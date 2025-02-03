A 10 legjobb szoftverfejlesztési projektmenedzsment eszköz 2025-ben

A szoftverfejlesztés olyan, mint egy ház építése: hosszú időt vesz igénybe, és alapos előkészületeket igényel, amelynek megvalósításához számos különböző részlegnek kell együttműködnie. ?️
Ha a csapat nem rendelkezik szilárd szervezési rendszerrel, az valószínűleg költséges késedelmekhez és elégedetlen ügyfelekhez vezet. Ezért minden fejlesztői csapatnak szüksége van egy kiváló projektmenedzsment eszközre. Ez az összes szükséges információ, például az ügyfelek követelményei és feladatok központi gyűjtőhelye, amely megkönnyíti a csapatok, a vezetők és az ügyfelek közötti kommunikációt.
Tekintse meg a 10 legjobb szoftverfejlesztési projektmenedzsment eszköz listáját, amelyben megtalálja azok funkcióinak, árainak, korlátainak és felhasználói értékeléseinek átfogó elemzését.
A szoftverfejlesztési projektmenedzsment eszközök használatának előnyei
A szoftverfejlesztési projektmenedzsment eszközök használata számos előnnyel járhat a szervezetek számára. Ezek az eszközök elősegítik a csapat tagjai közötti jobb kommunikációt és együttműködést azáltal, hogy központi platformot biztosítanak az információk és frissítések megosztásához. Ez nemcsak javítja a koordinációt, hanem segít a potenciális konfliktusok és félreértések megoldásában is.
A projektmenedzsment eszközök automatizálják az ismétlődő feladatokat, beállíthatók értesítések és emlékeztetők, valamint világos struktúrát biztosítanak a projekt végrehajtásához, így racionalizálva a munkafolyamatokat. Ez hatékonyság- és termelékenységnövekedéshez vezet, mivel a csapat tagjai az adminisztratív feladatok helyett a magasabb értékű tevékenységekre koncentrálhatnak.
Mit kell keresnie a szoftverfejlesztési projektmenedzsment eszközökben?
Ahhoz, hogy hatékony legyen, a szoftverfejlesztési projektmenedzsment szoftvernek a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie:
- Könnyen használható: Intuitív, több eszközről is elérhető, és számos funkcióval rendelkezik, amelyek segítenek Önnek a hatékonyabb munkavégzésben és együttműködésben.
- Testreszabható és skálázható: Az Ön egyedi igényeihez igazítható, különösen akkor, ha vállalkozása növekszik.
- Biztonságos: Számos biztonsági intézkedéssel ellátva, az adatok védelmét és titkosságát garantálva.
- Jelentéskészítés: Lehetővé teszi a haladás mérését és nyomon követését, ezáltal segítve a folyamatok javítását.
- Integrálható: Zökkenőmentesen integrálható a meglévő technológiai eszközökkel, például a fejlesztési és CRM szoftverekkel.
A 10 legjobb szoftverfejlesztési projektmenedzsment eszköz
Ezek a szoftverfejlesztési projektmenedzsment eszközök segítenek Önnek a szervezettségben, a könnyű kommunikációban és új termelékenységi szintek elérésében. Ennek eredményeként ügyfelei elégedettek lesznek, és vállalkozása prosperálni fog! ?
1. ClickUp
A legjobb szoftverfejlesztési projektmenedzsmenthez
A ClickUp egy többcélú projektmenedzsment szoftver, amelyet a termelékenység növelése érdekében fejlesztettek ki. Különböző funkciókat és testreszabási lehetőségeket kínál, hogy minden vállalkozás igényeinek megfeleljen. Az értékes idő megtakarítása érdekében kezdje az egyik előre elkészített sablonnal, például ezzel a praktikus szoftverfejlesztési sablonnal.
Hozzon létre egy munkaterületet vállalkozásának, és csoportosítsa az összes feladatot és alfeladatot térképek, backlogok és problémakövetők formájában térképekre és mappákba. Több mint 15 nézet, köztük lista, Kanban tábla és Gantt-diagram segítségével vizualizálhatja az összes előtt álló munkát.
