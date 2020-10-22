A Scrum projektmenedzsment végső útmutatója (2025)

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Mi az a Scrum projektmenedzsment?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"A Scrum egy modern projektmenedzsment módszertan, amely a projektet különböző fejlesztési ciklusokra, úgynevezett sprintekre osztja, amelyek általában 2-4 hétig tartanak, hogy segítsenek a gyorsan elérni a céljaidat. "}},{"@type":"Question","name":"Miben különbözik a Scrum a hagyományos projektmenedzsmenttől?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"A hagyományos projektmenedzsmentben a projektet egészében dolgozza ki. A Scrum esetében minden funkciót külön fejleszt, és miután az egyes funkciók elkészültek, azokat bemutatja az ügyfeleknek. "}},{"@type":"Question","name":"Melyek a Scrum elemei?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"A Scrum projektmenedzsment három elemre oszlik: artefaktumok, szerepek és események. "}},{"@type":"Question","name":"Milyen előnyei vannak a scrumnak?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"A scrum jobb ügyfél-elégedettséget, nagyobb alkalmazkodóképességet és jobb csapatmunkát biztosít. "}}]}

Készen állsz a Scrum projektmenedzsment megismerésére?

A Scrum úgy hangzik, mintha egy bonyolult tudományos módszer lenne, amelynek megértéséhez három harvardi diplomára lenne szükség, de ez nem így van! Valójában ez az egyik leghatékonyabb és legegyszerűbb projektmenedzsment módszer, amelyet manapság alkalmaznak.

A Scrum projektmenedzsment során egy komplex projektet kisebb, kezelhető részekre, úgynevezett sprintekre bontunk. Minden sprintciklus végén bemutatod a projektet az ügyfeleknek, és beépíted a visszajelzéseiket, mielőtt továbblépnél a következő ciklusra.

Csodákat fog tenni a termelékenységével, és A-csapattá alakítja a szoftverfejlesztő csapatát!

Ebben a cikkben áttekintjük mindazt, amit a Scrum projektmenedzsmentről tudnod kell, hogy megértsd, hogyan hozhatod ki belőle a legtöbbet.

Kezdjük is!

Mi az a Scrum projektmenedzsment?

A Scrum egy modern projektmenedzsment módszertan, amely felosztja a projektet különböző fejlesztési ciklusokra, úgynevezett sprintokra, amelyek általában 2-4 hétig tartanak, hogy segítsenek gyorsan elérni a céljaidat.

Minden sprint befejezése után bemutatod azt az érdekelt feleknek (általában az ügyfélnek), akik visszajelzést adnak arról, hogy mi tetszett nekik és mi nem. Ezután beépítheted a visszajelzéseket, mielőtt továbblépnél a következő sprintre.

Mit jelent a Scrum?

Bár a Scrum úgy tűnhet, mint valami bonyolult dolog rövidítése, valójában nem az.

A Scrum egyszerűen egy a rögbi sportból átvett kifejezés. A rögbiben a játékosok szorosan összekapcsolódnak egy úgynevezett scrum formációban. Mivel a Scrum projektmenedzsment is megköveteli a csapat tagjainak szoros összekapcsolódását, ezt a rögbi kifejezést használták a leírására.

Mivel ezeknek a csapatoknak nagyon szoros kapcsolatot kell ápolniuk egymással, a Scrum a tökéletes megoldás a távoli projektmenedzsmenttel járó legtöbb virtuális csapat kihívásának leküzdésére.

Miben különbözik a Scrum a hagyományos projektmenedzsmenttől?

A hagyományos projektmenedzsmentben a projektet egészében dolgozza ki. A Scrummal minden funkciót külön-külön fejleszt, és miután az egyes funkciók készen állnak, azokat bemutatja ügyfeleinek.

Például, ha egy eszközt fejlesztettél volna ügyfeleid számára, egy évet töltöttél volna a fejlesztési munkával, amely magában foglalhatta volna a koncepció kidolgozását, a kódolást és a gép tesztelését.

Csak akkor mutatná be ügyfeleinek, ha már elkészült.

