújtók és a fejlesztésre szoruló területek felismerését.

A PerformYard legjobb funkciói

Végezzen teljesítményértékeléseket testreszabható értékelési ciklusokkal, beleértve a 360 fokos értékeléseket, az önértékeléseket és a projektalapú értékeléseket.

Készítsen egyedi jelentéseket a teljesítménytrendekről és a kompetenciahiányokról 9-mezős táblázatok és irányítópultok segítségével.

Vezessen be tudományosan validált elkötelezettségi felméréseket a termelékenységet elősegítő szervezeti kultúra érdekében.

Készítsen összefoglaló jelentést az alkalmazottak egész évi teljesítményéről, amely egyértelmű alapot biztosít a vezetőknek a megbeszélésekhez.

A PerformYard korlátai

Minden felhasználónak e-mail címmel kell rendelkeznie a bejelentkezéshez, ami nehézséget jelent az e-mail címmel nem rendelkező gyári munkások számára.

Korlátozott műszerfal-testreszabás az egyedi igényekhez, valamint a űrlapok megtekintésének és szerkesztésének lehetősége

PerformYard árak

Teljesítménymenedzsment: 5–10 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Munkavállalói elkötelezettség: Adja hozzá a teljesítménymenedzsment tervhez 1-3 dollár/hó/felhasználó áron.

PerformYard értékelés és vélemények

G2: 4,8/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 150 értékelés)

💡 Profi tipp: Használja a „kezdés-leállítás-folytatás” sablonokat, hogy a 360 fokos visszajelzés strukturáltabb és könnyebben megvalósítható legyen. Ez az egyszerű, de hatékony keretrendszer segít az alkalmazottaknak és a vezetőknek egyértelműen azonosítani a kezdendő, leállítandó és folytatható viselkedésformákat.

9. Trakstar (A legjobb tehetséggondozáshoz és coachinghoz)

via Trakstar

A Trakstar egy munkavállalói teljesítménymenedzsment platform, amelynek célja a munkavállalói fejlődés és a szervezeti növekedés különböző aspektusainak javítása. A vezetők a visszajelzések alapján személyre szabott karrierfejlesztési terveket készíthetnek, hogy az értékeléseket növekedési lehetőségekké alakítsák.

Kompetenciaalapú értékelési sablonjai biztosítják, hogy a visszajelzések relevánsak legyenek az egyes alkalmazottak szerepéhez, így az értékelések jobban megvalósíthatók. A platform beépített coaching modult is kínál, amely értelmes, strukturált útmutatást nyújt az egyéni megbeszélések során.

A Trakstar legjobb funkciói

Készítsen személyre szabott értékelési sablonokat kompetenciákkal, értékelési skálákkal és egyedi munkafolyamatokkal.

Használja az olyan funkciókat, mint az automatikus mentés, az ad hoc értékelések és a szabható űrlapok* a hatékony teljesítménymenedzsment érdekében.

Használjon 9-mezős táblázatokat a legjobb teljesítményű munkavállalók azonosításához és a tehetségekkel kapcsolatos méltányos döntések meghozatalához.

A Trakstar korlátai

Az eszköz keresési funkciója gyenge, gyakran pontatlan eredményeket ad.

Hiányoznak belőle olyan modern funkciók, mint az önéletrajzok összevetése, a találkozók ütemezése, a jelöltek rangsorolása és a készségek alapján történő keresés.

Trakstar árak

Egyedi árazás

Trakstar értékelés és vélemények

G2: 4,2/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (250+ értékelés)

Mit mondanak a Trakstarról a valós felhasználók?

Tetszik, hogy a felvételi visszajelzéseket a profil alapján lehet alávetni és elkülöníteni. Nem tetszik, hogy a jelöltek listája alapértelmezés szerint nem a visszajelzések sorrendjében jelenik meg. Vagy legalábbis a korlátozások miatt nem tudom szűrni, de ha ez lehetséges lenne, sokkal könnyebb lenne.

Tetszik, hogy a felvételi visszajelzéseket a profil alapján lehet alávetni és elkülöníteni. Nem tetszik, hogy a jelöltek listája alapértelmezés szerint nem a visszajelzések sorrendjében jelenik meg. Vagy legalábbis a korlátozások miatt nem tudom szűrni, de ha ez lehetséges lenne, sokkal könnyebb lenne.

💡 Profi tipp: Tanítsa meg az embereket a visszajelzés adására. A rossz visszajelzés („Nem vagy jó hallgató”) nem segít; a jó visszajelzés („Gyakran közbevágsz, mielőtt befejezném a mondatot”) viszont hasznosítható.

10. Leapsome (A legjobb közepes méretű vállalkozások teljesítményértékeléséhez)

via Leapsome

A Leapsome egy emberierőforrás-kezelési és fejlesztési platform.

A 360 fokos felmérések mellett személyre szabott tanulási útvonalakat is kínál, amelyek segítenek az alkalmazottaknak az értékelési eredményeik alapján fejlődni. Ez azt jelenti, hogy a visszajelzések nem csak egy jelentésben szerepelnek, hanem valódi készségfejlesztéshez vezetnek. A szoftver kompetenciakereteket is tartalmaz, amelyek biztosítják, hogy az alkalmazottak készségei összhangban legyenek a vállalat céljaival.

