10 IT-sablon technológiai vezetők és IT-csapatok számára

Az IT-műveletek kezelése a szervezeten belül összetett folyamat. A projektek puszta száma, beleértve a szoftverfejlesztést, a helpdesk-folyamatokat és a hibajelentéseket, jelentős időt és erőfeszítést igényel.

Nem lenne jó, ha nem kellene minden alkalommal a nulláról kezdeni, amikor új IT-projektet, prezentációt, weboldalt vagy technológiai terméket készít? Pontosan itt jönnek jól a sablonok.

Függetlenül attól, hogy milyen típusú szervezetet irányít, az IT-vezetők és IT-csapatok minden iparágban gyorsabb, hatékonyabb és egyszerűbb projektindítást élvezhetnek az ebben az útmutatóban található, IT-re fókuszáló sablonok segítségével.

Akár PowerPoint-prezentációkat készít, akár hibák nyomon követését segítő tudásbázis-dokumentumokat állít össze, ezek a sablonok időt, energiát és fejfájást takarítanak meg Önnek.

Mi az az IT-sablon?

Az IT-sablonok segítenek a technológiai vezetőknek és csapatoknak szabványosítani és egyszerűsíteni a folyamataikat és munkafolyamataikat azáltal, hogy gyorsan felvázolják a szoftverfejlesztéshez vagy egy technológia karbantartásához szükséges munkát.

Egy szoftvercég vagy webdesign ügynökség számára ez a szoftver és a SaaS fejlesztési folyamatok jobb szervezését jelentheti. Egy ügyfélszolgálat számára ez a jegyek és problémák nyomon követését jelentheti.

A ClickUp Dashboards új vegyes csoportszűrői lehetővé teszik a további személyre szabást és testreszabást az „és” és „vagy” operátorokkal.

Az IT-sablonok egyszerű dokumentumok vagy táblázatok, amelyek segítenek a szervezeteknek a szabványos működési eljárások létrehozásában és végrehajtásában. Az előre beállított dokumentum biztosítja, hogy minden részletet pontosan meghatározzon, így kollégái és az érdekelt felek egyformán értelmezhetik a dokumentum formátumát és felépítését.

A megfelelő sablon még az ügyfelekkel való kommunikációban is segíthet. Egy szoftvercég például sablont használhat arra, hogy standard csomagban ismertesse szolgáltatásait az ügyfeleknek. Ez segít abban, hogy a projekt egyszerűbbnek és professzionálisabbnak tűnjön, miközben a csapat is profitál a fokozottabb ellenőrzésből és szabványosításból.

A vállalatok a megfelelő sablonok segítségével előre tervezhetnek és a jövőbe tekinthetnek, pontosan tudva, mire számíthatnak, ha legközelebb probléma merül fel vagy új alkalmazást kell fejleszteni.

Mi jellemzi egy jó IT-sablont?

Különböző sablonok különböző megoldásokhoz hasznosak. Ezért nehéz pontosan meghatározni, mi teszi egy IT-sablont jónak. Azonban a legjobb sablonok néhány közös jellemzővel rendelkeznek, amelyek a következők:

Felhasználóbarát: A csapat minden tagja könnyedén belevághat és magabiztosan használhatja a sablont, pontosan tudva, hogyan profitálhat belőle.

Integráció a projektmenedzsmenttel: Ideális esetben a sablonnak közvetlenül integrálódnia kell Ideális esetben a sablonnak közvetlenül integrálódnia kell a webfejlesztési projektmenedzsment vagy az alkalmazásfejlesztési eszközhöz , lehetővé téve a felhasználók számára, hogy feladatokat hozzanak létre vagy egy ötletet szélesebb körű projektté alakítsanak.

Alacsony (vagy nulla) költség: A használt sablonnak ingyenesnek kell lennie a választott eszközhöz, vagy olyan demó verziót kell kínálnia, amely lehetővé teszi a tesztelést a végleges döntés előtt.

Együttműködési funkciók: Egy jó sablon segít a csapatnak a tartalom közös szerkesztésében és az együttműködésben a végrehajtás során.

A 10 legjobb ingyenes IT-sablon technológiai vezetők és IT-csapatok számára

Ideje konkrétabbá válni. Akár egy szoftvercég, amely egyszerűsíteni szeretné ügynökségi folyamatait, akár egy szervezet, amely jobb IT-megoldásokat keres, az ebben az útmutatóban található sablonok segítenek vállalkozásának a legfontosabb technológiai célok elérésében.

1. ClickUp IT-projektlista sablon

A ClickUp IT-projektlista sablonja az IT-projektek kezelésének és nyomon követésének megkönnyítésére készült.

A vállalat méretétől függetlenül nagy valószínűséggel a technológiai csapatnak rengeteg munkája van. A ClickUp IT-projektlista-sablon segít a csapatvezetőknek nyomon követni a projekteket és betartani a határidőket.

