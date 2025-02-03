A 10 legjobb automatizált QA tesztelő szoftvereszköz 2025-ben

A piacon rengeteg QA tesztelő szoftvereszköz található, de mindet kipróbálni időigényes, és a leghasznosabb kiválasztása is bonyolult lehet.

Így mi elvégeztük a nehéz munkát helyetted!

Kutatásokat végeztünk, és megtaláltuk azokat a modern eszközöket, amelyeket a QA-csapatok használnak a kiadási folyamatok felgyorsítására, a termelékenység növelésére és a hibák számának csökkentésére vagy teljes kiküszöbölésére a termékek piacra dobásakor.

Akár csak most kezded a QA-t és a megfelelő szoftvertesztelő eszközöket keresed, akár már veterán vagy, biztosak vagyunk benne, hogy legalább egy olyan területet találsz a munkádban, amelyet javíthat az általunk összeállított listán szereplő eszközök valamelyikének kiválasztásával.

Vagy ki tudja, talán mindet beépíti a szerszámosládájába, radikálisan átalakítja a munkafolyamatát és drámaian csökkenti a technikai adósságát.

1. ClickUp

A legjobb hibakereső és projektkövető szoftver

Hozzon létre tökéletes agilis munkafolyamatot, és építsen fel egy rugalmas Kanban rendszert, hogy vizualizálja munkáját és javítsa a projektmenedzsmentet a ClickUp táblázatos nézetével.

A ClickUp egy minden típusú csapat számára kifejlesztett, all-in-one projektmenedzsment szoftver és termelékenységi eszköz. Több száz testreszabható funkciót és egy teljesen testreszabható platformot kínál, ami azt jelenti, hogy a csapatok a ClickUp-ot bármilyen felhasználási esethez, igényhez, preferenciához és munkafolyamathoz konfigurálhatják, beleértve a hibakeresést és a problémakezelést is.

Mi teszi a ClickUp-ot hasznos eszközzé a hibák nyomon követéséhez és a QA teszteléshez? Íme néhány kulcsfontosságú funkció, amely kiváló eszközzé teszi a minőségbiztosítási csapatok számára:

1️⃣ Testreszabható platform: A ClickUp-ot úgy alakíthatja ki, hogy az megfeleljen a minőségbiztosítási folyamatainak és projektjeinek igényeinek. Használja a rugalmas és hatékony funkciókat, mint például a Custom Fields (Egyéni mezők), hogy a munkához annyi részletet adjon hozzá, amennyire szüksége van, az egyéni feladatállapotokat a munkafolyamat egyszerűsítéséhez, valamint a testreszabható feladatokat több mint 35 ClickApps alkalmazással, mint például az automatizálás és a Sprint Points.

2️⃣ Együttműködési funkciók: Egyszerűsítse a csapatmunkát hatékony együttműködési funkciókkal, amelyek megkönnyítik a közös munkát bármilyen típusú projekten digitális táblák, dokumentumok, megjegyzések, korrektúra, e-mail a ClickIp-ben, csevegő nézet és még sok más segítségével.

3️⃣ Valós idejű jelentésekkel rendelkező irányítópultok: Hozzon létre egyedi irányítópultokat, hogy egy pillanat alatt áttekintse az összes munkáját, és könnyedén megoszthassa azokat a csapatával.

4️⃣ Válasszon több mint 15 egyedi nézet közül: Tekintse meg munkáját a saját módján, beleértve a Lista, Táblázat, Gantt-diagram, Naptár és Tábla nézeteket, amelyek segítségével létrehozhatja és hatékonyan kezelheti a csapatának legmegfelelőbb agilis munkafolyamatot. A ClickUp Tábla nézetét felhasználóbarát hibakövető táblaként lehet használni, amely segít a csapatoknak a hibajavítások tervezésében, az agilis projektek kezelésében, a feladatok lebontásában és kiosztásában, valamint a mérnöki csapatokkal való hatékonyabb együttműködésben. A hibabejelentési folyamat racionalizálása érdekében csapata a Form nézet segítségével egyedi űrlapokat hozhat létre, amelyek automatikusan létrehoznak egy feladatot, miután beérkezett a bejelentés.

