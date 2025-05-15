Hogyan készítsünk naptárat a Microsoft Word 2025-ben (sablonokkal)

Az egyéni, szervezett naptár létrehozása kulcsfontosságú az időgazdálkodás és a termelékenység szempontjából, ezért tanuljuk meg, hogyan lehet naptársablont létrehozni a Wordben, ahelyett, hogy újra feltalálnánk a kereket.

Készen állunk, amikor Ön is! 🏁

⏰ 60 másodperces összefoglaló Egyéni naptár készítése a Microsoft Word programban táblázatok, szövegdobozok és formázási beállítások segítségével

Mentse el a naptárat sablonként, hogy újra felhasználhassa

Használjon előre elkészített Word naptár sablonokat, és testreszabhatja azokat.

A Word naptárkészítése időigényes, mivel olyan korlátozások vannak, mint a bonyolult formázás.

A ClickUp valós idejű frissítéseket kínál, integrálható más naptáralkalmazásokkal, és mobil használatra is optimalizált.

Használja a ClickUp naptár nézetet a projektmenedzsmenthez

Hogyan készítsünk naptárat a Wordben táblázat segítségével

Megjegyzés: Ebben az oktatóanyagban a Microsoft Word for Mac 16. 54 verziót használjuk. A lépések és funkciók eltérhetnek, ha más platformot vagy verziót használ.

Készült a Microsoft Word programban

1️⃣ Nyisson meg egy új Word-dokumentumot

1. Nyissa meg a Microsoft Word programot, válassza a Üres dokumentum > Létrehozás lehetőséget.

2. A Elrendezés fülön válassza a Tájolás > Fekvő lehetőséget.

3. Lépjen a Nézet fülre, és jelölje be a Vonalzó négyzetet.

Készült a Microsoft Word programban

2️⃣ Táblázat beszúrása

1. Helyezze a kurzort az oldal bal felső sarkába, és nyomja meg tízszer az Enter billentyűt, hogy a kurzort lejjebb vigye.

2. A Beszúrás fülön válassza a Táblázat lehetőséget, vigye az egérmutatót egy 7×6-os táblázatra, majd kattintson rá, hogy hét oszlopot és hat sort töltsön be.

Készült a Microsoft Word programban

3️⃣ A táblázat sorainak és oszlopainak beállítása

1. Kattintson az alsó sorra, és húzza azt az oldal aljára.

2. Kattintson és húzza az egérrel, hogy kijelölje a táblázat összes celláját, kivéve az első sort.

3. A Elrendezés fülön kattintson a Sorok elosztása gombra.

Készült a Microsoft Word programban

⚡️ Tipp: Nyomja meg a Command + P (PC-felhasználóknak Ctrl + P) billentyűkombinációt, vagy válassza a Fájl > Nyomtatás menüpontot a létrehozás során bármikor, hogy megtekintse, hogyan fog kinyomtatni/menteni.

4️⃣ Szöveg hozzáadása és testreszabása

1. Az első sorba írja be a vasárnaptól szombatig tartó napokat (ha szeretné, a hét hétfővel is kezdődhet!).

2. Jelölje ki az első sorban lévő napokat, majd a Elrendezés fülön válassza a Középre igazítás lehetőséget.

3. Adja hozzá a naptár dátumait a többi cellához, a második sorral kezdve.

4. Szöveg testreszabása

Dokumentum betűtípusa: ENGRAVERS MT

A hét napjainak betűmérete: 11

Naptár dátumok betűmérete: 9

Készült a Microsoft Word programban

Opcionális: Jelölje ki az előző vagy a következő hónap dátumait, és változtassa meg a betűszínt szürkére.

Készült a Microsoft Word programban

5️⃣ A táblázat formázása

1. Jelölje ki a felső sorban lévő napokat, majd a Táblázat tervezése fülön válassza a Szegélyek > Nincs szegély lehetőséget.

