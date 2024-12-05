A 15 legjobb scrum eszköz a projektmenedzsmenthez 2025-ben

A projektmenedzserek 66%-a használja a Scrum módszertant az agilis projektmenedzsmenthez, és egyértelmű, hogy miért: a Scrum eredményeket hoz.

Akár szoftvert fejleszt, akár komplex projekteket irányít különböző iparágakban, a Scrum segít a csapatoknak a szervezettség fenntartásában, a hatékony együttműködésben és a gyorsabb eredmények elérésében.

Ebben az útmutatóban elmagyarázzuk a Scrum alapjait, és ajánlunk néhány kiváló eszközt, amelyek segítségével csapata kiemelkedő eredményeket érhet el ezzel a hatékony keretrendszerrel.

Mit kell keresni egy scrum eszközben?

Itt van minden, amit egy scrum eszközben keresnie kell:

Könnyű használat

Az eszköznek egyszerűnek és felhasználóbarátnak kell lennie, hogy a csapat minden tagja gyorsan elsajátíthassa. A meredek tanulási görbe lassíthatja a fejlesztőcsapat előrehaladását és akadályozhatja az együttműködést, különösen az új csapattagok vagy a kevésbé technikai jártas felhasználók esetében.

Testreszabás

Minden csapat munkafolyamata más, ezért egy jó Scrum eszköznek lehetővé kell tennie a táblák, munkafolyamatok és jelentési funkciók testreszabását. Ez biztosítja, hogy az eszköz alkalmazkodjon a saját Scrum folyamatához, ahelyett, hogy merev struktúrába kényszerítené a csapatát.

Együttműködési funkciók

A hatékony Scrum a valós idejű együttműködésen alapul. Az eszköznek támogatnia kell a zökkenőmentes kommunikációt integrált csevegési, fájlmegosztási és megjegyzésfunkciók révén. A csapat tagjainak könnyen nyomon kell tudniuk követni a feladatokat és a frissítéseket anélkül, hogy több platform között kellene váltaniuk.

Jelentések és elemzések

A scrum eszköznek hasznos mutatókat kell nyújtania, például sebességdiagramokat, burndown diagramokat és sprintjelentéseket az agilis szoftverfejlesztéshez. Ezek az információk segítenek a csapatnak nyomon követni az előrehaladást, azonosítani a szűk keresztmetszeteket és módosítani a következő sprintek munkaterhelését, biztosítva ezzel a folyamatos fejlesztést.

Egy hatékony scrum eszköznek integrálódnia kell a csapatod által használt egyéb szoftverekhez, például a GitHubhoz, a Slackhez vagy az időkövető eszközökhöz. Ez racionalizálja a munkafolyamatokat, csökkenti a kézi adatbevitelt és biztosítja, hogy az összes eszköz harmonikusan működjön együtt.

Vessünk egy pillantást a feladatok kezelésére alkalmas legjobb scrum eszközökre.

1. ClickUp (A legjobb csapatmunka és rugalmas munkafolyamatok létrehozásához)

Ötleteket gyűjtsön, termékterveket készítsen, feladatokat osszon ki és építsen ki egy együttműködésen alapuló munkafolyamatot a ClickUp for Agile Teams segítségével!

Sok szervezet azért nem tudja bevezetni a Scrumot, mert feladat-orientált módszertannak vagy mechanikus folyamatnak tekinti, amely sprintekből és retrospektívákból áll. Az igazság az, hogy az Agile Scrum egy emberközpontú folyamat, amely az emberi interakciókon, a csapatdinamikán és a döntéshozatalon alapul.

Ezért a ClickUp az ideális Scrum eszköz. A ClickUp for Agile Teams összehozza a csapatot, hogy ötleteket gyűjtsön, az ötleteket megvalósítható feladatokká alakítsa, és valós időben kövesse nyomon a célok elérését.

