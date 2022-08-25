Jira áttekintés 2025 (funkciók, előnyök, hátrányok, árak)

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Mi az a Jira?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"A Jira egy hibakövető és projektmenedzsment szoftver, amelyet Agile és Scrum csapatok irányítására, projektfeladatok szervezésére, valamint szoftverhibák rögzítésére és nyilvántartására használnak. "}},{"@type":"Question","name":"Melyek a Jira legfontosabb funkciói?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"A Jira hatékony agilis nézetekkel, egyedi munkafolyamatokkal és részletes jelentésekkel rendelkezik. "}},{"@type":"Question","name":"Melyek a Jira korlátai?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"A Jira beállítása nehéz és használata bonyolult. Nincs együttműködési funkciója, és elsősorban mérnöki és szoftverfejlesztő csapatok számára készült. "}},{"@type":"Question","name":"Mi a legjobb alternatíva a Jira-hoz?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"A ClickUp a leghatékonyabb projektmenedzsment alkalmazás, amelyet több mint 200 000 csapat használ. Minden megtalálható benne, ami a hatékony, együttműködésen alapuló munkamenedzsmenthez szükséges. "}}]}
Kíváncsi vagy, hogy a Jira a megfelelő eszköz a csapatod számára?
Ez egy rendkívül népszerű projektmenedzsment eszköz, amelyet világszerte 65 000 csapat használ!
De vajon ez az, amire Önnek szüksége van?
Áttekintjük a Jira funkcióit, előnyeit, korlátait, hátrányait és árait, hogy a Jira szoftver áttekintésének végére Önnek legyenek olyan információi, amelyek alapján eldöntheti, hogy ez a tökéletes ingyenes projektmenedzsment szoftver-e az Ön egyedi igényeinek.
Kezdjük is...
Mi az a Jira?
A Jira egy hibajelentő és projektmenedzsment szoftver. Fő célja, hogy a következő területeken nyújtson segítséget:
- Agilis és Scrum csapatok kezelése
- Szervezze meg projektfeladatait
- Szoftverhibák rögzítése és naplózása
Hallott már az Atlassian szoftveróriásról? Az Atlassian az a cég, amely 2002-ben létrehozta a Jira-t, és jelenleg három különálló csomagban kínálja szoftvertermékét:
- Jira Core: A Jira alapvető projekt- és feladatkezelési funkciói nem technikai felhasználók számára
- Jira Software: A szoftverfejlesztők számára kifejlesztett speciális verziója a szoftvernek.
- Jira Service Desk: Platform ügyfélszolgálati és IT szakemberek számára. Bár a Service Desk a JIRA egyik legfontosabb csomagja, nem projektmenedzsment eszköz.
A szolgáltatások közelgő változásai
Az elkövetkező években azonban a Jira jelentős változásokat fog végrehajtani szolgáltatásain. Nevezetesen, a Jira megszünteti szerveralapú licenceit, és 2024. február 2-án leállítja ezeknek a szolgáltatásoknak a támogatását.
Valójában már leállították az összes szerverlicenc értékesítését, és most már csak felhőalapú szolgáltatásokat kínálnak.
Rendben, de mit jelent ez a fogyasztó számára?
Kiváló kérdés! Bár a Jira állítása szerint ez javítani fogja az általános teljesítményt, a támogatást és a szolgáltatást, ez a jelentős változás elkerülhetetlenül komoly nehézségekkel jár majd mind a Jira, mind pedig valószínűleg az ügyfelek számára.
Nevezetesen, aki szerveralapú licencet használ, annak az összes munkáját át kell migrálnia a Jira felhőbe. Sajnos ez nem olyan dolog, amit egy gombnyomással el lehet intézni. Inkább azt jelenti, hogy a szerveralapú Jira-felhasználóknak teljesen újra kell építeniük az infrastruktúrájukat a Jira felhőben.
Mivel a Jira beállítása és karbantartása eleve nem sétagalopp (őszintén szólva inkább az Everest csúcsára való felmászáshoz hasonlít), felmerül a kérdés: miért ne válthatna inkább egy teljesen más projektmenedzsment megoldásra?
De mielőtt továbbmennénk, nézzük meg, ki a tipikus Jira-felhasználó, és milyenek a Jira legfontosabb funkciói.
Ki használhatja?
A Jira mindig is alapvető eszköz volt a tapasztalt Agile szoftverfejlesztési szakértők és termékfejlesztők számára. Alapvetően a termékük a „technikai” beállítottságú emberek segítésére összpontosít... Az évek során azonban a Jira egy olyan projektmenedzsment szoftverré fejlődött, amelyet minden típusú csapat és vállalkozás használhat.
Íme néhány példa a Jira leggyakoribb felhasználási módjaira, ahogyan a csapatok és a vállalkozások általában használják:
- Szoftverfejlesztés: A fejlesztők a Jira funkcióit használják projektjeik kezelésére Scrum vagy Kanban táblák segítségével.
- Marketing: A marketingesek a Jira-t használják komplex projektek, például események és termékbevezetések (amelyek több csapat együttműködését igénylik) kezelésére.
