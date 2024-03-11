A teljesítménykalibrációs megbeszélés titkai: hogyan lehet igazságos teljesítményértékelési folyamatot kialakítani

A teljesítményértékelések az egyik legstresszesebb feladata a HR-szakembereknek, valamint a közép- és felsővezetésnek. A teljesítményértékelési rendszerek problémája, hogy szubjektív véleményekre támaszkodnak, és hajlamosak az elfogultságra. A legtöbb vezető nyomást érez, hogy ugyanazokat a szabványokat tartsa fenn, amikor a munkavállalók értékeléséről vagy a legjobb teljesítményt nyújtó munkavállalók kiválasztásáról tárgyal.

A McKinsey felmérése szerint a válaszadók több mint fele hibásnak tartja vállalatuk jelenlegi értékelési folyamatát. Ez a vélemény hosszú távon káros hatással lehet bármely vállalkozásra, mivel gátolja a szakmai fejlődés lehetőségeit és tehetséges munkavállalók távozásához vezet.

Szerencsére a teljesítménykalibrációs megbeszélés ígéretes megoldás ebben az esetben. Egyre több vállalat ismeri fel annak fontosságát, hogy megbeszéléseket szervezzen a munkavállalók pontszámainak kalibrálására, hogy biztosítsa a tisztességes és átlátható értékeléseket.

Mik ezek a megbeszélések, és hogyan javítják a teljesítményértékelés megbízhatóságát és pontosságát? Ezt fogjuk megvizsgálni ebben a blogban. A következő témákat fogjuk tárgyalni:

Hogyan néz ki egy teljesítményértékelési kalibrálás?

Hogyan optimalizálhatja saját értékelési folyamatát?

A teljesítménykalibrációs megbeszélés és szerepe a teljesítménymenedzsmentben

A „tisztességtelen” teljesítményértékelések meglehetősen gyakoriak a több részleggel és vezetővel rendelkező csapatokban. Teljesítményértékelési folyamatuk gyakran elfogult, nem rosszindulatból, hanem a vezetők eltérő paraméterei miatt, amelyekkel a termelékenységet, a munkamorált és a készségeket értékelik.

A teljesítménykalibrációs megbeszélés lehetővé teszi a vezetőknek és feletteseknek, hogy megvitassák és összehasonlítsák, hogyan értékelték csapataikat, és így megszüntessék az esetleges elfogultságot. Célja:

Gondoskodjon arról, hogy minden munkavállaló ugyanazokat a teljesítménykritériumokat élvezze

Kalibrálja a teljesítményértékeléseket, ha az értékelések elfogultnak tűnnek.

A vezetők ezeken a megbeszéléseken többek között a következő kritikus tényezőket próbálják azonosítani:

Kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) és használt mérőszámok

A túlzottan nagylelkű vagy szigorú értékelések mögötti okok (hogy azok indokoltak legyenek)

A pontozási rendszer hibái, amelyek oka lehet: Inkonzisztens értékelési skála Korlátozott vezetői értékelési képzés vagy tapasztalat a HR szoftverekkel Az alkalmazottak értékeléséhez szükséges kritériumok hiánya

A kalibrációs megbeszélések célja, hogy megvitassák az értékeléseket és konszenzusos pontszámokat állapítsanak meg. Ez általában a teljesítményértékelési ciklus utolsó szakasza, amelyet az egyéni teljesítményértékelések megosztása előtt hajtanak végre a munkavállalókkal.

Teljesítményértékelés kalibrálása: Példa

Peter és Mark két különböző csapatot vezetnek egy vállalaton belül, különálló alkalmazásfejlesztési projektekben. A teljesítményértékelési időszakban Mark csapata hibakeresőjét 9/10-re értékeli, míg Peter csapata hibakeresőjét 7/10-re.

A teljesítménykalibrációs megbeszélés során Mark és Peter leülnek megbeszélni értékeléseiket, és rájönnek, hogy mindkét hibatesztelő:

A határidőket minden esetben betartották

Hasonló projektekben való részvétel

Egyenlő munkaidő

Kommunikáljon proaktívan

Összességében nincs olyan lényeges különbség a munkájukban, amely indokolná a minősítés eltérését, így ez egyértelmű példa a különböző teljesítménystandardokra. Ebben az esetben Marknak és Peternek meg kell állapodniuk abban, hogy melyik pontszám megfelelő mindkét hibatesztelő számára.

