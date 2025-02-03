A 10 legjobb szoftverfejlesztési projektmenedzsment eszköz 2025-ben

A szoftverfejlesztés olyan, mint egy ház építése: hosszú időt vesz igénybe, és alapos előkészületeket igényel, amelynek megvalósításához számos különböző részlegnek kell együttműködnie. ?️

Ha a csapat nem rendelkezik szilárd szervezési rendszerrel, az valószínűleg költséges késedelmekhez és elégedetlen ügyfelekhez vezet. Ezért minden fejlesztői csapatnak szüksége van egy kiváló projektmenedzsment eszközre. Ez az összes szükséges információ, például az ügyfelek követelményei és feladatok központi gyűjtőhelye, amely megkönnyíti a csapatok, a vezetők és az ügyfelek közötti kommunikációt.

Tekintse meg a 10 legjobb szoftverfejlesztési projektmenedzsment eszköz listáját, amelyben megtalálja azok funkcióinak, árainak, korlátainak és felhasználói értékeléseinek átfogó elemzését.

A szoftverfejlesztési projektmenedzsment eszközök használata számos előnnyel járhat a szervezetek számára. Ezek az eszközök elősegítik a csapat tagjai közötti jobb kommunikációt és együttműködést azáltal, hogy központi platformot biztosítanak az információk és frissítések megosztásához. Ez nemcsak javítja a koordinációt, hanem segít a potenciális konfliktusok és félreértések megoldásában is.

A projektmenedzsment eszközök automatizálják az ismétlődő feladatokat, beállíthatók értesítések és emlékeztetők, valamint világos struktúrát biztosítanak a projekt végrehajtásához, így racionalizálva a munkafolyamatokat. Ez hatékonyság- és termelékenységnövekedéshez vezet, mivel a csapat tagjai az adminisztratív feladatok helyett a magasabb értékű tevékenységekre koncentrálhatnak.

Ahhoz, hogy hatékony legyen, a szoftverfejlesztési projektmenedzsment szoftvernek a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

Könnyen használható: Intuitív, több eszközről is elérhető, és számos funkcióval rendelkezik, amelyek segítenek Önnek a hatékonyabb munkavégzésben és együttműködésben. Testreszabható és skálázható: Az Ön egyedi igényeihez igazítható, különösen akkor, ha vállalkozása növekszik. Biztonságos: Számos biztonsági intézkedéssel ellátva, az adatok védelmét és titkosságát garantálva. Jelentéskészítés: Lehetővé teszi a haladás mérését és nyomon követését, ezáltal segítve a folyamatok javítását. Integrálható: Zökkenőmentesen integrálható a meglévő technológiai eszközökkel, például a fejlesztési és CRM szoftverekkel.

Ezek a szoftverfejlesztési projektmenedzsment eszközök segítenek Önnek a szervezettségben, a könnyű kommunikációban és új termelékenységi szintek elérésében. Ennek eredményeként ügyfelei elégedettek lesznek, és vállalkozása prosperálni fog! ?

A legjobb szoftverfejlesztési projektmenedzsmenthez

A ClickUp segítségével átfogó képet kaphat fejlesztési terveiről.

A ClickUp egy többcélú projektmenedzsment szoftver, amelyet a termelékenység növelése érdekében fejlesztettek ki. Különböző funkciókat és testreszabási lehetőségeket kínál, hogy minden vállalkozás igényeinek megfeleljen. Az értékes idő megtakarítása érdekében kezdje az egyik előre elkészített sablonnal, például ezzel a praktikus szoftverfejlesztési sablonnal.

Hozzon létre egy munkaterületet vállalkozásának, és csoportosítsa az összes feladatot és alfeladatot térképek, backlogok és problémakövetők formájában térképekre és mappákba. Több mint 15 nézet, köztük lista, Kanban tábla és Gantt-diagram segítségével vizualizálhatja az összes előtt álló munkát.

A ClickUp segítségével vizualizálhatja és kezelheti az összes feladatot a backlogban.

A feladatok fontossági sorrendjének megállapításához rendeljen hozzá különböző sprint pontokat, egyéni állapotokat, címkéket és jelöléseket. Az automatizálások is testreszabhatók, hogy segítsenek optimalizálni a munkafolyamatot. Létrehozhat függőségeket a feladatok között, és hozzáadhat megjegyzéseket, ellenőrzőlistákat és időbecsléseket. A fejlesztőknek nem kell több alkalmazást egyszerre használniuk, mivel a sablonon belül nyomon követhetik az időt.