A feladatok fontossági sorrendjének megállapításához rendeljen hozzá különböző sprint pontokat, egyéni állapotokat, címkéket és jelöléseket. Az automatizálások is testreszabhatók, hogy segítsenek optimalizálni a munkafolyamatot. Létrehozhat függőségeket a feladatok között, és hozzáadhat megjegyzéseket, ellenőrzőlistákat és időbecsléseket. A fejlesztőknek nem kell több alkalmazást egyszerre használniuk, mivel a sablonon belül nyomon követhetik az időt.
A hibák és problémák gyűjtése gyerekjáték a ClickUp segítségével. ?
Kérje meg ügyfeleit, hogy töltsék ki a felvételi űrlapot, amelyet könnyedén feladattá alakíthat. Kezelje a sprinteket és a kiadásokat, és valós idejű jelentésekhez férjen hozzá az Agile Dashboard segítségével, amely burndown, burnup és sebességdiagramokkal is kiegészül.
A ClickUp legjobb funkciói
- Számos előre elkészített sablon a feladat- és projektmenedzsmenthez, valamint fehér táblák és Gantt-diagramok – kifejezetten szoftverfejlesztő csapatok számára.
- 15+ megtekintés
- Egyéni állapotok, címkék és jelölések
- Időkövetés
- Gyűjtse össze a hibákat és a problémákat a bejelentő űrlapokkal
- Valós idejű haladáskövetés
- Több mint 1000 eszközzel való natív integráció és még több API-n keresztül
- Webes és mobil eszközökön is elérhető
A ClickUp korlátai
- A funkciók és testreszabási lehetőségek száma eleinte nyomasztó lehet.
- A gyakori frissítések néha lassabb betöltési időket eredményeznek.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként*
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
*A feltüntetett árak az éves számlázási modellt jelentik.
ClickUp értékelések és vélemények
Íme, mit mondanak a felhasználók erről az eszközről:
2. Zoho Projects
A legjobb kis csapatok számára
A Zoho egy jól ismert szolgáltató, amely projektmenedzsment eszközök sorozatát kínálja az üzleti tevékenységek szervezéséhez. A Zoho Projects egy speciális projektmenedzsment eszköz, amely kiválóan alkalmas mérnöki és szoftverfejlesztő csapatok számára.
Szervezze meg projektjeit úgy, hogy azokat kisebb részekre bontja, például mérföldkövekre, feladatokra, alfeladatokra, problémákra és hibákra. Az univerzális hozzáadási funkcióval néhány kattintással új elemeket illeszthet be, és beállíthat függőségeket, ismétlődéseket és emlékeztetőket.
A roll-up funkció engedélyezésével átfogó képet kaphat a projektjéről, és láthatja, hogy az egyes feladatok hogyan járulnak hozzá az általános teljesítményhez. Állítsa be a projekt alapvonalait, hogy tartani tudja az ütemtervet, és a feladatok, problémák és munkaidő-nyilvántartások jelentései alapján kövesse nyomon az előrehaladást.
A Zoho Projects számos testreszabási lehetőséget kínál a feladatkezeléshez, a műszerfal színének és elrendezésének testreszabásától kezdve az egyéni mezők, nézetek, állapotok, címkék, funkciók és automatizálásig. A fórumok, csevegőszobák és interaktív hírcsatornák segítségével a csapatával való együttműködés gyerekjáték.
Ez az eszköz nem egy átlagos feladatkezelő, hanem egy átfogó megoldás, amely az időkövetést és a költségvetés kezelését is elvégzi!
