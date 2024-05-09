Goal Setting for Performance Review Appraisal

A célkitűzés a teljesítménymenedzsment első lépése, mivel segít Önnek és csapatának megegyezni abban, hogy mit várnak el tőlük.

A teljesítménycélok olyan célok vagy feladatok, amelyeket egy szakembernek egy meghatározott időszakon belül (általában egy éven belül) el kell érnie ahhoz, hogy jó teljesítményértékelést kapjon. A teljesítményértékelések alapján dől el a munkavállalók év végi bónusza, fizetésemelése és előléptetése.

Ha reálisan vannak meghatározva, a teljesítményértékelési célok motiválják a munkatársakat, hogy keményen dolgozzanak és elérjék céljaikat a jó értékelés érdekében.

A célkitűzés és a teljesítményértékelés a teljesítménymenedzsment alapvető elemei, amelyek elengedhetetlenek a vállalat teljesítményének javítása érdekében.

Ebben a cikkben a teljesítményértékeléshez szükséges célkitűzésről és a csapatcélok leghatékonyabb meghatározási módjáról lesz szó.

A teljesítményértékelés és a teljesítménymenedzsment megértése

Az emberek gyakran helytelenül használják egymás helyettesítőjeként a teljesítményértékelés és a teljesítménymenedzsment kifejezéseket. Ez két különböző fogalom, amelyeket ebben a szakaszban tisztázunk Önnek.

Teljesítményértékelés

A teljesítményértékelés vagy -felülvizsgálat az egyes alkalmazottak munkateljesítményének és a vállalatnak nyújtott hozzájárulásuknak az értékelése. Általában évente végzik el, és célja, hogy segítse őket a tanulásban és a fejlődésben.

A vállalatok az értékeléseket arra is felhasználják, hogy azonosítsák a legjobban teljesítő munkatársakat, akik jutalomban és elismerésben részesülhetnek.

Teljesítménymenedzsment

A teljesítménymenedzsment viszont egy tágabb fogalom, amelynek az értékelés is része. Magában foglalja a célok kitűzésétől kezdve az egyes alkalmazottak előrehaladásának nyomon követésén át a visszajelzések megadásáig és a jó teljesítmény jutalmazásáig minden tevékenységet.

A teljesítményértékelés és a menedzsment közötti hasonlóságok és különbségek

A teljesítményértékelés és a menedzsment közötti hasonlóságok abban merülnek ki, hogy mindkettő a munkavállalók fejlődésével és teljesítményével foglalkozik. Mint már említettük, az előbbi az utóbbi folyamat része.

A jobb megértés érdekében nézze meg a kettő közötti különbségeket.

Teljesítményértékelés Teljesítménymenedzsment Cél Az alkalmazottak éves teljesítményének mérése A munkatársak teljesítményének rendszeres figyelemmel kísérése és javítása Gyakoriság Éves Folyamatos folyamat Hatály Szűkítés: Csak a hivatalos éves értékelésekkel foglalkozik. Általános: magában foglalja a célkitűzést, a teljesítmény nyomon követését, a visszajelzéseket stb.

A célok kitűzésének folyamata a teljesítményértékelés során

A teljesítményértékelési folyamat sikere attól függ, hogy mennyire jól állította be a célokat az év elején. A célkitűzés folyamata ugyan egyszerű, de több érdekelt fél bevonását és kellő gondosságot igényel.

Ebben a részben szakértői tippeket adunk arra vonatkozóan, hogyan lehet helyesen meghatározni a munkavállalók teljesítménycéljait a teljesítményértékeléshez.

A csapat részvétele a célok kitűzésében

A teljesítményértékeléshez szükséges célok kitűzése közös erőfeszítést igényel. Míg a menedzser vagy csapatvezető szerepe döntő fontosságú, a folyamatba be kell vonni a csapatot is.

Íme néhány tipp a kezdéshez:

Kezdje azzal, hogy értékeli az egyes alkalmazottak teljesítményét, és azonosítja a fejlesztendő területeket.

