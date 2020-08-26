Agilis tesztelés: a kiváló minőségű szoftverfejlesztés kulcsa

Készen állsz az agilis tesztelés megismerésére?

Az agilis módszertan különböző teszteket alkalmaz annak biztosítására, hogy a végtermék tökéletesen kielégítse az ügyfelek igényeit.

Ha pedig agilis csapatban dolgozol, akkor mindent tesztelned kell.

Olyan, mint Rick Sanchez, a Rick és Morty című sorozat tudományos zsenije.

Ezért ebben a cikkben a Rick és Morty sorozatból vett példákkal segítünk megérteni az agilis tesztelést.

Megismerheti az agilis tesztelés mind a négy típusának alapjait, az agilis tesztelési kvadránsokat, valamint az agilis tesztelési folyamat egyszerű kezelésének módját!

Kezdjük!

Mi az agilis?

Megjegyzés: Ez a szakasz azoknak szól, akik szeretnének megismerkedni az agilis módszertan alapjaival. Ha már ismeri azokat, kattintson ide , hogy a tesztelés szakaszra ugorjon.

Az agilis projektmenedzsment segít a csapatoknak abban, hogy a hagyományos projektmenedzsment módszerekkel ellentétben rövidebb fejlesztési ciklusokban jobb, ügyfélközpontúbb termékeket hozzanak létre.

Az agilis módszer alapvetően olyan gyors gondolkodású zseniknek való, mint Rick.

Miért?

Nem gátolja a fejlődését felesleges folyamatokkal, de mégis lehetővé teszi számára, hogy kiváló termékeket fejlesszen.

Íme egy példa, amely segít megérteni az agilis módszer működését:

Tegyük fel, hogy Rick egy olyan alkalmazást szeretne készíteni, amely nyomon követi unokája (Morty) tartózkodási helyét, amikor ketten kalandoznak. Ez nemcsak Ricknek segít megtalálni Mortyt a párhuzamos dimenziókban, hanem Morty szüleinek is, hogy nyomon követhessék fiuk tartózkodási helyét.

Végül is tudjuk, hogy Rick mennyire utálja vejét, Jerryt, aki panaszkodik a kalandjaikra.

Ha Rick hagyományos projektmenedzsment módszereket alkalmazna, akkor Jerry bevonása nélkül fejlesztené ki a terméket az elejétől a végéig. Ez évekig tarthat, és akár olyan végterméket is eredményezhet, amelyet Jerry utál, mivel soha nem kérték ki a véleményét!

Ha azonban Rick az agilis módszert alkalmazza, akkor az alkalmazást több rövid „sprintben” fogja megépíteni, és minden sprint után tesztelni fogja. A tesztelés után visszajelzést kér Jerrytől, majd azt a következő sprintben implementálja, így végül pontosan olyan alkalmazást épít, amilyet Jerry szeretne!

Mivel ezekben a sprintekben nagyon sok tesztelés történik, az agilis csapatok kifinomult és átfogó tesztelési módszerekre támaszkodnak.

Ismerjük meg őket részletesen…

Megjegyzés: Bár az agilis módszertan bármilyen típusú projekthez alkalmazható, ebben a cikkben a szoftverprojektekben való alkalmazásáról lesz szó.

Mi az agilis tesztelési keretrendszer?

Az agilis értékeken és elveken alapuló tesztelési módszert agilis tesztelési keretrendszernek nevezik.

Ennek eredményeként az agilis fejlesztési módszertan néhány irányelvét követi, például:

Folyamatos visszajelzés a fejlesztőknek a termék fejlesztése érdekében

A szoftvertesztelési folyamat egyszerűségének megőrzése

A csapat lehető legnagyobb mértékű bevonása

A dokumentáció csökkentése és a közvetlen kommunikáció növelése

Ezeknek az irányelveknek megfelelően az agilis csapatok négyféle agilis tesztelési technikát alkalmaznak:

(Kattintson rájuk, hogy az egyes tesztelési típusokat tárgyaló szakaszokra ugorjon. )

De miért használ egy agilis csapat saját tesztelési módszert?

Ez olyan, mintha azt kérdeznéd, miért készíti Rick saját maga a dolgait, ahelyett, hogy megvenné őket!

Mert sokkal menőbb!

De természetesen nem ez az egyetlen ok.

Az agilis csapatok más szoftvertesztelési módszertant követnek, mert a hagyományos tesztelési módszerek nem alkalmazhatók agilis környezetben.