És ami még jobb? Az elkötelezettségi felmérések, a valós idejű elemzések és a harmadik féltől származó integrációk segítségével a Leapsome a visszajelzéseket megvalósíthatóvá, folyamatosá és könnyen hozzáférhetővé teszi. Még az alkalmazottak üzeneteit is támogatja, segítve a csapatokat abban, hogy együtt ünnepeljék a sikereket. Ha a teljesítményértékeléseket a tanulással és a fejlődéssel szeretné összekapcsolni, ez az eszköz egy jó választás.

A Leapsome legjobb funkciói

Végezzen alkalmazotti pulzusfelméréseket*, hogy mérje az elkötelezettséget befolyásoló tényezőket, mint például a munkával való elégedettség és a munkakörnyezet.

Használja az API-kat a platform és más szoftverek összekapcsolásához az adatok szinkronizálása érdekében.

Lehetővé teszi a valós idejű visszajelzéseket, a nyilvános dicséretet és a strukturált egyéni visszajelzési üléseket , hogy elősegítse a nyílt kultúrát.

Gyűjtse össze az alkalmazottak nettó ajánlói pontszámait (eNPS), hogy értékes betekintést és visszajelzéseket szerezzen.

A Leapsome korlátai

Korlátozott rugalmasság az OKR-ek és az automatizált üzenetek testreszabásában

A visszajelzési folyamatok nem intuitívak és időigényesek.

Leapsome árak

Egyedi árazás

Leapsome értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)

11. Spidergap (A legjobb egyszerű, felhasználóbarát felületének köszönhetően)

via Spidergap

Ha egyszerű, felesleges funkcióktól mentes 360 fokos visszajelzési szoftvert keres, a Spidergap kiváló választás. Ez egy felhőalapú eszköz, amely vizuálisan vonzó visszajelzési jelentéseket generál, kiemelve az egyén erősségeit és fejlesztendő területeit. A drag-and-drop felületnek köszönhetően a felmérések létrehozása gyors és felhasználóbarát.

A Spidergap a visszajelzések eredményei alapján automatikusan személyre szabott cselekvési terveket is generál. A csapat szintű jelentések egy másik funkció, amely a vezetőknek szélesebb képet ad a különböző részlegek tendenciáiról.

A Spidergap legjobb funkciói

Készítsen hasznosítható betekintést nyújtó, világos, felhasználóbarát visszajelzési jelentéseket, hogy folyamatos fejlesztési kultúrát építsen ki.

Használja az Impact Surveys alkalmazást, hogy felmérje, mennyire hasznosnak találták a résztvevők a visszajelzéseket.

Hasonlítsa össze a teljesítményt a csapatok eredményeinek vagy az iparági szabványoknak az összehasonlításával.

Automatizálja az emlékeztetőket, hogy biztosítsa a visszajelzési feladatok időbeni elvégzését.

A Spidergap korlátai

Korlátozott számú javasolt kérdés

Nem menti automatikusan az információkat.

Spidergap árak

Starter: 1099 USD/év 10 felhasználó számára

Pro: 2199 USD/év 10 felhasználó számára

Vállalatok: Egyedi árak

Spidergap értékelés és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Spidergapról a valós felhasználók?

Adminisztrátori szempontból szeretném, ha lenne lehetőség a eredmények teljes titkosságának fenntartására. Igen, én vagyok az egyetlen, aki láthatja, ki mit mondott kiről, de jobb lenne, ha még én sem láthatnám. Az Egyesült Államokban vagyunk, és a adatvédelmi törvények nem írják elő, hogy a projektben részt vevőknek ilyen szintű hozzáféréssel kell rendelkezniük.

Adminisztrátori szempontból szeretném, ha lenne lehetőség a eredmények teljes titkosságának fenntartására. Igen, én vagyok az egyetlen, aki láthatja, ki mit mondott kiről, de jobb lenne, ha még én sem láthatnám. Az Egyesült Államokban vagyunk, és a adatvédelmi törvények nem írják elő, hogy a projektben részt vevőknek ilyen szintű hozzáféréssel kell rendelkezniük.

💡 Profi tipp: Használjon teljesítményjavítási terv sablonokat, hogy világos, mérhető célokat tűzzön ki határidőkkel. A rendszeres ellenőrzések és a dokumentált előrehaladás segít a munkavállalóknak a helyes úton maradni és biztosítja a jelentőségteljes fejlődést.

Hangsúlyozza a 360 fokos visszajelzések fontosságát a ClickUp segítségével

Egy kiváló 360 fokos visszajelzési szoftver elősegíti a növekedést, erősíti a csapatokat és segít az alkalmazottaknak kiaknázni potenciáljukat. Akár mélyreható elemzésekre, zökkenőmentes integrációra vagy felhasználóbarát élményre van szüksége, biztosan talál olyan platformot, amely megfelel az Ön igényeinek.

De ahhoz, hogy valóban a legtöbbet hozza ki belőle, olyan visszajelzési rendszerre van szüksége, amely az ismereteket cselekvéssé alakítja.

Itt jön be a képbe a ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás. A ClickUp Forms segítségével könnyedén összegyűjtheti és központosíthatja a visszajelzéseket, míg a ClickUp Brain mesterséges intelligenciával támogatott betekintést nyújt, hogy a visszajelzések valódi növekedéshez vezessenek.

A ClickUp hatékony feladatkezelési, célkitűzési és együttműködési funkcióival segítséget nyújt a visszajelzések nyomon követésében és fogadásában, a cselekvési tervek kidolgozásában és a végrehajtás biztosításában – mindezt egy helyen.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅ új magasságokba! ⭐️