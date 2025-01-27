A 10 legjobb CRO eszköz a weboldal konverziójának növeléséhez 2025-ben

A felhasználók webhelyre vonzása olyan, mint egy lyukas vödör. Képzelje el a webhelyet vödörként, a felhasználókat pedig víznek. Mivel a víz folyamatosan szivárog, folyamatosan vizet kell töltenie a vödörbe, hogy megőrizze a kapacitását. Alternatív megoldásként megjavíthatja a lyukakat, hogy minimalizálja a szivárgást.

A konverziós arány optimalizálása (CRO) lényege a szivárgó vödör kijavítása.

Ez a gyakorlat magában foglalja webhelye stratégiai finomítását vagy tartalmának fejlesztését, hogy biztosítsa a sikeres felhasználói interakciók folyamatos áramlását. Adatvezérelt megközelítésével a CRO segít megőrizni piaci részesedését a folyamatosan változó digitális környezetben.

Ebben a cikkben bemutatjuk 10 kedvenc CRO eszközünket 2024-ből. Bemutatjuk azok képességeit és árazási modelljeit, valamint az előnyöket és hátrányokat.

Mit kell keresnie egy CRO eszközben?

A konverziós arány optimalizáló eszközök áttekintésekor vegye figyelembe a következő funkciókat és jellemzőket:

Webelemző eszközök : Az eszköznek részletes betekintést kell nyújtania a felhasználói viselkedésbe, lefedve a releváns mutatókat, mint például a konverziós és a kattintási arányokat.

Tesztelés : Egyetlen CRO eszköz sem lenne teljes a tesztelés nélkül. Keressen olyan megoldásokat, amelyek többféle tesztelési lehetőséget kínálnak, beleértve az A/B és a többváltozós teszteket is.

Vizualizáció : A felhasználói viselkedés sokkal könnyebben áttekinthető a vizuális ábrázolás funkcióival, mint például a hőtérképek és a munkamenet-rögzítés.

Adatkezelés : A CRO sok adatot igényel, ezért az eszköznek ezeket világosan kell bemutatnia és rendszereznie.

Könnyű használat : A CRO-folyamatban részt vevő összes fél, beleértve a marketingeseket, az UI- és UX-tervezőket és a fejlesztőket, képesnek kell lennie az eszköz használatának elsajátítására kiterjedt képzés nélkül.

Testreszabás : Az eszközt az üzleti igényeinek megfelelően személyre szabhatja, és bővítheti, ahogy egyre több felhasználó és alkalmazott csatlakozik hozzá.

Integráció: Ideális esetben a CRO-megoldásnak zökkenőmentesen integrálódnia kell más hasznos eszközökkel, például Ideális esetben a CRO-megoldásnak zökkenőmentesen integrálódnia kell más hasznos eszközökkel, például marketingautomatizálási szoftverekkel , tartalomkezelő rendszerekkel és kódszerkesztőkkel.

Ezeknek az eszközöknek a használata jelentősen megváltoztathatja online jelenlétét. Lehetővé teszik, hogy látogatóit elkötelezett ügyfelekké alakítsa, növelje a konverziókat és fellendítse vállalkozását! ⭐

A legjobb CRO-adatok kezeléséhez

Szervezze meg CRO-stratégiáját a ClickUp több mint 15 nézetével, beleértve a Listát, a Táblát és a Naptárat.

Bár elsősorban egy all-in-one projektmenedzsment eszköz, a ClickUp számos funkcióval rendelkezik, amelyek bármilyen méretű CRO stratégiát támogatnak.

A ClickUp Goals és Dashboards segítségével meghatározhatja kampányának céljait, ütemtervét és célkitűzéseit, majd automatikusan nyomon követheti az előrehaladást. A platform több mint 15 nézetet kínál marketingcsatornájának, csapata ütemtervének és munkaterhelésének felügyeletéhez, így könnyedén kezelheti marketingnaptárát.

Ha kreatív ötletekre van szüksége, használja a ClickUp Whiteboard vagy Mind Map nézeteket, hogy új optimalizációs stratégiákat dolgozzon ki csapatával. A tesztváltozatok elemzéséhez rögzítse a felhasználói viselkedés adatait a teszt előtt és után, majd gyűjtsön össze mindent a List vagy Board nézetben, hogy tisztán összehasonlíthassa őket. ⚖️

Ha nem tudja, hol kezdje, a ClickUp sablonkönyvtára segít Önnek. Fedezze fel az olyan lehetőségeket, mint a ClickUp A/B tesztelési sablon és a ClickUp tartalomkezelési és tesztelési sablon, hogy nyomon követhesse tesztelési munkafolyamatait és konverziós arányait.

Ha AI-alapú betekintésre van szüksége webhelyéhez, használja a ClickUp ChatGPT Prompts for Conversion Rate Optimization Template sablont, hogy ötleteket szerezzen a felhasználói élmény javításához, a kattintási arányok maximalizálásához stb.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp Goals automatikus előrehaladási jelentésekkel a legfontosabb teljesítménymutatók méréséhez

Ügyfélút-térképező eszközök, amelyekkel átfogó képet kaphat az ügyfélélményről a kezdetektől a végéig.

Visszajelzési eszközök a csapatmunka és a kommunikáció javításához

Több mint 1000 munkaalkalmazással integrálható a kvantitatív adatok megtekintéséhez.

Táblák és gondolattérképek brainstorminghoz

Több ezer ingyenes sablon bármilyen felhasználási esethez

Mobil és asztali alkalmazásokon is elérhető.

A ClickUp korlátai

A platform széles körű funkciói miatt elsajátítása némi időt igényel.

A mobilalkalmazáson lenne mit javítani.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

A legjobb A/B teszteléshez

2. VWO

Az A/B tesztelés terén kevés konverziós arány optimalizáló szoftver tud felülmúlni a VWO-t. Ez az ingyenes weboldal-optimalizáló eszköz különböző tervezési és tartalmi variációs tesztek segítségével optimalizálja az alkalmazásokat és a weboldalakat. Ezekkel az értékes betekintésekkel intelligens fejlesztéseket hajthat végre és növelheti a konverziókat a különböző csatornákon.

Bár fő hangsúlya az A/B tesztelésen van, a VWO a CRO program egészében segítséget nyújthat Önnek. A platform négy fő terméket kínál:

Tesztelés: Segít célzott tesztek futtatásában az ügyfél oldalon, a szerver oldalon és a mobilalkalmazásban. Insights: Támogatja a munkamenet-felvételek, hőtérképek és felmérések használatát a felhasználói viselkedés dokumentálásához. Személyre szabás: Hozzon létre személyre szabott digitális élményeket a konverziók növelése érdekében. Telepítés: Finomítsa webhelyét anélkül, hogy IT-támogatást kellene igénybe vennie.

A VWO kód- és vizuális szerkesztővel is rendelkezik, így mind a technológia iránt érdeklődők, mind a technológia iránt kevésbé érdeklődők igényeit kielégíti. ?

A VWO legjobb funkciói

Különböző mennyiségi és minőségi tesztek

Adatvezérelt személyre szabás

Vizuális és kódszerkesztő

Több mint 40 eszközzel való natív integráció

A VWO korlátai

Több komplex teszt egyidejű elvégzése teljesítménycsökkenéshez vezethet.

Az árak kisvállalkozások számára viszonylag magasak lehetnek más CRO tesztelő eszközökhöz képest.

VWO árak (VWO Testing)

Starter : Ingyenes

Növekedés : 308 USD/hó*

Pro : 710 USD/hó

Vállalati: 1243 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

VWO Testing értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (90+ értékelés)

A legjobb webelemzéshez és felhasználói viselkedéselemzéshez

3. Google Analytics

A Google Analytics egy népszerű webelemző eszköz. Ez a jól ismert platform lehetővé teszi, hogy megértsd az ügyfelek webes vagy mobil eszközökön végzett teljes életciklusát. Az adatgyűjtéstől a valós idejű jelentésekig a Google Analytics minden szükséges eszközt biztosít a CRO programod elősegítéséhez.

A platform legfigyelemreméltóbb jellemzői közé tartozik a gépi tanulási modellek és az automatizálás alkalmazása. Az adatok elemzése után a motor előrejelzéseket készít és kiemeli a digitális élmény javításához hasznosítható információkat. ?

Ha áttér a Google Analytics 4-re, kihasználhatja az Explorations előnyeit, amelyek a CRO-hoz kapcsolódó elemzések, például a konverziós út és a konverziós csatorna feltárása. Hozzon létre szabad formájú vizuális feltárásokat a mutatók és szegmensek kijelölt vászonra történő húzásával és elhelyezésével.

A Google Analytics legjobb funkciói

Webes és mobilalkalmazás-elemzés

Gép tanulás és automatizálás az intelligens betekintésért

Testreszabható valós idejű jelentések

Drag-and-drop vizualizáció

Integráció más Google-megoldásokkal és a Salesforce Marketing Clouddal

A Google Analytics korlátai

A felület lehetne felhasználóbarátabb.