5️⃣ Sablonkönyvtár: Hozzáférhet könnyen használható és testreszabható sablonokhoz bármilyen igényhez, beleértve a mérnöki és termékfejlesztő csapatok számára készült sablonokat is.

Például a ClickUp Bug and Issue Tracking Template (Hibajelentő és problémakezelő sablon ) hatékony megoldást kínál a feladatkezeléshez, jelentéskészítéshez és nyomon követéshez, lehetővé téve a projektcsapatok számára a haladás kezelését, a kockázatok csökkentését és az erőforrások optimalizálását. Központi hubot biztosít a hibák és problémák megoldásához, és ösztönzi a részlegek közötti együttműködést a következetes kommunikáció, a gyors megoldás és a projektállapot jobb átláthatósága érdekében. Használja ezt a sablont a hibajelentések és jelentések, sprintjegyzetek és termékismertetők létrehozásának egyszerűsítéséhez.

Ösztönözze a funkciók közötti együttműködést, és gyorsabban szállítson jobb termékeket az automatizált és testreszabott munkafolyamatok, egyedi felvételi űrlapok, rugalmas nézetek és egyéb funkciók segítségével a ClickUp hibajelentési és problémakövetési sablonjaival.

Íme néhány további funkció a ClickUp-ban, amelyekkel gyorsan elindíthatja az Agile tesztelési beállításait!

Legjobb funkciók

Testreszabható hibakövetési nézetek : Használjon bármilyen projektstílust, például Agile, Scrum vagy Gantt diagramokat.

Feladatfüggőségek : Használja a függőségeket, hogy segítsen a csapatoknak a hibákat a megfelelő sorrendben kijavítani, és elkerülni a felesleges munkát.

Egyéni feladatállapot, címkék és prioritások : Adjon meg több részletet a hibákról az egyéni címkék és állapotok, például megtalált problémák és megoldott problémák segítségével, vagy állítson be prioritásokat a feladat sürgősségének jelzésére.

Feladat automatizálás : Használjon több mint 50 automatizálási lehetőséget a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez és az ismétlődő munkák csökkentéséhez.

ClickUp Docs : Új csapattagok számára útiterveket és folyamatvázlatokat készíthet a ClickUp Docs segítségével.

Chrome-bővítmény : Szervezze meg QA-munkafolyamatát

Mobilalkalmazás : A mobilalkalmazással bármikor és bárhonnan hozzáférhet a ClickUp-hoz.

Sablonok minden csapat számára: Időt takaríthat meg, hatékonyabban dolgozhat, és a folyamatok konzisztenciáját biztosíthatja az előre elkészített és testreszabható sablonokkal. Időt takaríthat meg, hatékonyabban dolgozhat, és a folyamatok konzisztenciáját biztosíthatja az előre elkészített és testreszabható sablonokkal.

Integrációs képességek: A ClickUp másik oka, hogy olyan kiváló minőségbiztosítási eszköz, a folyamatos integrációs képességei, amelyek akár 1000 eszközt is magukban foglalnak, mint például a Slack, a Google Calendar és a Github.

Korlátozások

A testreszabási lehetőségek kissé bonyolultak lehetnek az első használatkor.

Árak

Örökre ingyenes : Sok funkcióval rendelkező ingyenes csomag

Korlátlan : 7 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 12 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (6592 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (3632 értékelés)

„Először a projektek, feladatok, hibajelentések és sprintek kezelésére használtuk. Most már a szerződések nyomon követésére, a készletek kezelésére, a termékek kezelésére, a versenytársak nyomon követésére, új funkciók fejlesztésére, a támogatási jegyek kezelésére, az új ügyfeleknél végzett rendszerbevezetés nyomon követésére és a stratégiai tervezés nyomon követésére is használjuk. Olyan, mint egy svájci zsebkés a vállalkozásunk számára.” —G2 Crowd

2. Jam

Használja a Jam ingyenes Chrome-bővítményt, amellyel gyorsan létrehozhat egy linket a fejlesztői információkkal, hogy bármelyik eszközzel is dolgozik, jobb hibajelentéseket készíthessen.

