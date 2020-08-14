Mik az Agile értékek? (Teljes útmutató)

Szeretne többet megtudni az agilis értékekről?

Az Agile megközelítés az egyik leghatékonyabb módszer a termékek fejlesztésére.

Az Agile azonban nem csak a sprintek szervezéséről és az Agile táblák frissítéséről szól.

Az Agile módszertan megvalósításához a csapatának is be kell tartania néhány alapvető Agile értéket.

Ezek az értékek összekötik a csapatodat, akárcsak a kedvenc tanulócsoportunkat a Community című sorozatból!

Ebben a cikkben a Community példáit használjuk, hogy bemutassuk az Agile megközelítés 4 alapértékét. Emellett kiemeljük a legjobb Agile projektmenedzsment szoftvereket is, amelyek segítségével gyorsan alkalmazkodhatsz az Agile módszerhez.

Hozd magaddal a tanulócsoportodat is, mert ebben a közösségben mindenki szívesen látott!

Mik az Agile értékek?

Az Agile értékek az Agile Manifesto-ban, az Agile projektek irányadó dokumentumában meghatározott négy irányadó tulajdonság.

Ezek a következők:

Megjegyzés: Ha többet szeretnél megtudni az Agile módszerről, ugorj erre a szakaszra .

Az Agile értékek azonban nem csupán szabályok, amelyeket be kell tartanod a projekted befejezéséhez.

Végül is az agilis mozgalom nem olyan, mint Senor Chang spanyol órája a Community című sorozatban, ahol rossz válaszért kirúgnak az osztályból!

Ezek az értékek inkább egy Agile gondolkodásmódot alakítanak ki, amely segít a szoftverfejlesztőknek jobb eredményeket elérni, gyorsabban. Tehát bár ezek az értékek nem kötelezőek, mégis erőteljesen emlékeztetnek arra, amit az Agile módszertan képvisel.

És mi is az, kérdezitek?

Nézzük meg...

Megjegyzés: Ha már ismeri az Agile módszer részleteit, és csak az Agile értékeket szeretné megismerni, kattintson ide, hogy az azokat bemutató szakaszra ugorjon.

Mi az agilis projektmenedzsment?

Az Agile megközelítés egy modern szoftverfejlesztési és projektmenedzsment módszertan, amely az alkalmazkodóképességet és a hatékonyságot helyezi előtérbe.

Az Agile gyakorlat népszerűsége annak köszönhető, hogy növeli a szoftverfejlesztő csapatok hatékonyságát és együttműködését, segítve őket abban, hogy gyorsan ügyfélközpontú termékeket szállítsanak.

Röviden: ez az, amit Senor Changnak figyelembe kell vennie a munkája során!

De mit is jelent az agilis fejlesztési folyamat?

Nézzük meg...

Hogyan működik az Agile?

Az Agile módszer segít a csapatoknak jobban összehangolni munkájukat és gyorsabban eredményeket elérni, mint a hagyományos projektmenedzsment módszerek, például a Waterfall.

Íme egy példa, amely segít megérteni az Agile és a Waterfall közötti különbséget:

Tegyük fel, hogy egy Agile szemléletű szoftverfejlesztő csapat tagja vagy.

Csapatod egy alkalmazást fejleszt a Greendale tanulócsoportok számára. A végterméknek segítenie kell a csoportnak a tanulási üléseik kezelésében.

Ahelyett, hogy az alkalmazást egy kiadásban szállítanád (mint a hagyományos módszereknél), több kisebb kiadásra osztanád, amelyek mindegyike két-négy hetes rövid fejlesztési ciklussal (sprint) rendelkezik.

Minden sprint után a csapatod benyújtja az alkalmazás egy verzióját a tanulmányozó csoportnak, hogy visszajelzést kapjon.

Jobb, ha felkészülsz Troy, a volt sportoló éles visszajelzéseire:

Ha fejlesztői csapata szorosan együttműködik az ügyféllel, hamarosan egy fantasztikus termékkel állhat elő, amely minden igényüket kielégíti!

Ehhez azonban be kell tartanod az Agile Manifesto-ban leírt 4 Agile értéket és 12 alapelvet.

Az Agile 4 alapvető értéke

Az Agile manifesztum egy minimalista dokumentum, amely csak az Agile keretrendszer lényegét tartalmazza. De valódi jelentése (és mindennapi alkalmazása) Chang-féle emberek számára talán kissé nehezen felfogható.

Pontosan ezért foglalkozunk részletesen minden egyes értékkel!

Íme, hogyan alkalmazhatók az Agile manifesztum értékei az Agile szervezetében:

A projektjóváhagyási űrlapok kitöltésétől a konferenciaterem használatának engedélyezéséig minden vállalatnak megvan a maga módszere a dolgok elintézésére.

Természetesen ezek önmagukban is hatékony menedzsment taktika lehetnek.

De néha ezek a folyamatok megakadályozzák a csapat agilitását.

És amikor ez megtörténik, csak közvetlen beszélgetések oldhatják meg a problémát.

Különösen, ha az ex-ügyvéd Jeff beszél.

Az Agile keretrendszer megalkotói felismerték, hogy az emberek és az interakciók hatalmas szerepet játszanak a folyamatok felgyorsításában. Ennek eredményeként minden Agile folyamat lényegében tartalmaz valamilyen emberi elemet.

Vegyük például a vevő igényeinek megértését.

Természetesen megkérheted őket, hogy töltsék ki a szokásos űrlapot. De az űrlap önmagában nem fogja tudni pontosan rögzíteni az összes követelményüket.

Miért ne lépnél inkább közvetlenül kapcsolatba velük?

Így világosan megértheted, mire van szükségük a végtermékben, és könnyedén tisztázhatod az esetleges aggályokat vagy problémákat!

Ezenkívül, hogy teljes mértékben kihasználhassa a csapat potenciálját, egy Agile szervezetnek elsősorban a csapata képességeit kell szem előtt tartania. Végül is ők azok, akik felelősek a fejlesztési folyamatért!

Ezért nem ajánlott az Agile gyakorlóinak túlságosan támaszkodni a folyamatokra és eszközökre. Inkább az egyénekre és az interakciókra kell támaszkodni!

Agilis érték #2: Működő szoftver a átfogó dokumentáció helyett

Dean szeret papírmunkát végezni, ezért tökéletesen illeszkedne egy hagyományos projektmenedzsment rendszerbe.

Ilyen körülmények között azonban a rengeteg papírmunka nem feltétlenül vezet konkrét eredményekhez.

Ezenkívül olyan fontos időt vesz igénybe, amelyet inkább értékes szoftverek fejlesztésére fordíthatnál.

Ezért az Agile módszertan valami jobbat javasol a haszontalan papírmunka helyett: maga a termék!

Az Agile gyakorlói majdnem kéthetente bemutatják ügyfeleiknek a működő szoftver egy verzióját. Ez segít megszerezni a visszajelzéseket, és egyúttal lehetővé teszi a határidők betartását is.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az Agile folyamat nem tulajdonít jelentőséget a dokumentációnak. De egy szorító határidővel szemben a működő szoftver mindig felülmúlja a részletes dokumentációt.

Végül is, a dolgokat mindig később is dokumentálhatod, nem igaz?

Agilis érték #3: Az ügyfelekkel való együttműködés a szerződéses tárgyalások helyett

Ha egy Agile szervezet és ügyfelei előre meghatároznák az összes teendőt, akkor a szoftverfejlesztőnek kevés lehetőség maradna az improvizációra.

Ez ellentétes az Agile fejlesztés alapelveivel.

A fejlesztő szoros együttműködés nélkül elveszítheti a látókörét.

És amikor a végtermék elkészül, az ügyfelek nem feltétlenül reagálnak olyan kedvezően, mint vártuk.

Olyanok lesznek, mint Troy itt:

Az ilyen szerződések megtárgyalása helyett az Agile szakembereknek azt tanácsolják, hogy a fejlesztési folyamat minden szintjén működjenek együtt az ügyfelekkel.

Például, ha a Scrum módszert követed, a Scrum mesternek rendszeresen be kell vonnia az ügyfelet a sprint-áttekintő megbeszélésekbe, a felhasználói tesztelésekbe és a fókuszcsoportos megbeszélésekbe.

Természetesen ez felgyorsítja a szoftverfejlesztési folyamatot, mivel a szoftverfejlesztő csapat több ügyfél-visszajelzést kap.

De ami még fontosabb: az Agile gyakorlat időt és teret ad a csapatoknak, hogy jobban igazodjanak az ügyfelek igényeihez, és értékes szoftvereket fejlesszenek számukra.

Agilis érték #4: A változás elfogadása a terv követése helyett

A legtöbb ember úgy véli, hogy a változás drága, nehézkes és minden áron el kell kerülni.

De ahogy Senor Chang fogalmaz:

Így van! A változás, akárcsak Chang, elkerülhetetlen.

Az Agile megtanít minket arra, hogy fogadjuk el ezt (és őt!).

Mert az élet kiszámíthatatlan, és őrült dolgok kisiklathatják a projektedet.

