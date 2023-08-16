10 használhatósági tesztelési példa és módszer webhelye teljesítményének javításához

Naponta több tucat webhely, mobil- és webalkalmazás, valamint szoftverrel lépünk kapcsolatba. Még most is, miközben ezt a cikket olvassa, kapcsolatba lép a ClickUp webhelyével.

Számos tényező határozza meg, hogy marad-e ezen az oldalon és folytatja-e a felhasználói utazását, vagy bezárja azt. Ebben a pillanatban játszik kritikus szerepet a használhatóság.

A felhasználók könnyedén tudják-e használni a weboldalt, alkalmazást vagy szoftvert? Mennyire intuitív? Megfelel-e a felhasználók igényeinek? Milyen problémákkal szembesülnek a felhasználók a weboldal használata során?

Általánosságban elmondható, hogy a használhatósági tesztelés a következő kérdések megválaszolásában segít.

De miért is fontos ez a tesztelés?

Bármilyen felhasználói felületet is épít vagy hoz létre webhely, mobilalkalmazás vagy bármilyen más típusú szoftver számára, ha a felhasználói interakció nem természetes és könnyen kezelhető, akkor a felhasználó nem lesz elégedett a webhelyével, és elkerüli a további interakciót vele.

Most nézzünk meg 10 használhatósági tesztelési példát a webhelyéhez, amelyek segítségével ötleteket kaphat a webhely teszteléséhez, a hibák kijavításához és a felhasználók számára zökkenőmentes és könnyed élmény biztosításához.

Kezdjük!

Mi az a használhatósági tesztelés?

A használhatósági tesztelés egy olyan módszer, amelynek során a termék felhasználói élményét úgy értékelik, hogy valódi felhasználók végeznek el meghatározott feladatokat, miközben a kutatók megfigyelik őket és visszajelzéseket gyűjtenek. A cél az, hogy azonosítsák a használhatósági problémákat és összegyűjtsék az információkat a termék használhatóságának javítása érdekében.

A használhatósági tesztelés előnyei

A használhatósági tesztelés vagy felhasználói élmény (UX) tesztelés azt értékeli, hogy mennyire könnyű használni egy webhelyet vagy alkalmazást.

A használhatósági tesztek során valódi felhasználók végeznek el bizonyos feladatokat egy webhelyen vagy mobilalkalmazásban, miközben UX-kutatók figyelik őket. A használhatósági tesztelés célja, hogy azonosítsa a felhasználói felületeken minden olyan területet, amely zavart vagy frusztrációt okoz, hogy azokat a webhely vagy mobilalkalmazás élesítése előtt kijavíthassák.

Miközben arra törekszik, hogy egyedi, zavartalan élményt nyújtson felhasználóinak, elengedhetetlen, hogy elegendő időt és figyelmet fordítson a használhatósági tesztelésre, biztosítsa, hogy termékének felülete intuitív legyen, és megtartsa ügyfeleit.

Mi történik, ha nem fordít elég figyelmet a felhasználói élményre és az alkalmazás használhatóságára, mint fő összetevőre?

Andrew Kucheriavy, az InTechnic UX ügynökség alapítója szerint a vásárlók 67%-a a kellemetlen élményeket jelöli meg az elvándorlás okaként. Szerencsére ez megelőzhető.

A lemorzsolódás elkerülése érdekében érdemes befektetnie a használhatósági tesztelésbe.

Bónusz: UX tervező szoftver!

10 használhatósági tesztelési példa

Most, hogy már ismeri a használhatósági tesztelést és annak fontosságát, itt az ideje, hogy a gyakorlatban is alkalmazza tudását. Ebben a részben tíz használhatósági tesztelési példát és felhasználói visszajelzések gyűjtésének módszert mutatunk be, amelyeket webhelyén is alkalmazhat.

1. Hő térképek

via Plerdy

A weboldal tervezésének egyik fontos szempontja a használhatóság, vagyis az, hogy a felhasználók mennyire könnyen tudnak navigálni a weboldalon és megtalálni a szükséges információkat. A weboldal használhatóságának teszteléséhez a tervezők gyakran használnak hőtérképeket.

A heatmap egy használhatósági tesztelési módszer, amelyet felhasználóbarát webhelyek létrehozására és a használhatósági problémák azonosítására használnak. A heatmapek azt mutatják, hogy a felhasználók hol kattintanak egy oldalon, a melegebb színek több kattintást, a hidegebb színek pedig kevesebb kattintást jelentenek.

