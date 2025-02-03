A 10 legjobb automatizált QA tesztelő szoftvereszköz 2025-ben

A piacon rengeteg QA tesztelő szoftvereszköz található, de mindet kipróbálni időigényes, és a leghasznosabb kiválasztása is bonyolult lehet.
Így mi elvégeztük a nehéz munkát helyetted!
Kutatásokat végeztünk, és megtaláltuk azokat a modern eszközöket, amelyeket a QA-csapatok használnak a kiadási folyamatok felgyorsítására, a termelékenység növelésére és a hibák számának csökkentésére vagy teljes kiküszöbölésére a termékek piacra dobásakor.
Akár csak most kezded a QA-t és a megfelelő szoftvertesztelő eszközöket keresed, akár már veterán vagy, biztosak vagyunk benne, hogy legalább egy olyan területet találsz a munkádban, amelyet javíthat az általunk összeállított listán szereplő eszközök valamelyikének kiválasztásával.
Vagy ki tudja, talán mindet beépíti a szerszámosládájába, radikálisan átalakítja a munkafolyamatát és drámaian csökkenti a technikai adósságát.
A 10 legjobb QA tesztelő eszköz és szoftver
1. ClickUp
A legjobb hibakereső és projektkövető szoftver
A ClickUp egy minden típusú csapat számára kifejlesztett, all-in-one projektmenedzsment szoftver és termelékenységi eszköz. Több száz testreszabható funkciót és egy teljesen testreszabható platformot kínál, ami azt jelenti, hogy a csapatok a ClickUp-ot bármilyen felhasználási esethez, igényhez, preferenciához és munkafolyamathoz konfigurálhatják, beleértve a hibakeresést és a problémakezelést is.
Mi teszi a ClickUp-ot hasznos eszközzé a hibák nyomon követéséhez és a QA teszteléshez? Íme néhány kulcsfontosságú funkció, amely kiváló eszközzé teszi a minőségbiztosítási csapatok számára:
1️⃣ Testreszabható platform: A ClickUp-ot úgy alakíthatja ki, hogy az megfeleljen a minőségbiztosítási folyamatainak és projektjeinek igényeinek. Használja a rugalmas és hatékony funkciókat, mint például a Custom Fields (Egyéni mezők), hogy a munkához annyi részletet adjon hozzá, amennyire szüksége van, az egyéni feladatállapotokat a munkafolyamat egyszerűsítéséhez, valamint a testreszabható feladatokat több mint 35 ClickApps alkalmazással, mint például az automatizálás és a Sprint Points.
2️⃣ Együttműködési funkciók: Egyszerűsítse a csapatmunkát hatékony együttműködési funkciókkal, amelyek megkönnyítik a közös munkát bármilyen típusú projekten digitális táblák, dokumentumok, megjegyzések, korrektúra, e-mail a ClickIp-ben, csevegő nézet és még sok más segítségével.
3️⃣ Valós idejű jelentésekkel rendelkező irányítópultok: Hozzon létre egyedi irányítópultokat, hogy egy pillanat alatt áttekintse az összes munkáját, és könnyedén megoszthassa azokat a csapatával.
4️⃣ Válasszon több mint 15 egyedi nézet közül: Tekintse meg munkáját a saját módján, beleértve a Lista, Táblázat, Gantt-diagram, Naptár és Tábla nézeteket, amelyek segítségével létrehozhatja és hatékonyan kezelheti a csapatának legmegfelelőbb agilis munkafolyamatot. A ClickUp Tábla nézetét felhasználóbarát hibakövető táblaként lehet használni, amely segít a csapatoknak a hibajavítások tervezésében, az agilis projektek kezelésében, a feladatok lebontásában és kiosztásában, valamint a mérnöki csapatokkal való hatékonyabb együttműködésben. A hibabejelentési folyamat racionalizálása érdekében csapata a Form nézet segítségével egyedi űrlapokat hozhat létre, amelyek automatikusan létrehoznak egy feladatot, miután beérkezett a bejelentés.
5️⃣ Sablonkönyvtár: Hozzáférhet könnyen használható és testreszabható sablonokhoz bármilyen igényhez, beleértve a mérnöki és termékfejlesztő csapatok számára készült sablonokat is.
Például a ClickUp Bug and Issue Tracking Template (Hibajelentő és problémakezelő sablon ) hatékony megoldást kínál a feladatkezeléshez, jelentéskészítéshez és nyomon követéshez, lehetővé téve a projektcsapatok számára a haladás kezelését, a kockázatok csökkentését és az erőforrások optimalizálását. Központi hubot biztosít a hibák és problémák megoldásához, és ösztönzi a részlegek közötti együttműködést a következetes kommunikáció, a gyors megoldás és a projektállapot jobb átláthatósága érdekében. Használja ezt a sablont a hibajelentések és jelentések, sprintjegyzetek és termékismertetők létrehozásának egyszerűsítéséhez.
Íme néhány további funkció a ClickUp-ban, amelyekkel gyorsan elindíthatja az Agile tesztelési beállításait!
Legjobb funkciók
- Testreszabható hibakövetési nézetek: Használjon bármilyen projektstílust, például Agile, Scrum vagy Gantt diagramokat.
- Feladatfüggőségek: Használja a függőségeket, hogy segítsen a csapatoknak a hibákat a megfelelő sorrendben kijavítani, és elkerülni a felesleges munkát.
- Egyéni feladatállapot, címkék és prioritások: Adjon meg több részletet a hibákról az egyéni címkék és állapotok, például megtalált problémák és megoldott problémák segítségével, vagy állítson be prioritásokat a feladat sürgősségének jelzésére.
- Feladat automatizálás: Használjon több mint 50 automatizálási lehetőséget a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez és az ismétlődő munkák csökkentéséhez.
- ClickUp Docs: Új csapattagok számára útiterveket és folyamatvázlatokat készíthet a ClickUp Docs segítségével.
- Chrome-bővítmény: Szervezze meg QA-munkafolyamatát
- Mobilalkalmazás: A mobilalkalmazással bármikor és bárhonnan hozzáférhet a ClickUp-hoz.
- Sablonok minden csapat számára: Időt takaríthat meg, hatékonyabban dolgozhat, és a folyamatok konzisztenciáját biztosíthatja az előre elkészített és testreszabható sablonokkal.
- Integrációs képességek: A ClickUp másik oka, hogy olyan kiváló minőségbiztosítási eszköz, a folyamatos integrációs képességei, amelyek akár 1000 eszközt is magukban foglalnak, mint például a Slack, a Google Calendar és a Github.
Korlátozások
- A testreszabási lehetőségek kissé bonyolultak lehetnek az első használatkor.
Árak
- Örökre ingyenes: Sok funkcióval rendelkező ingyenes csomag
- Korlátlan: 7 USD/hó/felhasználó
- Üzleti: 12 USD/hó/felhasználó
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,7 az 5-ből (6592 értékelés)
- Capterra: 4,7 az 5-ből (3632 értékelés)
„Először a projektek, feladatok, hibajelentések és sprintek kezelésére használtuk. Most már a szerződések nyomon követésére, a készletek kezelésére, a termékek kezelésére, a versenytársak nyomon követésére, új funkciók fejlesztésére, a támogatási jegyek kezelésére, az új ügyfeleknél végzett rendszerbevezetés nyomon követésére és a stratégiai tervezés nyomon követésére is használjuk. Olyan, mint egy svájci zsebkés a vállalkozásunk számára.” —G2 Crowd
2. Jam
A legjobb képernyőfelvétel- és hibajelentő eszközök
A Jam egy képernyőfelvevő eszköz, amely automatikusan rögzíti a konzolnaplókat és a hálózati kéréseket, hogy a hibajelentés zökkenőmentes legyen a minőségbiztosítók számára, és egyszerűsítse a mérnökökkel való együttműködést azáltal, hogy egy linkben biztosítja a hibajavításhoz szükséges összes adatot.
Ez az eszköz QA tesztelésre használható, hogy egy kattintással összegyűjtse az összes releváns hibajelentést, megkönnyítve ezzel a mérnökökkel való együttműködést és csökkentve a többszörös kommunikációs érintkezési pontok szükségességét.
Ezenkívül a Jam megkönnyíti a QA hibajelentések megosztását azáltal, hogy integrálja a legszélesebb körben használt eszközöket, mint például a ClickUp, a Slack és a Github, és értékes adatokat ad hozzá közvetlenül a meglévő folyamatokhoz.
Legjobb funkciók
- Hozzáférés az Instant Replays szolgáltatáshoz
- Könnyen rögzítheti és megjegyzéseket fűzhet a képernyőhöz
- A releváns konzolnaplók és hálózati kérések automatikus rögzítése
- Böngésző és eszköz specifikációk mentése
- Ossza meg a hibajelentései linkjeit, vagy küldje el őket közvetlenül kedvenc hibajelentő táblájára.
- Szorosan integrálható kedvenc hibakereső eszközeivel (beleértve a ClickUp-ot is)
Korlátozások
- Egyes ritka hibák esetén a képernyőfelvételek nem feltétlenül elegendőek ahhoz, hogy a mérnökök azonosítani tudják a problémát.
Árak
- Ingyenes csomag
- Csapat: 10 USD/hó/felhasználó
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Vásárlói értékelések és vélemények
- Product Hunt: 4,6 az 5-ből (98 értékelés)
„A Jam kiterjesztésnek köszönhetően sokkal könnyebb hibákat jelenteni a mérnöki csapatunknak, és segíteni nekik megérteni, mi a probléma. Ezzel a csapatunknak sok oda-vissza kommunikációt spóroltunk meg.” — Tim Rittenhouse, Chrome Web Store Reviews
3. BrowserStack
A legjobb platformok közötti tesztelő eszközök
A BrowserStack egy mobilalkalmazások és böngészők tesztelésére szolgáló platform, amely lehetővé teszi a minőségbiztosítási szakemberek számára, hogy termékeiket több mint 3000 valódi eszközön és böngészőn teszteljék. Lehetővé teszi bármely webes vagy mobilalkalmazás futtatását és a végfelhasználói platformokkal való kompatibilitás tesztelését, hogy minden eszközön azonos, zökkenőmentes végső felhasználói élményt biztosítson.
Legjobb funkciók
- Hozzáférés több mint 3000 asztali böngészőhöz és valódi eszközhöz
- Könnyen integrálható olyan termelékenységi eszközökkel, mint a Github és a Slack.
- Oldal teljesítményre vonatkozó betekintést nyújt a regressziós teszteléshez
- Több mint 100 országban elérhető földrajzi helymeghatározás a lokalizált böngészéshez
- Hozzáférés a localhost, staging és privát webhelyekhez a gyors telepítés érdekében
- Mobil fejlesztői eszközök a Chrome és Safari böngészőkben történő egyszerű hibakereséshez, akár mobil eszközökön is
Korlátozások
- A BrowserStack nem kínál biztonsági tesztelési funkciókat.
Árak
- Asztali számítógép: 29 USD/hó
- Asztali és mobil: 39 dollár havonta
- Team: 150 dollár havonta (öt felhasználó számára)
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,5 az 5-ből (462 értékelés)
- Capterra: 4,4 az 5-ből (161 értékelés)
„A BrowserStack az egyik legjobb eszköz weboldalaink és mobilalkalmazásaink szinte minden platformon történő tesztelésére és az eszközök kompatibilitásának biztosítására. A tesztelés automatizálása az egyik legjobb funkciója. Egyszerű beállítani, egyszerűen használható és rendkívül biztonságos. Ezek a valódi telefonok lehetővé teszik számunkra, hogy weboldalunkat és alkalmazásainkat valós körülmények között teszteljük. Minden helyzetben nagyon hasznosak és segítőkészek.” —Abhishek P., G2 Reviews
4. Hamis töltelék
A legjobb űrlapkitöltő eszközök
A FakeF il ler egy böngészőbővítmény és szoftvertesztelő eszköz, amely automatikusan kitölti az adatmezőket és teszteli az űrlapok funkcionalitását.
QA-ként a FakeFiller segítségével gyorsan kitöltheti a beviteli mezőket hamis adatokkal, így csökkentve a bejelentkezési és regisztrációs űrlapok tesztelésének időigényes és ismétlődő feladatait. Ez a böngészőbővítmény értékes időt takarít meg Önnek, és sokkal produktívabbá teszi az űrlapok kitöltésének ismétlődő feladatainak automatizálásával, valamint bármilyen helyzethez megfelelő, sokféle sablonmezőt kínál.
Legjobb funkciók
- Sablonok létrehozása ismétlődő űrlaptesztekhez
- Válasszon a meglévő alapértelmezett használati esetek közül, vagy hozzon létre sajátot!
- Szinkronizálja beállításait a böngészők és eszközök között
- Töltse ki a kívánt hosszúságú űrlapot egyetlen gombnyomással
Korlátozások
- A billentyűparancsok előre kitöltik az oldal összes mezőjét, néha törölve a meglévő mezőket.
Árak
- 25 mezőig ingyenes
- Pro Havi: 3,99 USD havonta
- Pro Annual: 40 dollár/év
Vásárlói értékelések és vélemények
- Ultimate Tools: 4. 1 az 5-ből (156 értékelés)
- Chrome Web Store: 4,2 az 5-ből (704 értékelés)
„A Fake Filler a legjobb. Sok más programot is kipróbáltam, de a Fake Filler mindet felülmúlja. Remek funkciók. Testreszabható mezők, export/import beállítások, szinkronizálás, sokféle opció. Az alapértelmezett beállítások a legtöbb esetben jól működnek. Szép munka! Firefoxra is elérhető!” – Jeremy H., Chrome Web Store Reviews
5. Mailinator
A legjobb ideiglenes beérkező levelek eszközei
A Mailinator egy privát útválasztó üzenetküldő rendszer, amelyet a minőségbiztosítási szakemberek e-mail és SMS munkafolyamatok tesztelésére használhatnak.
A QA tesztelő csapatok a Mailinator segítségével automatizálhatják az e-mail munkafolyamatok tesztelését, például a 2FA hitelesítést, a regisztrációs űrlapokat vagy a jelszó-visszaállítási folyamatokat, és könnyedén megtalálhatják a potenciális hibákra és regressziós tesztelésre vonatkozó teszteseteket, amelyek véletlenszerűen megszakíthatják az onboarding folyamatokat.
A Mailinator korlátlan számú privát beérkező levelesládát és privát domaint kínál a legkülönbözőbb tesztesetekhez, valamint webhookokat és API-hozzáférést biztosít az elérési pontok biztonságának garantálása érdekében.
Legjobb funkciók
- Korlátlan számú privát beérkező levelek mappája végtelen számú e-mail cím teszteléséhez
- Ample Tesztelési e-mailek állandó tárolása
- Legfeljebb 1000 e-mail érkezik másodpercenként és több mint 3 millió havonta
- Útválasztási szabályok a tesztek IP-cím és e-mail tartalom szerinti szűréséhez
- Akár 5+ privát domain, amelyek egyetlen nézetben áttekinthetők
Korlátozások
Nincs archiválási lehetőség és fehér/fekete lista opció.
Árak
- Verified Pro: Ingyenes
- Üzleti: 79 USD/hó
- Business Plus: 159 dollár havonta
- Vállalati: 495 USD havonta
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,2 az 5-ből (8 értékelés)
- Capterra: 4,6 az 5-ből (73 értékelés)
„A Malinator elengedhetetlen eszköz a leterhelt QA-csapatok számára. Nagyban leegyszerűsíti az e-mailek és SMS-ek kezelését, így több időnk marad a QA-tevékenységekre.”—Tony H., Capterra Reviews
6. TestRail
A legjobb tesztkezelő eszközök
A TestRail egy tesztkezelő platform, amely a QA-csapat tesztelési terveinek dokumentálására és nyomon követésére szolgál. A QA-csapatok a TestRailt teszt automatizálási eszközként használhatják a folyamatok racionalizálására, a tesztelési lefedettség növelésére és valós idejű betekintés megszerzésére.
A TestRail segít nyomon követni a valós idejű előrehaladást és növeli a csapatok nyomonkövethetőségét a jobb teljesítményű tesztelés és a funkciók gyorsabb szállítása érdekében.
Legjobb funkciók
- Tesztelje a termék különböző futtatásait, terveit és csomagjait
- Egyedi eset sablonok a gyorsabb tesztkezeléshez
- Tesztesetek verziókezelése
- Szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlés az egész csapat számára
- Integrálható hibajelentő és termelékenységi eszközökkel
Korlátozások
- A biztonsági tesztelés funkciói hiányosak
Árak
- Professional Cloud: 34 USD/hó/felhasználó áron
- Enterprise Cloud: 69 dollártól havonta/felhasználónként
- Professional Server: 1905 USD/év öt felhasználó számára
- Enterprise Server: 3600 dollár évente öt felhasználó számára
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,3 az 5-ből (488 értékelés)
- Capterra: 4,3 az 5-ből (165 értékelés)
„A TestRail a minőségbiztosítási munkám mindennapi részét képezi. Sok funkciója van, amit nagyon szeretek, és folyamatosan fejlesztik őket. Imádom a tesztesetek szervezését, a tesztcsomagot és a tesztfutás kezelését. A mérföldkő funkció is nagyon hasznos a különböző verziók közötti tesztelési eredmények kezelésében. Eleinte a tesztesetek funkciója kissé ijesztő lehet, de ha egyszer megszokja, imádni fogja.” —Jessie S., G2 Reviews
7. Selenium
A legjobb automatizált tesztelő eszközök
A Selenium egy automatizált tesztelési keretrendszer, amely különböző böngészőkben (Chrome, Safari, Edge stb.) és platformokon történő webalkalmazások validálására használható. A minőségbiztosítási szakemberek a Selenium segítségével több nyelven, például Python, C# vagy Java nyelven írhatnak teszt szkripteket.
A Selenium keretrendszer három eszközt tartalmaz, amelyeket a QA-csapatok és szervezetek automatizált regressziós tesztekhez (Selenium WebDriver), hibajelentési szkriptekhez és automatizált teszteléshez (Selenium IDE), valamint tesztek több gépen és környezetben történő terjesztéséhez és futtatásához (Selenium Grid) használhatnak. A vállalatok igényeinek és a végrehajtandó szoftvertesztelés típusának függvényében a fenti eszközöknek mindegyike rendelkezik előnyökkel és hátrányokkal, amelyeket mérlegelni kell.
Legjobb funkciók
- Platformok és böngészők közötti tesztelési automatizálás
- Közvetlenül kommunikál a böngészővel (Selenium WebDriver)
- A tesztelés során könnyen hozzáférhet a DOM-elemekhez
- Támogatja a webalkalmazások tesztelését AJAX-alapú forgatókönyvekkel (Selenium WebDriver)
Korlátozások
- Mivel nyílt forráskódú eszközről van szó, a keretrendszerbe való telepítés szakértői segítség nélkül nehéz lehet.
Árak
- Nyílt forráskódú, a költségek az egyes vállalatok implementációjától függnek.
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,2 az 5-ből (121 értékelés)
- Gartner: 4,5 az 5-ből (444 értékelés)
„A Selenium egy hatékony és népszerű eszköz, amelyet széles körben használnak az iparágban minden típusú webböngésző automatizálására, és mivel képes szimulálni a felhasználók weboldalakkal való interakcióit, kiválóan alkalmas olyan feladatok automatizálására, mint a webalkalmazások tesztelése, a scraping, az adatelemzés és még sok más. Ezenkívül számos programozási nyelvet támogat, ami megkönnyíti a meglévő szoftverrendszerekkel való integrációt. A közelmúltban a Selenium segített nekünk a headless böngésző futtatásában, ami elősegíti a sokoldalúságot és a megbízható szkriptek készítését.” —Arjun B., G2 Reviews
8. TestComplete
A legjobb automatizált UI tesztelő eszközök
A TestComplete egy QA eszköz, amelyet automatizált UI tesztek futtatására használnak, és amely képes asztali, webes és mobil alkalmazások tesztelésére több mint 2050 böngésző- és platformkonfiguráción.
A TestComplete illeszkedik az agilis tesztelési környezethez, mivel automatizált rögzítő motort, kulcsszavakra fókuszáló tesztfejlesztési funkciókat, valamint Jenkins és TeamCity automatizált tesztelő eszközökkel való integrációt és Zephyrrel való tesztjelentést biztosít.
Legjobb funkciók
- Készítsen komplex automatizált teszteket rögzítési és lejátszási funkciókkal
- Írjon szkripteket több programozási nyelven, például Python, VBScript vagy Javascript nyelven.
- Kész integrációk nyílt forráskódú tesztelési keretrendszerekkel, mint például a Selenium vagy a SoapUI, valamint CI/CD (folyamatos integráció/folyamatos telepítés) eszközökkel, mint például a Jenkins és a TestCity.
- Objektumfelismerő motor a GUI-elemek felismeréséhez és automatizált teszteléséhez
- Párhuzamos tesztek futtatása akár 2050+ távoli tesztkörnyezetben
Korlátozások
- Az objektumfelismerő motor többféle képernyőméret esetén nem mindig ismeri fel pontosan a GUI-elemeket.
Árak
- Fix (egy felhasználó, fizikai gép) TestComplete Base: 1626 dollártól TestComplete Pro: 2520 dollártól
- TestComplete Base: 1626 dollártól
- TestComplete Pro: 2520 dollártól
- TestComplete Base: 1626 dollártól
- TestComplete Pro: 2520 dollártól
- Lebegő (több felhasználó, virtuális és fizikai gépek) TestComplete Base: 3253 dollártól TestComplete Pro: 5045 dollártól
- TestComplete Base: 3253 dollártól
- TestComplete Pro: 5045 dollártól
- TestComplete Base: 3253 dollártól
- TestComplete Pro: 5045 dollártól
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,2 az 5-ből (97 értékelés)
- Capterra: 4,0 az 5-ből (6 értékelés)
„A TestComplete nagyobb figyelmet fordít a szoftverfejlesztési részlegre. A programozóknak figyelniük kell arra, hogy az objektumok címkézésének változásai hogyan befolyásolják az automatizált tesztelést. A TestComplete különböző típusú tesztelésre használható vállalatunk különböző részlegeiben.” —Roshan K., G2 Reviews
9. Jira
A legjobb hibajelentő eszközök
A Jira egy hibajelentő és projektmenedzsment eszköz QA-k és agilis csapatok számára, amely scrum és Kanban táblákat kínál. A táblák funkciói miatt a Jira hozzáadható a szoftvertesztelő csapat eszköztárához, hogy átláthatóságot biztosítson a hibajelentési és teljesítményjelentési folyamatokban.
A Jira segíthet a QA csapatának a roadmapok nyomon követésében és előrehaladásában, valamint automatikus hibajelentések kiosztásának és prioritásainak meghatározásának munkafolyamat-motorjaként.
Legjobb funkciók
- Válasszon a Kanban vagy a Scrum táblák közül
- Mac, Windows, Linux és mobil eszközökön is használható.
- Agilis sprintekhez igazítható ütemtervek
- Kész jelentések és irányítópult-sablonok
- Automatizálási sablonok ismétlődő folyamatokhoz, például feladatok automatikus hozzárendeléséhez és problémák klónozásához
Korlátozások
- Kevés együttműködési funkció a csapatok közötti kommunikációhoz, és inkább a mérnöki csapatok tevékenységére összpontosít.
Árak
- Ingyenes
- Alapcsomag: 7,75 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 15,25 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,3 az 5-ből (5199 értékelés)
- Capterra: 4,4 az 5-ből (13 149 értékelés)
„A Jira nagyon praktikus a problémakezeléshez, mivel lehetővé teszi számunkra, hogy azonosítsuk és dokumentáljuk a megállapításokat, majd naplófájlok segítségével megoldjuk azokat, amelyek segítségével gondosan áttekinthetjük és mérlegelhetjük az összes releváns információt. Így megakadályozhatjuk, hogy a projektcsapat lemaradjon, és időben elérjük a projekt céljait, mérföldköveit és eredményeit.” – Pascual G., G2 Reviews
10. SoapUI
A legjobb API tesztelő eszközök
A SoapUI egy API tesztelő eszköz, amely nagyon egyszerűvé teszi a végpontok közötti tesztek létrehozását, kezelését és végrehajtását olyan webszolgáltatásokon, mint a GraphQL, REST vagy SOAP.
Ez az egyik legjobb szoftvereszköz a QA-csapatok számára az API-tesztelés megkezdéséhez, köszönhetően a nyílt forráskódú licencnek, és különösen hatékony funkcionális és biztonsági tesztekhez, biztosítva, hogy az API minden alkalommal megfelelően működjön és a tervezett módon elérhető legyen.
Legjobb funkciók
- Támogatja a HTTP, HTTPS és JDBC protokollokat és technológiákat
- Könnyen elvégezhető adatvezérelt tesztelés
- Kiszámíthatja a sebezhetőségi biztonsági tesztelést
- Gyorsan hibakeresés az endpoint explorer segítségével
- Könnyű kezelőfelület és új felhasználók számára is könnyen érthető
Korlátozások
- Nincs széles körű integráció más eszközökkel
Árak
- Nyílt forráskódú
- API tesztmodul: 895 USD/licenc áron
- API virtualizációs modul: 1374 USD/licenc áron
- API Performance Module: 7308 USD-tól/licenc
Vásárlói értékelések és vélemények
- G2: 4,5 az 5-ből (128 értékelés)
- Capterra: 4,5 az 5-ből (162 értékelés)
„A SoapUI-t REST, SOAP végpontok végpontok közötti API tesztelésére és terheléses tesztelésre használtam. Szervezetünkben általában a SoapUI segítségével végezzük alkalmazásaink terheléses tesztelését, hogy ellenőrizzük azok teljesítményét. A program automatikusan létrehoz egy tesztelendő projektet, amelyet el lehet menteni későbbi felhasználás céljából. Összességében nagyon elégedett vagyok, mivel nagyon tetszenek a program funkciói, amelyeket bármilyen alkalmazás tesztelése során használhatok.” —J S., G2 Reviews
Kezdje el a legjobb QA tesztelő eszközök használatát a QA csapatának!
Számos kiváló QA tesztelő eszköz áll rendelkezésre, amelyek segítségével gyorsabban és hatékonyabban végezhető el a hibakeresés. Az Agile projektmenedzsment és hibakereső eszközöktől, mint például a ClickUp, a képernyőfelvevőkig, mint például a Jam, vagy a teszteset-kezelő eszközökig, mint például a TestRail, elmondhatjuk, hogy ezek az eszközök számos fejlesztést hozhatnak a munkafolyamatokba.
Természetesen nem várható, hogy a fenti eszközök mindegyike mindenki számára releváns legyen. Egyes QA tesztelők munkája inkább manuális, míg mások inkább automatizálási eszközöket használnak.
Ha sokoldalú platformot keres, amely agilis sablonokkal, munkafolyamat-automatizálással és kiterjedt integrációkkal segíti az eszközök és a napi folyamatok összekapcsolását, akkor érdemes megfontolnia a ClickUp használatát.
Akár Ön az egyetlen QA a csapatában, akár egy csapatot vezet, a ClickUp segít felgyorsítani a hibajelentési folyamatot, és segít kezelni, prioritásba rendezni és nyomon követni az összes tesztet, hibát, osztályok közötti kommunikációt és még sok minden mást – mindez csak arra vár, hogy felfedezze és bevezesse a tesztelő eszközkészletébe!
Vendégszerző:
Michael Stroe marketing menedzser a Jamnél, egy olyan vállalatnál, amely több ezer csapatnak segít gyorsabban szállítani kiváló minőségű szoftvereket. Szabadidejében szeret finom hamburgereket enni és baráti UNO-játékokat nyerni.