Ez a tökéletes megoldás projektportfólióinak megjelenítéséhez és kezeléséhez, illetve IT-szolgáltatási osztályának jegyrendszer-szoftverének fejlesztéséhez.

A sablon három alapvető nézetből áll:

Az Összefoglaló nézet egyszerű áttekintést nyújt a projektekről. Ellenőrizheti az olyan változókat, mint a határidők, a prioritási szintek , az állapot és a hatásszint, hogy gyors stratégiai döntéseket hozhasson.

A folyamat áttekintése ugyanazokat az információkat tartalmazza, de azokat a jelenlegi állapot szerint rendezi. Használja arra, hogy a projekteket visszavezessék a csapatokhoz, és nyomon kövesse a minden szakaszban fennmaradó feladatokat.

A Naptár nézet egy dátumalapú projektépítőt és áttekintést hoz létre. Ez egy remek eszköz a hosszú távú tervezés és a kapacitás áttekintése egy adott hónapban.

Ezek a nézetek együttesen áttekintést nyújtanak vállalatának az összes projektről, megkönnyítve ezzel a menedzsmentet és a munkafolyamatokat.

2. ClickUp Agile Scrum menedzsment sablon

Agile Scrum projektmenedzsment sablon a ClickUp-tól

Az agilis megközelítés életmentő lehet szoftverek, weboldalak vagy SaaS-megoldások fejlesztése során. A ClickUp Agile Scrum Management Template segít végrehajtani és egyszerűsíteni a megközelítését.

Van oka annak, hogy az agilis módszer vált a legtöbb vállalatnál a domináns projektfejlesztési megközelítéssé. De a koncepcióhoz még csak most szokódó szervezetek számára nehéz lehet a megvalósítása. Ez az átfogó sablon segítséget nyújthat, köszönhetően a számos funkciónak és nézetnek, amelyek között megtalálhatók:

A szoftverfolyamatok zavartalan működését célzó whiteboard-ceremóniák és események folyamatábrája

A különböző tavaszi lépések táblázatos áttekintése, beleértve a tervezést, a standup megbeszéléseket, az értékeléseket és a visszatekintéseket.

Termékigénylő űrlap, amely segít optimalizálni az Ön által fejlesztett megoldásokat külső funkciókkal kapcsolatos visszajelzések alapján.

Termék-backlog-készítő, amely lehetővé teszi a tervezési funkciók nyomon követését, amelyek esetleg elmaradnak a tervezett ütemtervtől.

Hibajelentő nézet, amelynek célja az alkalmazás védelme a jövőbeni potenciális problémáktól.

A szoftver zökkenőmentes működésének biztosításához szükséges tesztfutások listája

A legjobb az egészben, hogy ezek a nézetek és funkciók többsége előre elkészített és prezentációra kész. Ez azt jelenti, hogy perceken belül PowerPoint- és egyéb professzionális prezentációkat hozhat létre, hogy az érdekelt feleket folyamatosan tájékoztassa az alkalmazásairól.

3. ClickUp IT biztonsági lista sablon

Minimalizálja a kockázatokat és hatékonyabban kezelje rendszereit a ClickUp IT-biztonsági sablonjával.

A ClickUp IT biztonsági lista sablon célja, hogy biztonságban tartsa adatait azáltal, hogy nyomon követi és vizualizálja biztonsági kezdeményezéseit, figyelemmel kíséri a rendszer teljesítményét, és segít Önnek a csapatokkal való koordinációban, hogy technológiai szempontból megvédje a szervezetet.

Első lépésként egyedi állapotokat hozhat létre, amelyekkel nyomon követheti az aktív potenciális fenyegetéseket és azok enyhítésére tett erőfeszítéseket. Ezután különböző vizuális naplókat kaphat a hibákról és fenyegetésekről, amelyek a jövőben javításra várnak. Az egyéni mezők lehetővé teszik attribútumok hozzáadását a kezdeményezések jobb kezelése érdekében.

De ismét, mint sok más ClickUp sablon esetében, a nézetek és integrációk azok, amelyek ezt a letöltést igazán elengedhetetlenné teszik a biztonsági csapat számára.

A nézetek oldalon a feladatokat és kezdeményezéseket eszköz típus, biztonsági funkció és egyéb paraméterek szerint csoportosíthatja. A projektmenedzsment és együttműködési eszközökkel való integrációk segítségével a szoftverbiztonsági problémákat az áttekintésből közvetlenül egy megvalósítható tervbe helyezheti át, hogy megoldhassa azokat.

4. ClickUp IT incidensjelentés sablon

A ClickUp IT-incidensjelentés-sablonjával gyorsan és hatékonyan dokumentálhatja, nyomon követheti és megoldhatja az incidenseket.

