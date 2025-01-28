A 10 legjobb digitális nomád eszköz távoli munkavállalók számára 2025-ben

Bőröndből élni és kávézókban dolgozni szerte a világon idillinek tűnik. De a digitális nomád élet nem csak FOMO-t kiváltó Instagram-posztokból áll. Ez egy komoly életmód, amely ötvözi a távoli munkavégzés rugalmasságát az utazás iránti szenvedéllyel.
És egyre többen választják ezt az életmódot. A Statista jelentése szerint 2023 közepén az Egyesült Államokban 17,3 millió digitális nomád élt, ami 10 millióval több, mint 2019-ben.
De mint minden jó dolog, a digitális nomád életmód is kihívásokkal jár. A folyamatos utazás miatt mechanizmusokat kell kialakítania az aszinkron munkavégzéshez, a hatékony kommunikációhoz, valamint a teljesítések és a határidők átláthatóságának biztosításához, többek között.
Ha olyan eszközöket keres, amelyek lehetővé teszik az együttműködést, a termelékenységet és a biztonságot, függetlenül attól, hogy hol rendezi be minden nap az „irodáját”, akkor olvasson tovább.
Kiválasztottuk a legjobb digitális nomád eszközöket, hogy az utazás és a munka kéz a kézben járjon. ?
Ajánlott olvasmány: A legjobb helyek digitális nomádoknak 2024-ben
Mit kell keresnie a digitális nomád eszközökben?
Számos távoli munkavégzéshez használható eszköz áll rendelkezésre a digitális nomádok számára világszerte. Nehéz lehet kiválasztani azokat, amelyek az Ön igényeinek megfelelnek. Mielőtt kiválasztaná a legjobb távoli termelékenység-kezelő eszközöket, győződjön meg arról, hogy rendelkeznek-e az alábbi elengedhetetlen funkciókkal:
- Platformok közötti kompatibilitás: Az eszköznek minden eszközöddel, például laptopoddal, táblagépeddel és telefonoddal kompatibilisnek kell lennie, mivel mozgásban leszel.
- Intuitív felhasználói felület: A felületnek egyszerűnek és felhasználóbarátnak kell lennie, hogy Ön és csapata gond nélkül használhassa.
- Könnyű: Az eszköz nem foglalhat el sok helyet a készülék tárolóterületén – valószínűleg több alkalmazással fog dolgozni, és senki sem szeretne lassú, túlterhelt rendszerrel bajlódni.
- Megbízhatóság: A szoftverhibák, például a bugok és a lassú betöltési idő minimálisra csökkenthetők, így maximális munkát tudsz elvégezni.
- Integrációk: Az alkalmazásnak kommunikálnia kell a technológiai eszközkészletében található egyéb termelékenységi eszközökkel.
- Megbízható ügyfélszolgálat: Időben segítséget kell kapnia, különösen, ha gyakran a szokásos irodai munkaidőn kívül dolgozik.
Túl nagy kérésnek tűnik? Ne aggódjon! Elvégeztük a házi feladatunkat, hogy bemutathassuk Önnek a legnépszerűbb digitális nomád eszközöket, amelyek megfelelnek ezeknek a kritériumoknak.
A 10 legjobb digitális nomád eszköz, amelyet érdemes használni
Íme a 10 leghasznosabb termelékenységi eszköz, amelyek segítenek az olyan távoli munkavállalóknak, mint Ön, stresszmentes és szakmailag sikeres életet élni:
1. ClickUp
Aggódik a távoli csapat tagjai közötti összehangolás miatt? A ClickUp egy all-in-one munkaplatform, amely olyan digitális nomádoknak nyújt előnyöket, mint Ön. A ClickUp távoli munkavégzési funkciójával Ön és csapata szoros egységként fog működni, és földrajzi elhelyezkedésüktől függetlenül mindig ugyanazon az oldalon állnak majd.
