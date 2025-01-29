A 10 legjobb utazásszervező szoftver utazások tervezéséhez 2025-ben

A globális vállalati utazásszervezési iparág minden eddiginél gyorsabban növekszik, az üzleti utazásokra fordított kiadások várhatóan idén elérik az 1,4 billió dollárt! A technológia használata az iparágban várhatóan tovább fog növekedni, mivel az új és innovatív utazásszervező szoftverek átveszik a vezetést az üzleti utazások logisztikájának, az utazások tervezésének és a költségek kezelésének területén.

A hatékony vállalati utazáskezelési megoldások egyszerűsíthetik a foglalási folyamatokat, racionalizálhatják az útvonaltervezést, és könnyebbé tehetik az utazások tervezését, mint valaha.

Ebben a cikkben bemutatjuk a 10 legjobb utazásszervező eszközt, azok funkcióival, korlátaival, áraival és értékeléseivel együtt.

Mit kell keresnie az utazásszervező szoftverben?

A vállalatok utazásszervező eszközökbe fektetnek be, hogy egyszerűsítsék vállalati utazási folyamataikat. Íme azok a funkciók, amelyekre figyelnie kell, amikor az Ön igényeinek megfelelőt választja:

Egyszerű foglalás : Az utazásszervező foglalási szoftvernek zökkenőmentesen kell működnie, és könnyű hozzáférést kell biztosítania a legjobb szállásokhoz, járatokhoz és egyebekhez.

Könnyen használható : Az intuitív felhasználói felület biztosítja, hogy csapata könnyedén tudja használni az eszközt, és időt takarítson meg

Költségkezelési megoldás : A legjobb utazásszervező eszközök költségkezelő szoftverként is jól működnek. Így mindent egy helyen talál, anélkül, hogy folyamatosan szoftvert kellene váltania.

Integráció : A vállalati utazásszervező szoftver és a napi üzleti szoftver integrálásának köszönhetően az adatok megosztása egyszerűbbé válik.

Költséghatékony : Győződjön meg arról, hogy a szoftver illeszkedik a költségvetéséhez és segít megtakarítani a költségeket. Keressen olyan szoftvert, amely átlátható árazási politikával rendelkezik, és nincsenek rejtett költségek.

Jelentések : A fejlett jelentéskészítési funkciók segítségével könnyebben megtalálhatja a legnagyobb kiadásokat jelentő területeket, és csökkentheti a felesleges költségeket.

Felhasználói támogatás: A felhasználói támogatás döntő jelentőségű lehet az Ön tapasztalatai szempontjából. Ezért győződjön meg arról, hogy a szoftver mindig hasznos támogatást nyújt.

A 10 legjobb utazásszervező szoftver 2024-ben

A legjobb üzleti utazásszervező szoftver az, amely minden igényét kielégíti. Nézzünk meg néhány lehetőséget:

1. ClickUp

Próbálja ki a Térkép nézetet Használja a ClickUp térképnézetét, hogy térképen kezelje földrajzi munkáit, testreszabható jelölőkkel az állapot, a prioritás és egyéb adatok jelölésére.

Az all-in-one projektütemező, termelékenységi és tervező eszközként a ClickUp vezeti a 2024-es legjobb üzleti utazásszervező szoftverek listáját. A ClickUp Docs segítségével útvonalakat hozhat létre és oszthat meg, utazási költségvetést tervezhet, utazási terveket készíthet stb.

Tegye még jobbá utazástervezési képességeit a ClickUp Map View segítségével, amelynek célja, hogy vizuálisan is életre keltsd az útvonaltervedet. Ez az innovatív eszköz lehetővé teszi, hogy földrajzilag szervezd utazásaidat, és egyszerű kattintásos és húzós felülettel hatékonyan tervezd meg kalandjaidat.

A szállodai információktól a repülési adatokig minden utazási adat könnyen érthető formátumban elérhető lesz. Ezenkívül beágyazott oldalakat is hozzáadhat egy dokumentumhoz, hogy minden utazási terve egy helyen legyen. Használhatja ingyenes ütemterv-készítőként is, hogy elkerülje a last minute munkával járó stresszt.

Ha a vállalati utazások tervezése nem az erőssége, ne aggódjon, mert a ClickUp AI megteszi Ön helyett! Az ötletek kidolgozásától a személyre szabott utazási tervek elkészítéséig segít időt és pénzt megtakarítani.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp utazástervező sablonját a problémamentes utazás megtervezéséhez.