2. Miközben a szöveg még kiemelve van, válassza a Szegélyek > Alsó szegély lehetőséget.

Készült a Microsoft Word programban

6️⃣ Hozzon létre egy Jegyzetek részt az oldal tetején

1. A Beszúrás fülön válassza a Formák > Szövegdoboz lehetőséget.

2. Kattintson és húzza az egérrel, hogy a vonalzó segítségével egy téglalap alakú mezőt hozzon létre.

3. Kattintson a szövegdobozba, és írja be: N O T E S

4. Jelölje ki a szöveget, és módosítsa a betűtípust a naptár betűtípusához.

Készült a Microsoft Word programban

7️⃣ Adja hozzá az év és a hónap nevét

1. A Beszúrás fülön válassza a Formák > Szövegdoboz lehetőséget.

2. Kattintson és húzza az egérrel, hogy a vonalzó segítségével egy téglalap alakú mezőt hozzon létre.

3. Írja be a hónapot, állítsa be a betűtípust az ízlésének megfelelően, és módosítsa a betűméretet 72-re.

4. Másolja és illessze be a Szövegdobozt, írja be az évet, állítsa be a betűtípust az ízlésének megfelelően, és állítsa a betűméretet 40-re.

5. A vonalzók segítségével igazítsa egymáshoz a szövegdobozokat.

6. Távolítsa el a szövegkereteket a hónap és az év szövegdobozokból úgy, hogy lenyomva tartja a Shift billentyűt, és mindkettőt kijelöli. A Shape Format (Alakzat formázása) fül alatt válassza a Shape (Alakzat) Outline (Kontúr) > No Outline (Nincs kontúr) lehetőséget.

Készült a Microsoft Word programban

8️⃣ Sablonként mentés

Megjegyzés: Mielőtt eseményeket adna hozzá, mentse el a dokumentumot sablonként, hogy később újra felhasználhassa.

1. Lépjen a Fájl > Mentés sablonként… menüpontra, és megjelenik egy párbeszédpanel.

2. Írja be a naptár sablon nevét a Mentés másként mezőbe.

3. Adjon hozzá releváns címkéket a Címkék alatt (Mac-felhasználók számára)

4. Válassza ki, hová szeretné menteni a naptár sablont

5. Ellenőrizze, hogy a Fájlformátum beállítása Microsoft Word sablon (. dotx)

Készült a Microsoft Word programban

Kapcsolódó 👉 Ismerje meg, hogyan készíthet idővonalat a Microsoft Word programban!

Hogyan testreszabhatja a Microsoft Word naptár sablonját?

1️⃣ Válasszon ki egy MS Word naptár sablont

1. Indítsa el a Microsoft Word programot.

2. A jobb felső sarokban kattintson a További sablonok gombra.

3. Írja be a naptár szót a Keresőmezőbe , hogy megjelenjenek a naptárhoz kapcsolódó Word-sablonok.

4. Vagy kattintson az alábbi képre, hogy ingyenes online sablonokat töltsön le a Microsoft sablonáruházából:

Vízszintes naptár (vasárnap kezdődik) a Microsoft segítségével

2️⃣ A Word-sablon testreszabása

1. Ha a makrók engedélyezve vannak, lépjen a Naptár fülre > Új dátumok kiválasztása

2. Válassza ki a hónapot és az évet a párbeszédpanelen, majd kattintson az OK gombra.

Készült a Microsoft Word programban

Szünet. ⏸

Beszéljünk egy kicsit a makrókról. A makrók egy sor parancs, amely ismétlődő feladatok automatizálására szolgál. Például a Word naptár sablonok makrói lehetővé teszik, hogy bármelyik hónapot és évet kiválassza, és a dátumok automatikusan kitöltődnek.

⚠️ Ne feledje: ne engedélyezzen makrókat megbízhatatlan forrásból. A makrók engedélyezésével vagy letiltásával kapcsolatos további információkért látogasson el a Microsoft támogatási oldalára.

3. Módosítsa a sablon témáját a Naptár fül > Témák > felfelé nyíló menüben további opciókért

Készült a Microsoft Word programban

4. A sablon témájának színeit a Naptár fül > Színek > menüpontban módosíthatja. További lehetőségekért tekintse meg a legördülő menüt.

Készült a Microsoft Word programban

5. Módosítsa a sablon témájának betűtípusát a Naptár fül > Színek > menüpontban, és fedezze fel a legördülő menüt további lehetőségekért.

Készült a Microsoft Word programban

⚡️ Tipp: Ha bármikor vissza szeretné állítani az eredeti naptár témát, lépjen a Naptár fülre > Témák > Visszaállítás a naptár sablon témájára.