A hőtérképek tanulmányozásával a tervezők képet kaphatnak arról, hogy a weboldal mely részei a legnépszerűbbek és legkényelmesebbek, és mely részek okozhatnak zavart. A hőtérképek a felhasználók egérmozgásait nyomon követő kiegészítőkkel vagy webelemző programok adatainak elemzésével hozhatók létre.

A használható weboldal megtervezése azonban nem csupán a kattintások nyomon követéséről szól. A felhasználók igényei és elvárásai idővel változnak, ezért fontos a weboldal használhatóságának tesztelése és a rendszeres változtatások végrehajtása.

Bónusz: Oldaltérkép-sablonok!

2. Gerilla tesztelés

A gerilla tesztelés egy olyan felhasználói tesztelés, amelyet informális környezetben végeznek, gyakran anélkül, hogy a résztvevők tudnának róla, hogy tesztelésen vesznek részt. Ez úgy valósítható meg, hogy egyszerűen odamennek az emberekhez egy nyilvános helyen, és megkérik őket, hogy néhány percig használják a webhelyét vagy mobilalkalmazását. Ez egy hatékony módszer arra, hogy véletlenszerű felhasználóktól gyors visszajelzést kapjon a termékéről.

Használhatja a felhasználói áramlás és navigáció, valamint a tervezés és az általános felhasználói élmény tesztelésére. Mivel ez informális tesztelés, fontos, hogy a teszt gyors és tömör legyen.

Hozzon létre egyedi űrlapokat a ClickUp-ban a visszajelzések rögzítéséhez, és alakítsa a felmérés válaszokat megvalósítható feladatokká – mindezt egy helyen.

Ha túl sok kvalitatív adatot gyűjt, vagy túl konkrét kérdéseket tesz fel, a gerilla teszt gyorsan kaotikus helyzetbe torkollhat. A követő kérdéseit tartsa rövidnek, a tesztjeit pedig rövidre, hogy értékes és közvetlen visszajelzéseket kapjon.

3. Laboratóriumi használhatósági tesztelés

A laboratóriumi használhatósági tesztelés egy olyan típusú tesztelés, amelyet ellenőrzött környezetben, gyakran professzionális tesztelők segítségével végeznek. Ez a típusú tesztelés drágább és időigényesebb lehet, mint más módszerek, de megbízhatóbb és részletesebb adatokat szolgáltathat a használhatósági problémákkal kapcsolatban.

Ennek a használhatósági tesztnek az egyik előnye, hogy lehetővé teszi a termék tesztelését olyan felhasználókkal, akik nem ismerik azt, így nincs konkrét célközönség. Ez segíthet olyan problémák feltárásában, amelyek a termékkel már ismerős felhasználók számára nem nyilvánvalóak.

Kövesse nyomon a tesztelési környezetben felmerülő hibákat, problémákat vagy tévedéseket, hogy a bevezetés előtt minden aktuális problémát kijavíthasson.

Egy másik előny, hogy jobban ellenőrizheti a tesztelési környezetet, így könnyebb adatokat gyűjteni és nyomon követni a felhasználói viselkedést. Íme, miért elengedhetetlenek a laboratóriumi használhatósági tesztek a webhely kezelése és tervezése során:

Ez lehetővé teszi, hogy kontrollált környezetben tesztelje terveit valódi felhasználókkal.

Így már korán felismerheti a tervezési hibákat és a felhasználói élményt érintő problémákat.

Megfigyelheti, hogyan interagálnak a felhasználók a tervezéseivel, és elvégezheti a szükséges változtatásokat.

Segít a tervezés részleteinek finomhangolásában a bevezetés előtt.

A laboratóriumi használhatósági tesztelési folyamat a weboldal tervezésének frissítésének fontos része, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni. Segítségével biztosíthatja, hogy weboldala felhasználóbarát legyen és megfeleljen a célközönség igényeinek.

4. Telefonos interjú

A telefonos interjúk olyan használhatósági tesztelési példák, amikor a használhatósági vizsgálatokat telefonon végzi. Ez a használhatósági tesztelési módszer lehetővé teszi, hogy hatékonyan elérje azokat a felhasználókat, akik nem helyben vannak, vagy nem tudnak személyesen eljönni az irodájába egy tesztre.

