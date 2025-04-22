10 ingyenes hangulatlap-sablon PPT, Slides, Word és ClickUp formátumban

Már rég elmúltak azok az idők, amikor a DIY hangulatlapok készítése azt jelentette, hogy magazinokat halmoztunk fel, képeket vágtunk ki és ragasztottunk nagy táblákra. Persze, ez egy szórakoztató, gyakorlatias megközelítés volt, de legyünk őszinték: nagyon gyorsan nagyon fárasztóvá vált.

Manapság a digitális hangulatlapok a legújabb divat. Nemcsak szórakoztatóak, de tiszta és rendezett digitális felületet kínálnak ötleteinek összegyűjtéséhez és bemutatásához. ✨

Ha nem szeretne a nulláról kezdeni, a hangulatlap-sablonok előnyt biztosítanak. Akár márkaépítési ötleteket gyűjt, új szoftverfelületet tervez, vagy a következő tartalom-sorozatának történetét dolgozza ki, ezek a sablonok segítenek kreatív ötleteinek megvalósításában.

És hogy segítsünk elindítani a következő projektjét, összeállítottunk 10 legjobb ingyenes hangulatlap-sablont, amelyekkel egyszerűsítheti kreatív folyamatát. Nézzük meg őket!

Mi az a hangulatlap?

A hangulatlap-sablon egy előre megtervezett digitális vászon, amely segít megszervezni és bemutatni kreatív ötleteit. Így nem egy üres lappal kell kezdenie, hanem egy olyan struktúrával, amely megmutatja, hová és hogyan helyezze el a képeket, színeket, betűtípusokat és egyéb tervezési elemeket.

Ezek a sablonok számos előnnyel járnak:

Egyszerűsítse a hangulatlapok készítését, különösen, ha kezdőként túl nehéznek találja a nulláról való indulást.

Gyorsítsa fel a tervezési folyamatot , mivel a hangulatlapok létrehozásához szükséges alapszerkezet már készen áll.

Gondoskodj a hangulatlapok egységes megjelenéséről közös témák, érzelmek és narratívák segítségével.

Mi jellemzi egy jó hangulatlap-sablont?

Egy jó hangulatlap-sablon nem csak vizuálisan vonzó lehet. Teljesen funkcionálisnak is kell lennie. Vessünk egy pillantást a legfontosabb szempontokra, hogy a választott sablon fokozza kreativitását és növelje termelékenységét:

Világos és áttekinthető elrendezés az ötletek és koncepciók hatékony kommunikálásához

Drag-and-drop felület segítségével gyorsan hozzáadhat tervezési elemeket (szövegeket, fotókat stb.), átméretezheti és áthelyezheti őket.

Testreszabható háttér, színséma és betűtípusok, hogy illeszkedjenek a projekt hangulatához.

Különböző tartalomtípusok támogatása, például képek, videók, alakzatok és kattintható linkek

Zökkenőmentes integráció stock fotó forrásokkal (a kiváló minőségű képekhez való könnyű hozzáférés érdekében) és projektmenedzsment szoftverekkel (a végrehajtás felügyelete érdekében) 🛠️

Különböző eszközökön kompatibilis, így bárhol és bármikor hozzáférhet és módosíthatja.

Együttműködési eszközök azoknak a csapatoknak, akiknek együtt kell dolgozniuk egy sablonon

10 ingyenes hangulatlap-sablon

A megfelelő sablon kiválasztása azt jelenti, hogy olyan sablont kell találnia, amely tökéletesen illeszkedik a projektjéhez. 10 legnépszerűbb sablont válogattunk össze, amelyek különböző igényeket kielégítenek. Tekintse meg ezeket az ingyenes sablonokat, és válassza ki a számára legmegfelelőbbet.

1. ClickUp hangulatlap-sablon

Gyűjtsd össze az inspirációkat és ötleteket egy színes helyen!

Olyan kreatív projekten dolgozik, ahol olyan részletekkel kell foglalkoznia, mint a felhasználói élmény, a tipográfia és a színvilág? Ha igen, akkor imádni fogja a ClickUp hangulatlap-sablonját.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy inspirációidat a következő kategóriákba sorold: felhasználói felület, ikonok, illusztrációk, weboldal, tipográfia és színpaletta. Mivel a ClickUp Whiteboards alkalmazásban készült, könnyedén saját igényeid szerint módosíthatod.

Ön és csapata vizuálisan együttműködhet ugyanazon a vásznon a toll, a kiemelő és a gondolattérkép eszközök segítségével. Szöveget, jegyzeteket és összekötőket is használhat, hogy kontextust adjon tervezési ötleteinek, és kapcsolatokat teremtsen közöttük.

Bár ezek a funkciók mind nagyszerűek, mégsem ez a legjobb rész. A ClickUp projektmenedzsment funkciói biztosítják, hogy zökkenőmentesen haladhass az ötletek kidolgozásától azok megvalósításáig, miközben nyomon követheted az előrehaladást. ⏳

Ez a sablon tökéletes grafikusok, UI/UX szakemberek és termékfejlesztő csapatok számára, akik szeretnék racionalizálni kreatív munkafolyamataikat, miközben minden érintett fél ugyanazon az oldalon marad.

2. ClickUp víziótábla sablon

A ClickUp Vision Board Template segítségével zökkenőmentesen rögzítheti, rangsorolhatja és nyomon követheti a termékötleteket.

Ha valaha is elveszettnek érezte magát egy csomó ötlet szervezése közben, amikor új üzleti termékeket tervezett vagy meglévőket újított meg, a ClickUp Vision Board Template segít tisztázni a dolgokat.

Úgy tervezték, hogy egy helyen rögzíthesse az összes termékötletét, és értékelhesse, melyeket érdemes megvalósítani és milyen sorrendben. Ez azt jelenti, hogy minden termékötlet esetében átgondolhatja a következőket:

Termék: Termék neve és funkciója

Vízió: A termékkel elérni kívánt hatás

Célcsoport: Kiknek készült a termék?

Szükségletek: Milyen problémát old meg a termék a célcsoport számára?

Üzleti célok: Hogyan fogja a termék előnyös lenni az üzleti tevékenységed számára?

A sablon sokoldalú nézetének köszönhetően a szervezés gyerekjáték lesz:

A sablon használatát a „Kezdés” nézetben található részletes leírásból ismerheti meg.

Tárolja az összes termékötletet a Vision Board -on

Gyűjtsd össze a csapatod termékkínálatával kapcsolatos ötleteit a Termékvízió űrlap segítségével.

A Prioritás nézet segítségével a legfontosabb termékötletekre koncentrálhat.

Kiknek szól ez a sablon? Termékfejlesztő csapatoknak és vállalkozóknak, akik szervezett ötleteléssel, a termékcélok egyértelmű kommunikációjával és stratégiai végrehajtással szeretnék racionalizálni termékfejlesztési folyamataikat.

3. ClickUp Vision Whiteboard sablon

Találd meg a következő projekted ideális állapotát ezzel a Vision Whiteboard sablonnal.

Az előző sablonra épülő ClickUp Vision Whiteboard Template interaktív táblasablonjával új szintre emeli az együttműködésen alapuló brainstorming üléseit.

Ez a Whiteboard funkció a kreatív, gyakorlati és valós idejű interakciókról szól, hogy Ön és csapata kialakíthassa és finomíthassa termékvízióját. A tervezők könnyedén felhasználhatják ezt inspirációként üzletbelső-tervezési ötletekhez, textúramintákhoz, különböző elrendezésekhez, kollázsmintákhoz, vagy akár termékfotózásokhoz is.

Fotókkal, illusztrációkkal és post-it cetlikkel vizuálisan rendezheti és szervezheti termékötleteit, így mindenki számára egy pillanat alatt érthető útitervet hozhat létre. 🗺️

Szeretne biztosítani egy eredményes brainstorming ülés lefolytatását? Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy előre megtervezze és megossza az ülés céljait. Így minden csapattag felkészülten érkezik, tele ötletekkel és meglátásokkal, ami viszont növeli az ülés termelékenységét.

4. ClickUp storyboard sablon

Készítse el és vizualizálja története felépítését és menetét egy pillanat alatt a ClickUp Storyboard Template segítségével.

Akár filmrendező, író vagy vállalkozó vagy, aki javítani szeretné ügyfelei élményét, a ClickUp Storyboard Template hasznos eszköz a kreatív munkafolyamatok strukturálásához. Egy dedikált felületet biztosít, ahol vizualizálhatod ötleteidet, és azokat világos, egyértelmű jelenetekre vagy lépésekre bontod.

A kreativitás a rugalmasságon alapszik, és ez a sablon pontosan ezt biztosítja. A jeleneteket átrendezheti a történet menetének finomhangolásához, és a történet hosszának megfelelően duplikálhatja őket. Tehát akár egy rövid, háromlépéses folyamatról, akár egy komplex kreatív folyamatról van szó, ez a storyboard-sablon az Ön igényeihez igazodik.

Ha filmeken, mozikon és játékokon dolgozik, használja az egyes jelenetek mezőit tárolóként az olyan részletek rögzítésére, mint a cselekmények, a párbeszédek és a hanghatások – így egyetlen részlet sem veszik el a fordítás során.

Ha viszont vállalkozás tulajdonosa vagy ügyfélélmény-csapat tagja, akkor a mezőket felhasználhatod a legfontosabb érintkezési pontok, interakciók és visszajelzések rögzítésére, hogy elemezd az ügyfelek útját és javítsd az ügyfélélményt. 🤩

5. ClickUp történetvázlat-sablon

Tervezd meg következő történetedet szervezettebben a ClickUp történetvázlat-sablonjával!

Ez a sablon minden történetmesélőnek szól. Ha tetszett az előző storyboard-sablon, akkor a ClickUp Story Outline Template még jobban fog tetszeni.

Nem titok, hogy a történetmesélés ugyan művészet, de strukturált tudomány is. Ez a sablon megadja történeteinek a szükséges strukturált gerincet, így energiáját teljes mértékben a csak Ön által elmesélhető narratívára összpontosíthatja.

Használhatod fejezetvázlatok készítéséhez, jelenetekre bontásához, cselekmények szervezéséhez, karakterek kidolgozásához és helyszínek kezeléséhez.

Ezen szervezési funkciókon túl a történetvázlat-sablon személyes felelősségvállalási partnerként is működik. Használd arra, hogy határidőket állíts be a történeted különböző jeleneteinek befejezésére, és kövesd nyomon az előrehaladást olyan állapotokkal, mint „Teendő”, „Folyamatban” és „Befejezve”.

Ez a sablon nemcsak a szervezettséget biztosítja, hanem azt is, hogy időben befejezd a történeteidet. Végül is az idő pénz. 💸

6. ClickUp felhasználói történet-térkép sablon

ClickUp felhasználói történet-térkép sablon

Nehézséget okoz, hogy megértsd, mire van igazán szüksége a felhasználóidnak, amikor egy terméket tervez? Vagy nehéznek találod, hogy a csapatodat a termék céljaira és prioritásaira összpontosítsd?

A felhasználói történetek feltérképezése egy bevált módszer a felhasználói igényekhez kapcsolódó feladatok vizualizálására és szervezésére egy termék fejlesztése során. Azonban egyértelmű struktúra nélkül ez kaotikus és túlterhelővé válhat.

Pontosan itt jön jól a ClickUp felhasználói történet-térkép sablonja. Úgy tervezték, hogy egyszerűsítse ezt a folyamatot Ön és csapata számára, lehetővé téve, hogy egyszerre csak egy termékre vagy funkcióra koncentráljanak.

Segítségével mélyebben belemerülhet a felhasználói interakciókba, mivel feltérképezi a felhasználói személyiségeket, a felhasználói tevékenységeket, a tevékenységek elvégzéséhez szükséges felhasználói lépéseket és az egyes lépések elvégzéséhez szükséges részleteket. Ez megkönnyíti a fejlesztésre szoruló területek azonosítását, így csapata stratégiailag összpontosíthatja erőfeszítéseit.

Ha olyan termékcsapat tagja, amelynek elsődleges célja a felhasználói igények előtérbe helyezése, a felhasználói élmény megértése és a fejlesztésre szoruló területek azonosítása, akkor ez a sablon Önnek szól.

7. ClickUp tervező táblasablon

Tervezd meg és valósítsd meg tervezési projektjeidet a ClickUp Design Board Template segítségével.

A ClickUp Design Board Template olyan csapatok és ügynökségek számára készült, amelyek a tervezéstől a bevezetésig szeretnék racionalizálni tervezési folyamataikat. 📅

A sablonok tartalmaznak néhány általános feladatot a tipikus tervezési projektekhez, például a projekt céljainak és KPI-jainak meghatározását, a tervezési kutatást, a brainstormingot és a termékek piacra dobását.

A tervezési folyamat minden egyes feladatát hozzárendelheted egy csapattaghoz, beállíthatod annak prioritását és hozzáadhatod a határidőt. Ezenkívül a feladatokat a következő szempontok szerint szervezheted és követheted nyomon:

Tervezési szakaszok: Briefing, márkaépítés, tervezés, marketing, bevezetés napja és visszajelzések

Jóváhagyási állapot: Függőben, jóváhagyva és felülvizsgálat alatt

Revízió típusa: Nincs, kisebb revízió, jelentős revízió

A sablon kiemelkedő jellemzője a rugalmas nézetek, amelyek különböző munkastílusokhoz és vizualizációs preferenciákhoz igazodnak:

Projekt összefoglalás: Az összes tervezési feladat listája

Tervezési folyamat : A feladatok tervezési szakaszok szerint csoportosított táblázatos nézet

Prioritás szerint: A feladatokat A feladatokat prioritási szintjük szerint vizualizálhatja , a sürgős és magas prioritásúakat a tetejére helyezve.

Állapot szerint: Tábla nézet a feladatállapot frissítéséhez és az előrehaladás vizualizálásához

Javítások: A javításra szoruló feladatok listája

Tervezési ütemterv: A feladatok időtartamának és határidejének vizuális elrendezése

Ha szeretnéd, hogy tervezési projektjeid – legyenek azok grafikai, webes vagy alkalmazás-tervezési projektek – szervezettek és a terv szerint haladjanak, akkor ez a tervezési ötletek táblája pontosan az, amire szükséged van.

8. Inspiráló hangulatlap-sablon a Template.net-től

via Template. net

Ha olyan hangulatlap-készítőt keresel, amely motivál a személyes és szakmai céljaid elérésében, akkor ez lehet pont az, amire szükséged van. Rendkívül rugalmas, így hozzáadhatod azokat az idézeteket, fotó kollázsokat vagy hangulatjeleket, amelyek boldoggá tesznek és inspirálnak.

Ez az inspirációs tábla többféle formátumban letölthető, például Microsoft Word, Google Docs és Adobe Illustrator formátumban.

A sablonokat közvetlenül a Template.net weboldalán is szerkesztheted, amely kiterjedt fotó-, illusztráció-, matricák- és keretek-könyvtárral rendelkezik. Ha pedig még személyesebbé szeretnéd tenni, feltöltheted a saját képeidet is.

9. Hangulatlap-prezentációs sablon a Beautiful. ai-tól

via Beautiful. ai

Ha belsőépítész, divatstylist vagy fotós vagy, és szeretnéd rendszerezni és bemutatni ötleteidet a csapatodnak vagy ügyfeleidnek, a Beautiful. ai hangulatlap-prezentációs sablonja a tökéletes eszköz ehhez a feladathoz.

Ez a belsőépítészeti hangulatlap egyszerű és áttekinthető felépítésével tűnik ki. A projekt elképzelésének közvetítését segítő főbb szakaszokra van felosztva:

Háttér: Határozza meg a projektet, a célközönséget és az ügyfelet. Ez biztosítja a kontextust és garantálja, hogy mindenki átlássa a teljes képet.

Színek: Mutassa be a választott színpalettát, hogy meghatározza a projekt hangulatát és stílusát.

Fotók: Foglaljon bele olyan fotókat, amelyek illeszkednek a projekt elképzeléséhez, függetlenül attól, hogy azok az ügyféltől vagy a saját kutatásából származnak.

Ezt a sablont könnyedén testreszabhatod a Beautiful. ai alkalmazásban más felhasználási célokra, például divat hangulatlapokhoz és esküvői hangulatlapokhoz. Ha készen állsz a megosztásra, exportáld PowerPoint, JPG és PDF formátumba.

10. Márka hangulatlap PowerPoint sablon a 24Slides-tól

via 24Slides

Ha új márkaépítési projektet indít, elengedhetetlen, hogy világos vizuális irányvonalat határozzon meg. Ez a sablon pontosan ebben segít. Hozzáadhat vizuális elemeket, például színpalettákat, fotókat és egyedi illusztrációkat, hogy megmutassa csapatának, hogyan fog kinézni az új márka.

A kreativitásod beindításához a sablon olyan példákat kínál, mint a „Vintage Life”, „The Cinema”, „The Rainbow” és „Ocean”, amelyek inspirálhatják a márkaátalakításodat.

Ha már ismeri a Microsoft PowerPoint használatát, akkor nagyon könnyen testreszabhatja ezt a sablont az igényeinek megfelelően.

Moodboardok legjobb gyakorlata

A hatékony hangulatlap elkészítéséhez nem elég csak összeállítani és rendszerezni a vizuális elemeket. Gondos kurátori munkára és stratégiai tervezésre is szükség van. Az alábbiakban néhány bevált módszert mutatunk be, amelyek segítségével kiemelkedő hangulatlapokat hozhat létre:

1. Kezdje egy világos koncepcióval: Mielőtt elkezdené, tisztázza magában, hogy mit szeretne közölni a hangulatlapjával. Ez lehet egy projekt elképzelése, a márka arculata, a tervezés esztétikája vagy a történet.

2. Határozza meg a formáló elemeket: Határozza meg a hangulatlapját formáló alapvető elemeket. Ezek lehetnek képek, színpaletták, tipográfia, textúrák, minták vagy akár szöveges jegyzetek is. Ezeknek az elemeknek kell közvetíteniük a hangulatot, a légkört és a stílust, amelyet megpróbál ábrázolni.

3. Válasszon logikus szerkezetet: Szervezze meg hangulat tábláját úgy, hogy az a néző számára érthető legyen és összhangban álljon céljaival. Az elemeket szín, anyag, téma vagy más kategória szerint csoportosíthatja. A legfontosabb, hogy hangulat táblája logikusan legyen felépítve és könnyen érthető legyen.

4. Helyezze előtérbe a kiváló minőségű képeket: A nagy felbontású és kiváló minőségű képek professzionálisabbá és hatásosabbá teszik a hangulat tábláját. Az alacsony minőségű vagy pixeles képek elvonhatják a figyelmet az elképzeléséről.

5. Legyen koherens: Bár a hangulatlapja sokféle elemet tartalmazhat, legyen egy egységes téma vagy esztétika, amely összeköti az egészet. Ez segít koherens vizuális narratívát létrehozni, és hatékonyabbá teszi a hangulatlapját.

6. Hagyjon helyet a rugalmasságnak: A hangulat táblák egyik nagy előnye, hogy képesek fejlődni. Ahogy ötletei vagy projektjei fejlődnek, előfordulhat, hogy módosítania kell a hangulat tábláját. Ezért gondoskodjon arról, hogy a táblája rugalmas legyen és képes legyen alkalmazkodni a változásokhoz.

7. Használjon hangulatlap-sablont: Ha nem tudja, hol kezdje, a hangulatlap-sablon használata jelentősen leegyszerűsítheti a folyamatot. Strukturált kiindulási pontot biztosít és időt takaríthat meg.

8. Együttműködés: Ha a projektben egy csapat vesz részt, mindenképpen kérje meg az összes tag véleményét. Ez biztosítja a sokszínű perspektívákat és ötleteket, és javíthatja a hangulatlapok általános hatékonyságát.

9. Maradjon fókuszált: Ügyeljen arra, hogy a hangulatlapja ne legyen túlzsúfolt. Bár szeretne sokféle elemet és ötletet bemutatni, kerülje el, hogy túl sok elem kerüljön rá, mert az túlterheltté teszi és elvonja a figyelmet a fő koncepcióról.

Ne feledd, hogy egy jól megtervezett hangulatlap nemcsak inspirál és tájékoztat, hanem vizuális irányt és célt is ad, ami segít a kreatív projektek sikeréhez vezetni.

Valósítsd meg elképzeléseidet hangulat táblákkal

A hangulatlapok hasznosak az ötletek, gondolatok és tervek szervezéséhez és vizualizálásához. A projektedhez megfelelő makett kiválasztása növeli a csapatod kreativitását és termelékenységét.

Szeretné tovább növelni termelékenységét és megvalósítani saját hangulatlap-vízióját? A ClickUp hangulatlap-sablonjai, amelyek zökkenőmentesen integrálódnak a projektmenedzsment funkciókba, pontosan erre a célra lettek kifejlesztve. 🦾

A hangulat táblákon túl a ClickUp kiterjedt (és ingyenes) sablonkönyvtára sokféle üzleti folyamatot támogat, így optimalizálhatja munkafolyamatainak minden aspektusát.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és kezdj neki!