A 15 legjobb agilis eszköz a projektmenedzsmenthez 2025-ben

A sprint elindul, a nyomás növekszik, és hirtelen mindenki azt kérdezi: „Hol tartunk?”

A szoftverfejlesztő csapatok és a projektmenedzserek számára nem kis feladat az Agile munkafolyamatokban a szervezettség és a termelékenység fenntartása.

De itt van a lényeg: egy erős Agile kultúra nem csak a csapatmunkát javítja, hanem valódi üzleti eredményeket is hozhat, 277%-kal növelve az kereskedelmi teljesítményét.

A megfelelő Agile eszközökkel nagy változást érhet el. Ezek egyszerűsítik a feladatkezelést, javítják a csapat együttműködését, és a prioritások változása esetén is biztosítják a projektek zavartalan folytatását.

Ebben a blogbejegyzésben 15 legjobb Agile eszközt mutatunk be, amelyek segítenek megerősíteni a munkafolyamatokat és érdemi eredményeket elérni. 📊

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 15 legjobb Agile eszköz összefoglalása: ClickUp (A legjobb átfogó projektmenedzsmenthez testreszabható munkafolyamatokkal) Jira (A legjobb megoldás a szoftverfejlesztő csapatok számára, akiknek robusztus hibajelentési rendszerre van szükségük) Asana (A legjobb feladatkezelő eszköz, felhasználóbarát felülettel) Trello (A legjobb vizuális feladatkezelés táblák és kártyák segítségével) Wrike (A legjobb erőforrás-kezeléshez és részletes jelentésekhez komplex projektekben) Monday. com (A legjobb testreszabható munkafolyamatokhoz és csapatmunkához különböző típusú projektekben) Smartsheet (A legjobb táblázatszerű projektmenedzsmenthez Gantt-diagramokkal és automatizálással) Zoho Sprints (A legjobb Agile projektmenedzsmenthez, sprinttervezéssel és backlogkezeléssel) Pivotal Tracker (A legjobb szoftverfejlesztéshez, történetalapú tervezéssel és sebességkövetéssel) Businessmap (A legjobb Kanban-alapú projektmenedzsmenthez, fejlett elemzési és automatizálási funkciókkal) Taiga (A legjobb nyílt forráskódú Agile projektmenedzsment eszköz) Tuleap (A legjobb integrált ALM agilis projektmenedzsmenttel és DevOps támogatással) Axosoft (A legjobb az agilis projektmenedzsmenthez, különös tekintettel a hibajelentések nyomon követésére és a kiadások tervezésére) Nifty (A legjobb csapatmunkához Agile feladatkezeléssel) Miro (A legjobb együttműködésen alapuló táblázatos és brainstorming üléseken)

Az Agile eszköz kiválasztásakor fontos figyelembe venni azokat a funkciókat, amelyek javítják a csapat együttműködését és egyszerűsítik a projekt munkafolyamatait. Íme a legfontosabb szempontok, amelyekre figyelni kell:

Megkönnyíti az együttműködést és a kommunikációt: Az eszköznek lehetővé kell tennie a csapat tagjai közötti zökkenőmentes interakciót, támogatnia kell a valós idejű frissítéseket és megbeszéléseket, hogy mindenki összhangban legyen.

Központi adattárat biztosít: A projekthez kapcsolódó összes információ központi tárolási helye biztosítja a dokumentumok, feladatok és ütemtervek könnyű hozzáférését és szervezését.

Elemzéseket generál: A jelentések és elemzések készítésének képessége segít nyomon követni az előrehaladást, azonosítani a szűk keresztmetszeteket és megalapozott döntéseket hozni.

Munkafolyamat-funkciók: A csapat folyamataihoz igazítható, testreszabható munkafolyamatok javíthatják a hatékonyságot és garantálhatják a projektek közötti konzisztenciát.

A haladás vizualizálása: A Kanban táblákhoz vagy Gantt-diagramokhoz hasonló vizuális eszközök segítségével a csapatok egy pillanat alatt áttekinthetik a feladatok állapotát és a projekt előrehaladását.

Skálázhatóság: Győződjön meg arról, hogy az eszköz a csapattal együtt tud növekedni, és képes kezelni a projektek idővel növekvő komplexitását.

A projekt állásának nyomon követése: Keressen olyan eszközt, amely naprakész információkat tart fenn a feladatok teljesítéséről és a projekt állásáról, lehetővé téve a gyors értékelést és a szükséges esetben a megfelelő időben történő beavatkozást.

Becslési eszközöket biztosít: A pontos becslési funkciók segítenek az A pontos becslési funkciók segítenek az sprint ciklusok kezelésében és az erőforrások hatékony elosztásában.

Problémák nyomon követése: Egy hatékony agilis eszköznek lehetővé kell tennie a csapatok számára a problémák vagy hibák nyomon követését és kezelését a projekt teljes életciklusa alatt, biztosítva a problémák időben történő megoldását és a projekt minőségének fenntartását.

Az agilis szoftverfejlesztési eszközök elengedhetetlenek azoknak a csapatoknak, amelyek szervezettek szeretnének maradni, feladatok fontossági sorrendjét szeretnék meghatározni és hatékonyan szeretnének alkalmazkodni a változásokhoz. Hogy megtalálja a legmegfelelőbbet, íme egy lista 15 eszközről, amelyek javíthatják csapata agilis módszertannal való munkáját. 👇

1. ClickUp (A legjobb all-in-one agilis projektmenedzsmenthez)

A ClickUp kiemelkedő Agile projektmenedzsment szoftver, amely tökéletesen megfelel fejlesztők és projektmenedzserek igényeinek. Célja a munkafolyamatok egyszerűsítése, a csapatmunka javítása és minőségi eredmények elérése, mint a munka mindenre kiterjedő alkalmazása.

A ClickUp rugalmassága az egyik legnagyobb erőssége.

