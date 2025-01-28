10 ügyfélmegtartó szoftvereszköz 2025-ben

Az ügyfélmegtartó szoftverek forradalmasították a CRM-területet, és felbecsülhetetlen szerepet játszanak az ügyfélkapcsolatok ápolásában, a lojalitás növelésében és a visszatérő vásárlások ösztönzésében. De 2024-ben, ennyi lehetőség közül hogyan tudhatja, melyik eszköz illik legjobban a csapatához?

Tartsa meg ezt a gondolatot.

Bár minden ügyfélmegtartó szoftvernek megvannak a maga egyedi erősségei, nem mindegyik felel meg az Ön igényeinek. Egyesek elemzési képességeikkel nyűgöznek le, de a felhasználói élmény tekintetében elmaradnak. Mások személyre szabási funkcióikkal nyűgöznek le, de nem rendelkeznek zökkenőmentes integrációs képességekkel.

Ez egyensúlyozási feladat, és elengedhetetlen a tökéletes megoldás megtalálása. De ne aggódjon, mi segítünk Önnek.

Ebben a cikkben a 10 legjobb ügyfélmegtartó szoftvert mutatjuk be, amelyekkel 2024-ben javíthatja ügyfélmegtartását. Részletesen bemutatjuk ezeket a szoftvereket, erősségeiket, gyengeségeiket, áraikat, valamint az ügyfelek véleményét, hogy Ön megalapozott döntést hozhasson.

Készen áll a felfedezésre? Akkor kezdjük!

Mi az ügyfélmegtartó szoftver?

Az ügyfélmegtartó szoftverek olyan eszközök vagy platformok, amelyek segítenek a vállalkozásoknak megőrizni meglévő ügyfeleiket az ügyfélelégedettség és a lojalitás javításával. Ezek az eszközök különböző funkciókat nyújtanak, például adatelemzést, ügyfélszegmentálást, viselkedéskövetést, személyre szabott kommunikációt és még sok mást.

Az ügyfélmegtartó szoftverek előnyei

Az ügyfélmegtartó szoftverek használata számos előnnyel járhat minden méretű vállalkozás számára. Íme néhány fontos előny:

Fokozott ügyfél-elégedettség

Az ügyfelek viselkedésének és preferenciáinak megértésével szolgáltatásait az ő igényeikhez igazíthatja. Ez a személyre szabás elősegíti az ügyfelek hűségét és növeli a visszatérő vásárlások valószínűségét.

Javítsa az ügyfélmegtartást

Ha proaktívan kezeled a problémákat és aggályokat, kisebb az esélye, hogy ügyfeleidet elveszíted a versenytársak javára. A szoftver segít azonosítani a potenciális ügyfélvesztés kockázatait, így megelőző intézkedéseket hozhatsz.

Jobb ügyfélkommunikáció

Az automatizált e-mailek és személyre szabott üzenetek segítségével rendszeresen kapcsolatot tarthat ügyfeleivel. A rendszeres, tartalmas kommunikáció kulcsfontosságú tényező az ügyfélmegtartásban.

Ügyféladatok gyűjtése

Az ügyfélmegtartó szoftverek értékes betekintést nyújtanak az ügyfelek viselkedésébe és preferenciáiba. Ezek az adatalapú betekintések stratégiai döntések meghozatalát segíthetik a termékfejlesztés, a marketingstratégiák és más területeken.

Megnövekedett bevétel

A meglévő ügyfelek megtartása gyakran költséghatékonyabb, mint új ügyfelek szerzése. A megtartásra összpontosítva növelheti az ügyfelek életre szóló értékét, és ezáltal a bevételt is.

Az ügyfelek igényeinek jobb megértése

Az ügyfelek visszajelzéseinek gyűjtésével és elemzésével mélyebb betekintést nyerhet abba, hogy ügyfelei mit várnak el és mire van szükségük az Ön vállalkozásától. Ezek az információk felbecsülhetetlen értékűek lehetnek termékeinek vagy szolgáltatásainak fejlesztése szempontjából.

Mit kell keresnie az ügyfélmegtartó szoftverekben?

Az ideális ügyfélmegtartó szoftvernek gazdag ügyféladatokkal kell rendelkeznie, felhasználóbarátnak kell lennie, testreszabhatónak kell lennie az Ön saját ügyfélútjához, és integrálhatónak kell lennie, hogy jól működjön más megtartó szoftverekkel.

Amikor a CRM-csapatok ügyfélmegtartó szoftvert keresnek, a következő tényezőket kell figyelembe venniük:

Robusztus elemzés: A CRM szoftverének képesnek kell lennie értékes ügyféladatok és betekintések feltárására, hogy azok alapján adatvezérelt stratégiákat alakíthasson ki.

Felhasználóbarát felületek: A hatékonyság és a könnyű használat szintén elengedhetetlen. Egy hatékony ügyfélmegtartó eszköz vagy szoftver automatizálja a feladatokat és egyszerűsíti A hatékonyság és a könnyű használat szintén elengedhetetlen. Egy hatékony ügyfélmegtartó eszköz vagy szoftver automatizálja a feladatokat és egyszerűsíti a marketing erőforrások kezelését , így értékes időt szabadít fel stratégiai kezdeményezésekre új vagy meglévő ügyfelek számára.

Mély integráció: A szoftvernek zökkenőmentesen kell illeszkednie a meglévő rendszerekhez és ügyfélmegtartó platformokhoz, hogy elkerülhető legyen a szétesett élmény.

Rugalmasság: A személyre szabható funkciók, mint például a testreszabható irányítópultok vagy a testreszabott munkafolyamatok, jelentősen javíthatják a felhasználói elkötelezettséget és a vevőkapcsolat-kezelő csapatok hatékonyságát.

Adatgyűjtés: A hatékony ügyfélmegtartó szoftvereknek tartalmazniuk kell olyan eszközöket is, amelyekkel rögzíthetők az ügyfelek visszajelzései, valamint nyomon követhetők az ügyfelek adatai és viselkedése több érintkezési ponton keresztül. Ezek a funkciók értékes betekintést nyújtanak az ügyfelek elégedettségébe, igényeibe, problémáiba és preferenciáiba.

Ügyfélkommunikáció: Végül keressen olyan funkciókat, amelyek támogatják a célzott kommunikációt és a személyre szabott üzeneteket a meglévő ügyfelek számára, mivel ezek kritikus fontosságúak a kapcsolatok ápolásában, az ügyfelek megtartásában és a hűséges ügyfelekkel való interakciók fokozásában.

A 10 legjobb ügyfélmegtartó szoftver

Íme kedvenc ügyfélmegtartó eszközeink, amelyekkel erősítheti a kapcsolatokat és javíthatja az ügyfélélményt a szervezetében:

Hozza létre az ideális rendszert a kapcsolatok, ügyfelek és ügyletek kezeléséhez, miközben könnyedén hozzáadhat linkeket a feladatok és dokumentumok között, hogy egyszerűsítse munkáját.

A ClickUp forradalmasítja az ügyfélszerzést és -megtartást azáltal, hogy fejlett CRM funkciókat kombinál a zökkenőmentes projektmenedzsmenttel. Ez az all-in-one platform racionalizálja a munkafolyamatokat, a kommunikációt, az együttműködést és az elemzéseket, hogy segítsen hosszú távú kapcsolatokat építeni az ügyfelekkel a bevezetéstől a terjeszkedésig, és az egekbe szökjön a csapat termelékenysége.

A ClickUp legjobb funkciói

Figyelje az Ön számára legfontosabb ügyfélmegtartási mutatókat, mint például az ügyfél életre szóló értéke, az átlagos rendelési érték és az ügyfélvesztés aránya.

Állítsa be a műszerfalát úgy, hogy az ügyfélmegrendeléseket, az értékesítési folyamatot és egyéb fiókadatokat listákban, Kanban táblákban, diagramokban, táblázatokban és más formátumokban jelenítsen meg.

Gyűjtse össze az ügyfélformulárokból származó adatokat, és automatikusan alakítsa a visszajelzéseket cselekvési tételekké.

Értékelje és rangsorolja a potenciális ügyfeleket automatizált képletek és egy átfogó értékesítési sablonok listája segítségével.

Használja az előre elkészített CRM-sablonokat , hogy gyorsan beindíthassa ügyfélmegtartási stratégiáját.

A ClickUp korlátai

A ClickUp mobilalkalmazás még nem rendelkezik az összes nézettel... egyelőre.

Mint minden mélyreható, funkciókban gazdag szoftver esetében, a tanulási görbe kissé meredek lehet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (6780+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3660+ értékelés)

Olyan módszereket keres, amelyekkel ügyfeleit magához kötheti? A ClickUp ChatGPT Prompts for Customer Retention Template (ChatGPT-sablonok az ügyfélmegtartáshoz) segít megőrizni ügyfeleit és növelni hűségüket AI-vezérelt tartalmakkal.

A ClickUp ChatGPT promptja az ügyfélmegtartáshoz

Nézze meg ezeket az AI prompt sablonokat!

2. KissMetrics

Kissmetrics segítségével

A KissMetrics hatékony ügyfélelemzési eszközöket kínál, amelyek elősegítik az adatokon alapuló döntéshozatalt és marketingtevékenységeket. Intuitív irányítópultjával értékes betekintést nyerhet a felhasználói viselkedésbe, ami célzott marketingstratégiák kidolgozását teszi lehetővé, amelyek növelik az ügyfélmegtartási arányt és az elkötelezettséget.

A legjobb funkciók

Szegmentálja ügyfeleit, és célzott marketingüzenetekkel szólítsa meg őket az ügyfélmegtartás növelése érdekében.

Használja a gépi tanulást az ügyfelek viselkedésének előrejelzéséhez

Térképezze fel az ügyfélútvonalat, hogy megnézze, hogyan interagálnak a felhasználók a vállalatával az értékesítési folyamat minden lépésében.

Tesztelje webhelye vagy alkalmazása próbaverzióit, és mérje azok teljesítményét!

Korlátozások

Nem intuitív eszköz

Az adatok összefoglalása kihívást jelent

Néhány alapvető szoftverintegráció hiányzik

A tölcsérjelentések öt szintű vásárlási folyamatra korlátozódnak.

Az adatok exportját egyszerre csak egy személynek küldheti el e-mailben.

Árak

Ezüst: 299 USD/hó

Arany: 499 USD/hó

Platinum: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Kissmetrics-szel.

Értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (160+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (15+ értékelés)

3. Qualaroo

Via Qualaroo

A Qualaroo egy ügyfélmegtartó megoldás, amely intelligens felmérési eszközével egyszerűsíti az ügyfélélményt és a visszajelzések gyűjtését. Erősítse CRM-csapatát azáltal, hogy hasznosítható információkat gyűjt meglévő vagy új ügyfelektől, így megértheti az ügyfelek problémáit, és a hűséges ügyfelek számára testreszabott stratégiákat dolgozhat ki a maximális megtartás érdekében.

A legjobb funkciók

Küldjön visszajelzési kérdőíveket az ügyfeleknek, hogy megismerje véleményüket termékeiről, és használja fel ezeket az információkat az ügyfél-elégedettség növelésére.

Nézze meg, hova kattintanak a felhasználók a webhelyén vagy alkalmazásában, hogy javítsa a felhasználói élményt.

Nézze meg a felhasználók webhelyével vagy alkalmazásával való interakcióinak felvételeit, hogy növelje a konverziós arányokat és megtartsa ügyfeleit.

Korlátozások

Nincsenek iparág-specifikus sablonok, és nincsenek kategóriákba sorolva, ami megnehezíti a szükséges sablon gyors megtalálását.

A műszerfalon nincsenek szűrési és rendezési lehetőségek.

Korlátozott adat-exportálási lehetőségek

Nincs mód az ügyfél-visszajelzési felmérések márkázására

Árak

Alapvető funkciók: 69 USD/hó

Prémium: 149 USD/hó

Üzleti: 299 USD+/hó

Értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

4. ProfitWell

Via ProfitWell

A ProfitWell ügyfélélmény- és ügyfélmegtartó szoftver kiválóan segít az előfizetési árak optimalizálásában, az ügyfelek megtartásában és az ügyfélvesztés csökkentésében. Robusztus elemző eszköze feltárja a trendeket, elemzi az ügyfelek viselkedését, és adatokkal alátámasztott ajánlásokat ad az üzleti növekedéshez.

A legjobb funkciók

A gépi tanulás segítségével jelezze előre azokat az ügyfeleket, akiknél a legnagyobb a valószínűsége a lemorzsolódásnak.

Jósolja meg bevételeit, hogy jobb üzleti döntéseket hozhasson!

Szegmentálja és célozza meg ügyfeleit relevánsabb marketingüzenetekkel

Küldjön alkalmazáson belüli üzeneteket az ügyfeleknek, hogy népszerűsítse termékeit és szolgáltatásait, és növelje az elkötelezettséget.

Korlátozások

A felhasználói élmény zavaros

Más ügyfélmegtartó eszközökhöz képest hiányzik a testreszabási és konfigurációs lehetőség

A szoftver nehezen képes kezelni a komplex számlázási helyzeteket.

Nem tudja nyomon követni a nem előfizetéses bevételeket

Nincs PayPal számlázási támogatás

Árak

Mérőszámok: Ingyenes

Megtartás: Teljesítmény alapú fizetés

Elismert: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a ProfitWell-lel.

Értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (120+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

5. Nyitott hűség

Az OpenLoyalty segítségével

Az Open Loyalty testreszabható hűségprogramokkal javítja ügyfélmegtartási stratégiáját. Hűségprogramjai segítségével könnyedén jutalmazhatja ügyfeleit személyre szabott ajánlatokkal, testreszabott jutalmakkal és ösztönzőkkel, elősegítve ezzel a márkahűséget és a visszatérő ügyfelekkel való tartós kapcsolatok kiépítését.

A legjobb funkciók

Hozzon létre és kezeljen hűségprogramokat, hogy ösztönözze ügyfeleit arra, hogy továbbra is Önnel üzleteljenek.

Alkalmazzon kedvezményeket, kínáljon ingyenes termékeket és ajándékkártyákat, hogy hűségprogramja vonzóbbá váljon az ügyfelek számára.

Kövesse nyomon hűségprogramja teljesítményét adatelemzéssel, hogy biztosan elégedett ügyfelei legyenek.

Korlátozások

Nincs integrálva más fontos CRM-eszközökkel, mint például a SalesForce és a Power BI.

jelentéskészítő eszközök értéke más ügyfélmegtartó megoldásokhoz képest korlátozott

Árak

Az árakért vegye fel a kapcsolatot az Open Loyalty-val.

Értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (4+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (15+ értékelés)

6. Zoho CRM

A Zoho CRM segítségével

A Zoho CRM egy ügyfélkapcsolat-kezelő megoldás, amely átfogó értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati eszközökkel egyszerűsíti az ügyfelekkel való kapcsolattartást. Felhasználóbarát felülete lehetővé teszi az ügyfélkapcsolatok hatékony kezelését, elősegítve ezzel az üzleti növekedést és az ügyfélmegtartást.

A legjobb funkciók

Értékelje a potenciális ügyfeleket, hogy prioritásokat állíthasson fel értékesítési tevékenységében, több üzletet köthessen és növelhesse bevételeit.

Ügyfélszolgálatot biztosíthat a Zoho ügyfélszolgálati eszközeivel.

Korlátozások

Elavult felhasználói felülettel rendelkezik

Bonyolult beállítási folyamatot igényel

Korlátozott testreszabhatóság

Árak

Ingyenes

Alapcsomag: 14 USD/felhasználó

Professzionális: 23 USD/felhasználó

Vállalati: 40 USD/felhasználó

Értékelések és vélemények

G2: 4/5 (2370+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (6250 értékelés)

7. Hotjar

via Hotjar

A Hotjar hő térképek és munkamenet-felvételek segítségével feltárja a felhasználói viselkedést, így értékes betekintést nyerhet az ügyfelek webhelyélményének további javításához. A listán szereplő ügyfélmegtartó eszközök közül a Hotjar az ügyfelek problémáira összpontosít, hogy növelje az ügyfélhűséget és megfigyelje a megtartási arányok emelkedését.

A legjobb funkciók

Küldjön Net Promoter Score (NPS) felméréseket az ügyfeleknek, hogy megismerje véleményüket a termékéről.

Használja a Hotjar adatelemzését a konverziós lehetőségek felkutatásához

Az egérmozgás és a kattintások nyomon követésével részletes információkat szerezhet a felhasználói viselkedésről.

Korlátozások

A Hotjar egy nehéz eszköz, és a weboldal teljesítménye romolhat

A műszerfalon nehéz navigálni

Más ügyfélmegtartó eszközökhöz képest sok integráció hiányzik

Árak

Observe Basic: Ingyenes

Observe Plus: 32 dollár

Observe Business: 80 dollár

Observe Scale: 171 dollár

Ask Basic: Ingyenes

Ask Plus: 48 dollár

Ask Business: 64 dollár

Kérdezze meg a Scale-t: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Hotjarral.

Engage Basic: Ingyenes

Engage Plus: 280 dollár

Engage Business: 440 dollár

Engage Scale: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Hotjarral.

Értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 290 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (490+ értékelés)

8. Mixpanel

A Mixpanel segítségével egy pillanat alatt áttekintheti az összes fontos mutatószámot.

A Mixpanel fejlett ügyfélelemzési funkciókkal támogatja Önt, mélyrehatóan elemzi a felhasználói interakciókat és viselkedéseket. Használja az adatokon alapuló betekintést új ügyfelek megszerzéséhez, személyre szabott marketingkampányok kidolgozásához és az ügyfél-elkötelezettség növeléséhez.

A legjobb funkciók

Használja az A/B tesztelést, a hőtérképeket és a tölcsérelemző eszközöket a konverziós arány optimalizálásához.

Mérje a webes forgalmat és az elkötelezettséget, majd mutassa be az adatokat gyönyörű jelentésekben.

Kövesse nyomon a felhasználói tevékenységeket és javítsa az ügyfélmegtartást

Gyűjtsön valós idejű adatokat

A trendek azonosítása a korábbi adatok alapján

Szegmentálja a felhasználókat cselekvések, eszközök, idő és egyéb tényezők alapján.

Hasonlítsa össze a felhasználói adatokat az eszközök között

Korlátozások

Nem követi nyomon az eseményhez nem kapcsolódó adatokat, mint például a betöltési időket.

A listán szereplő egyes ügyfélmegtartó eszközökhöz képest meredek tanulási görbe

Az alkalmazásintegrációk terén elmarad

Árak

Ingyenes

Növekedés: 25 USD/hó

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön a Mixpanelnél.

Értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (960+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (110+ értékelés)

9. Optimove

Az Optimove segítségével

Az Optimove azért szerepel az ügyfélmegtartó eszközök listáján, mert kifinomult ügyfélmegtartó szoftverplatformot kínál, amely intelligensen szegmentálja az ügyfeleket, előre jelzi a viselkedésüket és automatizálja a marketing tevékenységeket.

Ez a személyre szabott ügyfélmegtartási stratégiák és a magasabb ügyfélélettartam-érték titkos fegyvere. Az eszköz arra összpontosít, hogy összegyűjtse mindazt, amire szükség van az ügyfélélmény javításához az ügyfelek visszajelzései alapján.

A legjobb funkciók

A korábbi viselkedés alapján ajánljon termékeket az ügyfeleknek

Gyűjtse össze az összes ügyféladatot egy helyen. Ezután szűrje, rendezze és szervezze az adatokat, hogy feltárja a trendeket és a betekintést.

Automatizálja az ügyfélútvonalat végtelen számú, előre elkészített, testreszabható szabály segítségével.

Szerezzen be marketingoptimalizálási javaslatokat az Optimove mesterséges intelligenciával működő botjaitól.

Személyre szabhatja marketingjét a finom szegmentáció és a többcsatornás kommunikáció segítségével.

Korlátozások

Az összes funkció elsajátítása sok időt igényel.

Nem ideális kisvállalkozások számára

A hozzáférési és engedélyezési beállítások egyes csapatok számára nem elég árnyaltak.

Árak

Az árakról érdeklődjön az Optimove-nál.

Értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (3+ értékelés)

10. Zendesk

A Zendesk segítségével

A Zendesk egy ügyfélmegtartó szoftver, amely egyetlen platformon egyesíti a több csatornán zajló ügyfélkapcsolatokat, megkönnyítve ezzel a CRM- és ügyfélszolgálati csapat munkáját. Kiterjedt támogatási funkcióival és reszponzív felületével a Zendesk erősíti az ügyfélkapcsolatokat és fenntartja az ügyfelek hűségét.

Ez az eszköz ideális azok számára, akik ki akarják aknázni az ügyfelek visszajelzéseit, és a megszerzett ismeretekkel végső soron javítani szeretnék az ügyfél-elégedettséget.

A legjobb funkciók

Tárold a belső folyamatokat és ossz meg információkat az ügyfelekkel a tudásbázisok segítségével.

A tudásbázisok segítenek az ügyfeleknek gyorsan megtalálni a kérdéseikre adott válaszokat, és csökkentik a beérkező támogatási jegyek számát.

Hozzon létre csevegőrobotokat, amelyek válaszolnak az ügyfelek kérdéseire és támogatást nyújtanak nekik, így csökken a támogatási képviselőihez továbbított problémák száma.

Nyújtson ügyfélszolgálatot a közösségi médiában a Zendesk integrációk segítségével

Korlátozások

A tudásbázis-szerkesztőn még dolgozni kell – nincs automatikus mentés, a dokumentumokban nem lehet nagyítani a képeket, és hiányoznak néhány alapvető formázási eszközök.

Nem elégséges a testreszabási lehetőségek száma

A megszűnt mezők archiválása a korábbi adatok sérülése nélkül nem lehetséges.

Nehéz megtalálni és frissíteni a tömeges adatokat, például egy ügyfél új telefonszámát.

Árak

Csak támogatás (csapat): 19 USD/felhasználó

Csak támogatás (Pro): 49 USD/felhasználó

Csak támogatás (Enterprise): 99 USD/felhasználó

Suite Team: 49 USD/felhasználó

Suite Growth: 79 USD/felhasználó

Suite Pro: 99 USD/felhasználó

Suite Enterprise: 150 USD/felhasználó

Értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 5600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (3640+ értékelés)

Ügyfélmegtartó szoftverek típusai

Még mindig nem tudja, melyik ügyfélmegtartó eszköz a legjobb a csapatának? Ismerje meg az egyes ügyfélmegtartó szoftverek típusait és azok előnyeit a különböző csapatok számára:

Ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftver

A ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftverek segítenek a csapatoknak nyomon követni az ügyféladatokat, interakciókat és kommunikációt. Használhatók értékesítés, marketing, ügyfélszolgálat és támogatás céljára. Emellett betekintést nyújtanak az ügyfelek viselkedésébe, hogy a csapatok jobban tudják kiszolgálni ügyfeleiket és maximalizálni a jövedelmezőséget.

A közösségi médiafigyelő és elemző eszközöket arra használják, hogy nyomon kövessék az ügyfelek több platformon folytatott beszélgetéseit. Ezekkel az eszközökkel mérhető az ügyfelek hangulata, feltárhatók a visszajelzésekben megjelenő trendek, és azonosíthatók a márkára hatást gyakorló személyek.

Viselkedésalapú célzási szoftver

A viselkedésalapú célzási szoftverek prediktív elemzéseket használnak az ügyfelek érdeklődési körének és viselkedésének megértéséhez. Használhatók az ügyfelek számára szóló üzenetek és ajánlatok személyre szabásához az érdeklődési körük és korábbi viselkedésük alapján.

Hűség- és jutalomkezelő szoftver

A hűség- és jutalomkezelő szoftverek segítenek a csapatoknak ügyfélhűségi programok létrehozásában és a pontalapú ügyféljutalmak kezelésében. Használhatók továbbá az ügyfél-elkötelezettség nyomon követésére, a hűségprogramok sikerességének értékelésére és a fejlesztési lehetőségek azonosítására is.

Válassza ki azt az ügyfélmegtartó szoftvert, amely a vállalatával együtt növekedhet!

Miután megismerte a legjobb CRM ügyfélmegtartó szoftverekkel kapcsolatos ismereteket, a következő lépés az, hogy ezeket az információkat gyakorlatba is ültesse. Értékelje csapata konkrét igényeit, a meglévő kihívásokat és célokat. Válassza ki azokat az ügyfélmegtartó szoftvereket, amelyek megfelelnek ezeknek a kritériumoknak, majd tesztelje őket ingyenes próbaverziókkal vagy demókkal.

Vonja be csapatát a folyamatba, gyűjtsön össze felhasználói tapasztalatokat és funkcionalitással kapcsolatos visszajelzéseket. Ne siesse el a döntést, szánjon rá időt, hogy megtalálja azt az ügyfélmegtartó szoftvert, amely valóban optimalizálja ügyfélmegtartási erőfeszítéseit.

Ne feledje, hogy a megfelelő eszköznek meg kell felelnie az Ön jelenlegi igényeinek az ügyfélmegtartás javítása érdekében, és skálázhatónak kell lennie a jövőbeli növekedéshez. Az út a jobb ügyfélélmény és ügyfélmegtartás felé most kezdődik – használja ki a lehetőséget!