Goal Setting for Performance Review Appraisal

A célkitűzés a teljesítménymenedzsment első lépése, mivel segít Önnek és csapatának megegyezni abban, hogy mit várnak el tőlük.
A teljesítménycélok olyan célok vagy feladatok, amelyeket egy szakembernek egy meghatározott időszakon belül (általában egy éven belül) el kell érnie ahhoz, hogy jó teljesítményértékelést kapjon. A teljesítményértékelések alapján dől el a munkavállalók év végi bónusza, fizetésemelése és előléptetése.
Ha reálisan vannak meghatározva, a teljesítményértékelési célok motiválják a munkatársakat, hogy keményen dolgozzanak és elérjék céljaikat a jó értékelés érdekében.
A célkitűzés és a teljesítményértékelés a teljesítménymenedzsment alapvető elemei, amelyek elengedhetetlenek a vállalat teljesítményének javítása érdekében.
Ebben a cikkben a teljesítményértékeléshez szükséges célkitűzésről és a csapatcélok leghatékonyabb meghatározási módjáról lesz szó.
A teljesítményértékelés és a teljesítménymenedzsment megértése
Az emberek gyakran helytelenül használják egymás helyettesítőjeként a teljesítményértékelés és a teljesítménymenedzsment kifejezéseket. Ez két különböző fogalom, amelyeket ebben a szakaszban tisztázunk Önnek.
Teljesítményértékelés
A teljesítményértékelés vagy -felülvizsgálat az egyes alkalmazottak munkateljesítményének és a vállalatnak nyújtott hozzájárulásuknak az értékelése. Általában évente végzik el, és célja, hogy segítse őket a tanulásban és a fejlődésben.
A vállalatok az értékeléseket arra is felhasználják, hogy azonosítsák a legjobban teljesítő munkatársakat, akik jutalomban és elismerésben részesülhetnek.
Teljesítménymenedzsment
A teljesítménymenedzsment viszont egy tágabb fogalom, amelynek az értékelés is része. Magában foglalja a célok kitűzésétől kezdve az egyes alkalmazottak előrehaladásának nyomon követésén át a visszajelzések megadásáig és a jó teljesítmény jutalmazásáig minden tevékenységet.
A teljesítményértékelés és a menedzsment közötti hasonlóságok és különbségek
A teljesítményértékelés és a menedzsment közötti hasonlóságok abban merülnek ki, hogy mindkettő a munkavállalók fejlődésével és teljesítményével foglalkozik. Mint már említettük, az előbbi az utóbbi folyamat része.
A jobb megértés érdekében nézze meg a kettő közötti különbségeket.
|Teljesítményértékelés
|Teljesítménymenedzsment
|Cél
|Az alkalmazottak éves teljesítményének mérése
|A munkatársak teljesítményének rendszeres figyelemmel kísérése és javítása
|Gyakoriság
|Éves
|Folyamatos folyamat
|Hatály
|Szűkítés: Csak a hivatalos éves értékelésekkel foglalkozik.
|Általános: magában foglalja a célkitűzést, a teljesítmény nyomon követését, a visszajelzéseket stb.
A célok kitűzésének folyamata a teljesítményértékelés során
A teljesítményértékelési folyamat sikere attól függ, hogy mennyire jól állította be a célokat az év elején. A célkitűzés folyamata ugyan egyszerű, de több érdekelt fél bevonását és kellő gondosságot igényel.
Ebben a részben szakértői tippeket adunk arra vonatkozóan, hogyan lehet helyesen meghatározni a munkavállalók teljesítménycéljait a teljesítményértékeléshez.
A csapat részvétele a célok kitűzésében
A teljesítményértékeléshez szükséges célok kitűzése közös erőfeszítést igényel. Míg a menedzser vagy csapatvezető szerepe döntő fontosságú, a folyamatba be kell vonni a csapatot is.
Íme néhány tipp a kezdéshez:
- Kezdje azzal, hogy értékeli az egyes alkalmazottak teljesítményét, és azonosítja a fejlesztendő területeket.
- Kérdezze meg őket szakmai fejlődési céljaikról, motivációikról és preferált karrierútjukról.
- Beszéljék meg azokat a kulcsfontosságú területeket, amelyekkel mindketten egyetértenek, hogy a következő évben dolgozniuk kell, beleértve az új készségek elsajátítását is.
- Határozzon meg egyértelmű célokat és feladatokat, amelyeket minden csapattagnak teljesítenie kell az év végéig.