Emellett előnyös, hogy ez a folyamat olcsóbb és időhatékonyabb, mint a személyes interjúk. Még a Zoom-on keresztül történő kapcsolattartás vagy a ClickUp Clip nevű képernyőfelvevő szoftver használata is remek módja annak, hogy visszajelzéseket kapjon a felhasználóktól a webhelyéről.

Ossza meg a képernyőfelvételeket, hogy pontosan közvetítse üzenetét, anélkül, hogy e-maileket kellene küldözgetnie vagy személyes találkozókat szerveznie.

Ez a típusú tesztelés segíthet a használhatósági problémák és a felhasználói viselkedés sajátosságainak elemzésében is. Használhatók a navigációtól a tartalomig és a tervezésig minden tesztelésére. A telefonos interjúk lehetővé teszik a különböző helyszíneken tartózkodó közönség elérését is.

A webhely használhatósági tesztelése céljából végzett telefonos interjúk során néhány dolgot érdemes szem előtt tartania.

Fontos, hogy világosan elmagyarázza a hívás célját.

Győződjön meg arról, hogy a használhatósági teszteléssel kapcsolatos kérdések világosak és tömörek.

Fontos, hogy figyelmesen hallgassa meg a válaszokat, és jegyezze fel a fejlesztési javaslatokat.

Ezeket a tippeket szem előtt tartva a telefonos interjúk hasznos eszközök lehetnek a webhelyével kapcsolatos visszajelzések megszerzéséhez.

5. Munkamenet visszajátszás

via Plerdy

A munkamenet visszajátszás azt jelenti, hogy a teszt elvégzésére használt eszköz képernyőjét rögzítik.

Ez a módszer a felhasználók természetes reakcióit és mozdulatait rögzíti, így valósághű tesztkörnyezetet teremt. A munkamenet-visszajátszásokat általában a weboldalak használhatóságának tesztelésére használják, mivel segítenek azonosítani azokat a területeket, ahol a felhasználók zavarba jönnek.

Ezek a példák és eszközök a tervezési változtatások hatékonyságának értékeléséhez is felhasználhatók. A munkamenet-visszajátszásoknak azonban vannak hátrányai is.

Ezek időigényesek lehetnek.

Lehet, hogy ezek nem reprezentálják az összes valós felhasználói viselkedést, mivel egyes felhasználók másképp reagálhatnak, ha tudják, hogy cselekedeteiket rögzítik.

Összességében a munkamenet-visszajátszások hasznosak lehetnek a webhelyek használhatósági teszteléséhez, de a döntés meghozatala előtt érdemes elemezni az előnyök és hátrányok közötti kompromisszumot.

Ezeket a tippeket követve biztosíthatja, hogy hatékonyan és helyesen használja őket:

Győződjön meg arról, hogy rendelkezik a felhasználó engedélyével a munkamenet rögzítéséhez.

Legyen világos, hogy a felvételeket hogyan fogják felhasználni, és kik férhetnek hozzájuk.

A felhasználók adatainak védelme érdekében anonimizálja a felvételeket.

6. Kártyasorba rendezés

A kártyasorba rendezés egy olyan weboldal használhatósági tesztelési módszer, amelynek során a teszt résztvevőit arra kérik, hogy az információkat kategóriákba sorolják. Ehhez fizikailag rendezhetik a kártyákat, vagy csoportosíthatják az elemeket a képernyőn. A kártyasorba rendezés segíthet megismerni a weboldal jelenlegi felépítését, és ötleteket adhat a tervezés javításához.

A ClickUp Whiteboards használata vizuális együttműködési eszközként bármilyen igényhez

Ez különösen hasznos eszköz a navigációs rendszerek teszteléséhez, mivel segít azonosítani azokat a területeket, ahol a felhasználóknak nehézséget okoz a keresett információk megtalálása.

A kártyasorba rendezés szintén segíthet feltárni a felhasználók elvárásait a webhely felépítésével kapcsolatban. Ha megérti, mit gondolnak a felhasználók a webhelyén található információkról, Ön és tervezői intuitívabb navigációs rendszereket hozhatnak létre.

A kártyaszelektálásos használhatósági tesztelés során vegye figyelembe az alábbiakat:

Magyarázza el a résztvevőknek a kártyasorba rendezéses teszt célját.

Adjon a résztvevőknek egyértelmű utasításokat a kártyák rendezéséről.

Engedje meg a résztvevőknek, hogy a kártyákat úgy rendezzék, ahogy szerintük értelmes.

Legyen mindig hálás. Mondja meg a résztvevőknek, hogy értékeli az idejüket és a termékével és használhatósági kísérleteivel kapcsolatos figyelmüket.

A ClickUp kártyaszelektálási sablonja segítségével a csapatok megérthetik, mit gondolnak a felhasználók a webhely vagy alkalmazás tartalmáról.

7. Tesztforgatókönyv

A teszt vagy feladat forgatókönyv egy olyan felhasználói teszt, amely lehetővé teszi, hogy megnézze, hogyan használnák a felhasználók a termékét valós helyzetben. A teszt forgatókönyv létrehozásához kövesse a következő két egyszerű lépést:

Határozzon meg egy konkrét célt vagy feladatot, amelyet a felhasználóknak el kell végezniük. Hozzon létre egy reális forgatókönyvet, amelyben a felhasználóknak a termékét kell használniuk a cél eléréséhez.

A tesztforgatókönyvek hasznosak lehetnek annak megismeréséhez, hogy terméke hogyan használható a valós világban, és hogy mely területeken van szükség fejlesztésre. A tesztforgatókönyv elkészítésekor néhány dolgot érdemes szem előtt tartani:

Győződjön meg arról, hogy a forgatókönyv reális és reprezentatív.

A forgatókönyvet tartsa a lehető legrövidebb és legkonkrétabb formában.

Győződjön meg arról, hogy a forgatókönyv mérhető

A tesztforgatókönyvek értékes eszközök lehetnek annak feltárásához, hogy a felhasználók hogyan lépnek kapcsolatba termékével a valós világban.

8. Használhatósági benchmark teszt

A használhatósági benchmark teszt egy olyan felhasználói teszt, amely lehetővé teszi, hogy összehasonlítsa termékének használhatóságát hasonló termékekkel. Ehhez meg kell kérnie a felhasználókat, hogy használják mind a termékét, mind a versenytársak termékeit. Ezután meg kell mérnie a feladat elvégzésének idejét, a hibaarányt és egyéb mutatókat.

A használhatósági benchmark tesztek segítségével megnézheti, hogyan áll a terméke a hasonló termékek között, és azonosíthatja a fejlesztésre szoruló területeket. Fontos azonban megjegyezni, hogy a benchmark tesztek csak a használhatóság pillanatképet adnak, és nem feltétlenül tükrözik a teljes felhasználói élményt.

Ha használhatósági benchmark tesztet szeretne végezni, néhány dolgot érdemes szem előtt tartania. Először is, olyan felhasználókat kell bevonnia, akik ismerik a termékét és hasonló termékeket.

Másodszor, ki kell választania egy sor feladatot, hogy megértse, hogyan használják az emberek a terméket. Végül meg kell határoznia bizonyos mutatókat a teszt eredményeinek elemzéséhez.

9. Moderált és nem moderált használhatósági tesztelés

Bár egyszerűnek tűnik, a moderált használhatósági teszteléshez szükség van egy moderátorra, aki végigvezeti a felhasználókat a feladaton. A nem moderált használhatósági tesztelésnél nincs moderátor, hanem a felhasználók önállóan végzik el a feladatot.

Tervezési jóváhagyási munkafolyamat a ClickUp Mind Maps alkalmazásban

A moderált és nem moderált használhatósági tesztelésnek megvannak a maga előnyei és hátrányai.

A moderált használhatósági tesztelés drágább és időigényesebb lehet, de több betekintést nyújt a felhasználói élménybe.

A moderálatlan használhatósági tesztelés olcsóbb és gyorsabb, de nem feltétlenül olyan hatékony és informatív.

Az, hogy moderált vagy nem moderált használhatósági tesztelést választ, az Ön konkrét céljaitól és igényeitől függ. Ha a felhasználói élményt szeretné mélyebben megismerni, akkor a moderált használhatósági tesztelés lehet a jobb választás.

Ha gyors és viszonylag olcsó módszert keres a használhatóság tesztelésére, akkor a moderálatlan használhatósági tesztelés lehet a jobb választás.

10. Fa tesztelés

A fa tesztelés segítségével értékelheti, hogy a felhasználók mennyire könnyen találnak információkat a webhelyén. A fa tesztelés technikájának alkalmazásához létre kell hoznia egy sor feladatot, amelyet a felhasználóknak meg kell oldaniuk.