A hibák és problémák gyűjtése gyerekjáték a ClickUp segítségével. ?

Kérje meg ügyfeleit, hogy töltsék ki a felvételi űrlapot, amelyet könnyedén feladattá alakíthat. Kezelje a sprinteket és a kiadásokat, és valós idejű jelentésekhez férjen hozzá az Agile Dashboard segítségével, amely burndown, burnup és sebességdiagramokkal is kiegészül.

A ClickUp legjobb funkciói

Számos előre elkészített sablon a feladat- és projektmenedzsmenthez, valamint fehér táblák és Gantt-diagramok – kifejezetten szoftverfejlesztő csapatok számára.

15+ megtekintés

Egyéni állapotok, címkék és jelölések

Időkövetés

Gyűjtse össze a hibákat és a problémákat a bejelentő űrlapokkal

Valós idejű haladáskövetés

Több mint 1000 eszközzel való natív integráció és még több API-n keresztül

Webes és mobil eszközökön is elérhető

A ClickUp korlátai

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként*

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*A feltüntetett árak az éves számlázási modellt jelentik.

ClickUp értékelések és vélemények

Íme, mit mondanak a felhasználók erről az eszközről:

2. Zoho Projects

A legjobb kis csapatok számára

via Zoho Projects

A Zoho egy jól ismert szolgáltató, amely projektmenedzsment eszközök sorozatát kínálja az üzleti tevékenységek szervezéséhez. A Zoho Projects egy speciális projektmenedzsment eszköz, amely kiválóan alkalmas mérnöki és szoftverfejlesztő csapatok számára.

Szervezze meg projektjeit úgy, hogy azokat kisebb részekre bontja, például mérföldkövekre, feladatokra, alfeladatokra, problémákra és hibákra. Az univerzális hozzáadási funkcióval néhány kattintással új elemeket illeszthet be, és beállíthat függőségeket, ismétlődéseket és emlékeztetőket.

A roll-up funkció engedélyezésével átfogó képet kaphat a projektjéről, és láthatja, hogy az egyes feladatok hogyan járulnak hozzá az általános teljesítményhez. Állítsa be a projekt alapvonalait, hogy tartani tudja az ütemtervet, és a feladatok, problémák és munkaidő-nyilvántartások jelentései alapján kövesse nyomon az előrehaladást.

A Zoho Projects számos testreszabási lehetőséget kínál a feladatkezeléshez, a műszerfal színének és elrendezésének testreszabásától kezdve az egyéni mezők, nézetek, állapotok, címkék, funkciók és automatizálásig. A fórumok, csevegőszobák és interaktív hírcsatornák segítségével a csapatával való együttműködés gyerekjáték.

Ez az eszköz nem egy átlagos feladatkezelő, hanem egy átfogó megoldás, amely az időkövetést és a költségvetés kezelését is elvégzi!

A Zoho Projects legjobb funkciói

Számos testreszabási lehetőség, beleértve az egyéni munkafolyamat-automatizálást

Összefoglalás

Projekt alapvonalak

Fórumok és csevegőszobák az egyszerű együttműködésért

Időkövetés és költségvetés

Natív integráció más Zoho eszközökkel és több mint 20 külső eszközzel + Zapier

Webes és mobil eszközökön elérhető projektmenedzsment eszközök

A Zoho Projects korlátai

Zoho Projects árak

Ingyenes három felhasználóig

Prémium : 4 USD/hó felhasználónként*

Vállalati: 9 USD/hó felhasználónként

*A feltüntetett árak az éves számlázási modellt jelentik.

Zoho Projects értékelések és vélemények

Íme, mit mondanak a felhasználók a Zoho Projectsről:

3. Scoro

A legjobb a teljes körű menedzsmenthez

A Scoro segítségével hatékonyan kezelheti idejét és költségvetését.

A Scoro egy teljes körű munkamenedzsment szoftver , amelynek célja, hogy segítse Önt idő- és erőforrásainak hatékony kezelésében.

