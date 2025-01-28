A 10 legjobb üzemeltetési menedzsment szoftver 2025-ben

Az olyan kihívások, mint a munkaerőhiány, az ellátási lánc zavarai, a technológiai változások, a fenntarthatóság és a globalizáció miatt az üzleti műveletek irányítása minden eddiginél nehezebb feladat lett.
A versenyképesség megőrzése érdekében minden méretű vállalatnak gyorsan alkalmazkodnia és reagálnia kell. A sikeres üzleti tevékenység elengedhetetlen eleme a megfelelő stratégiák, folyamatok és eszközök rendelkezésre állása, amelyekkel ezeket a kihívásokat kezelni lehet.
Annak érdekében, hogy segítsünk kiválasztani a vállalkozásához legmegfelelőbb üzemeltetési menedzsment szoftvert, az alábbiakban áttekintjük a piacon elérhető legjobb szoftvereket.
Mit kell keresnie az üzemeltetési menedzsment szoftverekben?
Az üzleti világban az üzemeltetési menedzsment szoftverek jelentősen megváltoztatják a folyamatok és az üzemeltetési költségek racionalizálását.
De a számtalan lehetőség közül hogyan találja meg a legmegfelelőbbet? És mi a műveletek kezelésére szolgáló szoftverek ésszerű ára?
Íme egy ellenőrzőlista, amelyet az üzemeltetési vezetőknek és a vállalkozás tulajdonosoknak érdemes figyelembe venniük az üzemeltetési menedzsment szoftverek keresésekor:
- All-in-one platform: Az üzemeltetési menedzsment szoftverekkel sok mozgó alkatrészt kell egyensúlyoznia. Kerülje el az alkalmazások közötti váltás és a munkafolyamatok ismétlése okozta gondokat és időveszteséget azáltal, hogy olyan all-in-one megoldást keres, amely lehetővé teszi a legfontosabb alkalmazások integrálását.
- Átfogó feladatkezelés: testreszabható munkafolyamatok, függőségek és valós idejű frissítések, hogy mindenki a terv szerint haladjon.
- Hatékony erőforrás-elosztás: Keressen olyan eszközöket, amelyek hatékony erőforrás-tervezéssel segítik a termelékenység maximalizálását.
- Adatok vizualizálása és jelentések: A világos táblázatok és grafikonok lehetővé teszik az adatokon alapuló döntéshozatalt.
- Együttműködés és kommunikáció: A központosított csatornák és a dokumentumok megosztása elősegíti a csapatmunkát és növeli a termelékenységet.
- Skálázhatóság és rugalmasság: Válasszon olyan szoftvert, amely alkalmazkodik a változó igényeihez, ahogy vállalkozása növekszik.
- Integrációs kompatibilitás: Keresse meg a meglévő alkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációt az üzemeltetési menedzsment megoldások simább működése érdekében.
- Alkalmazottak menedzsmentje, elkötelezettség és képzés: Keressen olyan eszközöket, amelyek segítik az alkalmazottak menedzsmentjét, elkötelezettségét és képzését, hogy produktív és motivált munkaerőt tudjon kialakítani.
Ezeket a kulcsfontosságú funkciókat figyelembe véve megtalálhatja az ideális üzemeltetési menedzsment szoftvert, amellyel optimalizálhatja vállalkozását és sikerre viheti!
A 10 legjobb üzemeltetési menedzsment szoftver
Az alábbi listában áttekintjük a 2024-es év legjobb üzemeltetési menedzsment szoftvereit. Ajánlásaink megfogalmazásakor olyan tényezőket veszünk figyelembe, mint a funkciók, az ár és a skálázhatóság.
Emellett rövid áttekintést adunk az egyes szoftverekről, hogy könnyen összehasonlíthassa és összevetethesse a különböző lehetőségeket.
1. ClickUp
A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely átfogó üzemeltetési menedzsment szoftver megoldásokat kínál minden méretű vállalkozás számára.
Szervezze, fejlessze és bővítse vállalkozását hatékonyan az összes szükséges eszközzel, beleértve az irodai menedzsment szoftvert, a munkafolyamat-kezelést és -automatizálást, a stratégiai tervezési sablonokat és a csapatmenedzsment funkciókat.