6. A Táblázat tervezése fülön kattintson a lefelé mutató nyílra, hogy görgessen és megtalálja a táblázat általános tervezésének megváltoztatásához rendelkezésre álló több tucatnyi lehetőséget.

Készült a Microsoft Word programban

7. Adjon hozzá eseményeket a naptárához, és máris kész!

Ha más hasznos naptárral kapcsolatos útmutatókat keres, tekintse meg az alábbi forrásokat:

Microsoft Word tippek, trükkök és hibaelhárítás

Milyen méretű naptárat használjak nyomtatáshoz?

Gyakori heti, havi és éves naptárméretek otthoni és irodai használatra: Heti vagy havi naptár: 8,5” x 11” vagy 7” x 9” Fali naptár: 11,75” x 16,5” vagy 11,75” x 8,25” Poszter naptár (képekkel): 11” x 17” vagy 27” x 39” Álló asztali naptár: 6, 5″ x 5,9″ vagy 6,9″ x 8,3″

Heti vagy havi naptár: 8,5” x 11″ vagy 7″x 9″

Fali naptár: 11,75” x 16,5” vagy 11,75” x 8,25″

Poszter naptár (képekkel): 11” x 17” vagy 27” x 39”

Álló asztali naptár: 6,5″ x 5,9″ vagy 6,9″ x 8,3″

⚡️ Tipp: Nyomja meg a Command + P billentyűkombinációt, vagy válassza a Fájl > Nyomtatás menüpontot a létrehozás során bármikor, hogy megtekintse a nyomtatás/mentés előnézetét. Ez segít felismerni az esetleges problémákat, mielőtt túl messzire jutna.

Heti vagy havi naptár: 8,5” x 11″ vagy 7″x 9″

Fali naptár: 11,75” x 16,5” vagy 11,75” x 8,25″

Poszter naptár (képekkel): 11” x 17” vagy 27” x 39”

Álló asztali naptár: 6,5″ x 5,9″ vagy 6,9″ x 8,3″

Ha a Word funkcióinak átkutatása olyan zavarosnak tűnik, mint a konyhai fiókja, akkor nem vagy egyedül! Itt találsz további információkat. ⬇️

Hogyan adhatok hozzá és módosíthatok logókat, képeket és illusztrációkat a naptáramban anélkül, hogy elrontanám a dokumentumot?

👾 Logó, kép vagy illusztráció beszúrásához... Húzza a fotót közvetlenül a Word alkalmazásba, vagy lépjen a Beszúrás fülre > Képek és importálja a fájlt.

Húzza át a fényképet közvetlenül a Word alkalmazásba, vagy lépjen a Beszúrás fülre > Képek , és importálja a fájlt.

👾 Fotó/kép alakzatba konvertálása… Válassza ki a fotót/képet a Képformátum fül alatt > kattintson a Kivágás melletti nyílra, hogy a fotót bármilyen alakzatra vagy arányra módosítsa Tartsa lenyomva a Shift billentyűt, majd kattintson és húzza az egyik sarkot a méret beállításához

Válassza ki a fotót/képet

A Képformátum fül alatt > kattintson a Kivágás melletti nyílra, hogy a fotót bármilyen formára vagy arányra módosítsa.

Tartsa lenyomva a Shift billentyűt, majd kattintson és húzza az egyik sarkot a méret beállításához.

👾 A logó, fénykép vagy kép elhelyezésének módosításához... Kattintson és húzza a vonalzót, hogy az objektumot a dokumentum jobb vagy bal oldalára mozgassa.

Kattintson és húzza a vonalzót, hogy az objektumot a dokumentum jobb vagy bal oldalára mozgassa.

Húzza át a fényképet közvetlenül a Word alkalmazásba, vagy lépjen a Beszúrás fülre > Képek, és importálja a fájlt.

Válassza ki a fotót/képet

A Képformátum fül alatt > kattintson a Kivágás melletti nyílra, hogy a fotót bármilyen formára vagy arányra módosítsa.

Tartsa lenyomva a Shift billentyűt, majd kattintson és húzza az egyik sarkot a méret beállításához.