Ha csapata nem kezeli őket megfelelően, a technológiai incidensek megzavarhatják webhelyét, alkalmazását, vagy akár egész vállalatát. A ClickUp IT incidensjelentés sablon segít fenntartani a működési integritást, miközben az incidensek megoldásán dolgozik.

Ön és IT-csapata magas szinten rögzítheti és nyomon követheti az incidenseket, többek között:

Az osztály

Az incidenst bejelentő alkalmazott

Az incidens típusa, amelyet a vállalatához és működéséhez igazíthat.

Adatérzékenység, amely lehetővé teszi, hogy prioritást adjon az érzékeny adatokkal kapcsolatos incidenseknek.

A szoftverre vagy weboldalra, valamint a vállalatra gyakorolt potenciális negatív hatások

Ajánlások az incidens megoldására

Ez a sablon tartalmazza a szokásos teendőket, amelyeket testreszabhat, hogy biztosítsa, hogy vállalata minden releváns lépést megtegyen a probléma megoldása érdekében. A fejlett időkövetési funkcióval nyomon követheti, mennyi időbe telik egy probléma megoldása, ami alapul szolgálhat a jövőbeli incidensekre vonatkozó cselekvési tervekhez.

5. ClickUp hibajelentési és problémakövetési sablon

Optimalizálja a hibák és problémák nyomon követését a ClickUp együttműködési megoldásával.

A ClickUp hibajelentési és problémakezelési sablonja segít az IT-csapatoknak megtalálni és megoldani a webhelyével, szoftvereivel és alkalmazásmegoldásaival kapcsolatos hibákat és egyéb problémákat. A többféle nézet, az egyedi állapotok és a racionalizált folyamatok lehetővé teszik az IT-szakemberek számára a folyamatok szabványosítását.

A kiemelt nézet egy táblán mutatja be, hogy vállalata vagy ügynöksége általában hogyan kezeli és oldja meg a hibákat. A hibák fő listája áttekintést nyújt a nyitott, blokkolt, hozzárendelt és folyamatban lévő problémákról. Mindegyiket kibővítheti, hogy részletes képet kapjon az egyes hibákról és azok megoldásához szükséges lépésekről.

És ez csak a kezdet. A Korlátozások és megoldások képernyő segít pontosan megérteni, hogy megoldásai mit tudnak és mit nem tudnak támogatni. Az integrált hibajelentési űrlap az új problémákat közvetlenül a munkafolyamatába helyezi, míg az előre elkészített triázs dokumentum felvázolja a folyamatot, amikor egy ilyen új hiba bekerül a rendszerbe.

6. ClickUp Backlog & Sprints sablon

A ClickUp sprinttervezési sablonja előre elkészített nézetekkel, egyéni állapotokkal, egyéni mezőkkel, dokumentumokkal és még sok mással segít egy helyen kezelni a műveleteit és integrációit!

A backlogging az agilis fejlesztési és tervezési folyamat fontos része, és a ClickUp Backlog és Sprints sablon egyszerűvé teszi ezt a folyamatot. Használja folyamatábrázoló eszközként, hogy időt takarítson meg csapatának, és mindenki naprakész legyen.

Ez a sablon nagy segítséget jelenthet azoknak a szoftvercégeknek, amelyek folyamatosan új kiadásokon dolgoznak. Adja meg a változókat, például a határidőt, a prioritást és a becsült szükséges időt, majd rendeljen hozzá front-end és back-end scrum pontokat. Minden bejelentkezéskor nyomon követheti az előrehaladást, többek között egy bizalmi mérő segítségével, amely megmutatja, hogy a feladat a terv szerint halad-e a határidőre történő befejezés felé.

7. ClickUp kiadási megjegyzések sablon

Használja a ClickUp kiadási megjegyzések sablonját, hogy mindenki ugyanazon az oldalon maradjon a termékváltozások és frissítések dokumentálásakor.

A ClickUp kiadási megjegyzések sablonjával egyszerűsítheti a fejlesztői csapatok egyik legnagyobb potenciális gondját: hogy mindenki pontosan tudjon róla, mi változott az alkalmazásmegoldások vagy a weboldal tervezésének legújabb verziójában.

A sablon segítségével felvázolhatja az új verzió új funkcióit és hibajavításait. Ezzel a sablonnal mindenki, aki az Ön megoldásait használja, tudja, mire számíthat, és bármikor könnyedén megtekintheti a kiadási megjegyzéseket.

Mivel ez a sablon a ClickUp Docs-ban található, valós idejű együttműködési funkciókat is tartalmaz. Több csapattag is együttműködhet a tartalom elkészítésében, és bemutatásra kész formában elhelyezheti azt mindenki számára, akinek szüksége van rá.

8. ClickUp hibajelentés-sablon

Használja a ClickUp hibajelentési sablonját, hogy mindenki ugyanazon az oldalon maradjon a szoftverproblémák azonosításakor és megoldásakor.

Az IT-csapatok munkájának egyszerűsítését célzó központi funkcióként kevés sablon felülmúlja a ClickUp hibajelentési sablonját.

Ez egy egyszerű, egyoldalas jelentés, amelyet csapattagjai felhasználhatnak a megoldásaikban vagy webhelyükön talált hibák (vagy a szervezetükben mások által talált hibák) alapvető hátterének és problémáinak ismertetésére. Tartalmaz egy feladatkezelőt is, amely egyértelmű következő lépéseket hoz létre és rendel hozzájuk.

De ez a sablon nem csak az egyes hibák azonosítására szolgál, amelyek a megoldásaiban rejtőzhetnek. Használhatja arra is, hogy átfogóbb, idővonal alapú képet kapjon az összes megoldandó problémáról, ami segít jobban rangsorolni a megoldások zökkenőmentes működéséhez szükséges javításokat.

9. ClickUp teszteset-sablon

A ClickUp teszteset-sablonja a tesztesetek előrehaladásának nyomon követését segíti.

Egyetlen szoftver sem teljes anélkül, hogy kiterjedt teszteléssel biztosítanák annak stabilitását, biztonságát és sikerét. Akár ügyfelek nevében dolgozó ügynökség, akár házon belüli IT-szolgáltatásokat nyújtó vállalat, a ClickUp teszteset-sablonja segít Önnek ezeknek a teszteknek a fejlesztésében és egyszerűsítésében.

Tekintse a sablont egy teszteset-készítőnek, amely szabványosítja az egész folyamatot. Az alapvető információk, például a szoftver kiadása és dátuma megadásán túl beírhatja a teszt alapvető paramétereit (például az újonnan létrehozott marketingalkalmazásba való bejelentkezés megkísérlése) és eredményeit is.

De ennél is tovább mehet. Az esetkezelő Eredmények részletei szakaszában a teszt minden apró részletét felveheti, beleértve a várt eredményeket, a tényleges eredményeket és a siker/kudarc nyomon követőjét. Így a csapat minden tagja pontosan láthatja, mit kell tennie a termék fejlesztése érdekében.

10. ClickUp szoftverváltozási napló sablon

A ClickUp szoftverváltozási napló sablonja segítségével egyetlen helyen követheti nyomon az összes szoftverrel kapcsolatos tevékenységét.

A ClickUp szoftverváltozási napló sablon segítségével pontosan tájékoztathatja csapatát az egyes kiadások és frissítések változásairól, így az IT-munkatársai azonnal megismerhetik a frissítések apróbb részleteit, ha egy kísérlet vagy kiadás nem sikerül.

Ez egy egyszerű táblázat, amely olyan szakaszokat tartalmaz, mint a változás száma, a változás típusa, a leírás, az állapot, a prioritás és a tulajdonos. De ami ezt a sablont igazán egyedivé teszi, az az, hogy integrálható a nagyobb ClickUp infrastruktúrába.

A függőségeknek köszönhetően statikus táblázata hirtelen dinamikussá válhat. A feladatok közvetlenül a változásnaplóból is előkerülhetnek. Ez továbbra is egy alapvető áttekintés, de további funkciókkal bővül, amelyek javítják a használhatóságot és az interaktivitást az egész csapat számára.

Fokozza működését és fejlesztését a ClickUp informatikai sablonjaival

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a megfelelő sablon milyen nagy különbséget jelenthet technológiai szolgáltatásai és eljárásai számára. Ha nem kell minden alkalommal a nulláról kezdenie, hanem csak a korábban létrehozott sablonban szereplő adatokra és tartalomra kell koncentrálnia, akkor máris nyert.

És ez még mielőtt belemennénk abba, hogy milyen különbséget jelenthet a megfelelő IT-menedzsment szoftver, különösen, ha az a szoftver sablonkészítőt és kiterjedt könyvtárat is tartalmaz.

A számos rendelkezésre álló megoldás közül a ClickUp kiemelkedik. Lehet, hogy ez a projektmenedzsment funkcióinknak, az együttműködési képességeinknek vagy az intuitív felhasználói felületünknek köszönhető. Vagy talán annak, hogy ingyenes verziót is kínálunk, amelyre regisztrálva kötelezettség nélkül kipróbálhatja alkalmazásunkat és sablonjainkat.

Bármi is legyen az, itt az ideje, hogy kipróbálja a ClickUp-ot a szervezetében, és racionalizálja technológiai erőfeszítéseit. Készen áll a kezdésre? Hozzon létre még ma ingyenes fiókot a weboldalunkon!