A ClickUp számos, bármikor és bármely napon elérhető útvonalterv-sablont is kínál, köztük a kiváló ClickUp Travel Planner sablont, amely lehetővé teszi, hogy az összes utazási előkészületet egy helyen intézze, és a vállalati utazási költségeket is egy helyen kezelje.

A ClickUp legjobb funkciói

Dolgozzon együtt az utazási tervek kidolgozásában, tartsa rendezett és hozzáférhető állapotban az összes információt, védje terveit adatvédelmi beállításokkal, és javítsa az általános utazási élményt a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp AI segítségével másodpercek alatt automatikus terveket és vázlatokat készíthet, amelyekhez bárhonnan hozzáférhet.

Használjon útvonalterv-sablonokat, mint például a ClickUp üzleti utazási útvonaltervét és utazástervező sablonjait, hogy könnyedén megjelölje és kiemelje üzleti utazási terveit. Ha bleisure (üzleti + szabadidős) utazást tervez, a ClickUp nyaralástervező sablonját használhatja az összes releváns részlet egy helyen történő megszervezéséhez.

Használja a ClickUp alkalmazást napi tervezőként , hogy megtervezze napi utazási tevékenységeit, emlékeztetőket állítson be és jegyzeteket készítsen a ClickUp Notepad alkalmazásban.

Csatlakoztassa a ClickUp-ot több mint 1000 eszközhöz, például a Slackhez, a YouTube-hoz, a Google Naptárhoz, az Alexához, a Chrome-hoz, a Zoomhoz és a Google Táblázatokhoz.

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazásból hiányoznak néhány funkciók, amelyek a számítógépes verzióban elérhetők.

Egyes felhasználók kezdetben kissé bonyolultnak találják a használatát.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Enterprise : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3900 értékelés)

2. Travefy

Hozzon létre üzleti utazást a Travefy Itinerary Builder segítségével a Travefy-n keresztül.

A Travefy célja, hogy segítsen az utazási szakembereknek időt megtakarítani, miközben minőségi szolgáltatásokat nyújt, ezért széles körű eszközöket kínál, amelyek kényelmesebbé teszik az üzleti utazásokat. Hozzáadhat utazási információkat, beleértve a szállást, a közlekedést és annyi részletet, amennyi szükséges.

Több mint 100 beszállító integrációt és 625+ városi útikönyvet támogat, így részletes útvonalterveket készíthet (képekkel és linkekkel!), és pénzt és időt takaríthat meg. Megoszthatja az utazási sablonokat, és integrálhatja azokat CRM szoftverével.

A Travefy legjobb funkciói

Készítsen és ossza meg könnyedén az útvonalterveket a drag-and-drop felület segítségével!

Tegye utazási tartalmát vonzóbbá a beépített fotókönyvtárral, amely lenyűgöző fotókat és videókat tartalmaz.

Dolgozzon hatékonyan a több mint 100 beszállító integrációjával

A mobilalkalmazás segítségével könnyedén hozzáférhet üzleti utazásaihoz.

Automatikus repülési frissítéseket kaphat az élő repülési adatbázisból.

A Travefy korlátai

Egyes felhasználók panaszkodtak a funkciók nehezen használhatóságára.

Ingyenes verzió nem elérhető.

Travefy árak

Havi : 49 dollár havonta

Negyedéves : 44 dollár havonta

Éves szinten : 35 dollár havonta

25 felhasználónál több esetén vegye fel a kapcsolatot a Travefy-vel az árakért.

*Havi 25 dollárért további felhasználókat is hozzáadhat.

Travefy értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (15 értékelés)

3. SAP Concur

Foglaljon utazásokat magának vagy vendégeinek, kezelje feladatait és ellenőrizze a figyelmeztetéseket egy helyen az SAP Concur segítségével.

Az SAP Concur egy all-in-one utazási és költségkezelő szoftver. Integrált megoldásokat kínál üzleti utazások, költségjelentések és számlák kezelésére, így megkönnyítve az utazási információk tervezését és elérhetőségét.

Ezenkívül utazásszervező foglalási szoftverként is működik, mivel szállást, autóbérlést, repülőjegyeket és egyebeket is foglalhat vele. Több csatornán keresztül összekapcsolhatja az utazókat és az útvonalakat, hogy javítsa az általános élményt.

Az SAP Concur legjobb funkciói

Készítsen, nyújtson be és hagyjon jóvá költségjelentéseket bárhonnan és bármilyen eszközről.

