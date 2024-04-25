Útmutató az operatív célokhoz: 50 példa és sablon, amelyek segítenek azok meghatározásában

Az operatív célok időfüggő célok vagy kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k), amelyeket a szervezetek rendszeresen nyomon követnek a rövid távú és stratégiai célok elérése érdekében. A szervezetek különböző terminológiákat használnak, például operatív célok és tervek, hogy utaljanak ezekre a célokra.

Minden szervezetnek van egy világos víziója és stratégiai céljai a fenntartható növekedés érdekében. Az operatív célok a stratégiai terveket reális célokká bontják a munkavállalók számára, és a munkafolyamatok alapját képezik. Az operatív célok kitűzése az első lépés a hosszú távú célok eléréséhez.

Ez a cikk elmagyarázza az operatív célok bonyolultságát és bemutat operatív célok példáit, hogy segítsen neked az indulásban.

Az operatív célok típusai

Operatív célok vs. stratégiai célok

Az operatív cél egy rövid távú cél , amelyet egy szervezet a következő egy-két évben szeretne elérni. Például egy e-kereskedelmi vállalat operatív célja lehet, hogy hat hónapon belül 5%-kal csökkenti a kosár elhagyási arányt.

A stratégiai célok hosszú távú, ambiciózus célok , amelyeket három-öt éven belül szeretnél elérni.

Például ugyanazon e-kereskedelmi vállalat stratégiai célja lehet, hogy 2028-ra 10%-ra növelje piaci részesedését az amerikai e-kereskedelmi piacon.

A stratégiai és operatív célok tehát összefüggenek egymással. A márka először stratégiai céljait határozza meg, missziójától és víziójától függően. Később operatív célokat tűz ki, hogy azok összhangban legyenek a stratégiai célokkal.

A fenti stratégiai cél példájában az e-kereskedelmi márkának javítania kell az ügyfélszerzésen és növelnie kell a bevételeket, hogy növelje piaci részesedését.

A kosár elhagyásának arányának csökkenése közvetlenül magasabb konverziós arányt és nagyobb bevételt eredményez. Az operatív célok elérése segít a márkának stratégiai céljai megvalósításában.

Az operatív célok szerepe a stratégiai tervezésben

Egy vállalkozásnak 10-15 stratégiai célja lehet, például a piaci részesedés növelése, az online értékesítés növelése, az ügyfélelvándorlás csökkentése és/vagy egy organikus márka építése.

Mindazonáltal ezek mind hosszú távú célok és fenntartható célok, amelyek időt és erőfeszítést igényelnek. A stratégiai vállalati célok eléréséhez a vezetőknek és az osztályvezetőknek ezeket több operatív célra kell bontaniuk, meg kell tervezniük az egyes rövid távú célokhoz tartozó feladatokat, és azokat a megfelelő csapattagoknak kell kiosztaniuk.

A stratégiai cél számos operatív cél összeállítása.

Az alábbi táblázatban megismerheted a stratégiai és operatív célok szerepét.

Stratégiai cél 2025-ig elérni a 200 ezer követőt az Instagramon Operatív célok – Rendszeresen tegyél közzé tartalmakat (2 sztori/nap és 3 bejegyzés/hét) és legyél aktív a platformon – Együttműködj 50 influencerrel egy negyedév alatt, hogy 100 ezer új fiókot érj el – Csinálj Instagram-nyereményjátékokat és szerezz 50 ezer új követőt a harmadik negyedévben

Az operatív terv és a stratégiai cél összekapcsolása olyan, mint egy ház építése. A stratégiai célok a tervrajz és az alapok, míg az operatív tervek az egész szerkezetet alkotó egyes szobák és alkatrészek.

Ahogyan nem lehet teljes házad, ha nem építed meg az egyes szobákat, úgy nem érheted el stratégiai elképzeléseidet, ha nem teljesíted a kisebb operatív célokat.