A közvetlen ügyfélszolgálat korlátozott

A Google Analytics árai

Ingyenes

360: 12 500 USD/hó

Google Analytics értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (7000+ értékelés)

4. Mixpanel

A Mixpanel egy egyszerű, de hatékony eszköz, amely segít adat alapú és magabiztos termékdöntéseket hozni. Felhasználóbarát kialakításának és jelentéskészítési funkcióinak köszönhetően a komplex tesztelést és elemzést bármely felhasználó számára érthetővé teszi. Skálázható, így kisvállalkozások és nagyvállalatok számára egyaránt alkalmas eszköz. ?

A Mixpanel segítségével nyomon követheti és elemezheti, hogy a mobil- és webalkalmazásokkal interakcióba lépő felhasználók hogyan konvertálnak a kritikus utak mentén. Nagyítson rá a szegmensekre, hogy felfedje a rejtett mintákat és súrlódási pontokat.

Nézze meg az automatizált variáns tesztelést, hogy értékelje az új funkciók és egyéb webhelyváltozások potenciálját. Szöveget, képeket és videókat is hozzáadhat a kontextushoz, és kedvenc tervezőeszközeivel személyre szabhatja az állapotjelentéseket.

A Mixpanel legjobb funkciói

Vonzó felület és könnyen követhető elemzések

Részletes adatelemzés és élő frissítések

Jelentések testreszabása tervezőeszközök segítségével

Ingyenes, korlátlan integrációk

Alapvető sablonok a könnyebb beállításhoz

A Mixpanel korlátai

Lehet, hogy nem támogatja a pontosságot igénylő komplex elemzéseket.

Nincs valós idejű riasztás

Mixpanel árak

Starter : Ingyenes

Növekedés : 20 USD/hó

Vállalati: 833 USD/hó-tól

Mixpanel értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

A legjobb felhasználói visszajelzések és élő csevegéshez

5. LiveChat

A webhelyén a felhasználói elkötelezettséget többek között úgy is elősegítheti, hogy könnyen elérhető és megbízható ügyfélszolgálatot biztosít. ?

Pontosan ezt teszi a LiveChat. Számos csevegőeszközt kínál, amelyeket több csatornába is beágyazhat. A telepítés gyors és hatékony, így Ön és ügyfelei is időt takaríthatnak meg.

A LiveChat segítségével támogatást nyújthat az ügyfeleknek, ha kérdéseik vannak, és ösztönözheti őket a konverzióhoz vezető lépések megtételére. Kezelje az összes interakciót egyetlen irányítópultról, és kövesse nyomon, hogy azok hogyan befolyásolják a bevételt és a ROI-t.

Az AI-alapú platform lehetővé teszi, hogy gyorsan válaszokat generáljon, hangnemet állítson be és hibákat javítson. Emellett összefoglalhatja a csevegéseket és automatikusan szegmentálhatja a látogatókat érdeklődésük alapján.

A LiveChat a felhasználói viselkedés és a csevegési értékelések alapján részletes jelentéseket kínál, amelyek segítségével meghatározhatja az ügynökök teljesítményét és nyomon követheti a projekt előrehaladását.

A LiveChat legjobb funkciói

Testreszabható többcsatornás chatbot

Viselkedéselemző eszközök a felhasználói viselkedés nyomon követéséhez és még sok máshoz

AI-támogatott válaszírás és csevegés összefoglalás

Automatikus felhasználói szegmentálás

Ügynöki teljesítményfigyelés és célkövetés

Több mint 200 integráció

A LiveChat korlátai

Lehet, hogy nem megfelelő komplex vagy technikai problémák megoldásához.

A LiveChat mobilalkalmazás jobb stabilitást és funkciók javításait kínálja.

LiveChat árak

Starter : 20 USD/hó*

Csapat : 41 USD/hó

Üzleti : 59 USD/hó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

LiveChat értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1500+ értékelés)

6. Hotjar

A Hotjar lehetőséget nyújt arra, hogy megértsd webhelyed látogatóinak minden mozdulatát. Használd ki a felhasználói visszajelzési űrlapokat, interjúkat és felméréseket, hogy kiderítsd, mire van valóban szüksége a célközönségednek. ?

A Hotjar egy sokoldalú CRO-megoldás, kiemelkedő termékekkel, amelyek mindegyike egy-egy különböző típusú felhasználói elemzést foglal magában:

Megfigyelés: A felhasználói viselkedés vizualizálása hőtérképekkel és felvételekkel Ask: Visszajelzések és felmérések gyűjtése AI-támogatott kérdéskészítéssel és válaszok elemzésével. Engage: Első kézből származó információk gyűjtése egyéni felhasználói interjúk segítségével (Ön választja ki a felhasználókat, a díjazás pedig opcionális).

A Hotjar irányítópultjával egy helyen tekintheti át az összes felhasználói adatot. Fedezze fel a trendeket a mélyebb betekintés érdekében, és hasonlítsa össze a kiadás előtti és utáni mutatókat. A Funnels funkcióval pillanatok alatt azonosíthatja és megoldhatja a konverziós buktatókat.

A Hotjar legjobb funkciói

Hő térképek és munkamenet-felvételek

Weboldal visszajelzések és AI-támogatott felmérések

Egyéni felhasználói interjúk

Átfogó jelentéskészítő irányítópult

Csatornák a kilépési arány elemzéséhez

Kód nélküli integrációk

A Hotjar korlátai

A betöltési idő időnként lassú lehet.

Korlátozott ingyenes csomag, amely nem biztos, hogy támogatja a nagy forgalmat.

Hotjar árak

Figyelje meg:

Alap : Ingyenes

Plusz : 32 USD/hó*

Üzleti : 80 USD/hó

Skálázhatóság: 171 USD/hó

Kérdezze meg:

Alap : Ingyenes

Plusz : 48 USD/hó

Üzleti : 64 USD/hó

Skálázhatóság: 128 USD/hó

Vonzás:

Alap : Ingyenes

Plusz : 280 USD/hó

Üzleti : 440 USD/hó

Skálázhatóság: Egyedi árazás

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Hotjar értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

A legjobb felhasználói élmény és viselkedéskövetés

7. Crazy Egg

A Crazy Egg Neil Patel, a neves vállalkozó és marketingguru agyszüleménye. Ez egy átfogó CRO eszköz, amely mélyreható betekintést nyújt termékoptimalizálási és marketing tervei megvalósításához. ?

A Crazy Egg segítségével különböző vizuális jelentésekhez férhet hozzá, a hagyományos hőtérképektől, görgetési térképektől és felvételektől a numerikus listákig. Hatékony A/B tesztelést kínál, amely valós idejű eredményeket ad, és nem igényel kódolási ismereteket.

A testreszabható forgalomelemzés, látogatói visszajátszás és Javascript hiba nyomon követés segítségével könnyedén azonosíthatja webhelye szűk keresztmetszeteit. Egyéb figyelemre méltó funkciók közé tartoznak a felhasználói felmérések, a célok és az előrehaladás nyomon követése, valamint a statisztikákkal ellátott, testreszabható CTA-k.

A Crazy Egg legjobb funkciói

Gyors és zökkenőmentes A/B tesztelés élő eredményekkel

Forgalomelemzés

Javascript hiba nyomon követése

Hozzáférhető felmérések

Testreszabható CTA-k betekintéssel

Kész integráció több mint 20 marketing eszközzel

A Crazy Egg korlátai

A platform időnként lassulhat.

Korlátozott jelentési lehetőségek

Crazy Egg árak

Alap : 29 USD/hó*

Standard : 49 USD/hó

Plusz : 99 USD/hó

Pro : 249 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Crazy Egg értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)

8. FullStory

A FullStory egy digitális élményelemző (DXI) platform, amely webhelyét felhasználói betekintések és lehetőségek aranybányájává alakíthatja! ?

A végpontok közötti elemzéssel hozzáférhet minden olyan adathoz, amelyre szüksége van ahhoz, hogy termékét a közönségéhez igazítsa és forgalmazzon. Az automatikus rögzítési technológia segítségével visszamenőlegesen rögzítheti a teljes felhasználói utat, hogy felismerje a problémás pontokat és azonosítsa a kritikus oldal teljesítménybeli problémákat.

Nem tudja, hogyan ossza el erőforrásait? Számítsa ki a változások hatását, hogy prioritást adhasson azoknak a feladatoknak, amelyek a legnagyobb bevételt hozhatják.

A FullStory nagy hangsúlyt fektet a felhasználók adatvédelmére és biztonságára. A legmagasabb szintű Privacy-by-Default megközelítés biztosítja, hogy az eszköz csak a szükséges adatokat gyűjtsön, és soha ne gyűjtsön érzékeny felhasználói adatokat.

A FullStory legjobb funkciói

Adatok automatikus rögzítése és elemzése

Személyre szabott irányítópult

Iparágvezető adatvédelmi beállítások és biztonsági gyakorlatok

Mobil eszközökön is elérhető

Több mint 50 készen használható integráció és nyílt API

A FullStory korlátai

Nincs visszajelzési űrlap és felmérési funkció

A felhasználói utazások bizonyos pillanatainak visszajátszása nehéz lehet.

FullStory árak

Vállalati : Árak kérésre rendelkezésre állnak

Haladó : Árak kérésre rendelkezésre állnak

Üzleti: Árak kérésre rendelkezésre állnak

FullStory értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

A legjobb rendezvények és adatelemzéshez

9. Heap

A Heap kiküszöböli a találgatásokat a weboldal optimalizálásából. Ez egy all-in-one digitális betekintési platform, amely nemcsak rámutat a súrlódási pontokra és azok okaira, hanem javaslatokat is tesz a lehetséges megoldásokra. ?️

A Heap a snippetek segítségével rögzíti a teljes digitális élményt, és a jobb kontextus érdekében tisztán szervezi a felhasználói adatokat. Pontosan meghatározza a felhasználók alternatív útvonalait és azokat az eseményeket, amelyek szorosan összefüggenek a konverziós vagy megtartási mutatókkal.

A Heap nemrégiben session replays funkcióval bővítette vizualizációs eszköztárát. A replays automatikusan a figyelemre méltó eseményekhez kapcsolódik, így időt takaríthat meg. Könnyen megosztható, így csapatával együttműködve adat alapú döntéseket hozhat.

A Heap legjobb funkciói

A teljes felhasználói élményt rögzítő adatkészletek

Kiemeli a súrlódási pontokat

Bepillantást nyújt a fejlesztési lehetőségekbe

Rendkívül testreszabható adatvédelmi és biztonsági beállítások

Webes és mobil támogatás

Több mint 100 integráció

A Heap korlátai

Csak a frontend interakciókat követi nyomon

Korlátozott vizuális jelentéskészítő eszközök

Heap árak

Ingyenes

Növekedés : Árak nem elérhetők

Pro : Árak nem elérhetők

Premier: Árak nem elérhetők

Heap értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

A legjobb a személyre szabáshoz és a dinamikus tartalomhoz

10. Lázadás

A Mutiny egy AI-támogatott CRO eszköz, amely lehetővé teszi a marketingesek számára, hogy bevételt generáló weboldalakat fejlesszenek – fejlesztők segítsége nélkül!

A beépített adatintegrációknak köszönhetően a Mutiny bármilyen méretű adatot képes kezelni. AI-motorja minimalizálja a munkáját azáltal, hogy közönség- és tartalomjavaslatokat ad, valamint vonzó címsorokat ajánl kiválasztott csoportok számára. Emellett a vállalat legjelentősebb sikertörténeteiből származó személyre szabott stratégiákat is javasol. ?

A vizuális szerkesztő segítségével különböző változatokat tesztelhet, függetlenül webhelye specifikációitól vagy eredetétől. Készítsen összefoglalót konverziós programjairól érdekes mutatókkal, például a teljes további leadek számával és a konverziós növekedéssel.

A Mutiny legjobb funkciói

AI közönség és tartalom javaslatok

A/B tesztelés vizuális szerkesztővel

Játékkönyv ajánlások

Konverziós programok összefoglalása

Nyolc beépített integráció

Lázadás korlátai

Az A/B tesztelés lehetne jobb

Esetenkénti vizuális hibák

Mutiny árazás

Árakról nem áll rendelkezésre információ.

Mutiny értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: 5/5 (5+ értékelés)

Minden CRO eszköznek megvan a maga módszere az adatok kezelésére és az optimalizálási folyamatra, de mindegyikük célja, hogy segítsen Önnek a bizonytalanságtól a befolyásig eljutni, több konverzióval.

Értékes betekintést nyerhet, vizualizálhatja a felhasználói viselkedést és tesztelheti hipotéziseit, így olyan platformváltoztatásokat hajthat végre, amelyek rezonálnak a látogatóival. Cserébe ők elkötelezett ügyfelekké válnak, maximalizálva a befektetés megtérülését.

Ne hagyja, hogy ez a lehetőség elszaladjon – válasszon egyet ezek közül a praktikus eszközök közül, és tartsa meg felhasználói bázisát bőségesnek és folyamatosan növekvőnek!