Használja ezeket a közös célok kitűzéséhez és az egyes feladatok napi előrehaladásának nyomon követéséhez. Emellett szinkronizált alapon vizualizálhatja az egyes célok állapotát, elősegítve a szorosabb együttműködést, még akkor is, ha aszinkron módon dolgozik.
Az aszinkron kommunikáció remek lehet, de a ClickUp tudja, hogy nem minden esetben működik. Előfordul, hogy a csapatnak be kell ugrania egy-egy megbeszélésre. Ilyen esetekben a ClickUp irányítópultjáról indíthat vagy ütemezhet Zoom-megbeszélést. A csapat tagjai azonnal értesítést kapnak a folyamatban lévő vagy közelgő megbeszélésekről. Csak annyit kell tennie, hogy engedélyezi a Zoom ClickApp alkalmazást!
Profi tipp? Nem kell több tucat e-mailben rögzítenie és megosztania a találkozó jegyzőkönyvét. A találkozó részleteit utólag egy felvétel linkjével kapja meg. Vagy rendeljen hozzá feladatokat a ClickUp-on azáltal, hogy megjelöli az embereket és a csapatokat, hogy aszinkron módon tájékoztassa őket.
Mi több? Hogy előnyt szerezzen a távoli munkavégzésben, itt van a ClickUp távoli munkavégzési terv sablonja. Használja a csapata feladatainak, listáinak és dokumentumainak szervezéséhez. Psst... testreszabható és ingyenes!
A ClickUp még több forrást kínál, amelyek segítenek Önnek a termelékenység és a szervezettség fenntartásában. Például megnézheti a ClickUp szabadúszóknak készült sablonjait és AI eszközeit, amelyekkel gyorsabban végezheti el a munkáját.
A ClickUp legjobb funkciói
- ClickUp Dashboard: Tekintse át az összes munkáját a számára legkényelmesebb módon. Gyorsan áttekintheti az egyes feladatokhoz rendelt személyeket és erőforrásokat, miközben valós időben követheti a haladást.
- Egyedi nézetek: Rajzoljon és cselekedjen a gazdag betekintés alapján, megtekintve projektje adatait Gantt-diagram, kördiagram, idővonal, gondolattérkép vagy táblázat formájában.
- ClickUp Tasks: Gyorsítsa fel a közös projekteket több felelős megjelölésével és a csatolt képernyőfelvételek segítségével történő tájékoztatásukkal.
- ClickUp Docs: Gyűjtse össze az összes dokumentumát egy helyen, és ossza meg őket biztonságosan a magánélet védelmét és a szerkesztési hozzáférést testreszabó beállítások segítségével.
- ClickUp Goals: Hozzon létre sprinteket, heti tevékenységeket és napi feladatokat, és kapcsolja őket egy nagyobb csapatcélhoz. Térképezze fel a mutatókat, és kövesse nyomon az azokhoz viszonyított előrehaladást.
- ClickUp Inbox: Azonnali e-mail értesítéseket kap, hogy minden fejleményről naprakész legyen. Ezenkívül testreszabhatja a ClickUp értesítéseit.
- Integrációk: Automatizálja az összes munkáját a ClickUp-on belül és a technológiai eszközök között. A ClickUp több mint 200 eszközzel integrálható, például a Slackkel, a Figma-val és a felhőalapú tárolóalkalmazásokkal.
A ClickUp korlátai
- Ha túl sok testreszabásra van szükséged, a beállítás egy kis időt vesz igénybe.
- Az új felhasználóknak tanulási görbe van.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó/felhasználó
- Üzleti: 12 USD/hó/felhasználó
- Vállalatok: Egyedi árazás
- ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkatér-tag/hónap áron.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)
2. SavvyCal
Egyes megbeszélések e-mailben is lebonyolíthatók. Mások nem. Az utóbbiakhoz ott van a SavvyCal. Használja virtuális megbeszélések ütemezésére, de ne használja folyamatos oda-vissza levelezésre.