ClickUp Agile projektmenedzsment

Akár startup, akár nagyvállalat, az ClickUp Agile Project Management alkalmazkodik az Ön folyamataihoz, ahelyett, hogy kényszerítené Önt a munkamódszere megváltoztatására. Alkalmazkodóképessége ideálisvá teszi különböző Agile keretrendszerekhez, beleértve a Scrumot és a Kanbant is, míg testreszabható funkciói lehetővé teszik a csapatok számára, hogy munkaterületüket egyedi munkafolyamatokhoz és preferenciákhoz igazítsák.

Például az ClickUp Tasks lehetővé teszi különböző típusú munkafolyamatok ábrázolását, hogy azok illeszkedjenek az agilis folyamatokhoz.

Próbálja ki a ClickUp Agile projektmenedzsmentet Csoportosítsa a feladatokat állapotuk szerint a ClickUp Kanban nézetben

Ezenkívül számos nézetet kínál: ClickUp Kanban View a vizuális feladatkezeléshez, ClickUp Gantt Charts a függőségek és az ütemtervek nyomon követéséhez, valamint ClickUp Calendar View az ütemezéshez és a sprinttervezéshez.

Ha van egy dolog, amit minden Agile csapat tud, az az, hogy a sprintek kezelése a megfelelő eszközök nélkül gyorsan kaotikusvá válhat. Itt jönnek be a képbe a ClickUp Sprints ( ). A sprint folyamat minden szakaszának egyszerűsítésére tervezve, beleértve a PI tervezést( ), ez a funkció segít csapatának a munka zökkenőmentes tervezésében, nyomon követésében és végrehajtásában.

A ClickUp Sprints segítségével láthatja a befejezett és a fennmaradó feladatokat.

A szoftver olyan fontos diagramokat kínál, mint a Burnup és a Burndown , amelyek segítségével nyomon követheti a sprint előrehaladását.

A burndown diagramok megmutatják, mennyi munka van még hátra, így könnyen felismerheti a késedelmeket és szükség szerint módosíthatja a tervet. A burnup diagramok viszont kiemelik a már elvégzett és a még hátralévő munkát, így világos, átlátható képet kap a sprint során bekövetkező változásokról.

Töltse le ezt a sablont Vezesse be könnyedén az agilis projektmenedzsment módszertant!

Végül, az ClickUp Agile Project Management Template tökéletes azoknak a nem szoftveres csapatoknak, amelyek olyan Agile módszereket szeretnének alkalmazni, mint a Kanban vagy a Scrum.

Segít a kérések backlogba történő egyszerűsítésében, megkönnyítve a feladatok prioritásainak meghatározását. Használhat táblát vagy sprinteket, hogy a csapat szervezett maradjon és az értékteremtésre koncentráljon.

Ez a sablon támogatja az agilis ceremóniákat is, mint például a retrospektívákat, amelyek kulcsfontosságúak a folyamatos fejlesztéshez. Segítenek a csapatának a reflexióban, az alkalmazkodásban és a termelékenység javításában. A feladatkezelésen túl az agilis sablon ösztönzi az együttműködést, így munkakörnyezete agilisabbá és rugalmasabbá válik.

A ClickUp legjobb funkciói

Rugalmas munkaterületek: Hozzon létre a csapatához igazított Agile munkafolyamatokat azáltal, hogy a folyamataihoz illeszkedő állapotokat, feladatstruktúrákat és címkéket határoz meg.

Integrációk: Csatlakozzon olyan eszközökhöz, mint a Jira, a GitHub és a Slack, miközben automatizálja a munkafolyamatokat a sprintek zökkenőmentesebb végrehajtása érdekében.

A ClickUp korlátai

A platform kiterjedt képességei túlterhelőek lehetnek a felhasználók számára.

A mobilalkalmazásból hiányoznak a desktop verzióban elérhető néhány funkciók.

ClickUp árak

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Tetszik, hogy a ClickUp mennyire testreszabható. Az a lehetőség, hogy egyedi munkafolyamatokat és nézeteket hozhatunk létre, amelyek illeszkednek a mi munkafolyamatunkhoz, nagy előnyt jelent az IT-osztályunk számára. A feladatok és a mérföldkövek rugalmas szervezése segít nekünk a tervhez tartani magunkat, különösen komplex projektek esetén. A Clickup jól integrálható más eszközökkel is, például a Zapierrel, ami lehetővé teszi számunkra a feladatok automatizálását. A Clickup javította a csapatom együttműködését és a projektek nyomon követését.

Tetszik, hogy a ClickUp mennyire testreszabható. Az a lehetőség, hogy egyedi munkafolyamatokat és nézeteket hozhatunk létre, amelyek illeszkednek a mi munkafolyamatunkhoz, nagy előnyt jelent az IT-osztályunk számára. A feladatok és a mérföldkövek rugalmas szervezése segít nekünk a tervhez tartani magunkat, különösen komplex projektek esetén. A Clickup jól integrálható más eszközökkel is, például a Zapierrel, ami lehetővé teszi számunkra a feladatok automatizálását. A Clickup javította a csapatom együttműködését és a projektek nyomon követését.

Fedezze fel a testreszabható Agile sablonok gyűjteményét, amelyek segítségével azonnal belevághat a munkába. Kezdje el még ma ezeket a hatékony eszközöket használni!

Kérdezze a ClickUp Brain-t Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy javasoljon feladatokat és alfeladatokat a sprintekhez.

2. Jira (A legjobb olyan szoftverfejlesztő csapatok számára, amelyeknek robusztus hibajelentési rendszerre van szükségük)

via Jira

A Jira egy robusztus eszköz, amelyet agilis szoftverfejlesztő csapatok számára terveztek. Testreszabható munkafolyamatai és fejlett jelentéskészítési funkciói ideálisak komplex projektek kezeléséhez.

Az eszköz projekt táblákat biztosít a feladatok állapotának és előrehaladásának vizualizálásához agilis és hagyományos projektmenedzsment megközelítésekben. A Jira beállítása azonban olyan lehet, mint egy Rubik-kocka megoldása – a munkafolyamatok konfigurálásához gyakran technikai szakértelemre van szükség, amint azt számos Jira-értékelés is kiemeli.

