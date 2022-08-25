ClickUp blog
Jira áttekintés 2025 (funkciók, előnyök, hátrányok, árak)

Erica Chappell
Erica Chappell
2022. augusztus 25.

Kíváncsi vagy, hogy a Jira a megfelelő eszköz a csapatod számára?

Ez egy rendkívül népszerű projektmenedzsment eszköz, amelyet világszerte 65 000 csapat használ!

De vajon ez az, amire Önnek szüksége van?

Áttekintjük a Jira funkcióit, előnyeit, korlátait, hátrányait és árait, hogy a Jira szoftver áttekintésének végére Önnek legyenek olyan információi, amelyek alapján eldöntheti, hogy ez a tökéletes ingyenes projektmenedzsment szoftver-e az Ön egyedi igényeinek.

Kezdjük is...

Mi az a Jira?

jira nyitóoldal

A Jira egy hibajelentő és projektmenedzsment szoftver. Fő célja, hogy a következő területeken nyújtson segítséget:

  • Agilis és Scrum csapatok kezelése
  • Szervezze meg projektfeladatait
  • Szoftverhibák rögzítése és naplózása

Hallott már az Atlassian szoftveróriásról? Az Atlassian az a cég, amely 2002-ben létrehozta a Jira-t, és jelenleg három különálló csomagban kínálja szoftvertermékét:

  • Jira Core: A Jira alapvető projekt- és feladatkezelési funkciói nem technikai felhasználók számára
  • Jira Software: A szoftverfejlesztők számára kifejlesztett speciális verziója a szoftvernek.
  • Jira Service Desk: Platform ügyfélszolgálati és IT szakemberek számára. Bár a Service Desk a JIRA egyik legfontosabb csomagja, nem projektmenedzsment eszköz.

A szolgáltatások közelgő változásai

Az elkövetkező években azonban a Jira jelentős változásokat fog végrehajtani szolgáltatásain. Nevezetesen, a Jira megszünteti szerveralapú licenceit, és 2024. február 2-án leállítja ezeknek a szolgáltatásoknak a támogatását.

Valójában már leállították az összes szerverlicenc értékesítését, és most már csak felhőalapú szolgáltatásokat kínálnak.

Rendben, de mit jelent ez a fogyasztó számára?

Kiváló kérdés! Bár a Jira állítása szerint ez javítani fogja az általános teljesítményt, a támogatást és a szolgáltatást, ez a jelentős változás elkerülhetetlenül komoly nehézségekkel jár majd mind a Jira, mind pedig valószínűleg az ügyfelek számára.

Nevezetesen, aki szerveralapú licencet használ, annak az összes munkáját át kell migrálnia a Jira felhőbe. Sajnos ez nem olyan dolog, amit egy gombnyomással el lehet intézni. Inkább azt jelenti, hogy a szerveralapú Jira-felhasználóknak teljesen újra kell építeniük az infrastruktúrájukat a Jira felhőben.

Mivel a Jira beállítása és karbantartása eleve nem sétagalopp (őszintén szólva inkább az Everest csúcsára való felmászáshoz hasonlít), felmerül a kérdés: miért ne válthatna inkább egy teljesen más projektmenedzsment megoldásra?

De mielőtt továbbmennénk, nézzük meg, ki a tipikus Jira-felhasználó, és milyenek a Jira legfontosabb funkciói.

Ki használhatja?

A Jira mindig is alapvető eszköz volt a tapasztalt Agile szoftverfejlesztési szakértők és termékfejlesztők számára. Alapvetően a termékük a „technikai” beállítottságú emberek segítésére összpontosít... Az évek során azonban a Jira egy olyan projektmenedzsment szoftverré fejlődött, amelyet minden típusú csapat és vállalkozás használhat.

