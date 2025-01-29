A 10 legjobb kódolás nélküli alkalmazás és kódolás nélküli alkalmazáskészítő fejlesztők számára 2025-ben

A kódolás nélküli alkalmazások az elmúlt évtizedben forradalmi változást hoztak, lehetővé téve a technológia iránt érdeklődők számára, hogy kevesebb belépési korlát mellett natív alkalmazásokat fejlesszenek.

Az alkalmazáskészítés kódolás nélküli megközelítése kézenfekvő. A parancsok megírása helyett egy grafikus felületen lehet megadni a konfigurációkat. Az eredmény? Kódolási ismeretek nélkül is fejleszthet vállalati alkalmazásokat, indíthat weboldalakat, automatizálhat munkafolyamatokat és még sok minden mást!

A kódolás nélküli fejlesztés akkor hozza a legjobb eredményeket, ha kreatív vagy és rendelkezésedre áll egy hatékony, kódolás nélküli alkalmazáskészítő, amellyel megvalósíthatod ötleteidet – ezért nézzük meg az utóbbit. Megbeszéljük a legjobb kódolás nélküli fejlesztési platformokat, amelyekkel megbízható és minőségi alkalmazásokat hozhatsz létre pillanatok alatt!

Mi az a kódolás nélküli alkalmazáskészítő?

A kódolás nélküli alkalmazás olyan alkalmazást jelent, amelyet hagyományos kódolási vagy programozási ismeretek nélkül lehet létrehozni és telepíteni. A kódolás nélküli platformok intuitív vizuális felületeket és drag-and-drop eszközöket kínálnak, amelyek segítségével a felhasználók előre elkészített komponensek és sablonok felhasználásával funkcionális és interaktív alkalmazásokat hozhatnak létre.

A kódolás nélküli alkalmazásfejlesztés lehetővé teszi azok számára, akik nem rendelkeznek kódolási szakértelemmel, hogy különböző célokra, például weboldalak, mobilalkalmazások, belső eszközök, irányítópultok és egyebek létrehozására szolgáló egyedi szoftvermegoldásokat hozzanak létre. Ezzel elkerülhető a bonyolult kód írása, így az alkalmazásfejlesztés szélesebb közönség számára válik elérhetővé.

Mit kell keresni egy kódolás nélküli alkalmazáskészítőben?

A kódolás nélküli platformok tengerében való eligazodás és az időre méltó platformok megtalálása kihívást jelenthet – íme egy összefoglaló a legfontosabb tulajdonságokról, amelyekre érdemes figyelni:

Könnyű használat: Bár a kódolás nélküli alkalmazások kiküszöbölik a kézi kódolást, használatuk mégis nehézkes lehet a nehézkes felület miatt. A kategória legjobb alkalmazásai drag-and-drop felülettel rendelkeznek, amelynek segítségével gyorsan összeállíthatók az előre konfigurált elemek a kívánt eredmény elérése érdekében. Testreszabhatóság: A rengeteg testreszabási funkció segítségével olyan alkalmazást hozhat létre, amely tükrözi elképzeléseit. Az alkalmazásnak alkalmazkodnia kell a különböző iparágak és piaci rések igényeihez, és lehetővé kell tennie egyedi márkaelemek beépítését. Jellemzők és funkcionalitás: Az alkalmazásnak olyan funkciókat kell biztosítania, mint űrlapkészítők, előre elkészített sablonok és vizualizációs eszközök, amelyek segítségével gyorsabban elérheti végső célját. Integrációk: A platformnak kompatibilisnek kell lennie a népszerű projektmenedzsment, együttműködési és CRM alkalmazásokkal. Skálázhatóság: A platformnak támogatnia kell a több felhasználót és a komplexebb folyamatokat, ahogy vállalkozása bővül.

A 10 legjobb kódolás nélküli alkalmazáskészítő

A kódolás nélküli megoldás nem azonos a kódoláscsökkentéssel – ez utóbbi bizonyos mértékben helyettesíti a kódolást, de továbbra is fejlesztőkre kell fordítani a költségeket az alkalmazások beállítása és kezelése érdekében. A kódolás nélküli megoldás minden kódolást feleslegessé tesz, így gazdaságilag is előnyösebb megoldás.

