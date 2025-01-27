A 10 legjobb CRO eszköz a weboldal konverziójának növeléséhez 2025-ben

A felhasználók webhelyre vonzása olyan, mint egy lyukas vödör. Képzelje el a webhelyet vödörként, a felhasználókat pedig víznek. Mivel a víz folyamatosan szivárog, folyamatosan vizet kell töltenie a vödörbe, hogy megőrizze a kapacitását. Alternatív megoldásként megjavíthatja a lyukakat, hogy minimalizálja a szivárgást.
A konverziós arány optimalizálása (CRO) lényege a szivárgó vödör kijavítása.
Ez a gyakorlat magában foglalja webhelye stratégiai finomítását vagy tartalmának fejlesztését, hogy biztosítsa a sikeres felhasználói interakciók folyamatos áramlását. Adatvezérelt megközelítésével a CRO segít megőrizni piaci részesedését a folyamatosan változó digitális környezetben.
Ebben a cikkben bemutatjuk 10 kedvenc CRO eszközünket 2024-ből. Bemutatjuk azok képességeit és árazási modelljeit, valamint az előnyöket és hátrányokat.
Mit kell keresnie egy CRO eszközben?
A konverziós arány optimalizáló eszközök áttekintésekor vegye figyelembe a következő funkciókat és jellemzőket:
- Webelemző eszközök: Az eszköznek részletes betekintést kell nyújtania a felhasználói viselkedésbe, lefedve a releváns mutatókat, mint például a konverziós és a kattintási arányokat.
- Tesztelés: Egyetlen CRO eszköz sem lenne teljes a tesztelés nélkül. Keressen olyan megoldásokat, amelyek többféle tesztelési lehetőséget kínálnak, beleértve az A/B és a többváltozós teszteket is.
- Vizualizáció: A felhasználói viselkedés sokkal könnyebben áttekinthető a vizuális ábrázolás funkcióival, mint például a hőtérképek és a munkamenet-rögzítés.
- Adatkezelés: A CRO sok adatot igényel, ezért az eszköznek ezeket világosan kell bemutatnia és rendszereznie.
- Könnyű használat: A CRO-folyamatban részt vevő összes fél, beleértve a marketingeseket, az UI- és UX-tervezőket és a fejlesztőket, képesnek kell lennie az eszköz használatának elsajátítására kiterjedt képzés nélkül.
- Testreszabás: Az eszközt az üzleti igényeinek megfelelően személyre szabhatja, és bővítheti, ahogy egyre több felhasználó és alkalmazott csatlakozik hozzá.
- Integráció: Ideális esetben a CRO-megoldásnak zökkenőmentesen integrálódnia kell más hasznos eszközökkel, például marketingautomatizálási szoftverekkel, tartalomkezelő rendszerekkel és kódszerkesztőkkel.
A 10 legjobb konverziós arány optimalizáló eszköz
Ezeknek az eszközöknek a használata jelentősen megváltoztathatja online jelenlétét. Lehetővé teszik, hogy látogatóit elkötelezett ügyfelekké alakítsa, növelje a konverziókat és fellendítse vállalkozását! ⭐
A legjobb CRO-adatok kezeléséhez
1. ClickUp
Bár elsősorban egy all-in-one projektmenedzsment eszköz, a ClickUp számos funkcióval rendelkezik, amelyek bármilyen méretű CRO stratégiát támogatnak.
A ClickUp Goals és Dashboards segítségével meghatározhatja kampányának céljait, ütemtervét és célkitűzéseit, majd automatikusan nyomon követheti az előrehaladást. A platform több mint 15 nézetet kínál marketingcsatornájának, csapata ütemtervének és munkaterhelésének felügyeletéhez, így könnyedén kezelheti marketingnaptárát.
Ha kreatív ötletekre van szüksége, használja a ClickUp Whiteboard vagy Mind Map nézeteket, hogy új optimalizációs stratégiákat dolgozzon ki csapatával. A tesztváltozatok elemzéséhez rögzítse a felhasználói viselkedés adatait a teszt előtt és után, majd gyűjtsön össze mindent a List vagy Board nézetben, hogy tisztán összehasonlíthassa őket. ⚖️
Ha nem tudja, hol kezdje, a ClickUp sablonkönyvtára segít Önnek. Fedezze fel az olyan lehetőségeket, mint a ClickUp A/B tesztelési sablon és a ClickUp tartalomkezelési és tesztelési sablon, hogy nyomon követhesse tesztelési munkafolyamatait és konverziós arányait.
