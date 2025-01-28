A 10 legjobb üzemeltetési menedzsment szoftver 2025-ben

Az olyan kihívások, mint a munkaerőhiány, az ellátási lánc zavarai, a technológiai változások, a fenntarthatóság és a globalizáció miatt az üzleti műveletek irányítása minden eddiginél nehezebb feladat lett.

A versenyképesség megőrzése érdekében minden méretű vállalatnak gyorsan alkalmazkodnia és reagálnia kell. A sikeres üzleti tevékenység elengedhetetlen eleme a megfelelő stratégiák, folyamatok és eszközök rendelkezésre állása, amelyekkel ezeket a kihívásokat kezelni lehet.

Annak érdekében, hogy segítsünk kiválasztani a vállalkozásához legmegfelelőbb üzemeltetési menedzsment szoftvert, az alábbiakban áttekintjük a piacon elérhető legjobb szoftvereket.

Mit kell keresnie az üzemeltetési menedzsment szoftverekben?

Az üzleti világban az üzemeltetési menedzsment szoftverek jelentősen megváltoztatják a folyamatok és az üzemeltetési költségek racionalizálását.

De a számtalan lehetőség közül hogyan találja meg a legmegfelelőbbet? És mi a műveletek kezelésére szolgáló szoftverek ésszerű ára?

Íme egy ellenőrzőlista, amelyet az üzemeltetési vezetőknek és a vállalkozás tulajdonosoknak érdemes figyelembe venniük az üzemeltetési menedzsment szoftverek keresésekor:

All-in-one platform: Az üzemeltetési menedzsment szoftverekkel sok mozgó alkatrészt kell egyensúlyoznia. Kerülje el az alkalmazások közötti váltás és a munkafolyamatok ismétlése okozta gondokat és időveszteséget azáltal, hogy olyan all-in-one megoldást keres, amely lehetővé teszi a legfontosabb alkalmazások integrálását.

Átfogó feladatkezelés : testreszabható munkafolyamatok, függőségek és valós idejű frissítések, hogy mindenki a terv szerint haladjon.

Hatékony erőforrás-elosztás : Keressen olyan eszközöket, amelyek hatékony erőforrás-tervezéssel segítik a termelékenység maximalizálását.

Adatok vizualizálása és jelentések : A világos táblázatok és grafikonok lehetővé teszik az adatokon alapuló döntéshozatalt.

Együttműködés és kommunikáció : A központosított csatornák és a dokumentumok megosztása elősegíti a csapatmunkát és növeli a termelékenységet.

Skálázhatóság és rugalmasság : Válasszon olyan szoftvert, amely alkalmazkodik a változó igényeihez, ahogy vállalkozása növekszik.

Integrációs kompatibilitás : Keresse meg a meglévő alkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációt az üzemeltetési menedzsment megoldások simább működése érdekében.

Alkalmazottak menedzsmentje, elkötelezettség és képzés: Keressen olyan eszközöket, amelyek segítik az alkalmazottak menedzsmentjét, elkötelezettségét és képzését, hogy produktív és motivált munkaerőt tudjon kialakítani.

Ezeket a kulcsfontosságú funkciókat figyelembe véve megtalálhatja az ideális üzemeltetési menedzsment szoftvert, amellyel optimalizálhatja vállalkozását és sikerre viheti!

A 10 legjobb üzemeltetési menedzsment szoftver

Az alábbi listában áttekintjük a 2024-es év legjobb üzemeltetési menedzsment szoftvereit. Ajánlásaink megfogalmazásakor olyan tényezőket veszünk figyelembe, mint a funkciók, az ár és a skálázhatóság.

Emellett rövid áttekintést adunk az egyes szoftverekről, hogy könnyen összehasonlíthassa és összevetethesse a különböző lehetőségeket.

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely átfogó üzemeltetési menedzsment szoftver megoldásokat kínál minden méretű vállalkozás számára.

Szervezze, fejlessze és bővítse vállalkozását hatékonyan az összes szükséges eszközzel, beleértve az irodai menedzsment szoftvert, a munkafolyamat-kezelést és -automatizálást, a stratégiai tervezési sablonokat és a csapatmenedzsment funkciókat.