A Zoho Projects legjobb funkciói
- Számos testreszabási lehetőség, beleértve az egyéni munkafolyamat-automatizálást
- Összefoglalás
- Projekt alapvonalak
- Fórumok és csevegőszobák az egyszerű együttműködésért
- Időkövetés és költségvetés
- Natív integráció más Zoho eszközökkel és több mint 20 külső eszközzel + Zapier
- Webes és mobil eszközökön elérhető projektmenedzsment eszközök
A Zoho Projects korlátai
- Az ügyfélszolgálat lehetne jobb
- A mobil verzió funkcionalitása korlátozott.
Zoho Projects árak
- Ingyenes három felhasználóig
- Prémium: 4 USD/hó felhasználónként*
- Vállalati: 9 USD/hó felhasználónként
*A feltüntetett árak az éves számlázási modellt jelentik.
Zoho Projects értékelések és vélemények
Íme, mit mondanak a felhasználók a Zoho Projectsről:
3. Scoro
A legjobb a teljes körű menedzsmenthez
A Scoro egy teljes körű munkamenedzsment szoftver , amelynek célja, hogy segítse Önt idő- és erőforrásainak hatékony kezelésében.
A drag-and-drop Planner és a Kanban feladatlap segítségével rangsorolhatja feladatait. A fejlesztők beállíthatják kapacitásukat és rendelkezésre állásukat, és közvetlenül az alkalmazásban nyomon követhetik idejüket és ütemtervüket. Az időnyilvántartások és a megosztott naptárak segítségével nyomon követheti a számlázható órákat, és a tényleges adatok alapján oszthatja el az erőforrásokat – függetlenül attól, hogy a szoftverfejlesztés házon belül történik-e vagy sem.
Időt takaríthat meg az előre beállított sablonok és feladatkezelő csomagok használatával, és néhány kattintással alakíthatja át az árajánlatokat feladatokká. Ezeket közvetlenül az e-mail alkalmazásából is létrehozhatja, ha az e-maileket továbbítja a Smart Inboxba. Tartsa a projektet a terv szerint, és csökkentse a stressz szintjét az automatikus értesítések és határidő-riasztások beállításával – ideális megoldás elfoglalt projektmenedzserek számára.
Legyen mindig naprakész, és kövesse nyomon a feladatok valós idejű előrehaladását Gantt-diagramokkal. A Scoro számos jelentési lehetőséget kínál, amelyek segítségével elemezheti a folyamatokat, a kockázati területeket és a KPI-ket, hogy jobb döntéseket hozhasson. Nyomon követheti a jövedelmezőséget, összehasonlíthatja a költségvetéseket a tényleges eredményekkel, és előre jelezheti a jövőbeli értékesítéseket.
A Scoro legjobb funkciói
- Fejlett idő- és feladatkezelési funkciók
- Előre beállított sablonok és feladatcsomagok
- Intelligens beérkező levelek mappa és egyszerű feladat létrehozás
- Számos jelentési lehetőség
- Költségvetés, értékesítés és CRM az erőforrások kezeléséhez
- Több mint 30 eszközzel való natív integráció és még több a Zapier segítségével
- Elérhető a weben és mobil eszközökön
A Scoro korlátai
- A projektmenedzsment eszközök listáján a Scoro drága lehet.
- Nincs feladatellenőrző lista
- A mobil verzió a webes verziónál gyengébb.
Scoro árak
- Alapvető: 26 USD/hó felhasználónként
- Standard: 37 USD/hó felhasználónként
- Pro: 63 USD/hó felhasználónként
- Ultimate: egyedi árazás
*A feltüntetett árak az éves számlázási modellt jelentik.
Scoro értékelések és vélemények
A releváns felhasználói vélemények a következőket mutatják:
4. Jira
A legjobb az agilis projektmenedzsmenthez
A szoftverfejlesztési projektmenedzsment szoftverek terén a Jira olyan, mint egy híresség – mindenki ismeri a nevét! ?
A kezdéshez használja az egyik Agile sablont, azaz a Scrum, Kanban, Bug Tracking vagy DevOps sablont, majd testreszabja azt a munkafolyamatához és a növekvő csapatához. A drag-and-drop automatizálással perceken belül racionalizálhatja bármely szoftverfejlesztési folyamatot.