Ahhoz, hogy operatív céljaidat összekapcsold a stratégiai célokkal és hatékony üzleti stratégiát építs, fogalmazz meg stratégiai célokat, bontsd azokat kisebb, konkrét feladatokra, és adj hozzájuk határidőket, hogy nyomon követhesd az előrehaladást.

Ezután taktikai és operatív célokat kell kitűzni, és azokat összehangolni a stratégiai célokkal. Ezen célokat időhöz kötöttnek kell lennie.

Az operatív célok típusai

Háromféle cél létezik: minőségi, költségekkel kapcsolatos és hatékonysággal kapcsolatos.

Minőségi operatív célok

A minőségi célok a következőkre koncentrálnak:

A termék jellemzőinek és funkcióinak fejlesztése

Az ügyfélszolgálat minőségének javítása

A vevői elégedettségi pontszám javításának lehetőségeinek azonosítása

Költségekkel kapcsolatos operatív célok

A költségekkel kapcsolatos célok a következő célkitűzésekhez kapcsolódnak:

A gyártási költségek csökkentése

Az ügyfélszerzési költségek csökkentése

A marketing- és működési költségek csökkentése

A pazarlás minimalizálása

Hatékonysággal kapcsolatos operatív célok

A hatékonysággal kapcsolatos szervezeti célok általában a következő paraméterekre koncentrálnak:

Szervezeti folyamatok és rendszerek kiépítése a kívánt eredmények elérése érdekében a különböző részlegekben

A gyártási és szállítási idő csökkentése

A szolgáltatási szintű megállapodások betartása

Az egyes alkalmazottak és a csapat tagjai termelékenységének növelése

50 példa SMART operatív célokra

Konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időalapú (SMART) operatív célok kitűzésével és azok következetes megvalósításával biztosíthatod, hogy vállalkozásod előrehaladjon és versenyelőnyben maradjon.

Összegyűjtöttünk 50 példát SMART operatív célokra, amelyeket felhasználhatsz B2B üzleti tevékenységed fejlesztésére. Ezek a következők:

Minőségi célok

A szoftver rendelkezésre állási idejének 99,99%-ra növelése a második negyedévben A második negyedévben 20%-kal javítsd a munkavállalói elkötelezettség mutatóit! A szoftverhibák és -hibák számának 15%-kal történő csökkentése a harmadik negyedévben A számlázás és a számlák pontosságának 98%-ra történő javítása a harmadik negyedévben A felhasználói elégedettségi pontszámok 20%-kal történő javítása a második negyedévben Javítsd az ügyfél-visszajelzések gyűjtési folyamatát, hogy a második negyedévben 75%-os válaszadási arányt érj el. A szoftver leállási idejének 20%-kal történő csökkentése a harmadik negyedévben A személyzet képzésének és oktatási erőforrásainak fejlesztése a második negyedévben 100%-os teljesítés elérése érdekében. A felhasználói visszajelzésekre adott válaszok idejét 24 óra alá csökkenteni a harmadik negyedévben. A felhasználói felület és a felhasználói élmény tervezésének javítása a 95%-os elégedettségi arány elérése érdekében a harmadik negyedévben. A szoftverdokumentáció és a tudásbázis fejlesztése a 98%-os elégedettségi arány elérése érdekében a második negyedévben. A szoftverelemzési és jelentéskészítési képességek javítása a harmadik negyedévben A szoftver testreszabási lehetőségeinek javítása a 95%-os elégedettségi arány elérése érdekében a második negyedévben. A szoftver segítségével 15%-kal növelje az ügyfélkommunikáció hatékonyságát a negyedik negyedévben. A szoftverfrissítési értesítések és az átállási folyamat javítása a második negyedévben

Költségekkel kapcsolatos célok

A szoftverkarbantartási költségek 15%-os csökkentése a harmadik negyedévben Csökkentsd a felvételi költségeket 15%-kal a következő negyedévben