Ez ugyan lehetővé teszi a zavartalan munkavégzést, de van egy fontos problémája:

Mivel a fejlesztést irányító tényleges ügyfél-visszajelzések nélkül hozta létre az eszközt, nem garantálható, hogy az ügyfeleknek tetszeni fog.

Gondolj bele: Milyen gyakran tetszik az ügyfeleknek minden egyes funkció, amit kiadsz?

Leggyakrabban néhány panaszuk is van, igaz?

A Scrum projektmenedzsment megoldást kínál erre a problémára.

További információkért tekintse meg a Waterfall és a Scrum összehasonlítását.

Mi a Scrum folyamat?

A Scrum segítségével minden funkciót külön-külön fejleszthetsz, és miután minden funkció készen áll, bemutathatod azokat az ügyfeleidnek. Ők visszajelzést adnak, amit beépíthetsz, mielőtt továbblépnél a termék többi funkciójára.

Így ügyfele aktívan részt vesz a fejlesztési folyamatban, és a végső szoftvertermék magasabb minőségű lesz, mivel gondosan, az ő igényeiket figyelembe véve fejlesztik ki.

Az eredmény?

Egy ilyen ügyfél:

Mire épül a Scrum?

A Scrum egy agilis alapú projektmenedzsment módszertan, amelyet Ken Schwaber és Jeff Sutherland fejlesztett ki a 90-es évek elején. Ők írták a Scrum Guide című kézikönyvet is, amely elmagyarázza, hogyan működik a Scrum módszer, más néven vízesés módszer.

Várj egy kicsit...

Mi az agilis projektmenedzsment ?

Ez egy sprint-megközelítésen alapuló menedzsment keretrendszer.

Az agilis fejlesztés jobb megértéséhez pedig el kell olvasnod az Agilis Manifesztumot.

Mi az az Agile Manifesto ?

Röviden összefoglalja, mit jelent az Agile és milyen elvek vezérlik.

Kicsit elveszettnek érzi magát? Kattintson ide, ha többet szeretne megtudni az agilis fejlesztési gyakorlatokról .

Minden agilis módszertan az Agilis Manifesztumot követi, és a nagy léptékű vállalati projekteket kisebb sprintekre osztja, hogy minden szinten beépíthesse a felhasználói visszajelzéseket.

Várj, mit értesz agilis módszertanok alatt?

Többféle agilis projektmenedzsment módszertan létezik?

Igen!

A Scrum csak egy a sok agilis módszer közül.

Rengeteg más agilis módszertan is létezik, például a Kanban, a Lean, az Extreme Programming (XP) és még sok más!

A módszerek legjobb tulajdonsága, hogy kombinálhatók, így még hatékonyabbá válnak. Például a Scrum és a Kanban kombinálásával egyszerűbbé tehető az agilis szoftverfejlesztési munkafolyamat.

Mi a különbség a Scrum és az Agile között?

A Scrum-csapatok általában kisebbek és tapasztaltabbak, mint az Agile-csapatok. Ezenkívül önellátóbbak, mivel a Scrum Master coaching szerepet tölt be, nem pedig tekintélyelvű projektmenedzser szerepet.

A Scrum és az Agile részletesebb összehasonlításához kattintson ide.

Melyek a Scrum elemei?

A Scrum projektmenedzsment három elemre oszlik: artefaktumok, szerepek és események. Ráadásul ezek nem is olyan bonyolultak, mint a periódusos rendszer elemei!

Ezek a Scrum módszer alapvető elemei:

A Scrum-artefaktum egy alapvető eszköz, amely biztosítja a Scrum-projektnek a szükséges fókuszt, hogy a terv szerint haladjon. A termék-backlogból, a sprint-backlogból és a termék-inkrementumból áll.

A Scrumban használt főbb eszközök a következők:

Termék-backlog: A termék-backlog egy projektben elvégzendő feladatok teljes listája. Lényegében egy ellenőrzőlista, amely tartalmazza az egész virtuális csapat feladatait. Mivel rendszeresen be kell építeni az ügyfelek visszajelzéseit, minden termék-backlog elemet folyamatosan frissíteni és módosítani kell.

Megjegyzés: A termékbacklog elemei általában felhasználói történetek formájában jelennek meg. A felhasználói történetek a termékfunkciók leírását tartalmazzák a vevő szemszögéből. A felhasználói történetek biztosítják, hogy a fejlesztők a felhasználói szempontokat figyelembe véve fejlesszék a backlog elemeit.

Sprint backlog: A sprint backlog egy lista, amely tartalmazza az összes termék backlog elemet , amelyet az egész csapat egy adott sprint során megpróbál megvalósítani.

Inkrementum: Az inkrementum az egyes sprintek után kiadott, használható végtermék. Lényegében a sprint eredménye a Scrum keretrendszerben.

Minden Scrum-csapatban három egyedi szerepkör található:

Termék tulajdonos

Scrum Master

Fejlesztőcsapat

Itt található egy részletes áttekintés a Scrum minden szerepköréről és az azokhoz szükséges technikai ismeretekről:

1. Ki a termék tulajdonosa a Scrum módszertanban?

A termék tulajdonos a Scrum csapat fő döntéshozója. Feladata a termék víziójának kidolgozása (hogyan fog kinézni a szoftver a jövőben) és a termék backlogjának kezelése.

A termék tulajdonosok visszajelzéseket kapnak az érdekelt felektől, és azokat továbbítják az egész csapatnak.

2. Mi az a Scrum Master?

A Scrum Master a Scrum csapatokban a projektmenedzser szerepét tölti be. Ugyanakkor nem olyan tekintélyes, mint egy „főnök”, inkább egy szolgáló vezető szerepét tölti be. Gondoskodik arról, hogy a projektben részt vevő mindenki megértse a Scrum folyamatot, és ugyanazt a véleményt képviselje az Agile keretrendszerről.

Megjegyzés: Mivel a Scrum master szerepe eltérhet a hagyományos projektmenedzser szerepétől , ajánlott, hogy minden menedzser Scrum képzésen vegyen részt, hogy tanúsított Scrum master legyen egy olyan szervezetnél, mint a PMI, Scrum. org vagy Scrum Alliance.

3. Ki alkotja a fejlesztői csapatot?

A szoftverfejlesztő csapat tagjai aktívan dolgoznak egy Scrum projekten. Ők felelősek a működő szoftver leszállításáért a jelenlegi sprint végén. Egy átlagos fejlesztőcsapat mérete 3-7 tag között mozog.

Megjegyzés: A Scrum-csapat egy többfunkciós csapat, ami azt jelenti, hogy olyan tagokból áll, akik speciális ismeretekkel rendelkeznek, például kódolás, tervezés, szövegírás, minőség-ellenőrzés stb. területén.

Így a Scrum ugyan A-csapattá alakítja fejlesztői csapatát, de sajnos nincs helye B. A Baracusnak!

C. Mik az 5 Scrum esemény?

A Scrum egy sor ismétlődő eseményből, vagyis Scrum-ceremóniából áll , amelyek támogatják az Agile keretrendszert és módszertant. Ezek a következők:

Íme egy rövid áttekintés róluk és arról, hogy mi történik az egyes találkozókon:

1. Sprint

A sprintek rövid időtartamúak, amelyek alatt a Scrum-munka teljes egészében lezajlik. Ezek az időkeretek általában 2-4 hétig tartanak. Ebben az időkeretben az egész csapat a sprint-backloggal foglalkozik, hogy egy inkrementumot teljesítsen.

2. Sprint tervezési megbeszélés

A sprinttervezési megbeszélésen a projektcsapat áttekinti a termékbacklogot, hogy eldöntse, mely elemekkel foglalkoznak a Scrum sprintben. Ezeket a tervezett munkákat sprintcélnak vagy iterációs célnak nevezik.

3. Napi Scrum-megbeszélés

A napi Scrum egy rövid, napi megbeszélés, amelynek célja, hogy mindenki tájékozódjon a sprint előrehaladásáról. Általában rövid Scrum-ceremóniákról van szó. Az egyes napi Scrumok ajánlott időtartama legfeljebb 15 perc lehet.

Megjegyzés: A napi Scrumot napi standupnak is nevezik.

4. Sprint-áttekintő megbeszélés

A sprint áttekintés egy Scrum-megbeszélés, amelyet a sprint végén tartanak. A Scrum-megbeszélés célja, hogy bemutassa a végső sprint-növekedést az érdekelt feleknek. A sprint áttekintés során bemutatja a működő terméket az érdekelt feleknek.

5. Sprint retrospektív megbeszélés

A sprint retrospektívát minden sprint végén tartják. Ezen a Scrum-megbeszélésen áttekintik az előző sprintek során felmerült problémákat, és megvitatják a következő sprint lehetséges fejlesztéseit.

Megjegyzés: A jelentéstevő csapatod további 2 Scrum-megbeszélést is tarthat:

Backlog finomítás : a közelgő sprint minden backlog elemének vagy felhasználói történetének eldöntésére szolgál.

Kiadási tervezési megbeszélés: a kiadási tervezés lehetővé teszi a csapatok számára, hogy kitalálják, milyen funkcionális követelményeken kell dolgozniuk a következő több sprint során.

Bónusz: Storyboard sablonok!

Miért érdemes a Scrumot használni?

Gondolkodtál már azon, hogy miért olyan népszerű a Scrum az agilis keretrendszerek között?

Mert segít sikerre vinni a projektjeidet!

Milyen előnyei vannak a Scrumnak?

A Scrum a következőket biztosítja:

Jobb ügyfél-elégedettség

Nagyobb alkalmazkodóképesség

Jobb csapatmunka

Fokozott motiváció

Nézzük meg!

1. Jobb ügyfél-elégedettség

Más projektmenedzsment módszerekkel ellentétben a Scrum keretrendszer aktívan bevonja az ügyfelet a termékfejlesztési folyamatba. Így nem kell feltételezni, hogy mit szeretne az ügyfél – valóban együttműködik vele.

Mi az előnye?

Egy végleges, életképes termék, amelyet az ügyfelei készítettek az ügyfelei számára, minden lépésnél. Teljes mértékben kielégíti az összes igényüket, és örömükben ugrálni fognak!

2. Nagyobb alkalmazkodóképesség

Mivel minden ciklus végén beépítheted a visszajelzéseket, a Scrum munka rendkívül rugalmasan alkalmazkodik a változásokhoz.

Lehetővé teszi a projektcsapat számára, hogy hirtelen ügyféligényekkel, a csapat struktúrájának változásával és a feladatköri bővüléssel is megbirkózzon anélkül, hogy idegösszeroppanást kapna!

3. Jobb csapatmunka

Mivel a Scrum-csapatok nagyon kicsiek és önszerveződőek, a csapat tagjainak aktívan együtt kell működniük a szoftver szállítási folyamatának elősegítése érdekében. Ez biztosítja, hogy mindenki bevonja a többieket és hatékonyan együttműködjön a projekt teljes életciklusa alatt.

4. Fokozott motiváció

Mivel a projektcsapat sprintokkal kis, rövid távú célokon dolgozik, könnyebben érezhetik a teljesítmény és az eredményesség érzését.

Gondolj bele!

Nem kell egyszerre egy hatalmas feladatlistával szembesülniük. Ehelyett iteratív megközelítést alkalmaznak, és a Scrum munkát szakaszokban végzik el, így az egész projekt megvalósíthatóbbnak tűnik!

Hogyan kell kezelni a Scrum folyamatot?

Hogyan biztosíthatod, hogy a Scrum projekted olyan zökkenőmentesen zajlik, mint az Emirates első osztálya?

A Scrum-artefaktumok, események és szerepek kezelése ugyan fontos, de nem elég.

Természetesen elvégezhet egy átfogó Scrum képzést, hogy minősített Scrum mesterré váljon, de ez sem elég!

Ha valóban szeretne profitálni ebből az agilis projektmenedzsment módszertanból, akkor szüksége van a megfelelő Agile Scrum szoftverre.

Miért?

