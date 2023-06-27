Weboldal-projektmenedzsment: ügynökségi útmutató sablonokkal

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi az a weboldal-projektmenedzsment?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "A weboldal-projektmenedzsment az újonnan létrehozott (vagy átalakított) weboldal, céloldal vagy webhelyfunkció rugalmasságának és sikerének tervezése, kiépítése és figyelemmel kísérése. " } } ] } { "@context": "https://schema. org", "@type": "Article", "about": [{"@type": "Thing", "name": "Microsoft Outlook", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Microsoft_Outlook"}, {"@type": "Thing", "name": "Microsoft Outlook", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q80911"}, {"@type": "Thing", "name": "Microsoft 365", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Microsoft_365"}, {"@type": "Thing", "name": "Microsoft 365", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q775811"}, {"@type": "Thing", "name": "OneDrive", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/OneDrive"}, {"@type": "Thing", "name": "OneDrive", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q864889"}, {"@type": "Thing", "name": "SharePoint", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/SharePoint"}, {"@type": "Thing", "name": "SharePoint", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q18833"}, {"@type": "Thing", "name": "Kanban (fejlesztés)", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Kanban_(development)"}, {"@type": "Thing", "name": "Kanban (fejlesztés)", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/None"}, {"@type": "Thing", "name": "Systems development life cycle", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Systems_development_life_cycle"}, {"@type": "Thing", "name": "Rendszerfejlesztési életciklus", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q559486"}, {"@type": "Thing", "name": "Webdesign", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Web_design"}, {"@type": "Thing", "name": "Webdesign", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q190637"}, {"@type": "Thing", "name": "Vízesésmodell", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Waterfall_model"}, {"@type": "Thing", "name": "Vízesésmodell", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q478175"}, {"@type": "Thing", "name": "Website wireframe", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Website_wireframe"}, {"@type": "Thing", "name": "Weboldal vázlat", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q3045202"}, {"@type": "Thing", "name": "Keresőmotor eredményoldal", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Search_engine_results_page"}, {"@type": "Thing", "name": "Keresőmotor eredményoldal", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q2704141"}, {"@type": "Thing", "name": "Keresőmotor-optimalizálás", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Search_engine_optimization"}, {"@type": "Thing", "name": "Keresőmotor-optimalizálás", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q180711"}, {"@type": "Thing", "name": "Felhasználói élménytervezés", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/User_experience_design"}, {"@type": "Thing", "name": "Felhasználói élménytervezés", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q11248500"}, {"@type": "Thing", "name": "Lean software development", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Lean_software_development"}, {"@type": "Thing", "name": "Lean software development", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q2665555"}, {"@type": "Thing", "name": "Extrém programozás", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Extreme_programming"}, {"@type": "Thing", "name": "Extrém programozás", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q209711"}, {"@type": "Thing", "name": "Grafikai tervezés", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Graphic_design"}, {"@type": "Thing", "name": "Grafikai tervezés", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q185925"}, {"@type": "Thing", "name": "Google keresés", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Google_Search"}, {"@type": "Thing", "name": "Google Search", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q9366"}, {"@type": "Thing", "name": "Software testing", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Software_testing"}, {"@type": "Thing", "name": "Software testing", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q188522"}, {"@type": "Thing", "name": "Microsoft Project", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Microsoft_Project"}, {"@type": "Thing", "name": "Microsoft Project", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q80336"}] }

Ügynökségként az ügyfelek weboldalainak építése és karbantartása igazi zsonglőrködés. Kezelnie kell mind az ügyfelek, mind a belső csapat tagjainak – például a fejlesztőknek, tervezőknek és szövegíróknak – az adatait. Ennyi csoport munkájának nyomon követése túlterhelőnek, ha nem lehetetlennek tűnhet.

A zavarok gyakran akkor jelentkeznek, amikor az egyes csapatok munkamenete megszakad a más csapatokkal való együttműködés érdekében végzett folyamatos eszközváltások miatt. A projektmenedzserek számára pedig nehéz ezeket a zavarokat azonosítani.

Még a projekt befejezésének érzékelése is kihívást jelent, mivel minden elem különállóan, különböző részlegek eszközeiben található.

A jó hír?

Vannak módszerek, amelyekkel egyszerűsítheti és rendszerezheti a folyamatot, hogy hatékony projektmenedzsment taktikákkal kiváló minőségű weboldalakat szállítson ügyfeleinek. Ebben az útmutatóban olyan eszközöket, sablonokat és tippeket talál, amelyekkel időben és a költségkereten belül szállíthatja le a weboldal-projekteket – és anélkül, hogy a haját tépné.

Mi az a weboldal-projektmenedzsment?

A weboldal-projektmenedzsment az újonnan létrehozott (vagy átalakított) weboldal, céloldal vagy weboldal-funkció tervezésének, építésének és rugalmasságának és sikerének nyomon követésének folyamata.

