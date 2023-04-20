Mi az erőforrás-elosztás? Teljes útmutató a maximális hatékonysághoz

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi az erőforrás-elosztás?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Az erőforrás-elosztás az a folyamat, amelynek során azonosítják az összes rendelkezésre álló erőforrást – legyen az munkaerő vagy pénz – egy projekthez, majd stratégiailag hozzárendelik azokat olyan feladatokhoz, amelyekkel a legjobban ki tudják aknázni azok potenciálját. " } } ] }

Képzelje el a következő helyzetet: partit rendez. A háza tele van ünneplő vendégekkel. Valaki azt mondja: „Éhes vagyok... Rendeljünk pizzát!”

Próbálja kitalálni, hogy hány pizzát rendeljen. Ha túl sokat rendel, napokig a maradék pepperónit fogja enni. Ha túl keveset rendel, néhány vendége nem kap majd szeletet.

De a pultfelület és a pénztárcádban lévő pénz is korlátozza a lehetőségeidet.

Hogyan lehet mindenkit ellátni, és közben a lehető legtöbbet kihozni a pénzből?

A rendezvények szervezőihez hasonlóan minden projektmenedzsernek tudnia kell, hogyan kell bölcsen elosztani az erőforrásokat. Nincs olyan projekt, amelynek korlátlan költségvetése vagy csapatmérete lenne, de az erőforrások elosztásával maximalizálhatja a termelékenységet és a projekt sikerét.

A legfontosabb a alapos felkészülés és a stratégiai tervezés, hogy a lehető legjobban kihasználhassa a rendelkezésre álló erőforrásokat.

Ismerje meg, hogyan oszthat el elegendő erőforrást az összes projektjéhez, hogy elvégezze a munkát – és mindenki kapjon egy szelet pizzát. Bulizzunk!

Mi az erőforrás-elosztás?

Az erőforrás-elosztás az a folyamat, amelynek során azonosítja az összes rendelkezésre álló erőforrást – legyen az munkaerő vagy pénz – egy projekthez, majd stratégiailag hozzárendeli azokat olyan feladatokhoz, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy a legjobb munkát végezzék.

Azoknál az ügynökségeknél, amelyek több ügyfél számára több projektet is egyszerre kezelnek, az erőforrások elosztása kulcsfontosságú ahhoz, hogy a kreatív káoszban rendet lehessen teremteni. Ha a megfelelő személyt vagy erőforrást a megfelelő projekthez rendeljük, végül mindenki boldogabb lesz. A munkatársai azoknak a projekteknek a megvalósításán dolgozhatnak, amelyekhez a legalkalmasabbak, így az ügyfelek valószínűleg magas színvonalú projekttermékeket és eredményeket kapnak.

A projektek fejlődésével és az ügyfelek elvárásainak változásával az erőforrásokat újraelosztják, hogy a projekt ütemterve szerint haladjon a munka.

Mi számít erőforrásnak?

Az erőforrások a feladatok vagy projektek elvégzéséhez szükséges összes vállalati eszköz. Ezek közé tartozhatnak:

Egyéni személyek

Csapatok vagy osztályok

Költségvetés

Idő

Hardver és szoftver

Ingatlan

Folyamatok

Szellemi tulajdon

Technikák és készségek

Ki felelős az erőforrások elosztásáért?

Általában a projektmenedzserek felelősek az erőforrások elosztásáért, mivel ők rendelkeznek a legjobb áttekintéssel és ellenőrzéssel a projektköltségvetések, a munkaterület és a feladatkezelés terén. A nagy szervezetek azonban ezeket a feladatokat több szerepkör között oszthatják meg, vagy külön erőforrás-kezelési részlegeket hozhatnak létre.

A hatékony erőforrás-elosztás előnyei

Az erőforrások nem megfelelő elosztása olyan, mintha egyetlen embert küldene el tíz pizzát elhozni, míg a többi 15 ember otthon beszélget. Az egyetlen embernek sokkal több erőfeszítést és időt kell fordítania a pizzák elhozására, ami azzal a kockázattal jár, hogy mindenki hideg pepperónival kell beérje.

Kár!

Miért ne küldene három embert segíteni, hogy mindenki minél hamarabb élvezhesse a meleg szeletet?

Használja a ClickUp munkaterhelés-nézetét, hogy lássa, ki halad előre és ki marad le, és egyszerűen húzza át a feladatokat az erőforrások újraelosztásához.

Az erőforrás-elosztás lehetővé teszi, hogy munkaerejét, pénzét és eszközeit teljes potenciáljukban kihasználja, így ügyfelei valószínűleg magas színvonalú munkát kapnak. Ugyanakkor ügynöksége a munka egyenletes elosztásával minimalizálja a csapat kiégését.

Az erőforrás-elosztás további előnyei:

Maximalizálja a hatékonyságot. Az erőforrás-elosztás segít az ügynökségnek annyi projektet vállalni, amennyit a csapatai képesek kezelni – nincs többé elvesztett lehetőség a túlzott létszám miatt, vagy projektkudarcok a létszámhiány miatt.

Elősegíti az együttműködést . Az ügyfél és a csapata tudja, ki milyen feladaton dolgozik, mert a feladatokat és a felelősségeket egyértelműen megosztotta a csapat tagjai között. . Az ügyfél és a csapata tudja, ki milyen feladaton dolgozik, mert a feladatokat és a felelősségeket egyértelműen megosztotta a csapat tagjai között.

Növelje ügynöksége profitrátáját. Hozza ki a legtöbbet az egyes projektek költségvetéséből, és tartsa kézben a személyzeti költségeket.

Növeli az ügyfelek elégedettségét. Jobb projekt eredményeket érhet el, ha a projekteket a terv szerint haladnak, és minden feladatra a megfelelő embereket osztja be.

Hogyan kell kezelni az erőforrásokat és meghatározni az ügyfelek elvárásait?

Mivel az erőforrás-elosztás egy adott időpontban felméri a projekt rendelkezésre álló erőforrásait, ez egy rövid távú terv, de hosszú távú hatása van. Ez egy kritikus eszköz a kapacitástervezéshez és az ügyfelek elvárásainak kezeléséhez. Hatékony erőforrás-elosztással a projekt rendelkezik mindennel és mindenkivel, amire szüksége van a sikerhez, beleértve a megfelelő erőforrásokat és a reális időkeretet.

Egy séf sem kezd el főzni anélkül, hogy elképzelné, mit fog főzni, igaz?

Hasonlóképpen, a projektmenedzsment első lépése a projekt hatókörének meghatározása. A projekt hatókörének megértése nélkül lehetetlen döntéseket hozni az erőforrások elosztásáról!

A projekt hatókörének részeként meg kell határoznia a következőket:

A ClickUp egyetlen gombnyomással megtekintheti a kritikus útvonalon maradt feladatok alapján a munkaterhelését!

A projekt hatóköre segít Önnek egy új projekt magas szintű megtervezésében és megértésében. Használja ezt az információt a következőkre:

Tervezze meg, hogy hány erőforrásra lesz szüksége a projekt elvégzéséhez a rendelkezésre álló időkereten belül.

Ossza fel a projektet kisebb feladatokra

Döntse el, hogyan osztja el ezeket a feladatokat a csapat tagjai között.

Vegye számba erőforrásait

Mielőtt kiválasztaná a pizza feltéteit, tudnia kell, hogy milyen feltétek állnak rendelkezésre, és hogy mindenki milyen ízléssel rendelkezik. Hasonlóképpen, ahhoz, hogy kiválaszthassa a munkához legalkalmasabb erőforrásokat, először meg kell értenie, hogy ki mit tud a legjobban, és milyen munkát szeret végezni.

A projekttervezés során meg kell értenie csapata képességeit és a rendelkezésére álló erőforrások minőségét . Így az erőforrásokat a leghatékonyabb módon tudja elosztani.

Melyek az erősségeik és fő szakterületeik? Illessze projektje követelményeit azokhoz az erőforrásokhoz, amelyekkel ezeket a követelményeket teljesíteni tudja.

Tegyük fel, hogy projektje egy üzleti intelligencia szektorban működő B2B SaaS ügyfél számára fizetésenkénti kattintásos hirdetési kampányt foglal magában. Ügynökségénél két PPC-menedzser dolgozik: Jason, aki korábban már dolgozott más B2B technológiai ügyfelekkel, és Sara, aki főként B2C közvetlen értékesítési ügyfelekkel dolgozott.

Sara azt mondja, hogy kevésbé érzi magát otthonosan ennek az ügyfélnek a PPC-jét kezelni, mert nem sokat tud a B2B szoftverekről, és még kevésbé egy olyan magasan technikai iparágról, mint a BI. Jason viszont biztos abban, hogy ő a megfelelő személy a feladatra, mivel már van tapasztalata a B2B területén.

Ehhez a projekthez mindenképpen Jason-t szeretnéd beosztani!

Milyen rendelkezésre állás és sávszélesség jellemzi az erőforrásait? A csapat tagjai ritkán dolgoznak egyszerre csak egy feladaton, de mindenkit korlátozza a heti vagy napi munkaidő. Biztosítani szeretné, hogy csapata elegendő munkaidővel rendelkezzen az adott projekthez.

Használja a ClickUp munkaterhelés-nézetét, hogy lássa, ki halad előre és ki marad le, és egyszerűen húzza át a feladatokat az erőforrások újraelosztásához.

Ne feledje, hogy a tervezett vagy nem tervezett távollétek hatással vannak a rendelkezésre állásra, ezért a feladatokat a vészhelyzetekre is figyelemmel kell kiosztani. Az alkalmazottak fizetett szabadságot vagy betegszabadságot vehetnek ki (és ki is kell venniük), ami azt jelenti, hogy azokon a napokon nem állnak rendelkezésre.

A megbeszélések még a szokásos munkanapokon is elvonhatják a munkavállalókat a projekt feladataitól. Ráadásul mindenkinek szüksége van legalább 15 percre a nap folyamán, hogy sétáltassa a kutyáját vagy megigyon egy fűszeres sütőtökös lattét!

Soha ne osztjon el túl sok erőforrást. A túlzott erőforrás-elosztás kiégéshez és alacsonyabb termelékenységhez vezethet. A projekt sikere soha nem érheti meg a csapat boldogságának és hasznosságának feláldozását.

Az erőforrások elosztásakor vegye figyelembe a naptárakat és az ütemterveket, és az erőforrások rendelkezésre állásának megfelelően módosítsa az idővonalakat. Optimalizálja az erőforrások kihasználtságát, hogy projektjei mindig pontosan azzal rendelkezzenek, amire szükségük van.

A feladatok közvetlen kiosztása a csapat tagjainak a teljes átláthatóság érdekében

Miután megismerte, mire képes a projektcsapata, a következő lépés az, hogy a tagok képességei és rendelkezésre állása alapján a megfelelő feladatokat ossza szét közöttük.

Készítse fel csapatát a sikerre! Adjon meg minél több információt, hogy mindenki tisztában legyen a tőle elvárt feladatokkal. Tisztázza az egyes feladatokhoz szükséges összes részletet: a felelősségi köröket, a várt eredményeket és a határidőket.

A ClickUp segítségével könnyedén feloszthatja projektjét kisebb részekre feladatok, alfeladatok és ellenőrzőlisták segítségével. Ezután néhány kattintással gyorsan kioszthatja az egyes feladatokat csapattagjainak!

Íme egy részletesebb áttekintés:

ClickUp feladatok : Bontsa fel projektjeit megvalósítható feladatokra és alfeladatokra, amelyeket könnyedén kioszthat csapattagjainak. Csapata mostantól lépésről lépésre dolgozhat az egész projekten. Bontsa fel projektjeit megvalósítható feladatokra és alfeladatokra, amelyeket könnyedén kioszthat csapattagjainak. Csapata mostantól lépésről lépésre dolgozhat az egész projekten.

ClickUp ellenőrzőlisták : Készítsen egyszerű teendőlistákat, amelyeket csapata gyorsan kipipálhat, ahogy haladnak a feladatokkal. Használja ezeket a listákat a lépések megtervezéséhez, a minőség-ellenőrzéshez és a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez.

Konvertálja a megjegyzéseket ClickUp feladatokká, vagy rendelje hozzá őket, hogy gondolatai azonnal cselekvési tételekké váljanak.

Bizonyos feladatokhoz egy személy egyszerűen nem elég – különösen, ha szoros határidőkkel kell számolni.

Szerencsére a ClickUp több felhasználóval történő hozzárendelésének köszönhetően szükség esetén gyorsan több embert is hozzárendelhet egy feladathoz. Így legközelebb, amikor egy feladathoz további segítségre lesz szükség, pillanatok alatt hozzárendelheti őket.

Több személyt rendeljen ugyanahhoz a feladathoz a ClickUp-ban

Tervezzen a függőségek figyelembevételével, hogy elkerülje a korlátozott erőforrások túlzott felhasználását.

A pizzásfiú nem érheti el az ajtót, ha nem tud parkolni. Ha a felhajtó tele van, akkor a pizza parti elmarad – és ez egyszerűen nem jöhet szóba.

Hasonlóképpen, a projektekben is vannak függőségek – a feladatok és az erőforrások közötti kapcsolatok, amelyek befolyásolják az erőforrások rendelkezésre állását.

Vegye figyelembe az erőforrás-függőségeket, amikor több feladat ugyanazt a korlátozott erőforrást igényli. Tegyük fel, hogy péntekig 10 új grafikára van szüksége, de a csapatban csak egy tervező van, aki már más projektekhez van beosztva szerdáig.

Ebben az esetben módosítania kell a projekt ütemtervét, hogy reálisan figyelembe vegye csapata korlátozott rendelkezésre állását. Vagy vegyen fel egy másik grafikust, akár teljes munkaidőben, akár szabadúszóként, hogy biztosítsa a határidők betartásához szükséges támogatást.

Átütemezheti a függőségeket, hogy láthatóvá tegye a határidőváltozások hatását a feladatokra a ClickUp Gantt-nézetében.

Feladatok függősége akkor is előfordul, amikor egy feladat előrehaladása egy másik feladat előrehaladásától függ. Például meg kell várnia az ügyfelek visszajelzését, mielőtt a kérésüknek megfelelően befejezné a projekt átdolgozását. Mintha egy darab pizzatésztát tökéletes pizzává nyújtana, mielőtt ízletes feltéteket adna hozzá!

Osztja el és ütemezze a feladatokat ezeknek a függőségeknek megfelelően. Figyeljen az esetleges szűk keresztmetszetekre, és gondoskodjon arról, hogy senki ne kelljen túl sokáig másokra várnia. Tartson folyamatos kapcsolatot a függőben lévő feladatokkal és intézkedési pontokkal kapcsolatban, és a projekt késedelmeivel kapcsolatban megfelelően módosítsa az elvárásokat.

Fontolja meg egy Agile vagy Scrum projektmenedzsment módszertan bevezetését a függőségek kiküszöbölése vagy megkerülése érdekében.

A ClickUp függőségek funkciója segít megtervezni a feladatok és erőforrások közötti kapcsolatokat. Így figyelemmel kísérheti az összes projektfüggőséget, mielőtt azok akadályt jelenthetnének.

Íme néhány további módszer, amellyel a függőségek segítik csapatának koncentrációját:

Mindenki mindig tudja, mi a legfontosabb, mire kell várni, és mi következik a sorban. Kevesebb félreértés, több elvégzett munka!

A ClickUp értesíti a megbízottakat, amikor feloldják a feladataikat, vagy hozzáadnak vagy eltávolítanak függőségeket. Ezzel megszűnik a „várakozás , így a csapat tagjai addig kizárólag a végrehajtható feladatokra koncentrálhatnak.

Figyelmezteti az embereket, mielőtt lezárnák azokat a feladatokat, amelyek más feladatokra várnak, megakadályozva ezzel, hogy kihagyjanak vagy elfelejtsenek fontos követelményeket.

A függőségeket manuálisan vagy vizuálisan is hozzáadhatja az egyes feladatokhoz, ha a Gantt-diagramon összekapcsolja a feladatokat.

Mutassa meg a feladatok és a mérföldkő feladatok közötti kapcsolatokat a ClickUp Gantt-nézetében.

Kövesse nyomon az előrehaladást, és ennek megfelelően ossza újra az erőforrásokat.

Ideális esetben meghatározza a projekt erőforrásait, és minden a terv szerint halad. Ha azonban késedelmek vagy változások lépnek fel, előfordulhat, hogy újra kell osztania az erőforrásokat.

Ne ess kétségbe! Az újraelosztás az erőforrás-gazdálkodás természetes része.

Az első lépés az, hogy szemmel tartsa a csapat kapacitását, mivel ez összefügg a projekt követelményeinek teljesítésével. A jelenlegi kapacitás felmérése során tegye fel magának a következő kérdéseket:

Vannak túlterhelt csapat tagok?

Van olyan alkalmazottja, aki hirtelen nem áll rendelkezésre olyan ellenőrizhetetlen tényezők miatt, mint internetkimaradás, kilépés vagy áthelyezés egy másik projektbe?

Veszélyben vannak a legfontosabb mérföldkövek?

Változott a projektje hatóköre, és ez váratlan, további munkát igényel?

Ha igen, akkor a következő lépés a változások közlése az ügyféllel vagy a projekt érdekelt feleivel. Tájékoztassa őket a projekt előrehaladásáról a lehető leghamarabb és a lehető leggyakrabban, beleértve a hatókör esetleges változásait vagy késedelmeket is.

Ez segít a várakozások kezelésében, így az érdekelt felek kevésbé lesznek felkészületlenek, csalódottak vagy meglepődve a változások vagy visszaesések miatt.

Az erőforrás-elosztási folyamat magában foglalhatja a projekt újratervezését és további csapattagok felkutatását, akik segítenek a plusz munkában. Egyes cégek tartalék erőforrás-elosztási tervet készítenek, amelyben meghatározzák azokat a releváns képességekkel rendelkező alkalmazottakat, akik szükség esetén be tudnak ugrani, vagy fenntartanak egy szabadúszókból álló csoportot, akik azonnal segítséget tudnak nyújtani.

Lehet, hogy a projekt összes feladatának ütemtervét és határidejét is módosítania kell, hogy azok tükrözzék csapata kapacitását és figyelembe vegyék a váratlan késedelmeket.

Az erőforrások elosztása önmagában, valamint a feladatok újraelosztása a folyamat során sok munkával járhat, de nem feltétlenül nehéz munka!

Fontolja meg olyan erőforrás-kezelő eszközök használatát, amelyek központosított áttekinthetőséggel segítik csapatát a feladatok nyomon követésében. Nincs szükség a különböző táblázatok, dokumentumok és post-it cetlik felkutatására, vagy a csapattagok naptárai közötti állandó váltogatásra.

Lehet, hogy elfogultak vagyunk, de úgy véljük, hogy a ClickUp egy kiváló (merjük mondani, hogy a legjobb?) erőforrás-elosztási eszköz. Minden információt egy helyen összegyűjt, így valós időben követheti nyomon az előrehaladást és a csapat kapacitását. Testreszabható irányítópultokat hozhat létre, hogy lássa, hogyan teljesít a csapata, és hol maradhatnak le.

Diggs így használja a ClickUp alkalmazást, hogy nyomon kövesse projektjeit. Az eredmény? Nagyobb átláthatóság a munkaterhelés kezelésében, kevesebb időt vesz igénybe a kommunikáció, és mindenki ideje produktívabban használható fel.

Mi ezt győzelemnek neveznénk!

Minimalizálja a hatókör-kiterjedést

Rendelhet annyi pizzát, amennyit elégnek tart a vendégei számára, de nem mindig lehet előre megmondani, hogy mennyit fognak enni. Mi történik, ha váratlanul elfogy a pizza?

A (érthető) könnyek elhullajtása után most át kell állnia a sebességváltóra, hogy elérje célját, és minden vendégét ellássa étellel.

Ez egy scope creep eset – egy projekt, amely túllép az eredeti határain, és további erőforrásokat igényel, beleértve extra időt, pénzt és munkaerőt. A scope creep veszélyezteti a projekt sikerét azzal, hogy extra munkát ró a projektre anélkül, hogy meghosszabbítaná a projekt időtartamát, ami extra nyomást gyakorol a csapat tagjaira, hogy kevesebb idő alatt többet teljesítsenek.

A projekt hatókörének leírásában szigorú határokat szabva megpróbálhatja megakadályozni a hatókör kiterjedésének növekedését, de ez néha elkerülhetetlen. Ilyen esetekben a jó változáskezelés olyan struktúrákat és folyamatokat hoz létre, amelyek enyhítik a hatókör kiterjedésének növekedését.

Meghatározza azokat az elvárásokat, hogy a döntéshozók a lehető leghamarabb tájékoztassák Önt a hatókör változásairól, és megadják Önnek a szükséges teret és időt az erőforrások újraelosztásához vagy kiegészítéséhez.

Fontos, hogy kövessük az áramlatot, de ugyanolyan fontos, hogy megakadályozzuk a csapat túlterhelését és a túlmunka kialakulását! Végül is nekik is van egy pizza partira menniük.

Erőforrás-elosztási példák és sablonok

Tegyük fel, hogy Ön egy projektmenedzser, aki a Marinara, egy mobil Pomodoro időzítő termelékenységi alkalmazás influencer marketing kampányának elindításáért felelős. Íme egy példa arra, hogyan nézhet ki az erőforrás-elosztási terve:

Határozza meg a projekt hatókörét: A negyedik negyedévben 10 termelékenységre fókuszáló TikTok-fiókban, több mint 50 ezer követővel népszerűsítse a Marinara terméket. Ismerje meg erőforrásait: A projekt költségvetése 10 000 dollár. Csapata egy influencer marketing menedzserből, termékmarketing menedzserből, IT szakemberből és bérszámfejtő szakemberből áll. Feladatok kiosztása: Az influencer marketing menedzser felkutatja az influencereket és felveszi velük a kapcsolatot. A termékmarketing menedzser Az influencer marketing menedzser felkutatja az influencereket és felveszi velük a kapcsolatot. A termékmarketing menedzser kidolgozza a termék üzenetét és elkészíti a márkakészletet, amelyet az influencerek felhasználhatnak. Eközben az IT menedzser biztosítja az alkalmazáshoz való hozzáférést és megoldja a technikai problémákat. A HR menedzser összegyűjti a bérszámfejtési dokumentumokat és gondoskodik arról, hogy az influencerek megkapják munkájukért járó fizetésüket. Tervezzen a függőségek figyelembevételével: A termékmarketing-menedzser októberben egy új funkció bevezetésén is dolgozik, ezért úgy tervezi, hogy szeptemberig befejezik a feladataikat. A PM egy tartalék listát készít azokról az influencerekről, akikkel kapcsolatba lehet lépni, ha valamelyikük visszalép. A haladás nyomon követése: Ez a marketingkampány augusztustól novemberig tart, öt fő mérföldkővel. Ha egy személy túlterhelt, bővítse a csapatot vagy hosszabbítsa meg a projekt időtartamát ennek megfelelően. A ClickUp-ban a Dashboards segítségével figyelheti a haladást, és kommunikálhat, ha bármelyik határidő be nem tartása veszélybe kerül. Minimalizálja a hatókör-eltéréseket: Tegyük fel, hogy a Marinara 15 TikTok-videót vagy inkább 100 000 követővel rendelkező influencereket szeretne. A jelenlegi projekt ütemtervének betartása érdekében augusztus végéig kell kérniük a projekt hatókörének módosítását. Ellenkező esetben Ön beleegyezik a projekt ütemtervének módosításába, hogy alkalmazkodjon a hatókör változásához. A projektmenedzser ezután megkeresi és felveszi a kapcsolatot azokkal az influencerekkel, akik megfelelnek ezeknek a követelményeknek.

Készen áll az erőforrások azonosítására és elosztására? A ClickUp segít! A regisztráció teljesen ingyenes, és másodpercek alatt elkezdheti használni. Kezdje ezekkel az erőforrás-elosztási sablonokkal, amelyek még ma felgyorsítják projektmenedzsmentjét!

A ClickUp erőforrás-elosztási sablon

Használja az erőforrás-elosztási sablont a költségvetések vagy kreatív csapatának munkaidejének nyomon követéséhez.

A ClickUp erőforrás-elosztási sablonja segít egy helyen nyomon követni a szervezet összes erőforrásának kapacitását és rendelkezésre állását. A következő kényelmes nézetekkel rendelkezik:

Lista nézet : Az összes feladatot egyetlen listában tekintheti meg. Könnyedén csoportosíthatja, rendezheti és szűrheti a teendőket. Szervezze őket úgy, ahogy Önnek a legcélszerűbb – akár ügyfelek, projektek vagy más szempontok szerint!

Táblázatos nézet : Tekintse meg és mozgassa a feladatokat ezen a Kanban-stílusú táblán, amely a teendőket állapotuk szerint rendezi.

Munkaterhelés-nézet : Ábrázolja az egyes csapattagoknak egy adott időtartamra, például egy hétre, két hétre vagy egy hónapra kiosztott munkamennyiséget. Hasonlítsa össze az egyes személyeknek kiosztott munkaterhelést az általános kapacitásukkal.

Ez a sablon teljes mértékben testreszabható, hogy illeszkedjen az erőforrás-kezelési munkafolyamataihoz . Használja ezt a sablont, hogy átfogó képet kapjon csapata kapacitásáról és a projekt befejezése és a teljesítések felé tett előrehaladásáról.

A ClickUp erőforrás-tervezési sablon

Használja az Erőforrás-tervezés sablont a kampányok és a csapatok kapacitásának több nézetben történő ellenőrzéséhez.

A ClickUp erőforrás-tervezési sablonja számos lehetőséget kínál az erőforrások vizualizálására és elosztására a csapaton belül.

Az első sablonban szereplő nézeteken kívül ez a sablon két további nézetet is tartalmaz:

Idővonal nézet : Tekintse meg ütemtervét lineárisan, időrendi idővonalon. Tökéletes erőforrás-tervezéshez és ütemtervekhez!

Gantt-nézet : Ábrázolja feladatait és azok függőségi viszonyait egy Gantt-diagram idővonalán . Gyorsan felmérheti az esetleges akadályokat és szűk keresztmetszeteket, hogy projektje tovább haladjon.

Ez a sablon segít proaktív módon tervezni a rendelkezésre álló erőforrások, beleértve a költségvetéseket és a csapat tagjainak ütemtervét. Mint minden sablonunk, ez is testreszabható, így igényeinek megfelelően alakíthatja és saját igényeinek megfelelően alakíthatja.

Az erőforrás-elosztás folyamatos munka

Nem elég csak a projekt megkezdése előtt elosztani az erőforrásokat, és ezzel befejezni a munkát. Folyamatosan figyelnie kell a projektek alakulását, és gondosan egyensúlyba kell hoznia a csapat kapacitását a projekt követelményeivel. Mivel a projekt sikerét befolyásoló tényezők folyamatosan változnak, elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy szükség szerint módosítsa az erőforrás-elosztási stratégiáját.

A ClickUp a legjobb projektmenedzsment szoftver csapatok számára, amely robusztus funkciókkal segíti az erőforrások kezelését, a projektek nyomon követését és a feladatok gyors elvégzését. Segítünk a projektmenedzsereknek és a legfontosabb döntéshozóknak az erőforrások elosztásában és a teljes projekt életciklusának felügyeletében, mint a profik.

Regisztráljon még ma ingyenesen, és nézze meg, hogyan segíthet a ClickUp Önnek és csapatának!

És tartsa kedvenc pizzázóját a gyorshívóban – mert a mi segítségünkkel soha nem fog kifogyni a sajtos finomságokból!