A teljesítménykalibrálás és a tehetségkalibrálás közötti különbség

A teljesítménykalibrációs üléseket nem szabad összetéveszteni a tehetségkalibrációs ülésekkkel. Bár mindkettőben a munkavállalók teljesítményét értékelik feletteseik, a két folyamat HR-céljai eltérőek.

A tehetségkalibrációs ülés célja, hogy a munkavállalók készségei és teljesítménye alapján értékelje a vállalat jelenlegi képességeit. Ez az információ a vállalat jövőbeli munkaerő-felvételi igényeinek meghatározásához használható fel.

A teljesítménykalibrálás célja pedig az, hogy pontosan azonosítsa a jól és rosszul teljesítő alkalmazottakat, így biztosítva a torzításmentes értékelést és a méltányos javadalmazást. Emellett felkészíti a vezetőket arra, hogy a teljesítményértékelési megbeszélések során felvegyék a tanulási lehetőségek és a továbbképzés témáját.

A teljesítménykalibrációs folyamat előnyei

A teljesítményértékelés kalibrálási folyamata nemcsak kiküszöböli az értékelésekből az elfogultságot és a kedvezményezést, hanem a következő előnyökkel is jár:

Csökkentett munkavállalói fluktuációs arány

A 2019-es kutatások szerint a tisztességtelen teljesítményértékelés akár 85%-át is elüldözheti a munkavállalóknak a vállalattól. A teljesítménykalibrálás segít megtartani a munkavállalókat azáltal, hogy biztosítja a tisztességes értékelési folyamatot.

Egészségesebb munkakultúra

A szabványosított teljesítményértékelések megakadályozzák a vezetők hatalmával való visszaélést, pozitív munkakultúrát biztosítanak, és garantálják, hogy a vezetők jó szándékú hozzáállást tanúsítsanak a munkavállalók fejlődése iránt.

Magasabb nettó termelékenység

A Harvard Business Review 2020-as tanulmánya megállapította, hogy a vezetői visszaélések csökkenthetik a termelékenységet. Természetesen azok a munkavállalók, akik előítéletektől mentes környezetben dolgoznak és méltányos javadalmazásban részesülnek, termelékenyebbek.

Jobb vállalatirányítás

A teljesítménykalibrálás elősegíti a vállalatirányítás legjobb gyakorlatait azáltal, hogy növeli a teljesítményértékelések átláthatóságát és elszámoltathatóságát, ami javítja a vállalat imázsát.

Jobb vezetői értékelési készségek

A teljesítménykalibrálás segít a vezetőknek finomítani értékelési készségeiket, felismerni vakfoltjaikat, és idővel pontosabb teljesítményértékeléseket adni.

Teljesítményértékelés kalibrálása: megbeszélések és érdekelt felek

A teljesítményértékelés kalibrálási folyamata több érdekelt felet és szakaszt érint. Beszéljünk mindkettőről. 👇

A teljesítményértékelési folyamat legfontosabb szereplői

Bár a belső kalibrációs folyamat minden szervezetnél eltérő, általában egy kalibrációs bizottságot hoznak létre a teljes folyamat lebonyolítására. A bizottság tagjai a következők:

Felettesek, vezetők és csapatvezetők

A releváns üzleti divíziók vezetői

Egy HR-munkatárs összehívja és levezeti az értekezletet.

Egyes vállalatok előítélet-megszakítókat is kineveznek, akik a megbeszélések során az előítéletek jeleit keresik.

A kalibrációs bizottság mérete összhangban kell álljon a szervezet méretével. A Harvard Business School tanulmánya szerint egy 3–5 tagú bizottság ideális a 100 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató szervezetek számára.

Hogyan kell lebonyolítani a teljesítményértékelési kalibrációs megbeszélést: 7 lépés

A teljes teljesítménykalibrációs megbeszélés lebonyolításának folyamata három szakaszra osztható, hét lépésben: a megbeszélés előtti felkészülés, a megbeszélés maga és a megbeszélés utáni tevékenységek. Nézzük meg részletesen mindegyiket! 💡

A megbeszélés előtti felkészülés

A megbeszélés előtti felkészülés magában foglalja az értékelések tervezetének elkészítését és elemzését, a minősítési skála meghatározását és a munka ütemezését.

Ráadásul a kalibrációs ülés összetett jellege miatt a csapatnak HR, munkavállalói elkötelezettség vagy hasonló szoftvert kell beállítania az értékelési pontszámok és kiigazítások nyomon követéséhez, valamint a jövőbeni hivatkozáshoz szükséges jegyzetek vezetéséhez.