Kattintson és húzza a vonalzót, hogy az objektumot a dokumentum jobb vagy bal oldalára mozgassa.

Áthelyezhetem a fotót a lap bármely pontjára? Úgy értem, bárhová?

A Beszúrás fül alatt válassza a Formák > Szövegdoboz lehetőséget. Húzza a fotót a Szövegdobozba. Húzza a Szövegdobozt a dokumentum bármely pontjára. Ha úgy találja, hogy a szövegdoboz eltakarja a fényképet, növelje a szövegdoboz méretét, vagy csökkentse a fénykép méretét.

Hogyan oszthatom meg a fantasztikus Word-naptáramat?

Mentse el a fájlt a OneDrive-fiókjába (vagy egy másik helyre) Kattintson a Word alkalmazás jobb felső sarkában található Megosztás gombra (be kell jelentkeznie a Microsoft-fiókjába). Opcionális: Beállítások szerkesztése A dokumentumhoz való hozzáférés engedélyezése bárki vagy meghatározott személyek számára Csak szerkesztés vagy felülvizsgálat engedélyezése Lejárati dátum beállítása Engedélyezze bárki vagy meghatározott személyek számára a dokumentumhoz való hozzáférést Csak szerkesztés vagy felülvizsgálat engedélyezése Határidő beállítása Dokumentum jelszó létrehozása Írja be a nevet, csoportot vagy e-mail címet Üzenet hozzáadása Kattintson a Küldés gombra. Egyéb megosztási lehetőségek: Kattintson a Link másolása gombra, és ossza meg Kattintson a Mail gombra, hogy e-mailben elküldje Kattintson a Másolás Link gombra, és ossza meg Kattintson a Mail gombra, hogy e-mail alkalmazáson belül küldje el.

Engedélyezze bárki vagy meghatározott személyek számára a dokumentumhoz való hozzáférést

Csak szerkesztés vagy felülvizsgálat engedélyezése

Határidő beállítása

Kattintson a Másolás Link gombra, és ossza meg

Kattintson a Mail gombra, hogy e-mail alkalmazáson belül küldje el.

Hogyan léphetek át a következő hónapra ugyanazon a Word-dokumentumon?

Miután elkészítette a naptárat a formázással és a tervezéssel, és mielőtt bármilyen eredményt/eseményt hozzáadna, másolja és illessze be a naptárat egy új oldalra, majd állítsa be a dátumot. Így kell csinálni:

Mac-felhasználóknak: 1. Nyomja meg a Command + A billentyűkombinációt az összes kijelöléséhez. 2. Nyomja meg a Command + C billentyűkombinációt a másoláshoz. 3. Lépjen a következő oldalra, és nyomja meg a Command + V billentyűkombinációt a beillesztéshez. 4. Ismételje meg az 1–3. lépéseket a többi hónaphoz.

1. Nyomja meg a Command + A billentyűkombinációt az összes elem kijelöléséhez.

2. Nyomja meg a Command + C billentyűkombinációt a másoláshoz.

3. Lépjen a következő oldalra, és nyomja meg a Command + V billentyűkombinációt a beillesztéshez.

4. Ismételje meg az 1–3. lépéseket a többi hónapra is.

PC-felhasználóknak: 1. Nyomja meg a Ctrl + A billentyűkombinációt az összes kijelöléséhez. 2. Nyomja meg a Ctrl + C billentyűkombinációt a másoláshoz. 3. Lépjen a következő oldalra, és nyomja meg a Ctrl + V billentyűkombinációt a beillesztéshez. 4. Ismételje meg az 1–3. lépéseket a többi hónap esetében.

1. Nyomja meg a Ctrl + A billentyűkombinációt az összes elem kijelöléséhez.

2. Nyomja meg a Ctrl + C billentyűkombinációt a másoláshoz.

3. Lépjen a következő oldalra, és nyomja meg a Ctrl + V billentyűkombinációt a beillesztéshez.

4. Ismételje meg az 1–3. lépéseket a többi hónapra is.

1. Nyomja meg a Command + A billentyűkombinációt az összes elem kijelöléséhez.

2. Nyomja meg a Command + C billentyűkombinációt a másoláshoz.

3. Lépjen a következő oldalra, és nyomja meg a Command + V billentyűkombinációt a beillesztéshez.

4. Ismételje meg az 1–3. lépéseket a többi hónapra is.

1. Nyomja meg a Ctrl + A billentyűkombinációt az összes elem kijelöléséhez.

2. Nyomja meg a Ctrl + C billentyűkombinációt a másoláshoz.

3. Lépjen a következő oldalra, és nyomja meg a Ctrl + V billentyűkombinációt a beillesztéshez.

4. Ismételje meg az 1–3. lépéseket a többi hónapra is.

Van valami tipp a naptáram tartalmának rendezéséhez?

