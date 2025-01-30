A 15 legjobb hibajelentő szoftver 2025-re (funkciók, árak)

Az ügyfelek elégedettségének fenntartása könnyebb mondani, mint megtenni, különösen, ha nagy ügyfélkörrel rendelkezik.

Végül is egy vállalkozás vezetése nem gyerekjáték! ?

Szerencsére olyan eszközöket használhat, mint a hibajelentő szoftver , hogy létrehozzon egy munkafolyamatot az ügyfelek problémáinak azonosítására, nyomon követésére és megoldására. Így ügyfelei elégedettek lesznek, ahelyett, hogy zsákutcába jutnának*.

Ebben a cikkben megbeszéljük, mi is az a hibajelentés-nyomkövető szoftver, és bemutatjuk a jelenleg elérhető 15 legjobb hibajelentés-nyomkövető eszközt.

Induljunk!

Mi az a hibajelentő szoftver?

A hibajelentő szoftverek lehetővé teszik, hogy minden ügyféljegy vagy hiba megoldásáig nyomon kövesse azok előrehaladását. Még a belső csapata is jelenthet szoftverhibát vagy problémát egy IT hibajelentő rendszer segítségével.

De mi is pontosan az a jegy?

Amikor egy ügyfél problémát jelent be az ügyfélszolgálati csatornán (e-mail, élő csevegés stb.), a jegykezelő rendszer létrehoz egy „jegyet”. Az ügyfélszolgálati munkafolyamat alapján az ügyintézők önállóan választhatnak jegyeket, vagy konkrét jegyeket rendelhetnek hozzájuk.

Ezzel kezdetét veszi a hullámvasút, amelynek során elégedetlen ügyfelekkel kell foglalkozni. ?

A jegykezelő szoftver lényegében dokumentálja az ügyfelek kéréseit és az ügyfélszolgálati képviselőkkel való későbbi interakcióikat. Ennek eredményeként az ügyfeleknek nem kell többször is megismételniük aggályaikat (és elveszíteniük a türelmüket a beszélgetések során!).

Az hibajelentés-nyomkövető szoftverek használatának számos előnye van:

Gyors hibakezeléssel időben észlelje a problémákat

Növelje a projekt hatékonyságát

Csökkentse a csapatok közötti együttműködés költségeit ?

Növelje az ügyfelek elégedettségét

Lényegében az IT-nyomkövető szoftver segítségével eloszlathatja az ügyfelek esetleges aggályait.

A 15 legjobb hibajelentő szoftver

Íme a piac 15 legjobb hibajelentő szoftvere:

A ClickUp Issue Tracker List segítségével könnyedén nyomon követheti a nyitott problémákat, azt, hogy ki dolgozik rajtuk, és mi a feladat állapota – mindezt egy pillanat alatt.

A ClickUp az egyik legjobban értékelt termelékenységi és hibajelentő eszköz, amelyet termelékeny csapatok használnak kis- és nagyvállalatokban.

Ezzel az ügyfélszolgálati projektmenedzsment szoftverrel csapata a legjobb eredményeket ér heti el az ügyfélmegtartás területén.

A stresszes sóhajokat széles győzelmi mosolyra cseréljük! ?

A ClickUp legfontosabb funkciói

Íme néhány módszer, ahogyan a ClickUp segíthet a problémakezelésben:

Kövesse nyomon és figyelje webhelye hibáit és problémáit, és könnyedén rendelje hozzá őket csapatához.

A ClickUp előnyei

Tervezze meg funkciói ötleteit és új alkalmazáskoncepcióit a Mind Maps segítségével

A marketing és az ügyfélszolgálati csapatok együttműködhetnek a kollaboratív szerkesztés segítségével.

A Multitask Toolbar segítségével pillanatok alatt tömegesen szerkesztheti a hasonló hibákkal kapcsolatos feladatokat.

A munkaterhelés-nézet biztosítja, hogy csapattársai ne legyenek problémáik a munkaterhelésükkel kapcsolatban.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat a hatékony hibajelentéshez az Automations segítségével.

Készítsen ellenőrzőlistákat, hogy csapata ne hagyjon figyelmen kívül egyetlen olyan problémát sem, amely zavarja ügyfeleit.