Mintha az iskoládat egy gonosz diktátor típusú biztonsági őr venné át.

Hasonlóképpen, a projektre vonatkozó kezdeti feltételezéseid vagy az ügyfelek igényei is bármikor változhatnak.

Ez a hagyományos projektmenedzsment korlátai között lehetetlen lenne.

Például azzal a feltételezéssel indultál, hogy egy hat tagú tanulócsoport számára készítesz egy alkalmazást. De Chang átvétele után lehet, hogy nem maradnak tanulócsoportok a Greendale Community College-ban!

Az Agile gyakorlat alkalmazásával azonban felülvizsgálati megbeszéléseket és egyéb lehetőségeket kapsz, hogy alkalmazkodj az ilyen változásokhoz anélkül, hogy veszélyeztetnéd a projektedet.

Bár Chang jelenléte miatt érdemes lehet teljesen átgondolni az üzleti prioritásokat!

Az Agile 12 alapelve

Az Agile fejlesztési módszer kidolgozói nem csak az értékek kidolgozásánál álltak meg.

Emellett 12 Agile projektmenedzsment alapelvet is megfogalmaztak, amelyek tisztázzák, hogy mi legyen az Agile csapat prioritásai.

Remélhetőleg ez segít elkerülni az Agile szervezetében az ilyen zavarokat:

Íme egy rövid áttekintés az Agile manifesztum minden alapelvéről, hogy segítsen Önnek az Agile gondolkodásmód elsajátításában.

(Az egyes alapelveket 4 különálló csoportba soroltuk, hogy jobban megértsd azok lényegét. )

A csoport. Az ügyfél-elégedettségre vonatkozó Agile projektmenedzsment alapelvek

A legfontosabb az ügyfelek elégedettsége. Tartsd be az ígéretedet, és szállíts nekik magas minőségű szoftvert a határidőn belül. Mondj igent a változó követelményekre, még az utolsó pillanatban is. Az Agile folyamatok kihasználják a változásokat, és segítenek értékes szoftvereket létrehozni ügyfeleid számára. Gyakran szállítson, lehetőleg pár hetente vagy havonta. Ez segít abban, hogy rendszeresen visszajelzéseket kapjon az ügyfelektől, és a terméket vagy szoftvert ennek megfelelően módosítsa.

B csoport. Az Agile projektmenedzsment minőségre vonatkozó alapelvei

A fejlesztési folyamatok sikerességének meghatározásához arra kell összpontosítania, hogy a működő szoftver mennyire elégíti ki az ügyfelek igényeit. Az agilis folyamat egy tesztvezérelt fejlesztési folyamaton alapul. Ennek megvalósításához gondoskodj arról, hogy csapatod rendelkezzen a folyamatos tempó fenntartásához szükséges erőforrásokkal. A technikai kiválóságra és a jó tervezésre irányuló folyamatos figyelem növeli az agilitást, segítve Önt abban, hogy tökéletesen kielégítse az ügyfelek igényeit.

C. csoport: Az együttműködéssel kapcsolatos Agile projektmenedzsment alapelvek

A projekt érdekelt felei és a fejlesztőknek rendszeresen együtt kell dolgozniuk. Ez segít a csapatnak aktívan együttműködni a folyamatos fejlesztés érdekében. Építsd a projekteket motivált csapattagok köré, és nyújts nekik minden szükséges támogatást. Mindig bízz abban, hogy a munkájukat a legjobban végzik. Ösztönözd a tagokat, hogy több személyes beszélgetést folytassanak, mivel ez a legmegbízhatóbb és leghatékonyabb módja az információk átadásának. Segítsd csapatodat abban, hogy önszerveződővé váljon és felügyelet nélkül dolgozzon. Az ilyen csapatokból születnek a legjobb munkák.

D. csoport: Az Agile projektmenedzsment alapelvei a csapatmenedzsmentről

Tartsd egyszerűnek a folyamatokat, és szabadulj meg a nem lényeges munkától. Ez az Agile projekt legfőbb alapelve. Folyamatosan értékelje csapata teljesítményét, hogy finomítsa őket egy jobb, hatékonyabb csapattá

Minden Agile elv (ha betartják, természetesen) biztosan segít Önnek olyan termék fejlesztésében, amely tökéletesen megfelel ügyfelei igényeinek.

Mindenesetre az Agile elvek sokkal hatékonyabbak lesznek, mint a hírhedt „Duncan-elv” igazolására irányuló kísérlet!

Hogyan lehet hatékonyan kezelni az Agile projekteket?