Csatlakoztassa az SAP Concur szoftvert CRM-, HR- és pénzügyi megoldásaihoz a zökkenőmentes vállalati utazások érdekében. Integrálhatja olyan alkalmazásokkal is, mint az Uber, a TripIt, az American Airlines és mások.

Teljes ellenőrzést szerezhet üzleti utazásai felett azáltal, hogy biztosítja a vállalati utazási szabályzatok betartását és a gondossági kötelezettséget.

Használja a nyílt API-t, hogy egyedi funkciókat és integrációkat hozzon létre az Ön speciális igényeinek megfelelően.

Az SAP Concur korlátai

Néhány felhasználó panaszkodott az ügyfélszolgálatra.

Néhány vélemény szerint a kezdeti időszakban nehéz volt a használata.

SAP Concur árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

SAP Concur értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (5900+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2000 értékelés)

4. TripIt

Ellenőrizze üzleti útjait, tekintse meg a repülési adatokat, és kapjon rendszeres emlékeztetőket a TripIt segítségével.

A TripIt egy kiváló alkalmazás üzleti utazási útvonalak létrehozásához, amely olyan funkciókkal van tele, amelyek a tervezést és az utazást könnyebbé teszik, mint valaha. Csak annyit kell tennie, hogy megosztja foglalási visszaigazoló e-mailjeit a TripIt hivatalos e-mail címével, és az alkalmazás létrehoz egy átfogó útvonaltervet.

Kíváncsi, mire képes még? Lehetővé teszi, hogy az utazás részleteit közvetlenül a naptárába (bármelyik naptárba) felvegye, és azokhoz bárhonnan, bármikor hozzáférjen.

Ha a TripIt Pro-t választja, olyan funkciókhoz férhet hozzá, mint PDF-ek és fotók hozzáadása, bejelentkezési emlékeztetők, viteldíj-követő, repülési állapot, poggyászátvételi információk és még sok más.

A TripIt legjobb funkciói

Készítsen átfogó útvonaltervet a visszaigazoló e-mailek alapján, mindössze néhány másodperc alatt!

Kapjon emlékeztetőket a bejelentkezésről, az indulás időpontjáról és a járat állapotáról, hogy időgazdálkodási céljait betarthassa (csak a TripIt Pro verzióban).

Részletes információkat kaphat a terminálokról és kapukról, az átszálló járatokról, a poggyászátvételről, az alternatív járatokról és a jobb üléshelyek elérhetőségéről (csak a TripIt Pro-ban).

Használja az alkalmazást, hogy üzleti utazási terve mindig kéznél legyen!

A TripIt korlátai

Egyes felhasználók panaszkodtak az elavult felületre.

A legtöbb funkció csak a TripIt Pro verzióban érhető el.

Nem kínál költségjelentést

TripIt árak

TripIt Free

TripIt Pro: 49 dollár/év

TripIt értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nem elérhető

5. Happay

Foglaljon minden közlekedési és szálláslehetőséget egyetlen platformon keresztül a Ha ppay-en

A Happay egy átfogó vállalati utazás- és költségkezelési megoldás. A fejlett funkciók mellett fejlett, mesterséges intelligenciával támogatott folyamatokat is kínál, amelyek biztosítják, hogy teljes ellenőrzést gyakorolhasson a terv minden aspektusa felett.

A szoftver több beszállítóval rendelkező önálló foglalási eszközzel rendelkezik, amely lehetővé teszi a kívánt szállodák, járatok és taxik foglalását. Emellett tervezheti, rögzítheti, jelentheti, jóváhagyhatja és egyeztetheti a kiadásokat, így a költségjelentés egyszerű és hatékony lesz. A webes és mobil OCR szintén javítja a kiadások rögzítésének képességeit.

Ezenkívül az eszköz segítségével javíthatja az utazási szabályzat betartását és növelheti a megtakarításokat.

A Happay legjobb funkciói

Integrálja a Happay-t olyan szoftverekkel, mint az Oracle, a Tally, a Microsoft, az Uber, a RuPay, a Visa és mások.

Részletes jelentéseket kaphat a legnagyobb kiadásokat generálókról, a szabályokat megszegőkről, az üzleti utazókról, a jóváhagyásokhoz szükséges időről, a repülőjáratokról és a szállodákról, hogy jobban tudja kezelni a kiadásokat.

Csatlakozzon több szállás- és utazási szolgáltatóhoz egyetlen platformon

Biztosítsa a szabályzatok 100%-os betartását

Értesítést kap, ha a kedvenc szálláshelye és repülőjegyei a legalacsonyabb áron elérhetők.

