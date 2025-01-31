Összehangolja az érdekelt feleket a 10 legjobb PI tervezési szoftvereszközzel

A könnyű csapatkommunikáció, a közös jövőkép és a csapatkoordináció széles körben elfogadott agilis gyakorlatok, de nem könnyű őket bevezetni. A nehéz projektekkel való megbirkózás egyre nehezebbé válhat, különösen akkor, ha nagy léptékű kiadási terveket kezel, és nem tudja összehozni a funkciók közötti csapatokat, hogy megvitassák az előrehaladást és a lemaradásokat.

Szerencsére a modern Scaled Agile Framework (SAFe) keretrendszert követő csapatok a Program Increment (PI) tervezésre támaszkodhatnak, hogy stratégiailag előrelépjenek. A PI tervezés olyan, mint egy hosszú távú sprintverseny, amelynek célja a részlegek közötti szilárd határok lebontása és a csapatok összehangolása egy Agile Release Train (ART) keretrendszerben. 🚂

A PI tervezési események a megfelelő szoftverrel könnyebben lebonyolíthatók. Ebben az átfogó útmutatóban bemutatjuk a PI tervezési eszközök bonyolult működését, és megvizsgáljuk a 10 legjobb terméklehetőséget, amelyekkel gyorsíthatja döntéshozatali folyamatait. Olvassa el!

Mi az a PI tervező szoftver?

A PI tervezés egy 8-12 hetente megrendezett, időkerethez kötött együttműködési esemény, amelyen az agilis csapat minden tagja összegyűlik, hogy megtervezze és prioritásba sorolja az Agile Release Train közelgő programkiterjesztésével kapcsolatos munkákat. A Scrum master vezeti, és általában két egész napos személyes csapatértekezletből áll.

A PI tervező szoftver egy agilis eszköz, amely megkönnyíti a PI-k szervezését és racionalizálását. Segítségével felkészülhet a virtuális és fizikai találkozókra, és olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek javítják a kommunikációs stratégiákat az érdekelt felek és vállalkozása között, valamint meghatározzák a kölcsönösen elfogadott PI célokat és sikermérőket az egyes részlegek számára, vagy bármire, amire csapatainek szüksége van.

Az eszköz fő célja, hogy központosítsa a régi célok felülvizsgálatát, új célok létrehozását, a felelősségi körök és hozzájárulások meghatározását, valamint a prioritások megállapítását, hogy segítsen a vállalkozásnak magasabb szintre lépni. 🌻

Íme néhány funkció és képesség, amelyet érdemes figyelembe venni, mielőtt befektetne egy PI tervezési eszközbe:

Megvizsgáltuk a kezdő szintű és a haladó PI tervezési eszközöket, és kiválasztottunk 10 megbízható lehetőséget. Szakértőink által összeállított listánk friss értékelésekkel és minősítésekkel segít Önnek a tájékozott döntéshozatalban! 😇

Végezze el a PI tervezést a ClickUp segítségével, hogy a csapatok összhangban legyenek a termékfejlesztési tervekkel, és teljes áttekintést kapjon arról, ki mit csinál.

A ClickUp egy sokoldalú projektmenedzsment eszköz, amely támogatja az agilis fejlesztési módszertant, és egy sor átfogó funkcióval rendelkezik, amelyek sikeressé teszik a PI tervezési eseményeket.

A ClickUp Agile Suite egy holisztikus, teljes körű megoldás bármilyen méretű agilis csapat számára, köszönhetően olyan beépített funkcióknak, mint a sprint jelentések, a valós idejű irányítópultok, a Kanban táblák az inkrementális ciklusok nyomon követéséhez és a csapat kapacitáskezelés.