Vegye kézbe vállalkozása irányítását a feladatkövetés, az alkalmazottak elkötelezettségének és irányításának, a készletgazdálkodásnak, a humánerőforrás-menedzsmentnek, az SOP-sablonoknak, a dokumentumkezelésnek, a termékmenedzsmentnek és még sok másnak a segítségével.
Több mint 15 testreszabható nézettel a ClickUp szilárd üzemeltetési menedzsment rendszert kínál vállalkozása minden területéhez.
A ClickUp legjobb funkciói
- Erőteljes, több mint 1000 integrációval rendelkező, mindent magában foglaló megoldás
- Képes kezelni az üzemeltetés menedzsment minden aspektusát, a készletektől a HR-en át a projektmenedzsment KPI-kig.
- Testreszabható feladatkezelő eszközök különböző üzleti funkciókhoz
A ClickUp korlátai
- A rendelkezésre álló funkciók miatt meredek a tanulási görbe.
- A gyakori emlékeztetők egyes felhasználók számára irritálóak lehetnek.
- Korlátozott funkcionalitás mobil eszközökön
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (8334+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3739+ értékelés)
2. Connecteam
A Connecteam egy all-in-one alkalmazottkezelési megoldás, amely segít a vállalkozásoknak a deskless csapatok alkalmazottaival kapcsolatos feladatok koordinálásában.
Az üzemeltetési menedzsment szoftver számos funkciót kínál, például alkalmazotti kommunikáció, munkaidő-nyilvántartás, ütemezés, ellenőrzőlista és űrlapok, alkalmazotti feladatkezelés, valamint HR és személyzeti menedzsment.
A Connecteam egy felhőalapú szoftver, amely megfizethető és könnyen használható! Kiváló választás lehet azoknak a vállalatoknak, amelyek javítani szeretnék általános működési hatékonyságukat.
A Connecteam legjobb funkciói
- Rendkívül intuitív, könnyen használható felhasználói felület
- Kiváló valós idejű mobil csevegő kommunikáció
- Hasznos, automatikusan generált jelentések, például a műszak végi jelentés
A Connecteam korlátai
- A teljes funkcionalitás és szolgáltatások igénybevételéhez frissítés szükséges.
- Sok értékelő úgy véli, hogy az árazási tervek átláthatóbbak és logikusabbak lehetnének.
Connecteam árak
- Kisvállalkozások: Ingyenes
- Alap: 29 USD/hó
- Haladó: 49 USD/hó
- Szakértő: 99 USD/hó
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Connecteam értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (39+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (294+ értékelés)
3. Netsuite
Ha pénzügyi szempontból elsődleges műveletkezelő szoftverrendszert keres, a NetSuite vállalati erőforrás-tervező (ERP) szoftver jó választás lehet az Ön számára. A felhőalapú platform segít a vállalkozásoknak pénzügyeik, műveleteik és ügyfélkapcsolataik kezelésében.
Számos funkciót kínál, többek között könyvelést, CRM-et, készletkezelést, e-kereskedelmet és még sok mást. A NetSuite egy skálázható és rugalmas szoftver, amelyet minden méretű vállalkozás használhat.
A NetSuite jó választás lehet azoknak a vállalkozásoknak, amelyek felhőalapú üzemeltetési rendszert vagy szoftvert keresnek egy all-in-one ERP szoftverben, amely segít nekik a pénzügyek, az üzemeltetés és az ügyfélkapcsolatok kezelésében. A NetSuite jó választás lehet, ha ugyanazon szolgáltatótól szeretne üzemeltetési eszközöket és ellátási lánc-kezelést.
A Netsuite legjobb funkciói
- Valós idejű adatok és átláthatóság az üzleti tevékenységében, hogy megalapozott döntéseket hozhasson.
- A növekedéshez igazítható
- Képes pénzügyi tervezés, jelentéskészítés és konszolidáció kezelésére
A Netsuite korlátai
- Egyes értékelők lassú teljesítményről számolnak be.
