A 10 legjobb digitális nomád eszköz távoli munkavállalók számára 2025-ben

Bőröndből élni és kávézókban dolgozni szerte a világon idillinek tűnik. De a digitális nomád élet nem csak FOMO-t kiváltó Instagram-posztokból áll. Ez egy komoly életmód, amely ötvözi a távoli munkavégzés rugalmasságát az utazás iránti szenvedéllyel.

És egyre többen választják ezt az életmódot. A Statista jelentése szerint 2023 közepén az Egyesült Államokban 17,3 millió digitális nomád élt, ami 10 millióval több, mint 2019-ben.

De mint minden jó dolog, a digitális nomád életmód is kihívásokkal jár. A folyamatos utazás miatt mechanizmusokat kell kialakítania az aszinkron munkavégzéshez, a hatékony kommunikációhoz, valamint a teljesítések és a határidők átláthatóságának biztosításához, többek között.

Ha olyan eszközöket keres, amelyek lehetővé teszik az együttműködést, a termelékenységet és a biztonságot, függetlenül attól, hogy hol rendezi be minden nap az „irodáját”, akkor olvasson tovább.

Kiválasztottuk a legjobb digitális nomád eszközöket, hogy az utazás és a munka kéz a kézben járjon. ?

Számos távoli munkavégzéshez használható eszköz áll rendelkezésre a digitális nomádok számára világszerte. Nehéz lehet kiválasztani azokat, amelyek az Ön igényeinek megfelelnek. Mielőtt kiválasztaná a legjobb távoli termelékenység-kezelő eszközöket, győződjön meg arról, hogy rendelkeznek-e az alábbi elengedhetetlen funkciókkal:

Platformok közötti kompatibilitás: Az eszköznek minden eszközöddel, például laptopoddal, táblagépeddel és telefonoddal kompatibilisnek kell lennie, mivel mozgásban leszel.

Intuitív felhasználói felület: A felületnek egyszerűnek és felhasználóbarátnak kell lennie, hogy Ön és csapata gond nélkül használhassa.

Könnyű: Az eszköz nem foglalhat el sok helyet a készülék tárolóterületén – valószínűleg több alkalmazással fog dolgozni, és senki sem szeretne lassú, túlterhelt rendszerrel bajlódni.

Megbízhatóság: A szoftverhibák, például a bugok és a lassú betöltési idő minimálisra csökkenthetők, így maximális munkát tudsz elvégezni.

Integrációk: Az alkalmazásnak kommunikálnia kell a technológiai eszközkészletében található egyéb termelékenységi eszközökkel

Megbízható ügyfélszolgálat: Időben segítséget kell kapnia, különösen, ha gyakran a szokásos irodai munkaidőn kívül dolgozik.

Túl nagy kérésnek tűnik? Ne aggódjon! Elvégeztük a házi feladatunkat, hogy bemutathassuk Önnek a legnépszerűbb digitális nomád eszközöket, amelyek megfelelnek ezeknek a kritériumoknak.

Íme a 10 leghasznosabb termelékenységi eszköz, amelyek segítenek az olyan távoli munkavállalóknak, mint Ön, stresszmentes és szakmailag sikeres életet élni:

1. ClickUp

Aggódik a távoli csapat tagjai közötti összehangolás miatt? A ClickUp egy all-in-one munkaplatform, amely olyan digitális nomádoknak nyújt előnyöket, mint Ön. A ClickUp távoli munkavégzési funkciójával Ön és csapata szoros egységként fog működni, és földrajzi elhelyezkedésüktől függetlenül mindig ugyanazon az oldalon állnak majd.

Használja ezeket a közös célok kitűzéséhez és az egyes feladatok napi előrehaladásának nyomon követéséhez. Emellett szinkronizált alapon vizualizálhatja az egyes célok állapotát, elősegítve a szorosabb együttműködést, még akkor is, ha aszinkron módon dolgozik.