Használja a viteldíj befagyasztási opciót a jegyár lefoglalásához. Ez akkor jön jól, ha késedelmet tapasztal a vezető jóváhagyásában.

Élvezze az adóügyi megfelelést a légitársaságokkal, biztosítva az üzleti utazási költségek teljes átláthatóságát.

Happay korlátai

Egyes felhasználók panaszkodtak a lassú ügyfélszolgálatra.

A termék alkalmazása nem teljesen hibamentes.

Happay árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Happay értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 800 értékelés)

6. Deem

Foglaljon egy- és több úti célú utazásokat a Deem segítségével.

A Deem intelligens funkcióival könnyed és intuitív utazási élményt kínál. Alkalmazottai bárhonnan és bármilyen eszközről lefoglalhatják, szerkeszthetik és módosíthatják terveiket. A foglalás során beépített biztonsági ellenőrzési opcióval biztosítja alkalmazottai biztonságát (és Ön gondoskodási kötelezettségét is).

A Deem azonban azzal is egyedülálló, hogy szén-dioxid-kibocsátási besorolást is biztosít, amely segít felmérni az utazás környezeti hatását. Így a jövőbeni utazások során környezetbarátabb és jobb döntéseket hozhat.

A legjobb funkciók

Foglalja le utazási terveit a Deem által nyújtott személyre szabott támogatás segítségével!

Gyors, valós idejű betekintést nyerhet kiadásainak és a felhasználói aktivitásnak a alakulásába.

Az alkalmazásban elérhető széles körű szolgáltatók segítségével megtalálhatja a legmegfelelőbb szállásokat és járatokat. Emellett egyetlen képernyőn összehasonlíthatja a különböző árkategóriákat.

Integrálja olyan platformokkal, mint a Workday, a Chrome River és mások.

Támogatás 14 nyelven

Deem korlátozások

Néhány felhasználó panaszkodott a lassú betöltésre.

Egyes funkciók nem érhetők el a mobilalkalmazásban.

Egyes felhasználók panaszkodtak a keresési eredmények rugalmasságának hiányára.

Deem árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Deem értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (25 értékelés)

7. Rydoo

Adja hozzá a kiadásokat az előre létrehozott utazásokhoz a Rydoo segítségével

A Rydoo elsősorban egy költségkezelési megoldás, amely lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy hatékonyan hozzanak létre, nyújtsanak be és hagyjanak jóvá költségeket. Az összes költséget rögzítheti a Rydoo alkalmazásban, amely automatikusan összeveti a vállalati kártyákkal végzett tranzakciókat a költségekkel.

Továbbá a vezetők könnyedén automatizálhatják az alacsony kockázatú kiadások jóváhagyási folyamatát, hogy felgyorsítsák a jóváhagyásokat. A Rydoo segítségével ellenőrizheti az alkalmazottak kiadásait, biztosíthatja a szabályzat betartását és növelheti a hatékonyságot.

A Rydoo legjobb funkciói

Testreszabhatja utazási szabályzatait, és automatizálhatja a költségek jóváhagyását, jelentését és egyeztetését.

A Rydoo alkalmazással beolvashatja a számlákat, és az automatikusan előkészíti a költségeket benyújtásra, így nincs szükség manuális adatbevitelre.

A Google integrált térképén létrehozott kilométer-bejegyzésekkel áttekinthetővé válnak az utazások.

Integrálja a Rydoo-t több mint 35 eszközzel, beleértve a HR-, ERP- és számviteli szoftvereit is.

A Rydoo korlátai

Egyes felhasználók technikai problémákat tapasztaltak a számlák betöltése, a költségjelentések és a törlés során.

Néhányan panaszkodtak, hogy a szkennelés sok időt vesz igénybe.

Rydoo árak

Alapvető szolgáltatások: 12 USD/felhasználó/hónap

Előny: 14 dollár felhasználónként havonta

Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Rydoo értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (190+ értékelés)

8. Navan

Személyre szabott ajánlásokat és keresési eredményeket kaphat a foglalási folyamat javítása érdekében a Navan használatával.

A korábban TripActions néven ismert Navan egy integrált üzleti utazás- és költségkezelési megoldás. Jól ismert arról, hogy kedvezményes árakkal és szabályozási ellenőrzésekkel maximalizálja a hatékonyságot, miközben minimalizálja a költségeket.

