A 10 legjobb IT üzemeltetési szoftver 2025-ben (vélemények és árak)

Hé, IT-bajnokok! Ti vagytok a megmentőink. Hozzátok fordulunk, amikor az irodai internet nem működik, a szerverkonfigurációk elromlanak, és az alkalmazások ok nélkül folyamatosan összeomlanak. Úgy tűnik, minden problémára van megoldásotok.

De biztosan nehéz minden nap ennyi problémával foglalkozni, igaz?

Bár nem tudjuk teljes mértékben lecsökkenteni a terheit, néhány ajánlást tudunk adni olyan szoftvermegoldásokról, amelyek segíthetnek Önnek. Íme a 10 legjobb IT üzemeltetési menedzsment szoftver 2024-ben. De először...

Mit kell keresnie az IT-műveletek menedzsment szoftverekben?

Íme egy praktikus ellenőrzőlista, amely segít kiválasztani a legjobb IT-műveletek menedzsment szoftvert:

Funkcionalitás : Válasszon olyan IT-műveletek kezelő eszközt, amelynek funkciói és képességei megfelelnek : Válasszon olyan IT-műveletek kezelő eszközt, amelynek funkciói és képességei megfelelnek az IT-műveletek igényeinek és céljainak . Ha például a hálózat teljesítményét kell figyelnie, keressen olyan IT-műveletek kezelő eszközt, amely valós idejű láthatóságot, riasztásokat és jelentéseket biztosít.

Könnyű használat : Az IT-műveleti eszközöknek könnyen telepíthetőnek, konfigurálhatónak és használhatónak kell lenniük. Válasszon olyan eszközt, amely felhasználóbarát felülettel, intuitív navigációval, : Az IT-műveleti eszközöknek könnyen telepíthetőnek, konfigurálhatónak és használhatónak kell lenniük. Válasszon olyan eszközt, amely felhasználóbarát felülettel, intuitív navigációval, világos dokumentációval rendelkezik, és jól integrálható a meglévő rendszereibe.

Skálázhatóság : A legjobb üzemeltetési megoldásoknak képesnek kell lenniük kezelni az IT-környezet növekedését és összetettségét, : A legjobb üzemeltetési megoldásoknak képesnek kell lenniük kezelni az IT-környezet növekedését és összetettségét, az IT-üzemeltetés igényeinek és az erőforrások változásának megfelelően skálázva. Emellett képesnek kell lenniük támogatni az új technológiákat, mint például a felhő, az IoT, az AI és az 5G.

Biztonság: A legfontosabb, hogy az IT-infrastruktúráját megvédje a kibertámadásoktól és fenyegetésektől. Keressen olyan robusztus biztonsági funkciókat, mint a titkosítás, a hitelesítés, az engedélyezés és az ellenőrzés. Ellenőrizze azt is, hogy megfelel-e a biztonsági szabványoknak és előírásoknak, például a GDPR, a HIPAA és a PCI DSS előírásoknak.

Ezeket a legfontosabb funkciókat figyelembe véve megtalálhatja az ideális IT-műveletek menedzsment szoftvert, amellyel gyorsan megoldhatja a problémákat és fenntarthatja az IT-infrastruktúra megfelelő működését.

A 10 legjobb IT üzemeltetési menedzsment szoftver megoldás

1. ClickUp

Fedezze fel a ClickUp alkalmazást, és kezelje IT-projekteit mesterséges intelligencia, több mint 15 nézet és feladatok automatizálása segítségével.

A ClickUp projektmenedzsment platformja szoftverfejlesztő csapatok számára lehetővé teszi az IT-műveletek távoli tervezését, nyomon követését és kezelését.

Több mint 35 ClickApp-pal és több száz, a projektjeihez testreszabható IT-műveletek kezelési sablonnal a ClickUp az egyik legjobb egységes IT-műveletek kezelési platformot kínálja.

Növelje a termelékenységet a kollaboratív feladatkezeléssel: hozzárendelhet feladatokat, megjegyzéseket címkézhet és képernyőfelvételeket oszthat meg egy platformon.