A backlogban tervezze meg sprinteit az epikák és problémák prioritásainak meghatározásával és a függőségek feltérképezésével. A roadmap nézet segítségével áttekintheti a projekt ütemtervét. A Jira több mint 12 alapértelmezett jelentést kínál, amelyek valós idejű, hasznos információkat nyújtanak a projektmenedzsereknek, így könnyebben nyomon követheti csapata teljesítményét és azonosíthatja a szűk keresztmetszeteket.
A Fejlesztés panelen megtekintheti és létrehozhat ágakat és pull requesteket, valamint felülvizsgálhatja a commitokat. A projektmenedzsment eszköz és a fejlesztői szoftver integrálásával az alkalmazáson belül hozzáférhet a kódjához, hatékonyabban együttműködhet a csapatával, és egyszerűsítheti a minőségbiztosítási tesztelési folyamatot.
Szeretné megismerni a Jira helyett használható legjobb projektmenedzsment eszközöket? Tekintse meg a legjobb Jira alternatívák listáját!
A Jira legjobb funkciói
- Részletes projektmenedzsment sablonok
- Drag-and-drop automatizálás
- Több mint 12 jelentés
- Hozzáférés a kódhoz az alkalmazáson belül szoftverfejlesztési projektekhez
- Fejlesztési panel
- Több mint 1000 eszközzel való natív integráció
- Elérhető a weben és mobil eszközökön
A Jira korlátai
- Egy kis időbe telik, mire megszokja, és sokan nem tudják megérteni.
- A felhasználói felület kialakítása lehetne felhasználóbarátabb és vonzóbb.
- Nehéz produktívnak maradni, ezért érdemes meghallgatni Mike Fry „The Tech Guy” véleményét erről a témáról.
Jira árak
- Ingyenes 10 felhasználóig
- Standard: 7,25 USD/hó felhasználónként*
- Prémium: 15,75 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: egyedi árazás
*A feltüntetett árak a havi számlázási modellt jelentik.
Jira értékelések és vélemények
Íme, mit mondanak a felhasználók az eszközről:
5. Redmine
A legjobb nyílt forráskódú projektmenedzsment eszköz
A Redmine egy nyílt forráskódú projektmenedzsment webalkalmazás, amely 49 nyelven elérhető. Rugalmas és több projektet és alprojektet is támogat, lehetővé téve, hogy mindegyikhez szerepkörön alapuló felhasználói jogosultságokat állítson be.
A problémakezelőben állítson be egyéni állapotokat, elemtípusokat és munkafolyamat-átmeneteket. Kapcsolja be az automatikus probléma létrehozást e-mailben, hogy időt és energiát takarítson meg. A naptárban vagy a Gantt-nézetben figyelheti az ütemtervet, és naplózhatja az időt a projekt vagy a jegy szintjén.
A Redmine egyszerű jelentéseivel elemezheti a legfontosabb mutatókat, például a felhasználónkénti időt, a probléma típusát vagy kategóriáját, és kihasználhatja az adatalapú döntéshozatal előnyeit!
Ha elakadnak, csapattársai hivatkozhatnak a projekt Wiki-jére, fórumára, vagy megbeszélhetik a kérdéseket a megjegyzésekben. A Redmine számos kiegészítővel rendelkezik, például Chrome-bővítményekkel, amelyek megkönnyítik a hibák nyomon követését vagy az időnaplózást.
A Redmine legjobb funkciói
- Ingyenes
- Egyszerű és könnyű
- Több projekt
- Többnyelvű támogatás
- Automatikus probléma létrehozás e-mailben
- Több mint 100 eszközzel való natív integráció és még több a Zapier segítségével
- Elérhető a weben, asztali számítógépen és mobilon.
A Redmine korlátai
- Elavult felhasználói felület
- Korlátozott testreszabási lehetőségek
- A feladatkezelési funkciók nem olyan erősek, mint a listán szereplő többi eszközé.
Redmine árak
Ez az eszköz ingyenesen használható.
Redmine értékelések és vélemények
Így értékelik a felhasználók ezt az alkalmazást:
Bónusz: Nézze meg a 2024 legjobb nyílt forráskódú projektmenedzsment eszközeit
6. Asana
A legjobb az együttműködéshez
Az Asana megkönnyíti az együttműködést és a termelékenységet a funkciók közötti csapatokban. Számos sablont kínál, amelyek segítenek a szoftverfejlesztő csapatoknak a munkába állásban, például termék-backlog, sprinttervezés vagy folyamatábrázolás sablonok.
Bármilyen összetett is legyen a projektje, ossza fel kezelhető szakaszokra, és válasszon a lista, az idővonal vagy a táblázat nézetek közül. Automatizálhatja a munkafolyamatot, és létrehozhat egy felvételi űrlapot kiegészítő kérdésekkel, hogy egységesítse a problémák létrehozását, és kevésbé unalmasá tegye a folyamatot.
A feladatok előrehaladásának állapotán kívül a szoftverfejlesztők diagram sablonok vagy egyéni diagramok segítségével áttekintést kapnak a csapat teljesítményéről. Az Asana segítségével felmérheti az egyéni és a csapat kapacitását, hogy hatékonyan oszthassa el a feladatokat anélkül, hogy kiégéshez vezetne. A szoftverfejlesztők az Üzenetek fülön láthatják az összes projektfrissítést, és a beépített csevegőn keresztül kommunikálhatnak egymással.
Ha az Asana mellett a legjobb projektmenedzsment eszközöket keresi, tekintse meg az Asana legjobb alternatíváinak listáját!
Az Asana legjobb funkciói
- Jól megtervezett felhasználói felület a projektmenedzsmenthez
- Kész sablonok
- A problémák létrehozásának egységesítése
- Táblázatsablonok és testreszabható táblázatok
- Szoftverfejlesztési tervezési sablonok
- Beépített csevegő
- Több mint 200 eszközzel való natív integráció
- Elérhető a weben, asztali számítógépen és mobilon.
Az Asana korlátai
- Korlátozott munkafolyamat-testreszabás
- Számos projektmenedzsment funkció csak a legmagasabb árkategóriában érhető el, például a támogatás.
Asana árak
- Alapszintű: ingyenes
- Üzleti: 10,99 USD/hó felhasználónként*
- Prémium: 24,99 USD/hó felhasználónként
*A feltüntetett árak a havi számlázási modellt jelentik.
Asana értékelések és vélemények
Az Asana felhasználók véleménye a következő:
Hasonlítsa össze az Asana és a ClickUp alkalmazásokat!
7. Paymo
A legjobb tervezéshez és számlázáshoz
A Paymo segítségével a tervezéstől a számlázásig az egész projektet kezelheti. A tervezésről szólva, ez az eszköz számos nézetet kínál, amelyek segítenek ebben, beleértve a Kanban, meta Kanban, naptár és teendőlista nézeteket.
Hozzon létre feladat sablonokat és automatizálja a munkafolyamatot, hogy értékes időt takarítson meg. Ezzel a projektmenedzsment eszközzel címkékkel rangsorolhatja a feladatokat, és több felhasználóhoz is hozzárendelheti őket. A csapat ütemezőjének idővonalán nyomon követheti a projekt előrehaladását, így biztos lehet benne, hogy senki sem túlterhelt.
A Paymo fejlett időkövetési funkciókkal rendelkezik. Az időzítő az alkalmazás bármely pontjáról könnyen elérhető. Az eszköz a felhasználó eszközén regisztrált tevékenységek alapján automatikusan is rögzítheti az időt. A vezetők valós időben követhetik nyomon a felhasználók tevékenységét, és a pontos számlázáshoz hivatkozhatnak a munkaidő-nyilvántartásokra.
Hozzászólásokat fűzhet a feladatokhoz, és megbeszéléseket kezdeményezhet a feladatokkal kapcsolatban, ahelyett, hogy egy külső fülön vagy alkalmazásban tenné ezt. Fájlokat tölthet fel és rendszerezhet, valamint megadhatja a felhasználói jogosultságokat mindegyikhez. Nyomon követheti a különböző verziókat, ellenőrizheti a változtatásokat és visszajelzéseket adhat.
Nézze meg a legjobb Paymo alternatívák listáját!
A Paymo legjobb funkciói
- Számos projektmenedzsment nézet
- Csapatütemező idővonal
- Automatikus időkövetés
- Fájlok ellenőrzése és verziókezelése
- Vendéghozzáférés a projektek kezeléséhez
- Pénzügyi menedzsment
- Elérhető a weben, asztali számítógépen és mobilon.
- Natív integráció 15 eszközzel és még többel a Zapier és az API segítségével
A Paymo korlátai
- A mobil verzió funkciói korlátozottak.
- Hiányoznak a projektmenedzsment eszközben kívánt testreszabási lehetőségek
Paymo árak
- Ingyenes egy felhasználó számára
- Starter: 4,95 USD/hó felhasználónként (maximum egy felhasználó)*
- Kis irodák: 9,95 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 20,79 USD/hó felhasználónként
*A feltüntetett árak a havi számlázási modellt jelentik.
Paymo értékelések és vélemények
A Paymo ügyfelei a következőket mondják:
8. Celoxis
A legjobb portfóliókezeléshez
A Celoxis egy projektportfólió-kezelő eszköz, amely átalakíthatja döntéshozatali folyamatát és időt takaríthat meg. Lehetővé teszi, hogy különböző forrásokból importáljon kéréseket, rangsorolja azokat a KPI-k alapján, majd automatikusan ütemezze a feladatokat.
Ha profi módon szeretné megtervezni projektjeit, használja a What-If Analysis eszközt. A készségek, a kereslet és a rendelkezésre állás alapján oszthatja el az erőforrásokat. Beállíthat alapvonalakat, feladatfüggőségeket, mérföldköveket és e-mailes riasztásokat is.
Az eszköz verziókezeléssel, megjegyzésekkel, megbeszélésekkel és külön ügyfélportállal rendelkezik, hogy mindenki ugyanazon az oldalon maradjon és elkerülhető legyen a zavar. ?
A beépített időzítővel az alkalmazottak nyomon követhetik az időt és rögzíthetik a számlázható órákat. A műszerfal és a jelentések nagymértékben testreszabhatók, így személyre szabhatja az elrendezéseket, mezőket, képleteket és részletes diagramokat.
A Celoxis legjobb funkciói
- Kérések nyomon követése különböző forrásokból és rangsorolás
- Mi lenne, ha... elemzés
- Ügyfélportál
- Időkövetés
- Rendkívül testreszabható irányítópultok, jelentések és eszközök a szoftverfejlesztéshez
- Több mint 400 eszközzel való natív integráció és még több API-val
- Elérhető a weben és mobil eszközökön
A Celoxis korlátai
- Az „undo” opció hiánya
- Új licencek hozzáadása nehéz lehet
Celoxis árak
- Felhő: 22,50 USD/hó felhasználónként*
- Helyi telepítés: egyedi árazás
*A feltüntetett ár a havi számlázási modellt jelenti.
Celoxis értékelések és vélemények
A felhasználók végső ítélete:
9. TeamGantt
A legjobb Gantt-diagramos projektmenedzsmenthez
A TeamGantt egy másik megközelítést alkalmaz a projektmenedzsmentben, elsősorban az egyszerű drag-and-drop Gantt-diagramokra összpontosítva. Ugyanakkor más nézeteket is kínál, például naptárat és táblázatot, valamint számos más eszközt, amelyek segítenek a munkaterhelés kezelésében.
Használhatja az egyik sablont, vagy kezdheti el a nulláról. Határozza meg a feladatokat, a legfontosabb mérföldköveket és a függőségeket, majd rendelje hozzá a feladatokat a RACI modell (felelős, elszámoltatható, konzultált, tájékoztatott) segítségével.
A TeamGantt segítségével a csapat kapacitása és rendelkezésre állása alapján oszthatja el a munkát, és kezelheti az egyéb erőforrásokat, például a berendezéseket és az anyagokat. Csevegés vagy frissítések segítségével együttműködhet, és az alkalmazáson belül nyomon követheti az időt. Annak megállapításához, hogy lemaradásban van-e, és hova kell fordulnia, tekintse meg a projekt állapotáról vagy alapvonaláról szóló jelentést, amelyek különösen a szoftverfejlesztéshez kiváló eszközök.
A TeamGantt legjobb funkciói
- Drag-and-drop Gantt-diagramok
- Előre elkészített sablonok
- RACI-feladat
- Erőforrás-kezelés és kapacitástervezés
- Projektállapot- és alapjelentések
- Natív integráció 7 eszközzel és többel a Zapier vagy API segítségével
- Elérhető a weben és mobil eszközökön
A TeamGantt korlátai
- Drága megoldás kisebb csapatok számára, akik a legjobb projektmenedzsment szoftvert keresik.
- Nagy projektek esetén hibásan működhet.
TeamGantt árak
- Ingyenes
- Lite: 19 USD/hó menedzserenként*
- Pro: 49 USD/hó menedzserenként
- Enterprise: 99 USD/hó menedzserenként
*A feltüntetett árak a havi számlázási modellre vonatkoznak.
TeamGantt értékelések és vélemények
Az eszköz értékelése a következő:
Nézze meg ezeket a TeamGantt alternatívákat!
10. KrispCall
A legjobb telefonhívásokhoz
Bár nem projektmenedzsment szoftver, a KrispCall hatékonyan segíthet a fejlesztőcsapattal és az ügyfelekkel való együttműködésben. Ez egy felhőalapú telefonrendszer , amely minden típusú és méretű vállalkozás számára alkalmas. ?
A szokásos hívások és szöveges üzenetek mellett olyan funkciókhoz is hozzáférhet, mint a várakozó hívások, az interaktív hangválasz (IVR), a hívásjegyzetek, az átirányítás, a hangposta és egy egyszerű CRM. Emellett rögzítheti és figyelemmel kísérheti a hívásokat, valamint élő elemzésekkel elemezheti azokat. Hamarosan a KrispCall integrálható lesz a CRM-mel, az értékesítéssel és más, üzleti tevékenységéhez használt eszközökkel.
A KrispCall legjobb funkciói
- Felhőalapú telefonrendszer
- IVR
- Hívásjegyzetek
- Hangposta
- Light CRM
- Hívásfigyelés és elemzés
- Natív integráció 6 eszközzel és továbbiakkal API-n keresztül (hamarosan elérhető)
- Elérhető a weben, asztali számítógépen és mobilon.
A KrispCall korlátai
- Kevés integrációs lehetőség
- A kommunikáción túl korlátozott funkcionalitás
KrispCall árak
- Alapvető: 12 USD/hó felhasználónként*
- Standard: 32 USD/hó felhasználónként
- Enterprise: egyedi árazás
*A feltüntetett árak a havi számlázási modellt jelentik.
KrispCall értékelések és vélemények
Az eszköz pontszáma a következő:
Feladatok megoldása szoftverfejlesztési projektmenedzsment eszközökkel
A post-it cetliktől és a fehér tábláktól az Agile-ig és azon túl, a szoftverfejlesztési projektmenedzsment eszközök hosszú utat tettek meg. A cikkben bemutatott platformok célja, hogy megkönnyítsék a munkáját, a feladatok és határidők szervezésétől a hibák nyomon követéséig és a csapatával való valós idejű együttműködésig.
Akár egy kis alkalmazáson, akár egy nagyszabású rendszeren dolgozik, ezek a projektmenedzsment eszközök segítenek bátran nekivágni bármilyen szoftverfejlesztési projektnek, ami az útjába kerül. ?