Összeállítottuk a 10 leghatékonyabb kódolás nélküli alkalmazást különböző árkategóriákban. Ismerje meg azok funkcióit, előnyeit és hátrányait, és találja meg a tökéleteset, amellyel sikertörténetet írhat! ?

A legjobb fejlesztői csapatok együttműködéséhez

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy az API-munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp a legjobb kódolás nélküli eszköz a projektmenedzsmenthez, a csapatmunkához és a termelékenységhez. Alkalmas egyéni vállalkozóknak, szabadúszóknak, nagyvállalatoknak és minden másnak! Bárki könnyedén testreszabhatja és automatizálhatja a platformot, hogy az az ő konkrét kezdeményezéseinek megfeleljen. ?

Miért a ClickUp a legjobb kódolás nélküli megoldás? A válasz egyszerű: a platform minden részét konfigurálhatja a drag-and-drop eszközök segítségével.

Fejlesszen alkalmazásokat és integrációkat feladatok és alfeladatok létrehozásához, erőforrások kezeléséhez, minőségbiztosítási tesztelés nyomon követéséhez, fejlesztés és marketing figyelemmel kíséréséhez és még sok máshoz. A ClickUp drag-and-drop funkciója biztosítja, hogy a legfejlettebb funkciók is kódolási ismeretek nélkül elérhetők legyenek.

ClickUp rendszergazdaként vegye kézbe a munkaterületét a ClickApps és a ClickUp API segítségével. ?

A ClickApps segítségével vizuális eszközökkel testreszabhatja munkaterületét – egyetlen platformról hozhat létre kódolás nélküli belső alkalmazásokat a munkamenedzsmenthez, az együttműködéshez, a szervezéshez és a jelentésekhez. Például a ClickUp AI segítségével ötleteket gyűjthet és kommunikációt készíthet elő, vagy az automatizálási funkció segítségével egyszerűsítheti az ismétlődő folyamatokat. Néhány hasznos ClickApps:

Sprint

Feladatfüggőségek

Közös szerkesztés

Egyéni mezők

Egyedi feladatazonosítók

Ha a ClickUp-ot más kedvenc alkalmazásaival együtt szeretné használni, vegye igénybe az API-támogatást. Ez lehetővé teszi alkalmazások és szkriptek készítését, hogy a platformot több mint 1000 más eszközzel integrálhassa. Így automatizálhatja a ClickUp-on kívüli folyamatokat, feladatokat és listákat hozhat létre és kezelhet, valamint nyomon követheti az időt!

Ügyfélorientált alkalmazásokat és weboldalakat fejleszt? Használja a ClickUp előre elkészített sablonjait weboldalak, céloldalak, hibajelentések, termékbevezetések és grafikai tervek létrehozásához. ?

A ClickUp legjobb funkciói

Belső alkalmazások készítése a ClickApps segítségével

Bonyolult folyamatok egyszerű automatizálása

Széles sablonválaszték az időmegtakarítás érdekében

Könnyű külső integrációk (több mint 1000) a ClickUp API-val

Drag-and-drop felület

Magas skálázhatóság

A ClickUp korlátai

A munkaterület megszervezésének kitalálása időbe telik

Egyes felhasználók szerint a platformnak több automatizálási funkcióra lenne szüksége.

ClickUp árak

Örökre ingyenes : 0 dollár

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 6500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3500+ értékelés)

2. Make (Integromat)

A legjobb a munkafolyamatok automatizálásához

via Make

A Make (korábban Integromat néven ismert) egy kódolás nélküli munkafolyamat-automatizálási platform, amely új szintre emeli az egyszerűséget a következő alkalmazásötletéhez. Intuitív kialakítása tökéletessé teszi a munkáját racionalizáló és csapata hatékonyságát növelő, kiváló belső megoldások létrehozásához. Olyan alkalmazásokat hozhat létre, amelyek csodákat tesznek a vállalat minden részlegében, többek között:

Marketing: Gyorsabb és hatékonyabb potenciális ügyfelek generálása Értékesítés: Szerződések kezelése és ügyfélszolgálat biztosítása Műveletek: Központosítsa a mindennapi folyamatokra vonatkozó információkat IT-menedzsment : Azonosítsa a potenciális biztonsági fenyegetéseket, hogy minimalizálja a biztonsági rések kockázatát. HR: Tegye : Tegye az új munkavállalók beilleszkedését együttműködésen alapuló és produktív folyamattá

A ClickUp és a Make a nyertes kombináció a ClickUp és más munkaalkalmazások közötti komplex munkafolyamatok automatizálásához.