Tervezze, hajtsa végre, kövesse nyomon és kezelje a projektjeit elosztott csapatok számára a ClickUp távoli csapatok projektmenedzsment megoldásával

Az aszinkron kommunikáció remek lehet, de a ClickUp tudja, hogy nem minden esetben működik. Előfordul, hogy a csapatnak be kell ugrania egy-egy megbeszélésre. Ilyen esetekben a ClickUp irányítópultjáról indíthat vagy ütemezhet Zoom-megbeszélést. A csapat tagjai azonnal értesítést kapnak a folyamatban lévő vagy közelgő megbeszélésekről. Csak annyit kell tennie, hogy engedélyezi a Zoom ClickApp alkalmazást!

Indítson és ütemezzen Zoom-értekezleteket a feladatokon belül a ClickUp segítségével.

Profi tipp? Nem kell több tucat e-mailben rögzítenie és megosztania a találkozó jegyzőkönyvét. A találkozó részleteit utólag egy felvétel linkjével kapja meg. Vagy rendeljen hozzá feladatokat a ClickUp-on azáltal, hogy megjelöli az embereket és a csapatokat, hogy aszinkron módon tájékoztassa őket.

Használja a ClickUp Teams funkcióját, hogy könnyedén hozzon létre csoportokat, amelyeket feladatokhoz rendelhet, megjegyzésekben megemlíthet vagy megfigyelőként hozzáadhat.

Mi több? Hogy előnyt szerezzen a távoli munkavégzésben, itt van a ClickUp távoli munkavégzési terv sablonja. Használja a csapata feladatainak, listáinak és dokumentumainak szervezéséhez. Psst... testreszabható és ingyenes!

A ClickUp távoli munkaterv-sablonjával bárhol és bármikor figyelemmel kísérheti a távoli munkát

A ClickUp még több forrást kínál, amelyek segítenek Önnek a termelékenység és a szervezettség fenntartásában. Például megnézheti a ClickUp szabadúszóknak készült sablonjait és AI eszközeit, amelyekkel gyorsabban végezheti el a munkáját.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp Dashboard: Tekintse át az összes munkáját a számára legkényelmesebb módon. Gyorsan áttekintheti az egyes feladatokhoz rendelt személyeket és erőforrásokat, miközben valós időben követheti a haladást.

Egyedi nézetek: Rajzoljon és cselekedjen a gazdag betekintés alapján, megtekintve projektje adatait Gantt-diagram, kördiagram, idővonal, gondolattérkép vagy táblázat formájában.

ClickUp Tasks: Gyorsítsa fel a közös projekteket több felelős megjelölésével és a csatolt képernyőfelvételek segítségével történő tájékoztatásukkal.

Használja a ClickUp Docs alkalmazást a fontos dokumentumok kezeléséhez és a csapatmunka elősegítéséhez.

ClickUp Docs: Gyűjtse össze az összes dokumentumát egy helyen, és ossza meg őket biztonságosan a magánélet védelmét és a szerkesztési hozzáférést testreszabó beállítások segítségével.

ClickUp Goals: Hozzon létre sprinteket, heti tevékenységeket és napi feladatokat, és kapcsolja őket egy nagyobb csapatcélhoz. Térképezze fel a mutatókat, és kövesse nyomon az azokhoz viszonyított előrehaladást.

ClickUp Inbox: Azonnali e-mail értesítéseket kap, hogy minden fejleményről naprakész legyen. Ezenkívül testreszabhatja a ClickUp értesítéseit

Integrációk: Automatizálja az összes munkáját a ClickUp-on belül és a technológiai eszközök között. A ClickUp több mint 200 eszközzel integrálható, például a Slackkel, a Figma-val és a felhőalapú tárolóalkalmazásokkal.

A ClickUp korlátai

Ha túl sok testreszabásra van szükséged, a beállítás egy kis időt vesz igénybe.