Az Agile szoftver egységes felületet biztosít fejlesztői csapatának a Scrum tevékenységek kezeléséhez. Így nem kell időt pazarolniuk több alkalmazás között váltogatásra, hogy áttekintést kapjanak a folyamatokról!

Az agilis szoftver segít Önnek:

Kezelje a közelgő sprinteket

Elemezze a csapat teljesítményét a korábbi szellemben

Kezelje a hátralékát, a felhasználói történeteket és a történetpontokat

Javítsd a csapatmunkát az agilis csapat tagjaival és az érdekelt felekkel!

Tárgyalj a prioritásokról az Agile csapatoddal

Magas színvonalú eredményeket érj el minden sprinttel

Melyik Agile eszköz teszi a Scrum kezelését gyerekjátékká?

A legjobb agilis és Scrum menedzsment eszköz 2021-ben: ClickUp

A ClickUp a világ legjobban értékelt agilis projektmenedzsment eszköze. Több mint 200 000 csapat használja világszerte, a startupoktól a nagyvállalatokig, és segít gyorsan alkalmazkodni a Scrum-módszerhez:

A ClickUp rengeteg funkcióval segíti Önt a Scrum és Agile projektekben, például:

Kanban, Scrum és listák kezelése több nézet segítségével

A sprintek tartalmának nyomon követése a Sprint Lists segítségével

A feladatok előrehaladásának nyomon követése az Agile Dashboards segítségével

A feladatok szakaszainak nyomon követése egyéni állapotokkal

Azonnali kommunikáció elősegítése a hozzárendelt megjegyzésekkel

Íme egy rövid áttekintés arról, hogy ezek a funkciók hogyan segítik a Scrum és az Agile szoftverfejlesztést:

1. Több nézet a különböző projektkövetelmények kezeléséhez

A legtöbb projektmenedzsment eszköz olyan, mint a Seinfeldből ismert Soup Nazi.

Kénytelen vagy alkalmazkodni az általuk használt felülethez. Így a Scrum-folyamatodnak és a csapatnak kell alkalmazkodnia az eszközhöz – nem fordítva.

És ha nem?

De várj egy percet!

Mivel a Scrum a folyamatos fejlesztésről és a projekt változásaihoz való alkalmazkodásról szól, nem kellene a scrum eszközödnek is képesnek lennie ezekhez a változásokhoz való alkalmazkodásra?

Szerencsére a ClickUp többféle nézetet kínál, amelyekkel alkalmazkodhat a csapata Scrum-munkafolyamatához.

Íme egy részletes áttekintés ezekről a nézetekről:

A ClickUp két kötelező feladatnézettel rendelkezik a két leggyakoribb projektmenedzsment stílus kezeléséhez:

Ha a Scrum-csapatod kedveli a GTD-stílusú teendőlistákat, akkor ez a nézet nekik való. Itt a komplex feladatok egy ellenőrzőlistán szerepelnek, amelyeket a haladás során le lehet pipálni.

Ez a tökéletes nézet a sprintlisták nyomon követéséhez több feladat esetén egy sprinttervezési vagy kiadási tervezési ülés során. Mivel minden feladat egymás után szerepel a listán, gyorsan, egymás után tudod megoldani őket.

Ezek a listák valóban életmentők, különösen a kritikus pillanatokban!

Ha a Scrumot és a Kanbant szeretné kombinálni, akkor ez a nézet az Ön számára ideális. Ez a feladatpanel azonban akkor is kiváló, ha csak néhány Kanban funkciót szeretne beépíteni a Scrum paneljébe.

Itt a feladatok egy Kanban táblán vannak elrendezve, ahol drag and drop módszerrel gyorsan módosíthatja őket.

Ezzel a feladat táblával javíthatja a projekt átláthatóságát, mivel csapattagjai bármikor láthatják, ki felelős az egyes feladatokért.

Nem utálja, ha másokat zaklat azzal, hogy mit csinálnak?

A Box nézet kiválóan alkalmas a csapat feladatairól szóló átfogó áttekintéshez, mivel azok a felelősök szerint vannak rendezve.

A termék tulajdonos és a projektmenedzser ezt a nézetet felhasználva könnyedén nyomon követheti, ki min dolgozik, akárcsak egy feladat táblán.

Tényleg hajlandó vagy elviselni azt a fáradságot, hogy minden bonyolult feladatodat átírnod egy fizikai naptárba?

A ClickUp Naptár nézet kiválóan alkalmas a közös döntéshozatalra. Segítségével a termék tulajdonos és a projektmenedzser megtervezheti a Sprint feladatait. Emellett praktikus módszer arra is, hogy eldöntsd, mikor tudsz backlog elemeket hozzáadni a Scrum sprinthez.

A nagyobb rugalmasság érdekében az Agile projektmenedzser a naptárát a következőképpen tekintheti meg:

Napok: az adott napra ütemezett összes feladat megtekintése

4 nap: nézd meg a feladatid ütemezését egy négy napos időszakra vonatkozóan

Hét: tekintse meg heti sprint ütemezését

Havi: havi bontásban mutatja a projekt ütemtervét.

Végül pedig tekintse meg az Ön számára készült összes munkát!

A ClickUp Me Mode funkciója tökéletes megoldás arra, hogy csak a neked kiosztott feladatokat, megjegyzéseket és listákat kövesd nyomon. Így nem zavarnak más csapattagok feladataik, és jobban tudsz koncentrálni.

2. Sprintlisták a sprintek egyszerű nyomon követéséhez

Mivel a Scrum és az Agile szoftverfejlesztés a sprintek köré épül, az ingyenes projektmenedzsment szoftverének hatékonyan kell koordinálnia azokat.

A ClickUp segítségével Sprint listákat hozhatsz létre, amelyek felbontják az egyes Scrum sprintok eredményeit. Mivel ezek lényegében ellenőrzőlisták, a haladás során gyorsan le tudod őket pipálni.

A termék tulajdonosa akár Scrum story pontokat is hozzáadhat az egyes listákhoz, hogy jobban meg tudja határozni, mennyi időbe telik minden termék backlog elem elvégzése.

Mivel könnyen olvasható és használható, egy Agile coach könnyedén felhasználhatja több csapat kiképzésére a Scrum projektmenedzsment alkalmazásához.

3. Agilis irányítópultok a szoftverprojektek vizuális áttekintéséhez

A Scrum csapatok olyanok, mint a Forma-1 bajnokok!

Akkor nem kellene nekik is olyan menő műszerfalak lenniük, mint az F1-es autóknál?

A ClickUp szupermenő Dashboardokat kínál, amelyekkel részletes áttekintést kaphat projektje előrehaladásáról.

Miért van szükség vizuális áttekintésekre?

Mit választanál:

Hatalmas adatbázisokat böngészel egy táblázatban, vagy részletes grafikonokat, amelyek pontosan ábrázolják az időbeli előrehaladásodat?

Így segítik a ClickUp irányítópultjai a Scrum projektmenedzsmentet:

A ClickUp sebességdiagramja segít nyomon követni a feladatok teljesítési arányát.

Minden feladatod kéthetes vagy heti intervallumokra van felosztva, és itt látható az átlagos sebességük. A ClickUp automatikusan csoportosíthatja a Sprint List adatokat, hogy könnyebb legyen hozzáadni őket.

Ezek a sprinttervezési megbeszélések során jól jöhetnek, mert lényegében előre jelzik, hogy a csapatod a következő sprintben mennyi munkát tud elvégezni.

A csapatok burndown chart (burndown diagram) segítségével követik nyomon, hogy az Agile csapatuk hogyan teljesít a célvonalhoz képest. A ClickUp Burndown Chartja kiemeli a még elvégzendő munkamennyiséget is.

A kiadás burndown diagramja különböző mutatókat emel ki, mint például:

Célhaladás: az ideális feladatvégzési ütem az inkrementum eléréséhez

Várható előrehaladás: csapatod jelenlegi előrehaladási üteme a befejezett feladatok alapján

Aktív: a jelenleg befejezett feladatok száma

A Burnup Charts kiemeli a szoftverfejlesztő csapat által már elvégzett munkamennyiséget.