Hatékonysággal kapcsolatos célok

Csökkentsd az ügyfélszolgálati jegyek átlagos válaszidejét 2 óra alá a harmadik negyedévig. Csökkentse az ügyfelek bevonási idejét 20%-kal a harmadik negyedévben. A weboldal főoldalának és megoldási oldalainak betöltési sebességét 30%-kal növelni a második negyedévben. A második negyedévben 15%-kal csökkenteni az új funkciók bevezetésének idejét. A szoftver teljesítményének javítása, hogy a második negyedévben 20%-kal több egyidejű felhasználót tudjon kezelni. A beilleszkedési folyamat megszakítási arányának 15%-kal történő csökkentése a harmadik negyedév végéig. Növelje az új termékfunkciók elfogadási arányát 25%-kal a második negyedévben. A támogatási jegyek lezárásának idejét 15%-kal csökkenteni a harmadik negyedévben. Növelje a szoftver skálázhatóságát, hogy a harmadik negyedévben 30%-kal több adatot tudjon kezelni. Növelje az integrációs képességeket 50 új, harmadik féltől származó alkalmazással a harmadik negyedévben. A szoftverfrissítések szállítási idejének 20%-kal történő csökkentése a második negyedévben A szoftvertesztelési folyamatok hatékonyságának 15%-os növelése a negyedik negyedévben Csökkentse az ügyfélszolgálati válaszadási időt 2 óra alá a harmadik negyedévben. A sikeres szoftvermigrációk számának 5%-kal történő növelése a harmadik negyedévben A szoftverfrissítések bevezetésének hatékonyságát 10%-kal növelni a következő hat hónapban. A fejlett szoftverfunkciók alkalmazásának 20%-os növelése a második negyedévben A szoftver telepítési idejének 20%-kal történő csökkentése a második negyedévben A felhasználói képzési programok hatékonyságának 15%-kal történő növelése a második negyedévben Az új ügyfelek számára a szoftver bevezetési idejét 15%-kal csökkenteni a második negyedévben. A sikeres szoftverfrissítések számának 10%-os növelése a második negyedévben A második negyedévben 20%-kal csökkentse a szoftverek ügyfélrendszerekkel való integrációjának idejét. Növelje az egy fiókra jutó átlagos felhasználói számot 10%-kal a második negyedévben. A szoftver teljesítményével kapcsolatos problémák megoldásának idejét 15%-kal csökkenteni a harmadik negyedévben. A fejlett funkciókat használó ügyfelek arányának növelése 30%-ra a negyedik negyedévben A harmadik negyedévben 20%-kal csökkenteni az ügyfelek számára készített egyedi jelentések elkészítésének idejét. A negyedik negyedévben 20%-kal csökkenteni az egyedi ügyfélkérések megvalósításának idejét. Az automatizált munkafolyamatokat használó ügyfelek arányának növelése 40%-ra a következő második negyedévben.

Növekedéssel kapcsolatos célok

A felhasználói megtartási arány 15%-os növelése a harmadik negyedév végéig. Növelje az átlagos üzletkötés méretét 10%-kal a negyedik negyedévben. Növelje az ügyfelek életre szóló értékét 10%-kal a harmadik negyedévben Csökkentse az ügyfélvesztést 10%-kal a negyedik negyedévben Növelje a meglévő ügyfelektől érkező ajánlások számát 20%-kal a harmadik negyedévben. Növelje a LinkedIn, Instagram és X közösségi médiák együttes követőinek számát 30 000-re a negyedik negyedévben.

Az operatív célok elérésének kihívásai

Számos tényező okozhatja az operatív terv megvalósításának kudarcát. A leggyakoribb okok a munkavállalók változás iránti ellenállása, a kulturális akadályok, a pontatlan adatgyűjtés és a nem megfelelő erőforrások.

Nézzük meg, miért merülnek fel ezek a kihívások, és hogyan befolyásolják a céljaidat.

1. Az alkalmazottak ellenállása a változásokkal szemben

Amikor új operatív célokat tűznek ki, a munkavállalók nem feltétlenül alkalmazkodnak spontánul ezekhez a változásokhoz. Néha ellenzik őket, vonakodnak, és egyénileg vagy csoportosan szembeszállnak velük.