Ha AI-alapú betekintésre van szüksége webhelyéhez, használja a ClickUp ChatGPT Prompts for Conversion Rate Optimization Template sablont, hogy ötleteket szerezzen a felhasználói élmény javításához, a kattintási arányok maximalizálásához stb.
A ClickUp legjobb funkciói
- ClickUp Goals automatikus előrehaladási jelentésekkel a legfontosabb teljesítménymutatók méréséhez
- Ügyfélút-térképező eszközök, amelyekkel átfogó képet kaphat az ügyfélélményről a kezdetektől a végéig.
- Visszajelzési eszközök a csapatmunka és a kommunikáció javításához
- Több mint 1000 munkaalkalmazással integrálható a kvantitatív adatok megtekintéséhez.
- Táblák és gondolattérképek brainstorminghoz
- Több ezer ingyenes sablon bármilyen felhasználási esethez
- Mobil és asztali alkalmazásokon is elérhető.
A ClickUp korlátai
- A platform széles körű funkciói miatt elsajátítása némi időt igényel.
- A mobilalkalmazáson lenne mit javítani.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp AI: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)
A legjobb A/B teszteléshez
2. VWO
Az A/B tesztelés terén kevés konverziós arány optimalizáló szoftver tud felülmúlni a VWO-t. Ez az ingyenes weboldal-optimalizáló eszköz különböző tervezési és tartalmi variációs tesztek segítségével optimalizálja az alkalmazásokat és a weboldalakat. Ezekkel az értékes betekintésekkel intelligens fejlesztéseket hajthat végre és növelheti a konverziókat a különböző csatornákon.
Bár fő hangsúlya az A/B tesztelésen van, a VWO a CRO program egészében segítséget nyújthat Önnek. A platform négy fő terméket kínál:
- Tesztelés: Segít célzott tesztek futtatásában az ügyfél oldalon, a szerver oldalon és a mobilalkalmazásban.
- Insights: Támogatja a munkamenet-felvételek, hőtérképek és felmérések használatát a felhasználói viselkedés dokumentálásához.
- Személyre szabás: Hozzon létre személyre szabott digitális élményeket a konverziók növelése érdekében.
- Telepítés: Finomítsa webhelyét anélkül, hogy IT-támogatást kellene igénybe vennie.
A VWO kód- és vizuális szerkesztővel is rendelkezik, így mind a technológia iránt érdeklődők, mind a technológia iránt kevésbé érdeklődők igényeit kielégíti. ?
A VWO legjobb funkciói
- Különböző mennyiségi és minőségi tesztek
- Adatvezérelt személyre szabás
- Vizuális és kódszerkesztő
- Több mint 40 eszközzel való natív integráció
A VWO korlátai
- Több komplex teszt egyidejű elvégzése teljesítménycsökkenéshez vezethet.
- Az árak kisvállalkozások számára viszonylag magasak lehetnek más CRO tesztelő eszközökhöz képest.
VWO árak (VWO Testing)
- Starter: Ingyenes
- Növekedés: 308 USD/hó*
- Pro: 710 USD/hó
- Vállalati: 1243 USD/hó
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
VWO Testing értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (90+ értékelés)
A legjobb webelemzéshez és felhasználói viselkedéselemzéshez
3. Google Analytics
A Google Analytics egy népszerű webelemző eszköz. Ez a jól ismert platform lehetővé teszi, hogy megértsd az ügyfelek webes vagy mobil eszközökön végzett teljes életciklusát. Az adatgyűjtéstől a valós idejű jelentésekig a Google Analytics minden szükséges eszközt biztosít a CRO programod elősegítéséhez.
A platform legfigyelemreméltóbb jellemzői közé tartozik a gépi tanulási modellek és az automatizálás alkalmazása. Az adatok elemzése után a motor előrejelzéseket készít és kiemeli a digitális élmény javításához hasznosítható információkat. ?
Ha áttér a Google Analytics 4-re, kihasználhatja az Explorations előnyeit, amelyek a CRO-hoz kapcsolódó elemzések, például a konverziós út és a konverziós csatorna feltárása. Hozzon létre szabad formájú vizuális feltárásokat a mutatók és szegmensek kijelölt vászonra történő húzásával és elhelyezésével.
A Google Analytics legjobb funkciói
- Webes és mobilalkalmazás-elemzés
- Gép tanulás és automatizálás az intelligens betekintésért
- Testreszabható valós idejű jelentések
- Drag-and-drop vizualizáció
- Integráció más Google-megoldásokkal és a Salesforce Marketing Clouddal
A Google Analytics korlátai
- A felület lehetne felhasználóbarátabb.