Csapatommal a felhasználói történeteket és a hátralévő feladatokat megvalósítható lépésekre bontjuk, prioritásokat rendelünk hozzájuk, határidőket állítunk be, és a ClickUp Tasks segítségével nyomon követjük az előrehaladást. Az eszközt arra is használom, hogy Gantt-diagramokkal részletes termékütemterveket készítsek, és a feladatokhoz szálakba rendezett megjegyzéseket fűzzek, hogy megoszthassam a visszajelzéseket. A feladatokhoz részletes ClickUp Docs dokumentumokat csatolva minden szükséges háttérinformációt megadhatok a csapatomnak, ami javítja az együttműködést és lehetővé teszi a tájékozott döntéshozatalt.

Ráadásul, ha a feladatokat, célokat és hátralékokat egy helyen szervezzük, jobban tudjuk értékelni a prioritásokat és módosítani a menetrendeket.

Töltse le ezt a sablont Növelje a projekt előrehaladásának átláthatóságát és láthatóságát, javítsa az együttműködést, és biztosítsa a projektek gyorsabb megvalósítását a ClickUp Agile Scrum Management Template segítségével.

A ClickUp Agile Scrum Management Template tovább egyszerűsíti a sprint tervezését és kezelését. Rugalmas feladatkövetési és jelentési funkciókkal teljes áttekintést nyújt a termékfejlesztési folyamatról. Mi ezt használjuk a sprintek diagramokkal történő vizualizálására és a munkafolyamatok gyorsabb optimalizálására.

A ClickUp for Software Teams segít megvalósítani a Scrum három pillérét: az átláthatóságot, az ellenőrzést és az alkalmazkodást. A világos termékfejlesztési terveknek köszönhetően minden érdekelt fél nyomon követheti a sprint előrehaladását, és azonosíthatja az akadályokat és a függőségeket. Ez biztosítja, hogy mindenki tisztában legyen a prioritást élvező feladatokkal.

Egyszerűsítse a teljes fejlesztési életciklust a ClickUp for Software Teams segítségével rugalmas munkafolyamatok létrehozásával

A ClickUp Forms segítségével hibákat és problémákat is gyűjthetsz bejelentő űrlapokkal, és azokat prioritási feladatokká alakíthatod.

De ez még nem minden! A ClickUp Dashboards valós idejű jelentések készítését is lehetővé teszi. Nyomon követheti a Scrum-csapat teljesítményét és az egyéni munkaképességet, hogy optimalizálja az erőforrások elosztását.

A ClickUp egy felhasználóbarát platformon egyesíti az összes funkciót, így a csapatok együtt tudnak dolgozni és gyorsabban tudnak jobb eredményeket elérni.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A Scrum funkciók széles választéka miatt a tanulási görbe meredek.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Jira (a legjobb a hátralékok kezeléséhez)

via Jira

Az Atlassian cégtől származó Jira egy népszerű eszköz a szoftverprojekt-kezeléshez, különösen az Agile és Scrum környezetekben. Segít a feladatok sorrendbe rendezésében, megkönnyítve a függőségek és a szűk keresztmetszetek nyomon követését. Ez lehetővé teszi a hatékony sprinttervezést és a Scrum események szervezését.

A Jira Backlog Management funkciójával rögzítheti az ügyfelek visszajelzéseit, és a prioritást élvező funkciókra koncentrálhat. Emellett a sprint backlogban feladatok hozzárendelésével biztosíthatja a felelősségre vonhatóságot. Ez garantálja a folyamatos fejlesztést, és segít elkerülni a projekt hatókörének kiterjedését. A Jira azonban korlátozott együttműködési funkciókat kínál, amelyek nagy szoftverfejlesztő csapatok számára nem feltétlenül megfelelőek. Ezen korlátozás leküzdésére mindig megvizsgálhatja a Jira alternatíváit.

A Jira legjobb funkciói

Az Agile táblák segítségével vizualizálhatja a munkát és nyomon követheti a különböző sprintek előrehaladását.

Hatékonyan hozhat létre, rendelhet hozzá és rangsorolhat feladatokat a problémák nyomon követésével.

Személyre szabható jelentések készítése a csapat teljesítményének jobb megismerése érdekében

Csatlakozzon más eszközökhöz, például a GitHubhoz és a GitLabhoz a zökkenőmentes munkafolyamat érdekében.

A Jira korlátai

A cikk elsősorban szoftverfejlesztő és mérnöki csapatokra összpontosít, ezért nem feltétlenül alkalmas minden típusú projektre.

A Jira árai

Ingyenes

Standard: 7,53 USD felhasználónként/hónap

Prémium: 13,53 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árak

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 14 000 értékelés)

3. Trello (a legjobb a sprint feladatok szervezéséhez)

via Trello

A Trello első ránézésre egyszerűnek tűnhet, de a Scrum esetében meglepően hatékony. Imádom, hogy milyen vizuális: minden tábla, lista és kártya együttesen úgy működik, mint egy virtuális projektmenedzsment szoftver a sprintek tervezéséhez és a feladatok szervezéséhez. Ideális, ha valami könnyű, de mégis elég hatékony eszközt keres a Scrum munkafolyamatok kezeléséhez.

A Trello drag-and-drop felülete zökkenőmentes működést biztosít, lehetővé téve a feladatok egyszerű áthelyezését a listák között, és a csapat előrehaladásának egy pillanat alatt történő áttekintését. A Scrum bevezetése a Trello-ban a táblák testreszabásáról szól, hogy azok tükrözzék a sprint ciklus szakaszait, és a munkafolyamatok áttekinthetők maradjanak. Egy tanács: ha nem szeretné manuálisan nyomon követni a projekt előrehaladását, akkor érdemes lehet más alternatívákat keresnie a Trello helyett.

A Trello legjobb funkciói

Készítsen vizuális munkafolyamatokat a haladás nyomon követéséhez különböző táblázatok segítségével.

A feladatokat vagy felhasználói történeteket kártyákkal ábrázolja a táblákon

Szervezze és rangsorolja a munkát címkékkel és ellenőrzőlistákkal

Testreszabhatja munkafolyamatait olyan kiegészítő funkciókkal, mint a szavazás a funkciókérés prioritásainak meghatározásához és a projektek határidejének pontos betartásához.

A Trello korlátai

A fejlettebb scrum eszközökhöz képest korlátozott jelentési és elemzési funkciókkal rendelkezik.

A Trello árai

Ingyenes

Standard: 6 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 12,50 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 17,50 USD felhasználónként/hónap, éves számlázással

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

4. Asana (a legjobb projektportfóliók létrehozásához)

via Asana

Az Asana átfogó megoldást kínál a Scrum projektmenedzsmenthez, különösen nagy projektek esetében. Az Asana Portfolio segítségével létrehozhat egy Epic-et (egy nagy Scrum eseményt, amelyet több felhasználói történetre kell bontani). Ez segít a kapcsolódó projektek csoportosításában és valós időben történő nyomon követésében.

Az Asana a sprint retrospektívákban is segít Önnek: sprint mutatókat generál és rögzíti a csapat visszajelzéseit. A retrospektívák során megbeszélt témákhoz feladatok is hozzárendelhetők.

Az Asana legjobb funkciói

Feladatok szervezése egyéni mezőkkel

Automatizálja a munkafolyamatokat egyedi szabályokkal és automatizálási sorrendekkel

Kövesse nyomon az előrehaladást célok és jelentési irányítópultok segítségével

Tervezze meg a kapacitást és ossza el a munkaterhelést az erőforrás-kezelés segítségével

Az Asana korlátai

Az Asana-ban nehéz egy feladatot több felelősnek kiosztani.

Az Asana árai

Személyes: Ingyenes

Starter: 13,49 USD/felhasználó/hónap

Haladó: 30,49 USD felhasználónként/hónap

Vállalati: Egyedi árak

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 000 értékelés)

5. Monday.com (a legjobb Kanban és Gantt nézetekhez)

A Monday.com egy másik kiváló scrum eszköz, amely útitervek készítésére, a felhalmozódott munkák nyomon követésére és termékkiadási tervek kidolgozására szolgál. Lehetővé teszi, hogy az összes funkcióigényt egy Kanban táblán rendezze el, így vizualizálhatja a munkafolyamatokat és nyomon követheti a fejlesztés előrehaladását.