Kérdezze meg őket szakmai fejlődési céljaikról, motivációikról és preferált karrierútjukról.

Beszéljék meg azokat a kulcsfontosságú területeket , amelyekkel mindketten egyetértenek, hogy a következő évben dolgozniuk kell, beleértve az új készségek elsajátítását is.

Határozzon meg egyértelmű célokat és feladatokat, amelyeket minden csapattagnak teljesítenie kell az év végéig.

Töltse le ezt a sablont Hozzon létre SMART célokat hosszú távú céljainak eléréséhez a ClickUp éves célok sablonjával.

Ha valamelyik csapattagod még nem jártas a teljesítményértékeléshez szükséges célkitűzések meghatározásában, javasolhatod neki a ClickUp éves célok sablonjának használatát. Ez a sablon ideális kezdőknek, és segít meghatározni az ideális jövőt és a elérni kívánt célokat.

A dokumentumsablon segítségével megadhatja és nyomon követheti az éves céljait mind a magánéletében, mind a munkában. A sablon a következőket tudja:

Segítünk Önnek olyan mérhető célok meghatározásában, amelyeket egész évben nyomon követhet.

Útmutató a reális és elérhető célok kitűzéséhez

Könnyítse meg a nagy célok kisebb, könnyebben kezelhető feladatokra bontását.

Lehetővé teszi a célok gyors vizualizálását és szükség szerinti módosítását.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők csupán 11%-a osztja meg másokkal a céljait, hogy elszámoltatható legyen. Ez egy elszalasztott lehetőség. Gondoljon bele: ha megosztja a vízióját, új perspektívák nyílnak meg, ami segít tisztázni a céljait és felfedezni a rejtett problémákat, amelyekről esetleg nem vett tudomást. 🎯 A ClickUp segítségével ez a szuperképesség rendkívül egyszerűen kihasználható. Csak @megjelölje mentorát, hogy tanácsát kérje, vonjon be egy barátot, hogy fokozza a felelősségvállalást, vagy hagyjon részletes jegyzeteket a jövőbeli önmagának. 💫 Valós eredmények: A felhasználók szerint a ClickUp segítségével ~10%-kal több munkát tudnak elvégezni.

Használja ki a ClickUp Meetings előnyeit, és szervezzen célkitűzés-megbeszéléseket munkatársaival. Ez megkönnyíti a napirend összeállítását és az időbeosztást.

Az értékelési folyamat végén kérjen visszajelzést minden alkalmazottól, hogy javítsa a folyamatot és átláthatóbbá tegye azt.

A ClickUp Form View felmérési funkciója tökéletes a munkavállalók visszajelzéseinek begyűjtéséhez. Emellett könnyen használható önértékelési űrlapokat is létrehozhat a teljesítményértékelési megbeszélésekhez.

Használja a ClickUp űrlap nézetet, hogy létrehozza a munkavállalói visszajelzéseket és önértékelési űrlapokat a teljesítményértékelési folyamathoz

Profi tipp: használja a ClickUp Brain alkalmazást a találkozó jegyzetek összefoglalásához és a teendők kiválasztásához. Ossza meg ezeket a csapat tagjaival a találkozó után, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

A vezetés szerepe a teljesítménycélok kitűzésében

A csapat tagjain kívül a célkitűzés folyamatába be kell vonni a felső vezetést is. Ők segíthetnek az évre vonatkozó csapatcélok kitűzésében. Tehát a következő lépés az legyen, hogy találkozzon a felső vezetéssel, és kérje ki véleményüket a terveiről.

Az osztályvezetők vagy vertikális vezetők általában saját céljaik mellett az osztályuknak kijelölt kollektív célokkal is rendelkeznek. Ezeknek a céloknak az elérése érdekében gondoskodniuk kell arról, hogy az általuk felügyelt összes csapat törekedjen ezeknek a céloknak a megvalósítására.