Ha valamelyik csapattagod még nem jártas a teljesítményértékeléshez szükséges célkitűzések meghatározásában, javasolhatod neki a ClickUp éves célok sablonjának használatát. Ez a sablon ideális kezdőknek, és segít meghatározni az ideális jövőt és a elérni kívánt célokat.
A dokumentumsablon segítségével megadhatja és nyomon követheti az éves céljait mind a magánéletében, mind a munkában. A sablon a következőket tudja:
- Segítünk Önnek olyan mérhető célok meghatározásában, amelyeket egész évben nyomon követhet.
- Útmutató a reális és elérhető célok kitűzéséhez
- Könnyítse meg a nagy célok kisebb, könnyebben kezelhető feladatokra bontását.
- Lehetővé teszi a célok gyors vizualizálását és szükség szerinti módosítását.
📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők csupán 11%-a osztja meg másokkal a céljait, hogy elszámoltatható legyen. Ez egy elszalasztott lehetőség. Gondoljon bele: ha megosztja a vízióját, új perspektívák nyílnak meg, ami segít tisztázni a céljait és felfedezni a rejtett problémákat, amelyekről esetleg nem vett tudomást. 🎯 A ClickUp segítségével ez a szuperképesség rendkívül egyszerűen kihasználható. Csak @megjelölje mentorát, hogy tanácsát kérje, vonjon be egy barátot, hogy fokozza a felelősségvállalást, vagy hagyjon részletes jegyzeteket a jövőbeli önmagának.
💫 Valós eredmények: A felhasználók szerint a ClickUp segítségével ~10%-kal több munkát tudnak elvégezni.
Használja ki a ClickUp Meetings előnyeit, és szervezzen célkitűzés-megbeszéléseket munkatársaival. Ez megkönnyíti a napirend összeállítását és az időbeosztást.
Az értékelési folyamat végén kérjen visszajelzést minden alkalmazottól, hogy javítsa a folyamatot és átláthatóbbá tegye azt.
A ClickUp Form View felmérési funkciója tökéletes a munkavállalók visszajelzéseinek begyűjtéséhez. Emellett könnyen használható önértékelési űrlapokat is létrehozhat a teljesítményértékelési megbeszélésekhez.
Profi tipp: használja a ClickUp Brain alkalmazást a találkozó jegyzetek összefoglalásához és a teendők kiválasztásához. Ossza meg ezeket a csapat tagjaival a találkozó után, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.
A vezetés szerepe a teljesítménycélok kitűzésében
A csapat tagjain kívül a célkitűzés folyamatába be kell vonni a felső vezetést is. Ők segíthetnek az évre vonatkozó csapatcélok kitűzésében. Tehát a következő lépés az legyen, hogy találkozzon a felső vezetéssel, és kérje ki véleményüket a terveiről.
Az osztályvezetők vagy vertikális vezetők általában saját céljaik mellett az osztályuknak kijelölt kollektív célokkal is rendelkeznek. Ezeknek a céloknak az elérése érdekében gondoskodniuk kell arról, hogy az általuk felügyelt összes csapat törekedjen ezeknek a céloknak a megvalósítására.
A vezetőség részvétele a célkitűzés folyamatában biztosítja, hogy az egyes csapatok céljai összhangban legyenek a szervezet általános céljaival. Ezenkívül a vezetőség elkötelezettsége segít a csapatok céljainak összehangolásában.
Teljesítménymutatók beépítése a célkitűzésbe
A célokat, legyenek azok teljesítményértékeléshez vagy bármely más célhoz kapcsolódóak, mindig kulcsfontosságú teljesítménymutatókkal kell kiegészíteni. Ne állítson fel olyan kvalitatív célokat, amelyek teljesítését nem lehet mérni. Minden célhoz rendelkeznie kell egy KPI-vel, amelynek segítségével értékelheti, hogy a cél megvalósult-e vagy sem.
A célkitűzés folyamatának következő lépése ezért mérhető teljesítménymutatók vagy KPI-k meghatározása a célokhoz.
Használja a ClickUp SMART Goals Template sablont, hogy konkrét és mérhető célokat állítson fel, amelyeket könnyen nyomon is követhet.