Más ügyfélmunkákhoz hasonlóan a weboldal-projektmenedzsment is átgondolt erőforrás-elosztást igényel. Egy jó projektmenedzser egyensúlyt teremt a különböző weboldal-feladatok – például SEO-auditok, minőségbiztosítási folyamatok és hibakeresések – között a csapat tagjai között, hogy egyik munkatárs sem legyen túlterhelve vagy alulhasznosítva.

A webdesign-projektmenedzsment megköveteli a projektmenedzserektől, hogy a projekt költségvetését a feladatok között osszák el, és hagyjanak helyet a váratlan kiadásokra. A tipikus ügynökség a következőket tartalmazza weboldal-projektmenedzsment szolgáltatásában:

Weboldal-projektmenedzsment módszertanok

Mielőtt elkezdené az ügyfelek számára a weboldal-projekteket, Önnek és ügynöksége csapatának tagjainak át kell gondolniuk, hogyan szeretnék megközelíteni a munkát. Az összes érintett számára megkönnyíti a dolgot, ha olyan projektmenedzsment módszertant alkalmaznak, amely megfelel a csapatok és az ügyfelek igényeinek.

Például szeretne gyakran együttműködni a helyszíni módosítások során, vagy inkább egy világos projektütemtervet követve, alkalmi beavatkozásokkal szeretné elvégezni a munkát?

A következő két általános folyamat figyelembevételével derítse ki, melyik projektmenedzsment módszertan működik a legjobban a csapatának és ügyfeleinek:

A vízesés módszertan

Példa a vízesés projektmenedzsment folyamatra

A Gantt-diagram keretrendszerben elrendezett megjelenéséről elnevezett vízesés projektmenedzsment módszertan a weboldal-projektmenedzsment hagyományos megközelítése. Lineáris projektmenedzsment folyamatot követ, amelyben a csapat tagjai egyszerre egy-egy projektelemet hajtanak végre.

Az ezt a projektmenedzsment módszertant követő weboldal-projektmenedzsment ügynökségek arra törekszenek, hogy feladataikat a lehető legjobban elvégezzék, mielőtt átadnák azokat a következő csapatnak vagy ügyfélnek. Amint a feladat vagy projekt a következő fázisba lép, a projektcsapat lezárja az előző fázisban végzett változtatásokat.

A projektmenedzsment módszerek közül ez a legalkalmasabb azoknak az ügyfeleknek, akik világosan megértik céljaikat és elképzeléseiket arról, mit akarnak elérni. Az ügynökség és az ügyfél a projekt megkezdése előtt megállapodnak egy előre meghatározott költségvetésben és ütemtervben, így a projekt során kevés lehetőség marad az alkalmazkodásra.

A webfejlesztési projektmenedzsment csapatok általában a legtöbb munkát elvégzik, mielőtt visszajelzést kapnának az ügyféltől, így nagyon kevés lehetőség marad a projekt továbbfejlesztésére.

Mivel minden csapat minden szakaszban tökéletesíti munkáját – ahelyett, hogy ötleteket ismételne –, a vízesés-modellű weboldal-projektek befejezése eltarthat egy ideig. Egyesek szerint ez a módszer irreális, mert a kreatív projektek gyakran fejlődnek a fejlesztés során. A rugalmasabb megközelítést preferáló csapatok gyakran agilis módszertant alkalmaznak.

Bónusz: Webdesign eszközök

Az agilis módszertan a weboldal-projektmenedzsmentben

Példa egy sprint scrum ütemtervre egy agilis projektmenedzsment rendszerben

Az agilis webfejlesztés a projektcsapatok és a projektmenedzserek rugalmasságáról szól. Az ezt a módszert követő ügynökségi csapatok rövid, körkörös ciklusokban, úgynevezett sprintekben dolgoznak egyszerre. A termék fejlesztése során folyamatosan gyűjtik az ügyfelek visszajelzéseit, amelyeket a következő sprintben alkalmaznak.

Az agilis fejlesztés arra összpontosít, hogy gyorsan értéket nyújtson az ügyfélnek, és az idő múlásával tökéletesítse a terméket, ahelyett, hogy egyetlen, teljesen kész végterméket szállítana a kiadás előtt. Ez a projektmenedzsment módszer lehetővé teszi a csapatok számára, hogy időben frissítéseket készítsenek, és a változó piaci igények közepette is relevánsak maradjanak.

A sprintek általában két héttől egy hónapig tartanak. Ez a projektmenedzsment módszer őrültségnek tűnhet, ha Ön hozzászokott ahhoz, hogy a weboldal-projektek 6-12 hónapig tartanak.