Hozzon létre ClickUp feladatokat, és rendeljen hozzájuk kategóriákat, hogy nyomon követhesse az olyan incidenseket, mint a szerverleállások, a szoftverhibák és a hardvermeghibásodások. Kommunikáljon az IT-csapatával és az érdekelt fel ekkel csevegés, megjegyzések és fájlmegosztás segítségével.

Mi több? Dokumentálja az IT-folyamatokat, mint például az onboarding, a változások jóváhagyása, a kiadások tesztelése és egyebek a ClickUp Docs-ban, hogy mindenki tisztában legyen a kontextussal. Akár összekapcsolhatja a Docs-ot és a feladatokat is, hogy végrehajtsa a munkafolyamatokat és egyszerűsítse az incidenskezelést a csapatával. Widgetek hozzáadásával frissítheti a munkafolyamatokat, megváltoztathatja a projekt állapotát és egyebeket – mindezt az editoron belül.

A ClickUp legjobb funkciói

Töltse le ezt a sablont Dokumentálja, kövesse nyomon és oldja meg az incidenseket gyorsan és hatékonyan a ClickUp IT incidensjelentési sablonjával.

A ClickUp korlátai

Beállítása és testreszabása időt és erőfeszítést igényel

Viszonylag meredek tanulási görbe

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: 5 USD/tag (minden fizetős csomagban elérhető) 5 USD/tag (minden fizetős csomagban elérhető)

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

2. Connecteam

A Connecteam egy all-in-one üzemeltetési menedzsment megoldás. Ez azt jelenti, hogy funkciói nem korlátozódnak az IT-üzemeltetésre, hanem kiterjednek a feladatok és a csapatok menedzsmentjére is. Például lehetővé teszi feladatok és ellenőrzőlisták létrehozását, határidők kijelölését és teljesítményjelentések készítését.

Emellett megszünteti a vállalatok IT-függőségét azáltal, hogy egy helyen biztosít közvetlen hozzáférést a vállalati tudáshoz, erőforrásokhoz és kapcsolatokhoz, anélkül, hogy fennállna az adat szivárgás vagy a biztonsági szabályok megsértésének kockázata.

Könnyen használható és minden méretű vállalkozás számára testreszabható. A Connecteam jó választás a szétszórt és többfunkciós csapatok vezetői számára az együttműködés egyszerűsítése és a termelékenység fenntartása érdekében.

A Connecteam legjobb funkciói

Könnyedén kommunikáljon IT-csapatának tagjaival élő csevegés, vállalati frissítések, felmérések és egyéb eszközök segítségével.

Szervezze meg napi IT-műveleteit, például a feladatok létrehozását és kiosztását, az űrlapok és ellenőrzőlisták kitöltését, valamint a problémák és incidensek jelentését egy helyen.

Kövesse nyomon az egyes feladatok és űrlapok előrehaladását és állapotát, és szerezzen be valós idejű jelentéseket a terepről

Készítsen és küldjön ütemterveket, kövesse nyomon a munkaidőt GPS-helymeghatározással és geofence-szel, és exportálja a munkaidő-nyilvántartásokat a bérszámfejtéshez.

Az alkalmazottak fejlődését elősegítő funkciók, például mobil tanfolyamok segítségével vegye fel, képezze és fejlessze IT-csapatának készségeit és ismereteit.

A Connecteam korlátai

A ingyenes csomagban korlátozott funkciók

Az árak kisebb csapatok (30 felhasználónál kevesebb) számára drágák lehetnek.

Nincs natív integráció a népszerű IT-szolgáltatáskezelő eszközökkel, mint például a Jira, a Zendesk vagy a ServiceNow.

A Connecteam árai

Kisvállalkozások: Ingyenes (legfeljebb 10 felhasználó)

Alap: 29 USD/hó

Haladó: 49 USD/hó

Szakértő: 99 USD/hó

Minden fizetős csomag 30 vagy több felhasználó esetén kedvezményt kínál.

Connecteam értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (310+ értékelés)

3. ServiceNow

A ServiceNow szoftver olyan, mint egy nagy szerszámosláda ⚒️, amely segít racionalizálni a vállalkozások számos funkcióját, beleértve az IT-műveletek menedzsmentjét, az IT-szolgáltatások menedzsmentjét, az ügyfélszolgálat menedzsmentjét, a HR-szolgáltatások nyújtását, a biztonsági műveleteket és még sok mást.

A ServiceNow IT-műveletek kezelési megoldása mesterséges intelligenciát használ a csapatok közötti automatizált munkafolyamatok problémáinak azonosítására és megoldására, még mielőtt azok felmerülnének.

Az egyedi űrlapok létrehozásától és a műszakos munkavállalók kezelésétől az incidensek automatikus kiosztásáig és az analitikai jelentések generálásáig ez a szoftver hipergondoskodó megoldásokat kínál az IT-műveletek kezelési igényeinek kielégítésére.

Ráadásul a szoftverben található eszközöket és munkafolyamatokat az Ön igényeinek megfelelően alakíthatja. A ServiceNow felhasználói között olyan nevek szerepelnek, mint a Microsoft, az Adobe és a NASA!

A ServiceNow legjobb funkciói

Teljes áttekintést kaphat az IT-infrastruktúráról, beleértve a helyszíni, virtualizált, felhőalapú és szerver nélküli környezetet is.

Figyelje IT-szolgáltatásai és alkalmazásai állapotát és teljesítményét, azonosítsa és oldja meg a problémákat, valamint optimalizálja a szolgáltatások rendelkezésre állását és megbízhatóságát.

Használja ki az AI és a gépi tanulás előnyeit az adatok elemzéséhez, a zaj csökkentéséhez és a problémák előrejelzéséhez

Használja a forgatókönyv-tervezést és a „mi lenne, ha” elemzést a különböző lehetőségek összehasonlításához és az adatokon alapuló döntések meghozatalához.

Integrálja meglévő IT-rendszerével, beleértve a felügyeleti eszközöket, a felhőalapú platformokat, a szerver nélküli infrastruktúrát és az eszközkezelő szoftvereket.

A ServiceNow korlátai

Kompatibilitás hiánya bizonyos régebbi vagy egyedi rendszerekkel. Megfelelő eszközökre és átláthatóságra van szükség a bizonyos felhőalapú és DevOps környezetek komplexitásának és dinamizmusának kezeléséhez.

ServiceNow árak

Egyedi árak

ServiceNow értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (210+ értékelés)

4. SolarWinds

A SolarWinds egy IT-stack menedzsment szoftvermegoldás, amely segít a hibaelhárítás és a problémamegoldás gyorsításában.

Hatékony irányítópultjai lehetővé teszik, hogy több forrásból – hálózat, virtualizáció és tárolás – származó teljesítménymutatókat helyezzen egymásra, így valós időben láthatja IT-környezete állapotát és teljesítményét.

A szerverek infrastruktúrájának teljesítményének figyelemmel kísérésétől a biztonság ellenőrzéséig ez a szoftver a Fortune 500-as listán szereplő vállalatok közül soknak a bizalmát élvezi.

A SolarWinds legjobb funkciói

Az alkalmazások és az infrastruktúra felügyelete és kezelése többfelhős és több helyszínes architektúrákban

Egyszerűsítse IT-műveletek kezelését egy egységes platformon, amely végpontok közötti állapotláthatóságot és riasztásokat biztosít.

Optimalizálja adatbázisai, webalkalmazásai, szerverei, konténerei, tárolói és hálózati infrastruktúrája teljesítményét prediktív intelligenciával és megvalósítható ajánlásokkal.

Védje hálózatait a belső és külső fenyegetésekkel szemben a naplófájlok és események összevetésével, a szoftverek javításával és a szerverváltozások nyomon követésével.

A SolarWinds korlátai

Korlátozott integrációk bizonyos harmadik féltől származó eszközökhöz

Egyes felhasználók skálázhatósági problémákról számoltak be, például lassú válaszidőről, magas erőforrás-fogyasztásról vagy korlátozott kapacitásról.

SolarWinds árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

SolarWinds értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (560+ értékelés)

5. Zluri

IT-műveletek kezelésére szolgáló eszközt keres, amellyel egyszerűsítheti SaaS-használatát? Ne keressen tovább, a Zluri a megoldás!