Megvan a megoldás az Ön számára: ClickUp! Ez egy projekt- és teljesítménymenedzsment platform, amely lehetővé teszi a teljesítménykalibrációs megbeszélések egyszerű lebonyolítását.

A következő szakaszokban bemutatjuk a ClickUp HR Suite néhány funkcióját, amelyek ideálisak megbeszélések ütemezéséhez, munkavállalói értékelések lefolytatásához és teljesítményértékelések megosztásához.

1. lépés: Határozza meg az értékelési skálát a teljesítménykalibrációs folyamat előtt

Ha megbízható munkavállalói értékelési rendszerrel rendelkezik, akkor valószínűleg kihagyhatja ezt a lépést. Ha azonban nincs ilyen rendszere, akkor először meg kell állapítania az értékelési skálát, hogy egységesítse a teljesítménykritériumokat. A skálának tartalmaznia kell az összes HR KPI-t a munkavállalói teljesítmény értékeléséhez. A gyakori paraméterek a következők:

Elért célok

Elmulasztott határidők

Kommunikációs készségek

Termelékenység

Meg kell határoznia a szabványos működési eljárásokat (SOP-k), elmagyarázni, hogyan kell kiszámítani az egyes KPI-k teljesítménypontszámát, és megadni az általános értékelést.

Szeretne egy szervezett módszert a teljesítményértékelések nyomon követésére? Használja a ClickUp célkövetési funkcióját a célok, a KPI-k és az egyes szerepkörökhöz tartozó várható teljesítményeloszlás meghatározásához.

A ClickUp Goals segítségével feladat alapú vagy numerikus teljesítménycélokat állíthat be, és automatikusan nyomon követheti a munkavállalók teljesítményét valós időben. Ez felgyorsíthatja a teljesítmény nyomon követését, miközben objektív marad.

Válasszon a különböző célok közül, hogy pénznem, százalékok, számok, valamint igaz/hamis alapon mérjen.

Ezután használja a ClickUp munkavállalói teljesítmény KPI nyomonkövetési sablont, hogy meghatározza az egyes KPI-k értékelési rendszerét. Az előre elkészített struktúra segít nyomon követni az egyes munkavállalók céljainak elérését, és gyorsabban azonosítani a legjobban teljesítőket.

Válasszon a különböző célok közül, hogy pénznem, százalékok, számok, valamint igaz/hamis alapon mérjen.

2. lépés: Gyűjtse össze az értékelések vázlatait a teljesítménykalibrációs megbeszélések előtt

Kérje meg a különböző részlegek vezetőit és feletteseit, hogy készítsék el közvetlen beosztottaik értékelésének tervezetét. Gondoskodjon arról, hogy előzetesen megkapják az értékelési skálát és az SOP-kat. Miután elkészültek az értékelések tervezetének, az értékelőknek be kell nyújtaniuk azokat a HR-osztálynak vagy a kalibrációs bizottságnak.

A folyamat hatékonyabbá tételének legjobb módja a ClickUp Forms használata a vezetők válaszainek rögzítésére és rendszerezésére. A platform lehetővé teszi, hogy személyre szabott, márkás űrlapokat hozzon létre, amelyekkel strukturált és objektív módon gyűjtheti a vezetők véleményét az egyes csapattagok teljesítményéről. Akár feltételes logikát is használhat dinamikus űrlapok létrehozásához, válaszalapú kérdéssorokkal.

A legjobb az egészben, hogy az összes válasz nyomon követhető feladattá alakítható, és a ClickUp táblázatnézet segítségével egy helyen megtekinthető. Az automatizálás segítségével akár a teljesítményértékelési munkafolyamatokba is beépítheti őket.

Azonnal elkezdheti a ClickUp értékelési űrlap sablonjának testreszabásával, amely tartalmazza az értékeléshez szükséges összes standard válaszmezőt. Ne aggódjon, néhányat törölhet, vagy hozzáadhat saját mezőket is!

Ezzel az egyszerű űrlap-sablonnal könnyedén gyűjtheti az információkat és válaszokat.