Nézzük meg, miben különböznek az agilis tesztelési technikák a hagyományos teszteléstől.

A hagyományos és az agilis tesztelési technikák közötti különbség

1. A tesztelés gyakorisága

A hagyományos projektmenedzsment módszerekben, mint például a Waterfall tesztelés, a terméket csak a fejlesztési ciklus befejezése után tesztelik. Mivel azonban a tesztelés hatóköre a projekt végére exponenciálisan megnő, a csapat vagy késlelteti a termék kiadását, vagy spórol a szoftver tesztelésén.

Ennek elkerülése érdekében az agilis tesztelési módszertan folyamatos tesztelést javasol, amelyet a termék új funkcióinak folyamatos integrálása követ.

Agilis környezetben a csapat egyszerre fejleszti a funkciókat és teszteli azok pontosságát és teljesítményét, így segítve a robusztus termékek határidőre történő szállítását.

2. A tesztelő csapat jellege

A hagyományos tesztelést általában egy külön minőségbiztosítási vagy QA csapat végzi, amelynek célja a termék hibáinak felkutatása. A QA csapat azonban nem vesz részt a fejlesztőkkel folytatott problémamegoldási folyamatban, ami információs szigeteket hozhat létre a csapaton belül.

Az agilis folyamat azonban funkciók közötti együttműködésen és a tesztelő csapat kommunikációs rendszerének kiépítésén múlik.

Minden csapat együtt dolgozik a kívánt eredmények elérése érdekében, és nincs szükség külön minőségbiztosítási csapatra.

A fejlesztők elkészítik a tesztet, elvégzik azt, és emellett megoldásokat is találnak. Ez biztosítja, hogy a csapat minden tagja egyenlő felelősséget vállaljon a termékért.

Ki is az agilis tesztelő?

Az agilis csapatban bárki lehet tesztelő, és senkit sem alkalmaznak kizárólag erre a feladatra.

De Rick szakértelemről alkotott meggyőződésének megfelelően egy agilis tesztelőnek néhány dologban jártasnak kell lennie:

Az agilis tesztelés 4 típusa

Most, hogy már ismered az agilis tesztelés alapjait, megismerkedünk a 4 tesztelési típussal és azok végrehajtásának módjával.

Merüljünk el ebben az új dimenzióban!

1. típus: Viselkedésvezérelt fejlesztés (BDD)

Emlékszel, hogyan szökött meg Rick a Galaktikus Föderáció szigorított biztonsági börtönéből?

Meghamisította a rendszert, hogy a kihallgatói elhiggyék, hogy terve kudarcot vallott.

Így sikerült megfordítania az egész játékot!

A viselkedésvezérelt fejlesztés vagy BDD egy hasonló folyamatot követ.

Mivel a terméknek el kell buknia a teszten!

Miért?

Minden alkalommal, amikor egy termék nem felel meg a BDD tesztnek, a fejlesztők pontosan megtudják, hogyan reagál a termék egy adott helyzetre. Ez az információ lehetővé teszi számukra, hogy olyan funkciókat fejlesszenek, amelyek kijavítják ezt a viselkedést.

Hogyan zajlik ez a folyamat?

A tesztelők, fejlesztők és üzleti elemzők közösen készítenek egy listát azokról a forgatókönyvekről vagy „tesztesetekről”, amelyekben a terméket tesztelni szeretnék.

Ezek a Gherkin szintaxisban vannak megírva: Given/When/Then

Rick Morty-követő alkalmazásának tesztelésére egy példa lehet:

Ha a terv kudarcot vall, amikor Morty elveszik az űrben és az időben, akkor az alkalmazásnak képesnek kell lennie mind a helyét, mind az időkeretet megjelölni.

A tesztelő csapat tovább finomítja azokat a lépéseket és folyamatokat, amelyeket a termék alkalmazni fog a helyzetre való reagáláshoz.

Mivel a tesztelési tevékenység az agilis fejlesztéssel párhuzamosan zajlik, a terméknek elvárhatóan kudarcot kell vallania ezekben a forgatókönyvekben!

A tesztelés mellett a fejlesztők olyan funkciókat hoznak létre, amelyek segítenek a terméknek a BDD tesztelésen való megfelelésben.

Addig tesztelik a terméket, amíg az nem működik, és minden sprinttel tovább finomítják.

Olyan, mint ahogy Rick, Morty és a húga, Summer megtalálták a módját, hogy megosszák az időt, és több dolgot csináljanak egyszerre!

Ugyanakkor, ahogyan az időutazásnak is vannak szabályai (amelyeket Rick szinte mindig betart), a BDD tesztelés során is figyelni kell néhány dologra.

A BDD tesztelés néhány bevált gyakorlata:

Írjon konkrét, meghatározott teszteseteket, amelyek megvalósíthatók.

Használj automatizált teszteket az összes teszteset egységességének biztosításához.

Korlátozza a dokumentációt, de ne felejtse el rögzíteni az összes fontosabb pontot.

2. típus: Elfogadási tesztvezérelt fejlesztés (ATDD)

Az ATDD vagy elfogadási tesztelés nagyon hasonlít a BDD teszteléshez.

Mindkettő ugyanazt a folyamatot követi:

Írj tesztkritériumokat –> Teszteld a terméket –> Bukj el a teszten –> Készíts funkciókat a teszt sikeres teljesítéséhez –> Teszteld újra –> Teljesítsd a tesztet

Az, hogy hasonlónak tűnnek, még nem jelenti azt, hogy azok is.

Hasonlóan ahhoz, ahogy Rick és Morty észrevették a végtelen dimenziókban lévő végtelen univerzumok közötti „kisebb különbségeket”.

Hasonlóképpen, a BDD és az elfogadási tesztelés két fontos pontban különbözik egymástól:

Míg az ATDD-t az ügyfél aktív részvételével végzik, a BDD-ben csak az üzleti elemzők vesznek részt (a fejlesztők mellett).

Az ATDD a termék megértésére összpontosít az emberi interakció révén, így bevonja az ügyfelet is. A BDD azonban csak a termék technikai viselkedését teszteli.

Ez tovább csökkenti a fejlesztők nyomását, hogy megértsék (vagy feltételezzék) ügyfeleik igényeit. Egyszerűen bevonhatják őket a folyamatba, és megkérdezhetik őket!

Egy példa AcceptanceTest forgatókönyvre Rick Morty tracker esetében:

Jerry bevezetése, aki nem ismeri az időutazás tudományát.

Bár ez talán semmi köze sincs a termék műszaki jellemzőihez, mégis döntő fontosságú a felhasználói élmény szempontjából. Rick ezért bevonja Jerryt az alkalmazás tesztelésébe és a használhatóságának megállapításába.

Íme néhány bevált gyakorlat, amelyet érdemes követni az elfogadási tesztelés során:

Fókuszcsoportok vagy felmérések segítségével első kézből kaphat visszajelzéseket az ügyfelektől.

Vonja be a folyamatba a nem technikai, ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő munkatársakat is, hogy ők is kommunikálhassanak az ügyfelekkel.

Készítsen egy „elfogadási kritériumok” listát, és ellenőrizze azt a vevőkkel közvetlenül kapcsolatba kerülő munkatársakkal.

Tartsa a vevői visszajelzéseket az agilis fejlesztési folyamat középpontjában a tesztelés után is!

Ha mindezeket betartod, talán, csak talán, megmentheted Jerryt önmagától!

3. típus: Felfedező tesztelés

Emlékszel, hogy az interdimenzionális kábelhálózat (amit Rick és Morty annyira szeretnek) úgy tűnik, hogy nincs forgatókönyve?

De hát pont ezért szeretjük annyira, nem igaz?!

Ha pedig kedveled az improvizált tévéműsorokat, mint például a Rick és Morty, akkor az Exploratory Testing is tetszeni fog, mert ez sem követi a forgatókönyvet!

Az ezt a módszert követő tesztelők kaotikusan játszanak a termékkel, utánozva a felhasználói viselkedést, hogy hibákat találjanak.

De van módszer ebben az őrületben!

Miközben a termékkel játszanak, a felfedező tesztelők:

Kövesse a konkrét, előre meghatározott célokat

Vegye át a felhasználói személyiségeket

Naplózza tevékenységüket

Új tesztek egyidejű tervezése

Ez a folyamatot tudományos, szórakoztató és kalandosá teszi... pontosan az, amire szükséged van, hogy ez a dinamikus páros beleszeressen!

A feltáró tesztelés hatékonyságának növelése érdekében érdemes betartani az alábbi bevált gyakorlatokat:

Készíts részletes feljegyzést a termék funkcióiról, hogy mindet tesztelni tudd.

Jelöld meg azokat a funkciókat, amelyeket az egyes körökben nem teszteltek, hogy később tesztelhessék őket.