Emellett lehetővé teszi egy részletes projektütemterv elkészítését Gantt-diagrammal, amelyen láthatók a projekt mérföldkövei, nyomon követhetők a függőségek és azonosíthatók az átfedő feladatok, így biztosítva a projekt időbeni megvalósítását. Ezenkívül a monday.com automatizált munkafolyamat-funkciója kezeli a rutin feladatokat, mint például az értesítések és állapotfrissítések küldése, így mindenki szinkronban marad, anélkül, hogy manuálisan be kellene jelentkeznie.

Monday.com legjobb funkciói

Sorolja fel az összes közelgő projektjét és feladatát a backlogjában!

Szerezzen be egy testreszabható csoportokkal (pl. Teendők és Befejezettek) ellátott táblázatos nézetet.

Kövesse nyomon az előrehaladást tevékenységi naplóval és értesítésekkel a csapat frissítéseiről.

Automatikus értesítések a feladatok befejezéséről és a dokumentumok feltöltéséről

Monday.com korlátai

Az ingyenes és alapszintű csomag felhasználói nem tekinthetik meg a feladatokat diagramnézetben, térképnézetben, naptárnézetben vagy idővonal nézetben.

Monday.com árak

Ingyenes

Alap: 12 USD/felhasználó/hónap

Standard: 14 USD/felhasználó/hónap

Pro: 24 USD/felhasználó/hónap

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (5100+ értékelés)

6. Azure DevOps (A legjobb fejlesztési projektekhez)

via Azure DevOps

Az Azure DevOps hatalmas segítséget jelentett szoftverfejlesztő csapatunknak a Scrum-projektek kezelésében, különösen a fejlesztési ciklusok zökkenőmentesebbé tételében. Kiemelkedő tulajdonsága, hogy a Scrum-módszertanokat, a verziókezelést, a CI/CD-folyamatokat és a tesztelést egyetlen helyen integrálja.

Amikor kipróbáltuk az eszközt, csapatunk könnyedén nyomon követhette a felhasználói történeteket, rangsorolhatta a feladatokat és meghatározhatta a sprint céljait, míg a beépített automatizálás gondoskodott a zökkenőmentes működésről. A műszerfal segítségével egyszerűen nyomon követhető volt a sprint előrehaladása, és mivel ez egy Microsoft-termék, tökéletesen illeszkedik más eszközökhöz, például a Visual Studiohoz és az Azure-hoz.

Az Azure DevOps legjobb funkciói

Agilis eszközökkel tervezheti, nyomon követheti és megbeszélheti a csapatok közötti munkát.

Építsen, teszteljen és telepítsen CI/CD segítségével bármilyen platformon és nyelven

Hozzáférés a felhőalapú Git-tárolókhoz pull requestekkel és fejlett fájlkezeléssel

Készítsen burndown diagramokat a feladatok előrehaladásának vizualizálására és a szűk keresztmetszetek azonosítására.

Az Azure DevOps korlátai

Nem kínál ingyenes csomagot.

Az Azure DevOps árai

Alapcsomag: 6 USD/felhasználó/hónap

Alap + teszttervek: 52 USD/felhasználó/hónap

GitHub Advanced Security for Azure DevOps: 49 USD/committer/hónap

Azure DevOps értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 130 értékelés)

7. Targetprocess (a legjobb sprint ritmus kialakításához)

via Targetprocess

Az IBM Targetprocess egyedi nézetek segítségével egyensúlyt teremt a rugalmasság és a struktúra között a scrum projektekben. Segít létrehozni egy sprint ritmust, amely leképezi a teljes scrum folyamatot, a felhasználói történetek meghatározásától a kiadások tervezéséig.

A Targetprocess egyik kiemelkedő funkciója a Planning Poker (Scrum Poker), amely játékos formában teszi a sprint tervezést. A munkatételeken belül elindíthatja a játékot, hogy eldöntse, mennyi idő és erőforrás szükséges a backlogban szereplő egyes feladatok elvégzéséhez.

A Targetprocess legjobb funkciói

Kezelje könnyedén a nagyszabású projekteket vállalati szintű skálázhatósággal

Mélyreható betekintést nyerhet a csapat teljesítményébe és a projekt állagába.