Az online naptár szervezésének legjobb módja az, amelyik optimalizálja az idő- és tervezési igényeit. Ami másoknak beválik, az Önnek nem feltétlenül fog, és ez teljesen rendben van! Íme néhány javaslat a naptár szervezéséhez:

Színkódolt kategóriák: Használjon különböző betűtípust vagy kiemelési színt az egyes kategóriatípusokhoz.

Emojik: Rendeljen egyedi emojit a kategória típusának gyors azonosításához Ingázás 🚘 1:1 találkozó 👥 Csapatértekezlet 👩‍💻 Állapotértekezlet 🤷‍♀️ Iskolai sportesemény ⚽️ Orvosi vizsgálat 🩺 Ebéd 🥑 Utazás ✈️ Nyaralás 🏝 Ünneplés 🎉 Edzés 🏋️‍♀️ Bejelentések 📣 Mély munkavégzés 🧠 Prioritás❗️

Ingázás 🚘

1:1 találkozó 👥

Csapatértekezlet 👩‍💻

Állapotmegbeszélés 🤷‍♀️

Iskolai sportesemény ⚽️

Orvosi rendelés 🩺

Ebéd 🥑

Utazás ✈️

Nyaralás 🏝

Ünneplés 🎉

Edzés 🏋️‍♀️

Bejelentések 📣

Mély munkavégzés 🧠

Prioritás❗️

Ingázás 🚘

1:1 találkozó 👥

Csapatértekezlet 👩‍💻

Állapotmegbeszélés 🤷‍♀️

Iskolai sportesemény ⚽️

Orvosi rendelés 🩺

Ebéd 🥑

Utazás ✈️

Nyaralás 🏝

Ünneplés 🎉

Edzés 🏋️‍♀️

Bejelentések 📣

Mély munkavégzés 🧠

Prioritás❗️

A naptárak mellett megtanulhatja, hogyan készítsen gondolattérképet a Wordben!

Vigyázzon a Microsoft Feature Creep-re

Az MS Word-ben dokumentumok létrehozásához szükséges „alapvető” funkciók elsajátítása egy szóval összefoglalható: stresszes. Kérjük, ossza meg velünk, hogy ez pontosan leírja-e az MS Word használatát:

1. Helyezzen be egy képet

2. Enyhén jobbra mozgatja

3. A kép alatt minden formázás megszakad

4. Az képet visszahelyezi az eredeti helyére.

5. A kép alatt minden nevet

Itt van néhány dolog, amit tudnia kell, mielőtt időt, energiát és erőforrásokat fektetne a Microsoft Wordba:

❌ Bár a Word egy sokoldalú platform, a kívánt eredmény eléréséhez időigényes is.

❌ Az eszköztár/szalag funkciói verzióról verzióra eltérőek.

❌ A Microsoft Office asztali alkalmazások (beleértve a Microsoft Powerpointot, a Microsoft Excelt és másokat ) drágák. A Word alkalmazás önmagában 159,99 dollártól kapható.

❌ A szöveg, táblázatok, vonalak és képek kívánt hatásra történő igazításával kapcsolatos nehézségek gyakori problémák.

❌ Ez egy komplex program, amelynek elsajátítása és hatékony használata időigényes.

Ne aggódjon, vannak megoldások!

Bónusz: Nézze meg néhány Microsoft Word alternatívát.

ClickUp: a legjobb naptár alternatíva a Microsoft Wordhoz

A ClickUp naptár segítségével automatikusan ütemezheti a prioritást élvező feladatokat.