A Jira legjobb funkciói

Priorizálja a feladatokat és tervezze meg az iteratív munkacyklusokat sprinttervezéssel, backlog-groominggal és valós idejű jelentésekkel.

Integrálja olyan alkalmazásokkal, mint a Figma és a GitHub, hogy központosítsa a megbeszéléseket és megossza a frissítéseket.

Kössük össze a műszaki csapatokat a piacra lépési csapatokkal a megosztott kiadási naptárak segítségével.

A Timeline View segítségével madártávlatból tekinthet át a projekt ütemterveire, függőségeire és potenciális szűk keresztmetszeteire.

A Jira korlátai

A Jira gyorsan drágává válhat a korlátozott költségvetéssel rendelkező kis csapatok számára.

Komplexitása miatt a bevezetés kihívást jelenthet, különösen a nem fejlesztők számára.

Jira árak

Ingyenes

Alapcsomag: 7,53 USD/hó felhasználónként

Prémium: 13,53 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 14 900 értékelés)

🔍 Tudta? Az Agile keretrendszer, a Scrum nevét egy rögbi formációról kapta, amelyben a játékosok szorosan összeállnak, hogy újraindítsák a játékot, szimbolizálva ezzel a csapatmunkát és a szoros együttműködést.

3. Asana (a legjobb feladatkezeléshez, felhasználóbarát felülettel)

via Asana

Az Asana egy felhasználóbarát projektmenedzsment eszköz, amely egyensúlyt teremt az egyszerűség és a funkcionalitás között. Intuitív felülete és sokoldalú projektnézetei különböző munkafolyamatokat támogatnak, és eszközöket nyújtanak a vállalati célok és a napi feladatok összekapcsolásához.

A csapatok feladatokat hozhatnak létre, azokat a csapat tagjainak kioszthatják, határidőket állíthatnak be és nyomon követhetik az előrehaladást, biztosítva ezzel, hogy mindenki összhangban legyen és felelősséget vállaljon. Ez a funkció támogatja az agilis értékeit, mint például a fokozatos növekedés és a folyamatos munkafolyamat fenntartása.

Az Asana legjobb funkciói

Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egyedi adatmezőket adjanak hozzá a feladatokhoz, megkönnyítve ezzel a személyre szabott információk nyomon követését.

A munkaterhelés, az ütemtervek és a projektfüggőségek áttekintésével hatékonyan oszthatja el az erőforrásokat, így elkerülve a szűk keresztmetszeteket.

Takarítson meg időt a testreszabható szabályokkal és fejlett automatizálási funkciókkal rendelkező hatékony folyamatok létrehozásával.

Használjon mesterséges intelligenciával működő asszisztenseket az adatok elemzéséhez, a kihívások azonosításához és a megvalósítható ajánlások megfogalmazásához.

Az Asana korlátai

Több, különböző e-mail címmel rendelkező fiók kezelése bejelentkezési és navigációs problémákhoz vezethet.

A feladathoz kapcsolódó felugró ablakok eltakarják a menüket, ezért manuálisan kell bezárni őket, ami megszakítja a munkafolyamatot.

Nincs beépített eszköz az időkövetéshez

Asana árak

Személyes: Ingyenes

Starter: 13,49 USD/hó felhasználónként

Haladó: 30,49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 200 értékelés)

Mit mondanak az Asana-ról a valós felhasználók?

Az Asana felülete könnyen használható és intuitív, ami megkönnyíti a platformon való navigálást és az egyes feladatok elvégzését. Széles körű funkcionalitás: többek között feladatokat hozhat létre és rendelhet hozzá, nyomon követheti a feladatok előrehaladását, együttműködhet csapatokban és kommunikálhat a csapat tagjaival. Ez rendkívül sokoldalú és hasznos eszközzé teszi a különböző típusú projektekhez.

Az Asana felülete könnyen használható és intuitív, ami megkönnyíti a platformon való navigálást és az egyes feladatok elvégzését. Széles körű funkcionalitás: többek között feladatokat hozhat létre és rendelhet hozzá, nyomon követheti a feladatok előrehaladását, együttműködhet csapatokban és kommunikálhat a csapat tagjaival. Ez rendkívül sokoldalú és hasznos eszközzé teszi a különböző típusú projektekhez.

💡 Profi tipp: Minden sprint előtt végezzen „pre-mortem” elemzést. Ez azt jelenti, hogy előre elképzelje a lehetséges problémákat vagy kockázatokat, hogy a csapat proaktív módon megtervezhesse a megoldásokat és elkerülhesse a meglepetéseket.

4. Trello (a legjobb vizuális feladatkezelés táblák és kártyák segítségével)

via Trello

A Trello egy vizuális Agile projektmenedzsment szoftver, amely táblákat, listákat és kártyákat használ a csapatok feladatainak szervezéséhez. Rugalmasságot biztosít a munkafolyamatok testreszabásához, miközben fejlett automatizálást kínál a Butler segítségével, valamint zökkenőmentes integrációt olyan népszerű eszközökkel, mint a Slack és a Jira.

Az eszköz erőssége abban rejlik, hogy ötvözi az egyszerűséget a hatékony funkciókkal. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a legfontosabb feladatokra koncentráljanak, és produktívak maradjanak anélkül, hogy bonyolult folyamatokba bonyolódnának.

A Trello legjobb funkciói

Állítson be szabályokat, gombokat és parancsokat az ismétlődő műveletek automatizálásához, például a kártyák mozgatásához vagy az értesítések küldéséhez.

Hozzon létre egy kattintással végrehajtható műveleteket, amelyekkel közvetlenül a kártyáiról vagy tábláiról indíthat el egy sorozatot.

A feladatok fontossági sorrendjének megállapításához és az elavult elemek vizuális azonosításához használja a kártya elavulása és szavazás funkciókat.

Bővítse a funkcionalitást olyan Power-Upokkal, mint a Story Points, a Jira szinkronizálás vagy a Google Naptár integráció.

A Trello korlátai

A Trello felülete a versenytársakhoz képest elavultnak tűnik, és vizuálisan nem túl vonzó.