Az Agile fejlesztési projekt olyan, mint egy paintball játék.

Ahhoz, hogy sikeres legyél, agilitásra és együttműködésre van szükséged.

Az Agile keretrendszer minden értéke és alapelve megalapozza projektje sikerét.

De ennyi is elég.

Hogyan tudod most agilis projektedet ténylegesen irányítani?

Szerencsére rendelkezésedre áll egy hatékony projektmenedzsment szoftver, amely segít neked!

A hagyományos, elavult projektmenedzsment szoftverek talán megfelelnek a dékáni hivatalnak, de nem fogják kielégíteni az Agile projekt igényeit.

Végül is az Agile a változásról és a rugalmasságról szól!

Éppen ezért van szükséged egy kiváló Agile szoftverfejlesztési projekteszközre, mint például a ClickUp!

De mi is az a ClickUp?

A ClickUp a világ egyik vezető projektmenedzsment eszköze, amelyet startupoktól a technológiai óriásokig világszerte használnak a csapatok.

A sokféle Agile szoftverfejlesztési és együttműködési funkcióval minden megtalálható, amire az Agile csapatának szüksége van!

A legjobb rész?

A ClickUp használatának megkezdése nagyon egyszerű.

Ehhez nem kell könyv, Dean!

Íme, hogyan támogatják a ClickUp funkciói a sikeres Agile termékmenedzsmentet.

A. Sprintlistákkal kezelje a sprinteket

A sprintelés hasznos készség lehet, ha paintballozni mész a Greendale Community College-ban.

Az Agile projekt azonban teljesen másfajta sprinteket igényel.

A sprintek rövid fejlesztési fázisok (mindegyik 2–4 hétig tart), amelyek végén a működő terméket bemutatják az ügyfélnek.

Mivel minden sprint annyi cselekvést és izgalmat tartalmaz, mint egy tipikus paintball-játék, nehéz lehet nyomon követni a haladásukat.

De nem a ClickUp segítségével!

A ClickUp Sprint List egy egyszerű ellenőrzőlista, amely minden sprintet kisebb feladatokra oszt. Minden alkalommal, amikor befejezel egy feladatot, gyorsan kipipálhatod a listáról!

Készíthetsz ellenőrző listát az összes Agile projektedhez, feladatodhoz, alfeladatodhoz, sőt még a felhasználói történeteidhez is. Hozzáadhatod a Scrum pontokat is a listához, hogy megbecsüld, mennyi időbe telik a backlog elemek befejezése.

A legjobb rész?

A Sprint Listet különböző Agile-megbeszéléseken, például a sprint-áttekintésen használhatja, hogy könnyedén megvitassa a sprint előrehaladását!

B. Személyre szabható irányítópultok segítségével átfogó áttekintést kaphatsz

A Greendale tanulócsoportnak van egy szuperstabil asztala, amely összetartja őket.

Az Agile csapatoknak, különösen a távoli munkát végzőeknek, megbízható és hozzáférhető eszközökre van szükségük a feladatok kezeléséhez és a csapat agilitásának növeléséhez.

Pontosan ezt kapod a ClickUp Dashboard funkciójával!

Gyors vizuális összefoglalót kapsz az egész projektről, hogy megbizonyosodhass arról, hogy minden a terv szerint halad.

Még a Dashboardot is testreszabhatja sprint widgetekkel, például:

Sebességdiagramok : kiemelik a feladatok teljesítési arányát

Burndown-diagramok : megmutatják a projektben még hátralévő munkamennyiséget.

Burnup-diagramok : megmutatják a projektben már elvégzett munka mennyiségét.

Kumulatív áramlási diagramok : a feladat előrehaladását mutatják az idő függvényében.

A filmrajongó Abednek korábban voltak kommunikációs problémái.

Az Agile projekt azonban megköveteli, hogy az összes csapattag folyamatosan kommunikáljon egymással, még akkor is, ha távoli munkavégzésről van szó.

Szerencsére a ClickUp Megjegyzések szakaszával megkönnyíti a csapatok közötti kommunikációt.

Használhatja a következőkre:

Részletes beszélgetések: egy adott feladattal, tevékenységgel vagy megbízással kapcsolatban

Csapat tagok megjelölése: fontos megjegyzésekkel kapcsolatos figyelmeztetés céljából

Dokumentumok és fájlok megosztása: hogy a csapatodnak megadja mindazt, amire szükségük van a munkájuk előrehaladásához

Tudjuk, mire gondol.

Abednek nem kell átnéznie az összes kommentet, csak hogy megnézze, mihez címkézték?