A ClickUp több mint 15 nézetet kínál, amelyekkel támogatni tudja a PI tervezési kezdeményezéseket a termék teljes életciklusa során, az ötlettől a kiadásig. Ízelítőként használhatja a Naptár nézetet a PI-megbeszélések ütemezéséhez a csapat rendelkezésre állása szerint, vagy átugorhat a Munka terhelés nézetre, hogy megtervezze a következő fejlesztési szakasz függőségeit és munkafolyamatait.

Tegye produktívvá PI-üléseit a ClickUp gazdag együttműködési funkcióival, amelyek támogatják a valós idejű és aszinkron kommunikációt. Jelölje meg más részlegek tagjait, és használjon átlátható kommentárszálakat, hogy minden sprinthez kumulatív és jól koordinált terveket készítsen. 🏃

Szüksége van egy központi eszközre a PI-események során történő ötletelésre? Használja a ClickUp Whiteboards-ot! Az intuitív drag-and-drop felülettel a vászon valós időben támogatja több csapattag ötleteinek áramlását, függetlenül attól, hogy komplex projekteket bont le vagy folyamatokat térképez fel.

Hogy időt takarítson meg a hosszadalmas PI események során, használja a ClickUp PI tervezési sablont! Ez segít a felhasználóknak azonnal vizualizálni elképzeléseiket, lehetővé téve az összehangolt erőfeszítéseket. A fő táblán meghatározott vitafórumok találhatók, nevezetesen Csapatok, Program, Napirend és ROAM (megoldott, tulajdonolt, elfogadott vagy enyhített kockázatok), a rugalmas tervezés érdekében.

Amíg csapata a PI esemény során tervezi és csökkenti a kockázatokat, használja ezt a sablont a kreatív gondolkodás és a problémamegoldás elősegítésére, és figyelje, ahogy a hátralék valós időben alakul.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A rengeteg testreszabási lehetőség új felhasználók számára tanulási görbét jelenthet.

A mobilalkalmazás nem biztos, hogy olyan gördülékeny, mint a desktop verzió.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Rally by Broadcom

A Broadcom Rally szoftvere, korábban CA Agile Central néven ismert, egy felhőalapú, agilis projektmenedzsment eszköz, amely elősegíti a zavartalan munkafolyamatokat. A platform konzisztens megoldást kínál a PI tervezési feladatok valós idejű szinkronizálására több csapat között.

A kapacitástervezési oldalon könnyedén kialakíthatja a „mi lenne, ha” forgatókönyveket, és akár a kapcsolódó akadályokat is kezelheti a valós idejű kockázatfigyelés segítségével. A PI befejezése után a Rally világos és átfogó képet ad a fennmaradó hátralékokról.

Összességében véve, a különböző funkciókat zökkenőmentesen kihasználhatja egy olyan munkakörnyezet kialakításához, amely a személyes találkozók előnyeivel rendelkezik, és még elosztott környezetben is elősegíti az összetartozás érzését. 💛

A Rally legjobb funkciói

Támogatja a vállalati PI tervezést

Mi lenne, ha... forgatókönyv-elemzés

Átfogó képet kaphat a hátralévő feladatokról

A program kockázatainak valós idejű áttekintése

A Rally-n belüli mérföldkövek a munkamennyiség vagy a csapatok sikeréhez szükséges feladatok nyomon követésére egy méretezhető agilis megközelítésben.

A Rally korlátai

A kiterjedt funkciók és testreszabható opciók túlterhelőek lehetnek egy PI tervezési esemény során.

Az ára korlátozó tényező lehet a kisebb, költségvetési korlátokkal küzdő vállalkozások számára.

Rally árak

Nem nyilvános – a pontos árakért vegye fel a kapcsolatot a Broadcommal.

Rally értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (30+ értékelés)

3. PIPlanning

A PIPlanning. io, vagy PIPlanning egyszerűsített szolgáltatást kínál a PI tervezési események távoli lebonyolításához. Ez az eszköz a SAFe együttműködéshez lett kialakítva, és különösen előnyös a rendszercsapat-mérnökök (STE) és a kiadási vonat-mérnökök (RTE) számára, mivel lehetővé teszi számukra, hogy logisztikai zavarok nélkül végezzék tevékenységüket.