A sablon segít a csapatvezetőknek és a HR-vezetőknek a célok kitűzésében és elérésében az alábbiak révén:
- A SMART célok meghatározása és kisebb lépésekre és feladatokra bontása
- A feladatok előrehaladásának nyomon követése és vizualizálása
- A feladat elvégzéséhez szükséges erőforrások felmérése
- Az érdekelt felek folyamatos tájékoztatása az előrehaladásról
Öt különböző nézetet kínál, beleértve a SMART célok munkalapját ötleteléshez és ötletek tárolásához.
A teljesítmény mérése a célokhoz viszonyítva
Miután véglegesítette és kitűzte a célokat, használjon célkövető alkalmazásokat, például a ClickUp-ot a teljesítmény nyomon követéséhez és méréséhez.
A ClickUp Goals megkönnyíti és gyorsabbá teszi a célkitűzés és a nyomon követés folyamatát. Használja SMART célok létrehozásához, azok állapotának nyomon követéséhez és a legfontosabb eredmények méréséhez.
Az értékelési időszak végén értékelnie kell az eredményeket és a KPI-ket. A jó teljesítményértékelési szoftver használata segít egyszerűsíteni a folyamatot.
A ClickUp teljesítményértékelési sablon segítségével egyéni teljesítményértékelési megbeszéléseket is folytathat, egyértelmű beszélgetési témákkal minden egyes alkalmazott számára.
Használja fel az egyéni teljesítményértékelési megbeszélések legfontosabb témáinak felsorolásához. Feljegyezheti azokat a visszajelzéseket is, amelyeket az értékelési megbeszélés során szeretne megosztani az adott személlyel.
A „kezdd el, hagyd abba, folytasd” formátumot használja, hogy az egyén tudatában legyen annak, mit csinál jól, és mit kell javítania vagy teljesen abbahagynia.
A megbeszélés után ossza meg a visszajelzéseket az egyes személyekkel, hogy azok a jövőben is rendelkezésre álljanak.
Vagy használja a ClickUp egyik másik teljesítményértékelési sablonját.
Az alacsony teljesítményű munkavállalók esetében számos teljesítményjavítási terv sablon áll rendelkezésre, amelyeket felhasználhat.
Profi tipp: Segítsen csapatának nyomon követni teljesítménymutatóit, és hozzon létre átlátható kultúrát azáltal, hogy dashboardokat állít be az egyéni és csapat teljesítménymutatók automatikus nyomon követésére és frissítésére. Ezt néhány kattintással megteheti a ClickUp Dashboards segítségével
A kreativitás és a csapatmunka fontossága a célkitűzés folyamatában
A munkatársak teljesítményét nem lehet elszigetelten értékelni. Nem elég csak az egyéni feladatok elvégzését értékelni. Meg kell határozni azt is, hogy mennyire jól működnek együtt a csapattagokkal és végzik el a közös feladatokat.
A célkitűzés során ügyeljen arra, hogy a csapatmunka, a kreativitás és az innováció terén is kitűzzön célokat. Azokat az embereket, akik kreatív megoldásokat találnak a problémákra és gyorsan segítenek másoknak, el kell ismerni és meg kell jutalmazni.
A ClickUp for HR Teams segít a tehetségek kezelésében és a legjobban teljesítő munkatársak jutalmazásában.
Kezdje a ClickUp Bonus Matrix sablonnal, hogy teljesítményértékeléseket és bónuszokat rendeljen a munkatársakhoz.
Így segít:
- Tekintse át egy pillanat alatt az összes csapattag teljesítményértékelését!
- Színkódokkal kategorizálja a feladatokat a hozzájuk szükséges szakértelem szintje alapján.
- Rendezze vizuális formában az egyes alkalmazottak jelenlegi és javasolt fizetésére vonatkozó információkat.
Az egyéni célok összehangolása a teljesítményértékelési folyamattal
Az egyik legfontosabb célkitűzési stratégia az egyéni célok összehangolása az általános üzleti célokkal.
Tervezze meg a teljesítményértékelési folyamatot, szem előtt tartva mind a munkavállalók, mind a vállalat céljait. Ezután állítson fel olyan csapat- és egyéni célokat, amelyek elősegítik az üzleti célok elérését.
Rövid összefoglalás: Célkitűzés a teljesítményértékeléshez
- Kezdje a csapattal: azonosítsa az egyéni erősségeket és fejlesztési területeket, és hagyja, hogy minden csapattag megfogalmazza a jövőre vonatkozó terveit.
- Az egyéni célok összehangolása a vállalati célokkal
- Szerezze meg a vezetőség támogatását
- Válasszon mérhető célokat, és döntse el, hogyan fogja nyomon követni őket.