A SavvyCal visszaadja a digitális nomádoknak az időük feletti ellenőrzést. Állítsa be a rendelkezésre álló időintervallumokat, és rangsorolja őket preferencia szerint, hogy mások könnyen megbeszélhessenek Önnel találkozókat. Egyszerűen ráhelyezhetik a megosztott naptárát a sajátjukra, hogy gyorsan azonosíthassák a közös szabad időintervallumokat.
A SavvyCal legjobb funkciói
- Előre kitöltött címzettadatok: Örvendeztesse meg címzettjét azzal, hogy előre kitölti az adatait, mielőtt elküldi neki a SavvyCal linket.
- Rangsorolt elérhetőség: Jelölje meg a naptárában a preferált találkozási időpontokat, ahelyett, hogy csak az összes szabad időpontot megmutatná.
- Időzóna-ütemterv: utazás közben automatikusan frissítse időzónáját a naptárában.
- Beágyazott link: Lehetővé teszi webhelye látogatói számára, hogy beágyazott linkeken keresztül időpontot egyeztessenek.
A SavvyCal korlátai
- Lassú szinkronizálási problémák
SavvyCal árak
- Ingyenes
- Alap: 12 USD/hó/felhasználó
- Prémium: 20 USD/hó/felhasználó
SavvyCal értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
3. Toggl Track
A szabadúszók számára az idő (szó szerint) pénz. A Toggl időkövető eszköze, a Toggle Track segít Önnek és csapatának abban, hogy ügyfeleik minden számlázható percért fizessenek. A munkaidő nyomon követése lehetővé teszi a feladatok hatékony elosztását, ami növeli csapata jövedelmezőségét.
A Toggl leginkább automatikus, pontos és hatékony jelentéskészítési funkciójáról ismert. Emellett 100%-os megfigyelésmentességet garantál, így csapata gond nélkül alkalmazhatja ezt a digitális nomád eszközt.
A Toggl Track legjobb funkciói
- Pontos nyomon követés: Készítsen pontos számlákat ügyfeleinek a ledolgozott órák száma alapján.
- Felelősségteljes csapatok: Nyomon követheti a csapat tagjainak munkaterhelését és az ütemterv betartását, és javíthatja a felelősségvállalást.
- Egyszerű jelentéskészítés és bérszámfejtés: Azonnal készítsen teljesítményjelentéseket, amelyek mind az ügyfelek értékelése, mind a bérszámfejtési ciklusok során segítséget nyújtanak.
- Adatokon alapuló betekintés: Növelje csapata jövedelmezőségét azáltal, hogy gyorsan azonosítja azokat a területeket, ahol egyszerűsítheti a műveleteket, és többet hozhat ki minden munkanapból.
Toggl Track korlátozások
- Jobb automatizálás lehetősége – a felhasználónak a „Start” gombra kell kattintania a nyomon követés megkezdéséhez.
- Ez felhasználóbarátabb és intuitívabb lehet.
- Több projekt időkövetése csak a prémium csomagban lehetséges.
Toggl Track árak
- Ingyenes akár 5 felhasználó számára
- Kezdő csomag: 10 USD/hó/felhasználó
- Prémium: 20 USD/hó/felhasználó
- Vállalatok: Egyedi árazás
Toggl Track értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (1500+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)
4. Trello
A Trello egy projektmenedzsment eszköz elosztott csapatok számára. Használhatja az összes csapatfeladat létrehozására és nyomon követésére. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy minden munkájukat táblák, listák és kártyák formájában szervezzék.
Vonzó és könnyen használható Kanban-stílusú kártyái teszik népszerűvé. A Trello egyetlen hátránya, hogy a feladatok kezelése unalmassá válik, ha a projektek összetettebbé és többfunkciósabbá válnak.
A Trello legjobb funkciói
- Automatizált munkafolyamatok: Állítson be automatizált parancsokat a Trello-ban az ismétlődő feladatokhoz, hogy a legfontosabb dolgokra koncentrálhasson.
- Nézetek: Tekintse át projektjeit különböző szögekből és perspektívákból.