Az új felhasználóknak tanulási görbe van.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 12 USD/hó/felhasználó

Vállalatok: Egyedi árazás

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkatér-tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

2. SavvyCal

Egyes megbeszélések e-mailben is lebonyolíthatók. Mások nem. Az utóbbiakhoz ott van a SavvyCal. Használja virtuális megbeszélések ütemezésére, de ne használja folyamatos oda-vissza levelezésre.

A SavvyCal visszaadja a digitális nomádoknak az időük feletti ellenőrzést. Állítsa be a rendelkezésre álló időintervallumokat, és rangsorolja őket preferencia szerint, hogy mások könnyen megbeszélhessenek Önnel találkozókat. Egyszerűen ráhelyezhetik a megosztott naptárát a sajátjukra, hogy gyorsan azonosíthassák a közös szabad időintervallumokat.

via Savvycal

A SavvyCal legjobb funkciói

Előre kitöltött címzettadatok: Örvendeztesse meg címzettjét azzal, hogy előre kitölti az adatait, mielőtt elküldi neki a SavvyCal linket.

Rangsorolt elérhetőség: Jelölje meg a naptárában a preferált találkozási időpontokat, ahelyett, hogy csak az összes szabad időpontot megmutatná.

Időzóna-ütemterv: utazás közben automatikusan frissítse időzónáját a naptárában.

Beágyazott link: Lehetővé teszi webhelye látogatói számára, hogy beágyazott linkeken keresztül időpontot egyeztessenek.

A SavvyCal korlátai

Lassú szinkronizálási problémák

SavvyCal árak

Ingyenes

Alap: 12 USD/hó/felhasználó

Prémium: 20 USD/hó/felhasználó

SavvyCal értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

3. Toggl Track

A szabadúszók számára az idő (szó szerint) pénz. A Toggl időkövető eszköze, a Toggle Track segít Önnek és csapatának abban, hogy ügyfeleik minden számlázható percért fizessenek. A munkaidő nyomon követése lehetővé teszi a feladatok hatékony elosztását, ami növeli csapata jövedelmezőségét.

A Toggl leginkább automatikus, pontos és hatékony jelentéskészítési funkciójáról ismert. Emellett 100%-os megfigyelésmentességet garantál, így csapata gond nélkül alkalmazhatja ezt a digitális nomád eszközt.

via Toggl

A Toggl Track legjobb funkciói

Pontos nyomon követés: Készítsen pontos számlákat ügyfeleinek a ledolgozott órák száma alapján.

Felelősségteljes csapatok: Nyomon követheti a csapat tagjainak munkaterhelését és az ütemterv betartását, és javíthatja a felelősségvállalást.

Egyszerű jelentéskészítés és bérszámfejtés: Azonnal készítsen teljesítményjelentéseket, amelyek mind az ügyfelek értékelése, mind a bérszámfejtési ciklusok során segítséget nyújtanak.

Adatokon alapuló betekintés: Növelje csapata jövedelmezőségét azáltal, hogy gyorsan azonosítja azokat a területeket, ahol egyszerűsítheti a műveleteket, és többet hozhat ki minden munkanapból.

Toggl Track korlátozások

Jobb automatizálás lehetősége – a felhasználónak a „Start” gombra kell kattintania a nyomon követés megkezdéséhez.

Ez felhasználóbarátabb és intuitívabb lehet.

Több projekt időkövetése csak a prémium csomagban lehetséges.

Toggl Track árak

Ingyenes akár 5 felhasználó számára

Kezdő csomag: 10 USD/hó/felhasználó

Prémium: 20 USD/hó/felhasználó

Vállalatok: Egyedi árazás

Toggl Track értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)

4. Trello

A Trello egy projektmenedzsment eszköz elosztott csapatok számára. Használhatja az összes csapatfeladat létrehozására és nyomon követésére. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy minden munkájukat táblák, listák és kártyák formájában szervezzék.