A Navan AI-eszközöket kínál, többek között az Ava-t (az AI-alapú utazási ügynököt ), amely 24 órás támogatást nyújt. Az online foglalási folyamat zökkenőmentes, széles választékkal és személyre szabott eredményekkel. De ez még nem minden! Emellett fejlett költségjelentési funkciókat is kínál, adatokkal alátámasztott betekintéssel.

A Navan legjobb funkciói

Dinamikus szabályzatok, automatizált költségjelentések és valós idejű betekintés segítségével jobban kézben tarthatja a kiadásokat.

Egyszerre akár 50 alkalmazott számára is lefoglalhat csoportos utazásokat

Gyűjtsön hűségpontokat és jutalmakat a költséghatékony döntésekért!

Kövesse nyomon és csökkentse szervezetének szén-dioxid-kibocsátását robusztus fenntarthatósági eszközökkel

Konzultáljon utazási szakértőkkel és egy elkötelezett csapattal, hogy egyedi és személyre szabott utazási programokat hozzon létre.

Navan korlátozások

Egyes felhasználók drágábbnak találták, mint más lehetőségeket.

Navan árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Navan értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 7500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (170+ értékelés)

9. Rocketrip

A Rocketrip segítségével egyetlen felületen foglalhat utazásokat, kaphat értesítéseket, láthatja jutalmait és a vállalat megjegyzéseit a Vimeo-n keresztül.

A munkavállalók felhatalmazása és a költségmegtakarítás biztosítása céljából a Rocketrip átlátható teljesítményadatokat és jutalmakat kínál a kiadások csökkentéséért. A platform egyedi, legkedvezőbb árat kínáló algoritmust biztosít, amely 12 hónapos történeti adatokon, utazási irányelveken, kialkudott árakon, preferált beszállítókon és az adminisztrátorokkal folytatott konzultációkon alapul.

Emellett integrálja az utazó alkalmazottak adatait az online foglalási eszközével, így személyre szabott betekintést nyújt a kiadásokba és a költségekbe.

A Rocketrip legjobb funkciói

Növelje a költségmegtakarítást azáltal, hogy olcsóbb járatokat választ, turistaosztályra vált stb.

Részletes, valós idejű költségjelentéseket kaphat osztályok, útvonalak és alkalmazottak szerint, így pénzügyi csapata megfelelő döntéseket hozhat.

Teljes áttekintést kaphat az aktuális utazásokról és a munkavállalók tartózkodási helyéről, bármikor.

Kapjon utazási figyelmeztetéseket a kockázatokról, és kövesse nyomon a szabályzatban meghatározott kiadásokat!

A Rocketrip korlátai

A felhasználói felület kissé nehézkes.

A webhely gyakran összeomlik és lassan töltődik be.

Rocketrip árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Rocketrip értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (10 értékelés)

Capterra: Nem elérhető

10. PackPoint

A PackPoint az úticél és a tervezett tevékenységek alapján készít csomagolási listát

A PackPoint elsősorban egy csomagolási lista szervező, amely segít eldönteni, mit tegyen a poggyászába, így biztosítva, hogy ne felejtsen el semmilyen fontos tárgyat. Javaslatait az utazás hosszára és az utazási célpont részleteire alapozza, beleértve az időjárást és a tervezett tevékenységeket.

A PackPoint Premium segítségével számos további funkcióhoz férhet hozzá, például csatlakozhat a TripIt-hez, megoszthatja csomagolási listáját és testreszabhatja az alkalmazást.

A PackPoint legjobb funkciói

Az alkalmazás használata egyszerű. Csak meg kell adnia az utazás részleteit és kiválasztania a tevékenységeket, és máris készen áll a csomagolási lista.

A PackPoint Pro segítségével integrálhatja a PackPointot a TripIt-tel.

A PackPoint korlátai

Korlátozott funkciók

PackPoint árak

Ingyenes

Prémium: 2,99 USD

PackPoint értékelések és vélemények

G2: Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

Egy megbízható utazás- és költségkezelési megoldás segít a vállalatoknak időt és pénzt megtakarítani, javítani a vállalati utazási élményt és csökkenteni az utazástervezés stresszét. Ezért vizsgálja meg a lehetőségeket, próbálja ki ingyenesen a szoftvert, és döntse el, hogy megfelel-e az Ön igényeinek.

A ClickUp segítségével AI-t használhat útvonalak létrehozásához, Docs-ot utazások tervezéséhez, a legjobb sablonokat utazástervezéshez, útvonalakhoz és időnaplókhoz, hogy biztosíthassa, hogy csapata egyformán tájékozott legyen a legújabb utazási tervekről. Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyen!