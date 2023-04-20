Mi az erőforrás-elosztás? Teljes útmutató a maximális hatékonysághoz

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi az erőforrás-elosztás?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Az erőforrás-elosztás az a folyamat, amelynek során azonosítják az összes rendelkezésre álló erőforrást – legyen az munkaerő vagy pénz – egy projekthez, majd stratégiailag hozzárendelik azokat olyan feladatokhoz, amelyekkel a legjobban ki tudják aknázni azok potenciálját. " } } ] }
Képzelje el a következő helyzetet: partit rendez. A háza tele van ünneplő vendégekkel. Valaki azt mondja: „Éhes vagyok... Rendeljünk pizzát!”
Próbálja kitalálni, hogy hány pizzát rendeljen. Ha túl sokat rendel, napokig a maradék pepperónit fogja enni. Ha túl keveset rendel, néhány vendége nem kap majd szeletet.
De a pultfelület és a pénztárcádban lévő pénz is korlátozza a lehetőségeidet.
Hogyan lehet mindenkit ellátni, és közben a lehető legtöbbet kihozni a pénzből?
A rendezvények szervezőihez hasonlóan minden projektmenedzsernek tudnia kell, hogyan kell bölcsen elosztani az erőforrásokat. Nincs olyan projekt, amelynek korlátlan költségvetése vagy csapatmérete lenne, de az erőforrások elosztásával maximalizálhatja a termelékenységet és a projekt sikerét.
A legfontosabb a alapos felkészülés és a stratégiai tervezés, hogy a lehető legjobban kihasználhassa a rendelkezésre álló erőforrásokat.
Ismerje meg, hogyan oszthat el elegendő erőforrást az összes projektjéhez, hogy elvégezze a munkát – és mindenki kapjon egy szelet pizzát. Bulizzunk!
Mi az erőforrás-elosztás?
Az erőforrás-elosztás az a folyamat, amelynek során azonosítja az összes rendelkezésre álló erőforrást – legyen az munkaerő vagy pénz – egy projekthez, majd stratégiailag hozzárendeli azokat olyan feladatokhoz, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy a legjobb munkát végezzék.
Azoknál az ügynökségeknél, amelyek több ügyfél számára több projektet is egyszerre kezelnek, az erőforrások elosztása kulcsfontosságú ahhoz, hogy a kreatív káoszban rendet lehessen teremteni. Ha a megfelelő személyt vagy erőforrást a megfelelő projekthez rendeljük, végül mindenki boldogabb lesz. A munkatársai azoknak a projekteknek a megvalósításán dolgozhatnak, amelyekhez a legalkalmasabbak, így az ügyfelek valószínűleg magas színvonalú projekttermékeket és eredményeket kapnak.
A projektek fejlődésével és az ügyfelek elvárásainak változásával az erőforrásokat újraelosztják, hogy a projekt ütemterve szerint haladjon a munka.
Mi számít erőforrásnak?
Az erőforrások a feladatok vagy projektek elvégzéséhez szükséges összes vállalati eszköz. Ezek közé tartozhatnak:
- Egyéni személyek
- Csapatok vagy osztályok
- Költségvetés
- Idő
- Hardver és szoftver
- Ingatlan
- Folyamatok
- Szellemi tulajdon
- Technikák és készségek
Ki felelős az erőforrások elosztásáért?
Általában a projektmenedzserek felelősek az erőforrások elosztásáért, mivel ők rendelkeznek a legjobb áttekintéssel és ellenőrzéssel a projektköltségvetések, a munkaterület és a feladatkezelés terén. A nagy szervezetek azonban ezeket a feladatokat több szerepkör között oszthatják meg, vagy külön erőforrás-kezelési részlegeket hozhatnak létre.
A hatékony erőforrás-elosztás előnyei
Az erőforrások nem megfelelő elosztása olyan, mintha egyetlen embert küldene el tíz pizzát elhozni, míg a többi 15 ember otthon beszélget. Az egyetlen embernek sokkal több erőfeszítést és időt kell fordítania a pizzák elhozására, ami azzal a kockázattal jár, hogy mindenki hideg pepperónival kell beérje.
Kár!
Miért ne küldene három embert segíteni, hogy mindenki minél hamarabb élvezhesse a meleg szeletet?
Az erőforrás-elosztás lehetővé teszi, hogy munkaerejét, pénzét és eszközeit teljes potenciáljukban kihasználja, így ügyfelei valószínűleg magas színvonalú munkát kapnak. Ugyanakkor ügynöksége a munka egyenletes elosztásával minimalizálja a csapat kiégését.
Az erőforrás-elosztás további előnyei:
- Maximalizálja a hatékonyságot. Az erőforrás-elosztás segít az ügynökségnek annyi projektet vállalni, amennyit a csapatai képesek kezelni – nincs többé elvesztett lehetőség a túlzott létszám miatt, vagy projektkudarcok a létszámhiány miatt.
- Elősegíti az együttműködést. Az ügyfél és a csapata tudja, ki milyen feladaton dolgozik, mert a feladatokat és a felelősségeket egyértelműen megosztotta a csapat tagjai között.
- Növelje ügynöksége profitrátáját. Hozza ki a legtöbbet az egyes projektek költségvetéséből, és tartsa kézben a személyzeti költségeket.
- Növeli az ügyfelek elégedettségét. Jobb projekt eredményeket érhet el, ha a projekteket a terv szerint haladnak, és minden feladatra a megfelelő embereket osztja be.
Hogyan kell kezelni az erőforrásokat és meghatározni az ügyfelek elvárásait?
Mivel az erőforrás-elosztás egy adott időpontban felméri a projekt rendelkezésre álló erőforrásait, ez egy rövid távú terv, de hosszú távú hatása van. Ez egy kritikus eszköz a kapacitástervezéshez és az ügyfelek elvárásainak kezeléséhez. Hatékony erőforrás-elosztással a projekt rendelkezik mindennel és mindenkivel, amire szüksége van a sikerhez, beleértve a megfelelő erőforrásokat és a reális időkeretet.
Bónusz: Kapacitástervezési eszközök & Kapacitástervezési sablonok
Határozza meg a projekt hatókörét
Egy séf sem kezd el főzni anélkül, hogy elképzelné, mit fog főzni, igaz?
Hasonlóképpen, a projektmenedzsment első lépése a projekt hatókörének meghatározása. A projekt hatókörének megértése nélkül lehetetlen döntéseket hozni az erőforrások elosztásáról!
A projekt hatókörének részeként meg kell határoznia a következőket:
- A munkaleírás: mely feladatok szükségesek és melyek nem tartoznak a feladatköri határain belül
- A projekt korlátai, például a költségvetés és a határidők
- Projektütemterv és idővonal mérföldkövekkel
- A projekt eredményei vagy kimenetelei
A projekt hatóköre segít Önnek egy új projekt magas szintű megtervezésében és megértésében. Használja ezt az információt a következőkre:
- Tervezze meg, hogy hány erőforrásra lesz szüksége a projekt elvégzéséhez a rendelkezésre álló időkereten belül.
- Ossza fel a projektet kisebb feladatokra
- Döntse el, hogyan osztja el ezeket a feladatokat a csapat tagjai között.
Vegye számba erőforrásait
Mielőtt kiválasztaná a pizza feltéteit, tudnia kell, hogy milyen feltétek állnak rendelkezésre, és hogy mindenki milyen ízléssel rendelkezik. Hasonlóképpen, ahhoz, hogy kiválaszthassa a munkához legalkalmasabb erőforrásokat, először meg kell értenie, hogy ki mit tud a legjobban, és milyen munkát szeret végezni.
A projekttervezés során meg kell értenie csapata képességeit és a rendelkezésére álló erőforrások minőségét . Így az erőforrásokat a leghatékonyabb módon tudja elosztani.
Melyek az erősségeik és fő szakterületeik? Illessze projektje követelményeit azokhoz az erőforrásokhoz, amelyekkel ezeket a követelményeket teljesíteni tudja.
Ügynökségi erőforrás-tervezési példa
Tegyük fel, hogy projektje egy üzleti intelligencia szektorban működő B2B SaaS ügyfél számára fizetésenkénti kattintásos hirdetési kampányt foglal magában. Ügynökségénél két PPC-menedzser dolgozik: Jason, aki korábban már dolgozott más B2B technológiai ügyfelekkel, és Sara, aki főként B2C közvetlen értékesítési ügyfelekkel dolgozott.
Sara azt mondja, hogy kevésbé érzi magát otthonosan ennek az ügyfélnek a PPC-jét kezelni, mert nem sokat tud a B2B szoftverekről, és még kevésbé egy olyan magasan technikai iparágról, mint a BI. Jason viszont biztos abban, hogy ő a megfelelő személy a feladatra, mivel már van tapasztalata a B2B területén.
Ehhez a projekthez mindenképpen Jason-t szeretnéd beosztani!
Milyen rendelkezésre állás és sávszélesség jellemzi az erőforrásait? A csapat tagjai ritkán dolgoznak egyszerre csak egy feladaton, de mindenkit korlátozza a heti vagy napi munkaidő. Biztosítani szeretné, hogy csapata elegendő munkaidővel rendelkezzen az adott projekthez.
Ne feledje, hogy a tervezett vagy nem tervezett távollétek hatással vannak a rendelkezésre állásra, ezért a feladatokat a vészhelyzetekre is figyelemmel kell kiosztani. Az alkalmazottak fizetett szabadságot vagy betegszabadságot vehetnek ki (és ki is kell venniük), ami azt jelenti, hogy azokon a napokon nem állnak rendelkezésre.
A megbeszélések még a szokásos munkanapokon is elvonhatják a munkavállalókat a projekt feladataitól. Ráadásul mindenkinek szüksége van legalább 15 percre a nap folyamán, hogy sétáltassa a kutyáját vagy megigyon egy fűszeres sütőtökös lattét!
Soha ne osztjon el túl sok erőforrást. A túlzott erőforrás-elosztás kiégéshez és alacsonyabb termelékenységhez vezethet. A projekt sikere soha nem érheti meg a csapat boldogságának és hasznosságának feláldozását.
Az erőforrások elosztásakor vegye figyelembe a naptárakat és az ütemterveket, és az erőforrások rendelkezésre állásának megfelelően módosítsa az idővonalakat. Optimalizálja az erőforrások kihasználtságát, hogy projektjei mindig pontosan azzal rendelkezzenek, amire szükségük van.
A feladatok közvetlen kiosztása a csapat tagjainak a teljes átláthatóság érdekében
Miután megismerte, mire képes a projektcsapata, a következő lépés az, hogy a tagok képességei és rendelkezésre állása alapján a megfelelő feladatokat ossza szét közöttük.
Készítse fel csapatát a sikerre! Adjon meg minél több információt, hogy mindenki tisztában legyen a tőle elvárt feladatokkal. Tisztázza az egyes feladatokhoz szükséges összes részletet: a felelősségi köröket, a várt eredményeket és a határidőket.
A ClickUp segítségével könnyedén feloszthatja projektjét kisebb részekre feladatok, alfeladatok és ellenőrzőlisták segítségével. Ezután néhány kattintással gyorsan kioszthatja az egyes feladatokat csapattagjainak!
Íme egy részletesebb áttekintés:
- ClickUp feladatok : Bontsa fel projektjeit megvalósítható feladatokra és alfeladatokra, amelyeket könnyedén kioszthat csapattagjainak. Csapata mostantól lépésről lépésre dolgozhat az egész projekten.
- ClickUp ellenőrzőlisták: Készítsen egyszerű teendőlistákat, amelyeket csapata gyorsan kipipálhat, ahogy haladnak a feladatokkal. Használja ezeket a listákat a lépések megtervezéséhez, a minőség-ellenőrzéshez és a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez.
Bizonyos feladatokhoz egy személy egyszerűen nem elég – különösen, ha szoros határidőkkel kell számolni.
Szerencsére a ClickUp több felhasználóval történő hozzárendelésének köszönhetően szükség esetén gyorsan több embert is hozzárendelhet egy feladathoz. Így legközelebb, amikor egy feladathoz további segítségre lesz szükség, pillanatok alatt hozzárendelheti őket.
Tervezzen a függőségek figyelembevételével, hogy elkerülje a korlátozott erőforrások túlzott felhasználását.
A pizzásfiú nem érheti el az ajtót, ha nem tud parkolni. Ha a felhajtó tele van, akkor a pizza parti elmarad – és ez egyszerűen nem jöhet szóba.
Hasonlóképpen, a projektekben is vannak függőségek – a feladatok és az erőforrások közötti kapcsolatok, amelyek befolyásolják az erőforrások rendelkezésre állását.
Vegye figyelembe az erőforrás-függőségeket, amikor több feladat ugyanazt a korlátozott erőforrást igényli. Tegyük fel, hogy péntekig 10 új grafikára van szüksége, de a csapatban csak egy tervező van, aki már más projektekhez van beosztva szerdáig.
Ebben az esetben módosítania kell a projekt ütemtervét, hogy reálisan figyelembe vegye csapata korlátozott rendelkezésre állását. Vagy vegyen fel egy másik grafikust, akár teljes munkaidőben, akár szabadúszóként, hogy biztosítsa a határidők betartásához szükséges támogatást.
Feladatok függősége akkor is előfordul, amikor egy feladat előrehaladása egy másik feladat előrehaladásától függ. Például meg kell várnia az ügyfelek visszajelzését, mielőtt a kérésüknek megfelelően befejezné a projekt átdolgozását. Mintha egy darab pizzatésztát tökéletes pizzává nyújtana, mielőtt ízletes feltéteket adna hozzá!
Osztja el és ütemezze a feladatokat ezeknek a függőségeknek megfelelően. Figyeljen az esetleges szűk keresztmetszetekre, és gondoskodjon arról, hogy senki ne kelljen túl sokáig másokra várnia. Tartson folyamatos kapcsolatot a függőben lévő feladatokkal és intézkedési pontokkal kapcsolatban, és a projekt késedelmeivel kapcsolatban megfelelően módosítsa az elvárásokat.
Fontolja meg egy Agile vagy Scrum projektmenedzsment módszertan bevezetését a függőségek kiküszöbölése vagy megkerülése érdekében.
A ClickUp függőségek funkciója segít megtervezni a feladatok és erőforrások közötti kapcsolatokat. Így figyelemmel kísérheti az összes projektfüggőséget, mielőtt azok akadályt jelenthetnének.
Íme néhány további módszer, amellyel a függőségek segítik csapatának koncentrációját:
- Mindenki mindig tudja, mi a legfontosabb, mire kell várni, és mi következik a sorban. Kevesebb félreértés, több elvégzett munka!
- A ClickUp értesíti a megbízottakat, amikor feloldják a feladataikat, vagy hozzáadnak vagy eltávolítanak függőségeket. Ezzel megszűnik a „várakozás, így a csapat tagjai addig kizárólag a végrehajtható feladatokra koncentrálhatnak.
- Figyelmezteti az embereket, mielőtt lezárnák azokat a feladatokat, amelyek más feladatokra várnak, megakadályozva ezzel, hogy kihagyjanak vagy elfelejtsenek fontos követelményeket.
A függőségeket manuálisan vagy vizuálisan is hozzáadhatja az egyes feladatokhoz, ha a Gantt-diagramon összekapcsolja a feladatokat.
Kövesse nyomon az előrehaladást, és ennek megfelelően ossza újra az erőforrásokat.
Ideális esetben meghatározza a projekt erőforrásait, és minden a terv szerint halad. Ha azonban késedelmek vagy változások lépnek fel, előfordulhat, hogy újra kell osztania az erőforrásokat.
Ne ess kétségbe! Az újraelosztás az erőforrás-gazdálkodás természetes része.
Az első lépés az, hogy szemmel tartsa a csapat kapacitását, mivel ez összefügg a projekt követelményeinek teljesítésével. A jelenlegi kapacitás felmérése során tegye fel magának a következő kérdéseket:
- Vannak túlterhelt csapat tagok?
- Van olyan alkalmazottja, aki hirtelen nem áll rendelkezésre olyan ellenőrizhetetlen tényezők miatt, mint internetkimaradás, kilépés vagy áthelyezés egy másik projektbe?
- Veszélyben vannak a legfontosabb mérföldkövek?
- Változott a projektje hatóköre, és ez váratlan, további munkát igényel?
Ha igen, akkor a következő lépés a változások közlése az ügyféllel vagy a projekt érdekelt feleivel. Tájékoztassa őket a projekt előrehaladásáról a lehető leghamarabb és a lehető leggyakrabban, beleértve a hatókör esetleges változásait vagy késedelmeket is.
Ez segít a várakozások kezelésében, így az érdekelt felek kevésbé lesznek felkészületlenek, csalódottak vagy meglepődve a változások vagy visszaesések miatt.
Az erőforrás-elosztási folyamat magában foglalhatja a projekt újratervezését és további csapattagok felkutatását, akik segítenek a plusz munkában. Egyes cégek tartalék erőforrás-elosztási tervet készítenek, amelyben meghatározzák azokat a releváns képességekkel rendelkező alkalmazottakat, akik szükség esetén be tudnak ugrani, vagy fenntartanak egy szabadúszókból álló csoportot, akik azonnal segítséget tudnak nyújtani.
Lehet, hogy a projekt összes feladatának ütemtervét és határidejét is módosítania kell, hogy azok tükrözzék csapata kapacitását és figyelembe vegyék a váratlan késedelmeket.
Az erőforrások elosztása önmagában, valamint a feladatok újraelosztása a folyamat során sok munkával járhat, de nem feltétlenül nehéz munka!
Fontolja meg olyan erőforrás-kezelő eszközök használatát, amelyek központosított áttekinthetőséggel segítik csapatát a feladatok nyomon követésében. Nincs szükség a különböző táblázatok, dokumentumok és post-it cetlik felkutatására, vagy a csapattagok naptárai közötti állandó váltogatásra.
Lehet, hogy elfogultak vagyunk, de úgy véljük, hogy a ClickUp egy kiváló (merjük mondani, hogy a legjobb?) erőforrás-elosztási eszköz. Minden információt egy helyen összegyűjt, így valós időben követheti nyomon az előrehaladást és a csapat kapacitását. Testreszabható irányítópultokat hozhat létre, hogy lássa, hogyan teljesít a csapata, és hol maradhatnak le.
Diggs így használja a ClickUp alkalmazást, hogy nyomon kövesse projektjeit. Az eredmény? Nagyobb átláthatóság a munkaterhelés kezelésében, kevesebb időt vesz igénybe a kommunikáció, és mindenki ideje produktívabban használható fel.
Mi ezt győzelemnek neveznénk!
Minimalizálja a hatókör-kiterjedést
Rendelhet annyi pizzát, amennyit elégnek tart a vendégei számára, de nem mindig lehet előre megmondani, hogy mennyit fognak enni. Mi történik, ha váratlanul elfogy a pizza?
A (érthető) könnyek elhullajtása után most át kell állnia a sebességváltóra, hogy elérje célját, és minden vendégét ellássa étellel.
Ez egy scope creep eset – egy projekt, amely túllép az eredeti határain, és további erőforrásokat igényel, beleértve extra időt, pénzt és munkaerőt. A scope creep veszélyezteti a projekt sikerét azzal, hogy extra munkát ró a projektre anélkül, hogy meghosszabbítaná a projekt időtartamát, ami extra nyomást gyakorol a csapat tagjaira, hogy kevesebb idő alatt többet teljesítsenek.
A projekt hatókörének leírásában szigorú határokat szabva megpróbálhatja megakadályozni a hatókör kiterjedésének növekedését, de ez néha elkerülhetetlen. Ilyen esetekben a jó változáskezelés olyan struktúrákat és folyamatokat hoz létre, amelyek enyhítik a hatókör kiterjedésének növekedését.
Meghatározza azokat az elvárásokat, hogy a döntéshozók a lehető leghamarabb tájékoztassák Önt a hatókör változásairól, és megadják Önnek a szükséges teret és időt az erőforrások újraelosztásához vagy kiegészítéséhez.
Fontos, hogy kövessük az áramlatot, de ugyanolyan fontos, hogy megakadályozzuk a csapat túlterhelését és a túlmunka kialakulását! Végül is nekik is van egy pizza partira menniük.
Erőforrás-elosztási példák és sablonok
Tegyük fel, hogy Ön egy projektmenedzser, aki a Marinara, egy mobil Pomodoro időzítő termelékenységi alkalmazás influencer marketing kampányának elindításáért felelős. Íme egy példa arra, hogyan nézhet ki az erőforrás-elosztási terve:
- Határozza meg a projekt hatókörét: A negyedik negyedévben 10 termelékenységre fókuszáló TikTok-fiókban, több mint 50 ezer követővel népszerűsítse a Marinara terméket.
- Ismerje meg erőforrásait: A projekt költségvetése 10 000 dollár. Csapata egy influencer marketing menedzserből, termékmarketing menedzserből, IT szakemberből és bérszámfejtő szakemberből áll.
- Feladatok kiosztása: Az influencer marketing menedzser felkutatja az influencereket és felveszi velük a kapcsolatot. A termékmarketing menedzser kidolgozza a termék üzenetét és elkészíti a márkakészletet, amelyet az influencerek felhasználhatnak. Eközben az IT menedzser biztosítja az alkalmazáshoz való hozzáférést és megoldja a technikai problémákat. A HR menedzser összegyűjti a bérszámfejtési dokumentumokat és gondoskodik arról, hogy az influencerek megkapják munkájukért járó fizetésüket.
- Tervezzen a függőségek figyelembevételével: A termékmarketing-menedzser októberben egy új funkció bevezetésén is dolgozik, ezért úgy tervezi, hogy szeptemberig befejezik a feladataikat. A PM egy tartalék listát készít azokról az influencerekről, akikkel kapcsolatba lehet lépni, ha valamelyikük visszalép.
- A haladás nyomon követése: Ez a marketingkampány augusztustól novemberig tart, öt fő mérföldkővel. Ha egy személy túlterhelt, bővítse a csapatot vagy hosszabbítsa meg a projekt időtartamát ennek megfelelően. A ClickUp-ban a Dashboards segítségével figyelheti a haladást, és kommunikálhat, ha bármelyik határidő be nem tartása veszélybe kerül.
- Minimalizálja a hatókör-eltéréseket: Tegyük fel, hogy a Marinara 15 TikTok-videót vagy inkább 100 000 követővel rendelkező influencereket szeretne. A jelenlegi projekt ütemtervének betartása érdekében augusztus végéig kell kérniük a projekt hatókörének módosítását. Ellenkező esetben Ön beleegyezik a projekt ütemtervének módosításába, hogy alkalmazkodjon a hatókör változásához. A projektmenedzser ezután megkeresi és felveszi a kapcsolatot azokkal az influencerekkel, akik megfelelnek ezeknek a követelményeknek.
Készen áll az erőforrások azonosítására és elosztására? A ClickUp segít! A regisztráció teljesen ingyenes, és másodpercek alatt elkezdheti használni. Kezdje ezekkel az erőforrás-elosztási sablonokkal, amelyek még ma felgyorsítják projektmenedzsmentjét!
A ClickUp erőforrás-elosztási sablon
A ClickUp erőforrás-elosztási sablonja segít egy helyen nyomon követni a szervezet összes erőforrásának kapacitását és rendelkezésre állását. A következő kényelmes nézetekkel rendelkezik:
- Lista nézet: Az összes feladatot egyetlen listában tekintheti meg. Könnyedén csoportosíthatja, rendezheti és szűrheti a teendőket. Szervezze őket úgy, ahogy Önnek a legcélszerűbb – akár ügyfelek, projektek vagy más szempontok szerint!
- Táblázatos nézet: Tekintse meg és mozgassa a feladatokat ezen a Kanban-stílusú táblán, amely a teendőket állapotuk szerint rendezi.
- Munkaterhelés-nézet: Ábrázolja az egyes csapattagoknak egy adott időtartamra, például egy hétre, két hétre vagy egy hónapra kiosztott munkamennyiséget. Hasonlítsa össze az egyes személyeknek kiosztott munkaterhelést az általános kapacitásukkal.
Ez a sablon teljes mértékben testreszabható, hogy illeszkedjen az erőforrás-kezelési munkafolyamataihoz . Használja ezt a sablont, hogy átfogó képet kapjon csapata kapacitásáról és a projekt befejezése és a teljesítések felé tett előrehaladásáról.
A ClickUp erőforrás-tervezési sablon
A ClickUp erőforrás-tervezési sablonja számos lehetőséget kínál az erőforrások vizualizálására és elosztására a csapaton belül.
Az első sablonban szereplő nézeteken kívül ez a sablon két további nézetet is tartalmaz:
- Idővonal nézet: Tekintse meg ütemtervét lineárisan, időrendi idővonalon. Tökéletes erőforrás-tervezéshez és ütemtervekhez!
- Gantt-nézet: Ábrázolja feladatait és azok függőségi viszonyait egy Gantt-diagram idővonalán. Gyorsan felmérheti az esetleges akadályokat és szűk keresztmetszeteket, hogy projektje tovább haladjon.
Ez a sablon segít proaktív módon tervezni a rendelkezésre álló erőforrások, beleértve a költségvetéseket és a csapat tagjainak ütemtervét. Mint minden sablonunk, ez is testreszabható, így igényeinek megfelelően alakíthatja és saját igényeinek megfelelően alakíthatja.
Az erőforrás-elosztás folyamatos munka
Nem elég csak a projekt megkezdése előtt elosztani az erőforrásokat, és ezzel befejezni a munkát. Folyamatosan figyelnie kell a projektek alakulását, és gondosan egyensúlyba kell hoznia a csapat kapacitását a projekt követelményeivel. Mivel a projekt sikerét befolyásoló tényezők folyamatosan változnak, elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy szükség szerint módosítsa az erőforrás-elosztási stratégiáját.
A ClickUp a legjobb projektmenedzsment szoftver csapatok számára, amely robusztus funkciókkal segíti az erőforrások kezelését, a projektek nyomon követését és a feladatok gyors elvégzését. Segítünk a projektmenedzsereknek és a legfontosabb döntéshozóknak az erőforrások elosztásában és a teljes projekt életciklusának felügyeletében, mint a profik.