Vonzó és könnyen használható Kanban-stílusú kártyái teszik népszerűvé. A Trello egyetlen hátránya, hogy a feladatok kezelése unalmassá válik, ha a projektek összetettebbé és többfunkciósabbá válnak.

via Trello

A Trello legjobb funkciói

Automatizált munkafolyamatok: Állítson be automatizált parancsokat a Trello-ban az ismétlődő feladatokhoz, hogy a legfontosabb dolgokra koncentrálhasson.

Nézetek: Tekintse át projektjeit különböző szögekből és perspektívákból.

Power-upok és integrációk: Integrálja csapata munkaeszközeit a Trello-val, hogy megszüntesse a munkafolyamatok zavarait.

Sablonok: Használja a Trello közösség iparági szakértői által készített kész tervrajzokat és sablonokat.

A Trello korlátai

A bővítményekhez plug-inek szükségesek.

Korlátozott funkcionalitás komplex projektek esetén

Trello árak

Ingyenes

Alapcsomag: 5 USD/hó/felhasználó

Prémium: 10 USD/hó/felhasználó

Vállalatok: 17,5 USD/hó/felhasználó

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

5. ContentStudio

Használja a ContentStudio-t a közösségi média csatornáinak egyszerű kezeléséhez.

Ez az all-in-one platform lehetővé teszi, hogy létrehozza, nyomon kövesse és optimalizálja összes közösségi média kampányát. Segít megkönnyíteni a valós idejű együttműködést az alkalmazáson belüli összes érdekelt féllel.

A ContentStudio a közösségi média eszközök közül kiemelkedik kivételes ismétlődő ütemezési lehetőségeivel és azzal, hogy előnézetet nyújt a tartalmakról a különböző közösségi platformokon.

via ContentStudio

A ContentStudio legjobb funkciói

AI író: Az AI segítségével gyorsabban készíthetsz szövegeket és feliratokat a közösségi média bejegyzéseidhez.

Kezdőképernyő nélküli ütemezés: Ütemezzen bejegyzéseket intelligensen, egyedi sorokkal

Hálózathoz igazított bejegyzések: Tartsa be az egyes közösségi csatornáinak közzétételi szabványait testreszabott bejegyzésekkel.

UTM-követés: Tartsa szemmel a teljesítményt az egyes csatornákon azáltal, hogy UTM-paramétereket fűz a megosztott linkekhez.

A ContentStudio korlátai

A mobilalkalmazás funkciói korlátozottak.

Az új funkciók többnyire fizetős szolgáltatások mögött rejtőznek, és nem automatikusan elérhetőek az előfizetési csomagod szerint.

A ContentStudio árai

Kezdő csomag: 25 USD/hó

Pro: 49 USD/hó

Ügynökség: 99–299 USD/hó

ContentStudio értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (660+ értékelés)

6. Toshl

A kiszámíthatatlan jövedelem kezelése az egyik legijesztőbb aspektusa a digitális nomád életnek. Fel kell készülnie a rosszabb napokra. A Toshl ebben segíthet.

A Toshl pénzügyi nyomonkövető alkalmazás segít Önnek a kiadásainak ellenőrzésében. Nyomon követi az összes hitelkártyáját, bankszámláját és készpénzes tranzakcióját. A Toshl segítségével kapcsolatba léphet a nagyobb bankokkal, és megtekintheti befektetéseit és kriptovaluta-egyenlegeit.

via Toshl

A Toshl legjobb funkciói

Banki kapcsolatok: Kártyáját és bankszámláit könnyedén összekapcsolhatja a Toshl alkalmazással, amely világszerte több mint 13 800 bankkal áll kapcsolatban.

Fájlból való importálás: Töltsd fel könnyedén kiadási táblázataidat vagy kiadási adataidat, mivel a Toshl nyolc különböző fájlformátumot támogat.

Pénzügyi célok kitűzése: Határozza meg pénzügyi céljait, és kövesse nyomon, hogyan halad azok elérése felé.