A drag-and-drop Planner és a Kanban feladatlap segítségével rangsorolhatja feladatait. A fejlesztők beállíthatják kapacitásukat és rendelkezésre állásukat, és közvetlenül az alkalmazásban nyomon követhetik idejüket és ütemtervüket. Az időnyilvántartások és a megosztott naptárak segítségével nyomon követheti a számlázható órákat, és a tényleges adatok alapján oszthatja el az erőforrásokat – függetlenül attól, hogy a szoftverfejlesztés házon belül történik-e vagy sem.

Időt takaríthat meg az előre beállított sablonok és feladatkezelő csomagok használatával, és néhány kattintással alakíthatja át az árajánlatokat feladatokká. Ezeket közvetlenül az e-mail alkalmazásából is létrehozhatja, ha az e-maileket továbbítja a Smart Inboxba. Tartsa a projektet a terv szerint, és csökkentse a stressz szintjét az automatikus értesítések és határidő-riasztások beállításával – ideális megoldás elfoglalt projektmenedzserek számára.

Legyen mindig naprakész, és kövesse nyomon a feladatok valós idejű előrehaladását Gantt-diagramokkal. A Scoro számos jelentési lehetőséget kínál, amelyek segítségével elemezheti a folyamatokat, a kockázati területeket és a KPI-ket, hogy jobb döntéseket hozhasson. Nyomon követheti a jövedelmezőséget, összehasonlíthatja a költségvetéseket a tényleges eredményekkel, és előre jelezheti a jövőbeli értékesítéseket.

A Scoro legjobb funkciói

Fejlett idő- és feladatkezelési funkciók

Előre beállított sablonok és feladatcsomagok

Intelligens beérkező levelek mappa és egyszerű feladat létrehozás

Számos jelentési lehetőség

Költségvetés, értékesítés és CRM az erőforrások kezeléséhez

Több mint 30 eszközzel való natív integráció és még több a Zapier segítségével

Elérhető a weben és mobil eszközökön

A Scoro korlátai

Scoro árak

Alapvető : 26 USD/hó felhasználónként

Standard : 37 USD/hó felhasználónként

Pro : 63 USD/hó felhasználónként

Ultimate: egyedi árazás

*A feltüntetett árak az éves számlázási modellt jelentik.

Scoro értékelések és vélemények

A releváns felhasználói vélemények a következőket mutatják:

4. Jira

A legjobb az agilis projektmenedzsmenthez

Készítse elő a hátralévő feladatokat a következő sprintekhez, és kövesse nyomon az előrehaladást a Ji ra-ban.

A szoftverfejlesztési projektmenedzsment szoftverek terén a Jira olyan, mint egy híresség – mindenki ismeri a nevét! ?

A kezdéshez használja az egyik Agile sablont, azaz a Scrum, Kanban, Bug Tracking vagy DevOps sablont, majd testreszabja azt a munkafolyamatához és a növekvő csapatához. A drag-and-drop automatizálással perceken belül racionalizálhatja bármely szoftverfejlesztési folyamatot.

A backlogban tervezze meg sprinteit az epikák és problémák prioritásainak meghatározásával és a függőségek feltérképezésével. A roadmap nézet segítségével áttekintheti a projekt ütemtervét. A Jira több mint 12 alapértelmezett jelentést kínál, amelyek valós idejű, hasznos információkat nyújtanak a projektmenedzsereknek, így könnyebben nyomon követheti csapata teljesítményét és azonosíthatja a szűk keresztmetszeteket.

A Fejlesztés panelen megtekintheti és létrehozhat ágakat és pull requesteket, valamint felülvizsgálhatja a commitokat. A projektmenedzsment eszköz és a fejlesztői szoftver integrálásával az alkalmazáson belül hozzáférhet a kódjához, hatékonyabban együttműködhet a csapatával, és egyszerűsítheti a minőségbiztosítási tesztelési folyamatot.

A Jira legjobb funkciói

Részletes projektmenedzsment sablonok

Drag-and-drop automatizálás

Több mint 12 jelentés

Hozzáférés a kódhoz az alkalmazáson belül szoftverfejlesztési projektekhez

Fejlesztési panel

Több mint 1000 eszközzel való natív integráció

Elérhető a weben és mobil eszközökön

A Jira korlátai

Jira árak

Ingyenes 10 felhasználóig

Standard : 7,25 USD/hó felhasználónként*

Prémium : 15,75 USD/hó felhasználónként

Vállalati: egyedi árazás

*A feltüntetett árak a havi számlázási modellt jelentik.