Sok agilis csapat azonban kedveli ezt a módszert, mert nem ösztönzi az ötletekhez való ragaszkodást. Emellett arra ösztönzi a projektcsapatokat, hogy eredeti koncepciókat és megoldásokat találjanak. Az agilis csapatok általában agilis sablonokat használnak a sprintekhez, amelyek szilárd alapot biztosítanak a munkához, és a projekt során szoros együttműködést tesznek lehetővé a csapatok között.

Az Agile továbbra is a legkedveltebb projektmenedzsment rendszer.

Az agilis módszertan gyorsan népszerűvé vált a webfejlesztési projektmenedzsment csapatok és az általános fejlesztők körében, mióta 2001-ben megfogalmazták az Agilis Kiáltványban. Valójában egy Digital. ai jelentés szerint a fejlesztők 94%-a használ agilis módszertanokat .

Via Digital. ai

Ezek számos hagyományos fejlesztési keretrendszerre vonatkoznak, mint például a Scrum, a Kanban, a Lean, az Extreme Programming (XP), a Feature Driven Development (FDD), a Crystal és mások. Ugyanezen jelentés szerint a válaszadók 54%-a azt állította, hogy a szervezetükön belül a legtöbb vagy az összes csapat – beleértve a webfejlesztést is – agilis módszereket alkalmaz.

Ez a webfejlesztési folyamat nagyban támaszkodik az ügyfelek visszajelzéseire és a kísérletezésre. Az agilis módszer általában azoknak az ügyfeleknek működik a legjobban, akik rugalmas célokkal rendelkeznek, és hajlandóak gyakran megosztani véleményüket.

A csapatok és a projektmenedzserek koncepcionális együttműködésre támaszkodnak, hogy az ügyféllel együtt iterálva testreszabott megoldásokat találjanak.

A weboldal-projektek menedzsmentjének 9 fázisa ügyfelek számára

A módszertől függetlenül a weboldal-projektmenedzsment az ügyfelek számára általában 9 fázisból áll. Ossza meg ezeket a fázisokat belső webfejlesztő csapatával és ügyfeleivel, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon a projekt során.

A projektmenedzsment szoftverekben való együttműködés a legegyszerűbb módja annak, hogy a funkciók közötti csapatok és a projektmenedzserek zökkenőmentesen haladjanak a weboldal-projektekkel.

1. Weboldal-tervezési kutatás

A webdesign kutatás azzal kezdődik, hogy megismeri ügyfele termékét és iparágát. Ebben a fázisban minden részleg valószínűleg a saját szakterületéhez kapcsolódó kérdésekre koncentrál, de a kutatást a marketingcsapatnak kell vezetnie.

Közös szerkesztés, tipográfiai beállítások és még sok más a ClickUp Docs-ban.

Néhány példa a weboldal-projekt kutatására:

Interjú a weboldalon dolgozó ügyfélcsapat tagjaival: Kérdezze meg őket, hogy milyen feladatokkal foglalkoznak a weboldalon, hogy tudja, kivel kell kapcsolatba lépnie a különböző projektterületek kapcsán. Kérdezze meg őket a weboldallal kapcsolatos korábbi kihívásokról, hogy megtudja, mi az, amit javítani kell.

Az ügyfele jelenlegi ügyfeleinek megkérdezése: Kérdezze meg tőlük, mit értékelnek leginkább az ügyfele márkájában, hogy tudja, mit kell kiemelnie a weboldal szövegében. Kérdezze meg őket az ügyfele weboldaláról is – melyek a weboldal hasznos elemei, és melyek nehezen navigálhatók. Ez az információ alakítja a felhasználói élményt (UX) és a webdesign projektmenedzsment folyamatot, így Kérdezze meg tőlük, mit értékelnek leginkább az ügyfele márkájában, hogy tudja, mit kell kiemelnie a weboldal szövegében. Kérdezze meg őket az ügyfele weboldaláról is – melyek a weboldal hasznos elemei, és melyek nehezen navigálhatók. Ez az információ alakítja a felhasználói élményt (UX) és a webdesign projektmenedzsment folyamatot, így megtalálhatja a hiányosságokat az ügyfelek termékismeretében.

Olvassa el az ügyfele iparágával kapcsolatos hírleveleket és egyéb tartalmakat: Ez a kutatás segít azonosítani azokat a problémákat és Ez a kutatás segít azonosítani azokat a problémákat és jellemzőket, amelyeket szövegíróinak ki kell emelniük az ügyfél weboldalán.

Miután összegyűjtötte ezeket az információkat, kérje meg projektmenedzserét, hogy segítsen összeállítani az információkat egy egyetlen, tömör jelentésbe. Ez a dokumentum kiindulópontként szolgál a csapat együttműködéséhez, miközben weboldal-projektmenedzsment folyamata és az egész csapat egy egységes elképzelést alakít ki a projektről.

A jelentés segítségével a projektmenedzserek meghatározhatják a kulcsfontosságú funkciókat, a projekt eredményeit és a költségvetést az ügyfél weboldal-projektjéhez.