Zökkenőmentesen kapcsolódjon más IBM termékekhez az egységes munkafolyamat érdekében.

Használjon egyedi színkódokat az aktuális sprintben szereplő elemek kiemeléséhez.

A Targetprocess korlátai

Felülete új felhasználók számára túlterhelő lehet.

A Targetprocess árai

Egyedi árazás

Targetprocess értékelések és vélemények

Capterra: 4,5/5 (500+ értékelés)

G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

8. VivifyScrum (A legjobb egyszerű, de fontos projektekhez)

via Vivify Scrum

A Vivify Scrum egyike azoknak az eszközöknek, amelyek egyszerűek, de mégis hatékonyak, különösen akkor, ha egy scrum csapatot kell irányítania anélkül, hogy felesleges funkciókba belegabalyodna. Világos, intuitív felületet biztosít, amely megkönnyíti a sprint tervezést és a feladatkezelést.

Tetszik, hogy mindent egy helyen összpontosít – a backlogtól és a menedzsment eszközöktől a csapatmunkáig –, így nem kell több eszköz között váltogatni. A Vivify Scrum táblák testreszabási és időkövetési funkciói megkönnyítik a projekt előrehaladásának és a csapat teljesítményének nyomon követését.

A VivifyScrum legjobb funkciói

Testreszabhatja a Scrum tábláit a feladatok nyomon követéséhez

Hozzáférés az időkövetéshez és a számlázáshoz közvetlenül az eszközön belül

A beépített prioritizálási eszközökkel kezelheti a hátralékot

A VivifyScrum korlátai

Nincs skálázhatósága nagyobb vállalkozások számára

A VivifyScrum árai

Ingyenesen használható

VivifyScrum értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

9. ScrumWise (a legjobb a kiadáskezeléshez)

via ScrumWise

A Scrum Wise egy scrum eszköz, amely lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy projektjeiket agilis módon kezeljék. Én csapatok létrehozására és a csapat tagjainak konkrét szerepkörök kiosztására használtam. Emellett nyomon követhettem a csapatok teljesítményét és időzónákon átívelő munkát végezhettem. A felületen belül akár csevegni is lehet a csapat tagjaival, bejelentéseket tenni és fájlokat megosztani.

Az eszköz lehetővé teszi a csapatok számára, hogy listák, címkék és szűrők segítségével backlogokat hozzanak létre és szervezzenek. Magas szintű áttekintést nyújt az Epics segítségével, és a munkát kezelhető részekre osztja alfeladatokkal és ellenőrzőlistákkal.

A ScrumWise legjobb funkciói

Tervezze meg hatékonyan a kiadásokat, előre jelezve a kiadás dátumát a várható sebesség és a burnup alapján.

Kezelje a sprinteket vizuálisan, állítsa be a csapat munkaterhelését, és kezelje a szabadságokat, a részleges allokációkat és a hétvégi munkát valós időben.

Hozzon létre testreszabható feladat táblákat valós idejű frissítésekkel, és tartsa rendezett állapotban az alfeladatokat az egyes backlog sorokban.

A ScrumWise korlátai

A nagyobb eszközök komplex funkciói nem állnak rendelkezésre.

A ScrumWise árai

30 napig ingyenes

9 USD/felhasználó/hónap

ScrumWise értékelések és vélemények

Nincs elég online vélemény

10. Wrike (a legjobb Gantt-diagramokhoz)

via Wrike

A Wrike egy felhőalapú projektmenedzsment eszköz, amely hatékonyan használható scrum eszközként. Amikor a Wrike-ot használtam, különböző projekteket sprintekként tudtam szervezni. A Wrike legjobb funkciói között szerepelnek az interaktív Gantt-diagramok a projekt ütemtervének vizualizálásához, a csapatod speciális igényeinek megfelelően testreszabható munkafolyamatok, valamint a feladatok hatékony elosztását lehetővé tevő erőforrás-kezelési funkciók. Emellett integrálható más eszközökkel, például a Jira-val és a GitHub-bal, így sokoldalú megoldást kínál a scrum csapatok számára.

A Wrike legjobb funkciói

Használjon interaktív Gantt-diagramokat a projekt ütemezéséhez

Hozzon létre testreszabható Kanban táblákat a munkafolyamatok kezeléséhez

Használja ki a keresztcímkézést a több munkamenet átláthatóságának érdekében

A Wrike korlátai

Sok felhasználó említette, hogy a tanulási görbe meredek.

A Wrike árai

Ingyenes

Csapat: 10 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 24,80 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árak

Pinnacle: Egyedi árak

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (3700+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2600 értékelés)

11. nTask (A legjobb rövid és egyszerű projektekhez)

via nTask

Az nTask egy scrum eszköz, amely kisebb csapatok és egyszerű projektek számára ideális. Egyszerűségre törekedve készült, mégis minden alapvető scrum munkafolyamatot lefed. Nagyra értékelem, hogy milyen könnyű beállítani a sprinteket, nyomon követni az előrehaladást és mindent láthatóvá tenni az egész csapat számára.

Számomra az a legkiemelkedőbb, hogy az nTasks hogyan integrálja a feladat- és projektkezelő eszközöket az együttműködéssel, egyszerűsítve a kommunikációt és kiküszöbölve a felesleges oda-vissza levelezést. Ez egy olyan eszköz, amely elvégzi a munkát anélkül, hogy túlterhelné Önt a funkciókkal.

Az nTask legjobb funkciói

Zökkenőmentes kommunikáció és együttműködés elősegítése a csapat tagjai között

Vizualizálja munkafolyamatát, kövesse nyomon a projekt előrehaladását, és azonosítsa a potenciális szűk keresztmetszeteket.

A fejlesztési folyamat során azonosítsa, kövesse nyomon és oldja meg a problémákat és hibákat

Az nTask korlátai

A mobilalkalmazás kissé elavult.

nTask árak

Prémium: 4 USD/hó

Üzleti: 12 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

nTask értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

G2: Nincs elég értékelés

12. Miro (a legjobb interaktív táblákhoz)

via Miro

A Miro egy praktikus vizualizációs eszköz, különösen akkor, ha elosztott csapatokkal dolgozik scrum projektekben. Az interaktív tábla vizuális elrendezése megkönnyíti a sprintek szervezését, a feladatok nyomon követését és a retrospektív megbeszélések lebonyolítását anélkül, hogy csökkenne az elkötelezettség.

Tetszik, hogy a Miro mindenki számára lehetővé teszi a valós idejű közreműködést, függetlenül attól, hogy sprintet terveznek, vagy csak ötleteket gyűjtenek. Ez egy olyan tér, ahol az egész csapat vizuálisan láthatja a terv kibontakozását, ami zökkenőmentesebbé és strukturáltabbá teszi az együttműködést.

A Miro legjobb funkciói

Használjon interaktív táblákat a vizuális együttműködéshez és a brainstorming üléseken a csapatával.

Testreszabhatja a sprinttervezési sablonokat a projektmenedzsment egyszerűsítése érdekében.

Integrálja a Jira és az Asana feladatok kezelésére szolgáló eszközökkel

A Miro korlátai

A részletes feladatkezelés hiánya

A Miro árai

Ingyenes

Starter: 10 USD/tag/hónap

Üzleti: 20 USD/tag/hónap

Vállalati: Egyedi árak

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1500+ értékelés)

13. Pivotal Tracker (a legjobb scrum történetek létrehozásához)

via Pivotal Tracker

A Pivotal Tracker egy hagyományos táblás scrum eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy történeteket (a projekt legkisebb munkamegállapodásait) hozzanak létre. Kiválaszthatja a történet típusát – funkciók, hibák vagy feladatok –, és pontok kiválasztásával becsülheti meg a történet befejezéséhez szükséges időt és erőforrásokat.

Többprojektes munkaterületeket hozhat létre, hogy projektjeit egymás mellett tekintse meg, és a történeteket a projektek között mozgathassa a hatékonyság növelése érdekében. Az elemzési funkció teljes projektáttekintést nyújt, beleértve a történet ciklusidejét, a történet elfogadásának arányát, az elutasítás arányát és a kumulatív áramlást.

A PivotalTracker legjobb funkciói

Ossza meg a hátralékot a projekt prioritásainak átlátható meghatározása érdekében

Kövesse nyomon a sebességet a csapat előrehaladásának méréséhez

Több projekt kezelése egyetlen munkaterületen

A PivotalTracker korlátai

A felülete túlságosan merevnek tűnhet azoknak a felhasználóknak, akik nem ismerik a hagyományos scrum elemeket.

A PivotalTracker árai

Ingyenesen használható

PivotalTracker értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (150 értékelés)

14. Zoho Projects (A legjobb a munkafolyamatok vizualizálásához)

via Zoho Projects

A Zoho Projects egy agilis projektmenedzsment platform, amely lehetővé teszi a Scrum mesterek számára, hogy Scrum táblákat hozzanak létre, sprint backlogokat kezeljenek és hatékonyan felügyeljék a sprinteket. A csapatok ötleteket gyűjthetnek, azokat megvalósítható munkatételekké alakíthatják, és zökkenőmentesen hozzáadhatják a sprintekhez végrehajtás céljából.

A Zoho Projects egyik legnagyobb előnye a fejlett projektvizualizáció olyan eszközökkel, mint a sebességdiagramok, a burndown diagramok és a kumulatív áramlási diagramok. Emellett irányítópultokat is kínál a legfontosabb mutatók, például a teljes sprintszám, a közelgő sprintszám, a backlog-tevékenység és a felhasználói aktivitás nyomon követéséhez, így a csapatok áttekintést kapnak az általános előrehaladásról. A Zoho Projects különösen hasznos azoknak a csapatoknak, amelyek már más Zoho-alkalmazásokat is használnak.

A ZohoProjects legjobb funkciói

A beépített munkaidő-nyilvántartással pontos nyomon követés

Automatizálja a munkafolyamatokat az ismétlődő feladatok egyszerűsítése érdekében

Integrálható harmadik féltől származó alkalmazásokkal, például a Slackkel és a Google Drive-val.

Testreszabhatja a projekteket a csapata igényeinek megfelelő feladatkiosztással és mezőkkel.

A ZohoProjects korlátai

Nem tartalmaz előre elkészített sablonokat a sprint tervezéséhez és kezeléséhez.

ZohoProjects árak

Ingyenes

Prémium: 5 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 10 USD/felhasználó/hónap

ZohoProjects értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 600 értékelés)

15. MeisterTask (a legjobb a Scrum és a Kanban módszerek kombinálásához)

via MeisterTask

A MeisterTask egy projektmenedzsment megoldás, amely a Kanban és a Scrum módszertanok funkcióit ötvözi egy világos és strukturált munkafolyamat kialakítása érdekében. Különálló állapotoszlopokat hozhat létre a különböző projektfázisokhoz, feladatokat rendelhet hozzájuk és határidőket állíthat be. Emellett lehetővé teszi a felhasználói történetek felosztását egyedi feladatokra és az időbecslések beállítását ellenőrzőlisták segítségével.

A MeisterTask segítségével leírásokat adhat hozzá, központosíthatja a visszajelzéseket, mellékleteket csatolhat és egyedi címkéket hozhat létre minden feladathoz, hogy csapattagjai minden kontextust megkapjanak. Tökéletes megoldás kis- és közepes méretű fejlesztői csapatok számára, akiknek vizuális, együttműködési térre van szükségük anélkül, hogy a dolgok túlbonyolulttá válnának.

A MeisterTask legjobb funkciói

Hozzon létre testreszabható Kanban-stílusú táblákat a feladatok nyomon követéséhez

Automatizálja az ismétlődő feladatokat és növelje a munkafolyamat hatékonyságát

Zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökkel, mint a Slack és a Google Drive.

Használja a Meister AI-t feladatajánlásokhoz és a munkafolyamatok megismeréséhez

A MeisterTask korlátai

Nincs fejlett jelentéskészítési funkciója.

MeisterTask árak

Alap: Ingyenes

Pro: 9 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 16 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árak

MeisterTask értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1100 értékelés)