A platform RTE Cockpit funkciója intuitív felhasználói felületén keresztül egyszerűsíti a PI tervezési események előkészítését. Ez a felhasználóbarát megközelítés lehetővé teszi a csapatok számára, hogy szünetek alatt hatékonyan kezeljék feladataikat, és biztosítja, hogy minden résztvevő jól felkészüljön.

A Pointer funkcióval könnyedén kiemelhet bármely elemet az online értekezletek során, és segíthet kollégáinak megtalálni a kontextust. A platformot több ALM (Application Lifecycle Management) eszközzel is integrálhatja, például a Jira és a Microsoft Azure eszközökkel.

A PIPlanning legjobb funkciói

SAFe-központú eszköz

Intuitív felhasználói felület a sikeres PI tervezési eseményhez

RTE Cockpit a strukturált tervezéshez

Zökkenőmentes integrációt kínál

Kapacitáselosztás az új funkciók és a technikai adósság közötti egyensúly fenntartása érdekében

A PIPlanning korlátai

Nincs ingyenes tervezet vagy próba

Csak felhőalapú megoldásként érhető el, ami nem feltétlenül ideális azoknak a csapatoknak, amelyek helyszíni verzióra van szükségük.

PIPlanning árak

Alapcsomag: 875 USD/felhasználó/év

Prémium: 1050 USD/felhasználó/év

Vállalat: 1400 USD/felhasználó/év

PIPlanning értékelések és vélemények

Még nincs vélemény

4. Kendis

A Kendis holisztikus megoldást kínál a tervezési és nyomonkövetési igényeinek kielégítésére, virtuális teret biztosítva, ahol a funkciók közötti csapatok zökkenőmentesen együttműködhetnek PI tervezési kezdeményezéseiken.

Az automatizált, AI-vezérelt betekintés kihasználásával nyomon követheti és kezelheti a függőségeket, figyelemmel kísérheti a projektcélok változásait, és felismerheti a potenciális kockázatokat. A Scrum OF Scrums segítségével könnyedén rögzítheti az összes korábbi megbeszélést, valamint hozzáadhat kiemelt pontokat és cselekvési pontokat, amelyeket a jövőbeli találkozókon újra áttekinthet.

A Kendis egyik kiemelkedő jellemzője a dedikált ügyfélszolgálat. Általános vélemény szerint a támogató csapat azonnal megérti az Ön aggályait, és végigkíséri Önt a folyamaton, amíg problémái kielégítően megoldódnak.

A Kendis legjobb funkciói

Az AI-alapú értesítésekkel egyszerűsíti a csapatok közötti függőségek vizualizálását.

A Scrum OF Scrums funkció stratégiailag szervezi a múltbeli és a jövőbeli üléseket.

A mérföldkőadatoknak megfelelően testreszabható ütemterv-figyelés

Több kiadási vonat hatékony, egyidejű nyomon követése

Azonnali integráció az Atlassian Jira és a Microsoft Azure DevOps segítségével

Korlátai

Használhatna több integrációt a tervezési folyamatban és a csapatok igényeinek összehangolásában.

A felületet modernizálni kell a könnyebb navigálás érdekében.

Kendis árak

Basic Cloud (Amazon AWS): 8 USD/felhasználó/hónap

Premium Cloud (Amazon AWS): 14 USD/felhasználó/hónap

Enterprise PRO (saját szerveren futó): 15 USD/felhasználó/hónap

Vállalati platform (felhőalapú és saját szerveren futó): 23 USD/felhasználó/hónap

*Minden ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Kendis értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (10 értékelés alatt)

Capterra: 4,8/5 (10 értékelés alatt)

5. Planview

A Planview AgilePlace csomagja az Agile és Lean módszertanokat egészíti ki olyan funkciókkal, amelyek segítségével hatékonyan tervezhet, végrehajthat, nyomon követhet és költségvethet projekteket. Lehetővé teszi a gyors bővítést, miközben megőrzi az erős funkciók közötti együttműködést.

A Planview zökkenőmentesen összekapcsolja a megvalósítás különböző elemeit, integrálva a tervezéstől a fejlesztésig terjedő teljes spektrumot, hogy átfogó képet nyújtson technológiai környezetéről.

Több mint 60 előre elkészített, kódolás nélküli integrációval könnyedén csatlakozhat a legnépszerűbb agilis, DevOps és kollaboratív munkamenedzsment eszközökhöz. A ClickUp-hoz hasonlóan ez is egy olyan platform a listánkon, amely vásznakat és virtuális táblákat használ, hogy segítsen a csapatoknak az inkrementális tervezés megvitatásában.

A Planview legjobb funkciói

Egységes és megvalósítható képet nyújt a PI tervezési folyamatról.

A fázisok céljainak és legfontosabb eredményeinek (OKR) zökkenőmentes összesítése

Megosztott mutatók az optimális teljesítés érdekében

Beépített együttműködési eszközök, például táblák

Több mint 60 integráció

A Planview korlátai

A költségvetés-kezelési konfigurációk kihívást jelenthetnek

A jelentési műszerfalak gazdagabb betekintéssel még hatékonyabbak lehetnek

Planview árak

Nem nyilvános – a pontos árakért vegye fel a kapcsolatot a Planview-val.

Planview értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (40+ értékelés)

6. Miro

A Miro hatékony és eredményes keretrendszert kínál a helyszíni és távoli csapatok számára a projekttervezéshez. A platform állítása szerint minden tervezési ülésen akár hét órát is meg lehet takarítani! ⏲️

A Miro központi teret kínál, ahol megoszthatja elképzeléseit és összehangolhatja az érdekelt feleket. Megjelenítheti a következő fejlesztési ciklus összes függőségét, és visszajelzést kérhet a becsült ütemtervekről. Lehetőség van privát mód engedélyezésére, hogy nagyobb diszkrécióval gyűjthesse össze a véleményeket.

A Miro PI tervezési sablonja strukturált eszközöket biztosít a csapatok számára a mérföldkövek és iterációk nyomon követéséhez, átfogó áttekintést nyújtva a funkciókról, függőségekről és kulcsfontosságú mutatókról. A ROAM Board lehetővé teszi a csapatok számára, hogy proaktívan azonosítsák a terveiket befolyásoló potenciális kockázatokat. A Teams Board pedig biztosítja, hogy minden csapatnak jól meghatározott ütemterve legyen a jövőbeli iterációkra, feladatokra és célokra vonatkozóan.

A Miro legjobb funkciói

Átfogó, agilis megoldás a PI tervezéshez

Zökkenőmentes, aszinkron együttműködést biztosít

Diszkrecionális visszajelzések rögzítése

Készre szabott folyamatábrák és útitervek az inkrementumok tervezéséhez

Rugalmas és dinamikus Kanban tábla, integrált Jira kártyákkal és táblázatokkal

A Miro korlátai

Több tag használata esetén jelentett teljesítménycsökkenés

Lehet, hogy nem kezdőbarát

Miro árak

Örökre ingyenes

Kezdő csomag: 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)

7. Figma

A Figma alapvetően egy egyablakos tervezési platform, de a FigJam-et is kínálja, amely egy átfogó whiteboard-megoldás csapatmegbeszélésekhez és összehangolt megbeszélésekhez. A FigJam-en belül egy speciális PI tervezési sablont talál, amelynek segítségével vázlatot készíthet napirendekről, agilis ütemtervekről és cselekvési tervekről.

A sablon segítségével több csapat között is egyszerűsítheti a feladatok szinkronizálását, elősegítve a zökkenőmentes kapcsolódást a tervezési fázis során.

Ez egy tervezőtábla, ahol a különböző részlegek összeülnek, hogy egységes megközelítéssel vállaljanak projekteket. A csapatok kommunikálhatnak és visszajelzéseket adhatnak bélyegekkel, hangulatjelekkel, reakciókkal és pacsival. ✋

A Figma hatékony értesítési rendszere minden projekt érdekelt felet naprakészen tart a PI tervezés előrehaladásáról és fejleményeiről. A felhasználók könnyedén beállíthatnak reális szállítási határidőket, hogy a projekteket szilárd alapokra helyezzék és minden a megfelelő pályán haladjon.

A Figma legjobb funkciói

Whiteboarding a FigJam segítségével

Kifejezetten PI tervezéshez készült sablon

Támogatja a különböző online interakciókat, például a kick-off megbeszéléseket és a stand-upokat.

Lehetőség feladatok kiosztására, prioritások meghatározására és állapotok nyomon követésére

A Figma korlátai

Az árak a startupok számára költségesnek bizonyulhatnak.

A Figma felhasználói felülete eleinte nehezen megtanulható lehet.

Figma árak (FigJam)

Örökre ingyenes

Professzionális: 3 USD/hó szerkesztőnként

Szervezet: 5 USD/hó szerkesztőnként

Vállalati: 5 USD/hó szerkesztőnként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Figma értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (650+ értékelés)

8. Mural

A Mural online PI tervezőtáblát kínál, amely központi pontként szolgál a csapatok közötti együttműködéshez és összehangoláshoz, függetlenül azok helyszínétől. Ez az eszköz a GDPR és a CCPA előírásoknak megfelelően biztosítja a feltöltött alkalmazotti adatok biztonságát.

A platform egy előre megtervezett PI tervezési sablonnal is rendelkezik, amely azonnal elérhető és perceken belül testreszabható, így segítve a szervezeteket a visszajelzések és a teendők hatékony kezelésében, értékelésében és prioritásainak meghatározásában színkódok és címkék segítségével.

Ezenkívül a Mural Facilitation Superpowers funkciója olyan szolgáltatásokat kínál, mint időzítők, névtelen szavazás és privát mód, hogy a csapatok a tervezési üléseken is koncentráltak és produktívak maradjanak.

A Mural legjobb funkciói

Megfelel a GDPR és a CCPA előírásoknak

Kényelmes PI tervezőtábla és sablon

Segítő eszközök workshopokhoz és értekezletekhez

Fokozza az együttműködést és a kreativitást a Mural AI és a Microsoft 365 Copilot segítségével

A Mural korlátai

A szavazási funkció időnként nem működik megfelelően.

A diagramkészítési lehetőségek hiánya bizonyos csapatokat korlátozhat.

A Mural árai

Örökre ingyenes

Team+: 9,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 17,99 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Mural értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1350+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (115+ értékelés)

9. Digital. ai Agility (korábban VersionOne)

A korábban VersionOne néven ismert Digital. ai Agility egy webalapú projektmenedzsment eszköz, amely segít a fejlesztőknek, tesztelőknek és más érdekelt feleknek a szoftvertesztelési feladatok kezelésében, nyomon követésében és szervezésében.

A platform dedikált digitális PI tervezési szobákkal rendelkezik, amelyek a víziót, a csapat prioritásait, a célokat és a munkatételeket egy egységes térben egyesítik a hatékonyabb inkrementális megbeszélések érdekében. A felhasználók böngészőjükből közvetlenül hozzáférhetnek ezekhez a funkciókhoz.

A Digital. ai Agility áthidalja a szakadékot az üzleti stratégia és a csapatok végrehajtása között, egyesítve az összes szervezeti szintet, a portfóliótól az egyes csapatokig. Ez elősegíti a kommunikációt, az együttműködést és a láthatóságot. Az eszköz emellett segít a csapatoknak a kockázatok kezelésében és az adatok megszerzésében egyedi elemzések révén.

Digital. ai Agility legjobb funkciói

Kompatibilis különböző böngészőkkel, például a Firefox és a Chrome böngészőkkel.

Támogatja az átfogó projektmenedzsmentet

Igazodjon olyan módszertanokhoz, mint a Scrum és a Kanban

PI tervezési szobákat, kockázatkezelést és egyedi elemzéseket kínál.

Integrálható fejlesztési eszközökkel

Digitális. ai Agilitás korlátai

A felhasználóbarát eszközökhöz képest bonyolult kezdeti beállítási folyamat

A tesztesetek létrehozásához nehéz lehet használni.

Digital. ai Agility árak

Ingyenes csomag: 0 USD

Vállalati: 29 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 39 USD/hó felhasználónként

Digital. ai Agility értékelések és vélemények

G2: 3,7/5 (60+ értékelés)

10. Stormboard

A Stormboard kétirányú backlogokat kínál, amelyek jelentősen csökkentik a PI tervezési ülések időtartamát. A Stormboard Agile PI Planning integrációival az egész ülés egyetlen térben egyesíthető, így nincs szükség a különböző alkalmazások vagy fizikai táblák közötti állandó váltogatásra.

Továbbá, nincs szükség a nulláról kezdeni a magas színvonalú tervezési ülések kidolgozásához, mivel a Stormboard számos beépített sablont kínál az agilis gondolkodásmód fenntartásához.

Ezek a sablonok olyan területeket fednek le, mint a gondolattérképek, retrospektívák, sprinttervezés, problémaméret-meghatározás, kockázatok/ROAM-tábla, program/függőségek tábla és még sok más. Digitális táblája emellett olyan információkat is megjeleníti, amelyek segítségével gyors egymásutánban jobb döntéseket hozhat.

A Stormboard legjobb funkciói

Adatvezérelt digitális táblás megoldás

Számos integrációs lehetőséget kínál

Gondtalan kétirányú élő integrációkat biztosít

Automatikus szinkronizálás olyan eszközökkel, mint az Azure DevOps

A Stormboard korlátai

Lehetséges, hogy lelassítja az eszközét

A sablonok stilisztikailag javíthatók

Stormboard árak

Személyes: Ingyenes

Üzleti: 8,33 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Stormboard értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (35+ értékelés)

A bemutatott PI tervezési eszközök elsősorban azoknak az agilis csapatoknak szólnak, amelyeknek a fejlesztési ciklusok során sok teendőjük van. Ezeknek a megoldásoknak mind kézzelfogható, mind pedig immateriális előnyei vannak.

A legkézzelfoghatóbb előnyök közül a legkiemelkedőbbek a következők:

Személyes kommunikáció az összes csapattag és érdekelt fél között

Tervezési és kockázatértékelési sablonok a projektmegszakítások megelőzésére

Jól kiépített közösségi hálózat az Agile Release Train igényeinek kommunikálására

Szervezett és gondosan ápolt backlogok

Ezen előnyök mellett a PI tervezési eszközök hatalmas szerepet játszanak a csapatok közötti átláthatóság javításában, a döntések mögötti érvelés kristálytisztán tartásában és a motivációt elősegítő célok valós idejű láthatóságának biztosításában. 🕺

A PI tervezés a ClickUp specialitása!

Ha PI tervezési eszközbe fektet be, akkor jobb, ha olyan all-in-one agilis megoldásokat választ, mint a ClickUp, amelyek a megbeszéléseken és a tervezési üléseken túl is segítséget nyújtanak. A dokumentáció központosításától a mikroszintű inkrementális ciklusok kezeléséig, a platform mindenben támogatja Önt!

Próbálja ki a ClickUp ingyenes verzióját, és nézze meg, hogyan tudja átalakítani a szállítási ütemtervekkel kapcsolatos munkafolyamatait! 🌈