3. lépés: Az összesített teljesítményadatok elemzése

Ezután egy HR-képviselőnek vagy bizottsági tagnak elemeznie kell az értékelések tervezetét, és összehasonlítania kell a különböző részlegek és csoportok összesített teljesítményértékeléseit. Ez az elemzés a következő elemek azonosítására szolgál:

A relatív csoportok értékelései közötti különbségek (pl. 1. projektcsapat vs. 2. projektcsapat)

Az egyes csoportok céljai és munkája alapján összehasonlító értékelések

Eltérések egy konzisztens eloszláson belül, például új munkatársak beáramlása egy csapatba

Érdemes lehet felhasználni ezeknek a csoportoknak a korábbi teljesítményértékelési adatait is. Hasonlítsa össze a korábbi értékeléseket, hogy felfedezze az esetleges mintákat, például egy csoport értékelésének hirtelen emelkedését vagy csökkenését. Ezek az eredmények lesznek a teljesítményértékelési kalibrációs megbeszélés fő témái.

A ClickUp vizuális irányítópultjaival segíthet ebben az elemzésben. Használja őket a különböző csoportok fokozatos teljesítményadatainak vizualizálására kördiagramok, oszlopdiagramok, vonaldiagramok és tucatnyi egyéb vizualizáció segítségével. Adjon hozzá korábbi és aktuális teljesítményadatokat a munkaterületéhez, és egy pillantással fedezze fel a mintákat. 👀

Kövesse nyomon a munkavállalók teljesítményét és munkaterhelését a ClickUp testreszabható irányítópultjával.

4. lépés: Az értekezlet ütemezésének és tervezésének megtervezése

Ideális esetben a HR-esnek olyan időpontot kell kijelölnie a teljesítménykalibrációs megbeszélésre, amely minden érintett félnek megfelel. A potenciális résztvevőket e-mailben kell értesíteniük, amelyben a következőket kell ismertetniük:

Mostantól a ClickUp Naptár nézet segítségével ellenőrizheti a különböző részlegek vezetői ütemtervét, és kiválaszthatja a legmegfelelőbb időpontot a megbeszélésre. Miután kiválasztotta az időpontot, a ClickUp Feladatok segítségével ütemezheti meg a megbeszélést. Egyszerűen hozzon létre egy feladatot, csatolja a megbeszélés napirendjét, és rendelje hozzá a feladatot az összes részt vevő vezetőhöz. A szoftver automatikusan értesítést küld a résztvevőknek.

Készítsen feladatlistát, hogy megszervezze az összes megbeszélését és agilis sprint ceremóniáját a ClickUp-ban.

Nem tudja, kit hívjon meg? Használja a ClickUp szervezeti ábra sablonját, hogy vizualizálja a szervezeti hierarchiát, és azonosítsa az összes vezetőt és felettest, akiknek részt kell venniük a kalibrációs megbeszéléseken.

Ezzel az egyszerű szervezeti ábra whiteboard sablonnal könnyedén vizualizálhatja csapata struktúráját és felépítését.

A ClickUp értekezlet jegyzőkönyv sablonját elküldheti a kijelölt jegyzetelőnek is. A sablon külön helyet biztosít a meghívottak, a teendők és a feladatok felelőseinek felsorolásához, így alapvető referencia dokumentumként szolgálhat a jövőbeli értékelési ciklusokhoz.

A ClickUp által készített értekezlet-jegyzőkönyv sablon az értekezlet napirendjének, tanulságainak, meghívottjainak és egyéb részleteinek rögzítéséhez.

A megbeszélés levezetése

A megbeszélés napján minden vezetőnek el kell hoznia a felmérési jelentés tervezetét és a következő részleteket:

A csapat legjobb és leggyengébb teljesítményű tagjai

A megbeszélés során megvitatandó, munkavállalókra vonatkozó kérdések

A javasolt előléptetések, fizetésemelések és képzési programok részletei

Így fog ez zajlani. ▶️

5. lépés: Hagyja, hogy a vezetők megvitassák jelentéseiket

A megbeszélés moderátora a teljesítményértékelés céljairól és célkitűzéseiről szóló rövid beszámolóval kezdheti a megbeszélést. Ezután a vezetőknek be kell avatkozniuk, hogy egyenként összehasonlítsák és megvitassák egyéni értékeléseiket. A kalibrációs bizottság a következőkre figyel:

Inkonzisztenciák a hasonló munkaköri profilú jelöltek teljesítményértékelésében

Átlagos értékelések csapatonként (az értelmes értékeléseket azonnal jóvá lehet hagyni)

Azok a munkavállalók, akik alulteljesítettek vagy túlteljesítették az elvárásokat

Kivételesen magas vagy alacsony értékelések és azok okai

Ezeken a megbeszéléseken a találkozó moderátorának figyelnie kell a nem szándékos elfogultság jeleire, és szükség esetén közbe kell lépnie.