Íme néhány példa a Jira leggyakoribb felhasználási módjaira, ahogyan a csapatok és a vállalkozások általában használják:

  • Szoftverfejlesztés: A fejlesztők a Jira funkcióit használják projektjeik kezelésére Scrum vagy Kanban táblák segítségével.
  • Marketing: A marketingesek a Jira-t használják komplex projektek, például események és termékbevezetések (amelyek több csapat együttműködését igénylik) kezelésére.
  • HR: A HR-szakemberek a Jira segítségével egyedi munkafolyamatokat hozhatnak létre, így egyszerűsíthetik a toborzási és beilleszkedési folyamatokat.

Bónusz: Jira vs. Monday.com és Linear vs. Jira

Melyek a Jira legfontosabb projektmenedzsment funkciói?

A Jira hatékony agilis nézetekkel, egyedi munkafolyamatokkal és pontos agilis jelentésekkel rendelkezik. A Jira szoftverét néhány nagyon kedves komponens alkotja... Íme néhány kulcsfontosságú funkció részletes leírása:

1. Hatékony Agile nézetek

jira scrum tábla

A. Scrum táblák

A Jira Scrum táblája egy olyan eszköz, amely összefogja a mérnöki csapatokat, hogy közösen dolgozzanak céljaik elérésén. Lehetővé teszi a mérnöki csapatok számára, hogy összes sprint feladatukat egy konszolidált területen végezzék el.

A Scrum táblák lehetővé teszik a csapatok számára, hogy munkaterhelésüket egy adott sprinthez igazítsák. Emellett segítenek nyomon követni a projekt szakaszait, hogy a dolgok haladjanak.

B. Kanban táblák

A Kanban táblák praktikus módszerek a munkafolyamatok vizualizálására. Itt a feladatok post-it cetlikhez hasonlóan kerülnek elhelyezésre a táblán (dobd ki azokat a post-it cetliket, Jim!):

Minden post-it cetli egy-egy projektfeladat állapotát mutatja.

Ezek a státuszok a következők: „teendő”, „folyamatban” és „elvégezve”.

Áttekintést adnak a Jira projektről, hogy gyorsan azonosíthassa a következőket:

  • Mely feladatok futnak zökkenőmentesen?
  • Mely feladatok jelentik a folyamatok szűk keresztmetszetét?

Ezzel a nézettel nyomon követheted a hibajavításokat, elvégezheted a kódfelülvizsgálatot és figyelemmel kísérheted más, mérnöki munkával kapcsolatos vagy ahhoz nem kapcsolódó feladatokat.

A Jira Kanban táblája drag and drop rendszerre épül, ami rendkívül egyszerűvé teszi a használatát. Csak annyit kell tenned, hogy áthúzod a feladatot a következő szakaszba, és máris mindenki naprakész információkkal rendelkezik!

2. Egyedi munkafolyamatok

A Jira munkafolyamat egy sor folyamat, amelyet követni kell egy feladat elvégzéséhez vagy egy probléma megoldásához...

Jira munkafolyamat-ábra

A Jira munkafolyamatában a színes blokkok a folyamatokat, a nyilak pedig az átmeneteket jelzik. Ezek a munkafolyamatok segítenek nyomon követni a szoftverfejlesztési projektek és feladatok előrehaladását.

Ami ezt a funkciót még hatékonyabbá teszi, az az, hogy a nulláról indulva saját egyéni munkafolyamatokat is létrehozhatsz. Az Atlassian Marketplace-ről ingyenesen importálhatsz munkafolyamat-sablonokat is!

3. Útitervek

A projekt ütemterv lehetővé teszi, hogy világos képet alkosson a fejlesztett termékről. Ezzel a csapatának egyértelmű irányt és utat jelöl ki, amelyet követni kell.

sokan azt mondják, hogy be kell mennem a térképre

A Jira Portfolio egy speciális integráció, amelyet a projekt ütemterveinek kezelésére és azok megosztására fejlesztettek ki az érdekelt felekkel. A portfólióterv általában tartalmaz egy ütemtervet, a termék hátralékát (feladatok listáját) és rövid és hosszú távú célokat.

Íme, hogyan használják a Portfolio-t a különböző csapatok:

  • Csapatvezetők: feladatok nyomon követéséhez és fejlesztői csapatuk munkájának előrehaladásának figyelemmel kíséréséhez
  • Agilis fejlesztői csapatok: a projekt befejezésének folyamatát részletesen leíró terv követése
  • Értékesítési csapatok: az új funkciók és előnyök népszerűsítése a felhasználók körében, még azok megjelenése előtt.

4. Részletes jelentések

Több jelentés a Jira-ban

A Jira Agile szoftverfejlesztési jelentéseket is készíthet, amelyek segítségével nyomon követheti a mérnöki projektek előrehaladását... Íme néhány jelentés, amelyet kínálnak:

  • Felhasználói munkaterhelés: Megmutatja, hogy egy csapat tagjának mennyi munkát osztottak ki, és mennyi időt kell rá fordítania.
  • Átlagos életkor: Megmutatja a megoldatlan problémák vagy feladatok átlagos életkorát (napokban) a hátralékában.
  • Legutóbb létrehozott problémák: Megmutatja, milyen ütemben jönnek létre új problémák ( szoftverhibákról szóló jelentések ).

A Jira előnyei

Hogyan javíthatja a Jira a csapatod termelékenységét? Derítsük ki...

1. Agilis és Scrum menedzsmenthez készült

A Jira Software elsősorban az agilis projektmenedzsmentre összpontosít , és olyan funkciókat kínál, amelyek a Scrum és a Kanban módszertanokra vannak szabva.

Használja az Agile projektadatok nyomon követésére, például:

  • Felhasználói történetek: Minden olyan szoftvertermék-funkció, amelyet fejleszteni kell
  • Story Points: A felhasználói történetek elkészítéséhez szükséges erőfeszítés
  • Sprint: A projekt egy szakaszának befejezéséhez szükséges idő. A sprint 1–4 hétig tarthat.

A termék backlogjában szereplő elemeket, például hibákat, szoftverproblémákat és felhasználói történeteket is könnyedén átrendezhet a szerszám intuitív drag and drop funkciójával.

2. Kiválóan alkalmas problémakezelésre

Az „Atlassian által létrehozott” kezdeti időszakban a Jira eredetileg hibajelentő szoftvernek készült, és ebben a tekintetben kiemelkedő teljesítményt nyújt.

Mi az a hibajelentő eszköz?

Segít a szoftverfejlesztő csapatoknak megtalálni, nyomon követni és rögzíteni a szoftverek hibáit. Egy jó hibakereső és problémakezelő eszköz, mint a Jira, áttekintést ad a csapatnak a hátralévő feladatokról, beleértve a hibákat és a projektfeladatokat is.

Az egységes nézetnek köszönhetően a csapatok rangsorolhatják, mely funkciókon vagy hibákon kell dolgozniuk a következő kiadás során.

3. Magas fokú testreszabhatóság

Akár projektmenedzsment szoftverről, akár problémakövető eszközről, akár feladatkezelő eszközről van szó, a Jira bármilyen igényhez igazítható. Akár a munkafolyamatokat, a jelentéseket, a Scrum táblákat és még sok mást is testreszabhat.

A Jira integrálható számos népszerű harmadik féltől származó szoftverrel, hogy megkönnyítse a munkádat.

Szeretnéd javítani a csapat kommunikációját?

Integrálható a Slack alkalmazással.

Időkövető eszközt keresel?

Integrálható a Toggl alkalmazással.

Több Jira-példányt szeretnél összekapcsolni?

Állítsd be a Jira és Jira közötti szinkronizálást .

A Jira szoftverhez további funkciókat adhat hozzá az Atlassian Marketplace (a jó öreg Atlassian!) több mint 3000 alkalmazása közül választva.

Melyek a Jira korlátai?

A Jira beállítása nehéz és használata bonyolult. Nincs együttműködési funkciója, és elsősorban mérnöki és szoftverfejlesztő csapatok számára készült. Most talán vannak kétségeid a Jira-val kapcsolatban... de ne aggódj, barátom, nem vagy egyedül a világon!

Íme néhány korlátozás, amely megakadályozza, hogy kiváló menedzsment eszköz legyen:

  • Az eszköz beállítása és megszokása nehéz.
  • Bonyolult felhasználói felülete megnehezítheti a feladatok kezelését.
  • Nincs beépített idővonal a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez
  • Nincs együttműködési funkció a csapatoddal való kommunikációhoz
  • Elsősorban mérnöki és szoftverfejlesztő csapatok számára készült.
  • Nincsenek ötletkezelési funkciók, amelyekkel nyomon követhetné ötleteit és terveit.
  • Az eszköz drága lehet.
  • Lassú eszközként ismert, hosszú lekérdezési idővel.

Most talán azt gondolod: „Hát, elolvastam ezt a cikket, és most jöttem rá, hogy a Jira egyáltalán nem az, amire szükségem van.”

Vagy talán egy olyan csapat tagja vagy, amely jelenleg szerveralapú Jira szolgáltatást használ, és kénytelen lesz a Jira-t újra beállítani, amikor az elkövetkező években áttér a felhőalapú szolgáltatásra.

Ne aggódj! Nem hagyunk cserben ebben a Jira-áttekintésben mint az a barátod a középiskolából, aki soha nem tudta megjegyezni a titkos kézfogást... A ClickUp megoldhatja az összes problémát, amellyel a Jira használata során találkozhatsz.

Mi a legjobb alternatíva a Jira szoftverhez?

A ClickUp a leghatékonyabb agilis projektmenedzsment eszköz, amelyet több mint 200 000 csapat használ. Minden megtalálható benne, ami a hatékony, együttműködésen alapuló munkamenedzsmenthez szükséges, és az egyik legjobban értékelt eszköz a piacon.

A projektterv elkészítésétől a projektek kezelésén át a projektidő nyomon követéséig a ClickUp minden projektmenedzsment megoldást kínál, amire valaha szüksége lehet, függetlenül attól, hogy 2 vagy 2000 fős csapatról van szó!

Jira hátránya #1: Nehéz beállítani

A ClickUp megoldása: egyszerű beállítás

A. Könnyű bevezetés

A ClickUp egy egyszerű feladatkezelő szoftver, amelynek használatát szinte azonnal el lehet sajátítani, és amelynek beállítása egyáltalán nem igényel programozási ismereteket. Felejtsd el a hatalmas kézikönyveket és a csapat tagjainak platformra való felvételével járó bonyodalmakat.

A ClickUp segítségével könnyedén kereshet, megtalálhat és megjegyzéseket fűzhet a feladatokhoz, amelyeken dolgozik – így a beilleszkedés gyerekjáték lesz (vagy inkább tortajáték, ha inkább a tortát szereti).

Itt található a gyors indítású bevezető útmutatónk, amely minden szükséges információt tartalmaz ahhoz, hogy pillanatok alatt el tudd kezdeni a ClickUp használatát!

B. Slash parancsok

A ClickUp beépített slash parancsokkal is rendelkezik, így soha nem kell elhagynia a billentyűzetet!

Ha egyszerű feladatot kell végrehajtania, csak használja ezeket a parancsokat:

  • / me = feladatokat rendel magához
  • / a = hozzárendelés a csapatod egy másik tagjához
  • / d = esedékességi dátum
  • / s = állapotváltozás
  • / – = hozzon létre egy alfeladatot, majd bontsa ki azt, miközben gépel

Jira hátránya #2: Bonyolult felhasználói felület

A ClickUp megoldásai

A. Egyszerű feladat hierarchia

A ClickUp egyszerűsített feladat-hierarchiája gyors és könnyű módszert kínál a csapat tevékenységeinek navigálásához és szervezéséhez.

Intuitív, egyszerű felépítésű:

Munkahely > Tér > Mappa > Lista > feladat > alfeladatok > ellenőrzőlista

  • Munkahely: Itt feloszthatja vállalatát egyedi csapatokra.
  • Terek: Különböző csapatok számára hozhat létre csoportokat, például „műveletek” vagy „HR”.
  • Mappák: Itt tárolhatja a projekthez kapcsolódó listákat.
  • Listák: Létrehozhatsz egy listát az elvégzendő egyedi feladatokról.
  • Feladatok: Minden feladatnak vannak alfeladatai, leírása, megjegyzései és még sok más.
  • Alfeladatok: Bontsd fel az egyes feladatokat kisebb részekre, az úgynevezett alfeladatokra.
  • Ellenőrzőlisták: Az ellenőrzőlisták a feladatok vagy alfeladatok között találhatók. Például készíthet ellenőrzőlistákat a szoftverfejlesztési feladatok során végzett minőség-ellenőrzéshez.

B. Több nézet

A ClickUp több projektnézetet is kínál, hogy többféle munkastílushoz is alkalmazkodni tudjon.

Mi a legjobb a ClickUp Views-ban?

A ClickUp lehetővé teszi, hogy ugyanazon projekt különböző nézetek között válthasson!

Ezeket a nézeteket közelebbről is megvizsgáljuk:

A. Szükséges feladatnézetek

A ClickUp két kötelező feladatnézettel rendelkezik:

Táblázatos nézet – A táblázatos nézet tökéletes a Kanban felhasználók számára. Ezzel könnyedén több projektet is áthúzhat különböző kategóriákba, hogy zökkenőmentesen mozoghassanak feladatról feladatra, projektről projektre.

táblázatos nézet a Clickupban

Lista nézet – A lista nézet azoknak a felhasználóknak ideális, akik csak gyorsan el akarják végezni a munkájukat. Itt a feladatok egymás után vannak felsorolva (mint egy ellenőrzőlistán), és a haladás szerint le lehet őket pipálni a listáról.

lista nézet a Clickupban
B. Box nézet

A Box nézet kiválóan alkalmas arra, hogy madártávlatból áttekintse csapata előrehaladását. Mivel a feladatok a megbízott személyek szerint vannak rendezve, nyomon követheti mindenki feladatát és figyelemmel kísérheti azok előrehaladását.

lista nézet a Clickupban
C. Naptár nézet

Ideje papírt takarítani és kidobni azt a tervezőt, amit három évvel ezelőtt vettél a Walmartban.

A ClickUp naptár nézetével könnyedén kezelheted a napirendedet. És mivel a tervek változhatnak, a digitális tervező segítségével könnyedén átütemezheted a határidőket.

Naptár nézet a Clickupban

A naptárban akár a nézetek között is válthatsz, például:

  • Napok: Megtekintheti az adott napra ütemezett projektfeladatokat.
  • 4 nap: Tekintse meg projektje ütemtervét egy négy napos időszakra vonatkozóan.
  • Hét: Nézd meg a heti projektütemtervedet!
  • Havi: Áttekintés a teendőkről
D. Me mód

Mindannyian egy kicsit önközpontúak vagyunk, akár bevalljuk, akár nem! Mostantól egy kis termelékenységet is megengedhetsz magadnak... bűntudat nélkül.

A „Me” móddal könnyen megtekintheted csak a neked kiosztott elemeket. Mostantól a csapatod tagjainak feladatlistáinak átnézése helyett a saját feladataid kezelésére koncentrálhatsz.

Mindezeket figyelembe véve a ClickUp egy olyan projektmenedzsment eszköz, amely alkalmazkodik a csapatod által preferált munkafolyamathoznem kényszerít téged arra, hogy te alkalmazkodj hozzá!

Jira hátránya #3: Nincs beépített idővonal nézet

A ClickUp megoldásai

A. Gantt-diagramok

A ClickUp Gantt-diagramjai tökéletesek a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez, a feladatok ütemezéséhez és a határidők kezeléséhez.

idővonal nézet a ClickUp-ban

Ezek az idővonalak áttekintést nyújtanak az összes projektről, listáról és feladatról, és minden elem színekkel van jelölve , hogy könnyebben azonosítható legyen.

Mi a legjobb ezekben a Gantt-diagramokban? Automatikusan valós idejű frissítéseket nyújtanak!

Az alábbiakat képesek automatikusan kezelni:

  • A feladatok függőségeit automatikusan újrabeállítják, ha változás történik az ütemezésben.
  • Automatikusan kiszámítják a projekt előrehaladásának százalékos arányát a befejezett feladatok és a teljes projekt feladatok alapján.
  • Összehasonlíthatják a projekt jelenlegi előrehaladását a várt előrehaladással, hogy meghatározzák, hogyan haladnak a feladatok.
  • Kiszámíthatják a kritikus útvonalat, hogy azonosítsák a legfontosabb projektfeladatokat a határidők betartása érdekében.

B. Műszerfalak

A ClickUp emellett hatékony irányítópultokkal is rendelkezik, amelyekkel vizualizálhatja projektjeit és sprintadatait.

A ClickUp irányítópultjai tele vannak hasznos widgetekkel, mint például:

  • Sebességdiagram: Határozza meg feladataid befejezési arányát
  • Burndown diagram: Nézd meg, hogy a csapatod milyen jól halad a célvonalhoz képest, és vizualizáld a fennmaradó munkát.
  • Burnup diagram: Nézd meg, hogy a feladatból mennyit teljesítettél már!

Jira hátránya #4: Nincs együttműködési funkció

A ClickUp megoldásai

A. Megjegyzések

Minden ClickUp-feladat saját kommentárszekcióval rendelkezik, amely azonnali csapatmunkát tesz lehetővé.

Tisztázni szeretnél egy projektfeladatot? Csak jelöld meg a csapattagot, és írd meg a megjegyzésedet a projektfeladathoz. Amikor válaszolnak a kérdésedre, ClickUp értesítést kapsz.

És ez csak a kezdet... Szervezze meg beszélgetéseit úgy, hogy kiemeli a szöveget, hogy egy megjegyzés bizonyos részeire válaszoljon. Formázza és szerkessze a megjegyzéseket a rich text szerkesztővel. Akár linkeket is beágyazhat, fájlokat csatolhat, más dokumentumokat és feladatokat említhet, és emojikkal is feldobhatja!

B. Hozzárendelt megjegyzések

Elfelejtik az emberek reagálni a megjegyzéseidre? Érzed néha, hogy a csapattagok figyelmen kívül hagynak? (Igen, rád gondolok, Tracey…)

Ne aggódj, gondoskodunk róla, hogy a csapatodban meghallgassanak – a ClickUp hozzárendelt megjegyzései teszik a világ egyik legjobb együttműködési eszközévé.

A hozzárendelt megjegyzésekkel a megjegyzéseket azonnal feladattá alakíthatja, és hozzárendelheti azokat csapattagjaihoz (vagy magához)!

Az eszköz ezután értesítést küld nekik erről, és még a feladatlistájukban is megjelenik.

A feladatot befejezés után akár megoldottként is megjelölhetik, hogy minimalizálják a felesleges utánkövetéseket!

Alfeladatok, ellenőrzőlisták és megjegyzések egy ClickUp-feladatban

A ClickUp megoldásai

A. Notepad alkalmazás

A ClickUp Notepad egy Chrome-bővítmény, amelyet letölthet és az interneten használhat.

A képernyő alsó sarkában marad, így böngészés közben könnyedén leírhat emlékeztetőket vagy másolhat linkeket. Ha elkészült, a teendőlistákat feladatokká alakíthatja, és megoszthatja őket a csapatával.

jegyzetek a Clickupban

Nincs más projektmenedzsment eszköz, amely ilyen rugalmasságot kínálna!

B. Dokumentumok

A ClickUp Docs egy beépített wiki eszköz a csapatod számára. Használd részletes projekt- és vállalattal kapcsolatos dokumentumok létrehozásához. Mivel a dokumentumaid a projektek mellett vannak tárolva, könnyen hozzáférhetsz hozzájuk.

Ezenkívül a ClickUp Docs a következő főbb funkciókkal rendelkezik:

  • A dokumentumokon belül oldalak beágyazásával további testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre.
  • A dokumentumok hozzáférési jogait szerkesztheted.
  • Engedélyezheti a Google-nak, hogy indexelje dokumentumait, hogy azok megjelenjenek a keresési eredmények között.

C. ClickUp célok

A ClickUp egy hatékony megoldást kínál céljainak és terveinek nyomon követésére. A ClickUp segítségével soha nem lesz gondja a tervek betartásával vagy a céljaira való koncentrálással.

A ClickUp még a létrehozott célok típusát illetően is számos testreszabási lehetőséget kínál.

A célokat a következőkre alapozhatja:

  • Szám: A számtartományok közötti növekedések vagy csökkenések nyomon követése
  • Igaz/Hamis: Ezek „elvégezve” vagy „nem elvégezve” opciók.
  • Pénznem: Ez a cél segít nyomon követni pénzügyi gazdálkodását.
  • Feladatok: Itt nyomon követheted a feladataidat és/vagy a feladatlistáidat a ClickUp-on belül.

Mappákat hozhat létre céljaihoz, hogy azokat hatékonyan kategorizálhassa és tárolhassa. Az ügyfelek bevonásának megkönnyítése érdekében testreszabhatja, hogy ki férhet hozzá a célmappájához. Így ők is megtekinthetik céljait, és javaslatokat tehetnek azokhoz.

Jira hátránya #6: A Jira drága

A ClickUp megoldása

A ClickUp korlátlan számú felhasználót és korlátlan számú feladatot kínál ingyenes verziójában.

A frissítéssel korlátlan tárhelyet kapsz, és az ára is lényegesen olcsóbb, mint a Jiraé.

Vessünk egy pillantást a ClickUp árazási terveire:

  • Ingyenes csomag: Korlátlan számú feladat és korlátlan számú felhasználó
  • Unlimited (5 USD/felhasználó/hónap): Korlátlan integrációk, célok, irányítópultok és egyéni mezők
  • Business (9 USD/felhasználó/hónap): SMS-alapú kétfaktoros hitelesítés + célmappák + extra vendégek

Aggódsz, hogy nehéz lesz áttérni egy új eszközre? Át akarsz váltani a Jira-ról, de a céged vagy a csapatod ragaszkodik hozzá?

Ismét segítünk Önnek!

Ha nem vagy elégedett a Jira, a Service Desk vagy a Confluence programmal, könnyen áttérhetsz a ClickUp-ra!

A ClickUp lépésről lépésre, könnyen használható migrációs eszközt kínál a legnépszerűbb projektmenedzsment eszközökhöz. Megnézheted a Jira egyéb alternatíváit is.

Következtetés

Bár a Jira 2002-ben remek eszköz volt, számos hátránya van, amelyek közül a legfontosabb a bonyolult beállítás és konfigurálás.

És mivel több ezer csapat kénytelen újra beállítani a Jirát a szerverről a felhőalapú Jira szolgáltatásra való áttérés során, ez a hátrány lehet az a csepp, amely a pohárba önti a vizet.

Szerencsére a ClickUp itt van, hogy munkád minden aspektusát, a beállítástól a projekttervezésen át a feladatkezelésig és még sok minden másig, a lehető legkönnyebbé és leghatékonyabbá tegye!

Szerencsére a ClickUphoz hasonló feladatkezelő szoftverekkel megoldhatja ezeket a problémákat!

A ClickUp nemcsak a Jira áttekintésben bemutatott összes Jira funkcióval rendelkezik, hanem sokkal kedvezőbb áron is sokkal többet kínál. És ne felejtsd el: ezeknek a funkcióknak a nagy részét örökre ingyen kapod!

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és tapasztald meg a nagyobb csapattermelékenység, a jobb együttműködés és a soha nem használt Walmart-tervezők kevesebb száma által nyújtott előnyöket!