A vezetőség részvétele a célkitűzés folyamatában biztosítja, hogy az egyes csapatok céljai összhangban legyenek a szervezet általános céljaival. Ezenkívül a vezetőség elkötelezettsége segít a csapatok céljainak összehangolásában.

Teljesítménymutatók beépítése a célkitűzésbe

A célokat, legyenek azok teljesítményértékeléshez vagy bármely más célhoz kapcsolódóak, mindig kulcsfontosságú teljesítménymutatókkal kell kiegészíteni. Ne állítson fel olyan kvalitatív célokat, amelyek teljesítését nem lehet mérni. Minden célhoz rendelkeznie kell egy KPI-vel, amelynek segítségével értékelheti, hogy a cél megvalósult-e vagy sem.

A célkitűzés folyamatának következő lépése ezért mérhető teljesítménymutatók vagy KPI-k meghatározása a célokhoz.

Használja a ClickUp SMART Goals Template sablont, hogy konkrét és mérhető célokat állítson fel, amelyeket könnyen nyomon is követhet.

Töltse le ezt a sablont Állítson fel jobb célokat a ClickUp SMART Goals Template segítségével.

A sablon segít a csapatvezetőknek és a HR-vezetőknek a célok kitűzésében és elérésében az alábbiak révén:

A SMART célok meghatározása és kisebb lépésekre és feladatokra bontása

A feladatok előrehaladásának nyomon követése és vizualizálása

A feladat elvégzéséhez szükséges erőforrások felmérése

Az érdekelt felek folyamatos tájékoztatása az előrehaladásról

Öt különböző nézetet kínál, beleértve a SMART célok munkalapját ötleteléshez és ötletek tárolásához.

A teljesítmény mérése a célokhoz viszonyítva

Miután véglegesítette és kitűzte a célokat, használjon célkövető alkalmazásokat, például a ClickUp-ot a teljesítmény nyomon követéséhez és méréséhez.

A ClickUp Goals megkönnyíti és gyorsabbá teszi a célkitűzés és a nyomon követés folyamatát. Használja SMART célok létrehozásához, azok állapotának nyomon követéséhez és a legfontosabb eredmények méréséhez.

Állítson fel célokat, és kövesse nyomon azok elérését a ClickUp Goals segítségével

Az értékelési időszak végén értékelnie kell az eredményeket és a KPI-ket. A jó teljesítményértékelési szoftver használata segít egyszerűsíteni a folyamatot.

A ClickUp teljesítményértékelési sablon segítségével egyéni teljesítményértékelési megbeszéléseket is folytathat, egyértelmű beszélgetési témákkal minden egyes alkalmazott számára.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp teljesítményértékelési sablont, hogy egyértelmű megbeszélési pontokat állítson fel az értékelési megbeszéléshez, és visszajelzést adjon.

Használja fel az egyéni teljesítményértékelési megbeszélések legfontosabb témáinak felsorolásához. Feljegyezheti azokat a visszajelzéseket is, amelyeket az értékelési megbeszélés során szeretne megosztani az adott személlyel.

A „kezdd el, hagyd abba, folytasd” formátumot használja, hogy az egyén tudatában legyen annak, mit csinál jól, és mit kell javítania vagy teljesen abbahagynia.

A megbeszélés után ossza meg a visszajelzéseket az egyes személyekkel, hogy azok a jövőben is rendelkezésre álljanak.

Vagy használja a ClickUp egyik másik teljesítményértékelési sablonját.

Az alacsony teljesítményű munkavállalók esetében számos teljesítményjavítási terv sablon áll rendelkezésre, amelyeket felhasználhat.

Profi tipp: Segítsen csapatának nyomon követni teljesítménymutatóit, és hozzon létre átlátható kultúrát azáltal, hogy dashboardokat állít be az egyéni és csapat teljesítménymutatók automatikus nyomon követésére és frissítésére. Ezt néhány kattintással megteheti a ClickUp Dashboards segítségével

A kreativitás és a csapatmunka fontossága a célkitűzés folyamatában

A munkatársak teljesítményét nem lehet elszigetelten értékelni. Nem elég csak az egyéni feladatok elvégzését értékelni. Meg kell határozni azt is, hogy mennyire jól működnek együtt a csapattagokkal és végzik el a közös feladatokat.