A munkavállalók a következő okok miatt ellenezhetik az operatív tervet:

A vállalat hosszú távú jövőképének tisztázatlansága

Bizalomhiány saját és csapata célok elérésére való képességében

Nem megfelelő képzés vagy erőforrások

Reális időkeretek

Kommunikációs hiányosságok

A változás iránti ellenállás sokféleképpen hatással lehet a vállalatra, például csökkent termelékenység és alacsony termelékenység, magas fluktuáció, a szervezeti kultúrát befolyásoló gyakori konfliktusok és szervezet-szintű sztrájkok formájában.

2. Pontatlan adatgyűjtési folyamat

Ha a projektmenedzserek olyan forrásokra támaszkodnak, mint a munkaidő-nyilvántartások és a rendszertelen projektkövetők, akkor a célok elérésének nyomon követéséhez szükséges adatgyűjtési folyamatuk megbízhatatlan lehet.

Például előfordulhat, hogy az alkalmazottak nem töltik ki pontosan vagy időben a munkaidő-nyilvántartásukat. Emellett egy rendezetlen táblázatkezelő program is hajlamos lehet emberi hibákra az adatok rögzítésekor. Mindez helytelen adatgyűjtéshez vezet, és a vezetők nem tudják nyomon követni a célokat és az alkalmazottak hozzájárulását.

3. A megfelelő erőforrások hiánya

A karcsú csapat fenntartása biztosítja, hogy az alkalmazottak felelősséget vállaljanak a feladataikért. De gyakran a munkáltatók nem veszik észre, hogy vékony határvonal van a karcsú csapat fenntartása és az a pont között, ahol nem elégséges a csapat ereje az operatív célok eléréséhez.

Tartsd reális szinten a céljaidat, hogy egy kis csapat is elérhesse őket, vagy vegyél fel több alkalmazottat a csapatodba. Ellenkező esetben a meglévő csapattagok kiégnek a rendkívüli munkaterhelés miatt, ami magas fluktuációs rátához vezet.

Gondoskodj arról is, hogy a csapatod rendelkezzen a feladat elvégzéséhez szükséges eszközökkel, anyagokkal és egyéb követelményekkel. Ha például a marketingcsapatodnak azt a célt tűzöd ki, hogy az év során egy bizonyos számú virtuális rendezvényt szervezzen, akkor szükségük lesz egy online rendezvényplatformra, tervezési és tartalmi erőforrásokra (belső vagy külső beszállítótól), egy CRM-re az esemény előtti és utáni kommunikáció megszervezéséhez stb.

4. Kulturális akadályok a szervezeten belül

A kulturális akadályok kritikus kommunikációs hiányosságokat okozhatnak, ha nem foglalkoznak velük időben. Képzelje el a következő helyzetet: egy európai alkalmazott szigorú munkaidőt vár el, és nem szereti, ha munkaidő után is hívják.

Azonban az időeltolódás miatt ázsiai munkatársaik elvárhatják tőlük, hogy munkaidőn kívül is részt vegyenek megbeszéléseken. Ez súlyos konfliktusokat okozhat a csapatban, ami alacsony termelékenységhez és az operatív célok elérésének kudarcához vezethet.

Menedzserként közös nevezőre kell jutnod. Ismerd meg mindkét kultúrát, és teremts nyitott teret a két alkalmazott számára, hogy kommunikálhassanak, megoldhassák nézeteltéréseiket, együttműködhessenek, és segítsd csapatodat céljaik elérésében.

Stratégiák ezeknek a kihívásoknak a leküzdésére

A működési célok eléréséhez a fenti kihívások leküzdésére a következő stratégiákat javasoljuk:

1. A vezetőknek kell elsőként elfogadniuk a változást

Természetes, hogy az alkalmazottak ellenállnak a változásoknak, gyakran azért, mert azok bizonytalanságot hoznak a munkájukba. Vezetőként az Ön feladata, hogy kommunikálja a stratégiai és operatív terveket, valamint azok jelentőségét a csapat tagjainak.

Hogyan lehet ezt megtenni? A válasz: úgy, hogy magad is elfogadod a változást.

Az új operatív célok elfogadásának megtanulása olyan, mint egy új készség elsajátítása. Eleinte talán szokatlanul és kényelmetlenül érezheti magát, de gyakorlással és türelemmel hamarosan természetessé válik. Ahogyan egy edző végigkíséri a sportolókat a tanulási folyamaton, úgy a vezetőknek is támogatniuk kell az alkalmazottakat az átállás során, foglalkozniuk kell az aggályaikkal és biztosítaniuk kell a szükséges erőforrásokat.

Ha operatív célokat tűz ki a csapatok elé, mutassa meg nekik, hogy Ön is ugyanazokat a célokat próbálja megvalósítani. Magyarázza el, hogy ez a cél hogyan illeszkedik a stratégiai célkitűzéshez, és hogy az ő hozzájárulásuk hogyan fogja elősegíteni a szervezet növekedését.

A célkitűzési sablon használata segít reális határidők meghatározásában is, így minden alkalmazott ugyanazt a képet kapja a teljesítendő feladatokról, és nyomon követheti a célok eléréséhez szükséges határidőket.

Kövesse nyomon céljai elérésének előrehaladását a ClickUp Dashboards segítségével.

A stratégiai terv részét képező operatív célok nyomon követése olyan, mint egy hajó navigálása ismeretlen vizeken. Pontos műszerekre van szükséged, hogy nyomon kövesd az előrehaladást, azonosítsd a lehetséges akadályokat, és szükség szerint korrigáld az irányt.

Ahogyan a kapitány a navigációs eszközökre támaszkodik, úgy a vezetőknek is megbízható adatokra és célkövető rendszerekre van szükségük ahhoz, hogy biztosan tartani tudják az irányt a céljaik felé.

A projektmenedzsereknek figyelniük kell az adatok láthatóságára, hogy megállapíthassák, elértek-e egy operatív célt. Használjon célkövető alkalmazást az adatsilók lebontásához, a feladatok állapotáról és teljesítési arányáról szóló részletes betekintéshez, valamint az erőforrás-elosztási döntések meghozatalához, miközben csökkenti az operatív költségeket.

3. Értékelje jelenlegi erőforrás-kapacitását

Töltsd le ezt a sablont A ClickUp erőforrás-tervezési sablonjával kényelmesen átcsoportosíthatja és vizualizálhatja az erőforrásokat.

Használja a ClickUp erőforrás-tervezési sablonját, hogy megnézze, rendelkezik-e az operatív célok eléréséhez szükséges optimális erőforrásokkal.

Ez a sablon segít egyetlen helyen vizualizálni a feladatokat és az erőforrásokat, hogy meghatározza a munkaterhelés szintjét. Használja ezeket az adatokat annak meghatározásához, hogy mely alkalmazottak túlterheltek, előre lássa a kiégést, és szükség esetén vegyen fel új tehetségeket a célok eléréséhez. Akár az órák nyomon követéséről, az alvállalkozók kezeléséről vagy a személyzet rendelkezésre állásának szervezéséről van szó, ez a sablon segít mindezt megfelelően elvégezni.

4. Dolgozzon ki sokszínű kommunikációs tervet a kulturális akadályok leküzdésére

A kulturális akadályok leküzdésének legegyszerűbb megoldása az, ha leülünk és megbeszéljük a dolgokat. De ezeknek a megbeszéléseknek jól felépítettnek kell lenniük, hogy egyik érdekelt fél se érezze magát elhanyagolva. Menedzserként az a feladatod, hogy elfogulatlan maradj a csapatod tagjai iránt, és ehhez használd a ClickUp kommunikációs terv sablonját.

Töltsd le ezt a sablont Készíts hatékony kommunikációs tervet a csapatod számára a ClickUp kommunikációs terv sablonjával!

Ez a sablon biztosítja, hogy kommunikációs céljaid meg legyenek határozva, a javasolt kommunikációs módszerek le legyenek írva, és rendszeresen mérhesd a kezdeményezés előrehaladását. Segít javítani a belső és külső kommunikációt, idővonalakat meghatározni a kommunikációs célokhoz, következetesen kommunikálni a csapatok között, és összehangolni az érdekelt feleket.