- A közvetlen ügyfélszolgálat korlátozott
A Google Analytics árai
- Ingyenes
- 360: 12 500 USD/hó
Google Analytics értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 6000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (7000+ értékelés)
4. Mixpanel
A Mixpanel egy egyszerű, de hatékony eszköz, amely segít adat alapú és magabiztos termékdöntéseket hozni. Felhasználóbarát kialakításának és jelentéskészítési funkcióinak köszönhetően a komplex tesztelést és elemzést bármely felhasználó számára érthetővé teszi. Skálázható, így kisvállalkozások és nagyvállalatok számára egyaránt alkalmas eszköz. ?
A Mixpanel segítségével nyomon követheti és elemezheti, hogy a mobil- és webalkalmazásokkal interakcióba lépő felhasználók hogyan konvertálnak a kritikus utak mentén. Nagyítson rá a szegmensekre, hogy felfedje a rejtett mintákat és súrlódási pontokat.
Nézze meg az automatizált variáns tesztelést, hogy értékelje az új funkciók és egyéb webhelyváltozások potenciálját. Szöveget, képeket és videókat is hozzáadhat a kontextushoz, és kedvenc tervezőeszközeivel személyre szabhatja az állapotjelentéseket.
A Mixpanel legjobb funkciói
- Vonzó felület és könnyen követhető elemzések
- Részletes adatelemzés és élő frissítések
- Jelentések testreszabása tervezőeszközök segítségével
- Ingyenes, korlátlan integrációk
- Alapvető sablonok a könnyebb beállításhoz
A Mixpanel korlátai
- Lehet, hogy nem támogatja a pontosságot igénylő komplex elemzéseket.
- Nincs valós idejű riasztás
Mixpanel árak
- Starter: Ingyenes
- Növekedés: 20 USD/hó
- Vállalati: 833 USD/hó-tól
Mixpanel értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)
A legjobb felhasználói visszajelzések és élő csevegéshez
5. LiveChat
A webhelyén a felhasználói elkötelezettséget többek között úgy is elősegítheti, hogy könnyen elérhető és megbízható ügyfélszolgálatot biztosít. ?
Pontosan ezt teszi a LiveChat. Számos csevegőeszközt kínál, amelyeket több csatornába is beágyazhat. A telepítés gyors és hatékony, így Ön és ügyfelei is időt takaríthatnak meg.
A LiveChat segítségével támogatást nyújthat az ügyfeleknek, ha kérdéseik vannak, és ösztönözheti őket a konverzióhoz vezető lépések megtételére. Kezelje az összes interakciót egyetlen irányítópultról, és kövesse nyomon, hogy azok hogyan befolyásolják a bevételt és a ROI-t.
Az AI-alapú platform lehetővé teszi, hogy gyorsan válaszokat generáljon, hangnemet állítson be és hibákat javítson. Emellett összefoglalhatja a csevegéseket és automatikusan szegmentálhatja a látogatókat érdeklődésük alapján.
A LiveChat a felhasználói viselkedés és a csevegési értékelések alapján részletes jelentéseket kínál, amelyek segítségével meghatározhatja az ügynökök teljesítményét és nyomon követheti a projekt előrehaladását.
A LiveChat legjobb funkciói
- Testreszabható többcsatornás chatbot
- Viselkedéselemző eszközök a felhasználói viselkedés nyomon követéséhez és még sok máshoz
- AI-támogatott válaszírás és csevegés összefoglalás
- Automatikus felhasználói szegmentálás
- Ügynöki teljesítményfigyelés és célkövetés
- Több mint 200 integráció
A LiveChat korlátai
- Lehet, hogy nem megfelelő komplex vagy technikai problémák megoldásához.
- A LiveChat mobilalkalmazás jobb stabilitást és funkciók javításait kínálja.
LiveChat árak
- Starter: 20 USD/hó*
- Csapat: 41 USD/hó
- Üzleti: 59 USD/hó
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
LiveChat értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (700+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (1500+ értékelés)
6. Hotjar
A Hotjar lehetőséget nyújt arra, hogy megértsd webhelyed látogatóinak minden mozdulatát. Használd ki a felhasználói visszajelzési űrlapokat, interjúkat és felméréseket, hogy kiderítsd, mire van valóban szüksége a célközönségednek. ?
A Hotjar egy sokoldalú CRO-megoldás, kiemelkedő termékekkel, amelyek mindegyike egy-egy különböző típusú felhasználói elemzést foglal magában:
- Megfigyelés: A felhasználói viselkedés vizualizálása hőtérképekkel és felvételekkel
- Ask: Visszajelzések és felmérések gyűjtése AI-támogatott kérdéskészítéssel és válaszok elemzésével.
- Engage: Első kézből származó információk gyűjtése egyéni felhasználói interjúk segítségével (Ön választja ki a felhasználókat, a díjazás pedig opcionális).
A Hotjar irányítópultjával egy helyen tekintheti át az összes felhasználói adatot. Fedezze fel a trendeket a mélyebb betekintés érdekében, és hasonlítsa össze a kiadás előtti és utáni mutatókat. A Funnels funkcióval pillanatok alatt azonosíthatja és megoldhatja a konverziós buktatókat.
A Hotjar legjobb funkciói
- Hő térképek és munkamenet-felvételek
- Weboldal visszajelzések és AI-támogatott felmérések
- Egyéni felhasználói interjúk
- Átfogó jelentéskészítő irányítópult
- Csatornák a kilépési arány elemzéséhez
- Kód nélküli integrációk
A Hotjar korlátai
- A betöltési idő időnként lassú lehet.
- Korlátozott ingyenes csomag, amely nem biztos, hogy támogatja a nagy forgalmat.
Hotjar árak
Figyelje meg:
- Alap: Ingyenes
- Plusz: 32 USD/hó*
- Üzleti: 80 USD/hó
- Skálázhatóság: 171 USD/hó
Kérdezze meg:
- Alap: Ingyenes
- Plusz: 48 USD/hó
- Üzleti: 64 USD/hó
- Skálázhatóság: 128 USD/hó
Vonzás:
- Alap: Ingyenes
- Plusz: 280 USD/hó
- Üzleti: 440 USD/hó
- Skálázhatóság: Egyedi árazás
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Hotjar értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)
A legjobb felhasználói élmény és viselkedéskövetés
7. Crazy Egg
A Crazy Egg Neil Patel, a neves vállalkozó és marketingguru agyszüleménye. Ez egy átfogó CRO eszköz, amely mélyreható betekintést nyújt termékoptimalizálási és marketing tervei megvalósításához. ?
A Crazy Egg segítségével különböző vizuális jelentésekhez férhet hozzá, a hagyományos hőtérképektől, görgetési térképektől és felvételektől a numerikus listákig. Hatékony A/B tesztelést kínál, amely valós idejű eredményeket ad, és nem igényel kódolási ismereteket.
A testreszabható forgalomelemzés, látogatói visszajátszás és Javascript hiba nyomon követés segítségével könnyedén azonosíthatja webhelye szűk keresztmetszeteit. Egyéb figyelemre méltó funkciók közé tartoznak a felhasználói felmérések, a célok és az előrehaladás nyomon követése, valamint a statisztikákkal ellátott, testreszabható CTA-k.
A Crazy Egg legjobb funkciói
- Gyors és zökkenőmentes A/B tesztelés élő eredményekkel
- Forgalomelemzés
- Javascript hiba nyomon követése
- Hozzáférhető felmérések
- Testreszabható CTA-k betekintéssel
- Kész integráció több mint 20 marketing eszközzel
A Crazy Egg korlátai
- A platform időnként lassulhat.
- Korlátozott jelentési lehetőségek
Crazy Egg árak
- Alap: 29 USD/hó*
- Standard: 49 USD/hó
- Plusz: 99 USD/hó
- Pro: 249 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Crazy Egg értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 100 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)
8. FullStory
A FullStory egy digitális élményelemző (DXI) platform, amely webhelyét felhasználói betekintések és lehetőségek aranybányájává alakíthatja! ?
A végpontok közötti elemzéssel hozzáférhet minden olyan adathoz, amelyre szüksége van ahhoz, hogy termékét a közönségéhez igazítsa és forgalmazzon. Az automatikus rögzítési technológia segítségével visszamenőlegesen rögzítheti a teljes felhasználói utat, hogy felismerje a problémás pontokat és azonosítsa a kritikus oldal teljesítménybeli problémákat.
Nem tudja, hogyan ossza el erőforrásait? Számítsa ki a változások hatását, hogy prioritást adhasson azoknak a feladatoknak, amelyek a legnagyobb bevételt hozhatják.
A FullStory nagy hangsúlyt fektet a felhasználók adatvédelmére és biztonságára. A legmagasabb szintű Privacy-by-Default megközelítés biztosítja, hogy az eszköz csak a szükséges adatokat gyűjtsön, és soha ne gyűjtsön érzékeny felhasználói adatokat.
A FullStory legjobb funkciói
- Adatok automatikus rögzítése és elemzése
- Személyre szabott irányítópult
- Iparágvezető adatvédelmi beállítások és biztonsági gyakorlatok
- Mobil eszközökön is elérhető
- Több mint 50 készen használható integráció és nyílt API
A FullStory korlátai
- Nincs visszajelzési űrlap és felmérési funkció
- A felhasználói utazások bizonyos pillanatainak visszajátszása nehéz lehet.
FullStory árak
- Vállalati: Árak kérésre rendelkezésre állnak
- Haladó: Árak kérésre rendelkezésre állnak
- Üzleti: Árak kérésre rendelkezésre állnak
FullStory értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)
A legjobb rendezvények és adatelemzéshez
9. Heap
A Heap kiküszöböli a találgatásokat a weboldal optimalizálásából. Ez egy all-in-one digitális betekintési platform, amely nemcsak rámutat a súrlódási pontokra és azok okaira, hanem javaslatokat is tesz a lehetséges megoldásokra. ?️
A Heap a snippetek segítségével rögzíti a teljes digitális élményt, és a jobb kontextus érdekében tisztán szervezi a felhasználói adatokat. Pontosan meghatározza a felhasználók alternatív útvonalait és azokat az eseményeket, amelyek szorosan összefüggenek a konverziós vagy megtartási mutatókkal.
A Heap nemrégiben session replays funkcióval bővítette vizualizációs eszköztárát. A replays automatikusan a figyelemre méltó eseményekhez kapcsolódik, így időt takaríthat meg. Könnyen megosztható, így csapatával együttműködve adat alapú döntéseket hozhat.
A Heap legjobb funkciói
- A teljes felhasználói élményt rögzítő adatkészletek
- Kiemeli a súrlódási pontokat
- Bepillantást nyújt a fejlesztési lehetőségekbe
- Rendkívül testreszabható adatvédelmi és biztonsági beállítások
- Webes és mobil támogatás
- Több mint 100 integráció
A Heap korlátai
- Csak a frontend interakciókat követi nyomon
- Korlátozott vizuális jelentéskészítő eszközök
Heap árak
- Ingyenes
- Növekedés: Árak nem elérhetők
- Pro: Árak nem elérhetők
- Premier: Árak nem elérhetők
Heap értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (900+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)
A legjobb a személyre szabáshoz és a dinamikus tartalomhoz
10. Lázadás
A Mutiny egy AI-támogatott CRO eszköz, amely lehetővé teszi a marketingesek számára, hogy bevételt generáló weboldalakat fejlesszenek – fejlesztők segítsége nélkül!
A beépített adatintegrációknak köszönhetően a Mutiny bármilyen méretű adatot képes kezelni. AI-motorja minimalizálja a munkáját azáltal, hogy közönség- és tartalomjavaslatokat ad, valamint vonzó címsorokat ajánl kiválasztott csoportok számára. Emellett a vállalat legjelentősebb sikertörténeteiből származó személyre szabott stratégiákat is javasol. ?
A vizuális szerkesztő segítségével különböző változatokat tesztelhet, függetlenül webhelye specifikációitól vagy eredetétől. Készítsen összefoglalót konverziós programjairól érdekes mutatókkal, például a teljes további leadek számával és a konverziós növekedéssel.
A Mutiny legjobb funkciói
- AI közönség és tartalom javaslatok
- A/B tesztelés vizuális szerkesztővel
- Játékkönyv ajánlások
- Konverziós programok összefoglalása
- Nyolc beépített integráció
Lázadás korlátai
- Az A/B tesztelés lehetne jobb
- Esetenkénti vizuális hibák
Mutiny árazás
- Árakról nem áll rendelkezésre információ.
Mutiny értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (20+ értékelés)
- Capterra: 5/5 (5+ értékelés)
Fokozza konverziós programjait CRO eszközökkel
Minden CRO eszköznek megvan a maga módszere az adatok kezelésére és az optimalizálási folyamatra, de mindegyikük célja, hogy segítsen Önnek a bizonytalanságtól a befolyásig eljutni, több konverzióval.
Értékes betekintést nyerhet, vizualizálhatja a felhasználói viselkedést és tesztelheti hipotéziseit, így olyan platformváltoztatásokat hajthat végre, amelyek rezonálnak a látogatóival. Cserébe ők elkötelezett ügyfelekké válnak, maximalizálva a befektetés megtérülését.
Ne hagyja, hogy ez a lehetőség elszaladjon – válasszon egyet ezek közül a praktikus eszközök közül, és tartsa meg felhasználói bázisát bőségesnek és folyamatosan növekvőnek!