A Jam egy képernyőfelvevő eszköz, amely automatikusan rögzíti a konzolnaplókat és a hálózati kéréseket, hogy a hibajelentés zökkenőmentes legyen a minőségbiztosítók számára, és egyszerűsítse a mérnökökkel való együttműködést azáltal, hogy egy linkben biztosítja a hibajavításhoz szükséges összes adatot.

Ez az eszköz QA tesztelésre használható, hogy egy kattintással összegyűjtse az összes releváns hibajelentést, megkönnyítve ezzel a mérnökökkel való együttműködést és csökkentve a többszörös kommunikációs érintkezési pontok szükségességét.

Ezenkívül a Jam megkönnyíti a QA hibajelentések megosztását azáltal, hogy integrálja a legszélesebb körben használt eszközöket, mint például a ClickUp, a Slack és a Github, és értékes adatokat ad hozzá közvetlenül a meglévő folyamatokhoz.

Legjobb funkciók

Hozzáférés az Instant Replays szolgáltatáshoz

Könnyen rögzítheti és megjegyzéseket fűzhet a képernyőhöz

A releváns konzolnaplók és hálózati kérések automatikus rögzítése

Böngésző és eszköz specifikációk mentése

Ossza meg a hibajelentései linkjeit, vagy küldje el őket közvetlenül kedvenc hibajelentő táblájára.

Szorosan integrálható kedvenc hibakereső eszközeivel (beleértve a ClickUp-ot is)

Korlátozások

Egyes ritka hibák esetén a képernyőfelvételek nem feltétlenül elegendőek ahhoz, hogy a mérnökök azonosítani tudják a problémát.

Árak

Ingyenes csomag

Csapat : 10 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

Product Hunt: 4,6 az 5-ből (98 értékelés)

„A Jam kiterjesztésnek köszönhetően sokkal könnyebb hibákat jelenteni a mérnöki csapatunknak, és segíteni nekik megérteni, mi a probléma. Ezzel a csapatunknak sok oda-vissza kommunikációt spóroltunk meg.” — Tim Rittenhouse, Chrome Web Store Reviews

3. BrowserStack

via Browserstack

A BrowserStack egy mobilalkalmazások és böngészők tesztelésére szolgáló platform, amely lehetővé teszi a minőségbiztosítási szakemberek számára, hogy termékeiket több mint 3000 valódi eszközön és böngészőn teszteljék. Lehetővé teszi bármely webes vagy mobilalkalmazás futtatását és a végfelhasználói platformokkal való kompatibilitás tesztelését, hogy minden eszközön azonos, zökkenőmentes végső felhasználói élményt biztosítson.

Legjobb funkciók

Hozzáférés több mint 3000 asztali böngészőhöz és valódi eszközhöz

Könnyen integrálható olyan termelékenységi eszközökkel, mint a Github és a Slack.

Oldal teljesítményre vonatkozó betekintést nyújt a regressziós teszteléshez

Több mint 100 országban elérhető földrajzi helymeghatározás a lokalizált böngészéshez

Hozzáférés a localhost, staging és privát webhelyekhez a gyors telepítés érdekében

Mobil fejlesztői eszközök a Chrome és Safari böngészőkben történő egyszerű hibakereséshez, akár mobil eszközökön is

Korlátozások

A BrowserStack nem kínál biztonsági tesztelési funkciókat.

Árak

Asztali számítógép : 29 USD/hó

Asztali és mobil : 39 dollár havonta

Team : 150 dollár havonta (öt felhasználó számára)

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,5 az 5-ből (462 értékelés)

Capterra: 4,4 az 5-ből (161 értékelés)

„A BrowserStack az egyik legjobb eszköz weboldalaink és mobilalkalmazásaink szinte minden platformon történő tesztelésére és az eszközök kompatibilitásának biztosítására. A tesztelés automatizálása az egyik legjobb funkciója. Egyszerű beállítani, egyszerűen használható és rendkívül biztonságos. Ezek a valódi telefonok lehetővé teszik számunkra, hogy weboldalunkat és alkalmazásainkat valós körülmények között teszteljük. Minden helyzetben nagyon hasznosak és segítőkészek.” —Abhishek P., G2 Reviews

4. Hamis töltelék

via Fake Filler

A FakeF il ler egy böngészőbővítmény és szoftvertesztelő eszköz, amely automatikusan kitölti az adatmezőket és teszteli az űrlapok funkcionalitását.

QA-ként a FakeFiller segítségével gyorsan kitöltheti a beviteli mezőket hamis adatokkal, így csökkentve a bejelentkezési és regisztrációs űrlapok tesztelésének időigényes és ismétlődő feladatait. Ez a böngészőbővítmény értékes időt takarít meg Önnek, és sokkal produktívabbá teszi az űrlapok kitöltésének ismétlődő feladatainak automatizálásával, valamint bármilyen helyzethez megfelelő, sokféle sablonmezőt kínál.

Legjobb funkciók

Sablonok létrehozása ismétlődő űrlaptesztekhez

Válasszon a meglévő alapértelmezett használati esetek közül, vagy hozzon létre sajátot!

Szinkronizálja beállításait a böngészők és eszközök között

Töltse ki a kívánt hosszúságú űrlapot egyetlen gombnyomással

Korlátozások

A billentyűparancsok előre kitöltik az oldal összes mezőjét, néha törölve a meglévő mezőket.

Árak

25 mezőig ingyenes

Pro Havi : 3,99 USD havonta

Pro Annual: 40 dollár/év

Vásárlói értékelések és vélemények

Ultimate Tools : 4. 1 az 5-ből (156 értékelés)

Chrome Web Store: 4,2 az 5-ből (704 értékelés)

„A Fake Filler a legjobb. Sok más programot is kipróbáltam, de a Fake Filler mindet felülmúlja. Remek funkciók. Testreszabható mezők, export/import beállítások, szinkronizálás, sokféle opció. Az alapértelmezett beállítások a legtöbb esetben jól működnek. Szép munka! Firefoxra is elérhető!” – Jeremy H., Chrome Web Store Reviews

5. Mailinator

via Mailinator

A Mailinator egy privát útválasztó üzenetküldő rendszer, amelyet a minőségbiztosítási szakemberek e-mail és SMS munkafolyamatok tesztelésére használhatnak.

A QA tesztelő csapatok a Mailinator segítségével automatizálhatják az e-mail munkafolyamatok tesztelését, például a 2FA hitelesítést, a regisztrációs űrlapokat vagy a jelszó-visszaállítási folyamatokat, és könnyedén megtalálhatják a potenciális hibákra és regressziós tesztelésre vonatkozó teszteseteket, amelyek véletlenszerűen megszakíthatják az onboarding folyamatokat.

A Mailinator korlátlan számú privát beérkező levelesládát és privát domaint kínál a legkülönbözőbb tesztesetekhez, valamint webhookokat és API-hozzáférést biztosít az elérési pontok biztonságának garantálása érdekében.

Legjobb funkciók

Korlátlan számú privát beérkező levelek mappája végtelen számú e-mail cím teszteléséhez

Ample Tesztelési e-mailek állandó tárolása

Legfeljebb 1000 e-mail érkezik másodpercenként és több mint 3 millió havonta

Útválasztási szabályok a tesztek IP-cím és e-mail tartalom szerinti szűréséhez

Akár 5+ privát domain, amelyek egyetlen nézetben áttekinthetők

Korlátozások

Nincs archiválási lehetőség és fehér/fekete lista opció.

Árak

Verified Pro : Ingyenes

Üzleti : 79 USD/hó

Business Plus : 159 dollár havonta

Vállalati: 495 USD havonta

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,2 az 5-ből (8 értékelés)

Capterra: 4,6 az 5-ből (73 értékelés)

„A Malinator elengedhetetlen eszköz a leterhelt QA-csapatok számára. Nagyban leegyszerűsíti az e-mailek és SMS-ek kezelését, így több időnk marad a QA-tevékenységekre.”—Tony H., Capterra Reviews

6. TestRail

via TestRail

A TestRail egy tesztkezelő platform, amely a QA-csapat tesztelési terveinek dokumentálására és nyomon követésére szolgál. A QA-csapatok a TestRailt teszt automatizálási eszközként használhatják a folyamatok racionalizálására, a tesztelési lefedettség növelésére és valós idejű betekintés megszerzésére.

A TestRail segít nyomon követni a valós idejű előrehaladást és növeli a csapatok nyomonkövethetőségét a jobb teljesítményű tesztelés és a funkciók gyorsabb szállítása érdekében.

Legjobb funkciók

Tesztelje a termék különböző futtatásait, terveit és csomagjait

Egyedi eset sablonok a gyorsabb tesztkezeléshez

Tesztesetek verziókezelése

Szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlés az egész csapat számára

Integrálható hibajelentő és termelékenységi eszközökkel

Korlátozások

A biztonsági tesztelés funkciói hiányosak

Árak

Professional Cloud : 34 USD/hó/felhasználó áron

Enterprise Cloud : 69 dollártól havonta/felhasználónként

Professional Server : 1905 USD/év öt felhasználó számára

Enterprise Server: 3600 dollár évente öt felhasználó számára

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,3 az 5-ből (488 értékelés)

Capterra: 4,3 az 5-ből (165 értékelés)

„A TestRail a minőségbiztosítási munkám mindennapi részét képezi. Sok funkciója van, amit nagyon szeretek, és folyamatosan fejlesztik őket. Imádom a tesztesetek szervezését, a tesztcsomagot és a tesztfutás kezelését. A mérföldkő funkció is nagyon hasznos a különböző verziók közötti tesztelési eredmények kezelésében. Eleinte a tesztesetek funkciója kissé ijesztő lehet, de ha egyszer megszokja, imádni fogja.” —Jessie S., G2 Reviews

7. Selenium

via Selenium

A Selenium egy automatizált tesztelési keretrendszer, amely különböző böngészőkben (Chrome, Safari, Edge stb.) és platformokon történő webalkalmazások validálására használható. A minőségbiztosítási szakemberek a Selenium segítségével több nyelven, például Python, C# vagy Java nyelven írhatnak teszt szkripteket.

A Selenium keretrendszer három eszközt tartalmaz, amelyeket a QA-csapatok és szervezetek automatizált regressziós tesztekhez (Selenium WebDriver), hibajelentési szkriptekhez és automatizált teszteléshez (Selenium IDE), valamint tesztek több gépen és környezetben történő terjesztéséhez és futtatásához (Selenium Grid) használhatnak. A vállalatok igényeinek és a végrehajtandó szoftvertesztelés típusának függvényében a fenti eszközöknek mindegyike rendelkezik előnyökkel és hátrányokkal, amelyeket mérlegelni kell.

Legjobb funkciók

Platformok és böngészők közötti tesztelési automatizálás

Közvetlenül kommunikál a böngészővel (Selenium WebDriver)

A tesztelés során könnyen hozzáférhet a DOM-elemekhez

Támogatja a webalkalmazások tesztelését AJAX-alapú forgatókönyvekkel (Selenium WebDriver)

Korlátozások

Mivel nyílt forráskódú eszközről van szó, a keretrendszerbe való telepítés szakértői segítség nélkül nehéz lehet.

Árak

Nyílt forráskódú, a költségek az egyes vállalatok implementációjától függnek.

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,2 az 5-ből (121 értékelés)

Gartner: 4,5 az 5-ből (444 értékelés)

„A Selenium egy hatékony és népszerű eszköz, amelyet széles körben használnak az iparágban minden típusú webböngésző automatizálására, és mivel képes szimulálni a felhasználók weboldalakkal való interakcióit, kiválóan alkalmas olyan feladatok automatizálására, mint a webalkalmazások tesztelése, a scraping, az adatelemzés és még sok más. Ezenkívül számos programozási nyelvet támogat, ami megkönnyíti a meglévő szoftverrendszerekkel való integrációt. A közelmúltban a Selenium segített nekünk a headless böngésző futtatásában, ami elősegíti a sokoldalúságot és a megbízható szkriptek készítését.” —Arjun B., G2 Reviews

8. TestComplete

via TestComplete

A TestComplete egy QA eszköz, amelyet automatizált UI tesztek futtatására használnak, és amely képes asztali, webes és mobil alkalmazások tesztelésére több mint 2050 böngésző- és platformkonfiguráción.