A tettes azonosításától a bűntény helyszínének felméréséig – kövesse nyomon az összes ügyfélproblémát a Portfolios segítségével.

A feladatfüggőségek segítségével a hibákat a megfelelő sorrendben szüntetheti meg.

a Sentry, Natív integrációk GitLab és Bitbucket számára

Fordítsa csapattársait a hibák ellen, ne egymás ellen! Határozzon meg egyértelmű elvárásokat a Priorities segítségével.

Örökre ingyenes csomag (legalkalmasabb személyes használatra)

Korlátlan csomag (legalkalmasabb kis csapatok számára (7 USD/tag/hónap)

Üzleti terv (legalkalmasabb közepes méretű csapatok számára (12 USD/tag/hónap)

ClickUp ügyfélértékelések

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

A GitLab egy hibajelentés-követő eszköz, amely lehetővé teszi minden hiba munkafolyamatának állapotának nyomon követését a dedikált hibajelentés-táblán.

Ha azonban a hibajelentő alkalmazás új funkciókat bocsát ki, azokhoz csak a tesztelők és a fejlesztők férhetnek hozzá, amíg mindenki számára elérhetővé nem válnak.

A GitLab legfontosabb funkciói

Funkciójavaslatokat, támogatási kéréseket és hibabejelentéseket fogad el.

Beépített agilis funkciókat tartalmaz, mint például mérföldkövek, ütemtervek és címkék.

Vizsgálja meg az egyes hibák részleteit a hibaanalízis segítségével.

GitLab árak

A GitLab ingyenes csomagot kínál, a fizetős csomagok ára pedig havi 19 dollár/felhasználó-tól kezdődik.

GitLab ügyfélértékelések

G2: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (580+ értékelés)

A Zendesk egy hibajelentő szoftver, amely egy helyen gyűjti össze a szervezet ügyfeleinek jegyeit. Lehetővé teszi a problémák kezelését, értékelését és megoldását az ügyfelek elégedettségének elérése érdekében.

Röviden: ezzel a hibakezelő szoftverrel könnyedén végezhet több feladatot egyszerre, ahelyett, hogy egyszerre több feladatot is elrontana! ?

A Zendesk legfontosabb funkciói

Probléma- és incidensjegy típusokat és kulcsfontosságú jegymezőket használ a problémák nyomon követéséhez.

Az automatizált válaszokkal azonnal reagál az ügyfelek kéréseire.

Üzleti betekintést nyújt ügyfélszolgálati elemzésekkel és jelentésekkel.

A Zendesk több száz más eszközzel integrálható , például a ClickUp és a Jira szoftverekkel.

A Zendesk árai

A Zendesk ingyenes csomagot kínál, a fizetős csomagok ára pedig havi 19 dollár/felhasználó-tól kezdődik.

Zendesk ügyfélértékelések

G2: 4,2/5 (2650+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 2600 értékelés)

A Sentry.io egy hibabejelentő eszköz, amely segít a problémák prioritásainak meghatározásában, azonosításában, reprodukálásában és kijavításában.

Hátránya, hogy az alkalmazás nem teszi lehetővé a problémák korábbi adatainak tárolását.

A probléma?

Ha ugyanaz a hiba vagy probléma újra felmerül, akkor nem fog hozzáférni a megfelelő megoldásokat tartalmazó tudásbázishoz. ?

Sentry. io főbb jellemzői

A felhasználói visszajelzések további információkat nyújtanak a probléma kiváltó okáról

Kövesse nyomon az alkalmazások teljesítményét a teljesítményfigyeléssel

Mérje fel a funkciók kiadásainak állapotát az idő függvényében

Sentry. io árak

A Sentry. io ingyenes csomagot kínál, a fizetős csomagok ára pedig havi 26 dollár/felhasználó-tól kezdődik.

Sentry. io vásárlói értékelések

G2: 4,4/5 (45+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (50+ értékelés)

5. Airbrake

Az Airbrake a hibakezelő szoftverek Sherlock Holmesa.

Miért?