2. Készítsen projektjavaslatot és szerezze meg az ügyfél jóváhagyását

Kutatásai alapján a projektmenedzsereknek együtt kell dolgozniuk a webtervező csapattal a weboldal-projekt javaslatának kidolgozásában. Ez a dokumentumnak tartalmaznia kell a termék pozicionálását, a weboldal legfontosabb funkcióit, az ütemtervet, a fejlesztés egyes fázisainak mérföldköveit, valamint a felhasználói szándékok kielégítéséhez és az ügyfél céljainak eléréséhez szükséges költségvetést.

Példák a ClickUp projektmenedzsment szoftverben szereplő projektmérföldkövekre

Hasznos lehet egy tervezési hangulatlapot is beépíteni a prezentációba, hogy az ügyféllel egyeztesse a kreatív és technikai irányvonalat. A hangulatlapon weboldal témák, színek és tervezési elemek példáit kell bemutatni.

Az ügyfelek jóváhagyják az ajánlásait és a költségvetést – de legyünk reálisak. Az ügyfelek igényei körül lesznek viták. Növelje az ügyfelek bizalmát az Ön tanácsai iránt azzal, hogy kutatási adataival alátámasztja a projektjavaslatát.

A projektmenedzsereknek dokumentálniuk kell a projekt eredményeit. Ez magában foglalja az árakat és a szerződésben megállapodott feltételeket is. Ez elengedhetetlen a weboldal-projektmenedzsmentben, mert nyilvántartásként szolgál, amely minimalizálja a projekt hatókörének kiterjedését a dolgok alakulásával, így a csapatok összehangoltan tudnak dolgozni.

Miután jóváhagyták a projektjavaslatot, állapítson meg költségvetést és belső felelőst minden weboldal-projektmenedzsment feladathoz. Miután a dolgok elindultak, ügynökségének a projektmenedzsment szoftver segítségével követnie kell a tervet.

Számos projektmenedzsment szoftver közül választhat, de mivel egyre több csapat dolgozik egyetlen platformon, olyan szoftverre van szüksége, amely összeköti az összes résztvevőt és elősegíti az együttműködést.

Húzza át a feladatokat a ClickUp táblázatos nézetére az egyszerű szervezés érdekében.

KÖZÖSEN VALÓSÍTSÁK MEG A CÉLOKAT A ClickUp-hoz hasonló projektmenedzsment eszközök feladatok kezelését, valós idejű jelentési műszerfalakat, időkövetést, költségvetés-elosztást, tudásmegosztási dokumentációt és akár drag-and-drop funkciókat is tartalmaznak, hogy a csapatok komolyan hatékonyak legyenek.

3. Készítse el a weboldal szerkezetét és tervezését

Most, hogy mindenki egyetért a weboldal konkrét eredményeivel, itt az ideje elkezdeni ügyfele weboldalának építését! Ügynöksége felhasználói felület (UI) és felhasználói élmény (UX) csapatai a weboldal felépítésének és tervezésének kidolgozásával indítják el a folyamatot.

Oldaltérkép

Ahogyan a házépítés a tervrajzzal kezdődik, amely meghatározza az elrendezést, úgy a weboldal is egy strukturális webhelytérképpel indul. Ügynökségének UI mérnöke elkészíti a webhelytérképet, gondosan megtervezve a webhely navigációjának alapszerkezetét és az információhierarchiát, amelyre a weboldal projektmenedzsment csapatának többi tagja építhet.

Weboldal indítás PERT diagram példa a ClickUp-ban

A webhelytérkép meghatározza ügyfele webhelyének oldalainak összekapcsolódását és tartalmát. Például egy webhelytérkép felvázolhatja, hogy a kezdőlap hogyan tartalmazza a fő navigációs fület, amely az „About” (Rólunk) szakaszhoz vezet.

Meghatározhatja azt is, hogy az „About” (Rólunk) szakasz milyen aloldalakat fog tartalmazni, például egy aloldalt a szervezet történetéről, a munkatársak profiljairól és egy kapcsolatfelvételi oldalt. A projektmenedzsernek azonban megfelelő projektmenedzsment szoftverre van szüksége ahhoz, hogy a mérnökök és a tervezők ugyanazon az oldalon legyenek.

VIZUALIZÁLJA CSAPATKÉNT A fehér táblák rendkívül hatékonyak a weboldal-projektmenedzsment csapatok számára az együttműködés, a részletek kidolgozása és végül a weboldal közös vizualizálása szempontjából. A ClickUp Whiteboards segítségével könnyedén kioszthatja a feladatokat, megjelölheti az érdekelt feleket, vagy egyszerre dolgozhat.