Jira értékelések és vélemények

Íme, mit mondanak a felhasználók az eszközről:

5. Redmine

A legjobb nyílt forráskódú projektmenedzsment eszköz

Kezelje projektjeit ingyenesen a Redmine segítségével

A Redmine egy nyílt forráskódú projektmenedzsment webalkalmazás, amely 49 nyelven elérhető. Rugalmas és több projektet és alprojektet is támogat, lehetővé téve, hogy mindegyikhez szerepkörön alapuló felhasználói jogosultságokat állítson be.

A problémakezelőben állítson be egyéni állapotokat, elemtípusokat és munkafolyamat-átmeneteket. Kapcsolja be az automatikus probléma létrehozást e-mailben, hogy időt és energiát takarítson meg. A naptárban vagy a Gantt-nézetben figyelheti az ütemtervet, és naplózhatja az időt a projekt vagy a jegy szintjén.

A Redmine egyszerű jelentéseivel elemezheti a legfontosabb mutatókat, például a felhasználónkénti időt, a probléma típusát vagy kategóriáját, és kihasználhatja az adatalapú döntéshozatal előnyeit!

Ha elakadnak, csapattársai hivatkozhatnak a projekt Wiki-jére, fórumára, vagy megbeszélhetik a kérdéseket a megjegyzésekben. A Redmine számos kiegészítővel rendelkezik, például Chrome-bővítményekkel, amelyek megkönnyítik a hibák nyomon követését vagy az időnaplózást.

A Redmine legjobb funkciói

Ingyenes

Egyszerű és könnyű

Több projekt

Többnyelvű támogatás

Automatikus probléma létrehozás e-mailben

Több mint 100 eszközzel való natív integráció és még több a Zapier segítségével

Elérhető a weben, asztali számítógépen és mobilon.

A Redmine korlátai

Elavult felhasználói felület

Korlátozott testreszabási lehetőségek

A feladatkezelési funkciók nem olyan erősek, mint a listán szereplő többi eszközé.

Redmine árak

Ez az eszköz ingyenesen használható.

Redmine értékelések és vélemények

Így értékelik a felhasználók ezt az alkalmazást:

6. Asana

A legjobb az együttműködéshez

Az Asana segítségével könnyedén kezelheti összes funkcióközi projektjét.

Az Asana megkönnyíti az együttműködést és a termelékenységet a funkciók közötti csapatokban. Számos sablont kínál, amelyek segítenek a szoftverfejlesztő csapatoknak a munkába állásban, például termék-backlog, sprinttervezés vagy folyamatábrázolás sablonok.

Bármilyen összetett is legyen a projektje, ossza fel kezelhető szakaszokra, és válasszon a lista, az idővonal vagy a táblázat nézetek közül. Automatizálhatja a munkafolyamatot, és létrehozhat egy felvételi űrlapot kiegészítő kérdésekkel, hogy egységesítse a problémák létrehozását, és kevésbé unalmasá tegye a folyamatot.

A feladatok előrehaladásának állapotán kívül a szoftverfejlesztők diagram sablonok vagy egyéni diagramok segítségével áttekintést kapnak a csapat teljesítményéről. Az Asana segítségével felmérheti az egyéni és a csapat kapacitását, hogy hatékonyan oszthassa el a feladatokat anélkül, hogy kiégéshez vezetne. A szoftverfejlesztők az Üzenetek fülön láthatják az összes projektfrissítést, és a beépített csevegőn keresztül kommunikálhatnak egymással.

Az Asana legjobb funkciói

Jól megtervezett felhasználói felület a projektmenedzsmenthez

Kész sablonok

A problémák létrehozásának egységesítése

Táblázatsablonok és testreszabható táblázatok

Szoftverfejlesztési tervezési sablonok

Beépített csevegő

Több mint 200 eszközzel való natív integráció

Elérhető a weben, asztali számítógépen és mobilon.

Az Asana korlátai

Korlátozott munkafolyamat-testreszabás

Számos projektmenedzsment funkció csak a legmagasabb árkategóriában érhető el, például a támogatás.

Asana árak

Alapszintű : ingyenes

Üzleti : 10,99 USD/hó felhasználónként*

Prémium: 24,99 USD/hó felhasználónként

*A feltüntetett árak a havi számlázási modellt jelentik.

Asana értékelések és vélemények

Az Asana felhasználók véleménye a következő:

7. Paymo

A legjobb tervezéshez és számlázáshoz

Kövesse nyomon projektjeit és azok jövedelmezőségét a Paymo segítségével.

