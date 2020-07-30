Shortcut áttekintés 2025 (jellemzők, előnyök, hátrányok és árak)

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Mi az a Shortcut?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"A Shortcut egy projektmenedzsment eszköz, amelyet kifejezetten szoftverfejlesztő csapatok számára terveztek. "}},{"@type":"Question","name":"Ki használhatja a Shortcutot?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"A Shortcut elsősorban szoftverfejlesztőknek készült, különösen azoknak, akik az Agile, Scrum vagy Kanban szoftverfejlesztési módszertanokat használják. "}}]}

Fontolóra veszi a Shortcut használatát a vállalatában?

A Shortcut egy modern szoftvercsapatok számára készült együttműködési eszköz, amely segít nekik a projektek befejezésében.

De vajon a Shortcut szoftver rendelkezik-e a megfelelő funkciókkal, hogy támogassa a csapatát?

A kérdés megválaszolásához példákat hozunk a rendkívül ambiciózus (és rendkívül elfoglalt) alkalmazásfejlesztő csapatról a Szilícium-völgyből.

Ebben a Shortcut áttekintésben a funkcióiról, előnyeiről, hátrányairól és árazásáról beszélünk, hogy eldönthesse, ez-e a megfelelő projektmenedzsment szoftver az Ön számára!

Mi az a Shortcut?

A Shortcut egy projektmenedzsment eszköz, amelyet kifejezetten szoftverfejlesztő csapatok számára terveztek. Egyszerű, Kanban-stílusú felületével zavartalan felhasználói élményt biztosít a jobb csapatmunka érdekében.

És ez nagyjából a Shortcut filozófiájának lényege is: platformot biztosítani a szoftverfejlesztő csapatok számára, hogy együtt dolgozhassanak és termékeket hozhassanak létre. Ez a következőket segíti:

Tervezze meg a projekt hátralékokat és a sprinteket

A munkafolyamatok automatizálása és kezelése

A projekt előrehaladásának vizualizálása

Egyszerűsítse a projekteket a szoftverfejlesztési platformokon

Lényegében minden, amire szükséged van a szoftverfejlesztés terén. Nos, legalábbis néhány ember így gondolja!

A Shortcut szoftver egyszerűsített felhasználói felületével mind a mindenes mérnökök, mind a termékmenedzsment csapatok könnyedén kezelhetik a projekteket.

Ki használhatja a Shortcutot?

A Shortcut elsősorban szoftverfejlesztőknek készült, különösen azoknak, akik az Agile, Scrum vagy Kanban szoftverfejlesztési módszertanokat használják.

Természetesen, ha nem szoftverfejlesztő csapat, akkor is használhatja a Shortcutot, de miért használna egy olyan eszközt, amely nem az Ön számára készült?

Távoli szoftverfejlesztő csapatok számára is kiválóan alkalmas, és a következő formátumokban érhető el:

Webalkalmazás

Asztali alkalmazás Windows és Mac rendszerekhez

Mobilalkalmazás Android és iOS rendszerekhez

Biztosan kíváncsi vagy a Shortcut funkcióira, mielőtt megvásárolnád a szoftvert.

Nézzük tehát a Shortcut szoftver legfontosabb jellemzőit!

A Shortcut 4 legfontosabb jellemzője

A Shortcutot a szilo-effektus, vagyis a szoftverfejlesztési projekteket lassító korlátozott információáramlás ellensúlyozására hozták létre.

Ennek eredményeként a program a átláthatóság és a könnyű használat elvein alapul.

Akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássunk hozzá!

A. Projektek

A Shortcut platformon a projektek a legfontosabb funkciós területek, amelyek egy projekt összes történetét lefedik. (A történetekről hamarosan bővebben.)

Gondoljon rájuk úgy, mint osztályokra, üzleti vertikumokra vagy nyitott fókuszterületekre, amelyeket színekkel jelölhet a könnyebb felismerés érdekében.

Nézzük meg például, hogyan definiálhatta a Pied Piper csapata a projektjeit a Shortcutban.

A csapat tagjai, mint Richard, Dinesh és Gilfoyle gondoskodnak az alkalmazás alapvető technológiájáról, amely a következő projektekre osztható:

Frontend

Háttér

Eközben barátjuk, Erlich Bachman, inkább...

B. Történetek

A történetek azok a szokásos, mindennapi feladatok, amelyeket mindenki kap.

A Shortcut segítségével a feladatokat 3 típusú történetbe sorolhatja:

Funkciók : a szoftver funkcionalitásával kapcsolatos feladatok

Hibák : javítandó problémák

Házimunkák: olyan feladatok, amelyek nem tartoznak a fenti kategóriákba, de el kell végezni őket.

„Egyik sem?”

Igen.

Ez egy elég tág kategória a házimunkákra nézve.

De ezzel kell számolnia ebben a szoftveres projektmenedzsment eszközben.

Ha nem vagy szoftverfejlesztő csapat, akkor szó szerint rengeteg feladattal fogsz szembesülni.

Ezenkívül sablonokat hozhat létre ezekhez a történettípusokhoz, és feladatokkal is kiegészítheti az egyes történeteket; azonban minden történetnek egy projektbe kell illeszkednie.

A felhasználók a projekt munkafolyamatától függően dolgoznak a történeteken, amely egy testreszabott, lépésről lépésre haladó folyamat a projekt befejezéséhez.

Íme egy tipikus munkafolyamat példája:

Nem tervezett -> Tervezett -> Folyamatban -> Felülvizsgálat -> Befejezett

Ezt a projektet igényeinek megfelelően testreszabhatja is.

Így testreszabhatja, hogy minden sztori hogyan haladjon a koncepciótól a befejezésig, és ezzel talán elnyerheti a hálózati mérnök Gilfoyle ritka elismerését:

Ezenkívül, ha egy termékmenedzser át szeretné tekinteni a projekt előrehaladását, csak a Stories oldalra kell lépnie. Ez az oldal egy Kanban táblához hasonlít, ahol minden feladat kártyaként jelenik meg, és a legmagasabb prioritásúak az egyes oszlopok tetején jelennek meg.

Itt az egyes kártyákat húzással frissítheti, vagy a Story típus szerint rendezheti őket a gyors együttműködés érdekében.

Ez kiválóan alkalmas olyan emberek számára, mint Jared, aki imádja a Scrumot és az Agile -t!

C. Epics és Milestones

Lehet, hogy több száz feladatot kell elvégeznie a csapattagjainak.

De hogyan kezelje mindet?

Itt jönnek képbe az Epics .

Sajnos nem olyan izgalmas, mint amilyennek hangzik.

Az epikák lényegében csak kategóriák.

A feladatok egyszerű kezelése érdekében több sztorit (akár több projektből is) összevonhat egy epikába.

Végül is a történetek teszik az Epicet! Érted?

Milyen „epikus” kalandba vághat bele ez a csapat?

Mivel az Epics a táblák közötti együttműködésről szól, a csapat a termék bevezetését Epicnek minősíthette.

Ez magában foglalja a projektekkel kapcsolatos történeteket, például a tartalmat, a kódolást, a felhasználói felületet stb.

Így néz ki egy Shortcut Epic oldal:

Ha elegendő Epic-et gyűjtött, azokat Milestones (mérföldkövek) csoportokba rendezheti a jobb projekttervezés érdekében.

Epics, Stories, Milestones – tudjuk, hogy ez sok információ, még akkor is, ha Ön egy mérnöki csapat tagja.

De ha szereti a fejében több zavaros kifejezést egyszerre kezelni, akkor ez a tökéletes választás!

A többiek számára itt van egy rövid összefoglaló ezeknek a funkcióknak a hierarchiájáról:

A projektek alapvető funkciók, részlegek vagy vertikális piacok.

A történetek a projekthez kapcsolódó napi feladatok.

Az epikák különböző projektekből származó több történet összeállításai.

A mérföldkövek epikusokat tartalmaznak.

Megjegyzés: A felhasználó nem adhat hozzá egyéni mezőt ezekhez a funkciókhoz.

D. Integrációk

Nem lehet szoftverfejlesztő eszközt készíteni integrációs lehetőségek nélkül, igaz?

Ideális esetben a tökéletes eszközben nem lenne szükség integrációkra, de ez már egy másik történet.

A Shortcut számos integrációval rendelkezik, amelyek segítenek a kommunikációban, az adatok tárolásában, az események ütemezésében és még sok másban különböző platformokon.

Több eszközzel és szoftverrel integrálhatja, például:

Bugsnag: hibafigyelő és jelentő szoftver

Google Naptár: online ütemezési alkalmazás

Slack: távoli csapatok kommunikációs eszköze

GitHub: szoftverfejlesztési platform

Zendesk: ügyfélszolgálati és menedzsment alkalmazás

Ezenkívül bármely fejlesztő használhatja a Shortcut API-t egyedi integrációk létrehozásához vagy folyamatok automatizálásához a funkcionalitás javítása érdekében.

A Shortcut előnyei

Mindezek alapján egyértelmű, hogy a Shortcut szoftverfejlesztő eszköz néhány hasznos funkcióval rendelkezik.

Íme néhány előnye, amelyeket a használatával élvezhet:

A. Felhasználóbarát felület

A Shortcut csapata a Shortcutot a szoftverfejlesztési folyamat racionalizálása érdekében hozta létre.

Miért?

A legtöbb szoftverfejlesztőnek van olyan kellemetlen tapasztalata, hogy nehézkes, elavult szoftverekkel kell dolgoznia, amelyek lassítják a munkáját.

Ezért fejlesztették ki a Shortcutot, mint a legtöbb mérnök számára könnyen használható szoftvert.

A funkciók könnyű elérhetősége érdekében a legtöbb funkció a Shortcut kezdőképernyőjének bal oldali sávján található.

De ne feledje, hogy ez egy szoftvercsapatok számára készült eszköz.

Számukra ez egyszerű.

Ha még nem vagy hozzászokva, az összes epika, mérföldkő és történet zavaros kalandba vezethet .

B. Egyszerű keresési funkció

A projekt megkezdése után a történetei gyorsan felhalmozódnak majd.

Ezért kínál a Shortcut egyszerű szűrőkeresést a történetei, epikái, munkafolyamatai és projektjei között.

Ezenkívül van egy globális keresősáv a Stories és az Epics számára.

Itt a keresési eredmények két különböző fülön (Stories és Epics néven) jelennek meg, és színekkel vannak jelölve a hozzárendelt projektnek megfelelően.

Ideális esetben nem kellene a keresési funkcióra támaszkodnia a folyamatok navigálásához, de legalább van valamilyen megoldás...

C. Agilis csapatok számára készült

Egy szoftverprojekt-kezelő eszköz agilis funkciók nélkül értelmetlen, nem igaz?

A Shortcut segítségével azonban kezelheti a Scrumot, a Kanbant és minden mást is.

Valójában még a legfontosabb funkcióinak nevei (például Stories és Epics) is hasonlítanak az Agile koncepciókra!

Számos táblázatot is tartalmaz, amelyek segítségével gyorsabban és jobb termékeket hozhat létre.

Például grafikonokat kap, amelyek segítenek nyomon követni a projekt előrehaladását, mint például a kumulatív áramlási diagramok, a burndown grafikonok és a teljes vállalat mérnöki sebességének kiszámítását segítő grafikonok.

A Shortcut 6 korlátozása (megoldásokkal)

Persze, a Shortcut egy olyan szoftver, amely lehet, hogy Gilfoyle-t boldoggá tenné:

De vannak korlátai is.

Bár a Shortcut nem egy „rossz eszköz”, 6 komoly hátránya van:

(kattintson a linkekre, hogy egy adott hátrányhoz ugorjon)

Megjegyzés: Ez a Shortcut áttekintés bemutatja, hogy egy olyan hatékony Shortcut alternatíva, mint a ClickUp, hogyan oldhatja meg az összes problémát, amellyel a Shortcut használata során szembesülhet.

De mi is az a ClickUp?

A ClickUp a világ vezető távoli projektmenedzsment eszköze, amelyet startupoktól óriásvállalatokig számos üzleti csapat használ. Számos agilis projektmenedzsment és együttműködési funkcióval rendelkezik, így minden iparágban megtalálható, amire egy belső vagy virtuális csapatnak szüksége lehet!

Olvass tovább, hogy megismerd a Shortcut néhány főbb korlátait, és hogy a ClickUp hogyan oldja meg azokat:

A Shortcut 1. hátránya: A műszerfal nem testreszabható

Természetesen a Shortcut Dashboard könnyen megtalálható a bal oldali oszlopban.

Információkat nyújt a hozzád rendelt történetekről vagy feladatokról.

De ennyi!

Ezen túlmenően a műszerfal meglehetősen korlátozott.

Például nem testreszabható, ami hatalmas probléma lehet.

Gondolkodjon el rajta!

Minden reggel, amikor bejelentkezik a munkába, az első dolog, amit megnéz, a műszerfal.

De ha nincs egy gazdag, testreszabható irányítópult, akkor kénytelen lesz sok fület és adatot átnézni, hogy megtalálja, amit keres!

Ez nemcsak késlelteti az előrehaladásodat, de nagyon frusztráló is lesz.

A ClickUp megoldása: több nézet a különböző projektstílusokhoz való alkalmazkodáshoz

A ClickUp Multiple Views funkciója különböző munkaterület-nézeteket kínál, hogy a virtuális csapatok pontosan a projektjük igényeinek megfelelőt használhassák.

A legjobb rész?

A maximális rugalmasság érdekében ugyanazon projektön belül váltani lehet ezek között a nézetek között!

Íme, mit kínál Önnek ez a projektmenedzsment platform:

A Shortcut 2. hátránya: Nincs hatékony dokumentumkészítő funkciója

A minőségi szoftverfejlesztés nem csak a kódolásról szól.

Van benne néhány jó öreg módszer is!

Dokumentálnia kell a projektjeit, új projektekre vonatkozó javaslatokat kell készítenie, vagy egyszerűen csak ötleteket kell gyűjtenie.

A Shortcut a Write funkcióval próbál segíteni ebben.

A szokásos alapvető írási funkciókat kínálja, mint például:

Automatikus felsorolás

Fejléc és szövegformázás

Együttműködési funkciók, például megosztás és megjegyzések

De ennyi.

A Write egyetlen előnye, hogy nem kell elhagynia a Shortcut ablakot, ha valamit meg szeretne írni, de egyébként semmi sem különbözteti meg más íróprogramoktól.

És ez nem sokat tesz az élmény javítása érdekében.

Akár egy új Word- vagy Google-dokumentumot is megnyithat, hogy a megszokott, teljes funkcionalitású írási élményt élvezhesse!

Ha tényleg szeretne könnyedén dokumentumokat szerkeszteni a projektmenedzsment eszközén belül, akkor fontolja meg a ClickUp Docs használatát.

A ClickUp megoldása: Dokumentáljon mindent a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp Docs segítségével minden hasznos információt elmenthet későbbi felhasználás céljából.

Lehetővé teszi részletes dokumentumok létrehozását minden projektterületen belül.

Emellett rengeteg egyedi funkciót is kínál, például:

Gazdag szövegformázás részletes dokumentumok létrehozásához

Oldalak beágyazása dokumentumokba további kategorizálás céljából

Testreszabható hozzáférési jogok

Dokumentumsablon létrehozása jövőbeli felhasználáshoz

Tagek hozzáadása a dokumentumokhoz

Különböző személyeknek való hozzárendelés

Dokumentumok exportálása HTML, PDF és Markdown fájlként

Engedje meg a Google-nak, hogy indexelje ezeket a dokumentumokat, hogy megjelenjenek a keresési eredmények között!

A ClickUp Docs segítségével szuperképességeket kapsz, hogy létrehozd a saját házon belüli Wikidet!

A Shortcut 3. hátránya: Nem elégséges (távoli) csapatkezelési funkciók

Természetesen a Shortcut néhány hasznos szoftverfejlesztési és projektmenedzsment funkcióval rendelkezik.

De csapatkezelés terén nem túl jó.

Ahhoz, hogy a Shortcut működjön, motivált és célorientált alkalmazottakra van szükség, akik manuálisan:

Rendszeresen frissítse a történeteket

Kötelességtudatosan tájékoztassa vezetőit a késésekről

Tisztázza a feladatok hátralékát

Lényegében olyan munkatársakat keres, akiknek elkötelezettségi szintje hasonló a szoftvertervező Dinesh-éhez:

Sajnos kevesen dolgozunk így.

Még a jó napokon is előfordulhat, hogy néhány dolog elkerüli a figyelmünket.

Ráadásul, mivel manapság sokan dolgoznak távmunkában, egyre növekszik a távmunkára alkalmas szoftverek csapatkezelési funkciói iránti igény.

Mert ilyen funkciók nélkül nem tudhatja:

Ki melyik feladaton dolgozik jelenleg?

Ha alkalmazottai túlterheltek vagy nem

Milyen feladatokat fog a csapat tagja legközelebb megoldani?

A. A Box View segítségével átfogó képet kaphat a szoftverfejlesztő csapatáról.

Kíváncsi arra, hogy melyik alkalmazottja teljesíti a feladatát, és kinek van szüksége további támogatásra?

Csak lépjen a ClickUp Box View oldalára, alkalmazza a „becsült idő” vagy „feladatok száma” szűrőket, és megkapja a választ.

Függetlenül attól, hogy nagy vagy kis csapatot vezet, a Box nézet segítségével nyomon követheti az egyes megbízottak feladatainak előrehaladását, és megértheti, hogy szükséges-e a feladatok újraelosztása.

Ezenkívül képet kaphat a termelékenységükről, ha megnézi a feladatok teljesítésének százalékos arányát, a becsült teljes időt, az Agile és Scrum pontjaikat, és még sok mást!

B. Elemezze az egyes csapattagok feladatait a Profiles és a Pulse segítségével

A projektmenedzserek és Scrum mesterek számára kifejlesztett ClickUp Profiles funkciója részletes áttekintést nyújt a csapat feladatairól.

A cikkben a következőket találja:

Mivel foglalkoztak eddig?

Amit jelenleg fejlesztés alatt áll

Mivel foglalkoznak

A platformon bárhonnan elérheted egy személy profilját, ha rákattintasz a nevére. És ha már ott vagy, emlékeztetőket is hozzáadhatsz, és feladatokat is delegálhatsz nekik.

Nem számít, hogy nagy vagy kis csapatokat irányít, ez a funkció minden projektmenedzsernek segít nyomon követni csapata feladatainak elvégzését.

De ez még nem minden!

Ez a projektmenedzsment platform Pulse funkcióval is rendelkezik, amely gépi tanulást használ az automatikus tevékenységi jelentések generálásához. Ez kiemeli, mire koncentrál jelenleg a szoftvercsapata.

A következőket ellenőrizheti vele:

Csapatod aktivitási szintje a nap folyamán

Ki van online és ki offline

Ki dolgozik aktívan valamin, hogy valós időben együttműködhessen?

Az egyes személyek legutóbbi legaktívabb feladataik

A Shortcut 4. hátránya: Nincs natív időkövetés

Ez a Shortcut filozófiájának egy másik mellékhatása, amely egy rendezett platformot tűz ki célul.

A szoftver integrálva van egy időgazdálkodási alkalmazással: a Clockify-val.

De ez az egyetlen választási lehetőség, ami rendelkezésre áll!

Csak egy időkövetési integrációt kínálni zavarba ejtő, mivel az időgazdálkodás rendkívül fontos az agilis folyamatokban.

Ne feledje, hogy az Agile vagy Scrum szoftveres tevékenységek mindig időhöz kötöttek és egymástól függenek. A sprintektől a napi megbeszélésekig minden időhöz kötött!

Ha azonban nem használja a Clockify alkalmazást, akkor le kell töltenie az alkalmazást (és valószínűleg újabb előfizetést kell vásárolnia), hogy nyomon követhesse a projekt időtartamát a Shortcut alkalmazásban.

A ClickUp praktikus Chrome-bővítményével pontosan rögzítheti az egyes feladatokra fordított időt, anélkül, hogy további alkalmazást kellene letöltenie.

Ha azonban már használ egy harmadik féltől származó szoftvert az idő nyomon követésére, akkor azt integrálhatja a ClickUp-ba. Hatékony integrációkkal rendelkezik olyan népszerű időkövető programokkal, mint az Everhour, a Time Doctor, a Toggl és még sok más!

Ez lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy tökéletes egyensúlyt teremtsenek a „munkaidő” és a „szabadidő” között.

A Shortcut 5. hátránya: Nincs Gantt-diagram vagy projekt ütemterv nézet

A Shortcut segítséget nyújthat az eredményorientált szoftverfejlesztő csapatoknak.

De annak érdekében, hogy a technikai szakemberek számára egyszerűbbé tegyék, a platform elszalasztja a lehetőséget, hogy az egész szervezet számára szolgáltasson.

Végül is az üzletfejlesztési, értékesítési vagy marketing csapatoknak nincs sok hasznuk a Scrum pontokból, igaz?

Ezek a csapatok helyette egy intuitív Gantt-diagramot használhatnak, amely segít nekik a hosszú távú projektmenedzsmentben.

Sajnos a Shortcut nem rendelkezik ilyennel.

A ClickUp megoldása: a haladás nyomon követése Gantt-diagramokkal

Ha projektmenedzser vagy, csak egy pillantást kell vetned a ClickUp Gantt-diagramjára, hogy megtudd, hogyan halad a projekted, és nyomon kövesd az előrehaladást.

Ezenkívül a ClickUp Gantt-diagramja valós időben automatizálhatja a különböző projektfolyamatokat.

Íme, mire képes:

A feladatok átütemezése után automatikusan módosítja a feladatok függőségét.

A befejezett feladatok és a teljes feladatok aránya alapján azonnal kiszámíthatja a projekt befejezésének százalékos arányát.

Hasonlítsa össze a tervezett projekt ütemtervében szereplő jelenlegi és várható előrehaladást

Azonnali számítás a projekt kritikus útjáról , hogy megtudja, mely feladatokat kell elvégeznie a határidő betartása érdekében.

De várj... A Gantt-diagramok nem az egyetlen grafikonok, amelyeket ez a projektmenedzsment platform kínál.

A ClickUp hatékony Dashboards funkciója segít vizualizálni a projekt adatait különböző diagramok segítségével, például:

Ráadásul ezek a grafikonok színesek és nagyon szórakoztatóak, így könnyen nyomon követheted az előrehaladást.

A Shortcut 6. hátránya: Drága árak

Tudjuk, mire gondol: mennyibe kerül a Shortcut szoftver?

Íme egy rövid összefoglaló arról, mennyibe fog kerülni a Shortcut használata:

A Shortcut árazási modellje

A Shortcut projektmenedzsment szoftver három standard csomagot kínál:

A. Ingyenes csomag

Korlátlan alapfunkciókat (például Stories, Projects és Epics) kínál 1-10 felhasználó számára, ideális kis csapatok számára. A Shortcut támogatásához azonban csak a felhasználói közösségen keresztül férhet hozzá.

B. Standard csomag (8,5 USD/felhasználó/hónap)

Több mint 11 felhasználót támogat, és tartalmaz egy „megfigyelő” funkciót, amely lehetővé teszi egy vendég felhasználó számára, hogy megfigyelje a munkaterületét, de ne tegyen közzé bejegyzéseket és ne vegyen részt a projektben. Emellett elsőbbségi ügyfélszolgálatot is kap.

C. Vállalati csomag

Egyedi árazás további biztonsági funkciókkal (például SAML egyszeri bejelentkezés) és dedikált ügyfélszolgálati menedzserrel.

ClickUp megoldás: Megfizethető árak

A Shortcut árazási tervei nem csak nagyon korlátozottak, de az árak a Standard tervben kicsit túl meredeken emelkednek. Egy gyorsan növekvő, magas színvonalú mérnöki csapatban ez problémát jelenthet.

Ha Ön ár- és minőségtudatos vállalat, érdemes megfontolnia más, jobb szoftverek használatát a piacon, például a ClickUp-ot.

A ingyenes verzió korlátlan számú felhasználót, feladatot és 24/7 ügyfélszolgálatot kínál!

Ezenkívül a fizetős csomagok rengeteg további funkcióval rendelkeznek, amelyek bármilyen méretű szervezet igényeit kielégíthetik – a startupoktól a nagyvállalatokig.

A legjobb rész?

A Shortcut szoftverhez képest a ClickUp minden szintnél kevesebb mint felét számítja fel felhasználónként!

A ClickUp árazási tervei a következők:

Ingyenes csomag: korlátlan számú feladat és felhasználó, 24/7 ügyfélszolgálat, örökre

Unlimited (5 USD/felhasználó/hónap) : az ingyenes csomag funkciói + korlátlan tárhely, több eszközzel való integráció, irányítópultok

Business (9 USD/felhasználó/hónap): korlátlan csomag funkciók + kétfaktoros hitelesítés + célmappák + extra vendégek és még sok más

Következtetés

Egy jó projektmenedzsment szoftver együttműködési felületet biztosít termékfejlesztő csapatainak, miközben átfogóan javítja vállalatának termelékenységét.

Bár a Shortcutnak néhány jó funkciója van, sok hátránya is van.

Ha pedig olyan gyorsan növekvő csapatról van szó, mint a Pied Piper, akkor nem engedhet meg magának sok hátrányt.

Amit Önnek szüksége van, az egy olyan hatékony projektmenedzsment eszköz, mint a ClickUp.

Ez a remek szoftver minden modern szoftverfejlesztő csapat számára megfelelő funkciókkal rendelkezik, és a távoli csapatok együttműködését gyerekjátékká teszi.

Tehát regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és ünnepeljétek meg a projekt sikerét az egész csapattal – akárcsak a Szilícium-völgyi patkányfogók!