Vázlatok

Ha a webhelytérkép a szerkezeti terv, akkor a vázlatok olyanok, mint a belsőépítész makettjei. Ügynöksége UX-tervezője fogja összeállítani ezeket a weboldal-tervezési maketteket.

A weboldal vázlatai meghatározzák a weboldal vizuális elrendezését és tervezését, valamint annak legfontosabb funkcióit. A vázlatok például meghatározzák a navigációs és CTA gombok elhelyezkedését, a tervezés színeit és a legördülő menük megjelenését.

Könnyedén vázoljon makettrajzokat és vázlatos ötleteket a ClickUp Whiteboards segítségével.

A vázlatok számos embernek segítenek a weboldal-projektmenedzsment és -készítés folyamatában:

Webfejlesztési projektmenedzsment csapat : Világos képet kap a végeredmény megjelenéséről és funkcionalitásáról.

Webdesign projektmenedzsment csapat : Gyűjtsön össze vizuális elemeket a weboldalhoz, és határozza meg a kreatív folyamat során szükséges fontos elemeket.

Az ügyfél: Megnézi, hogyan néz ki a végtermék, és azonosítja azokat a tervezési elemeket, amelyek nem felelnek meg elképzeléseinek.

Mindig kérje meg az ügyfél jóváhagyását, mielőtt a webdesign-projektek túllépnek a vázlatkészítési szakaszon, így a csapatok nem töltenek el számtalan órát felesleges munkával.

4. Tekintse át a struktúrát és a webdesign-t az ügyféllel

Az ügyfél-áttekintő megbeszélés lehetőséget nyújt arra, hogy bemutassa az ügyfélnek a webhely térképét és vázlatát, és megerősítse, hogy csapata helyesen értelmezte a projekt eredményeit. A sikeres projektmenedzsment biztosítja, hogy ezek a lépések összhangban legyenek egymással.

A szerződés feltételeitől függően az ügyfél újabb javítási és felülvizsgálati kört kérhet. Ebben az esetben a projektcsapatnak vissza kell térnie a harmadik szakaszhoz (vagy esetleg a második szakaszhoz, ha a kért változtatások nem tartoznak a projekt hatálya alá).

A kért változtatások elvégzése után mutassa be újra a weboldal felépítését és vázlatát az ügyfélnek jóváhagyásra.

Több csapattag egyszerre szerkeszti a dokumentumot a ClickUp Docs-ban

Dokumentáljon mindent a felülvizsgálati folyamat során, mintha egy teljesen új projektjavaslatról lenne szó.

A projektmenedzsereknek a felülvizsgálati szakaszban meg kell határoznia a dolgokat, és megállapodásokat kell kötniük az ügyféllel, hogy a csapat tagjai ne végtelenül módosítsák a webes projekteket. Ez a projektmenedzsment folyamat elengedhetetlen ahhoz, hogy ne lépjék túl a projekt hatókörét vagy az eredetileg tervezett költségvetést.

Ha a kérések túllépik az eredeti projekt kereteit, fontos kiemelni a kéréssel járó többletköltségeket. Részletes projektmenedzsment eszközzel vizuálisan mutassa meg ügyfeleinek, hogy a kérések hol zavarnák (vagy már zavarták) a projekt ütemtervét.

Használja a ClickUp Gantt-diagram nézetét a feladatok ütemezéséhez, a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez, a határidők kezeléséhez és a szűk keresztmetszetek kezeléséhez.

5. Készítse el a tervezési és szövegelemeket

A szerkezeti elemek elkészülte után a grafikai tervező és a szövegíró csapat tagjai kidolgozhatják a vázlatos tervek kreatív elemeit. A sikeres projektmenedzsment a bonyolult webes projektekhez rendelt, részletes követelményekkel kezdődik.

A grafikai tervezőcsapat tagjainak meg kell alkotniuk a weboldal tervezéséhez szükséges vizuális elemeket, például:

Animációk

Képek

Grafikus illusztrációk

Tipográfia

Ikonok

Textúrák

Keretek

A kulcsfontosságú tényezők, amelyeket minden tervezési elemnek figyelembe kell vennie, a közönség demográfiai adatai és a márka identitása. A tervezési elemek ugyanolyan fontosak a márka üzenetének közvetítésében, mint a használt szavak.

A vizuális elemeknek világosaknak és vizuálisan vonzónak kell lenniük, hogy a felhasználó megálljon és fontolóra vegye a tartalom elolvasását, különösen a gyorsan görgető mobil felhasználók esetében. Weboldal-projektmenedzsment folyamatában a megfelelő eszközöket kell használnia ezeknek a konkrét változtatásoknak vagy tervezési elemeknek a megjegyzéséhez.

A ClickUp megjegyzés funkciója lehetővé teszi a csapatok számára, hogy megjegyzéseket fűzzenek a fájlokhoz, így gyorsabbá téve az együttműködést.