5. Bízz a tárgyalásokban és a felhatalmazásban ebben a folyamatban

A tárgyalás és a munkavállalók felhatalmazása két remek módszer a változás iránti ellenállás, a kommunikáció hiánya és a nem megfelelő erőforrások közötti egyensúly megteremtésére.

A „tárgyalás” célja itt az, hogy megbeszélést folytassunk és párbeszédet folytassunk a munkavállalókkal, megértsük az őket foglalkoztató kérdéseket, elmagyarázzuk a szervezet jövőképét és stratégiai tervét, és végül egyensúlyt teremtsünk, amelyben mind a munkavállaló, mind a vezető ugyanazon az állásponton van, elvárásaik összhangban vannak, és a munkavállaló úgy érzi, hogy képes elérni céljait.

Néhány tipp a munkavállalókkal való tárgyaláshoz az operatív célok, és ezáltal a tágabb stratégiai célok elérése érdekében:

Gyakorold a nyílt kommunikációt és az aktív hallgatást, ahol a vezető lebontja a célokat és azoknak az adott alkalmazottnak való kiosztásának célját, az alkalmazott pedig közli aggályait és kétségeit.

Ha egy alkalmazott elakad, a vezető nem csak utasításokat ad, hanem közösen keresnek fenntartható megoldást.

Ha felhatalmazza az alkalmazottakat, azok értékesnek érzik magukat, és hajlamosak felelősséget vállalni a feladataikért. A felhatalmazás megváltoztatja a gondolkodásmódjukat: a „nem akarom ezt csinálni” helyett „meg fogom csinálni” lesz a hozzáállásuk. Röviden: felelősségteljesebbé teszi az alkalmazottakat.

Néhány egyszerű módszer, amellyel a munkavállalóknak önbizalmat adhat:

Ösztönözd az alkalmazottakat, hogy gondolkodjanak szabadon. Segíts nekik új szemszögből nézni a dolgokat, és új perspektívákat kialakítani, amelyek motiválják őket új kihívásokra.

Ahelyett, hogy eltitkolná a kritikus információkat az alkalmazottak elől, ossza meg velük a legtöbbet, és segítsen nekik átlátni a nagy képet, hogy úgy érezzék, részesei a folyamatnak. Ezek lehetnek pénzügyi visszaesések, versenytársak jelentette fenyegetések vagy ügyfelekkel kapcsolatos kihívások.

Feltétlenül ismerd el és értékeld az alkalmazottak kemény munkáját, hogy továbbra is teljes erőbedobással dolgozzanak.

Hogyan kell nyomon követni és értékelni az operatív célokat?

A célkitűzés folyamata nem ér véget a célok meghatározásával. Nyomon kell követned a célokhoz viszonyított teljesítményt, és módosítanod kell a folyamatokat, ha valami nem a terv szerint halad. Ezenkívül vannak olyan érdekelt felek, akiket rendszeresen tájékoztatni kell az előrehaladásról.

Az eszközök és sablonok segíthetnek abban, hogy ezt strukturált és skálázható módon végezd el. A következő sablonokat ajánljuk:

1. Operatív terv sablon

Töltsd le ezt a sablont Használd a ClickUp operatív terv sablonját, hogy felvázold vállalkozásod minden aspektusát.

A ClickUp operatív terv sablon segít meghatározni üzleti céljaidat, azonosítani és nyomon követni a KPI-ket (kulcsfontosságú teljesítménymutatókat), valamint hatékonyan együttműködni a csapat tagjaival. Egyszerűsíti a kommunikációt a funkciók közötti csapatok és az érdekelt felek között. A sablon tartalmaz egyéni mezőket, állapotokat és nézeteket a célok nyomon követéséhez.

2. Napi cél sablon

Töltsd le ezt a sablont Bontsd le a nagy célokat napi feladatokra, és maradj produktív minden nap a ClickUp napi cél sablonjával.