Ahhoz, hogy ez a lépés eredményes legyen és elősegítse az összehasonlítást, a vezetőknek ugyanazokat a szabványokat kell alkalmazniuk az értékelések bemutatásakor. Ez a ClickUp teljesítményértékelési sablon segítségével valósítható meg.

Kérje meg minden vezetőjét, hogy a sablon egyszerű értékelési struktúráját felhasználva rögzítsék és elemezzék értékeléseiket. Feljegyezhetik az egyes alkalmazottak céljait, önfejlesztési kezdeményezéseit és eredményeit. Ez a részletesség segít a bizottságnak minden értékelés 360°-os elemzését elvégezni.

A ClickUp teljesítményértékelési sablonjával hatékonyan nyomon követheti és értékelheti a munkavállalók teljesítményét.

6. lépés: Értékelések és javadalmazási döntések módosítása

Azonosítsa a konfliktuspontokat, és hagyja, hogy a vezetők ötleteket gyűjtsenek, hogy konszenzusos értékelést érjenek el a releváns értékelésekhez. Ebben a lépésben elengedhetetlen, hogy minden döntés mögötti indoklást rögzítsen.

Például, ha a vezetők úgy érzik, hogy egy adott munkavállaló termelékenysége kivételesen magas, akkor felülvizsgálhatják munkájának minőségét, hogy megnézzék, vajon a termelékenység kompromisszumokkal jár-e, majd meghozhatják a végső értékelést.

Ne feledje, hogy a teljesítménykalibrációs megbeszélések célja a legjobb és a leggyengébb teljesítményű munkavállalók azonosítása, ezért érdemes feljegyeznie azokat a munkavállalókat is, akik további képzésre szorulnak.

Az egyes értékelések eredményeit rögzítheti a ClickUp Docs — egy központi dokumentumkezelő megoldás — segítségével. Használja ezt a teret az összes értékelési információ, például az értékelési előzmények, a skála, a kezdeti és a módosított pontszámok, valamint az alkalmazandó indoklás tárolására.

Készítsen, szerkesszen és ossza meg dokumentumait valós időben csapatával a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs támogatja az élő szerkesztést és a több felhasználós együttműködést, így csapata kényelmesen használhatja az eszközt a megbeszélés során.

A megbeszélés utáni tevékenységek és visszajelzések

Itt az ideje a visszajelzéseknek! A sikeres teljesítménykalibrációs megbeszélés végén az utolsó lépés az, hogy megossza a jóváhagyott teljesítményértékeléseket közvetlen beosztottaival.

7. lépés: Visszajelzések és értékelések megosztása a munkavállalókkal

Hívja meg minden közvetlen beosztottját egy egyéni megbeszélésre, és ossza meg velük a teljesítményértékeléseket. Adjon részletes információkat a teljesítménykövetelményekről, és magyarázza el, hol nem teljesítik vagy túlteljesítik az elvárásokat. Ha szükségesnek tartja, motiválja a munkavállalókat, és tájékoztassa őket arról, hogyan javíthatják értékelésüket a jövőben.

Azoknál a munkavállalóknál, akik nem teljesítettek jól, fontolóra veheti a ClickUp korrekciós intézkedési terv sablonjának használatát, hogy támogassa javulási erőfeszítéseiket. Használja azt nemcsak visszajelzéseinek rögzítésére, hanem a teljesítményükkel kapcsolatos problémák kiváltó okainak és azok leküzdésére tehető lépéseknek a rögzítésére is.

Használja a ClickUp korrekciós intézkedési terv sablonját a különböző csapatok közötti konfliktusok megoldásához.

Az értékelési ciklus lezárulta után bármikor visszatérhet az értékelési dokumentumokhoz a ClickUp Docs-ban. Ezenkívül a ClickUp AI segítségével összefoglalhatja a korábbi teljesítményértékeléseket és a kalibrációs megbeszélések jegyzetét a következő teljesítményértékelési ciklus előtt.

Növelje teljesítményértékeléseinek minőségét a ClickUp segítségével

Ha azt szeretné, hogy a teljesítményértékelések tisztességesek legyenek és megtartsa a legjobb alkalmazottait, elengedhetetlen a minősítések megfelelő kalibrálása. Szerencsére az olyan platformok, mint a ClickUp, KPI- és teljesítményértékelési sablonokkal, irányítópultokkal és egyéb hasznos funkciókkal egyszerűsítik a folyamatot.

Regisztráljon a ClickUp-ra, és tegye meg az első lépést a hatékony teljesítményértékelés kalibrálása felé. 🤠