A webdesignerek könnyedén kommunikálhatnak egymással megjegyzések, hozzárendelt kommentek és egyéb eszközök segítségével. A ClickUp weboldal-projektmenedzsment szoftvere segít a csapatoknak növelni hatékonyságukat azáltal, hogy csökkenti a stresszt, ami abból fakad, hogy ki mit kért pontosan.

Következő lépés a szövegíró csapat, amely átnézi a tervezési vázlatokat, és kitölti a szöveget az egyes elemekhez, például a szövegdobozokhoz és a gombokhoz. A projektmenedzsereknek gondoskodniuk kell arról, hogy a szövegíró csapat tagjai illeszkedjenek a márka hangvételéhez és stílusához, és kövessék a weboldalon alkalmazandó SEO-gyakorlatokat. Ez lehetővé teszi a keresőmotorok számára, hogy könnyen indexeljék a weboldalt.

Ha a keresőmotorok könnyen indexelik a weboldalt, akkor nagyobb eséllyel fog magasabb pozíciót elérni a keresőmotorok találati oldalán (SERP) a releváns kulcsszavakkal.

6. Fejlessze a weboldalt

Most, hogy a struktúra és a tervezés elkészült, ügynöksége fejlesztői csapata végre nekiláthat a munkának, hogy az ügyfél weboldala valósággá váljon! Végre látja, hogy a hatékony projektmenedzsment folyamat a helyére kerül?

Reméljük, hogy így lesz! Mert most a fejlesztői csapat, amely általában két csoportra oszlik, specializálódhat a weboldal különböző részeire.

Back-end szoftverfejlesztők : Gyakran építik a weboldal funkcionális részeit, mint például : Gyakran építik a weboldal funkcionális részeit, mint például az analitikai nyomon követés vagy a SCHEMA kód és a rich snippetek , hogy javítsák a SEO-t. Front-end fejlesztők: Általában a weboldal vizuális elemeit, például a színeket és betűtípusokat alakítják ki, miközben a tervezési elemeket és a weboldal szövegét is kitöltik.

Vagy, ha kisebb csapata van, lehet, hogy van egy mindenhez értő fejlesztője, akit „full-stack fejlesztőnek” neveznek, és aki a weboldal front-end és back-end részét is meg fogja építeni.

Hozzon létre tökéletes agilis munkafolyamatot, és építsen fel egy rugalmas Kanban rendszert, hogy vizualizálja munkáját és javítsa a projektmenedzsmentet a ClickUp Board View segítségével.

A fejlesztőcsapat úgynevezett „sandbox környezetben” kezdi el a weboldal építését. A fejlesztőcsapat a sandbox környezetben kipróbálhat különböző bővítményeket, szoftverintegrációkat és függőségeket, hogy megtalálja a legjobb megoldásokat és funkciókat.

A fejlesztés előrehaladásának biztosítása érdekében weboldal-projektmenedzsment csapatának világos tervre és a projekt minden egyes aspektusáért felelős feladatok tulajdonosaira lesz szüksége. Ezenkívül minden feladatot és feladat tulajdonosát a projektmenedzsereknek kell meghatározniuk a kommunikációt központosító projektmenedzsment eszközökben.

Ez segít a projektmenedzsernek nyomon követni a költségvetést, a határidőket és a teljes weboldal-projektmenedzsment folyamat eredményeit.

7. Tesztelje a weboldalt

Miután a weboldal elérte végleges formáját, készen áll arra, hogy jelszóval védett staging oldalra kerüljön. A staging környezetben a fejlesztőcsapat tesztelheti a kulcsfontosságú funkciókat anélkül, hogy ez hatással lenne az élő oldalra.

A projektmenedzsereknek gondoskodniuk kell arról, hogy fejlesztői csapatuk először linkek tesztelését, böngészők közötti hibakeresést és biztonsági tesztelést végezzen. Ezután az UX-csapat elvégezheti saját tesztjeit, például:

Szemmozgás-követés

Használhatósági felmérések

Kattintás és görgetés hő térkép

Sebességtesztek

Ezek a tesztek kissé bonyolultak, ezért előfordulhat, hogy külső szolgáltatót kell felvennie segítségül. De még így is integrálnia kell a kedvenc projektmenedzsment eszközével.

A ClickUp több mint 1000 integrációt támogat, beleértve a Zoomot, a Google Drive-ot, a Slacket és a Microsoft Teams-t, hogy egyszerűsítse munkafolyamatait.

Ezek a fejlesztői és UX-tesztek segítenek ügynökségének azonosítani azokat a módszereket, amelyekkel erősítheti az ügyfél weboldalát és nagy teljesítményűvé teheti azt. A projektmenedzserek érdemesnek tartják egy sebességteszt elvégzését, hogy megnézzék, szükséges-e bizonyos képfájlok tömörítése. A szemmozgás-követés révén kiderülhet, hogy a CTA-kat a oldal egy másik részére kell-e áthelyezni.