Alkalmazza felhasználói személyiségeket a célcsoport gondolkodásmódjához

Dokumentálj és közöld a lehető legtöbb részletet

4. típus: Munkamenet-alapú tesztelés

A munkamenet-alapú tesztelés hasonló a felfedező teszteléshez, ami a kreatív és szabadon folyó tesztelés alkalmazását illeti.

A feltáró tesztelés azonban leginkább olyan tapasztalt tesztelőknek ajánlott, akik jól ismerik a termék minden részletét. Ezért ez a módszer nem helyezi a hangsúlyt a felelősségre és a struktúrára.

Itt jön jól a szekcióalapú tesztelés.

Ugyanazt az improvizatív tesztelési módszert követi, de emellett egy struktúrát is alkalmaz, amely a következőket tartalmazza:

Teszt charták , amelyek meghatározzák az egyes tesztelési munkamenetek céljait

Időkeretes munkamenetek , amelyekben a tesztelőknek be kell fejezniük a tesztelést.

Tesztjelentések amelyeket a tesztelők nyújtanak be az egyes munkamenetek tevékenységéről

Debriefing, hogy a tesztelők és a vezetők minden ülés után megbeszéljék a tesztelési tevékenységeket.

Ez a tesztelési módszer tökéletes azoknak a csapatoknak, akiknek nehézséget okoz a felfedező tesztelés üteméhez való alkalmazkodás. De a tesztelő csapat számára is lépcsőfokként szolgálhat egy nyitottabb tesztelési megközelítés alkalmazásához.

A munkamenet-alapú tesztelés maximális kihasználása érdekében érdemes betartani az alábbi bevált gyakorlatokat:

Előre vázolja fel a teszt ütemezését (minden ülés napirendjével együtt).

Határozz meg egyértelmű célokat minden tesztelési munkamenethez

Végezz megszakítás nélküli tesztelési munkameneteket

A következő lépéseket a foglalkozás utáni értékelés során vitassák meg.

Mik az agilis tesztelési kvadránsok?

Jó, ha mindent tudunk a különböző tesztfajtákról.

De meg kell tanulnod, hogyan alkalmazd ezt a tudást, különben olyan teljesen haszontalan dolgot fogsz létrehozni, mint ez.

Tehát, melyik tesztet érdemes használni és mikor?

Még fontosabb kérdés: mikor érdemes beépíteni az automatizált tesztelést az agilis tesztelési stratégiába?

Az agilis tesztelési kvadránsok mindkét kérdésre választ adnak, és így néznek ki:

(Ne aggódj, ha zavarosnak tűnik, mindent elmagyarázunk neked!)

A kvadránsok a következő specifikációk alapján kerültek meghatározásra:

„X” tengely : a teszteket üzleti (az ügyfelek igényeire reagáló) és technológiai (a termék műszaki viselkedésének megértése) tesztekre osztja.

„Y” tengely: a teszteket aszerint osztja fel, hogy támogatja vagy kritizálja a terméket.

Ez 4 különböző tesztelési típust eredményez, amelyek a következő kvadránsokban foglalhatók össze:

Agilis tesztelési kvadráns 1: Automatizált tesztek

Ezek olyan technológiai vagy egységtesztelési módszerek, amelyek segítenek a csapatnak jobb terméket készíteni. Példák: egységteszt, komponenstesztek.

Agilis tesztelési kvadráns 2: Automatizált tesztelés és manuális tesztelés

Ezek üzleti célú tesztek, amelyek segítik a csapatot olyan termékek fejlesztésében, amelyek nagyobb üzleti értéket nyújtanak. Példa: funkcionális tesztek.

Agilis tesztelési kvadráns 3: Kézi tesztelés

Ezek üzleti célú tesztek, amelyek visszajelzést adnak a termék teljesítményének javítása érdekében. Példák: felhasználói elfogadás tesztek, feltáró tesztek.

Agilis tesztelési kvadráns 4: Eszközök

Ezek olyan technikai tesztek, amelyek a termék nem funkcionális területeinek (azaz a biztonság, karbantartás, skálázhatóság stb. olyan, a felhasználók számára nem látható funkciók) teljesítményét ellenőrzik. Példák: teljesítmény- és terheléses tesztek.

Mivel az agilis tesztelés az agilis értékeket és elveket követi, nem javasol szigorú és merev szabályokat a teszteléshez. Ehelyett arra ösztönöz, hogy a csapatod igényei alapján hozd meg a helyes döntést.

Vagy, ahogy Rick fogalmaz:

Például, bár a kvadránsok számozottak, nem kell ugyanabban a sorrendben követni őket.

A termék aktuális követelményei alapján választhatja ki a teszt típusát.

Íme néhány kérdés, amit feltehetsz magadnak, mielőtt tesztelési tervet készítesz:

Van-e a csapatának kapacitása (mind készségek, mind erőforrások tekintetében) egy adott teszt elvégzésére?

Teszteled a projekted prioritást élvező funkcióit?

Hogyan fogja egyszerre szervezni a folyamatos tesztelést és az agilis fejlesztési folyamatokat?

Kézi tesztelésre vagy teszt automatizálásra van szüksége?

Bónusz: Technológiai adósság kvadráns

Végül csak egy kérdésre kell válaszolnia:

Mit tehet azért, hogy ügyfélközpontú terméket készítsen, és hogyan segíthet ebben az agilis tesztelés?

Hogyan kezeljük az agilis tesztelési folyamatot?

Emlékszel, miért üldözte Rick portálfegyveréért a Galaktikus Föderáció és az egész univerzum milliói zsoldosai?

Ez az igazán jó eszköz életet megváltoztató ereje!

És bár az agilis tesztelési céljaid nem terjednek ki az idő- és űrutazásra, a tesztelési és fejlesztési folyamatod ugyanolyan kihívásokkal járhat.

A tesztelési folyamat során a következő akadályokba ütközhet:

Folyamatosan változó követelmények

A megfelelő adatok hiánya

Képzett tesztelők hiánya

A csapatok és az érdekelt felek közötti koordináció

És természetesen az agilis csapatok legnagyobb kihívása: folyamatos tesztelés, bármi történjék is.

Szerencsére van megoldás ezekre a problémákra!

Szüksége van a „portálpisztolyára”: egy hatékony agilis projekt menedzsment szoftverre.

Szerencsére csak egy all-in-one agilis projektmenedzsment szoftverre van szüksége: ClickUp!

Mi az a ClickUp?

A ClickUp a világ vezető projektmenedzsment eszköze, amelyet a világ legtermékenyebb csapatai, a startupoktól a technológiai óriásokig használnak agilis projektjeik egyszerű kezelésére.

A sokféle agilis szoftverfejlesztési és együttműködési funkcióval minden megvan, ami egy agilis vagy Scrum csapat támogatásához szükséges!

Nézzük meg, hogyan segíthet ez a szoftver-portál-pisztoly az agilis tesztelési folyamat kezelésében:

A. A tesztelési és fejlesztési folyamat racionalizálása feladatok alfeladatok és ellenőrzőlisták segítségével

Persze, Rick zseniális, de nem mindig bízhatod rá a kis, egyszerű feladatokat.

Csak nézd meg ezt a kártyát a vőfély beszédéhez!

Az agilis csapatodnak (még akkor is, ha jobb jegyzetelők, mint Rick) szintén támogatásra lesz szüksége a tesztelési és fejlesztési folyamatok kezeléséhez.

A ClickUp feladatai, alfeladatai és ellenőrzőlistái segítenek a tesztelési tevékenységek egyszerűsítésében, mivel azokat kis, megvalósítható elemekre bontják.

Így teheted meg:

Feladatok és alfeladatok : oszd fel az agilis tesztelési tervedet feladatokra és alfeladatokra, és rendelj hozzájuk bármelyik csapattagot.

Ellenőrzőlisták: készítsen egy listát azokról a tételekről, amelyek teendőlistaként vagy akár minőségi tesztként is szolgálhatnak az agilis tesztelés során.

Ezenkívül a következő funkciók segítségével tovább egyszerűsítheti a folyamatot:

Beágyazás: annyi alelemet adhat hozzá a ellenőrzőlistájához, amennyit csak akar. Drag and Drop funkció : mozgassa az elemeket a lista átütemezéséhez Elemek hozzárendelése : a listából több csapattagnak is közvetlenül hozzárendelhet elemeket a listából több csapattagnak is közvetlenül hozzárendelhet elemeket Sablonok : hozzon létre újrafelhasználható sablonokat ellenőrzőlistákhoz, és adja hozzá őket projektjeihez. hozzon létre újrafelhasználható sablonokat ellenőrzőlistákhoz, és adja hozzá őket projektjeihez.

B. Rögzíts minden részletet a Docs -ban

Néha egyszerűen le kell írni a dolgokat, nem igaz?

De a ClickUp Docs funkciójának köszönhetően nem lesz szükséged irreális, parazita idegenekre, hogy segítsenek jegyzetelni!