Ez az időtakarékos integráció lehetővé teszi, hogy összekapcsolja a ClickUp-ot más online alkalmazásokkal vagy API-kkal , és programozási ismeretek nélkül megszüntesse a folyamatok közötti súrlódásokat. A Make több ezer sablont kínál feladatok létrehozásához és automatizálásához, ami csak még vonzóbbá teszi az ajánlatot! ??

A legjobb funkciók

Támogatja a több részleg közötti munkafolyamatokat

Segít lebontani a komplex folyamatokat

Drag-and-drop fejlesztő

Könnyen követhető sablonok a feladatok automatizálásához

Zökkenőmentesen integrálható a ClickUp-ba

Korlátozások

Az API dokumentáció lehetne alaposabb

Az összes rendelkezésre álló funkció megértése időbe telhet.

Árazás

Ingyenes : 0 USD

Core : 9 USD/hó 10 000 műveletért

Pro : 16 USD/hó 10 000 műveletért

Csapatok : 29 USD/hó 10 000 műveletért

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Értékelések és vélemények készítése

G2 : 4,7/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

3. Quixy

A legjobb a folyamatkezeléshez

via Quixy

A Quixy egy sokoldalú, kódolás nélküli alkalmazáskészítő, amely segít bonyolult üzleti folyamatok automatizálására szolgáló, vállalati szintű megoldások tervezésében. A platform segítségével körülbelül tízszer gyorsabban állíthat be egyedi alkalmazásokat, mint a hagyományos módszerekkel és kódírás nélkül.

A Quixy drag-and-drop tervezése és sokféle előre elkészített komponensei alkalmassá teszik bármilyen niche alkalmazások fejlesztésére. Fejlessze alkalmazását a semmiből, vagy használjon sablonokat konkrét felhasználási esetekhez, hogy munkája strukturáltabb és pontosabb legyen.

Nézze meg néhány példát a Quixy-alapú automatizálási lehetőségekre öt kategóriában:

Help desk támogatás: Az ügyfélpanaszokhoz kapcsolódó jegykérelmek automatizálása Projektmenedzsment: a projekt minden szakaszának nyomon követéséhez, a feladatok automatizálásához és kezeléséhez, valamint a találkozók ütemezéséhez. Ügyfélkapcsolat-kezelés: az ügyfélkommunikáció automatizálása, valamint a potenciális ügyfelek megszerzése és kezelése érdekében. Utazási és költségkezelés: Irodai és utazási költségek elszámolása Alkalmazottak teljesítményének menedzsmentje: a jelenléti adatok figyelemmel kísérése és az eredmények nyomon követése érdekében

A Quixy legjobb funkciói

Lehetővé teszi vállalati szintű alkalmazások készítését kódolási ismeretek nélkül.

Robusztus biztonsági funkciók, amelyek minimalizálják a biztonsági rések és az adatlopások kockázatát

Több részleg automatizálását teszi lehetővé

Kiváló ügyfélszolgálat

A Quixy korlátai

A felhasználói felület és a felhasználói élmény még javítható

A platform használatával kapcsolatos megfelelő tippek és útmutatók hiánya más kódolás nélküli szoftverekhez képest

Quixy árak

Megoldás : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Platform : 20 USD/hó felhasználónként (minimum 20 felhasználó)

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Quixy értékelések és vélemények

G2 : 5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

4. Glide

A legjobb mobilalkalmazás-készítéshez

via Glide

Szerezzen be információkat olyan forrásokból, mint a Google Sheets és az Excel, vagy hozzon létre egy platformon belüli adatforrást a Glide Tables segítségével. Csak annyit kell tennie, hogy néhány vizuális elemet hozzáad a drag-and-drop felület segítségével, és máris átalakíthatja unalmas adatait egy interaktív alkalmazássá , amely minden eszközön működik! ?

A táblázatkezelőből alkalmazássá válás élvezetes folyamat, köszönhetően a platform testreszabható funkcióinak, integrációinak és beépített sablonjainak. Aggódik az elavult alkalmazások miatt? A Glide automatikusan frissíti a meglévő alkalmazások dizájnját, hogy azok megfeleljenek a legújabb iparági trendeknek.