- A szoftver összetettsége miatt formális képzésekre van szükség.
- A testreszabáshoz speciális képzés vagy ismeretek szükségesek.
Netsuite árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Netsuite értékelések és vélemények
- G2: 4,0/5 (2618+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (1346+ értékelés)
4. SafetyCulture
A SafetyCulture, korábban iAuditor néven ismert, egy ellenőrzési és jelentéstételi operációs szoftver.
Széles körű funkciói között megtalálható az ellenőrzéskezelés, a veszélyek azonosítása, az incidensek kezelése, a képzéskezelés, a kommunikációs eszközök és a robusztus jelentéskészítési funkciók.
Felhőalapú megoldásként a SafetyCulture bárhonnan elérhető, és vállalkozásának növekedésével együtt skálázható. Fókuszában a fokozott biztonság, a jobb minőség-ellenőrzés, a jobb megfelelés, a jobb kommunikáció és az adatalapú döntéshozatal áll.
A SafetyCulture legjobb funkciói
- Több eszközön is működik
- Készít helyszíni ellenőrzési jelentéseket
- Könnyű és egyszerű használat
A SafetyCulture korlátai
- Főként az egészségügyi és biztonsági műveletekre korlátozódik
- A véleményezők alkalmi hibákról és technikai nehézségekről számolnak be.
- Egyes értékelők az If/Then helyett If/And opciókat szeretnének.
A SafetyCulture árai
- Ingyenes
- Prémium: 24 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
SafetyCulture értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (47+ értékelés)
- Capterra (iAuditor):4,6/5 (193+ értékelés)
5. Scoro
A Scoro munkamenedzsment szoftver egy all-in-one üzemeltetési menedzsment szoftver megoldás.
Üzleti menedzsment szoftvere összefogja az összes eszközt, amire szüksége van a működés racionalizálásához. Akár több projektet kell kezelnie, akár mindent nyomon kell követnie az értékesítéstől a pénzügyekig, a Scoro mindenre megoldást kínál.
Felhasználóbarát felületével és hatékony funkcióival a Scoro lehetővé teszi a csapatok számára a hatékony együttműködést és az adatokon alapuló döntéshozatalt.
Tartsa kézben projektjeit, növelje termelékenységét és érjen el jobb üzleti eredményeket a Scoro all-in-one megoldásával.
A Scoro legjobb funkciói
- A Scoro bevezetési szakértői segítenek a beállításban, az optimalizálásban és a képzésben.
- A felhasználói felület friss, tiszta és barátságos.
- Kiválóan alkalmas költségvetés-tervezéshez és jövőbeli tervezéshez is.
A Scoro korlátai
- Sok felhasználóval rendelkező vállalatok számára drága lehet.
- A tanulási görbe miatt képzésre van szükség
- Korlátozott funkciók a mobilalkalmazásban
A Scoro árai
- Alapvető: 26 USD/hó felhasználónként
- Standard: 37 USD/hó felhasználónként
- Pro: 63 USD/hó felhasználónként
- Ultimate: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Scoro értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (386+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (223+ értékelés)
6. Odoo
Az Odoo egy nyílt forráskódú fejlesztési modell, amely teljes üzleti menedzsment alkalmazáscsomagot kínálva az üzemeltetés menedzsmentre specializálódott.
Különböző funkcionális területeket fed le, beleértve az értékesítést, a CRM-et, a készletgazdálkodást, a gyártást, a könyvelést, a humánerőforrás-gazdálkodást, a projektmenedzsmentet és még sok mást.
Az Odoo moduláris és testreszabható megközelítése lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy kiválasszák és integrálják a számukra szükséges modulokat, így ez egy sokoldalú megoldás, amely minden méretű és iparágú vállalat számára alkalmas.
Az Odoo egy all-in-one platformot kínál, amely egyszerűsíti az üzleti folyamatokat, növeli a hatékonyságot és lehetővé teszi az adatokon alapuló döntéshozatalt, végső soron segítve a vállalkozásokat a növekedésben és a siker elérésében.
Az Odoo legjobb funkciói
- Többnyelvű és több pénznemet támogató funkciói alkalmassá teszik a különböző régiókban és piacokon működő vállalkozások számára.
- A moduláris kialakítás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy üzleti igényeiknek megfelelő speciális alkalmazásokat válasszanak és integráljanak.
- Számos vállalkozás igényeit kielégíti, beleértve a startupokat, a kis- és középvállalkozásokat, valamint a nagyvállalatokat.
Az Odoo korlátai
- A moduláris kialakítás megnehezítheti a testreszabást
- A felhasználók szerint az ismétlődő feladatok időigényesek lehetnek.
- Meredek tanulási görbe
Odoo árak
- Ingyenes
- Standard: 25 USD/hó felhasználónként
- Egyedi: 37 USD/hó felhasználónként
Odoo értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (98+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (703+ értékelés)
7. Pipefy
A Pipefy egy kódolás nélküli munkafolyamat-automatizáló szoftver, amely segíti a vállalkozásokat a működésük folyamatainak racionalizálásában és a hatékonyság javításában. Ez egy felhőalapú szoftver, amelyet minden méretű vállalkozás használhat.
A Pipefy segítségével számos üzemeltetési feladat automatizálható, többek között a beszerzés, az IT-ügyfélszolgálat, a HR és az értékesítés.
A drag-and-drop felület, az előre elkészített sablonok, az integrációk és a biztonsági funkciók miatt a Pipefy jó választás azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyek az operációk kezelésére törekednek.
A Pipefy legjobb funkciói
- Valós idejű csapatmunka funkciók
- Időigényes regisztrációs folyamat
- Nagyon felhasználóbarát, különösen a készletnyilvántartáshoz
A Pipefy korlátai
- A központosított globális munkafolyamat hiánya egy kis plusz munkát jelent a jóváhagyások terén.
- A véleményezők szerint nem minden mező kereshető.
- Egyes felhasználók szerint az eszközök konfigurálása túl bonyolult.
Pipefy árak
- Starter: Ingyenes
- Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Korlátlan: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Pipefy értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (212+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (304+ értékelés)
8. Zoho Creator
Ha alacsony kódszintű alkalmazásfejlesztő platformot keres, amely segít Önnek testreszabott szoftverek létrehozásában, akkor a Zoho Creator remek választás lehet!
A Zoho Creator segítségével egyedi üzemeltetési menedzsment szoftvereszközök hozhatók létre.
Számos funkcióval segíti a vállalkozásokat a műveletek és munkafolyamatok digitalizálásában és kezelésében, valamint integrálható a meglévő szoftverekkel és adatokkal.
Az űrlapkészítőtől a munkafolyamat-automatizáláson és a jelentéskészítésen át az együttműködésig, a Zoho üzemeltetési menedzsment eszközei minden olyan funkciót biztosítanak, amelyre a legtöbb vállalkozásnak szüksége van a hatékonyság növelése, az ügyfélszolgálat javítása és a jobb döntéshozatal érdekében.
A Zoho Creator legjobb funkciói
- Tanulja meg, hogyan készíthet egyedi alkalmazásokat kevesebb mint egy óra alatt a bemutató könyvtár segítségével.
- Szilárd automatizálás és egyszerű munkafolyamatok
- Kiváló integráció más Zoho eszközökkel
A Zoho Creator korlátai
- Sok értékelő panaszkodik a lassú ügyfélszolgálatra.
- Korlátozott segítségnyújtási források a kezdéshez
- Az adminisztráció elsajátítása időbe telik
Zoho Creator árak
- Standard: 8 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 20 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: 25 USD/hó felhasználónként
- Személyre szabott: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Zoho Creator értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (155+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (149+ értékelés)
9. Hubspot Operations Hub
Ha HubSpot-felhasználó, érdemes megnéznie a HubSpot Operations Hub üzemeltetési menedzsment szoftvert. Ez egy eszközkészlet, amely a HubSpot CRM platformjához kapcsolódik, és amelynek segítségével a csapatok összekapcsolhatják az alkalmazásokat, szinkronizálhatják és tisztíthatják az ügyféladatokat, valamint automatizálhatják a folyamatokat.