Az MS Word-del kapcsolatos ezek a valós tényezők miatt elengedhetetlen egy intuitív szoftvereszköz használata, amely kiküszöböli a manuális munkát és valós időben frissít, mint például a ClickUp. ✨

A ClickUp a munkahelyi feladatok elvégzéséhez szükséges összes funkciót magában foglaló alkalmazás. Termelékenységi platformunk egy mesterséges intelligenciával működő megoldásban integrálja a feladatkezelést, a naptárakat, a csevegést és a dokumentációt. Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy projekteket kezeljenek, hatékonyabban együttműködjenek, és minden munkát egy eszközön végezzenek.

Akár új felhasználója a termelékenységi alkalmazásoknak, akár tapasztalt projektmenedzser, a ClickUp testreszabási lehetőségei bármilyen méretű csapat számára biztosítják a következetes együttműködést.

Csatlakozzon, hozzon létre és kezeljen naptári eseményeket a ClickUp Naptár segítségével.

Tekintse meg a találkozók részleteit, adja hozzá vagy távolítsa el az AI Notetaker alkalmazást, és csatlakozzon a találkozókhoz a ClickUp naptárából.

Az automatikus feladatütemezésektől az új találkozók beállításáig – a ClickUp Naptár tökéletes prioritáskezelést biztosít. Az AI-alapú Naptár intelligensen blokkolja az időt, és ütemezi (és átütemezi) a feladatokat, hogy Ön mindig a terv szerint haladjon.

A naptárból közvetlenül ütemezhet és csatlakozhat hívásokhoz, valamint a találkozók jegyzetét és a teendőket közvetlenül feladatokká alakíthatja! Emellett AI-generált javaslatokat is kaphat a prioritást élvező feladatokról.

🔗 Naptárának adatainak szinkronizálása a Google, Outlook, Apple és más szolgáltatásokból

A ClickUp naptár-feedeket kínál, amelyekkel a tervezett feladatokat közvetlenül elküldheti kedvenc naptáralkalmazásába: Apple Calendar, Outlook vagy bármely más naptár, amely URL-feeddel való feliratkozást tesz lehetővé. Akár annyi naptárat is összekapcsolhat, amennyit csak szeretne, különböző ClickUp Spaces, mappák és listákhoz.

Kétirányú szinkronizálást szeretne? Csatlakoztassa a ClickUp és a Google Naptárat! ✨

Csatlakoztassa naptáralkalmazását a ClickUp-fiókjához a Beállítások menüpont alatt.

👩 Tekintse meg otthoni ütemtervét a ClickUp alkalmazásban

A ClickUp kezdőlapja panorámaképet nyújt a legfontosabb elemeiről, így mindig tudja, mire kell összpontosítania. Így a naptára mindig a munkája mellett lesz!

A Naptár a Főoldalon megmutatja a napra tervezett feladatait és emlékeztetőit. A ClickUp feladatok és emlékeztetők mellett hozzáadhatja és megjelenítheti Google Naptár eseményeit és a nemzeti ünnepeket is.

Kattintson a három pontra, hogy bármikor megváltoztathassa a naptár beállításait a ClickUp-ban.

⏰ Használja a ClickUp naptár nézetet a projektmenedzsmenthez

A ClickUp naptár nézet a megbízható forrás a ütemezéshez, tervezéshez és erőforrás-kezeléshez.

Vagy kezdje el használni az Ön számára készült ClickUp naptár sablonokat:

Bónusz: Tartalomnaptár-sablonok!

🤳 Vigye magával a naptárát bárhová

Ha inkább papír naptárat használ a projektmenedzsmenthez, de mégis szeretne egy digitális másolatot biztonsági másolatként, a ClickUp segít! A Naptár nézet mobilra van optimalizálva, így útközben is létrehozhat feladatokat vagy emlékeztetőket a mobilalkalmazásban!

A ClickUp Naptár nézetben megjelenő feladatok színe a feladat állapotától függ.

Mi a következő lépés?

Időnk körülbelül 90%-át a Microsoft Word formázási problémáival töltjük, és csak 10%-át *a naptáraink rendeltetésszerű használatával. Próbálja ki még ma a ClickUp naptárát, vagy küldje el ezt a cikket egy barátjának, aki nem tudja, mi a különbség a makaróni és a makró között.

Takarítson meg hetente több órányi munkát a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás segítségével. Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp alkalmazást.