A TestComplete illeszkedik az agilis tesztelési környezethez, mivel automatizált rögzítő motort, kulcsszavakra fókuszáló tesztfejlesztési funkciókat, valamint Jenkins és TeamCity automatizált tesztelő eszközökkel való integrációt és Zephyrrel való tesztjelentést biztosít.

Legjobb funkciók

Készítsen komplex automatizált teszteket rögzítési és lejátszási funkciókkal

Írjon szkripteket több programozási nyelven, például Python, VBScript vagy Javascript nyelven.

Kész integrációk nyílt forráskódú tesztelési keretrendszerekkel, mint például a Selenium vagy a SoapUI, valamint CI/CD (folyamatos integráció/folyamatos telepítés) eszközökkel , mint például a Jenkins és a TestCity.

Objektumfelismerő motor a GUI-elemek felismeréséhez és automatizált teszteléséhez

Párhuzamos tesztek futtatása akár 2050+ távoli tesztkörnyezetben

Korlátozások

Az objektumfelismerő motor többféle képernyőméret esetén nem mindig ismeri fel pontosan a GUI-elemeket.

Árak

Fix (egy felhasználó, fizikai gép) TestComplete Base : 1626 dollártól TestComplete Pro : 2520 dollártól

TestComplete Base : 1626 dollártól

TestComplete Pro: 2520 dollártól

TestComplete Base : 1626 dollártól

TestComplete Pro: 2520 dollártól

Lebegő (több felhasználó, virtuális és fizikai gépek) TestComplete Base : 3253 dollártól TestComplete Pro : 5045 dollártól

TestComplete Base : 3253 dollártól

TestComplete Pro: 5045 dollártól

TestComplete Base : 3253 dollártól

TestComplete Pro: 5045 dollártól

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,2 az 5-ből (97 értékelés)

Capterra: 4,0 az 5-ből (6 értékelés)

„A TestComplete nagyobb figyelmet fordít a szoftverfejlesztési részlegre. A programozóknak figyelniük kell arra, hogy az objektumok címkézésének változásai hogyan befolyásolják az automatizált tesztelést. A TestComplete különböző típusú tesztelésre használható vállalatunk különböző részlegeiben.” —Roshan K., G2 Reviews

9. Jira

via Jira

A Jira egy hibajelentő és projektmenedzsment eszköz QA-k és agilis csapatok számára, amely scrum és Kanban táblákat kínál. A táblák funkciói miatt a Jira hozzáadható a szoftvertesztelő csapat eszköztárához, hogy átláthatóságot biztosítson a hibajelentési és teljesítményjelentési folyamatokban.

A Jira segíthet a QA csapatának a roadmapok nyomon követésében és előrehaladásában, valamint automatikus hibajelentések kiosztásának és prioritásainak meghatározásának munkafolyamat-motorjaként.

Legjobb funkciók

Válasszon a Kanban vagy a Scrum táblák közül

Mac, Windows, Linux és mobil eszközökön is használható.

Agilis sprintekhez igazítható ütemtervek

Kész jelentések és irányítópult-sablonok

Automatizálási sablonok ismétlődő folyamatokhoz, például feladatok automatikus hozzárendeléséhez és problémák klónozásához

Korlátozások

Kevés együttműködési funkció a csapatok közötti kommunikációhoz, és inkább a mérnöki csapatok tevékenységére összpontosít.

Árak

Ingyenes

Alapcsomag: 7,75 USD/hó felhasználónként

Prémium: 15,25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,3 az 5-ből (5199 értékelés)

Capterra: 4,4 az 5-ből (13 149 értékelés)

„A Jira nagyon praktikus a problémakezeléshez, mivel lehetővé teszi számunkra, hogy azonosítsuk és dokumentáljuk a megállapításokat, majd naplófájlok segítségével megoldjuk azokat, amelyek segítségével gondosan áttekinthetjük és mérlegelhetjük az összes releváns információt. Így megakadályozhatjuk, hogy a projektcsapat lemaradjon, és időben elérjük a projekt céljait, mérföldköveit és eredményeit.” – Pascual G., G2 Reviews

10. SoapUI

via SoapUI

A SoapUI egy API tesztelő eszköz, amely nagyon egyszerűvé teszi a végpontok közötti tesztek létrehozását, kezelését és végrehajtását olyan webszolgáltatásokon, mint a GraphQL, REST vagy SOAP.

Ez az egyik legjobb szoftvereszköz a QA-csapatok számára az API-tesztelés megkezdéséhez, köszönhetően a nyílt forráskódú licencnek, és különösen hatékony funkcionális és biztonsági tesztekhez, biztosítva, hogy az API minden alkalommal megfelelően működjön és a tervezett módon elérhető legyen.

Legjobb funkciók

Támogatja a HTTP, HTTPS és JDBC protokollokat és technológiákat

Könnyen elvégezhető adatvezérelt tesztelés

Kiszámíthatja a sebezhetőségi biztonsági tesztelést

Gyorsan hibakeresés az endpoint explorer segítségével

Könnyű kezelőfelület és új felhasználók számára is könnyen érthető

Korlátozások

Nincs széles körű integráció más eszközökkel

Árak

Nyílt forráskódú

API tesztmodul: 895 USD/licenc áron

API virtualizációs modul: 1374 USD/licenc áron

API Performance Module: 7308 USD-tól/licenc

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,5 az 5-ből (128 értékelés)

Capterra: 4,5 az 5-ből (162 értékelés)

„A SoapUI-t REST, SOAP végpontok végpontok közötti API tesztelésére és terheléses tesztelésre használtam. Szervezetünkben általában a SoapUI segítségével végezzük alkalmazásaink terheléses tesztelését, hogy ellenőrizzük azok teljesítményét. A program automatikusan létrehoz egy tesztelendő projektet, amelyet el lehet menteni későbbi felhasználás céljából. Összességében nagyon elégedett vagyok, mivel nagyon tetszenek a program funkciói, amelyeket bármilyen alkalmazás tesztelése során használhatok.” —J S., G2 Reviews

Számos kiváló QA tesztelő eszköz áll rendelkezésre, amelyek segítségével gyorsabban és hatékonyabban végezhető el a hibakeresés. Az Agile projektmenedzsment és hibakereső eszközöktől, mint például a ClickUp, a képernyőfelvevőkig, mint például a Jam, vagy a teszteset-kezelő eszközökig, mint például a TestRail, elmondhatjuk, hogy ezek az eszközök számos fejlesztést hozhatnak a munkafolyamatokba.

Természetesen nem várható, hogy a fenti eszközök mindegyike mindenki számára releváns legyen. Egyes QA tesztelők munkája inkább manuális, míg mások inkább automatizálási eszközöket használnak.

Ha sokoldalú platformot keres, amely agilis sablonokkal, munkafolyamat-automatizálással és kiterjedt integrációkkal segíti az eszközök és a napi folyamatok összekapcsolását, akkor érdemes megfontolnia a ClickUp használatát.

Akár Ön az egyetlen QA a csapatában, akár egy csapatot vezet, a ClickUp segít felgyorsítani a hibajelentési folyamatot, és segít kezelni, prioritásba rendezni és nyomon követni az összes tesztet, hibát, osztályok közötti kommunikációt és még sok minden mást – mindez csak arra vár, hogy felfedezze és bevezesse a tesztelő eszközkészletébe!

Vendégszerző:

Michael Stroe marketing menedzser a Jamnél, egy olyan vállalatnál, amely több ezer csapatnak segít gyorsabban szállítani kiváló minőségű szoftvereket. Szabadidejében szeret finom hamburgereket enni és baráti UNO-játékokat nyerni.