A fa tesztelés hasznos módszer lehet webhelye használhatóságának értékeléséhez és a fejlesztésre szoruló területek azonosításához.

Szeretnéd a fa teszteket is beépíteni a használhatósági technikák munkafolyamatába?

Hozzon létre feladatokat, amelyek tükrözik a webhely vagy az alkalmazás használatának folyamatát.

Válasszon ki egy sor mérhető mutatót, például a feladat elvégzésének idejét és a hibaarányt.

Válassza ki a résztvevőket.

Döntse el, melyik mutatók segíthetnek az alkalmazás használhatóságának elemzésében.

4 ok, amiért érdemes használhatósági teszteket végezni webhelyén

A használhatósági tesztelés különböző módszerekkel végezhető, többek között fókuszcsoportok, papír prototípusok és élő felhasználói tesztek segítségével. Ez a blogbejegyzés az élő felhasználói tesztekre összpontosít, amelyeket gyakran a használhatósági tesztelés arany standardjának tekintenek.

Nézze meg a négy okot, amiért érdemes használhatósági tesztelést beépíteni tevékenységeibe:

1. Hiba és buktatók azonosítása

„Ami rosszul sülhet el, az rosszul is fog elsülni.” —Edsel Murphy törvénye

Hogyan mentheti meg termékét Murphy törvényének hatásától?

A weboldal használhatósági tesztje segíthet azonosítani a hibákat, zavaró tényezőket vagy frusztrációt okozó területeket, hogy azok kijavíthatók vagy kiküszöbölhetők legyenek. Például néhány gyakori UX-hiba a rossz weboldal-navigáció, a felhasználók túlterhelése túl sok információval, túl hosszú szövegek vagy nem reagáló designelemek használata.

2. Az ügyfelek viselkedésének megértése

A használhatósági tesztelés azért is fontos, mert segít megérteni, hogy a potenciális ügyfelek hogyan interagálnak a webhelyével. Ez az információ javíthatja a webhely kialakítását és felhasználóbarátabbá teheti azt.

3. Jobb felhasználói élmény létrehozása

A weboldalak és az alkalmazások a felhasználók számára készülnek, vagy legalábbis így kellene lennie. Ezért a felhasználói élmény határozza meg a további utazást és az elégedettséget. A használhatósági tesztelés segíthet abban, hogy jobb felhasználói élményt nyújtson weboldalának látogatóinak, és fenntartsa a felhasználók érdeklődését és hajlandóságát arra, hogy visszatérjenek a weboldalára.

4. Termékének a valós igényekhez való igazítása

A lean startup megközelítést követve vagy a felhasználói bázis növelésére törekedve folyamatosan dolgoznia kell termékének fejlesztésén. A használhatósági tesztek segíthetnek feltárni a rejtett felhasználói elvárásokat, és eldönteni, hogyan frissítse webhelyét a valós igényeknek megfelelően.

Használhatósági tesztek: célok és feladatok

A valós idejű és távoli használhatósági tesztelés konkrét feladatai és céljai az Ön konkrét esetétől, webhelyétől vagy mobilalkalmazásától, valamint az Ön által választott bizonyos használhatósági tesztelési módszerektől függenek.

A tesztkezelési folyamat során figyelembe veendő általános felhasználói műveletek a következők:

Fiók regisztráció

A webhelyen való navigálás

Információk keresése

Termék ellenőrzése

Vásárlás

Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal

Ez csak néhány példa a használhatósági tesztekben alkalmazott feladatokra és célokra.

Hogyan lehet vizualizálni a használhatósági tesztelés eredményeit és nyomon követni az előrehaladást?

A használhatósági teszt elvégzése után fontos az eredmények vizualizálása, a tesztelés előrehaladásának nyomon követése és a termék frissítése.

Néhány általunk leírt módszer, például a telefonos interjúk, a fa tesztelés, a kártyasorba rendezés és mások, nem olyan könnyen vizualizálhatók. Ezeknek a teszteknek az eredményeit le kell írnia és strukturálnia kell. Azonban olyan módszerekkel, mint a hő térképek, a képernyőfelvételek és a képernyőképek, a használhatósági tesztelés eredményei könnyen vizualizálhatók. Ezekkel a módszerekkel mindent a saját szemével láthat, és azonnal megkezdheti az elemzést.

A hő térképek megmutatják, hogy a felhasználók hol kattintottak az oldalon;

A képernyőfelvételek segítségével megmutathatja, hogyan interagáltak a felhasználók a webhelyével.

A képernyőképek segítségével megmutathatja az esetleges zavaró vagy frusztráló területeket.

Minden példában és minden használhatósági tesztelési módszerben mindig két résznek kell lennie:

Adatok gyűjtése, rögzítése és információk összegyűjtése Eredményeinek elemzése és vizualizálása, hogy hipotézist állítson fel a potenciális UX-fejlesztésekről

Adatok gyűjtése, rögzítése és információk összegyűjtése

Az első lépéshez (a felhasználói viselkedés rögzítése a webhelyén) speciális felhasználói nyomonkövető szoftverre lesz szüksége, például a Plerdy-re. A Plerdy segítségével nyomon követheti az UX fejlesztésének előrehaladását is, hogy lássa, hogyan válik webhelye vagy alkalmazása vonzóbbá a felhasználók számára.

Az eredmények vizualizálása és a haladás nyomon követése

Miután megismerte, MIT csinálnak a felhasználók a webhelyén, elemeznie kell ezeket az adatokat, és meg kell találnia, mi frusztrálja a felhasználókat, mit szeretnek és mit nem, és mit kell kijavítania.

Nem tudja, hogyan kezdjen hozzá a használhatósági teszteléshez és elemzéshez? A ClickUp segíthet.

A ClickUp egy rugalmas, kódolás nélküli projektmenedzsment eszköz, amely segítségével kezelheti használhatósági tesztelési projektjeit, szoftverfejlesztését és még sok minden mást. Bugkövetési és sprintkezelési funkciókkal, valamint egyéb kulcsfontosságú funkciókkal rendelkezik, amelyek segítségével Ön és csapata egy központi helyen vizualizálhatja és nyomon követheti eredményeit, kezelheti a teendőket és kommunikálhat a csapattal.

A ClickUp használhatósági tesztelési sablonját felhasználhatja a használhatósági tesztelési eredmények vizualizálására és munkájának strukturálására. Ez a sablon egy szervezett felületet biztosít a ClickUp Whiteboards-ban, ahol könnyedén felvázolhatja használhatósági tesztelési módszereit, és összekapcsolhatja azokat ClickUp feladataival.

A ClickUp használhatósági tesztelési sablonja segít mindennek konkrét fázisokra bontásában.

A haladás nyomon követéséhez a ClickUp több mint 15 egyedi nézet közül választhat, hogy a feladatok, projektek és munkafolyamatok vizualizálásával megtalálja a magának és csapatának leginkább megfelelő megoldást.

Mivel a ClickUp teljesen testreszabható platformot kínál, minden feladathoz hozzáadhat egyéni mezőket és egyéni állapotokat, hogy részletes áttekintést kapjon és szervezetten követhesse nyomon a feladatok előrehaladását.

Íme egy példa arra, hogyan nézhetnek ki a feladatállapotok:

Bizonyos esetekben a projekteknek más státuszuk van, mint a szülőterületüknek. A ClickUp segítségével könnyedén létrehozhat megbízható, egyedi státuszú munkafolyamatokat minden egyes projekt számára a fejlesztési területen belül.

Használhatósági tesztelési példák termékének UX fejlesztéséhez

A használhatósági tesztelés fontos folyamat a termékfejlesztés során. Segíthet jobb felhasználói élményt biztosítani, azonosítani az alkalmazás optimalizálásának és frissítésének módjait, sőt, akár új felhasználókat is vonzhat, akik korábban a versenytársakat részesítették előnyben.

Az elért eredmények a választott használhatósági tesztelési módszerektől és a cselekvés gyorsaságától függenek.

Használja ki a fent bemutatott tíz használhatósági tesztelési példát és olyan eszközöket, mint a Plerdy CRO szoftver és a ClickUp weboldal-projektmenedzsment platform, hogy weboldala egyedülálló felhasználói élményt nyújtson látogatóinak.

Végezett már használhatósági tesztet a webhelyén? Ha nem, akkor itt az ideje elkezdeni.

Sok sikert!

Vendégíró:

Marta Rogach a Plerdy üzletfejlesztési menedzsere.

Marketingügynökségekkel és egyéni ügyfelekkel dolgozik együtt, hogy segítsen nekik megtalálni a legjobb módszereket webhelyeik tökéletes UX/UI-jához.