Ahelyett, hogy irreális operatív célokat tűzne ki, amelyeket csapata nem tud elérni, a ClickUp Daily Goal Template segít reális, mérhető célokat kitűzni. Megkönnyíti az egyes operatív célok előrehaladásának nyomon követését egyedi státuszokkal, a nagyobb kép bemutatásával segít a csapat tagjainak a koncentrációban és a stresszmentességben, valamint egyértelmű iránymutatást ad a vezetőknek.

3. SMART cél sablon

Töltsd le ezt a sablont Rendezze el SMART céljait, adjon hozzá részleteket az egyértelműség kedvéért, és vizualizálja, hogyan segítik a rendszeres cselekvések Önt és csapatát a siker felé a ClickUp SMART Goals Template segítségével.

A ClickUp SMART cél sablonja segít a jelentős célokat kisebb, megvalósítható feladatokra bontani, azonosítani a lehetséges akadályokat, és testreszabott nézetekkel és mezőkkel mérni az operatív célok sikerét vagy kudarcát.

Használja a ClickUp Goals alkalmazást nyomon követhető operatív irányítópultként, hogy mérhető célokat állítson fel, automatikusan kövesse nyomon a célok elérésének előrehaladását, és határidőn belül teljesítse operatív céljait.

A ClickUp Goals egy helyen kezeli az összes operatív célodat, lehetővé teszi azok egyszerűen használható mappákba rendezését, és heti munkavállalói teljesítményértékelő lapokat vezet a munkavállalók teljesítményének nyomon követése érdekében.

Optimalizáld üzleti teljesítményedet operatív célokkal

Az operatív célok segítenek a vezetőknek reális, elérhető célokat kitűzni, hogy motiválják az alkalmazottakat és csökkentsék az operatív költségeket anélkül, hogy a stratégiai célok elérésének minőségét veszélyeztetnék. Az olyan eszközökkel, mint a ClickUp Operations Management Platform, a szervezetek több mint 80%-kal növelik hatékonyságukat az elszigeteltség megszüntetésével és az együttműködés javításával.

Ahogy az automatizálás-központú üzleti környezet felé törekszünk, az operatív célok kitűzésének és nyomon követésének technikái is tovább fognak fejlődni.

Az Önéhez hasonló növekvő vállalatoknak olyan üzemeltetési menedzsment szoftverre van szükségük, amely automatizálja a munkafolyamatokat, kiküszöböli a több eszköz közötti váltást, és segít a teljes növekedés méretezésében a stratégiai célok eléréséhez.

Regisztrálj ingyenesen a ClickUp-on, hogy létrehozd és automatizáld operatív céljaidat.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Mi egy operatív cél példája?

Az operatív cél egy konkrét, mérhető cél, amelyet egy vállalat egy meghatározott időn belül kíván elérni a napi működésének javítása érdekében. Az operatív célok egyik példája a szállítási költségek 15%-os csökkentése a következő pénzügyi évben.

Mi az operatív cél?

Az operatív cél egy világos, elérhető, mérhető cél, amely összhangban áll a szervezet stratégiai céljaival és irányítja a napi működést.

Például egy marketingcsapat operatív célként tűzheti ki, hogy a következő 6 hónapban 25%-kal növeli a weboldal forgalmát egy célzott tartalommarketing-stratégia megvalósításával, a SEO optimalizálásával és a közösségi média hirdetéseinek kihasználásával.

Ez a cél konkrét, időhöz kötött és megvalósítható, és a csapat napi munkáját egy közös cél felé irányítja.

Mi a cél operatív definíciója?

A cél operatív meghatározása egy konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött (SMART) kijelentés, amely egyértelműen meghatározza a kívánt eredményt és annak elérésének módját.

Például: „Az új ügyfél-visszajelzési rendszer bevezetésével és a hatékony kommunikációs és problémamegoldási technikákról szóló kiegészítő személyzeti képzéssel 10%-kal növeljük az ügyfél-elégedettségi mutatókat a következő 6 hónapban.”