Vegye kézbe vállalkozása irányítását a feladatkövetés, az alkalmazottak elkötelezettségének és irányításának, a készletgazdálkodásnak, a humánerőforrás-menedzsmentnek, az SOP-sablonoknak, a dokumentumkezelésnek, a termékmenedzsmentnek és még sok másnak a segítségével.

Több mint 15 testreszabható nézettel a ClickUp szilárd üzemeltetési menedzsment rendszert kínál vállalkozása minden területéhez.

A ClickUp legjobb funkciói

Erőteljes, több mint 1000 integrációval rendelkező, mindent magában foglaló megoldás

Képes kezelni az üzemeltetés menedzsment minden aspektusát, a készletektől a HR-en át a projektmenedzsment KPI-kig

Testreszabható feladatkezelő eszközök különböző üzleti funkciókhoz

A ClickUp korlátai

A rendelkezésre álló funkciók miatt meredek a tanulási görbe.

A gyakori emlékeztetők egyes felhasználók számára irritálóak lehetnek.

Korlátozott funkcionalitás mobil eszközökön

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (8334+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3739+ értékelés)

2. Connecteam

via Connecteam

A Connecteam egy all-in-one alkalmazottkezelési megoldás, amely segít a vállalkozásoknak a deskless csapatok alkalmazottaival kapcsolatos feladatok koordinálásában.

Az üzemeltetési menedzsment szoftver számos funkciót kínál, például alkalmazotti kommunikáció, munkaidő-nyilvántartás, ütemezés, ellenőrzőlista és űrlapok, alkalmazotti feladatkezelés, valamint HR és személyzeti menedzsment.

A Connecteam egy felhőalapú szoftver, amely megfizethető és könnyen használható! Kiváló választás lehet azoknak a vállalatoknak, amelyek javítani szeretnék általános működési hatékonyságukat.

A Connecteam legjobb funkciói

Rendkívül intuitív, könnyen használható felhasználói felület

Kiváló valós idejű mobil csevegő kommunikáció

Hasznos, automatikusan generált jelentések, például a műszak végi jelentés

A Connecteam korlátai

A teljes funkcionalitás és szolgáltatások igénybevételéhez frissítés szükséges.

Sok értékelő úgy véli, hogy az árazási tervek átláthatóbbak és logikusabbak lehetnének.

Connecteam árak

Kisvállalkozások : Ingyenes

Alap : 29 USD/hó

Haladó : 49 USD/hó

Szakértő : 99 USD/hó

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Connecteam értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (39+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (294+ értékelés)

3. Netsuite

via Netsuite

Ha pénzügyi szempontból elsődleges műveletkezelő szoftverrendszert keres, a NetSuite vállalati erőforrás-tervező (ERP) szoftver jó választás lehet az Ön számára. A felhőalapú platform segít a vállalkozásoknak pénzügyeik, műveleteik és ügyfélkapcsolataik kezelésében.

Számos funkciót kínál, többek között könyvelést, CRM-et, készletkezelést, e-kereskedelmet és még sok mást. A NetSuite egy skálázható és rugalmas szoftver, amelyet minden méretű vállalkozás használhat.

A NetSuite jó választás lehet azoknak a vállalkozásoknak, amelyek felhőalapú üzemeltetési rendszert vagy szoftvert keresnek egy all-in-one ERP szoftverben, amely segít nekik a pénzügyek, az üzemeltetés és az ügyfélkapcsolatok kezelésében. A NetSuite jó választás lehet, ha ugyanazon szolgáltatótól szeretne üzemeltetési eszközöket és ellátási lánc-kezelést.

A Netsuite legjobb funkciói

Valós idejű adatok és átláthatóság az üzleti tevékenységében, hogy megalapozott döntéseket hozhasson.

A növekedéshez igazítható

Képes pénzügyi tervezés, jelentéskészítés és konszolidáció kezelésére

A Netsuite korlátai

Egyes értékelők lassú teljesítményről számolnak be.

A szoftver összetettsége miatt formális képzésekre van szükség.

A testreszabáshoz speciális képzés vagy ismeretek szükségesek.

Netsuite árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Netsuite értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (2618+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (1346+ értékelés)

4. SafetyCulture

via SafetyCulture

A SafetyCulture, korábban iAuditor néven ismert, egy ellenőrzési és jelentéstételi operációs szoftver.

Széles körű funkciói között megtalálható az ellenőrzéskezelés, a veszélyek azonosítása, az incidensek kezelése, a képzéskezelés, a kommunikációs eszközök és a robusztus jelentéskészítési funkciók.

Felhőalapú megoldásként a SafetyCulture bárhonnan elérhető, és vállalkozásának növekedésével együtt skálázható. Fókuszában a fokozott biztonság, a jobb minőség-ellenőrzés, a jobb megfelelés, a jobb kommunikáció és az adatalapú döntéshozatal áll.

A SafetyCulture legjobb funkciói

Több eszközön is működik

Készít helyszíni ellenőrzési jelentéseket

Könnyű és egyszerű használat

A SafetyCulture korlátai

Főként az egészségügyi és biztonsági műveletekre korlátozódik

A véleményezők alkalmi hibákról és technikai nehézségekről számolnak be.

Egyes értékelők az If/Then helyett If/And opciókat szeretnének.

A SafetyCulture árai

Ingyenes

Prémium : 24 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

SafetyCulture értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (47+ értékelés)

Capterra (iAuditor):4,6/5 (193+ értékelés)

5. Scoro

via Scoro

A Scoro munkamenedzsment szoftver egy all-in-one üzemeltetési menedzsment szoftver megoldás.

Üzleti menedzsment szoftvere összefogja az összes eszközt, amire szüksége van a működés racionalizálásához. Akár több projektet kell kezelnie, akár mindent nyomon kell követnie az értékesítéstől a pénzügyekig, a Scoro mindenre megoldást kínál.

Felhasználóbarát felületével és hatékony funkcióival a Scoro lehetővé teszi a csapatok számára a hatékony együttműködést és az adatokon alapuló döntéshozatalt.

Tartsa kézben projektjeit, növelje termelékenységét és érjen el jobb üzleti eredményeket a Scoro all-in-one megoldásával.

A Scoro legjobb funkciói

A Scoro bevezetési szakértői segítenek a beállításban, az optimalizálásban és a képzésben.

A felhasználói felület friss, tiszta és barátságos.

Kiválóan alkalmas költségvetés-tervezéshez és jövőbeli tervezéshez is.

A Scoro korlátai

Sok felhasználóval rendelkező vállalatok számára drága lehet.

A tanulási görbe miatt képzésre van szükség

Korlátozott funkciók a mobilalkalmazásban

A Scoro árai

Alapvető : 26 USD/hó felhasználónként

Standard : 37 USD/hó felhasználónként

Pro : 63 USD/hó felhasználónként

Ultimate: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Scoro értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (386+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (223+ értékelés)

6. Odoo

via Odoo

Az Odoo egy nyílt forráskódú fejlesztési modell, amely teljes üzleti menedzsment alkalmazáscsomagot kínálva az üzemeltetés menedzsmentre specializálódott.

Különböző funkcionális területeket fed le, beleértve az értékesítést, a CRM-et, a készletgazdálkodást, a gyártást, a könyvelést, a humánerőforrás-gazdálkodást, a projektmenedzsmentet és még sok mást.

Az Odoo moduláris és testreszabható megközelítése lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy kiválasszák és integrálják a számukra szükséges modulokat, így ez egy sokoldalú megoldás, amely minden méretű és iparágú vállalat számára alkalmas.

Az Odoo egy all-in-one platformot kínál, amely egyszerűsíti az üzleti folyamatokat, növeli a hatékonyságot és lehetővé teszi az adatokon alapuló döntéshozatalt, végső soron segítve a vállalkozásokat a növekedésben és a siker elérésében.

Az Odoo legjobb funkciói

Többnyelvű és több pénznemet támogató funkciói alkalmassá teszik a különböző régiókban és piacokon működő vállalkozások számára.