A Zluri segítségével az IT-csapatok egyetlen irányítópultról fedezhetik fel, optimalizálhatják, biztonságossá tehetik és irányíthatják a szervezet összes SaaS-alkalmazását.

Az előnyök? Csökkentett SaaS-terjedés, nincs árnyék-IT és zombi-kiadások, valamint biztonságos hozzáférés-kezelés.

A Zluri identitáskezelési megoldásokat is kínál vállalatok számára. Az olyan ismétlődő feladatok automatizálásával, mint a beszerzés, az új munkavállalók felvétele, a kilépők elbocsátása és a hozzáférési jogosultságok felülvizsgálata, a Zluri megkíméli az IT-csapatokat a monoton munkától.

Egy másik praktikus funkció az a lehetőség, hogy szerkeszthető munkafolyamat-„útmutatókat” hozhat létre az ismétlődő műveletek szabványosításához.

A Zluri legjobb funkciói

Fedezze fel és kövesse nyomon az egész szervezetben használt összes SaaS alkalmazást

Elemezze és optimalizálja a különböző SaaS-alkalmazások szerződéseit, azonosítva a lehetséges megtakarításokat és konszolidációs lehetőségeket

Automatizálja a felhasználók SaaS-hozzáférésének biztosítását és visszavonását, és érvényesítse a szabályzatokat és a megfelelőségi szabványokat

Integrálható különböző SaaS alkalmazásokkal, például az Asana, a Webex és a Todoist alkalmazásokkal, és egységes irányítópultot és robusztus jelentési rendszert biztosít.

A Zluri korlátai

Időigényes és kihívásokkal teli implementáció komplex SaaS-környezetekben

Nincs integrációja olyan népszerű eszközökkel, mint például a JIRA és a GIT, többek között.

Bonyolult bevezetés és néha túlterhelő felület

Zluri árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Zluri értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (20+ értékelés)

6. Splunk

a Splunk segítségével

A Splunk egy IT-műveletek kezelésére szolgáló eszköz, amely AIOps-t használ az incidensek előrejelzéséhez, észleléséhez és megoldásához. Segít értelmezni a valós idejű IT-infrastruktúra adatait, például a naplókat, eseményeket, mutatókat és riasztásokat. Legjobb funkciói között szerepelnek a szolgáltatásorientált irányítópultok, a prediktív elemzés és az intelligens incidenskezelés.

Emellett skálázható, így bármilyen típusú és mennyiségű adatot képes kezelni különböző forrásokból, például weboldalakról, alkalmazásokból, érzékelőkről és eszközökről.

A Splunk legjobb funkciói

Alkalmazások, kiegészítők és előre csomagolt tartalmak, amelyek megfelelnek az IT-műveletek konkrét felhasználási eseteinek, például a prediktív menedzsmentnek vagy az eseményelemzésnek

KPI-alapú triázs nézet a kritikus fontosságú problémák megoldásának prioritásba helyezéséhez

Gép tanulási eszközkészlet és keretrendszerek egyedi modellek létrehozásához és telepítéséhez, vagy a Splunk előre elkészített modelljeinek használatához

A Splunk korlátai

Nagy adatmennyiségek esetén drága lehet

A sebesség optimalizálása bonyolult lehet. Mivel a Splunk egy SPL (Search Processing Language) nevű saját fejlesztésű keresési nyelvet használ az adatok lekérdezéséhez és kezeléséhez, ezért az SPL lekérdezések írásához jártasságra van szükség.

Splunk árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Splunk értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (460+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

7. Odoo

az Odoo segítségével

Az Odoo egy üzleti menedzsment szoftvercsomag, amely nyílt forráskódú üzleti alkalmazásokat kínál számos területen, például könyvelés, értékesítés, szolgáltatások, pénzügyek, marketing és még sok más. Az Odoo-t az Ön egyedi igényeinek megfelelően testreszabhatja, hozzáférhet a forráskódhoz, és módosíthatja, hogy integrálja a meglévő eszközeivel és rendszereivel.

Az Odoo számviteli alkalmazáscsomagja azonban csak az alapvető IT-eszközkezelés pénzügyi vonatkozásait fedi le. Ha teljes értékű IT-műveletekkezelő alkalmazást keres, akkor kiegészítő modulokat vagy alkalmazásokat kell letöltenie az Odoo alkalmazás-ökoszisztémájából.

Az Odoo legjobb funkciói

Kövesse nyomon és kezelje IT-eszközeit, például számítógépeit, szervereit, nyomtatóit stb.

Rendeljen eszközöket alkalmazottakhoz, helyszínekhez vagy osztályokhoz, és kövesse nyomon azok állapotát, garanciáját és értékcsökkenését.

Tervezze meg és hajtsa végre az IT-berendezéseinek megelőző és javító karbantartását

Kezelje alkalmazottai vagy ügyfelei IT-szolgáltatási kéréseit. Hozzon létre jegyeket, rendeljen hozzá ügynököket, és kövesse nyomon az egyes kérések megoldási idejét és elégedettségi szintjét.

Kezelje az IT-projekteket agilis módszerekkel, például Scrummal vagy Kanbannal

Az Odoo korlátai

Bonyolult telepítés és meredek tanulási görbe. Lehet, hogy fejlesztőt vagy tanácsadót kell felvennie, hogy segítsen az Odoo beállításában és testreszabásában.

Bár testreszabható, az Odoo nem kínálja a felhasználóknak a meglévő nézetek és modellek módosításának lehetőségét, és hiányzik belőle az öröklődés és a polimorfizmus támogatása.

Odoo árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Odoo értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (870++ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (750+ értékelés)

8. ManageEngine OpManager

A ManageEngine OpManager egy hálózati és szerverfigyelő szoftver, amely AIOps-alapú megközelítést alkalmaz, hogy segítsen Önnek a hálózatkezelésben, a tároláskezelésben, az adatközpont-kezelésben, valamint a hibakezelésben és a teljesítménykezelésben.

Az OpManager megmutatja, milyen gyors a hálózata, mennyi adatot küld és fogad, mennyi hely maradt a szerverein, és vannak-e problémák vagy hibák.

Hatékony riasztási rendszerrel és biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek között szerepel a rosszindulatú eszközök felismerési mechanizmusa és a forenzikus naplóelemzés, amelyek jelzik az esetleges biztonsági rések fennállását.

Az OpManager legjobb funkciói

Több mint 2000 mutatóval, intuitív irányítópultokkal, grafikonokkal és jelentésekkel valós időben követheti nyomon hálózata állapotát és teljesítményét. Riasztások, figyelmeztetések és ok-okozati elemzések segítségével észlelje és oldja meg a hálózati problémákat, mielőtt azok hatással lennének vállalkozására.

Optimalizálja hálózati erőforrásait és tervezze meg kapacitását hálózati forgalomelemzés, eszközkonfiguráció-kezelés és teljesítményfigyelés segítségével.

DIY telepítés praktikus beállítási eszközökkel és utasításokkal

Integrálható más ManageEngine termékekkel és harmadik féltől származó eszközökkel

Az OpManager korlátai

Felhőalapú vagy hibrid IT-környezetekben költséges és időigényes lehet

Korlátozott API-integráció egyes hálózati eszközökkel

Nincs natív tűzfal biztonsági menedzsment funkció

OpManager árak

Egyedi árak

OpManager értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (80+ értékelés)

9. SafetyCulture

A SafetyCulture (korábban iAuditor) egy munkahelyi üzemeltetési platform, amely négy alapvető szolgáltatásra összpontosít: egészségügyi és biztonsági menedzsment, kockázatkezelés és megfelelőség, működési kiválóság, valamint környezetvédelmi és fenntarthatósági megoldások. Lehetővé teszi digitális ellenőrzőlisták, vizsgálatok, auditok és egyéb folyamatok létrehozását és elvégzését a munkavégzés minőségének javítása, a munkavállalói elkötelezettség növelése és a biztonsági kultúra előmozdítása érdekében a szervezetében.

Ez a felhőalapú szoftver a biztonság, az elérhetőség, a skálázhatóság és a megfelelőség szempontjából optimalizált. Érintékelők, integrációk és mesterséges intelligencia segítségével is javíthatja működését.

A SafetyCulture legjobb funkciói

Találja meg a biztonság, a minőség, a megfelelőség és a termelékenység terén javítandó területeket, hogy optimalizálja IT-folyamatait és csökkentse költségeit

A platform segítségével feladatok kiosztása, problémák jelentése, eszközök kezelése, csapatának képzése és velük való kommunikáció

Figyelje IT-eszközeit, berendezéseit és rendszereit érzékelők és telematika segítségével a problémák gyors felismerése és megoldása érdekében.

A SafetyCulture korlátai

Leginkább az egészségügyi és biztonsági műveletekre korlátozódik , és nem feltétlenül fedi le az IT-műveletek menedzsmentjének minden aspektusát.

Esetleges hibák

A SafetyCulture árai

Prémium: 19 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

SafetyCulture értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (190+ értékelés)

10. Scoro

a Scoro segítségével

A Scoro munkamenedzsment szoftvert egy all-in-one megoldásként hirdetik, amely a teljes projekt életciklusának kezelésére alkalmas.

Ezzel egy helyen tervezheti és nyomon követheti projektjeit, feladatait, idejét, költségvetését, számláit és jelentéseit. Emellett részletesen nyomon követheti a számlázható és nem számlázható időt, valamint figyelemmel kísérheti csapata kihasználtságát és kapacitását.

A Scoro végpontok közötti munkamenedzsment rendszerével mindent elvégezhet, az értékesítéstől és a CRM-től a számlázásig és a költségkezelésig.

A Scoro elősegíti az együttműködést a csapatával és ügyfeleivel, hogy szervezzen, javítsa a hatékonyságot és növelje a jövedelmezőséget.

A Scoro legjobb funkciói

Közös csapatnaptár és Gantt-diagramok

Automatizálja a számlázást és a fizetési emlékeztetőket

Valós idejű jelentések és irányítópultok az erőforrások előrejelzéséhez

Integrálja más eszközökkel és alkalmazásokkal, például a Jira, QuickBooks, Xero, Google Drive és másokkal

A Scoro korlátai

Túl bonyolult és túl sok funkcióval rendelkezik kisebb projektekhez

Nincs integráció olyan népszerű platformokkal, mint a Slack, az Asana és a Trello

Nagyobb csapatok számára drága lehet

Scoro árak

Alapvető: 26 USD/felhasználó/hónap

Alapcsomag: 37 USD/felhasználó/hónap

Előny: 63 dollár felhasználónként havonta

Ultimate: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Minden csomaghoz legalább 5 felhasználó szükséges

Scoro értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (390+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 230 értékelés)

Egyszerűsítse az IT-műveletek menedzsmentjét a ClickUp segítségével

A zökkenőmentes IT-műveletek menedzsmentje hatékony tervezést, folyamatos figyelemmel kísérést és felügyeletet, valamint elkötelezett csapatmunkát igényel. Hogy ez könnyebb legyen, helyezze előtérbe a rugalmas, skálázható szoftvereket, amelyek erős együttműködési funkciókkal rendelkeznek – olyan szoftvereket, mint a ClickUp.

A ClickUp nem egy átlagos projektmenedzsment eszköz. Hatékony segítője az IT-műveletek menedzsmentjének, olyan funkciókkal, mint a függőségek, címkék, több felelős és prioritások, amelyek biztosítják a zökkenőmentes végrehajtást és az IT-problémákért való felelősségvállalást.

Több mint 1000 integrációval illeszkedik a meglévő IT-rendszeréhez, és testreszabható a vállalat IT-műveleteinek kezelési módjához.

Az eszközkövetés, a változáskezelés, a figyelmeztető jelzések, a dokumentáció és egyebek központosításával egy olyan rugalmas platformon, mint a ClickUp, az IT-vezetők optimalizálhatják a munkafolyamatokat, akár 35%-kal növelhetik a projektek határidőre történő teljesítését, megkönnyíthetik a csapatok közötti együttműködést és megbízhatóbb működést biztosíthatnak.

? Próbálja ki még ma a ClickUp-ot, és győződjön meg róla saját maga!