A Paymo segítségével a tervezéstől a számlázásig az egész projektet kezelheti. A tervezésről szólva, ez az eszköz számos nézetet kínál, amelyek segítenek ebben, beleértve a Kanban, meta Kanban, naptár és teendőlista nézeteket.

Hozzon létre feladat sablonokat és automatizálja a munkafolyamatot, hogy értékes időt takarítson meg. Ezzel a projektmenedzsment eszközzel címkékkel rangsorolhatja a feladatokat, és több felhasználóhoz is hozzárendelheti őket. A csapat ütemezőjének idővonalán nyomon követheti a projekt előrehaladását, így biztos lehet benne, hogy senki sem túlterhelt.

A Paymo fejlett időkövetési funkciókkal rendelkezik. Az időzítő az alkalmazás bármely pontjáról könnyen elérhető. Az eszköz a felhasználó eszközén regisztrált tevékenységek alapján automatikusan is rögzítheti az időt. A vezetők valós időben követhetik nyomon a felhasználók tevékenységét, és a pontos számlázáshoz hivatkozhatnak a munkaidő-nyilvántartásokra.

Hozzászólásokat fűzhet a feladatokhoz, és megbeszéléseket kezdeményezhet a feladatokkal kapcsolatban, ahelyett, hogy egy külső fülön vagy alkalmazásban tenné ezt. Fájlokat tölthet fel és rendszerezhet, valamint megadhatja a felhasználói jogosultságokat mindegyikhez. Nyomon követheti a különböző verziókat, ellenőrizheti a változtatásokat és visszajelzéseket adhat.

A Paymo legjobb funkciói

Számos projektmenedzsment nézet

Csapatütemező idővonal

Automatikus időkövetés

Fájlok ellenőrzése és verziókezelése

Vendéghozzáférés a projektek kezeléséhez

Pénzügyi menedzsment

Elérhető a weben, asztali számítógépen és mobilon.

Natív integráció 15 eszközzel és még többel a Zapier és az API segítségével

A Paymo korlátai

Paymo árak

Ingyenes egy felhasználó számára

Starter : 4,95 USD/hó felhasználónként (maximum egy felhasználó)*

Kis irodák : 9,95 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 20,79 USD/hó felhasználónként

*A feltüntetett árak a havi számlázási modellt jelentik.

Paymo értékelések és vélemények

A Paymo ügyfelei a következőket mondják:

8. Celoxis

A legjobb portfóliókezeléshez

via Celoxis

A Celoxis egy projektportfólió-kezelő eszköz, amely átalakíthatja döntéshozatali folyamatát és időt takaríthat meg. Lehetővé teszi, hogy különböző forrásokból importáljon kéréseket, rangsorolja azokat a KPI-k alapján, majd automatikusan ütemezze a feladatokat.

Ha profi módon szeretné megtervezni projektjeit, használja a What-If Analysis eszközt. A készségek, a kereslet és a rendelkezésre állás alapján oszthatja el az erőforrásokat. Beállíthat alapvonalakat, feladatfüggőségeket, mérföldköveket és e-mailes riasztásokat is.

Az eszköz verziókezeléssel, megjegyzésekkel, megbeszélésekkel és külön ügyfélportállal rendelkezik, hogy mindenki ugyanazon az oldalon maradjon és elkerülhető legyen a zavar. ?

A beépített időzítővel az alkalmazottak nyomon követhetik az időt és rögzíthetik a számlázható órákat. A műszerfal és a jelentések nagymértékben testreszabhatók, így személyre szabhatja az elrendezéseket, mezőket, képleteket és részletes diagramokat.

A Celoxis legjobb funkciói

Kérések nyomon követése különböző forrásokból és rangsorolás

Mi lenne, ha... elemzés

Ügyfélportál

Időkövetés

Rendkívül testreszabható irányítópultok, jelentések és eszközök a szoftverfejlesztéshez

Több mint 400 eszközzel való natív integráció és még több API-val

Elérhető a weben és mobil eszközökön

A Celoxis korlátai

Celoxis árak

Felhő : 22,50 USD/hó felhasználónként*

Helyi telepítés: egyedi árazás

*A feltüntetett ár a havi számlázási modellt jelenti.

Celoxis értékelések és vélemények

A felhasználók végső ítélete:

9. TeamGantt

A legjobb Gantt-diagramos projektmenedzsmenthez

A TeamGantt drag-and-drop diagramjaival a tervezés egyszerű.

A TeamGantt egy másik megközelítést alkalmaz a projektmenedzsmentben, elsősorban az egyszerű drag-and-drop Gantt-diagramokra összpontosítva. Ugyanakkor más nézeteket is kínál, például naptárat és táblázatot, valamint számos más eszközt, amelyek segítenek a munkaterhelés kezelésében.

Használhatja az egyik sablont, vagy kezdheti el a nulláról. Határozza meg a feladatokat, a legfontosabb mérföldköveket és a függőségeket, majd rendelje hozzá a feladatokat a RACI modell (felelős, elszámoltatható, konzultált, tájékoztatott) segítségével.

A TeamGantt segítségével a csapat kapacitása és rendelkezésre állása alapján oszthatja el a munkát, és kezelheti az egyéb erőforrásokat, például a berendezéseket és az anyagokat. Csevegés vagy frissítések segítségével együttműködhet, és az alkalmazáson belül nyomon követheti az időt. Annak megállapításához, hogy lemaradásban van-e, és hova kell fordulnia, tekintse meg a projekt állapotáról vagy alapvonaláról szóló jelentést, amelyek különösen a szoftverfejlesztéshez kiváló eszközök.

A TeamGantt legjobb funkciói

Drag-and-drop Gantt-diagramok

Előre elkészített sablonok

RACI-feladat

Erőforrás-kezelés és kapacitástervezés

Projektállapot- és alapjelentések

Natív integráció 7 eszközzel és többel a Zapier vagy API segítségével

Elérhető a weben és mobil eszközökön

A TeamGantt korlátai

TeamGantt árak

Ingyenes

Lite : 19 USD/hó menedzserenként*

Pro : 49 USD/hó menedzserenként

Enterprise: 99 USD/hó menedzserenként

*A feltüntetett árak a havi számlázási modellre vonatkoznak.

TeamGantt értékelések és vélemények

Az eszköz értékelése a következő:

10. KrispCall

A legjobb telefonhívásokhoz

via KrispCall

Bár nem projektmenedzsment szoftver, a KrispCall hatékonyan segíthet a fejlesztőcsapattal és az ügyfelekkel való együttműködésben. Ez egy felhőalapú telefonrendszer , amely minden típusú és méretű vállalkozás számára alkalmas. ?

A szokásos hívások és szöveges üzenetek mellett olyan funkciókhoz is hozzáférhet, mint a várakozó hívások, az interaktív hangválasz (IVR), a hívásjegyzetek, az átirányítás, a hangposta és egy egyszerű CRM. Emellett rögzítheti és figyelemmel kísérheti a hívásokat, valamint élő elemzésekkel elemezheti azokat. Hamarosan a KrispCall integrálható lesz a CRM-mel, az értékesítéssel és más, üzleti tevékenységéhez használt eszközökkel.

A KrispCall legjobb funkciói

Felhőalapú telefonrendszer

IVR

Hívásjegyzetek

Hangposta

Light CRM

Hívásfigyelés és elemzés

Natív integráció 6 eszközzel és továbbiakkal API-n keresztül (hamarosan elérhető)

Elérhető a weben, asztali számítógépen és mobilon.

A KrispCall korlátai

Kevés integrációs lehetőség

A kommunikáción túl korlátozott funkcionalitás

KrispCall árak

Alapvető : 12 USD/hó felhasználónként*

Standard : 32 USD/hó felhasználónként

Enterprise: egyedi árazás

*A feltüntetett árak a havi számlázási modellt jelentik.

KrispCall értékelések és vélemények

Az eszköz pontszáma a következő:

A post-it cetliktől és a fehér tábláktól az Agile-ig és azon túl, a szoftverfejlesztési projektmenedzsment eszközök hosszú utat tettek meg. A cikkben bemutatott platformok célja, hogy megkönnyítsék a munkáját, a feladatok és határidők szervezésétől a hibák nyomon követéséig és a csapatával való valós idejű együttműködésig.

Akár egy kis alkalmazáson, akár egy nagyszabású rendszeren dolgozik, ezek a projektmenedzsment eszközök segítenek bátran nekivágni bármilyen szoftverfejlesztési projektnek, ami az útjába kerül. ?