- Power-upok és integrációk: Integrálja csapata munkaeszközeit a Trello-val, hogy megszüntesse a munkafolyamatok zavarait.
- Sablonok: Használja a Trello közösség iparági szakértői által készített kész tervrajzokat és sablonokat.
A Trello korlátai
- A bővítményekhez plug-inek szükségesek.
- Korlátozott funkcionalitás komplex projektek esetén
Trello árak
- Ingyenes
- Alapcsomag: 5 USD/hó/felhasználó
- Prémium: 10 USD/hó/felhasználó
- Vállalatok: 17,5 USD/hó/felhasználó
Trello értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 13 400 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)
5. ContentStudio
Használja a ContentStudio-t a közösségi média csatornáinak egyszerű kezeléséhez.
Ez az all-in-one platform lehetővé teszi, hogy létrehozza, nyomon kövesse és optimalizálja összes közösségi média kampányát. Segít megkönnyíteni a valós idejű együttműködést az alkalmazáson belüli összes érdekelt féllel.
A ContentStudio a közösségi média eszközök közül kiemelkedik kivételes ismétlődő ütemezési lehetőségeivel és azzal, hogy előnézetet nyújt a tartalmakról a különböző közösségi platformokon.
A ContentStudio legjobb funkciói
- AI író: Az AI segítségével gyorsabban készíthetsz szövegeket és feliratokat a közösségi média bejegyzéseidhez.
- Kezdőképernyő nélküli ütemezés: Ütemezzen bejegyzéseket intelligensen, egyedi sorokkal
- Hálózathoz igazított bejegyzések: Tartsa be az egyes közösségi csatornáinak közzétételi szabványait testreszabott bejegyzésekkel.
- UTM-követés: Tartsa szemmel a teljesítményt az egyes csatornákon azáltal, hogy UTM-paramétereket fűz a megosztott linkekhez.
A ContentStudio korlátai
- A mobilalkalmazás funkciói korlátozottak.
- Az új funkciók többnyire fizetős szolgáltatások mögött rejtőznek, és nem automatikusan elérhetőek az előfizetési csomagod szerint.
A ContentStudio árai
- Kezdő csomag: 25 USD/hó
- Pro: 49 USD/hó
- Ügynökség: 99–299 USD/hó
ContentStudio értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (660+ értékelés)
6. Toshl
A kiszámíthatatlan jövedelem kezelése az egyik legijesztőbb aspektusa a digitális nomád életnek. Fel kell készülnie a rosszabb napokra. A Toshl ebben segíthet.
A Toshl pénzügyi nyomonkövető alkalmazás segít Önnek a kiadásainak ellenőrzésében. Nyomon követi az összes hitelkártyáját, bankszámláját és készpénzes tranzakcióját. A Toshl segítségével kapcsolatba léphet a nagyobb bankokkal, és megtekintheti befektetéseit és kriptovaluta-egyenlegeit.
A Toshl legjobb funkciói
- Banki kapcsolatok: Kártyáját és bankszámláit könnyedén összekapcsolhatja a Toshl alkalmazással, amely világszerte több mint 13 800 bankkal áll kapcsolatban.
- Fájlból való importálás: Töltsd fel könnyedén kiadási táblázataidat vagy kiadási adataidat, mivel a Toshl nyolc különböző fájlformátumot támogat.
- Pénzügyi célok kitűzése: Határozza meg pénzügyi céljait, és kövesse nyomon, hogyan halad azok elérése felé.
- Több pénznem támogatása: Adjon hozzá kiadásokat, bevételeket és átutalásokat több mint 300 támogatott pénznemben.
A Toshl korlátai
- Hibajavítások szükségesek
Toshl árak
- Ingyenes
- Pro: 2,99 USD/hó
- Medici: 4,99 USD/hó
Toshl értékelések és vélemények
- G2: Nincs értékelés
- Capterra: Nincs értékelés
7. Notion
A Notion egy olyan eszköz, amelyet a digitális nomádok szívesen használnak íráshoz, tervezéshez és munkájuk egy helyen történő szervezéséhez. A távoli munkavállalók és szabadúszók értékelik, hogy virtuális munkaterületként működik.