- Ne felejtse el beépíteni a csapatmunkával és az együttműködéssel kapcsolatos célokat is!
- Hozzon létre mechanizmusokat a célok nyomon követésére és a teljesítmény értékelésére.
A teljesítményértékeléshez szükséges célkitűzés előnyei és kihívásai
A célkitűzés fontosságát a munkahelyi teljesítményértékelésben nem lehet tagadni. Ez adja meg az egész értékelési folyamat hangvételét, és segít a csapatvezetőknek és a menedzsereknek objektíven értékelni a munkatársak teljesítményét.
A célkitűzés azonban nem könnyű feladat. Beszéljünk a vele járó előnyökről és kihívásokról.
Előnyök
Íme néhány fontos előnye a teljesítményértékeléshez szükséges célkitűzésnek.
- Ez egyértelműen megmutatja, hogy mit várnak el az egyes alkalmazottaktól, és objektívebbé és egyszerűbbé teszi a teljesítményértékelési folyamatot.
- A világos célok motivált állapotban tartják a munkatársakat, hogy jól teljesítsenek és elérjék a célokat, hogy jutalmat kapjanak.
- A teljesítménycélok kommunikálása segít fenntartani a transzparenciát a teljesítményértékelési folyamatban.
- A világos teljesítménymutatók meghatározása felelősségre vonja az egyéneket munkájukért, és arra ösztönzi őket, hogy vállaljanak felelősséget feladataikért.
- Az éves célok kitűzése segít összehangolni az egyéni és a csapat teljesítményét az általános üzleti célokkal, elősegítve ezzel az üzleti sikert.
Kihívások
Bár előnyös, a célkitűzésnek vannak bizonyos kihívásai is. Nézzük meg röviden ezek közül néhányat.
- A reális célok kitűzése demotiválhatja a munkatársakat, és ellentétes hatást gyakorolhat a teljesítményre. A megoldás az, hogy minden kitűzött cél reális és elérhető legyen. Ha nagyratörő célt tűz ki, ügyeljen arra, hogy a teljesítménykritériumokat ne csak a cél eléréséhez, hanem az ahhoz vezető erőfeszítésekhez is kössön.
- Gondos megfontolás szükséges ahhoz, hogy olyan holisztikus célokat tűzzünk ki, amelyek nem csak egy terület teljesítményére koncentrálnak, hanem minden fontos szempontot lefednek. A célkitűzéssel kapcsolatos megbeszélésekbe bevonva a csapatokat, az érdekelt feleket és a vezetőket, elkerülhető ez a probléma.
- A célkitűzés egyik leggyakoribb problémája, hogy az emberek gyakran homályos vagy tág célokat tűznek ki, amelyeket nehéz nyomon követni. Ennek elkerülése érdekében határozza meg a mérőszámokat és a nyomonkövetési mechanizmusokat az egyes célok mellett.
- Ha a célok nem tartalmazzák a csapatmunkát és az együttműködést, akkor a munkatársak egymás ellen fordulhatnak, ami rontja a vállalati kultúrát. Ennek elkerülése érdekében gondoskodjon arról, hogy néhány cél a csapatmunkához kapcsolódó készségekhez kapcsolódjon, például az együttműködéshez, mások mentorálásához, valamint a megközelíthetőséghez és a segítőkészséghez.
- A célkitűzés és a teljesítménykövetés folyamatában a tisztesség és az átláthatóság fenntartása sokak számára kihívást jelent. A szervezeteknek aktívan kell dolgozniuk ezen a téren, és célokkal kapcsolatos kommunikációs ritmust kell kialakítaniuk, beleértve a nyílt fórumokat és az e-mailes frissítéseket.
Teljesítménycélok típusai és példák
Íme néhány gyakori teljesítményértékelési cél a teljesítményértékeléshez.
Csapatépítési célok
Ezek a célok a csapatmunka és a dinamika javítását célozzák. Mint már említettük, az egyének nem tudnak elszigetelten dolgozni és értékelni. Az is fontos, hogy valaki mennyire jól tud csapatban dolgozni.
A csapatépítő célok beépítése a teljesítményértékelési folyamatba biztosítja, hogy ösztönözze a munkatársakat a csapatmunkára és az együttműködési készségek fejlesztésére.
Példák:
- Vegyen részt négy csapatépítő tevékenységben és eseményen az év során
- Tartsa fenn a csapatértekezleteken való 90%-os részvételi arányt, és vegyen aktívan részt azokon.
