10 ingyenes storyboard-sablon Word, PDF és ClickUp formátumban

Bár improvizálhat és reménykedhet a legjobbakban, a legsikeresebb videók és kreatív projektek gyakran gondos tervezés eredményei. Minden filmszín vagy népszerű TikTok mögött egy előkészítő kreatív csapat áll, amely gondosan megtervezte a cselekményt, a párbeszédeket és a vizuális effektusokat – általában storyboard sablonok segítségével.

Ebben az útmutatóban megosztjuk veled, mi teszi egy storyboard-sablont nagyszerűvé, és mire kell figyelni a lehetőségek mérlegelésekor. Ezután bemutatjuk neked a kedvenc ingyenes storyboard-sablonjaink rövid listáját, amelyeket kipróbálhatsz. 📽️

Mi az a storyboard-sablon?

A storyboard-sablon egy grafikus szervezőeszköz, amely segít a nagyobb kép kisebb részleteinek, jelenetről jelenetre történő vizualizálásában. Bármilyen storyboard-készítési folyamat során – függetlenül attól, hogy komplex ötleteit szeretné kidolgozni vagy videó storyboardot készíteni – ez elengedhetetlen eszköz, ha filmjét vagy projektjét szeretné feltérképezni.

A storyboard panelek elkészítése nem bonyolult, de néha érdemes lerövidíteni a folyamatot, és egyből a részletekhez átugrani. Az üres storyboard sablon gondoskodik a szerkezetről, így Ön a történetre koncentrálhat. 📚

10 ingyenes, professzionálisan tervezett storyboard-sablon

A megfelelő storyboard-sablon megkönnyíti terveinek vizualizálását és céljainak elérését – legyen szó egy kívánt felvételről vagy jelenetről, egy termék vagy kampány fejlesztéséről, vagy egyszerűen csak a tervezési folyamat lebontásáról. Fedezze fel kedvenc ingyenes storyboard-sablonjainkat, és találja meg a következő projektjéhez ideális alapot.

1. ClickUp storyboard sablon

Ingyenes sablon letöltése ClickUp storyboard sablon

Kezdjük a hagyományos film storyboard sablon modern változatával. Ez a ClickUp által készített storyboard sablon segít megtervezni rövidfilmjét vagy mozgóképes videóját felvételről felvételre, így láthatja, hogyan halad előre a cselekmény egyik pillanatról a másikra.

Ehhez nem szükséges Adobe Photoshop ismeretek – csak ossza meg a jelenet rajzát vagy makettjét, majd töltse ki az alábbi részleteket, hogy pontosan megmutassa csapatának, mi kell történnie. Van hely cselekvések, párbeszédek, interaktív média és hang-/effektusok hozzáadására, és ha szükséges, a sablont további mezők hozzáadásával is testreszabhatja. 🔊

Használja ezt a videó storyboard sablont vállalati videók, személyes projektek, közösségi média videó kampányok és egyéb vizuális tervek megtervezéséhez.

2. ClickUp történetvázlat-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp történetvázlat-sablon

Nem minden storyboardnak kell vizuálisnak lennie. Ha szereti a rendszerezést és a mappa stílusú nézetet, akkor a ClickUp Story Outline Template sablonja kiváló választás. Írók és szerzők számára készült, olyan szerkezettel, amely segít megalkotni egy lenyűgöző történetet. De ez a tökéletes storyboard sablon videó storyboard készítésére is használható!

Használja ki az egyéni állapotok és mezők előnyeit, hogy a ClickUp termelékenységi és szervezési funkcióit regényírási igényeihez igazítsa. Egy pillanat alatt láthatja, hogy a fejezet hol játszódik, mely karakterek szerepelnek benne, és a cselekmény melyik részére utal.

A színkódokkal jelzett produkciós szakaszok segítségével nyomon követheti az írási folyamat előrehaladását, és ez alapján eldöntheti, hogy mi legyen a következő lépés.

A regényírás hatalmas idő- és energia befektetést igényel. A ClickUp online storyboard-készítőként való használata remek módja annak, hogy felgyorsítsa ezt a folyamatot, így több energiát fordíthat egy hihetetlen történet kitalálására.

3. ClickUp felhasználói történet térkép sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp felhasználói történet térkép sablon

A legtöbb vállalat számára a felhasználói élmény az egyik legfontosabb fejlesztési terület. Ehhez először meg kell tervezni a felhasználói utat, és azonosítani kell az összes érintkezési pontot. Írásbeli vagy videós storyboard-sablon nélkül a folyamatok feltérképezése gyorsan kaotikusvá válhat.

A ClickUp felhasználói történet-térkép sablonjával könnyebb, mint valaha, vizualizálni a felhasználói utazást. 🛣️

Használja a whiteboard projektmenedzsmentet, hogy az egész ügyfélútat kisebb részekre bontsa, színekkel jelölt szakaszokkal, amelyek segítenek megérteni, melyik lépés melyik szakaszban történik. Használjon digitális jegyzetlapot (vagy kártyát) minden érintkezési pontra, és mozgassa őket, hogy megértsd a felhasználói utat.

Ezeket a kártyákat akár közvetlenül feladatokká is konvertálhatja, így könnyebben rendelhet hozzá változásokat és fejlesztéseket a csapattagokhoz. Ha munkája a felhasználói élmény javításával kapcsolatos, akkor egy koncepciótérkép segítségével nemcsak a felhasználó aktuális útját láthatja, hanem gyorsan javaslatokat is tehet feladatokra és intézkedésekre, hogy az még jobbá váljon.

4. ClickUp hangulatlap-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp hangulatlap sablon

Mielőtt egy fantasztikus kampányvideót vagy marketingprojektet tervezhetne, ötleteket kell kitalálnia. A ClickUp Mood Board Template sablonja egy ragyogó és friss módszert kínál arra, hogy ezeket a gondolatokat vizuális stílusú útmutatóvá alakítsa.

Ez a storyboard-sablon tökéletes választás, ha legközelebb promóciót szeretne indítani vagy videót rendelni. Moodboard-sablonként is használható, mivel arra ösztönzi Önt, hogy különböző módon gondolkodjon el vizuális identitásáról.

Brainstorming sablonként helyet biztosít az UI/UX, ikonok, illusztrációk, weboldal példák, tipográfia és színpaletta bemutatására. Ezeket a témákat azonban néhány kattintással könnyedén kicserélheti másokra. Illessze be képeit, ikonjait és színeit, hogy vizuálisan is bemutathassa ötleteit és inspirációit.

Használja ezt a hangulatlap-sablont, ha olyan projektet vagy kampányt tervez, amely kreativitást igényel, vagy ha inspirációt vagy tervezési briefet szeretne megosztani egy munkatársával vagy tervezővel.

Bónusz: Nézze meg a 10 ingyenes hangulatlap-sablont, amelyekkel rendszerezheti ötleteit

5. ClickUp videó storyboard sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp videó storyboard sablon

A videóforgatás, szerkesztés és gyártás tervezése megterhelő lehet. A ClickUp videógyártási projektterv-sablonjával rendszerezheti a munkát és nyomon követheti a folyamatot, anélkül, hogy azon kellene töprengenie, hogy egy feladat időben elkészül-e, késik-e vagy teljesen kimarad-e.

Készítsen projekttervet, amely a videó készítésének minden egyes szakaszára külön fejezetet tartalmaz. Hozzon létre alatta feladatokat, majd rendelje hozzájuk a felelősöket, adjon meg határidőt, és értékelje a feladat hatását és a szükséges erőfeszítést. Adjon hozzá egy állapotjelzőt, amely tükrözi a feladat aktuális állapotát, és így pontos képet kaphat a videó készítésének folyamatáról. ✨

A videoprojektet tervező marketingesek és alkotók számára ez a sablon elengedhetetlen. Lehetővé teszi, hogy mindent egy pillantással áttekintsen, majd szükség esetén rákattintson a részletekre.

6. ClickUp YouTube videóprodukciós sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp YouTube videóprodukciós sablon

Egy fantasztikus YouTube-videó megtervezése, elkészítése, szerkesztése és közzététele számos lépést igényel. Egyszerűsítse a folyamatot, és ne felejtsen el semmit a ClickUp YouTube-videó-előkészítő sablonjának segítségével.

Kifejezetten erre a célra készült sablonunk segít minden alapvető elemet lefedni, így a publikáláskor minden részlet készen áll. Adja meg a videó tervezett megjelenési dátumát, címét, kulcsszavait, címkéit, miniatűrjét, közösségi média bannert és feliratát.

Szüksége lesz egy jól megírt forgatókönyvre is, hogy megtervezhesse a szöveget és akár a kameraállásokat is, amelyeket használni szeretne. Bízza a feladatot a forgatókönyvíróra és a szerkesztőre, hogy egyértelmű legyen, ki mit csinál.

A gyártás előrehaladását jelző sáv segítségével vizuálisan is nyomon követheti, hol tart.

Használja ezt a produkciós feladat sablont, hogy optimalizáltabb YouTube-videókat készíthessen és tegyen közzé. A ClickUp kreatív projektmenedzsment szoftverének segítségével soha többé nem kell aggódnia, hogy rossz miniatűrt használ, vagy elfelejti a videó címkéit.

7. Microsoft PowerPoint animációs storyboard sablon a Power Production-tól

via Power Production

Gyakran a legegyszerűbb sablonok segíthetnek nagy dolgok elérésében. Ez az animációs storyboard sablon egyszerűnek tűnhet, de minden megtalálható benne, amire szükséged van a következő animációs projekted sikeres megtervezéséhez. 🚶

Hagyja, hogy kreativitása inspirálja Önt, és töltse ki a fehér storyboard üres területeit. Adjon hozzá egy kézzel rajzolt vázlatot a jelenetről a felső mezőbe, és használja az alatta lévő mezőket az akció, a párbeszéd és a kamera mozgásának leírásához. Végül alul helyet talál a sorozatszám megadásához.

Ez a nyomtatható storyboard-sablon ideális, ha saját storyboardot készít személyes projektjéhez, vállalatához vagy ügyfeléhez. Használja a jelenetek vizualizálásához, és ossza meg azokat munkatársaival és az érdekelt felek kel.

8. Microsoft Word kereskedelmi storyboard sablon a Template. Net-től

Ha megszokta a Microsoft Word vagy az Apple Pages használatát, ez a kereskedelmi storyboard-sablon kiváló választás. Lehetővé teszi a storyboard-megközelítés alkalmazását, csak anélkül, hogy a professzionális storyboard-eszközök által nyújtott extra funkciók rendelkezésre állnának.

Van hely a történet címe és témája, valamint a történet melyik részére utal. Térképezze fel a jeleneteket, helyet hagyva vázlatok vagy makettek számára. Emellett ossza meg a jelenet leírását és az esetleges megjegyzéseket a produkciós csapattal.

Próbálja ki ezt a sablont, ha üres vásznat keres, amelyet a Microsoft Word vagy az Apple Pages programban használhat.

9. Microsoft Word egyszerű storyboard-sablon a SampleTemplates-től

via SampleTemplates

Nem mindenki dolgozik a legjobban vizuális módon, és néha egy hagyományosabb formátum segíthet az érdekelt felek bevonásában. Próbálja ki a szövegalapú megközelítést a storyboard készítéséhez egy egyszerű storyboard sablon segítségével.

Ez a Microsoft Word sablon lehetőséget ad arra, hogy minden egyes jelenetről beszéljen, beleértve a résztvevőket, a párbeszédeket és az esetleges kulcsszavakat. Ez egy egyszerű és problémamentes módszer az események sorrendjének leírására, és hasznos lehetőség, ha munkájához Microsoft szoftverek használatára van kötve. 💻

Ha nem vagy vizuális tervező, akkor ez a storyboard-megközelítés hasznos lehet számodra. Hasonló részleteket jegyezhetsz le, de nem kell hozzájuk képeket csatolnod.

10. Microsoft Word storyboard-sablon a GetForms-tól

via GetForms

Néha a legjobb, ha a dolgokat egyszerűen és világosan tartjuk. Tervezze meg következő filmjének storyboardját vagy kreatív projektjét a Microsoft Wordhoz készült storyboard-sablon segítségével. Hé, még ha csak pálcikafigurákat is használ, ilyen tervezési és szöveges storyboard-sablonokkal is eljuthat valahova.

Minden oldalon helyet találhat hat jelenet vázlatának, egy nagy mezőben felvázolhatja a javasolt pillanatot, egy másikban pedig leírhatja a narratívát. Ez a sablon nem tartalmazza az audio, az effektek és a cselekvés technikai utasításait, de jó kiindulási pontnak számít.

A narratív és vizuális történetmesélésre nagy hangsúlyt fektető videó- vagy kreatív írási projektek esetében ez a storyboard-megközelítés nyerő lehet. A narráció számára biztosított nagy helynek köszönhetően lehetőséged van a részletekbe is belemélyülni.

Mi jellemzi a jó storyboard-sablont?

A professzionálisan tervezett storyboard-sablonoknak nem kell bonyolultnak lenniük. Valójában jobb, ha egyszerűek. Az egyszerű kialakítású vagy videós storyboard több teret ad a kreativitásnak és a részletekre való koncentrálásnak.

A storyboard-sablon egy vászon, amelyen dolgozni lehet, ezért a legjobbak minimalista, egyszerűek és egy konkrét célra tervezettek. Amikor fontolóra veszi, melyik storyboard-sablont használja, vegye figyelembe a következőket:

Storyboard-szoftver: Használhatja-e a storyboard-sablont egy olyan eszközzel, amelyet már használ, például a ClickUp-pal?

Könnyű használat: Könnyen használható a storyboard-sablon? Könnyen lehet rajta változtatásokat végrehajtani?

A tervezett cél: A storyboard-sablon megfelel annak, amire használni szeretné?

Együttműködés: Könnyű másoknak veled együttműködni a szöveges vagy videós storyboardon?

Megoszthatóság: Könnyen megoszthatja a storyboard sablonját az érdekelt felekkel?

A storyboard-sablon igényei valószínűleg egyediak, ezért nincs olyan sablon, amely minden alkotó vagy együttműködő számára tökéletes lenne. Használja ezeket a kérdéseket, hogy megtalálja a céljainak leginkább megfelelő storyboard-sablont.

Vizualizálja munkáját egy storyboard sablon segítségével

Ha kreatív videón vagy marketingprojekten dolgozik, a storyboard-sablonok elengedhetetlenek. Ezek nélkül szinte lehetetlen sikeres kreatív kampányt tervezni – különösen, ha az egész folyamatot a kezdetektől a végéig maga irányítja.

Használja tanácsainkat és ezeket a storyboard sablonokat, hogy megtalálja a legjobb módszert kreatív projektjei még sikeresebbé tételéhez. Gondolja át, milyen típusú ingyenes sablonra van szüksége, és hogyan szeretne a legjobban dolgozni.

Akár vizuális alkotó vagy, akár inkább a feladatok és mappák alapú megközelítést részesíted előnyben, a ClickUp minden szükséges eszközt biztosít a projektek sikeres megtervezéséhez. A felhasználói történet térképektől a videóprodukciós projekttervekig minden szükséges sablont megtalálsz a ClickUp-ban.

Ha készen állsz arra, hogy a következő szintre emeld a produkciódat, regisztrálj még ma ingyen, és használd a storyboard sablonjainkat, hogy elindítsd a kreatív folyamatot. ✨