A Glide a legjobb választás, ha kezdő vagy, vagy csak egy egyszerű alkalmazást szeretnél. Azonban a platform nem feltétlenül a legjobb választás fejlett funkciókkal rendelkező alkalmazások fejlesztéséhez.

A Glide legjobb funkciói

Drag-and-drop felület

Számos testreszabási lehetőség, integráció és sablon

Gyors alkalmazás-telepítés

Értékes támogató anyagok

Az alkalmazások minden eszközön fantasztikusan néznek ki, mert a dizájn automatikusan frissül.

A Glide korlátai

A felhasználói felület szerkesztője fejleszthető

A felület zavaros lehet, és a technikai támogatás nem mindig elérhető.

Glide árak

Ingyenes : 0 USD

Starter : 25 dollár havonta

Pro : 99 dollár havonta

Üzleti : 249 dollár havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Glide értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

5. Softr

A legjobb weboldal-készítéshez

via Softr

A Softr egy kódolás nélküli alkalmazáskészítő az Airtable vagy a Google Sheets adatbázisokból származó adatokhoz. A platform egyszerűségre törekszik – intuitív, logikai alapú felülete garantálja, hogy unalmas útmutatók tanulmányozása nélkül is könnyedén belevághat a munkába.

A Softr segítségével egy átfogó eszközkészletnek köszönhetően apránként fejlesztheti alkalmazásait és webhelyeit. Az összes fontos alkalmazásbeállítás a képernyő bal oldalán található – ezek segítségével testreszabhatja a felhasználói felügyeleti elemeket, oldalakat adhat hozzá alkalmazásához, és kiválaszthatja a legjobb témákat. A középső rész egy üres vászon, ahol állapot- vagy dinamikus blokkokból építheti fel az alkalmazást. ⚙️

A testreszabható sablonok és szerkesztési funkcióknak köszönhetően a létrehozási folyamat gyerekjáték, így minden készen áll egy funkcionális és professzionális megjelenésű alkalmazás létrehozásához.

Ne feledje, hogy a Softr nem a legfejlettebb alkalmazáskészítő. Hiányoznak belőle a közepesen összetett alkalmazások készítéséhez elengedhetetlen funkciók, mint például a dinamikus és feltételes űrlapok.

A Softr legjobb funkciói

A Airtable és a Google Sheets adataihoz használható

Hihetetlenül egyszerűen használható

Ügyfélportál sablonok

Nagylelkű ingyenes csomag

A Softr korlátai

Egyes tervezési elemek hibásan működnek

Korlátozott funkciók

A Softr árai

Ingyenes : 0 USD

Alap : 49 USD/hó

Professzionális : 139 USD/hó

Üzleti : 269 USD/hó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Softr értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

6. Bubble

A legjobb egyedi alkalmazásfejlesztéshez

via Bubble

A Bubble egyaránt alkalmas prototípusok és teljes funkcionalitású alkalmazások fejlesztésére. A platformot számos alkalmazásfejlesztő ügynökség is használja, amelyek gyorsítani szeretnék ügyfeleiknek nyújtott szolgáltatásokat! ?‍?

Ha ismeri az Excel vagy a Canva programokat, akkor a Bubble felhasználóbarát felületén is otthonosan fogja érezni magát. Ez az alkalmazáskészítő drag-and-drop szerkesztővel rendelkezik, amely lehetővé teszi az alkalmazások egyszerű testreszabását. A Bubble emellett egy élénk közösséget is kínál, ahol több mint 1200 kész sablon közül válogathatsz. Az ingatlanpiactól az ételszállítási platformig számos iparág számára találsz sablonokat, amelyekkel felgyorsíthatod az alkalmazásfejlesztési folyamatot. ?

A Bubble több tucat más alkalmazással és bővítménnyel integrálható, így munkáját egy helyen központosíthatja. A platform alapjainak elsajátítása gyerekjáték, és ha valamelyik funkcióval nem boldogul, forduljon a rendkívül aktív Bubble közösséghez, ahol társaiktól segítséget kaphat!

A Bubble legjobb funkciói

Ismerős felület az Excel és a Canva felhasználók számára

Aktív közösség a társak támogatására

Sablonok szinte minden iparág számára

Több tucat integráció

A Bubble korlátai

A régóta használók aggodalmukat fejezték ki a platform legutóbbi áremelései miatt.

Néha lassú lehet

A Bubble árazása

Ingyenes : 0 USD

Starter : 29 USD/hó

Növekedés : 119 USD/hó

Csapat : 349 USD/hó

Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Bubble értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 250 értékelés)

7. Thunkable

A legjobb platformok közötti alkalmazásfejlesztéshez

via Thunkable

Élvezze a zökkenőmentes, kódolás nélküli termékfejlesztési élményt, és indítsa el alkalmazását a lehető leghamarabb, a minőség romlása nélkül a Thunkable segítségével.

A Thunkable drag-and-drop felülete és előre elkészített komponensei a tökéletes alkalmazás elkészítéséhez szükséges alapanyagok. Használjon szövegdobozokat, médialejátszókat és egyéb tervezőeszközöket, hogy az alkalmazását a célközönség igényeihez igazítsa!

A Thunkable-t kódolás nélküli alkalmazáskészítőként hirdetik, de egyes felhasználók inkább alacsony kódolásúnak tartják, mint kódolás nélkülinek, mivel a platform biztos használatához meg kell érteni a logikai műveleteket. Bár kiváló választás MVP (minimálisan életképes termék) vagy befektetőknek szánt, alapvető funkciókkal rendelkező prototípus fejlesztéséhez, a korlátozott fejlett funkciók miatt komplex vállalati alkalmazások készítése kihívást jelenthet.

A Thunkable legjobb funkciói

Mobilalkalmazások gyors elindítása

Lenyűgöző előre elkészített komponensek

Alkalmazások közvetlen közzététele iOS és Android rendszereken egyszerre

Testreszabható média-kiegészítések

Ingyenes verzió személyes felhasználók számára

A Thunkable korlátai

Az adatbázis-tervező formátum bonyolult lehet

Egyes felhasználók nem túl elégedettek az ár-érték aránnyal.

Thunkable árak (Business szint)

Üzleti : 200 dollár/hó áron kezdődik

Teams : 500 dollár/hó áron kezdődik

Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Thunkable értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (4 értékelés)

8. Progressier

A legjobb a felhasználói elkötelezettség szempontjából

via Progressier

A Progressier egy praktikus eszköz, amelyet érdemes a kódolás nélküli eszköztárában tartani, ha progresszív webalkalmazást (PWA) szeretne készíteni – olyan weboldalt, amely kinézetre és működésében hasonlít a mobilalkalmazásokhoz. Ezek az alkalmazások webes technológiákon, például HTML, CSS és JavaScript alapulnak, és ugyanazokkal a funkciókkal rendelkeznek, mint natív társaik, de jobb reagálóképességgel.

A Progressier segítségével teljes körű megoldást kap a PWA-khoz, olyan funkciókkal, mint:

PWA irányítópult

Kódolás nélküli webalkalmazás-manifeszt

Központosított alkalmazás-értékelések

Képernyőkép-tervező

iOS splash képernyők

Az alkalmazás kezdőbarát és kompatibilis különböző kódolás nélküli alkalmazáskészítőkkel. A Progressier rendkívül segítőkész technikai támogató csapattal rendelkezik, így ha problémája adódna, gyors megoldásra számíthat! ?

A Progressier legjobb funkciói

A kódolás nélküli alkalmazásokat PWA-kká alakítja

No-code alkalmazáskészítőkkel működik, mint például a Softr, a Bubble és a Webflow.

Interaktív műszerfal tiszta felülettel

Alkalmas kezdőknek

14 napos ingyenes próbaidőszakot kínál.

Progressier korlátozások

Nincsenek eszközspecifikus értesítések és offline hálózati gyorsítótár

Az Apple-felhasználók funkciói korlátozottak

Progressier árazás

Alapító : 15 USD/hó

Növekedés : 39 USD/hó

Scale: 149 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Progressier értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: 5/5 (5 értékelés)

9. Shoutem

A legjobb mobilalkalmazások bevételszerzéséhez

via Shoutem

A Shoutem DIY alkalmazásfejlesztést tesz elérhetővé mindenki számára, köszönhetően a megbízható drag-and-drop felületnek, amely lehetővé teszi az alkalmazáson belüli elemek koncepcionális megtervezését és összekapcsolását. Használja az előnézeti opciót, hogy megnézze, hogyan néz ki az alkalmazás a közzététel előtt, ami segít a hibák és kompatibilitási problémák felismerésében.