A célkitűzés során ügyeljen arra, hogy a csapatmunka, a kreativitás és az innováció terén is kitűzzön célokat. Azokat az embereket, akik kreatív megoldásokat találnak a problémákra és gyorsan segítenek másoknak, el kell ismerni és meg kell jutalmazni.

A ClickUp for HR Teams segít a tehetségek kezelésében és a legjobban teljesítő munkatársak jutalmazásában.

Kezdje a ClickUp Bonus Matrix sablonnal, hogy teljesítményértékeléseket és bónuszokat rendeljen a munkatársakhoz.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp bónuszmátrix sablon segítségével vizuálisan szervezheti a munkatársak értékelését és a bónuszok elosztását.

Így segít:

Tekintse át egy pillanat alatt az összes csapattag teljesítményértékelését!

Színkódokkal kategorizálja a feladatokat a hozzájuk szükséges szakértelem szintje alapján.

Rendezze vizuális formában az egyes alkalmazottak jelenlegi és javasolt fizetésére vonatkozó információkat.

Az egyéni célok összehangolása a teljesítményértékelési folyamattal

Az egyik legfontosabb célkitűzési stratégia az egyéni célok összehangolása az általános üzleti célokkal.

Tervezze meg a teljesítményértékelési folyamatot, szem előtt tartva mind a munkavállalók, mind a vállalat céljait. Ezután állítson fel olyan csapat- és egyéni célokat, amelyek elősegítik az üzleti célok elérését.

Rövid összefoglalás: Célkitűzés a teljesítményértékeléshez Kezdje a csapattal: azonosítsa az egyéni erősségeket és fejlesztési területeket, és hagyja, hogy minden csapattag megfogalmazza a jövőre vonatkozó terveit.

Az egyéni célok összehangolása a vállalati célokkal

Szerezze meg a vezetőség támogatását

Válasszon mérhető célokat, és döntse el, hogyan fogja nyomon követni őket.

Ne felejtse el beépíteni a csapatmunkával és az együttműködéssel kapcsolatos célokat is!

Hozzon létre mechanizmusokat a célok nyomon követésére és a teljesítmény értékelésére.

A teljesítményértékeléshez szükséges célkitűzés előnyei és kihívásai

A célkitűzés fontosságát a munkahelyi teljesítményértékelésben nem lehet tagadni. Ez adja meg az egész értékelési folyamat hangvételét, és segít a csapatvezetőknek és a menedzsereknek objektíven értékelni a munkatársak teljesítményét.

A célkitűzés azonban nem könnyű feladat. Beszéljünk a vele járó előnyökről és kihívásokról.

Előnyök

Íme néhány fontos előnye a teljesítményértékeléshez szükséges célkitűzésnek.

Ez egyértelműen megmutatja, hogy mit várnak el az egyes alkalmazottaktól, és objektívebbé és egyszerűbbé teszi a teljesítményértékelési folyamatot.

A világos célok motivált állapotban tartják a munkatársakat, hogy jól teljesítsenek és elérjék a célokat, hogy jutalmat kapjanak.

A teljesítménycélok kommunikálása segít fenntartani a transzparenciát a teljesítményértékelési folyamatban.

A világos teljesítménymutatók meghatározása felelősségre vonja az egyéneket munkájukért, és arra ösztönzi őket, hogy vállaljanak felelősséget feladataikért.

Az éves célok kitűzése segít összehangolni az egyéni és a csapat teljesítményét az általános üzleti célokkal, elősegítve ezzel az üzleti sikert.

Kihívások

Bár előnyös, a célkitűzésnek vannak bizonyos kihívásai is. Nézzük meg röviden ezek közül néhányat.

A reális célok kitűzése demotiválhatja a munkatársakat, és ellentétes hatást gyakorolhat a teljesítményre . A megoldás az, hogy minden kitűzött cél reális és elérhető legyen. Ha nagyratörő célt tűz ki, ügyeljen arra, hogy a teljesítménykritériumokat ne csak a cél eléréséhez, hanem az ahhoz vezető erőfeszítésekhez is kössön.

Gondos megfontolás szükséges ahhoz, hogy olyan holisztikus célokat tűzzünk ki, amelyek nem csak egy terület teljesítményére koncentrálnak, hanem minden fontos szempontot lefednek. A célkitűzéssel kapcsolatos megbeszélésekbe bevonva a csapatokat, az érdekelt feleket és a vezetőket, elkerülhető ez a probléma.

A célkitűzés egyik leggyakoribb problémája, hogy az emberek gyakran homályos vagy tág célokat tűznek ki, amelyeket nehéz nyomon követni . Ennek elkerülése érdekében határozza meg a mérőszámokat és a nyomonkövetési mechanizmusokat az egyes célok mellett.

Ha a célok nem tartalmazzák a csapatmunkát és az együttműködést, akkor a munkatársak egymás ellen fordulhatnak, ami rontja a vállalati kultúrát . Ennek elkerülése érdekében gondoskodjon arról, hogy néhány cél a csapatmunkához kapcsolódó készségekhez kapcsolódjon, például az együttműködéshez, mások mentorálásához, valamint a megközelíthetőséghez és a segítőkészséghez.

A célkitűzés és a teljesítménykövetés folyamatában a tisztesség és az átláthatóság fenntartása sokak számára kihívást jelent. A szervezeteknek aktívan kell dolgozniuk ezen a téren, és célokkal kapcsolatos kommunikációs ritmust kell kialakítaniuk, beleértve a nyílt fórumokat és az e-mailes frissítéseket.

Teljesítménycélok típusai és példák

Íme néhány gyakori teljesítményértékelési cél a teljesítményértékeléshez.

Csapatépítési célok

Ezek a célok a csapatmunka és a dinamika javítását célozzák. Mint már említettük, az egyének nem tudnak elszigetelten dolgozni és értékelni. Az is fontos, hogy valaki mennyire jól tud csapatban dolgozni.

A csapatépítő célok beépítése a teljesítményértékelési folyamatba biztosítja, hogy ösztönözze a munkatársakat a csapatmunkára és az együttműködési készségek fejlesztésére.

Példák: Vegyen részt négy csapatépítő tevékenységben és eseményen az év során

Tartsa fenn a csapatértekezleteken való 90%-os részvételi arányt, és vegyen aktívan részt azokon.

Minden negyedévben mentoráljon egy új csapat tagot

Időgazdálkodási célok

Az időgazdálkodás egy fontos üzleti készség, amely segít a szakembereknek a munkában való hatékonyabb teljesítményben. A SMART időgazdálkodási célok arra törekednek, hogy javítsák az egyén képességét több feladat kezelésére, miközben következetesen betartják a határidőket.

Mérje és elemezze a feladatokra fordított időt, hogy biztosítsa a termelékenységet és a költségvetés betartását a ClickUp Project Time Tracking segítségével.

Az ilyen célok nyomon követéséhez gyakran használunk olyan projektmutatókat, amelyek a feladatok időbeni elvégzéséhez és a projekt határidőinek betartásához kapcsolódnak.

A ClickUp lehetővé teszi, hogy minden feladathoz időbecslést adjon hozzá, amelyet aztán különböző személyeknek rendelhet hozzá. A feladat elvégzéséhez szükséges idő és a kezdeti becslés összehasonlításával meg tudja állapítani az egyes személyek időgazdálkodási képességeit.

Példák: Tartsa be az összes projekt határidejét, és végezze el a feladatokat időben vagy előre.

Készítsen személyre szabott időgazdálkodási tervet, hogy prioritásokat állítson fel a feladatok között, és időt szánjon a különböző napi tevékenységekre.

Csökkentse az ügyfélszolgálati kérdések megválaszolásának idejét 15%-kal

Projektmenedzsment célok

A projektmenedzsment célok célja az egyén szakmai készségeinek és teljesítményének tesztelése abból a szempontból, hogy mennyire jól kezeli napi munkaköri feladatait és projektjeit. Ez magában foglalhatja a projekt kereteinek és költségvetésének betartásától kezdve a magas ügyfélértékelések eléréséig bármit.

Használja a ClickUp alkalmazást a célok kitűzéséhez és a munkatársak teljesítményének nyomon követéséhez ezeknek a céloknak a tekintetében.

Állítson be projektcélokat, és rendszeresen ellenőrizze, hogy azok megvalósítása a tervek szerint halad-e a ClickUp segítségével

Példák: Hozzon létre egy projekttervet, és hajtsa végre azt a tervben meghatározott keretek között, a terv kiterjesztése vagy utolsó pillanatban történő módosítások nélkül.

Készítsen 95%-os pontosságú költségvetési előrejelzést egy projekthez

Csökkentse a projekt költségeit 10%-kal

Problémamegoldó célok

Ezek a célok arra irányulnak, hogy javítsák az egyén problémamegoldó képességét és hatékony, innovatív megoldások kidolgozását. Ez egy fontos üzleti készség, amely segít a csapatának leküzdeni a projektjeiket érintő akadályokat.

A problémamegoldás nem velünk született képesség, hanem idővel és gyakorlással kell fejlesztenünk. Ha ezt beépítjük a teljesítményértékelési folyamatba, akkor ösztönözzük a munkatársakat, hogy proaktívan segítsenek a projektekkel kapcsolatos kihívások megoldásában, ahelyett, hogy azokat a vezetőikre vagy feletteseikre hagynák.

Példák: Határozzon meg három kulcsfontosságú, a folyamattal kapcsolatos problémát, és kínáljon megvalósítható megoldásokat mindegyikre.

Tervet javasol a projekt hatékonyságának és az erőforrások kihasználtságának javítására.

Készítsen és hajtson végre egy tervet, amelynek célja a vásárlói lemorzsolódás 20%-kal történő csökkentése.

Oktatási technológiai célok

Ezek tanulási és fejlesztési célok, amelyek kifejezetten az új szoftverek és technológiák munkában való használatának elsajátítására összpontosítanak. Mivel az olyan technológiák, mint a mesterséges intelligencia és a robotika teljesen megváltoztatják az üzleti környezetet, elengedhetetlen, hogy csapata felkészüljön a legújabb eszközök használatára.

Éppen ezért érdemes lehetővé tenni a munkatársak számára, hogy részt vegyenek a vállalat által támogatott képzési programokban, és biztosítani számukra a munkájuk elvégzéséhez szükséges legjobb eszközöket.

A ClickUp tanulási és fejlesztési célkitűzési sablon segíthet a csapat tagjainak képzési céljainak meghatározásában.

Ez a sablon a SMART célkeretrendszert használja a célkitűzéshez, de néhány további funkcióval is rendelkezik. Például a feladatokhoz címkéket rendelhet a haladásuk állapotának megfelelően – terv szerint halad, nem halad stb.

Színkódokat is használ a feladatok kategorizálásához, a teljesítésükhöz szükséges erőfeszítés alapján. A legjobb az, hogy minden feladatot egy vagy több felelősnek rendelhet hozzá, így biztosítva a felelősségre vonhatóságot.

Példák: Végezzen el 10 órányi technológiai képzést ebben az évben

Vegyen részt vagy szervezzen havonta egy tudásmegosztó foglalkozást a csapatával!

Kommunikációs célok

A hatékony kommunikáció elengedhetetlen a sikeres üzleti tevékenység minden területén, mivel segít az embereknek ötleteket cserélni, tudást megosztani és másokkal együttműködni.