8. Végső ügyfél-áttekintés

Amikor belső csapata elkészítette a weboldalt, a projektmenedzsereknek ideje megszerezni az ügyfél végleges jóváhagyását. Az ügyféllel való találkozás előtt küldjön el egy linket a staging webhelyre, hogy áttekintse azt, és összeállítsa a kérdéseit vagy aggályait.

Ezután találkozzon az ügyféllel, hogy elmagyarázza az egyes webhelyelemek mögött rejlő értéket, és megválaszolja az ügyfél kérdéseit. Ha az ügyfél változtatásokat kér, végezze el a módosításokat, és küldje vissza azokat az ügyfélnek végső ellenőrzésre.

Miután az ügyfél jóváhagyta a végleges verziót, állapodjon meg a bevezetés dátumáról.

Tervezési jóváhagyási munkafolyamat a ClickUp Mind Maps alkalmazásban

TÉRKÉP-MÓDOSÍTÁSOK ÁTTEKINTÉSRE KÉSZ A ClickUp Mind Maps segít a tervező és fejlesztő csapatoknak a weboldal-projektek, ötletek vagy meglévő feladatok szervezésében és tervezésében a legrészletesebb vizuális ütemtervben. Könnyedén ábrázolhatja a weboldal feladatok közötti kapcsolatokat, hogy ügyfelei a legjobb élményt kapják az új vagy átalakított weboldal átadásakor.

9. Indítsa el a weboldalt!

Amikor az oldal végleges jóváhagyást kap az ügyféltől, itt az ideje felkészülni a bevezetés napjára! A fejlesztőcsapatnak és projektmenedzsereiknek csak néhány utolsó lépést kell elvégezniük a bevezetéshez:

Töltse fel a weboldalt az ügyfél webtárhely-platformjára, és csatlakoztassa azt az ügyfél tartalomkezelő rendszeréhez (CMS). Regisztrálja a webhely domainjeit az ügyfél internetes szolgáltatójánál (ISP), ha még nem tette meg. Töltse fel a webhely térképét a Google Search Console-ba, hogy a webhely a lehető leggyorsabban indexelésre kerüljön és megjelenjen a keresőmotorok találati oldalain (SERP). Kattintson a „Közzététel” gombra!

Így, egyszerűen, a semmiből hozott létre egy weboldalt.

7 ingyenes és hasznos weboldal-projektmenedzsment sablon

A projektmenedzsereknek mindig szükségük van olyan módszerekre, amelyekkel hatékonyabban tudnak együttműködni a webfejlesztő csapatokkal és az ügyfelekkel. Miért ne használna tehát egy projektmenedzsment sablont a szervezési és tervezési folyamatok felgyorsításához?

Íme a hét kedvenc weboldal-projektmenedzsment sablonunk:

1. ClickUp tartalomkezelési sablon

Használja a ClickUp tartalomkezelési sablont, hogy több csatornán keresztül megtekintse az egyéni naptárakat.

A projektmenedzserek minden tartalmi kérést könnyedén hozzárendelhetnek a megfelelő folyamathoz, így biztosítva, hogy az érdekelt felek vagy a feladat tulajdonosai ne hagyjanak ki semmit. Ez elengedhetetlen, ha tartalmi feladatokat osztasz szét az ügynökség csapataid között.

Ezenkívül a ClickUp tartalomkezelési sablon segít a projektmenedzsereknek minden eseményt naplózni, hogy elkerüljék a szűk keresztmetszeteket, és új kérések felmerülése esetén felkészüljenek a hatókör kiterjesztésére. A Naptár nézet funkcióval áttekintést nyújt, így mindenki naprakész információkkal rendelkezik.

2. ClickUp webhelytérkép-tábla sablon

Tervezze meg webhelye térképének vizuális ábrázolását ezzel a könnyen használható sablonnal.

Kétségtelen, hogy milyen nehéz lehet egy új weboldalt a semmiből felépíteni. A weboldal-projektmenedzsment egyik legnehezebb aspektusa a weboldal térképének megértése és – ami még fontosabb – megtervezése.

Használja a ClickUp webhelytérkép-sablonját útmutatóként a céloldalak, a felhasználói élmények és a webhelyen feltüntetendő témák szervezéséhez. Ne egy üres képernyőről kezdje el a webhelytérkép elkészítését, hanem használja ezt a sablont a ClickUp egyszerű és rendkívül vizuális Whiteboard funkciójának tervezéséhez.

3. ClickUp PMO csapat sablon

A ClickUp PMO Team Template egyszerűsíti a projektmenedzsment, a programmenedzsment és a portfóliómenedzsment igényeit azáltal, hogy lebontja a korlátokat és lehetővé teszi a gyors végrehajtást.