Így a projektmenedzserek a napi Scrum során hivatkozhatnak erre a táblázatra, hogy motiválják csapatukat a gyors befejezésre, különösen a kritikus időszakokban.

A ClickUp kumulatív áramlási diagramjai több időkereten keresztül mutatják be a feladatok előrehaladását.

A feladatok a jelenlegi állapotuk alapján különböző színekkel vannak jelölve. Ez segít gyorsan azonosítani a szűk keresztmetszeteket és beavatkozni azok megoldása érdekében.

Ne feledd, hogy a Scrum módszertan nem csak termékfejlesztésre alkalmas.

Rengeteg más csapat is használja!

Bár a Scrum módszertan nagyjából változatlan marad, minden csapatnak és projektnek megvannak a sajátos igényei és projektfázisai.

Például a szoftverfejlesztési folyamat és a marketingprojekt projektfázisai nagyon különböznek egymástól, nem igaz? A szoftverprojekteknek van egy „minőség-ellenőrzési” fázisuk, ami a legtöbb marketingosztályon ismeretlen.

Éppen ezért a projektmenedzsment szoftverének képesnek kell lennie arra, hogy minden projekthez egyedi státuszokat hozzon létre.

Pontosan ezt teszi a ClickUp...

Mint már mondtuk, nem vagyunk leves nácik!

Nézd meg ezt a táblázatot egy marketingprojektről.

Milyen gyakran fordul elő, hogy feladatok elmaradnak?

Különösen akkor, ha megjegyzést hagy a projekteszközében, de mindenki elfelejti – egészen a bemutatóig.

Ez a probléma ma véget ér!

Mivel a Scrum módszer a gyors átfutási időkön alapul, a kommunikációnak is villámgyorsnak kell lennie.

Nem engedheted meg magadnak, hogy órákat várj arra, hogy a csapatod reagáljon a visszajelzésedre, igaz?

A ClickUp segítségével ez nem lesz probléma!

A ClickUp Assigned Comments funkciójával a megjegyzéseket feladatokká alakíthatja, és hozzárendelheti őket egy csapattaghoz. A ClickUp ezután értesíti őket ezekről a megjegyzésekről, és azok még az értesítéseikben és a kezdőlapjukon is megjelennek. Miután elvégezték a feladatot, a megjegyzést megoldottként is megjelölhetik, hogy elkerüljék a felesleges nyomon követést!

Elég menő, nem?

De ezek nem az összes ClickUp funkció.

Rengeteg kiegészítő funkciót kap a sikeres projektmenedzsmenthez:

Célok : hozzon létre csapatcélokat , és bontsa azokat az egyes agilis projektek céljaira.

Prioritások : segít a sürgős feladatok fontossági sorrendbe állításában és a prioritások szerint rendezett lista elkészítésében. segít a sürgős feladatok fontossági sorrendbe állításában és a prioritások szerint rendezett lista elkészítésében.

Gantt-diagramok : a projekt előrehaladásának gyors ábrázolásához a projekt előrehaladásának gyors ábrázolásához

Függőségek : mindig a mindig a projekttervnek megfelelő sorrendben végezd el a feladataidat

Részletes jelentések : mutasd be csapatod teljesítményét a sprint retrospektív megbeszéléseken mutasd be csapatod teljesítményét a sprint retrospektív megbeszéléseken

Egyedi hozzáférési jogok : ügyfelek és érdekelt felek bevonása a projektterületbe ügyfelek és érdekelt felek bevonása a projektterületbe

Hatékony iOS és Android mobilalkalmazások : irányítsd munkádat útközben is irányítsd munkádat útközben is

Következtetés

A Scrum projektmenedzsment ijesztőnek tűnhet, de a megfelelő szoftverrel ez nem feltétlenül így van!

Segítségével azonnal növelheti termelékenységét és könnyedén készíthet komplex termékeket. És mivel a leghatékonyabb eszközzel szeretné kezelni a szoftverprojekteket, itt az ideje, hogy regisztráljon a ClickUp-ra.

Minden benne van, amire szükséged van az agilis csapat céljainak, a Scrum ceremóniáknak, a Scrum tábláknak és a termék-backlog elemeknek a kezeléséhez!