- Minden negyedévben mentoráljon egy új csapat tagot
Időgazdálkodási célok
Az időgazdálkodás egy fontos üzleti készség, amely segít a szakembereknek a munkában való hatékonyabb teljesítményben. A SMART időgazdálkodási célok arra törekednek, hogy javítsák az egyén képességét több feladat kezelésére, miközben következetesen betartják a határidőket.
Az ilyen célok nyomon követéséhez gyakran használunk olyan projektmutatókat, amelyek a feladatok időbeni elvégzéséhez és a projekt határidőinek betartásához kapcsolódnak.
A ClickUp lehetővé teszi, hogy minden feladathoz időbecslést adjon hozzá, amelyet aztán különböző személyeknek rendelhet hozzá. A feladat elvégzéséhez szükséges idő és a kezdeti becslés összehasonlításával meg tudja állapítani az egyes személyek időgazdálkodási képességeit.
Példák:
- Tartsa be az összes projekt határidejét, és végezze el a feladatokat időben vagy előre.
- Készítsen személyre szabott időgazdálkodási tervet, hogy prioritásokat állítson fel a feladatok között, és időt szánjon a különböző napi tevékenységekre.
- Csökkentse az ügyfélszolgálati kérdések megválaszolásának idejét 15%-kal
Projektmenedzsment célok
A projektmenedzsment célok célja az egyén szakmai készségeinek és teljesítményének tesztelése abból a szempontból, hogy mennyire jól kezeli napi munkaköri feladatait és projektjeit. Ez magában foglalhatja a projekt kereteinek és költségvetésének betartásától kezdve a magas ügyfélértékelések eléréséig bármit.
Használja a ClickUp alkalmazást a célok kitűzéséhez és a munkatársak teljesítményének nyomon követéséhez ezeknek a céloknak a tekintetében.
Példák:
- Hozzon létre egy projekttervet, és hajtsa végre azt a tervben meghatározott keretek között, a terv kiterjesztése vagy utolsó pillanatban történő módosítások nélkül.
- Készítsen 95%-os pontosságú költségvetési előrejelzést egy projekthez
- Csökkentse a projekt költségeit 10%-kal
Problémamegoldó célok
Ezek a célok arra irányulnak, hogy javítsák az egyén problémamegoldó képességét és hatékony, innovatív megoldások kidolgozását. Ez egy fontos üzleti készség, amely segít a csapatának leküzdeni a projektjeiket érintő akadályokat.
A problémamegoldás nem velünk született képesség, hanem idővel és gyakorlással kell fejlesztenünk. Ha ezt beépítjük a teljesítményértékelési folyamatba, akkor ösztönözzük a munkatársakat, hogy proaktívan segítsenek a projektekkel kapcsolatos kihívások megoldásában, ahelyett, hogy azokat a vezetőikre vagy feletteseikre hagynák.
Példák:
- Határozzon meg három kulcsfontosságú, a folyamattal kapcsolatos problémát, és kínáljon megvalósítható megoldásokat mindegyikre.
- Tervet javasol a projekt hatékonyságának és az erőforrások kihasználtságának javítására.
- Készítsen és hajtson végre egy tervet, amelynek célja a vásárlói lemorzsolódás 20%-kal történő csökkentése.
Oktatási technológiai célok
Ezek tanulási és fejlesztési célok, amelyek kifejezetten az új szoftverek és technológiák munkában való használatának elsajátítására összpontosítanak. Mivel az olyan technológiák, mint a mesterséges intelligencia és a robotika teljesen megváltoztatják az üzleti környezetet, elengedhetetlen, hogy csapata felkészüljön a legújabb eszközök használatára.
Éppen ezért érdemes lehetővé tenni a munkatársak számára, hogy részt vegyenek a vállalat által támogatott képzési programokban, és biztosítani számukra a munkájuk elvégzéséhez szükséges legjobb eszközöket.
A ClickUp tanulási és fejlesztési célkitűzési sablon segíthet a csapat tagjainak képzési céljainak meghatározásában.
Ez a sablon a SMART célkeretrendszert használja a célkitűzéshez, de néhány további funkcióval is rendelkezik. Például a feladatokhoz címkéket rendelhet a haladásuk állapotának megfelelően – terv szerint halad, nem halad stb.
Színkódokat is használ a feladatok kategorizálásához, a teljesítésükhöz szükséges erőfeszítés alapján. A legjobb az, hogy minden feladatot egy vagy több felelősnek rendelhet hozzá, így biztosítva a felelősségre vonhatóságot.