A Shoutem elemzési funkciói lehetővé teszik, hogy megvizsgálja az ügyfelek viselkedését, problémáit és az alkalmazás forgalmát , és ötleteket merítsen az alkalmazás optimalizálásához.

A platform legnépszerűbb funkciói között szerepelnek a következők:

Integráció WordPress, Shopify és közösségi média hálózatokkal

Korlátlan push értesítések

Audio- és videomodulok

Személyre szabott hűségprogramokat adhat hozzá Shoutem-alapú alkalmazásaihoz, hogy vonzza a magas vásárlóerővel rendelkező ügyfélcsoportokat. ?

A Shoutem legjobb funkciói

Könnyen megtanulható funkciók mobilalkalmazások létrehozásához

Hasznos integrációk ügyfélorientált alkalmazásokhoz

Folyamatos biztonsági frissítések

Valós idejű frissítések a pozitív felhasználói élmény érdekében (push értesítések, feed frissítések, élő közvetítés stb.)

A Shoutem korlátai

Az ügyfélszolgálati csapat reagálhatna gyorsabban

Viszonylag korlátozott tárhely még a legdrágább csomagban is (10 GB)

Shoutem árak

Android : 49 USD/hó

Standard : 79 USD/hó

Professzionális: 149 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Shoutem értékelések és vélemények

G2 : 3,7/5 (5 értékelés)

Capterra: 3,8/5 (12 értékelés)

10. Gappsy

A legjobb a gyors alkalmazásfejlesztéshez

via Gappsy

A Gappsy egy egyszerű, kódolás nélküli fejlesztési platform azoknak a csapatoknak, akik minimális IT-erőfeszítéssel szeretnének teljesen funkcionális webalkalmazásokat készíteni. A platform eltávolítja a hasonló platformokon gyakran előforduló bonyolultságokat, és négy lépésben lehetővé teszi mobilalkalmazás készítését:

Fizessen az életre szóló ajánlatért Készítse el a saját elrendezését (több mint 100 egyedi dizájn közül választhat) Adja hozzá a kívánt funkciókat A kész termék közzététele

Testreszabhatja az alkalmazás kategóriáját, például Szervezet, Bevételszerzés, Kommunikáció és Helyi, hogy a végtermék maximális funkcionalitással és könnyű használhatósággal rendelkezzen. Integrálja az alkalmazást a közösségi profiljaival, hogy növelje a láthatóságát az ügyfelei számára.

A Gappsy további szolgáltatásokat kínál üzleti alkalmazás-tulajdonosoknak, például mesterséges intelligenciát, elemzéseket és potenciális ügyfelek konvertálását, amelyekkel növelheti bevételeit.

A platformon létrehozott alkalmazások alapértelmezés szerint általában a Google Play és az Apple Store közzétételi irányelveit követik.

A Gappsy legjobb funkciói

Egyszeri díj az életre szóló hozzáférésért

Rendezett felület

Közvetlen alkalmazás-közzététel

AI és elemző eszközök

A Gappsy korlátai

Egyes ügyfelek panaszkodtak, hogy nehéz elérni a technikai támogatást.

Az új felhasználóknak nehézséget okozhat a bemutatók hiánya.

Gappsy árak

Alapszintű : 87 dollár

Pro : 167 dollár

Üzleti: 287 dollár

Gappsy értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

Kezdjen el építeni kódolás nélküli alkalmazáskészítőkkel

Ne feledje, hogy a kódolás nélküli alkalmazáskészítők nem csak alkalmazások készítésére szolgálnak – lehetővé teszik kreatív elképzeléseinek megvalósítását, a munkafolyamatok automatizálását, és végső soron a termelékenység és a növekedés elősegítését.

Az alkalmazások felhasználóbarát felületének, drag-and-drop funkciójának és előre elkészített sablonjainak köszönhetően az ötlet és a siker közötti út már nem vezet fejlesztői csapatok és technikai szakértőkön keresztül. Válasszon egyet a listánkból, engedje szabadjára kreativitását, és valósítsa meg vállalkozói álmait! ?