Az operációs szoftver célja, hogy minden méretű vállalkozásnak segítsen javítani adatkezelésén, automatizálni munkafolyamatait és méretezni működését. A HubSpot ügyfélkapcsolat-kezelő szoftverének része, ezért a CRM-mel együtt kell használnia.
Ha adatkezelési folyamatok javítására, munkafolyamatok automatizálására és működésének bővítésére keres megoldást, akkor a HubSpot Operations Hub jó választás lehet.
A Hubspot Operations Hub legjobb funkciói
- 24/7 ügyfélszolgálat csevegésen, telefonon vagy e-mailen keresztül
- Több mint 1400 harmadik féltől származó alkalmazással integrálható
- Webhookok, programozható automatizálás és botok
A Hubspot Operations Hub korlátai
- Használnia kell a Hubspot ügyfélkapcsolat-kezelő platformját is.
- Ingyenes csomagot kínál, de a teljes funkcionalitású platform drága.
- A beállításhoz jelentős időbefektetés szükséges.
Hubspot Operations Hub árak
- Ingyenes
- Starter: 45 USD/hó
- Professzionális: 720 USD/hó
- Vállalat: 2000 USD/hó
Hubspot Operations Hub értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (365+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (263+ értékelés)
10. ProofHub
Felhasználóbarát felülettel és intuitív együttműködési eszközökkel a ProofHub projektmenedzsment és együttműködési szoftver egy felhasználóbarát üzemeltetési menedzsment szoftverplatformot kínál.
Gantt-diagramjai és Kanban-táblái segítenek a projekttervezésben és -végrehajtásban, az egyedi munkafolyamatok és az automatizálás pedig egyszerűsítik az ismétlődő feladatokat. Ezenkívül fájlmegosztó és korrektúrával kapcsolatos eszközei elősegítik az együttműködést.
A ProofHub központosított platformja valós idejű frissítéseket biztosít, elősegítve az átlátható kommunikációt és a zökkenőmentes működést.
A robusztus jelentéskészítési és elemzési funkcióknak köszönhetően a vállalkozások értékes betekintést nyerhetnek a teljesítménymutatókba, így a ProofHub hatékony megoldás az operatív menedzsment és a projektek sikeressége szempontjából.
A ProofHub legjobb funkciói
- Intuitív és könnyen használható
- Kiváló feladatkezelési szervezés
- All-in-one megoldás minden méretű csapat számára
A ProofHub korlátai
- A felhasználók szerint hiányoznak belőle a fejlett jegyzetelési funkciók, a projektmenedzsment és a csapatmunka, összehasonlítva a átfogóbb platformokkal.
- Korlátozott számlázási lehetőségek, hacsak nem használ integrációkat
- A véleményezők szerint a mobilalkalmazás teljesítménye korlátozott.
A ProofHub árai
- Alapvető: 45 USD/hó
- Ultimate Control: 150 USD/hó felhasználónként
ProofHub értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (82+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (82+ értékelés)
A legjobb üzemeltetés-menedzsment szoftverek kiválasztása
Amikor operációs menedzsment rendszert választ a csapatának, keressen egy skálázható, all-in-one platformot, amely átfogó feladatkezelést, hatékony erőforrás-kezelést, adatvizualizációt és jelentéskészítést, valamint erős együttműködési eszközöket kínál.
Akár egy startup vállalkozás, amely még csak most tanulja a feladatmegosztást, akár egy nagyvállalat, amely több csapatot irányít, a megfelelő üzemeltetési menedzsment szoftver segíthet a termelékenység és a növekedés fokozásában.
Ha skálázható, all-in-one üzemeltetés-menedzsment szoftverrendszereket keres, akkor fontolja meg a ClickUp-ot! Teljes funkcionalitású projektmenedzsment szoftvere és feladatkezelő eszközei, hatékony erőforrás-elosztása, adatvizualizációja és jelentéskészítése, valamint erős együttműködési eszközei miatt a ClickUp kiváló választás.
Próbálja ki még ma a ClickUp-ot!