A ClickUp hozzárendelt megjegyzéseinek köszönhetően erre nem lesz szükség!

Bármelyik megjegyzést feladattá alakíthatod, és hozzárendelheted magadhoz vagy egy másik csapattaghoz! A ClickUp értesíti a kijelölt csapattagot, és a megjegyzést még a feladatlistájában is megjeleníti, így biztosítva, hogy az mindig szem előtt legyen.

Miután befejezték a feladatot, egyszerűen megoldhatják a megjegyzést, hogy elkerüljék a felesleges utánkövetéseket.

D. Egyedi hozzáférési jogok az érdekelt felek bevonására a projektterületre

Abed tudja, hogy a valódi cselekvés a kulisszák mögött zajlik.

Még egy kis ízelítőt is ad nekünk a dékán filmjéből néhány érdekes felvétellel, mint például ez:

Hasonlóképpen, egy Agile projekt „megvalósítása” is érdekesebb lehet, mint pusztán a végeredmény. Az Agile csapatokat arra ösztönzik, hogy a fejlesztés különböző szakaszaiba vonják be ügyfeleiket ( 3. érték ).

Ehhez a ClickUp lehetővé teszi, hogy egyéni hozzáférési jogokat ossz meg velük.

Ez lehetővé teszi, hogy projektfájljait, mappáit és feladatlistáit megossza bárkivel a hálózatán belül és kívül.

De továbbra is teljes ellenőrzést gyakorolhat mindazon tevékenységek felett, amelyeket a felhasználók a rendszerben végezhetnek. Csak állítsa be a „jogosultságaikat ”.

Íme néhány engedélytípus, amelyet beállíthatsz a csapatodon kívüli személyek számára:

Megtekinthető : a projekt részletei megtekinthetők, de nem lehet velük interakcióba lépni.

Hozzászólás : csak a feladatokhoz és a feladatlistákhoz lehet hozzászólni.

Szerkeszthető : feladatokat nem lehet létrehozni, de szerkeszteni lehet őket.

Létrehozás és szerkesztés : saját feladatokat és alfeladatokat hozhatnak létre

Törölhet: törölheti azokat a feladatokat, amelyeket nem ő hozott létre.

Reméljük, hogy ez segítségével Abed-féle dokumentumfilmet készíthetsz a projektedről!

E. A projekt előrehaladásának nyomon követése Gantt-di agramokkal

Abed elméje egy szuperkomputer, amely több ezer filmre utalást képes megjegyezni és párhuzamos idővonalakat követni.

De mi, halandók, korlátozott képességekkel rendelkezünk.

Lehetetlen manuálisan nyomon követni egy Agile projekt több száz feladatát, alfeladatát és határidejét!

Szerencsére a ClickUp Gantt-diagramjai ezt megteszik Ön helyett.

Színes kódokkal ellátott, könnyen használható felületen átfogó áttekintést nyújt a szoftverfejlesztési folyamatról!

Emellett valós időben automatizálhatja a különböző projektfolyamatokat.

A feladatok átütemezése után automatikusan módosítsa a feladatok függőségét

A befejezett feladatok és a teljes feladatok aránya alapján azonnal kiszámíthatja a projekt befejezésének százalékos arányát.

Hasonlítsa össze a tervezett projekt ütemtervében szereplő jelenlegi és várható előrehaladást!

Azonnali számítás a projekt kritikus útjáról , hogy megtudja, mely feladatokat kell elvégeznie a határidők betartása érdekében.

De ez még nem minden, amit a ClickUp kínál.

És ez még csak a kezdet!

A ClickUp néhány más fantasztikus Agile projektmenedzsment funkciót is kínál, például:

Következtetés

Az Agile projektmenedzsment módszertan jelentősen javíthatja a szoftverfejlesztés és más projektek eredményeit.

Ha tehát átállsz a rugalmas Agile módszerre, akkor az Agile értékeket és alapelveket kell követned, hogy új magasságokba emeld a projekt sikerét.

Pontosan úgy, ahogy Troy és Abed tették, amikor forradalmasították a takaróerőd építését!

De a régi, nehézkes projektmenedzsment eszközökkel nem tudsz olyan termékeket szállítani, amelyek megfelelnek az ügyfeleid igényeinek.

Szükséged van egy modern, Agile szoftverfejlesztési projekteszközre, mint például a ClickUp!

Minden olyan funkcióval rendelkezik, amely növeli a sebességet és az átláthatóságot, így tökéletes szoftver az Agile projektmenedzsmenthez.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, hogy segítsd csapatodat a projekt sikeres megvalósításában – függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak!