Hogyan dolgozzon távolról és utazzon

Ki ne szeretne Elizabeth Gilbert helyébe lépni, és az ő módszerével bejárni a világot, enni, imádkozni és szeretni? Az egyetlen akadály? Gilbert 200 000 dollárt kapott, hogy megvalósítsa álmát, és ha nem talál egy jóindulatú mecénást, akkor távoli munkával kell finanszíroznia utazását.

A digitális nomádok olyan emberek, akik távoli munkát vállalnak, hogy bejárhassák a világot. Bármelyik helyszínen képesek dolgozni, tudják, hogyan kell használni a távoli munkavégzéshez szükséges technológiákat, és kiválóan kezelik pénzügyeiket.

Elméletileg az ő életmódjuk nagyszerűnek tűnik. A távoli együttműködési eszközök és munkaterek térnyerésével a COVID utáni világban ez elérhetőbb, mint valaha.

Ha azt tervezi, hogy irodai íróasztalát tengerparti asztalra, stabilitását pedig kalandokra cseréli, akkor először a buktatókat kell megoldania. Végül is nem akar egy távoli szigeten rekedni internet és pénz nélkül!

Ebben a cikkben elmagyarázzuk, hogyan lehet távolról dolgozni és utazni, valamint bemutatjuk a szükséges technológiákat.

A távoli munkavégzés koncepciója utazás közben

A digitális nomádok általában önálló vállalkozók, vállalkozók, szabadúszók vagy távoli munkavállalók.

A SafetyWing jelentése szerint a digitális nomádok körülbelül 75%-a a pandémiát nevezte meg a távoli munkavégzés legfőbb okaként. 90%-uk pedig a termelékenység növekedéséről számolt be.

A távmunkások elterjedése arra is ösztönözte a hagyományos alkalmazottakat, hogy elhagyják irodáikat. A vállalatok ma már tudják, hogy az emberek értékelik a munkahelyi rugalmasságot, és az egyik legjobb módszer az alkalmazottak elkötelezettségének fenntartására, ha lehetővé teszik számukra, hogy bárhonnan dolgozzanak.

A Nomad List szerint a távoli munkavállalók 40%-a teljes munkaidőben dolgozik, ami a digitális nomádok legnagyobb szegmensét képezi.

Ha elég szerencsés (és bátor) ahhoz, hogy szabadúszó tevékenységét digitalizálja és bárhová magával vihesse, akkor először is szüksége van egy tervre. Egy olyan karrierjét meghatározó dolognál, mint a távoli munkavégzés, nem támaszkodhat Elizabeth Gilbert impulzivitására.

Először döntse el, hol szeretne lenni. Az országok gyakran eltérő törvényekkel rendelkeznek a digitális nomád vízumok tekintetében, de figyelembe kell vennie a gazdasági és kulturális tényezőket, a biztonságot, az infrastruktúrát és az adókat is.

Ha távoli munkát végző alkalmazott, gondosan olvassa át vállalatának mobilitási irányelveit, és beszélje meg döntését vezetőjével. Miután elindult, valószínűleg egy ideig nem fog bejelentkezni az irodába, ezért határozza meg a határokat, és ennek megfelelően kommunikáljon csapatával.

Sok digitális nomád visszatér az irodájába, miután sikertelenül próbálkozott a világ másik felén való munkavégzéssel.

A legtöbb esetben nem követték a bevált gyakorlatokat, és nem használták a távoli munkavégzéshez szükséges eszközöket. Ha sikeres digitális nomád szeretne lenni, akkor a következőket kell szem előtt tartania:

1. Használjon megbízható internetkapcsolatot

Távoli munkavállalóként az internetkapcsolat lesz a legjobb barátod. Gondoskodj arról, hogy távoli munkaterületed gyors, biztonságos és megbízható internetkapcsolattal rendelkezzen az egész tartózkodásod alatt. Sok nomád gyönyörű kávézókban és parkokban végzi napi munkáját, de a nyilvános WiFi nagy biztonsági kockázatot jelent. Érdemes mobil hotspotot tartani tartaléknak.

Szerezzen be egy jó VPN-t, amely segít elrejteni a forgalmát és feloldani a földrajzi korlátozásokkal védett tartalmakat. Jobb, ha egy kifejezetten távmunkára kialakított munkaterületet választ, hogy zavartalanul dolgozhasson.

Az ismeretlen országokban a pénzügyek gyorsan bizonytalanná válhatnak, ezért nem szabad kompromisszumot kötnie a munkájában. Ezzel el is jutottunk a következő ponthoz.

2. Hozzon létre utazásbarát munkaterületet

Ha távolról dolgozik és utazik, akkor el kell fogadnia a változásokat. De nem mindenki érzi magát ugyanolyan produktívnak a gyorsan változó helyzetekben. Kitalálnia és megszerveznie kell egy utazásbarát munkaterületet, amely segít koncentrálni, függetlenül az időzónától.

Az utazásra alkalmas munkaterületeknek könnyűnek, minimalistának és személyesnek kell lenniük.

A rendetlenség minimalizálása érdekében válasszon egy könnyű, hosszabb akkumulátor-élettartamú laptopot, egy extra power bankot, flash meghajtókat és egy USB-hubot. Ezután használjon összecsukható íróasztalt és laptop-állványt, hogy másodpercek alatt csatlakozhasson a Zoom-híváshoz. A naplóktól a deréktámasztó párnákig alakítsa ki a munkaterületét úgy, hogy kényelmesen és kellemesen érezze magát.

3. Alkalmazzon lassú utazási stratégiákat

Amikor egy helyre látogat, gondoskodjon arról, hogy beilleszkedjen és élvezze annak kultúráját és szépségét. Ha turistaként halad végig az útvonalon, csak kimerült és zavart lesz. Ehelyett kezelje minden úti célt úgy, mint egy munkavacsorát, és merüljön el a helyi kultúra autentikus pompájában.

A lassú utazás lehetővé teszi, hogy megismerje egy hely valódi identitását, és pénzt takarítson meg, mivel helyi szállásokat és utazási lehetőségeket vesz igénybe. Ez a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtéséhez is kiválóan alkalmas.

Ha például Balin tartózkodik, próbáljon meg közös szálláson lakni, fenntartható utazási lehetőségeket foglalni és helyi termékeket vásárolni. Ahogy mondani szokták: legyen utazó, ne turista.

4. Határokat és elvárásokat állítson fel a munkahelyén

Ha szabadon tehetsz bármit, akkor mindenről gondoskodnod is kell. Az ismeretlen helyekre való utazás nyomasztó lehet, és ez hatással lehet a távoli munkavállalókra.

Győződjön meg arról, hogy Ön és csapata egyformán értelmezik az elvárásokat és a munkaidőt. Ha Ön más időzónában tartózkodik, beszélje meg az időbeosztását a csapatvezetőkkel/ügyfelekkel, hogy ne kapjon furcsa időpontokban meghívókat értekezletekre. Ha nem állít fel határokat, és hagyja, hogy a távoli munkavégzés diktálja utazási terveit, nem fogja tudni élvezni a digitális nomád életmódot.

5. Tartsa be a jó alvási szokásokat

A világ megismerése megterheli a testét. Lehet, hogy szellemileg gazdagabbá válik, de testének megfelelő pihenésre van szüksége a munka és az utazás között.

Lehet, hogy otthon, a biztonságban nem érezhető annyira, de a fáradtság az egyik fő oka annak, hogy az emberek megszakítják nomád utazásukat. Tegye prioritássá az alvási szokásait, és figyeljen a testére. Végezzen sok tevékenységet, táplálkozzon egészségesen, és járjon rendszeresen orvosi vizsgálatra. Ha távoli helyeken betegszik meg, az biztosan elrontja az utazás élményét.

A kiégés megelőzésének egyik módja egy olyan eszköz használata, mint a ClickUp távoli csapatok projektmenedzsment szoftvere. Ez egy digitális agy az összes projektjéhez, ütemtervéhez, adminisztratív feladatához és utazási tervezéséhez!

A ClickUp termelékenységi funkciói segítenek a feladatok szervezésében, a menetrend tervezésében és a többi távoli munkatárssal való kommunikációban. A funkciókat úgy tudja a legjobban kihasználni, ha a folyamatokat három részre bontja: projektmenedzsment, együttműködés és erőforrás-elosztás.

Projektmenedzsment

A ClickUp Tasks segítségével szerkesztheti és testreszabhatja a feladatok állapotát, beállíthatja a prioritási szinteket, valamint hozzáadhat kontextusokat és linkeket a hatékony munkafolyamatok érdekében.

A több ügyféllel dolgozó szabadúszók számára a ClickUp táblázatos nézetének Kanban-stílusú vizualizációja összesíti az összes projektet. Ezek a távoli munkavégzéshez szükséges eszközök különösen hasznosak azoknak a digitális nomádoknak, akiknek egyszerre több dolgot is szem előtt kell tartaniuk.

Csoportosítsa a feladatokat státuszuk szerint a ClickUp Board View-ban, és egy pillanat alatt áttekintheti több projektet is.

Együttműködések

A távoli csapatokkal dolgozó vállalkozók a ClickUp Docs segítségével tudásbázist hozhatnak létre, együttműködhetnek a teendőkben, és központi Docs Hub-ban szervezhetik a wikiket és az erőforrásokat.

Valós időben közösen hozhat létre és szerkeszthet dokumentumokat kollégáival (és ügyfeleivel), és megjegyzésekkel kommunikálhat, hogy mindig naprakész legyen. Ha úgy gondolja, hogy a visszajelzés képernyőfelvételen jobban mutat, akkor a ClickUp Clips segítségével rövid magyarázó videókat oszthat meg.

Dolgozzon együtt távoli munkatársaival, ügyfeleivel és más érdekelt felekkel a ClickUp Docs segítségével.

Erőforrás-elosztás

A nomád életmódhoz időnként felül kell vizsgálni a sikereket. Ezzel a ClickUp Goals segítségével könnyedén megteheti! Állítson fel egyértelmű célokat, tartsa be a projekt ütemtervét, és kezelje minden személyes és szakmai célját egy központi helyen. Ez segít abban, hogy a forrásokat úgy ossza el, hogy azok növeljék a termelékenységét.

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást a munkaterhelés, a munka előrehaladása, a pénzügyek stb. vizualizálásához. A könnyen érthető oszlopok, grafikonok és egyéb táblázatokban megjelenő valós idejű adatok segítségével megalapozottabb döntéseket hozhat a munkaterhelésével és utazási terveivel kapcsolatban.

Bontsa fel projektjeit kezelhető célokra, adjon hozzá határidőket, és kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp Goals segítségével.

AI automatizálás

Ha szeretné csökkenteni a manuális munkát, a ClickUp mesterséges intelligenciával működő segédprogramja, a ClickUp Brain az Ön számára ideális asszisztens.

Az olyan funkciók, mint az üzenetekre való válaszadás AI segítségével, a hangjegyzetek átírása, az írásos dokumentumok helyesírás-ellenőrzése, a találkozók jegyzetének összefoglalása és az írói blokk megszüntetése, mind olyan munkaminőséget javító funkciók, amelyeket a ClickUp Brain segítségével élvezhet.

A megtakarított időt felhasználhatja a város felfedezésére és utazási élmények gyűjtésére.

Időt takaríthat meg, ha e-mailjeit, projektismertetőit és blogbejegyzéseit a ClickUp Brain segítségével írja meg.

Ha a ClickUp-ot használja digitális központként, könnyedén utazhat és a fontos dolgokra koncentrálhat.

Amellett, hogy maga is átáll a távmunkára, csapatának tagjait is erre ösztönözheti. A ClickUp távmunka-terv sablonja kiváló segítséget nyújthat ebben. Ideális vállalkozóknak, akiknek csapata támogatja üzleti tevékenységüket, vagy egyéni vállalkozóknak, akik ügynökségi modellre terjeszkednek.

Töltse le ezt a sablont Hozza össze a távoli csapatokat egy fedél alá, és egyszerűsítse a műveleteket a ClickUp távoli munkaterv-sablonjával.

A feladatokat csapatok, prioritás, felelős személy, határidők, célok és egyéb szempontok alapján kategorizálhatja. Ezzel a keretrendszerrel a következőket teheti:

Tartsa fenn üzleti tevékenységeinek koherens struktúráját távoli munkavégzés közben is, még akkor is, ha a csapat tagjai különböző helyszíneken tartózkodnak.

Határozza meg egyértelműen a távoli csapat tagjainak szerepeit, felelősségeit és elvárásait.

Ellenőrizze a projekt előrehaladását, és azonosítsa az esetleges akadályokat.

Rendezze el az összes munkával kapcsolatos információt egy egységes dokumentumban, hogy mindenki ugyanazon az oldalon maradjon.

Állítson be egyedi állapotokat és mezőket, hogy pontosan rögzíthesse projektjeinek finom árnyalatait, és így olyan sablont kap, amely tökéletesen illeszkedik a munkafolyamatához. Az üzleti tevékenység különböző mozgó elemeinek egyértelmű áttekinthetősége révén értékelheti az alkalmazottak teljesítményét, és biztosíthatja, hogy mindenki összhangban legyen a részleg/szervezet céljaival.

A távmunka és az utazás kihívásainak leküzdése

Most, hogy már ismer néhány bevált gyakorlatot és távoli munkavégzéshez szükséges eszközt, amelyekkel nomád utazása még értékesebbé válik, fontos, hogy tisztában legyen a kihívásokkal és azok leküzdésének módjaival.

Csökkentse az időzónák okozta kihívásokat

Ha digitális nomád életmódra vált, az időzóna-különbségek állandó problémát jelenthetnek – kivéve, ha VPN-t használ.

A NordVPN hez hasonló eszközökkel a virtuális helyét a csapata időzónájához igazíthatja. Ez megkönnyíti az ütemezését, és biztosítja, hogy a legfontosabb órákban elérhető legyen, függetlenül a tartózkodási helyétől.

Csatlakozhat a reggeli megbeszélésekhez egy nyüzsgő párizsi kávézóban (GMT+1), vagy együttműködhet kollégáival egy balinéz tengerparton (GMT+7). Az időzónák közötti különbség nem jelent akadályt.

De a VPN nem csupán időutazást jelent. A NordVPN szerverei gyors és korlátlan internet-hozzáférést biztosítanak, így szükség esetén a munkájára koncentrálhat. Emellett védi az internetkapcsolatát a szabadtéri coworking kávézókban vagy ismeretlen Wi-Fi hálózatokon. Ez biztosítja, hogy adatai titkosak és védettek maradjanak, miközben távolról dolgozik.

Készüljön fel a változásokra

Ön veszi kézbe az életét, ami azt jelenti, hogy sok új helyzettel kell szembenéznie. A kulcs az, hogy stabil alapokkal rendelkezzen a munkaterület, a szállás és az étkezés tekintetében.

Bár a luxusszállodák csábítóak, fontolja meg a hangulatos magánszállásokat, amelyek helyi élményt nyújtanak. Ezzel pénzt takaríthat meg, és elmerülhet a kultúrában. A helyiek segítségét is igénybe veheti bevásárláskor, vagy látogasson el a helyi termelői piacokra friss termékekért.

Keressen egy jó coworking helyet, ahol olyan kényelmi szolgáltatások állnak rendelkezésre, mint a nagy sebességű internet és a kényelmes munkaállomások. Ez egyben fantasztikus lehetőség arra is, hogy kapcsolatba lépjen más távoli munkavállalókkal, és útközben is kialakítsa a közösséghez tartozás érzését.

Ha betartja az alapvető szabályokat és vigyáz az egészségére, javulni fog az élete, és élvezheti a nomád élet örömeit.

Hozzon létre egy távoli munkavégzési rutint utazás közben

A távoli munkavégzés során az első lépés az, hogy állandó ébredési és alvási időt állítson be. Ez segít szabályozni a biológiai óráját, és lehetővé teszi, hogy frissen és koncentráltan érezze magát a munkanap során. Alakítson ki egy nyugtató reggeli rituálét, legyen az meditáció, naplóírás vagy egy gyors séta, hogy könnyedén kezdje a napot.

Ha kialakított egy reggeli rituálét, akkor jobban strukturálhatja a napját a távmunkára szánt időblokkokkal. Használhat olyan eszközöket, mint a ClickUp, hogy napi ütemterveket készítsen és vezessen, feladatokat rangsoroljon és reális célokat tűzzön ki. Ez segít a szervezettségben és megakadályozza, hogy túlterheltté váljon a munkaterhelés miatt.

Feltétlenül szánjon időt a tanulásra, a fejlődésre és a fizikai tevékenységekre, például túrázásra, jógára vagy edzőtermi edzésekre, hogy megőrizze jó közérzetét és elkerülje a kiégést.

Hogyan válhat digitális nomáddá

A távoli munkavégzésre való átállás nagy lépés, de a megfelelő megközelítéssel hihetetlenül kifizetődő lehet. Íme néhány tipp, amely segít a jó kezdetben:

Kezdje az alapokkal: Győződjön meg arról, hogy munkája támogatja a távoli munkavégzést. Beszéljen munkáltatójával vagy ügyfeleivel terveiről, és gondoskodjon arról, hogy rendelkezésére álljanak a megfelelő Győződjön meg arról, hogy munkája támogatja a távoli munkavégzést. Beszéljen munkáltatójával vagy ügyfeleivel terveiről, és gondoskodjon arról, hogy rendelkezésére álljanak a megfelelő digitális nomád eszközök és források, hogy bárhonnan dolgozhasson.

Tervezze meg pénzügyeit: Az utazás és a távoli munkavégzés kiszámíthatatlan lehet, ezért elengedhetetlen, hogy legyen pénzügyi tartaléka. Készítsen költségvetést olyan dolgokra, mint az utazási költségek, a szállás és a váratlan kiadások. Az utazási biztosítás elengedhetetlen, akárcsak egy vésztartalék, amely legalább három-hat hónapig fedezi kiadásait.

Válassza ki okosan az első úti célját: Kezdjen egy olyan hellyel, ahol megbízható az internet, támogató közösség várja a digitális nomádokat, és megfizethető az élet. Bali, Csiangmaj és Lisszabon kiváló helyek kezdőknek.

Csomagoljon okosan: Kevesebb több. Csak a legszükségesebb dolgokat vigye magával, például jó minőségű technikai eszközöket és sokoldalú ruhákat. Ne feledje, hogy útközben mindig vásárolhat dolgokat.

Legyen szervezett: Tartson be egy rutint a munka és az utazási ütemterv kezeléséhez. Használjon projektmenedzsment szoftvert, például a ClickUp-ot, hogy nyomon követhesse feladatait és határidőit. Emellett tartson kéznél egy Tartson be egy rutint a munka és az utazási ütemterv kezeléséhez. Használjon projektmenedzsment szoftvert, például a ClickUp-ot, hogy nyomon követhesse feladatait és határidőit. Emellett tartson kéznél egy utazáskezelő eszközt , hogy az ütemterve alapján optimalizálhassa utazását.

Maradjon kapcsolatban: Ha távol van otthonától és azoktól, akiket egész életében ismert, magányosnak érezheti magát. Építsen ki egy hálózatot más digitális nomádokból, akik társaságot nyújtanak Önnek. Csatlakozzon online közösségekhez (például Ha távol van otthonától és azoktól, akiket egész életében ismert, magányosnak érezheti magát. Építsen ki egy hálózatot más digitális nomádokból, akik társaságot nyújtanak Önnek. Csatlakozzon online közösségekhez (például a Remote Year és a Nomad Cruise ), vegyen részt találkozókon, és fontolja meg a közös munkaterületek használatát, hogy hasonló gondolkodású emberekkel találkozhasson.

A távoli munkavégzés izgalmas lehetőség, de mint az életben minden más, itt is türelmesnek kell lenni, hogy élvezni tudjuk az ezzel járó örömöket és szabadságot. Lesznek napok, amikor legszívesebben visszamenne a kényelmes otthonába, de ha egyszer megtanulja a fortélyait és megtanulja egyensúlyba hozni a munkát és az utazást, akkor igazi élményben lesz része.

Kezdje meg digitális nomád utazását a ClickUp segítségével!

Elhiszi, hogy egy digitális nomádok körében végzett felmérésből kiderült, hogy 48,3% -uknak van 18 év alatti gyermeke? Igen, soha nem késő kipróbálni!

A digitális nomád életre való áttérés egy megéri vállalni utazás. Ha tisztában van a kockázatokkal, a kihívásokkal és a távoli munkavégzésben való siker legjobb módjaival, akkor képes lesz úgy élni az életét, ahogyan azt elképzelte.

A ClickUp-hoz hasonló távoli munkavégzési platformok könnyen integrálhatók a munkájába, hogy ne térjen el a tervtől, segítenek átlátni a hosszú távú célokat, és lehetővé teszik a KPI-k módosítását a célok eléréséhez. Ha követi a fenti lépéseket, talán nem lesz olyan híres, mint Elizabeth Gilbert, de könnyebb lesz elérni az egészséges munka-magánélet egyensúlyt távoli munkavégzés mellett.