Valós idejű riasztásokat oszt meg a csapattal a problémákról, és pontosan ábrázolja az adott problémához vezető események sorozatát, hogy megakadályozhassa azok ismételt előfordulását. ?️‍♂️

Az alkalmazás azonban nem rendelkezik olyan natív agilis funkciókkal, mint a sprintek és a feladatkezelés.

Nézzük meg, hogy érdemes-e (lég)fékkel fékezni ezt...

Az Airbrake legfontosabb funkciói

A több felhasználót érintő hibákat azonosítja, hogy minimalizálja az ügyfelekre gyakorolt hatást.

Részletes kontextusinformációkat nyújt a hibák okáról.

Robusztus keresési és szűrési funkció a problémák zökkenőmentes kezeléséhez

Airbrake árak

Az Airbrake fizetős csomagjai havi 19 dollártól kezdődnek felhasználónként.

Airbrake ügyfélértékelések

G2: 4,5/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (25+ értékelés)

A Bugsnag egy hibakövető eszköz, amely zökkenőmentes hibakezelést támogat.

Figyelemmel kíséri az alkalmazások stabilitását, és lehetővé teszi, hogy adat alapú döntéseket hozzon új funkciók fejlesztéséről vagy hibák kijavításáról. Így rugalmas munkafolyamatot hozhat létre, és hatékonyan nyomon követheti a hibákat.

Azonban az ingyenes csomagban nem kap betekintést az összes alkalmazás stabilitásába.

Ez a hibakezelő szoftver megakadt egy akadályon?

Nézzük meg...

A Bugsnag legfontosabb funkciói

Szakértők segítségével csökkenthetőek a hibák és nyomon követhetőek a hibajelentések.

Gazdag, teljes körű diagnosztika, amely segít minden hiba reprodukálásában

Pontos keresési funkció a magas prioritású hibákra való összpontosításhoz

Bugsnag árak

A Bugsnag ingyenes csomagot kínál, a fizetős csomagok ára pedig havi 65 dollártól kezdődik felhasználónként.

Bugsnag ügyfélértékelések

G2: 4,4/5 (25+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (10+ értékelés)

Az nTask egy hibajelentő szoftver, amely lehetővé teszi a hibák súlyossági szintjük szerint történő rangsorolását.

A hibákat egy adott taghoz rendelheti, és könnyedén nyomon követheti a haladást.

Így megtudhatja, hogy egy csapattag valóban a legfontosabb problémákon dolgozik-e, anélkül, hogy nyaggatnia és emlékeztetnie kellene őt!

Az nTask legfontosabb funkciói

A problémák státusza egyértelműen jelzi, hogy a problémák nyitottak vagy megoldottak-e.

Rendeljen minden hibához egy egyedi azonosítót a könnyű nyomon követés érdekében.

Több probléma között böngészhet a fejlett keresési szűrők segítségével.

nTask árak

Az nTask ingyenes csomagot kínál, a fizetős csomagok ára pedig havi 3 dollár/felhasználó-tól kezdődik.

nTask ügyfélértékelések

G2: 4,5/5 (13+ értékelés)

Capterra: 3,9/5 (15+ értékelés)

8. Marker. io

A csapat visszajelzéseinek gyűjtésétől a hibák hatékony reprodukálásáig a Marker. io egykomponensű megoldás lehet a szoftverteszteléshez és az ügyfél-visszajelzésekhez.

Sajnos ezzel a hibajelentő szoftverrel nem lehet szabad formájú diagramokat létrehozni a koncepciók vizualizálására és elemzésére.

A Marker.io és a ClickUp integrálásával azonban könnyedén együttműködhet és szinkronizálhat.

Marker. io legfontosabb funkciói

Jelentse a webhelyén felmerülő problémákat a visszajelzési widget segítségével.

A vendégportál áttekintést nyújt ügyfeleinek a korábban bejelentett problémákról.

Az automatikus állapot-szinkronizálási funkcióval értesítheti a felhasználókat a problémák megoldásáról.

Marker. io árak

A Marker. io fizetős csomagjai 39 dollártól kezdődnek 5 felhasználó/hónap esetén.

Marker. io vásárlói értékelések

G2: 4,7/5 (15+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (50+ értékelés)

Szeretné egyszerűsíteni a hibajelentési folyamatot?

Íme egy útmutató arról, hogyan lehet a Marker.io segítségével tökéletes hibajelentést készíteni a ClickUp alkalmazásban.

9. HubSpot

A HubSpot segítségével kiterjedt információkat kaphat az ügyféljegyekről, beleértve az ügyfél termékinformációit, a probléma előzményeit, visszajelzéseket és még sok mást.

Hátránya, hogy ingyenes csomagja nem tartalmaz ügyfélélmény- és elégedettségi felméréseket.

Úgy tűnik, vagy a pénzétől, vagy az ügyfeleitől kell megválnia! ?

A HubSpot legfontosabb funkciói

Főbb támogatási mutatókat kínál, mint például az ügyintézők válaszadási ideje, a jegyek száma és még sok más.

Központosított ügyfélszolgálati szoftver , amely segít a problémák gyorsabb szervezésében, kezelésében és nyomon követésében.

A kritikus problémák gyorsabb megoldása érdekében rangsorolja a kéréseket

HubSpot árak

A HubSpot ingyenes eszközöket kínál, a fizetős csomagok ára pedig 45 dollár/hó két felhasználó számára.

HubSpot ügyfélértékelések

G2: 4,4/5 (6770+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2800 értékelés)

10. Zoho

A Zoho BugTracker egy hibajelentő rendszer, amely értesíti az ügyfélszolgálati képviselőket, ha új hibajelentés érkezik, vagy frissítés történik.

Ez a hibajelentő szoftver lehetővé teszi egy személyre szabott felület létrehozását, amely mind a csapat, mind az ügyfelek igényeinek megfelel.

Azt mondhatjuk, hogy két legyet ütött egy csapásra!

A Zoho legfontosabb funkciói

A vezetők testreszabhatják a problémák állapotát és a munkafolyamatot.

Címkéket adhat a hibákhoz, és egy lépésben megoldhatja a súlyos problémákat.

Vizualizálja és kövesse nyomon problémáit egy kanban táblán

Zoho árak

A Zoho ingyenes csomagot kínál legfeljebb tíz felhasználó számára, a fizetős csomagok ára pedig havi 3 dollár/felhasználó-tól kezdődik.

Zoho ügyfélértékelések

G2: 4,4/5 (35+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (145+ értékelés)

11. HappyFox

A HappyFox a jegyeket kategória, sürgősség és előrehaladás alapján rendezi. Összegyűjtheti és elemezheti az ügyfelek visszajelzéseit, hogy megértse, hol van még javítanivaló. ?

Ez a hibajelentő eszköz azonban nem teszi kezelhetőbbé csapata munkaterhelését, mivel nem teszi lehetővé sprint-backlog létrehozását és használatát.

Úgy tűnik, hogy a HappyFox nem fogja „támogatni” a szolgáltató csapatának boldogságát!

A HappyFox legfontosabb funkciói

Hozzon létre előre definiált válaszsablonokat az ügyfelek kérdéseire

Használjon chatbotokat az ügyfelekkel való valós idejű interakcióhoz

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a jegyek címkézése és lezárása.

HappyFox árak

Kérjen egyedi árajánlatot a HappyFox-tól.

HappyFox ügyfélértékelések

G2: 4,5/5 (több mint 120 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (80+ értékelés)

A Wrike előre elkészített jegyrendszerével és ügyfélszolgálati sablonjával segít a csapatoknak az ügyfelek problémáinak gyors és hatékony megoldásában.

Sajnos az ingyenes csomagban nem kap időkövetési funkciókat, Gantt-diagramokat vagy egyéni mezőket.

Tudjuk, wrike?

A Wrike legfontosabb funkciói

Integrálható olyan alkalmazásokkal, mint a GitHub, hogy segítsen a csapatoknak a problémák hatékony megoldásában.

Adjon hozzá egyéni állapotokat a problémák előrehaladásának nyomon követéséhez.

A beérkező jegyeket IT, termék vagy szolgáltatásként jelölje meg a további egyértelműség érdekében.

A Wrike árai

A Wrike ingyenes csomagot kínál, a fizetős csomagok ára pedig 9,80 dollár/felhasználó/hónap-tól kezdődik.

Wrike ügyfélértékelések

G2: 4,2/5 (1560+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (1660+ értékelés)

A Jira egy hibajelentő rendszer, amely lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy a termékek tesztelése során megtalálják a hibákat és problémákat.

A Jira projektmenedzsment segítségével teljes ellenőrzést gyakorolhat termékének teljes fejlesztési folyamatára. Így ügyfelei nem fogják teljes mértékben átvenni az irányítást a hibabejelentő űrlapok felett!

A Jira azonban rendkívül bonyolult a használata, és most kényszerítik Önt, hogy áttérjen a felhőalapú szolgáltatásukra, mivel búcsút intenek a szerveres szolgáltatásuknak!

Az Atlassian Jira legfontosabb funkciói

Tájékoztassa a terveket és tervezze meg a hibajelentés-nyomkövetési munkafolyamatot útitervekkel.

Értesítse a csapat tagjait, ha a probléma állapota a hátralékból befejezettre változik.

Ezzel a hibakezelő eszközzel a hibákat a csapat teendői oszlopába húzva és elhelyezve rangsorolhatja.

Az Atlassian Jira árai

A Jira ingyenes csomaggal rendelkezik, a fizetős csomagok ára pedig 7,75 dollár/felhasználó/hónap-tól kezdődik.

Atlassian Jira vásárlói értékelések

G2: 4,2/5 (3860+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)

14. Redmine

A Redmine egy nyílt forráskódú projektmenedzsment és hibajelentő eszköz, amely lehetővé teszi a hibák idővonalon, Gantt-diagramon és naptárban való megtekintését.

Az alkalmazás Gantt- és naptárnézetei azonban nem rendelkeznek drag-and-drop funkcióval.

A Redmine még mindig megvédheti Önt a problémák digitális aknáitól? ?

Nézzük meg...

A Redmine legfontosabb funkciói

Hozzon létre egyéni mezőket, például szöveges, numerikus vagy dátum mezőket, hogy részletes hibákat hozhasson létre.

Lehetővé teszi a duplikált problémák azonosítását és megjelölését.

Beépített wikik a dokumentációhoz és a közös szerkesztéshez

Redmine árak

A Redmine ingyenes csomagot kínál, de egyes bővítmények fizetős szolgáltatások.

Redmine ügyfélértékelések

G2: 4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (110+ értékelés)

15. FreshDesk

A FreshDesk egy omnichannel platform, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy e-mailen, csevegésen, telefonon vagy közösségi médián keresztül kommunikáljanak az ügyfelekkel.

De vajon ez a hibakezelő segíthet-e csapatának a dolgok frissességének megőrzésében?

Lássuk...

A FreshDesk legfontosabb funkciói

Az ütközésérzékelő funkció biztosítja, hogy több ügynök ne dolgozzon ugyanazon a problémán.

A kapcsolódó jegyeket összekapcsoló jegykezelő rendszer, amely segít a széles körű problémák nyomon követésében.

Az ütemezési műszerfal segítségével ellenőrizheti a csapat előrehaladását.

FreshDesk árak

A FreshDesk ingyenes csomagot kínál, a fizetős csomagok ára pedig havi 15 dollár/felhasználó-tól kezdődik.

FreshDesk ügyfélértékelések

G2: 4,3/5 (15+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

Problémák a hibajelentésekkel? Többé már nem!

A hatékony hibajelentő szoftverekkel ügyfélszolgálati munkafolyamatai zökkenőmentesen fognak működni, és így megnyerheti ügyfeleit.

És míg az itt említett eszközök mindegyike segíthet Önnek az egyik vagy másik szempontból, a ClickUp mindent elintéz!

A ClickUp segítségével címkéket hozzáadva csoportosíthatja a hasonló hibákat. Ezenkívül előre elkészített sablonokkal gyorsíthatja a hibajelentések nyomon követési folyamatát, például hibajelentések, agilis projektmenedzsment, termékmenedzsment és egyebek terén.

Váltson át a ClickUp-ra ingyenesen, és tegye problémakezelési folyamatát abszolút gyerekjátékká.