Több pénznem támogatása: Adjon hozzá kiadásokat, bevételeket és átutalásokat több mint 300 támogatott pénznemben.

A Toshl korlátai

Hibajavítások szükségesek

Toshl árak

Ingyenes

Pro: 2,99 USD/hó

Medici: 4,99 USD/hó

Toshl értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

7. Notion

A Notion egy olyan eszköz, amelyet a digitális nomádok szívesen használnak íráshoz, tervezéshez és munkájuk egy helyen történő szervezéséhez. A távoli munkavállalók és szabadúszók értékelik, hogy virtuális munkaterületként működik.

A drag-and-drop felület lehetővé teszi, hogy a munkaterületeket a semmiből testreszabja, vagy előre elkészített sablonokat használjon a jegyzetek készítésétől a weboldalak építéséig terjedő feladatokhoz.

Akár több ügyfél projektjeinek kezeléséhez, akár személyes célok és utazási tervek nyomon követéséhez van szüksége egy irányítópultra, a Notion segítségével mindent egy pillantással áttekinthet. A valós idejű együttműködés egyszerű, az offline hozzáférés pedig biztosítja, hogy megbízható internetkapcsolat nélkül is bárhol folytathassa a munkát.

A Notion lehetővé teszi a nomádok számára, hogy céltudatosan, és ne reaktív módon dolgozzanak és éljenek. Rugalmassága lehetővé teszi a koncentrációt a digitális nomád életmód szervezett káoszában, időzónákon átívelően.

via Notion

A Notion legjobb funkciói

Wikik: Dokumentumok és folyamatok egyszerű összeállítása, megosztása és szinkronizálása

Projektek: Tekintse a projekteket ellenőrzőlistákként, ütemtervekként vagy feladatnaptáraként, hogy gyorsabban haladjon előre.

Notion AI: Használja a Notion AI asszisztensét, hogy kevesebb idő alatt jobb szövegeket írjon.

A Notion korlátai

Az új felhasználóknak nehézséget okozhat a teljes potenciáljának kihasználása.

Korlátozott szövegszerkesztési lehetőségek

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 8 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 15 USD/hó/felhasználó

Vállalatok: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (2000+ értékelés)

8. Monday.com

Ha csapata feladatainak, folyamatainak és munkafolyamataiknak egyetlen platformon szeretné megszervezni, nézze meg a Monday.com oldalt. Ez egy termelékenységi és együttműködési eszköz, amely segít a csapatoknak közös célokat kitűzni és összehangolni, valamint nyomon követni az előrehaladásukat.

A Monday.com különlegessége a rendkívül vizuális felülete. Kiválóan alkalmas alapvető feladatok és viszonylag kisebb projektek kezelésére. Ahogy azonban a projekt összetettsége növekszik, minden alfeladat nyomon követése kihívássá válik.

Monday.com legjobb funkciói

Automatizálás: Válasszon több mint 200 kész automatizálási recept közül, hogy felgyorsítsa munkafolyamatait.

Egyedi munkafolyamatok: Készítsen kódolás nélküli munkafolyamatokat vállalkozásának bármely részéhez.

Projektjóváhagyások: Kezelje a jóváhagyásokat aszinkron módon, és hatékonyabban állítsa fel a prioritásokat.

Monday.com korlátai

Korlátozott lehetőség a jelentések testreszabására

A mobilalkalmazás néha lassú lehet.

Monday.com árak

Ingyenes maximum 2 felhasználó számára

Alap: 10 USD/hó/felhasználó

Alapcsomag: 12 USD/hó/felhasználó

Pro: 20 USD/hó/felhasználó

Vállalatok: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9800+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4500+ értékelés)

9. Wrike

A Wrike ötvözi a rugalmasságot és a szervezettséget, így a digitális nomádok a munkára koncentrálhatnak, és nem kell folyamatosan átkonfigurálniuk a rendszereket.

Ez egy projektmenedzsment és együttműködési eszköz, amely egyedi, hárompaneles nézetet biztosít az összes munkájáról a műszerfalán.

Az első ablakban összesítődnek az erőforrás-kezeléshez szükséges összes projekt és csapat, a másodikban új feladatokat hozhat létre és rendelhet hozzá, a harmadikban pedig a meglévő feladatokat és alfeladatokat kezelheti.

A testreszabható munkafolyamatok, GANTT-diagramok és ütemtervek segítségével áttekintheti a távoli csapatokkal végzett komplex projekteket. Az integrációk lehetővé teszik a feladatok más eszközökből való behozatalát. A műszerfalak és a jelentések egy pillanat alatt áttekinthetővé teszik a projektet.

Ez az eszköz azonban kifejezetten vállalati szintű ügyfelek számára készült. Ezért a kisebb csapatok gyakran szembesülnek navigációs nehézségekkel.

via Wrike

A Wrike legjobb funkciói

Automatizálás: Válasszon több mint 200 kész automatizálási recept közül, hogy felgyorsítsa munkafolyamatait.

Ellenőrzés és jóváhagyás: Szüntesse meg a többszöri áttekintő megbeszéléseket és a visszajelzésekkel kapcsolatos oda-vissza levelezést az automatizált jóváhagyási felugró ablakokkal.

Testreszabható sablonok: Adjon előnyt projektjeinek a Wrike beépített sablonjaival.

A Wrike korlátai

A navigáció új felhasználók számára nem feltétlenül intuitív.

Nem kínál kész integrációkat más munkaeszközökkel.

Wrike árak

Ingyenes

Csapat: 9,8 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 24,8 USD/hó/felhasználó

Vállalati (nagy csapatok számára): Egyedi árazás

Pinnacle (összetett munkakövetelményekkel rendelkező csapatok számára): Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (3500+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2500 értékelés)

10. nTask

Az nTask robusztus funkcionalitást kínál anélkül, hogy más digitális nomád eszközökhöz hasonlóan bonyolult tanulási görbével kellene megküzdenie.

A nTask egy feladat- és problémakezelő eszköz szabadúszóknak és távoli csapatoknak, amely segít nyomon követni a megoldásra váró kritikus problémákat és valós időben követni azok alakulását.

A felhasználók imádják az nTask egyszerű felületét és azt, hogy korlátlan számú munkaterületet hozhatnak létre.

via nTask

Az nTask legjobb funkciói

Kanban tábla: Rendezze el munkáját a feladatok Kanban táblán történő szervezésével.

Problémák nyomon követése: Kövesse nyomon a problémák megoldásának előrehaladását, állítsa be a súlyossági szinteket, és kapcsolja össze őket nagyobb feladatokkal.

Kockázatkezelés: Azonosítsa és jelölje meg projektjei kockázati szintjeit, rendeljen hozzájuk kockázatfelelősöket, és készítsen vészhelyzeti terveket.

nTask korlátai

Nem megfelelő, lassú ügyfélszolgálat

Nem alkalmas nagy szervezetek számára.

nTask árak

Ingyenes 7 napig

Prémium: 3 USD/hó

Üzleti: 8 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

nTask értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)

Vezesse át távoli munkavégzését a ClickUp segítségével

A digitális nomád életnek megvannak a maga előnyei és hátrányai. Lehet, hogy nem minden nap azzal kezdődik, hogy egy napernyő alatt pina coladát szürcsölget, miközben nagy értékű ügyfeleknek számláz. De a megfelelő távoli munkavégzéshez szükséges eszközökkel a kezében megteremtheti az álmai valóságát.

Nem tudja, melyik eszközzel kezdjen? Próbálja ki a ClickUp all-in-one munkaplatformját. Segít abban, hogy távolról is éber és hatékony maradjon. Bízza a ClickUp-ra az összes hétköznapi projektmenedzsment feladatot, mint például a nyomon követés és a jelentések készítése, így kreatív energiáját értelmes munkára összpontosíthatja.