A drag-and-drop felület lehetővé teszi, hogy a munkaterületeket a semmiből testreszabja, vagy előre elkészített sablonokat használjon a jegyzetek készítésétől a weboldalak építéséig terjedő feladatokhoz.
Akár több ügyfél projektjeinek kezeléséhez, akár személyes célok és utazási tervek nyomon követéséhez van szüksége egy irányítópultra, a Notion segítségével mindent egy pillantással áttekinthet. A valós idejű együttműködés egyszerű, az offline hozzáférés pedig biztosítja, hogy megbízható internetkapcsolat nélkül is bárhol folytathassa a munkát.
A Notion lehetővé teszi a nomádok számára, hogy céltudatosan, és ne reaktív módon dolgozzanak és éljenek. Rugalmassága lehetővé teszi a koncentrációt a digitális nomád életmód szervezett káoszában, időzónákon átívelően.
A Notion legjobb funkciói
- Wikik: Dokumentumok és folyamatok egyszerű összeállítása, megosztása és szinkronizálása
- Projektek: Tekintse a projekteket ellenőrzőlistákként, ütemtervekként vagy feladatnaptáraként, hogy gyorsabban haladjon előre.
- Notion AI: Használja a Notion AI asszisztensét, hogy kevesebb idő alatt jobb szövegeket írjon.
A Notion korlátai
- Az új felhasználóknak nehézséget okozhat a teljes potenciáljának kihasználása.
- Korlátozott szövegszerkesztési lehetőségek
Notion árak
- Ingyenes
- Plusz: 8 USD/hó/felhasználó
- Üzleti: 15 USD/hó/felhasználó
- Vállalatok: Egyedi árazás
Notion értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (2000+ értékelés)
8. Monday.com
Ha csapata feladatainak, folyamatainak és munkafolyamataiknak egyetlen platformon szeretné megszervezni, nézze meg a Monday.com oldalt. Ez egy termelékenységi és együttműködési eszköz, amely segít a csapatoknak közös célokat kitűzni és összehangolni, valamint nyomon követni az előrehaladásukat.
A Monday.com különlegessége a rendkívül vizuális felülete. Kiválóan alkalmas alapvető feladatok és viszonylag kisebb projektek kezelésére. Ahogy azonban a projekt összetettsége növekszik, minden alfeladat nyomon követése kihívássá válik.
Monday.com legjobb funkciói
- Automatizálás: Válasszon több mint 200 kész automatizálási recept közül, hogy felgyorsítsa munkafolyamatait.
- Egyedi munkafolyamatok: Készítsen kódolás nélküli munkafolyamatokat vállalkozásának bármely részéhez.
- Projektjóváhagyások: Kezelje a jóváhagyásokat aszinkron módon, és hatékonyabban állítsa fel a prioritásokat.
Monday.com korlátai
- Korlátozott lehetőség a jelentések testreszabására
- A mobilalkalmazás néha lassú lehet.
Monday.com árak
- Ingyenes maximum 2 felhasználó számára
- Alap: 10 USD/hó/felhasználó
- Alapcsomag: 12 USD/hó/felhasználó
- Pro: 20 USD/hó/felhasználó
- Vállalatok: Egyedi árazás
Monday.com értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9800+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (4500+ értékelés)
9. Wrike
A Wrike ötvözi a rugalmasságot és a szervezettséget, így a digitális nomádok a munkára koncentrálhatnak, és nem kell folyamatosan átkonfigurálniuk a rendszereket.
Ez egy projektmenedzsment és együttműködési eszköz, amely egyedi, hárompaneles nézetet biztosít az összes munkájáról a műszerfalán.
Az első ablakban összesítődnek az erőforrás-kezeléshez szükséges összes projekt és csapat, a másodikban új feladatokat hozhat létre és rendelhet hozzá, a harmadikban pedig a meglévő feladatokat és alfeladatokat kezelheti.