Az ingyenes fiókok gyorsan elérik a táblázat korlátját, ezért fizetős csomagra kell váltani, ami korlátozza a költségvetéssel rendelkező csapatok skálázhatóságát.

A platformon belüli feladatkommunikáció korlátozott.

Trello árak

Ingyenes

Alapcsomag: 6 USD/hó felhasználónként

Prémium: 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 300 értékelés)

🧠 Érdekesség: Az Agile egyik alapelve a rugalmasság, de sok szervezet mereven követi az Agile keretrendszereket, mint például a Scrum, ami egy „Agile purizmus” néven ismert paradoxonhoz vezet.

5. Wrike (A legjobb erőforrás-kezeléshez és részletes jelentésekhez komplex projektekben)

via Wrike

A Wrike testreszabható munkafolyamatokkal és valós idejű együttműködéssel segíti a csapatokat az Agile projektek kezelésében. Fejlett jelentéskészítési és elemzési funkciókat kínál, így a csapatok valós időben követhetik nyomon a teljesítményt, és adat alapú döntéseket hozhatnak.

A Wrike az alkalmazkodóképességre, az automatizálásra és az együttműködésre helyezi a hangsúlyt, ezért kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyek hatékonyan szeretnének bővülni és rugalmasan elérni céljaikat.

A Wrike legjobb funkciói

Élvezze a vállalati szintű védelmet kettős titkosítással, szerepköralapú hozzáféréssel és a Wrike Lock funkcióval, amellyel saját titkosítási kulcsait kezelheti.

Használja a 360°-os nézeteket a valós idejű projektfrissítések nyomon követéséhez, így biztosítva, hogy a csapatok mindig ugyanazon az oldalon álljanak.

Használja a beépített mesterséges intelligenciát tartalom létrehozásához, szövegszerkesztéshez és beszélgetések összefoglalásához, ezzel csökkentve a manuális munkát és felgyorsítva a végrehajtást.

Testreszabhatja munkaterületét a csapat igényeinek megfelelően egyedi elemtípusokkal, terminológiával és elrendezéssel.

A Wrike korlátai

A platform megjelenése nem felel meg a modern esztétikai elvárásoknak.

Az árért biztosított licencszám nem tűnik elegendőnek.

A ingyenes verzióban 200 aktív feladat a limit, ami gyorsan korlátozóvá válhat azoknak a csapatoknak, amelyek több projektet vagy komplex munkafolyamatokat kezelnek.

Wrike árak

Ingyenes

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 3700 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2700 értékelés)

Mit mondanak a Wrike-ról a valódi felhasználók?

Nagyon tetszik, hogy a Wrike milyen rugalmas, és hogy valóban lehetőséget ad arra, hogy a saját igényeidhez igazítsd. A jelentéskészítő eszközök hatékonyak, vizuálisan gyorsan összeállíthatók és rendkívül hasznosak.

Nagyon tetszik, hogy a Wrike milyen rugalmas, és hogy valóban lehetőséget ad arra, hogy a saját igényeidhez igazítsd. A jelentéskészítő eszközök hatékonyak, vizuálisan gyorsan összeállíthatók és rendkívül hasznosak.

🧠 Érdekesség: Az Agile Manifesto-t 2001 februárjában 17 szoftverfejlesztő alkotta meg egy síüdülés során Snowbirdben, Utah államban. Céljuk az volt, hogy jobb módszereket találjanak a szoftverek közös fejlesztésére.

6. Monday. com (A legjobb testreszabható munkafolyamatokhoz és csapatmunkához különböző típusú projektekben)

A Monday.com segít a csapatoknak a folyamatok finomításában, az együttműködés javításában és az eredmények előmozdításában. Agilis eszközként zökkenőmentesen alkalmazkodik a dinamikus munkakörnyezetekhez, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy stratégiáikat a végrehajtáshoz igazítsák.

Robusztus portfóliókezelési képességei magas szintű áttekintést nyújtanak a folyamatban lévő feladatokról, míg a részletes projektkövetési funkciók biztosítják a csapatok összehangoltságát és koncentrációját. A manuális feladatok automatizálásától a haladás vizualizálásáig a Monday.com áthidalja a szilókat és elősegíti a felelősségvállalást.

Monday.com legjobb funkciói

Kövesse nyomon a célokat és az OKR-eket, hogy minden projekt összhangban legyen a vállalat átfogó céljaival.

Kezelje a kockázatokat és a szűk keresztmetszeteket kritikus útvonallal és mérföldkőkövetéssel, hogy megelőzze a késedelmeket.

Egyszerűsítse a projektek felvételét egyedi űrlapok segítségével, amelyekkel központosított módon gyűjtheti a kéréseket és kezelheti a jóváhagyásokat.

Monday.com korlátai

A Monday.com-ra átálló csapatok tanulási görbével szembesülhetnek.

Monday.com árak

Ingyenes

Alap: 12 USD/hó felhasználónként

Alapcsomag: 14 USD/hó felhasználónként

Előny: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 12 600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 5300 értékelés)

⚙️ Bónusz: Olvassa el ezt a részletes útmutatót az agilis módszertan alkalmazásáról nem szoftveres projektekben, és tanulja meg, hogyan egyszerűsítheti az eljárásokat, újíthatja meg a munkafolyamatokat és javíthatja az együttműködést!

7. Smartsheet (A legjobb táblázatos projektmenedzsmenthez Gantt-diagramokkal és automatizálással)

via Smartsheet

A Smartsheet sokféle csapat igényéhez alkalmazkodik, függetlenül attól, hogy kis projekteket irányít, vállalati portfóliókat felügyel vagy innovációt ösztönöz. Robusztus projektmenedzsment funkciókat ötvöz rugalmassággal, így hatékony platformot biztosít az agilis csapatok számára.

A Smartsheet segítségével megoszthatja a frissítéseket, feladatok kioszthat, és valós időben dolgozhat, így biztosítva, hogy minden csapattag ugyanazon a hullámhosszon legyen, függetlenül a helyszíntől. A népszerű eszközökkel való integrációja, kódolás nélküli automatizálási képességei és AI-alapú betekintései segítenek csapatainak gyorsabban és okosabban elérni a céljaikat.

A Smartsheet legjobb funkciói

Állítson be kód nélküli munkafolyamatokat az ismétlődő feladatok kiküszöbölése, a hibák csökkentése és az értékes idő megtakarítása érdekében.

Személyre szabott PDF-fájlok létrehozása, szerződéskészítés automatizálása és e-aláírási eszközök, például a DocuSign integrálása.

Biztosítsa az adatok védelmét fejlett ellenőrző eszközökkel, például titkosítási kulcsokkal, tevékenységi naplókkal és rendszergazdai eszközökkel.

Maradjon kapcsolatban asztali és mobil alkalmazásokkal, amelyek valós idejű frissítéseket és könnyű használatot kínálnak útközben is.

A Smartsheet korlátai

A több iterációval és csapattal járó kiterjedt Agile projektek kezelése nehézkessé válhat, ami potenciálisan hatással lehet a hatékonyságra.

A Smartsheet elsősorban táblázatkezelő eszközként működik, és előfordulhat, hogy nem rendelkezik az Agile folyamatokhoz szükséges speciális funkciókkal.

Smartsheet árak

Előny: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Smartsheet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 18 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3300 értékelés)

Mit mondanak a Smartsheetről a valós felhasználók?

A Smartsheet kiváló központ az információk tárolásához és a csoportos együttműködéshez. Tetszik, hogy alapvetően egy Excel-táblázat, amelyhez dokumentumokat csatolhatunk, és amelyen keresztül kommunikálhatunk a vállalat más tagjaival. Különösen tetszik az automatizálási funkció, amely racionalizálja a folyamatokat.

A Smartsheet kiváló központ az információk tárolásához és a csoportos együttműködéshez. Tetszik, hogy alapvetően egy Excel-táblázat, amelyhez dokumentumokat csatolhatunk, és amelyen keresztül kommunikálhatunk a vállalat más tagjaival. Különösen tetszik az automatizálási funkció, amely racionalizálja a folyamatokat.

💡 Profi tipp: Helyezze előtérbe az ügyfelek számára nyújtott értéket. Amikor feladatokat választ ki egy sprinthez, mindig tegye fel magának a kérdést: „Hogyan járul ez hozzá az ügyfelek számára nyújtott értékhez?” Ezzel biztosíthatja, hogy összhangban maradjon az üzleti célokkal és az ügyfelek igényeivel.

8. Zoho Sprints (A legjobb Agile projektmenedzsmenthez, sprinttervezéssel és backlog-kezeléssel)

via Zoho Sprints

A Zoho Sprints egy agilis projektmenedzsment eszköz, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a projektek hatékony tervezésében, együttműködésében és megvalósításában. Akár új még az agilis módszerekben, akár tapasztalt felhasználó, ez az eszköz egyszerűsíti a projektmenedzsmentet és alkalmazkodik az Ön igényeihez.

Az eszköz segít a csapatoknak prioritásba rendezni a felhalmozódott feladatokat, vizualizálni a munkafolyamatokat és nyomon követni a feladatokat, így megkönnyítve a komplex folyamatokat. Rugalmassága révén kis startupok és nagyvállalatok számára egyaránt alkalmas, harmadik féltől származó integrációkkal és iteratív fejlesztési funkciókkal rendelkezik.

A Smartsheet legjobb funkciói

A Release Planning modul segítségével koordinálja a funkciók közötti csapatokat, hogy szállítható funkciókat tudjon biztosítani.

A beépített Timesheet modul segítségével naplózza, kezelje és exportálja az időadatokat, megkülönböztetve a számlázható és a nem számlázható órákat.

Kövesse nyomon az előrehaladást burndown diagramok, sebességdiagramok és egyéb mutatók segítségével, hogy mérje a csapat hatékonyságát.

A Smartsheet korlátai

Nincs egységes módszer a sprintek létrehozására és elérésére, ami zavart okoz

A diagramok nem rendelkeznek kattintási funkcióval a részletes adatok eléréséhez.

Az iOS-alkalmazás navigálása bonyolult, és hiányoznak belőle a használhatóságot javító fejlesztések.

Smartsheet árak

Elite: 3 USD/hó felhasználónként

Premier: 6 USD/hó felhasználónként

Smartsheet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 250 értékelés)

🔍 Tudta? A Scaled Agile Framework (SAFe) továbbra is a legnépszerűbb vállalati szintű keretrendszer, 26%-os elfogadottsággal.

9. Pivotal Tracker (A legjobb szoftverfejlesztéshez, történetalapú tervezéssel és sebességkövetéssel)

via Pivotal Tracker

A Pivotal Tracker egyszerűsíti a haladás nyomon követését, az iterációk kezelését és a kiváló minőségű termékek szállítását. Más eszközöktől eltérően ez az eszköz az automatikus tervezéssel a folyamatos haladás fenntartását hangsúlyozza, segítve a csapatokat abban, hogy a múltbeli teljesítményük alapján reális ütemtervet tartsanak be.

Az eszköz segítségével könnyen nyomon követhető a projektek előrehaladása mind makro-, mind mikro szinten, lehetővé téve az agil -csapatok számára, hogy a potenciális problémákat még azok eszkalálódása előtt megoldják.

A Pivotal Tracker legjobb funkciói

Hagyja, hogy a rendszer kiszámolja csapata sebességét, így a múltbeli teljesítmény alapján pontosabbá válik a tervezés.

Használjon projektállapot-jelentéseket, mint például a Burnup, a Cumulative Flow és a Cycle Time, hogy megértse a trendeket és pontosan meghatározza a szűk keresztmetszeteket.

A történetblokkolókkal könnyedén azonosíthatja és megoldhatja a projekt akadályait, biztosítva ezzel a zökkenőmentesebb előrehaladást.

A Pivotal Tracker korlátai

A mobilalkalmazás lassú, hibás, és gyakran helytelen információkat jelenít meg, például nem hozzárendelt tulajdonosokat.

Sok feladat manuális kezelést igényel, amely automatizálható lenne a hatékonyság javítása érdekében.

A Pivotal Tracker árai

Ingyenes

Vállalati: Egyedi árazás

Pivotal Tracker értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (150 értékelés)

Mit mondanak a Pivotal Trackerről a valós felhasználók?

A Pivotal Tracker egy olyan eszköz, amelyet szinte kizárólag Scrum fejlesztéshez használnak. Más célra elég nehéz használni. Pontokat épít be a történetekbe, automatikusan kiszámítja a sebességet (és ennek megfelelően hozza be a történeteket a jelenlegi sprintbe), és olyan mutatókat jelenít meg, mint például a burndown diagram. Mindez azonnal használható, nincs szükség beállításra (természetesen először meg kell írni a történeteket és meg kell becsülni őket).

A Pivotal Tracker egy olyan eszköz, amelyet szinte kizárólag Scrum fejlesztéshez használnak. Más célra elég nehéz használni. Pontokat épít be a történetekbe, automatikusan kiszámítja a sebességet (és ennek megfelelően hozza be a történeteket a jelenlegi sprintbe), és olyan mutatókat jelenít meg, mint például a burndown diagram. Mindez azonnal használható, nincs szükség beállításra (természetesen először meg kell írni a történeteket és meg kell becsülni őket).

🧠 Érdekesség: A workshopok gyakran használnak olyan játékokat, mint a Scrum Poker és a Lego Scrum, hogy az Agile elveket szórakoztató és vonzó módon tanítsák.

10. Businessmap (A legjobb Kanban-alapú projektmenedzsmenthez, fejlett elemzési és automatizálási funkciókkal)

via Businessmap

A Businessmap ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek mind operatív, mind stratégiai felügyeletre van szükségük, mivel áttekinthető képet nyújt az összes projektről és portfólióról, segítve a csapatokat a kapcsolattartásban és a koncentrációban.

Rugalmas, eredményorientált megközelítése biztosítja, hogy a vállalkozások összehangolhassák céljaikat a tényleges munkavégzéssel, így hatékony hidat teremtve a stratégia és a végrehajtás között.

A platform olyan fejlett funkciókkal rendelkezik, mint az összekapcsolt táblák, a testreszabható úszósávok és az automatizált előrejelzések az agilis mutatók nyomon követéséhez. Emellett segít a szervezeteknek a függőségek kezelésében, az előrehaladás mérésében és a tervek szükség szerinti módosításában.

A Businessmap legjobb funkciói

Hozzon létre összekapcsolt táblákat a részlegek közötti függőségek kezeléséhez, biztosítva, hogy minden csapat összhangban maradjon.

Használjon úszósávokat a feladatok típus vagy szolgáltatási osztály szerinti elkülönítéséhez, javítva ezzel a munkafolyamatok átláthatóságát.

Finomítsa tovább folyamatait az egyes szakaszok aloszlopokra bontásával a részletesebb feladatkezelés érdekében.

Képzelje el és kezelje a csapatok közötti függőségeket kártyakapcsolatokkal, például előd-utód vagy szülő-gyermek kapcsolatokkal.

A Businessmap korlátai

A beépített jelentéskészítő eszközök nem felhasználóbarátak; dinamikus jelentések készítéséhez külső szoftverre van szükség.

A felhasználók és a potenciális ügyfelek számának növekedésével rendkívül lassúvá válik, ami kihat az általános teljesítményre.

Businessmap árak

Havi díj: 179 USD/hó (15 felhasználó esetén)

Businessmap értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

🤝 Baráti emlékeztető: Használjon mutatókat, de ne terhelje túl a csapatát adatokkal. Kövesse nyomon a legfontosabb mutatókat, mint például a sebesség, a ciklusidő vagy az átfutási idő, de összpontosítson azokra az információkra, amelyek közvetlenül befolyásolják a csapat teljesítményét és a projekt eredményét.

11. Taiga (A legjobb nyílt forráskódú Agile projektmenedzsmenthez)

via Taiga

A Taiga egy nyílt forráskódú agilis szoftver, amely előtérbe helyezi az együttműködést, az átláthatóságot és a hatékonyságot. A funkcionalitás rovására nélkül hangsúlyozza az egyszerűséget és a könnyű használatot.

A platform különleges erőssége abban rejlik, hogy képes a komplex feladatokat kezelhető részekre bontani és a sprintokhoz viszonyítva nyomon követni az előrehaladást. Az együttműködésre összpontosítva a csapatok könnyedén rangsorolhatják, kioszthatják és elvégezhetik a feladatokat, miközben folyamatosan egyeztetnek az érdekelt felekkel.

A Taiga legjobb funkciói

Gyorsan alkalmazkodjon a valós idejű szerkesztésekkel és frissítésekkel, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy könnyedén alkalmazkodjanak a változó követelményekhez.

Hatékony prioritáskezelés dinamikus történetrangsorolással, amely biztosítja, hogy a legfontosabb feladatok kerüljenek elsőként elvégzésre.

Kövesse nyomon az előrehaladást burndown diagramokkal és sebességkövetéssel, amelyek betekintést nyújtanak a csapat termelékenységébe.

A Taiga korlátai

A képek és videók beágyazása nehézkes

A fejlett markdown funkciók hiánya

A sprint létrehozása és szerkesztése egyszerűbbé és felhasználóbarátabbá tehető.

A felhasználói felület bizonyos képernyőfelbontásokon torzulhat, ami befolyásolja a használhatóságot.

Taiga árak

Taiga Self-hosted: Ingyenes

Taiga Cloud: 70 USD/hó

Taiga a saját telephelyén: Egyedi árazás

Taiga értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (85+ értékelés)

Mit mondanak a Taiga-ról a valós felhasználók?

A Taiga egy szigorúan fókuszált Agile projektmenedzsment eszköz, amely minden szükséges funkciót egy egyszerű, jól megtervezett felhasználói felülettel biztosít. A mobilalkalmazás hiánya jelentős hátrány, és a webalkalmazás érintőképernyőn való használata nem kényelmes.

A Taiga egy szigorúan fókuszált Agile projektmenedzsment eszköz, amely minden szükséges funkciót egy egyszerű, jól megtervezett felhasználói felülettel biztosít. A mobilalkalmazás hiánya jelentős hátrány, és a webalkalmazás érintőképernyőn való használata nem kényelmes.

💡 Profi tipp: Vonja be az egész csapatot a sprint tervezésébe. Ne hagyja, hogy csak a termék tulajdonosa hozzon döntéseket. Ha mindenki részt vesz a tervezési folyamatban, az ösztönzi a felelősségvállalást, értékes betekintést nyújt és javítja a csapat morálját.

12. Tuleap (A legjobb integrált ALM agilis projektmenedzsmenttel és DevOps támogatással)

via Tuleap

A Tuleap segítségével rugalmas platformot kap, amely alkalmazkodik a különböző méretű csapatokhoz és projektkövetelményekhez. Könnyedén szervezheti a hátralékokat, tervezheti a kiadásokat, nyomon követheti az előrehaladást és vizualizálhatja az adatokat. Ez az eszköz nyílt forráskódú jellege biztosítja, hogy ne legyenek beszállítói függőségek, így szabadságot és biztonságot kínál azoknak a csapatoknak, amelyeknek agilitásra és megfelelőségre van szükségük.

Olyan funkciókat kínál, amelyek mindent támogatnak a projektkövetéstől és az agilis tervezéstől a tesztkezelésig és a DevOps integrációig. Ez ideálisvá teszi az autóipar, a védelmi ipar és az egészségügyi ipar számára, ahol elengedhetetlen az ISO, CMMI és SPICE szabványoknak való megfelelés.

A Tuleap legjobb funkciói

Kezelje az automatizált és a manuális teszteket egy platformon, ami segít a hibák korai felismerésében.

Készítsen testreszabott irányítópultokat, hogy valós időben követhesse nyomon a projekt állását és a KPI-ket.

Tervezze meg a sprinteket és a kiadásokat úgy, hogy egyszerűen áthúzza a feladatokat a backlogból a közelgő mérföldkövekbe.

Vezesse be a Scrum, Kanban vagy SAFe® módszert a csapat munkafolyamatainak kezeléséhez.

A Tuleap korlátai

A Visual Studio vagy a JetBrains népszerű IDE-kkel való integráció javítható lenne.

A különböző projektek közötti keresztkapcsolatok fejletlenek és jelentős fejlesztésre szorulnak.

Egyes bővítmények elavultak és idővel eltűnnek, ami korlátozza a funkcionalitást.

A Tuleap árai

myTuleap: 17,65 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Cloud Premium: 33,75 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Cloud Ultimate: Egyedi árazás

Tuleap értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

🔍 Tudta? Az Agile felhasználók 63%-a csapat szinten a Scrumot alkalmazza elsődleges módszertanaként.

💡 Profi tipp: Használja a „swarming” módszert az akadályok leküzdésére. Ha egy feladat elakad, vonjon be további csapattagokat, hogy gyorsan feloldják a patthelyzetet. Ez biztosítja, hogy csapata megőrizze lendületét, és ne ragadjon le túl sokáig egy-egy kérdésnél.

13. Axosoft (A legjobb agilis projektmenedzsmenthez, a hibakeresésre és a kiadás tervezésére összpontosítva)

via Axosoft

Az Axosoft különböző eszközökkel, például burndown diagramokkal, ciklusidővel és tervezett szállítási dátumokkal figyeli az előrehaladást, biztosítva, hogy a csapatok a tervek szerint haladjanak a kiadásokkal. Átfogó funkciókészlete támogatja a Scrum, a Kanban és a hibakövetési folyamatokat, ami megbízható választássá teszi.

Kiemelkedő funkciója a Release Planner, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy megjelenítsék a sprint és az egyes csapattagok kapacitását, biztosítva ezzel a megfelelő munkaterhelés-elosztást. A Card View segítségével a felhasználók egy testreszabható Kanban táblán keresztül interakcióba léphetnek a munkatételekkel, így a csapatok ellenőrizhetik a folyamatban lévő munkák korlátait és a feladatok állapotát.

Az Axosoft legjobb funkciói

Becsülje meg a munkát különböző egységek, például percek, órák, napok vagy sztoripontok segítségével.

A Daily Scrum Mode segítségével naponta tájékoztathatja a csapatot az előrehaladásról és az akadályokról.

A Stack Rank mód segítségével rangsorolja a feladatokat a legmagasabb prioritásúaktól a legalacsonyabb prioritásúakig.

Az Axosoft korlátai

A személyes felhasználói felület zsúfolt és intuitívabbá tehető.

Elavult és nem reagáló elrendezés, ami megnehezíti és időigényessé teszi a felhasználók bevonását.

Axosoft árak

Az Axosoft által üzemeltetve: 126 USD/hó 5 felhasználó esetén

Ön által üzemeltetve: 1250 USD

Axosoft értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (35+ értékelés)

Mit mondanak az Axosoftról a valós felhasználók?

Ez egy nagyon könnyen hozzáférhető és intuitív szoftver, amely kiváló bővítményeket kínál a formanyomtatványok tervezéséhez vagy testreszabásához, valamint CSV-fájlokba való exportáláshoz. Számos harmadik féltől származó eszközzel integrálható, például a Trello, Slack, GitHub, GoToMeeting, Google Calendar, Zapier, Microsoft 365, HubSpot CRM, QlikView és még sok más.

Ez egy nagyon könnyen hozzáférhető és intuitív szoftver, amely kiváló bővítményeket kínál a formanyomtatványok tervezéséhez vagy testreszabásához, valamint CSV-fájlokba való exportáláshoz. Számos harmadik féltől származó eszközzel integrálható, például a Trello, Slack, GitHub, GoToMeeting, Google Calendar, Zapier, Microsoft 365, HubSpot CRM, QlikView és még sok más.

💡 Profi tipp: Alkalmazzon „gyors kudarcot”, hogy a problémákat korán felismerje. Ne habozzon változtatni, ha valami nem működik. Minél hamarabb észleli a problémát, annál könnyebb módosításokat végrehajtani anélkül, hogy az egész projekt megakadna.

14. Nifty (A legjobb csapatmunkához Agile feladatkezeléssel)

via Nifty

A Nifty olyan funkciókat kombinál, mint az útitervek, feladatok, megbeszélések, agilis dokumentációés jelentések. Intuitív felülete támogatja a racionalizált projekttervezést, a feladatkezelést és a valós idejű együttműködést, így ideális megoldás azoknak a csapatoknak, amelyek összehangoltan és hatékonyan szeretnének működni.

A haladásról szóló jelentések automatizálásától az eszközök integrálásáig a Nifty biztosítja a működés átláthatóságát, miközben a projekteket a terv szerint haladva tartja. AI-alapú funkcióival, mint például a munkafolyamatok automatizálása és a projektek létrehozása, a Nifty segít a csapatoknak időt megtakarítani és okosabb döntéseket hozni.

A legjobb funkciók

Dolgozzon együtt dokumentumokon közvetlenül a platformon belül, vagy szinkronizálja azokat a Google Docs, Sheets és Slides alkalmazásokkal.

Zökkenőmentesen importálhat adatokat olyan eszközökből, mint az Asana, a Trello, a Jira vagy a CSV fájlok, hogy zavartalanul tudjon átállni.

Használja a Nifty Orbit AI-t egyedi munkafolyamatok létrehozásához, feladatok létrehozásához és a projektbeállítások egyszerűsítéséhez.

Gyűjtse össze és rangsorolja a jegyeket automatizált feladatokkal ellátott űrlapok segítségével, hogy biztosítsa a megoldásokat.

Nifty korlátozások

Nehézség a tervek törlésében vagy módosításában, annak ellenére, hogy a GYIK utasításai szerint ez egyszerűnek kellene lennie.

A keresési funkció nem minden komponensben elérhető.

Nincs mélyebb feladat hierarchia; csak feladatok és alfeladatok támogatottak, további szintek nélkül.

Kedvező árak

Ingyenes

Személyes: 12 USD/hó felhasználónként

Előny: 16 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Nifty értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (430+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (420+ értékelés)

💡 Profi tipp: Összpontosítson a „csak éppen elegendő” dokumentációra. Az Agile a működő szoftvereket tartja fontosabbnak a átfogó dokumentációnál, ezért kerülje el, hogy felesleges papírmunkával terhelje a csapatot. Használjon tömör, célzott dokumentációt, amely közvetlenül támogatja a csapat céljait.

📖 Olvassa el még: Ingyenes munkamegosztási struktúra sablonok Excelben, Google Sheetsben és ClickUpban

15. Miro (A legjobb együttműködésen alapuló táblázatos és brainstorming ülésekhez)

via Miro

A Miro az együttműködést zökkenőmentes és vonzó folyamattá alakítja az Agile csapatok számára. Az AI-alapú Intelligent Canvas segítségével a Miro lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a brainstorming után a munkafolyamat megszakítása nélkül folytassák a végrehajtást.

Ez a platform olyan dinamikus eszközöket integrál, mint az interaktív widgetek, AI asszisztensek és testreszabható projektütemterv-sablonok, biztosítva, hogy a csapatok saját egyedi Agile folyamataikhoz igazíthassák. A Google Workspace, Jira és Adobe platformokkal való hatékony integrációja miatt ez a legnépszerűbb eszköz az Agile csapatok számára, akik a kontextusváltás csökkentését és a hatékonyság maximalizálását célozzák.

A Miro legjobb funkciói

Használjon diagramokat, dokumentumokat és ütemterveket, hogy a brainstorming üléseket megvalósítható tervekké alakítsa.

A Miro AI segítségével másodpercek alatt alakítsa ötleteit interaktív prototípusokká!

Használja a pontszavazást, a közvélemény-kutatásokat és a becslési widgeteket, hogy növelje a csapat részvételét a tervezési és felülvizsgálati üléseken.

Integrálja több mint 160 eszközzel, például a Jira, a Confluence és a Slack alkalmazásokkal, hogy létrehozza a csapata igényeire szabott egységes munkaterületet.

A Miro korlátai

A felület zavaró, lassú és túlzottan „kattintásigényes” lehet.

A szövegek összevonása és rendezése vagy az elemek leképezése nehéz feladat lehet, amely további erőfeszítéseket igényel a tiszta, egységes vizuális megjelenés elérése érdekében.

Miro árak

Kezdő csomag: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (7200+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1500+ értékelés)

🤝 Baráti emlékeztető: Legyen reális azzal kapcsolatban, hogy csapata mennyit tud egy sprint alatt elvégezni. A túlzott elkötelezettség kiégéshez és határidők elmulasztásához vezethet, ezért a mennyiség helyett a minőségre koncentráljon.

Sprint Ahead With ClickUp

A megfelelő Agile eszköz kiválasztása kulcsfontosságú ahhoz, hogy csapata hatékonyabb és szervezettebb legyen. A fent felsorolt egyéb projektmenedzsment eszközök közül a ClickUp emelkedik ki, mint a legjobb választás.

A ClickUp egy olyan alkalmazás, amely az Agile projektmenedzsment minden aspektusát lefedi. Testreszabható nézeteket kínál, mint például Kanban táblák és Gantt diagramok, valamint Docs és Whiteboards a zökkenőmentes együttműködéshez, amelyek mindegyike alkalmazkodik a csapatod speciális munkafolyamatához.

Az olyan funkciók, mint a feladatkövetés, a csapat összehangolási eszközök és a termelékenységet növelő eszközök együttesen segítik az Agile folyamatok egyszerűsítését, így minden könnyebben kezelhető egy helyen. A ClickUp leegyszerűsíti az Agile komplexitását, így projektjei szervezettek maradnak, és csapata a legfontosabb feladatokra koncentrálhat.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