A moduláris kialakítás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy üzleti igényeiknek megfelelő speciális alkalmazásokat válasszanak és integráljanak.

Számos vállalkozás igényeit kielégíti, beleértve a startupokat, a kis- és középvállalkozásokat, valamint a nagyvállalatokat.

Az Odoo korlátai

A moduláris kialakítás megnehezítheti a testreszabást

A felhasználók szerint az ismétlődő feladatok időigényesek lehetnek.

Meredek tanulási görbe

Odoo árak

Ingyenes

Standard : 25 USD/hó felhasználónként

Egyedi: 37 USD/hó felhasználónként

Odoo értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (98+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (703+ értékelés)

7. Pipefy

via Pipefy

A Pipefy egy kódolás nélküli munkafolyamat-automatizáló szoftver, amely segíti a vállalkozásokat a működésük folyamatainak racionalizálásában és a hatékonyság javításában. Ez egy felhőalapú szoftver, amelyet minden méretű vállalkozás használhat.

A Pipefy segítségével számos üzemeltetési feladat automatizálható, többek között a beszerzés, az IT-ügyfélszolgálat, a HR és az értékesítés.

A drag-and-drop felület, az előre elkészített sablonok, az integrációk és a biztonsági funkciók miatt a Pipefy jó választás azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyek az operációk kezelésére törekednek.

A Pipefy legjobb funkciói

Valós idejű csapatmunka funkciók

Időigényes regisztrációs folyamat

Nagyon felhasználóbarát, különösen a készletnyilvántartáshoz

A Pipefy korlátai

A központosított globális munkafolyamat hiánya egy kis plusz munkát jelent a jóváhagyások terén.

A véleményezők szerint nem minden mező kereshető.

Egyes felhasználók szerint az eszközök konfigurálása túl bonyolult.

Pipefy árak

Starter: Ingyenes

Üzleti : 25 USD/hó felhasználónként

Vállalatok : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Korlátlan: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Pipefy értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (212+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (304+ értékelés)

8. Zoho Creator

a Zoho Creator segítségével

Ha alacsony kódszintű alkalmazásfejlesztő platformot keres, amely segít Önnek testreszabott szoftverek létrehozásában, akkor a Zoho Creator remek választás lehet!

A Zoho Creator segítségével egyedi üzemeltetési menedzsment szoftvereszközök hozhatók létre.

Számos funkcióval segíti a vállalkozásokat a műveletek és munkafolyamatok digitalizálásában és kezelésében, valamint integrálható a meglévő szoftverekkel és adatokkal.

Az űrlapkészítőtől a munkafolyamat-automatizáláson és a jelentéskészítésen át az együttműködésig, a Zoho üzemeltetési menedzsment eszközei minden olyan funkciót biztosítanak, amelyre a legtöbb vállalkozásnak szüksége van a hatékonyság növelése, az ügyfélszolgálat javítása és a jobb döntéshozatal érdekében.

A Zoho Creator legjobb funkciói

Tanulja meg, hogyan készíthet egyedi alkalmazásokat kevesebb mint egy óra alatt a bemutató könyvtár segítségével.

Szilárd automatizálás és egyszerű munkafolyamatok

Kiváló integráció más Zoho eszközökkel

A Zoho Creator korlátai

Sok értékelő panaszkodik a lassú ügyfélszolgálatra.

Korlátozott segítségnyújtási források a kezdéshez

Az adminisztráció elsajátítása időbe telik

Zoho Creator árak

Standard : 8 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 20 USD/hó felhasználónként

Vállalatok : 25 USD/hó felhasználónként

Személyre szabott: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Zoho Creator értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (155+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (149+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Zoho alternatívákat!

9. Hubspot Operations Hub

a Hubspot Operations Hubon keresztül

Ha HubSpot-felhasználó, érdemes megnéznie a HubSpot Operations Hub üzemeltetési menedzsment szoftvert. Ez egy eszközkészlet, amely a HubSpot CRM platformjához kapcsolódik, és amelynek segítségével a csapatok összekapcsolhatják az alkalmazásokat, szinkronizálhatják és tisztíthatják az ügyféladatokat, valamint automatizálhatják a folyamatokat.

Az operációs szoftver célja, hogy minden méretű vállalkozásnak segítsen javítani adatkezelésén, automatizálni munkafolyamatait és méretezni működését. A HubSpot ügyfélkapcsolat-kezelő szoftverének része, ezért a CRM-mel együtt kell használnia.

Ha adatkezelési folyamatok javítására, munkafolyamatok automatizálására és működésének bővítésére keres megoldást, akkor a HubSpot Operations Hub jó választás lehet.

A Hubspot Operations Hub legjobb funkciói

24/7 ügyfélszolgálat csevegésen, telefonon vagy e-mailen keresztül

Több mint 1400 harmadik féltől származó alkalmazással integrálható

Webhookok, programozható automatizálás és botok

A Hubspot Operations Hub korlátai

Használnia kell a Hubspot ügyfélkapcsolat-kezelő platformját is.

Ingyenes csomagot kínál, de a teljes funkcionalitású platform drága.

A beállításhoz jelentős időbefektetés szükséges.

Hubspot Operations Hub árak

Ingyenes

Starter : 45 USD/hó

Professzionális : 720 USD/hó

Vállalat: 2000 USD/hó

Hubspot Operations Hub értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (365+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (263+ értékelés)

10. ProofHub

via ProofHub

Felhasználóbarát felülettel és intuitív együttműködési eszközökkel a ProofHub projektmenedzsment és együttműködési szoftver egy felhasználóbarát üzemeltetési menedzsment szoftverplatformot kínál.

Gantt-diagramjai és Kanban-táblái segítenek a projekttervezésben és -végrehajtásban, az egyedi munkafolyamatok és az automatizálás pedig egyszerűsítik az ismétlődő feladatokat. Ezenkívül fájlmegosztó és korrektúrával kapcsolatos eszközei elősegítik az együttműködést.

A ProofHub központosított platformja valós idejű frissítéseket biztosít, elősegítve az átlátható kommunikációt és a zökkenőmentes működést.

A robusztus jelentéskészítési és elemzési funkcióknak köszönhetően a vállalkozások értékes betekintést nyerhetnek a teljesítménymutatókba, így a ProofHub hatékony megoldás az operatív menedzsment és a projektek sikeressége szempontjából.

A ProofHub legjobb funkciói

Intuitív és könnyen használható

Kiváló feladatkezelési szervezés

All-in-one megoldás minden méretű csapat számára

A ProofHub korlátai

A felhasználók szerint hiányoznak belőle a fejlett jegyzetelési funkciók, a projektmenedzsment és a csapatmunka, összehasonlítva a átfogóbb platformokkal.

Korlátozott számlázási lehetőségek, hacsak nem használ integrációkat

A véleményezők szerint a mobilalkalmazás teljesítménye korlátozott.

A ProofHub árai

Alapvető : 45 USD/hó

Ultimate Control: 150 USD/hó felhasználónként

ProofHub értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (82+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (82+ értékelés)

Amikor operációs menedzsment rendszert választ a csapatának, keressen egy skálázható, all-in-one platformot, amely átfogó feladatkezelést, hatékony erőforrás-kezelést, adatvizualizációt és jelentéskészítést, valamint erős együttműködési eszközöket kínál.

Akár egy startup vállalkozás, amely még csak most tanulja a feladatmegosztást, akár egy nagyvállalat, amely több csapatot irányít, a megfelelő üzemeltetési menedzsment szoftver segíthet a termelékenység és a növekedés fokozásában.

Ha skálázható, all-in-one üzemeltetés-menedzsment szoftverrendszereket keres, akkor fontolja meg a ClickUp-ot! Teljes funkcionalitású projektmenedzsment szoftvere és feladatkezelő eszközei, hatékony erőforrás-elosztása, adatvizualizációja és jelentéskészítése, valamint erős együttműködési eszközei miatt a ClickUp kiváló választás.

Próbálja ki még ma a ClickUp-ot!