Az ilyen soft skill-ek különösen fontosak a vezetői pozícióban lévő emberek számára, és elengedhetetlen vezetői tulajdonságok. Valójában sok szervezet ezt szükséges készségnek tartja, amikor embereket magasabb pozíciókba léptet elő.

Ezért elengedhetetlen célokat kitűzni a csapat kommunikációs készségeinek fejlesztése érdekében. Ezek a verbális és beszédkészségekhez vagy az írásbeli kommunikációhoz kapcsolódhatnak, az egyes személyek erősségeitől és gyengeségeitől függően.

Példák: Végezze el az idei évben a verbális és írásbeli kommunikációs készségek fejlesztésére irányuló három képzési modult!

Beszéd két csapatértekezleten, rendezvényen, prezentáción vagy tudásmegosztó ülésen

Készítsen egy fehér könyvet a csapat kutatásával kapcsolatban.

Kapcsolódó: Útmutató az operatív célokhoz (példákkal és sablonokkal)

Egyszerűsítse a célkitűzést a ClickUp segítségével

A célkitűzés a teljesítményértékelés szerves része. Világos és mérhető célok nélkül a csapatvezetők nem tudják meghatározni az alkalmazottak egy év alatti munkateljesítményét.

A világos célok segítenek azonosítani a legjobban és a legkevésbé teljesítő munkatársakat. A teljesítményértékelés alapján egyes alkalmazottakat jutalmazhatnak, másoknak pedig konstruktív visszajelzést adhatnak a teljesítményük javítása érdekében.

Ez a folyamat segít a munkatársak képzésében és szakmai fejlődésében, biztosítva, hogy évről évre egyre jobbak legyenek a munkájukban.

Egy olyan all-in-one tehetség- és projektmenedzsment megoldás, mint a ClickUp, növeli csapata termelékenységét és egyszerűsíti az éves teljesítményértékeléseket. A célkitűzéstől a teljesítményértékelésig a ClickUp a teljesítménymenedzsment minden aspektusában segítséget nyújt.

Regisztráljon ingyenesen, és fedezze fel az összes funkciót.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. Mi az a célkitűzés a teljesítményértékeléshez?

Ez az a folyamat, amelynek során a szervezet alkalmazottai számára teljesítmény- és szakmai fejlődési célokat tűznek ki. Ezek a célok képezik az alapját az éves teljesítményértékelésnek és minősítésnek. A csapatok általában az üzleti év elején tűzik ki a célokat. A teljesítményt rendszeresen mérik, de a végleges hivatalos értékelésre az év végén kerül sor.

2. Hogyan írjon célokat a teljesítményértékeléshez?

Használja a SMART célkeretrendszert, hogy konkrét és mérhető célokat állítson fel, amelyeket reálisan elérhet a megadott időszakon belül.

Fontolja meg a különböző típusú célokat, és állítson fel célokat különböző kategóriákra, például problémamegoldás, vezetői célok és csapatmunka. Ezután határozza meg és sorolja fel azokat a kulcsfontosságú teljesítménymutatókat, amelyeket az egyes célok elérésének mérésére fog használni.

Vegye figyelembe a vezetőség véleményét, és beszélje meg a célokat minden egyes munkatárssal, mielőtt véglegesíti azokat. Dokumentálja a célokat rendszerezett módon, és ossza meg azokat minden egyes munkatárssal, hogy azok egész évben hivatkozhassanak rájuk.

3. Mi az a célkitűzés a munkahelyen?

A célkitűzés az a folyamat, amelynek során a csapatvezetők és a menedzserek az általános üzleti célokkal összhangban egyéni és csapatcélokat tűznek ki csapataik számára. A cél az, hogy minden egyes személy felelősséget vállaljon a vállalat sikeréért, és magáénak érezze a rá háruló feladatot.

A célkitűzés segít fenntartani a teljesítményértékelési folyamat átláthatóságát is, mivel az egyes csapattagok tudják, mit várnak tőlük. Ez javítja a munkavállalók elégedettségét és elkötelezettségét is.