Példák:
- Végezzen el 10 órányi technológiai képzést ebben az évben
- Vegyen részt vagy szervezzen havonta egy tudásmegosztó foglalkozást a csapatával!
Kommunikációs célok
A hatékony kommunikáció elengedhetetlen a sikeres üzleti tevékenység minden területén, mivel segít az embereknek ötleteket cserélni, tudást megosztani és másokkal együttműködni.
Az ilyen soft skill-ek különösen fontosak a vezetői pozícióban lévő emberek számára, és elengedhetetlen vezetői tulajdonságok. Valójában sok szervezet ezt szükséges készségnek tartja, amikor embereket magasabb pozíciókba léptet elő.
Ezért elengedhetetlen célokat kitűzni a csapat kommunikációs készségeinek fejlesztése érdekében. Ezek a verbális és beszédkészségekhez vagy az írásbeli kommunikációhoz kapcsolódhatnak, az egyes személyek erősségeitől és gyengeségeitől függően.
Példák:
- Végezze el az idei évben a verbális és írásbeli kommunikációs készségek fejlesztésére irányuló három képzési modult!
- Beszéd két csapatértekezleten, rendezvényen, prezentáción vagy tudásmegosztó ülésen
- Készítsen egy fehér könyvet a csapat kutatásával kapcsolatban.
Egyszerűsítse a célkitűzést a ClickUp segítségével
A célkitűzés a teljesítményértékelés szerves része. Világos és mérhető célok nélkül a csapatvezetők nem tudják meghatározni az alkalmazottak egy év alatti munkateljesítményét.
A világos célok segítenek azonosítani a legjobban és a legkevésbé teljesítő munkatársakat. A teljesítményértékelés alapján egyes alkalmazottakat jutalmazhatnak, másoknak pedig konstruktív visszajelzést adhatnak a teljesítményük javítása érdekében.
Ez a folyamat segít a munkatársak képzésében és szakmai fejlődésében, biztosítva, hogy évről évre egyre jobbak legyenek a munkájukban.
Egy olyan all-in-one tehetség- és projektmenedzsment megoldás, mint a ClickUp, növeli csapata termelékenységét és egyszerűsíti az éves teljesítményértékeléseket. A célkitűzéstől a teljesítményértékelésig a ClickUp a teljesítménymenedzsment minden aspektusában segítséget nyújt.
Regisztráljon ingyenesen, és fedezze fel az összes funkciót.
Gyakran ismételt kérdések (GYIK)
1. Mi az a célkitűzés a teljesítményértékeléshez?
Ez az a folyamat, amelynek során a szervezet alkalmazottai számára teljesítmény- és szakmai fejlődési célokat tűznek ki. Ezek a célok képezik az alapját az éves teljesítményértékelésnek és minősítésnek. A csapatok általában az üzleti év elején tűzik ki a célokat. A teljesítményt rendszeresen mérik, de a végleges hivatalos értékelésre az év végén kerül sor.
2. Hogyan írjon célokat a teljesítményértékeléshez?
Használja a SMART célkeretrendszert, hogy konkrét és mérhető célokat állítson fel, amelyeket reálisan elérhet a megadott időszakon belül.
Fontolja meg a különböző típusú célokat, és állítson fel célokat különböző kategóriákra, például problémamegoldás, vezetői célok és csapatmunka. Ezután határozza meg és sorolja fel azokat a kulcsfontosságú teljesítménymutatókat, amelyeket az egyes célok elérésének mérésére fog használni.
Vegye figyelembe a vezetőség véleményét, és beszélje meg a célokat minden egyes munkatárssal, mielőtt véglegesíti azokat. Dokumentálja a célokat rendszerezett módon, és ossza meg azokat minden egyes munkatárssal, hogy azok egész évben hivatkozhassanak rájuk.
3. Mi az a célkitűzés a munkahelyen?
A célkitűzés az a folyamat, amelynek során a csapatvezetők és a menedzserek az általános üzleti célokkal összhangban egyéni és csapatcélokat tűznek ki csapataik számára. A cél az, hogy minden egyes személy felelősséget vállaljon a vállalat sikeréért, és magáénak érezze a rá háruló feladatot.
A célkitűzés segít fenntartani a teljesítményértékelési folyamat átláthatóságát is, mivel az egyes csapattagok tudják, mit várnak tőlük. Ez javítja a munkavállalók elégedettségét és elkötelezettségét is.