Dokumentumokat hozhat létre a következőket rögzítésére:

Agilis tesztelési stratégia

Tesztelési terv

Teszt chart

Utasítások az automatizált teszteléshez

A Docs segítségével saját belső wikit is létrehozhatsz az agilis tesztelési módszertanodhoz!

A legjobb rész?

Mindezeket a dokumentumokat a projektek mellett találja meg, így nem kell időt töltenie a keresésükkel!

A ClickUp Docs-ban való írás pedig rendkívül szórakoztató az alábbi funkcióknak köszönhetően:

Rich text formázás a dokumentumok megkülönböztető megjelenéséhez

Oldalak beágyazása a dokumentumokba a részletesebb leírás érdekében

Testreszabható hozzáférési jogok a csapattagok szerkesztésbe való bevonásához

Lehetőség arra, hogy a Google indexelje ezeket a dokumentumokat, hogy azok megjelenjenek a keresési eredmények között.

Az időgazdálkodás nehéz feladat, és szinte kísértésbe ejtő visszamenni az időben, hogy befejezzünk valamit.

De ne kerülj a „időutazó rendőrség” rossz oldalára:

Ezért segít a ClickUp a Native Time Tracking funkcióval az időd jobb kezelésében. Ez a funkció rendkívül hasznos azoknak a csapattagoknak, akik távoli helyről vagy a helyszínen kívül dolgoznak.

A ClickUp belsejében elérhető tracker segítségével gyorsan nyomon követheted a feladatokra fordított időt. Címkéket, jegyzeteket is hozzáadhat, és az időt számlázható óraként is osztályozhatod a hatékonyabb időgazdálkodás érdekében!

Ha azonban már használsz harmadik féltől származó időkövető programot, mint például a Time Doctor, a Hubstaff vagy a Toggl, azt is könnyedén integrálhatod a ClickUp-ba.

Így figyelemmel kísérheti az idő felhasználását és jobban megtervezheti tesztelési munkamenetét, mindezt időutazás nélkül!

D. Egyéni hozzáférési jogok megosztása az érdekelt felekkel

Ne feledje, hogy egy agilis csapatnak minden érdekelt féllel együtt kell dolgoznia ahhoz, hogy jó terméket tudjon szállítani.

Hogy segítsen Önnek ebben, a ClickUp lehetővé teszi, hogy egyéni hozzáférési jogokat osszon meg velük. Megoszthatja projektfájljait, mappáit és feladatlistáit bárkivel a hálózatán belül és kívül.

De továbbra is ellenőrizheti , hogy mit tehetnek a munkaterületén belül, ha beállítja a „Jogosultságaikat ”.

Íme néhány példa a beállítható engedélyekre:

Megtekinthető : a projekt részletei megtekinthetők, de nem lehet velük interakcióba lépni.

Hozzászólás : hozzászólás a feladatokhoz és a feladatlistákhoz

Szerkeszthető : feladatok szerkesztése, de létrehozása nem

Létrehozás és szerkesztés : feladatok és alfeladatok létrehozása és szerkesztése

Törölhető: törölheti azokat a feladatokat, amelyeket nem ő hozott létre.

Ez segít abban, hogy bevonja az ügyfeleket az ATDD tesztelési folyamatba.

De várj, még van több!

Akárcsak a Jerryt szolgálni összegyűlt Mr. Meeseeks-ek száma, a ClickUp funkcióinak listája is végtelen!

Ezekkel ellentétben azonban ezek a funkciók ténylegesen kielégítik az agilis tesztelési igényeit!

A ClickUp által csapatának kínált néhány lenyűgöző agilis funkció :

Következtetés

Az agilis tesztelési módszertan megértése előnyös lehet a csapatod számára.

Végül is az agilis tesztelési stratégiája az agilis módszer lényege.

Minél célzottabbak és pontosabbak a tesztjei, annál jobb lesz a terméke.

A jó teszteléshez azonban nem csak ismeretekre és készségekre van szükség.

Szüksége lesz továbbá precíz eszközökre is, amelyek segítenek a folyamatos tesztelés elvégzésében.

Szerencsére Rick laboratóriuma nélkül is létrehozhat egyet.

Csak a ClickUp-ra van szüksége!

Megfelelő funkciókkal rendelkezik az agilis tesztelési stratégiák támogatásához, valamint robusztus projektmenedzsment támogatást nyújt az agilis környezethez.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és ünnepelj az agilis projektmenedzsment kalandjaidat, akárcsak Rick és unokái!