A PMO Team Template lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy a projekteket 14 testreszabható állapotra és hat különböző nézetre bontsák, így maximalizálva a weboldal-projektmenedzsment folyamat optimalizálását.

Ez a sablon ideális azoknak a csapatoknak, akik világos betekintést szeretnének nyújtani a projekt eredményeibe, állapotába és általános hatókörébe, hogy könnyedén nyomon követhessék és kezelhessék a feladatokat.

4. ClickUp Agile Scrum menedzsment sablon – Whiteboard nézet

Használja a Whiteboard nézetet a projekt tervezéséhez és a munkafolyamatok optimalizálásához az agilis folyamatban, hogy átláthatóbb képet kapjon.

Azok számára, akik intuitív és vizuális megközelítést szeretnének az agilis projektmenedzsmenthez, ez a sablon tökéletes kiindulópont. Adjon csapatának lehetőséget, hogy megosztassa észrevételeit, így könnyedén átállíthatja a csapat tagjait az adott webes projekt igényeihez.

A jó hír ezzel a sablonnal kapcsolatban, hogy segítségével néhány perc alatt egyszerűen megvalósíthat egy alapvető agilis munkafolyamatot. Ugyanakkor, ha valami komolyabbat keres, akkor is használhatja ezt a sablont komplex agilis munkafolyamatokhoz.

A ClickUp Agile Scrum menedzsment sablon Whiteboard nézetének használatával a projektmenedzserek pontosan megismerhetik a munkafolyamatot, hogy rangsorolhassák a kéréseket és feladatokat, miközben sikeresen szervezik a sprinteket, a webdesign-t és a fejlesztői megbeszéléseket.

5. ClickUp weboldal munkaterület sablon

Dokumentáljon mindent, ami szükséges a következő weboldal-készítés során a hatókör kiterjedésének megakadályozásához.

A projektmenedzserek számára a feladatköri eltérés elkerülhetetlennek tűnhet, de következő weboldal-projektjénél kezdje azzal, hogy mindent dokumentál a ClickUp feladatköri sablonban. Ez segít összehangolni ügynöksége minden tevékenységét az ügyfelei elvárásaival.

Segítsen ügyfeleinek megérteni, hogy pontosan mit csinál, és hogy az milyen áron jár. Emellett a ClickUp Docs-ban egyszerűen hozzárendelhet felhasználókat a megjegyzésekhez, így a következő fázisba való továbblépéshez szükséges információk megtalálása nem akadályozza a csapat együttműködését.

6. ClickUp weboldal-tervezési projektterv sablon

Tervezze meg a webdesign munkafolyamatával kapcsolatos minden teendőt, hogy semmi ne maradjon ki.

A ClickUp weboldal-tervezési projektterv-sablonja naplóként szolgál minden, a weboldal fejlesztése során végrehajtott művelethez. Ha mindent a megfelelő folyamat felelősének rendelünk hozzá, biztosak lehetünk benne, hogy semmi sem marad figyelmen kívül.

Használja a Kanban táblát, vagy tervezze meg weboldal-tervezési feladatait a lista nézetben. A ClickUp segítségével több mint 15 nézet közül választhat és testreszabhatja azokat, így projektmenedzsment platformunk pontosan úgy működik, ahogyan Ön szeretné.

7. ClickUp hibajelentési és problémakövetési sablonja

Kövesse nyomon és figyelje weboldalának hibáit és problémáit, és könnyedén rendelje hozzá őket csapatához.

Senki sem szeretne olyan weboldalt indítani, amelyen végtelenül sok hibát kell kijavítani. Használja a ClickUp hiba- és probléma-nyomkövető sablont, hogy minden naplózva, nyomon követve és megfelelően delegálva legyen a fejlesztőknek egyetlen projektmenedzsment eszközben.

ClickUp: a legjobb weboldal-projektmenedzsment alkalmazás a csapatának

Talán azt gondolja, hogy ez könnyebb mondani, mint megcsinálni – különösen, ha több, egymástól független eszközzel kezeli az ügyfelek weboldal-projekteit. A helyzet az, hogy amikor a projektmenedzserek olyan együttműködési szoftverekkel dolgoznak, mint a ClickUp, a sikeres projekt menedzselése olyan egyszerű, mint megnyitni a ClickUp alkalmazást.

Ha a ClickUp-ot használja projektmenedzsment platformként, könnyedén:

Kövesse nyomon a költségvetéseket

Figyelje a projekt ütemtervét

Kövesse nyomon a teljesítések befejezését

Címkézze meg a belső és külső csapat tagjait

Kérjen visszajelzést az ügyfelektől

És még sok minden más!

Szeretné kipróbálni? Töltse le még ma teljesen ingyen a ClickUp alkalmazást, vagy kezdje el használni a fent említett hasznos sablonjaink egyikét!