A testreszabható munkafolyamatok, GANTT-diagramok és ütemtervek segítségével áttekintheti a távoli csapatokkal végzett komplex projekteket. Az integrációk lehetővé teszik a feladatok más eszközökből való behozatalát. A műszerfalak és a jelentések egy pillanat alatt áttekinthetővé teszik a projektet.
Ez az eszköz azonban kifejezetten vállalati szintű ügyfelek számára készült. Ezért a kisebb csapatok gyakran szembesülnek navigációs nehézségekkel.
A Wrike legjobb funkciói
- Automatizálás: Válasszon több mint 200 kész automatizálási recept közül, hogy felgyorsítsa munkafolyamatait.
- Ellenőrzés és jóváhagyás: Szüntesse meg a többszöri áttekintő megbeszéléseket és a visszajelzésekkel kapcsolatos oda-vissza levelezést az automatizált jóváhagyási felugró ablakokkal.
- Testreszabható sablonok: Adjon előnyt projektjeinek a Wrike beépített sablonjaival.
A Wrike korlátai
- A navigáció új felhasználók számára nem feltétlenül intuitív.
- Nem kínál kész integrációkat más munkaeszközökkel.
Wrike árak
- Ingyenes
- Csapat: 9,8 USD/hó/felhasználó
- Üzleti: 24,8 USD/hó/felhasználó
- Vállalati (nagy csapatok számára): Egyedi árazás
- Pinnacle (összetett munkakövetelményekkel rendelkező csapatok számára): Egyedi árazás
Wrike értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (3500+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 2500 értékelés)
10. nTask
Az nTask robusztus funkcionalitást kínál anélkül, hogy más digitális nomád eszközökhöz hasonlóan bonyolult tanulási görbével kellene megküzdenie.
A nTask egy feladat- és problémakezelő eszköz szabadúszóknak és távoli csapatoknak, amely segít nyomon követni a megoldásra váró kritikus problémákat és valós időben követni azok alakulását.
A felhasználók imádják az nTask egyszerű felületét és azt, hogy korlátlan számú munkaterületet hozhatnak létre.
Az nTask legjobb funkciói
- Kanban tábla: Rendezze el munkáját a feladatok Kanban táblán történő szervezésével.
- Problémák nyomon követése: Kövesse nyomon a problémák megoldásának előrehaladását, állítsa be a súlyossági szinteket, és kapcsolja össze őket nagyobb feladatokkal.
- Kockázatkezelés: Azonosítsa és jelölje meg projektjei kockázati szintjeit, rendeljen hozzájuk kockázatfelelősöket, és készítsen vészhelyzeti terveket.
nTask korlátai
- Nem megfelelő, lassú ügyfélszolgálat
- Nem alkalmas nagy szervezetek számára.
nTask árak
- Ingyenes 7 napig
- Prémium: 3 USD/hó
- Üzleti: 8 USD/hó
- Vállalatok: Egyedi árazás
nTask értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (10+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)
Vezesse át távoli munkavégzését a ClickUp segítségével
A digitális nomád életnek megvannak a maga előnyei és hátrányai. Lehet, hogy nem minden nap azzal kezdődik, hogy egy napernyő alatt pina coladát szürcsölget, miközben nagy értékű ügyfeleknek számláz. De a megfelelő távoli munkavégzéshez szükséges eszközökkel a kezében megteremtheti az álmai valóságát.
Nem tudja, melyik eszközzel kezdjen? Próbálja ki a ClickUp all-in-one munkaplatformját. Segít abban, hogy távolról is éber és hatékony maradjon. Bízza a ClickUp-ra az összes hétköznapi projektmenedzsment feladatot, mint például a nyomon követés és a jelentések készítése, így kreatív energiáját értelmes munkára összpontosíthatja.
Regisztráljon INGYEN, és próbálja ki a ClickUp előnyeit!