- HR: A HR-szakemberek a Jira segítségével egyedi munkafolyamatokat hozhatnak létre, így egyszerűsíthetik a toborzási és beilleszkedési folyamatokat.
Bónusz: Jira vs. Monday.com és Linear vs. Jira
Melyek a Jira legfontosabb projektmenedzsment funkciói?
A Jira hatékony agilis nézetekkel, egyedi munkafolyamatokkal és pontos agilis jelentésekkel rendelkezik. A Jira szoftverét néhány nagyon kedves komponens alkotja... Íme néhány kulcsfontosságú funkció részletes leírása:
1. Hatékony Agile nézetek
A. Scrum táblák
A Jira Scrum táblája egy olyan eszköz, amely összefogja a mérnöki csapatokat, hogy közösen dolgozzanak céljaik elérésén. Lehetővé teszi a mérnöki csapatok számára, hogy összes sprint feladatukat egy konszolidált területen végezzék el.
A Scrum táblák lehetővé teszik a csapatok számára, hogy munkaterhelésüket egy adott sprinthez igazítsák. Emellett segítenek nyomon követni a projekt szakaszait, hogy a dolgok haladjanak.
B. Kanban táblák
A Kanban táblák praktikus módszerek a munkafolyamatok vizualizálására. Itt a feladatok post-it cetlikhez hasonlóan kerülnek elhelyezésre a táblán (dobd ki azokat a post-it cetliket, Jim!):
Minden post-it cetli egy-egy projektfeladat állapotát mutatja.
Ezek a státuszok a következők: „teendő”, „folyamatban” és „elvégezve”.
Áttekintést adnak a Jira projektről, hogy gyorsan azonosíthassa a következőket:
- Mely feladatok futnak zökkenőmentesen?
- Mely feladatok jelentik a folyamatok szűk keresztmetszetét?
Ezzel a nézettel nyomon követheted a hibajavításokat, elvégezheted a kódfelülvizsgálatot és figyelemmel kísérheted más, mérnöki munkával kapcsolatos vagy ahhoz nem kapcsolódó feladatokat.
A Jira Kanban táblája drag and drop rendszerre épül, ami rendkívül egyszerűvé teszi a használatát. Csak annyit kell tenned, hogy áthúzod a feladatot a következő szakaszba, és máris mindenki naprakész információkkal rendelkezik!
2. Egyedi munkafolyamatok
A Jira munkafolyamat egy sor folyamat, amelyet követni kell egy feladat elvégzéséhez vagy egy probléma megoldásához...
A Jira munkafolyamatában a színes blokkok a folyamatokat, a nyilak pedig az átmeneteket jelzik. Ezek a munkafolyamatok segítenek nyomon követni a szoftverfejlesztési projektek és feladatok előrehaladását.
Ami ezt a funkciót még hatékonyabbá teszi, az az, hogy a nulláról indulva saját egyéni munkafolyamatokat is létrehozhatsz. Az Atlassian Marketplace-ről ingyenesen importálhatsz munkafolyamat-sablonokat is!
3. Útitervek
A projekt ütemterv lehetővé teszi, hogy világos képet alkosson a fejlesztett termékről. Ezzel a csapatának egyértelmű irányt és utat jelöl ki, amelyet követni kell.
A Jira Portfolio egy speciális integráció, amelyet a projekt ütemterveinek kezelésére és azok megosztására fejlesztettek ki az érdekelt felekkel. A portfólióterv általában tartalmaz egy ütemtervet, a termék hátralékát (feladatok listáját) és rövid és hosszú távú célokat.
Íme, hogyan használják a Portfolio-t a különböző csapatok:
- Csapatvezetők: feladatok nyomon követéséhez és fejlesztői csapatuk munkájának előrehaladásának figyelemmel kíséréséhez
- Agilis fejlesztői csapatok: a projekt befejezésének folyamatát részletesen leíró terv követése
- Értékesítési csapatok: az új funkciók és előnyök népszerűsítése a felhasználók körében, még azok megjelenése előtt.
4. Részletes jelentések
A Jira Agile szoftverfejlesztési jelentéseket is készíthet, amelyek segítségével nyomon követheti a mérnöki projektek előrehaladását... Íme néhány jelentés, amelyet kínálnak:
- Felhasználói munkaterhelés: Megmutatja, hogy egy csapat tagjának mennyi munkát osztottak ki, és mennyi időt kell rá fordítania.
- Átlagos életkor: Megmutatja a megoldatlan problémák vagy feladatok átlagos életkorát (napokban) a hátralékában.
- Legutóbb létrehozott problémák: Megmutatja, milyen ütemben jönnek létre új problémák ( szoftverhibákról szóló jelentések ).
A Jira előnyei
Hogyan javíthatja a Jira a csapatod termelékenységét? Derítsük ki...
1. Agilis és Scrum menedzsmenthez készült
A Jira Software elsősorban az agilis projektmenedzsmentre összpontosít , és olyan funkciókat kínál, amelyek a Scrum és a Kanban módszertanokra vannak szabva.
Használja az Agile projektadatok nyomon követésére, például:
- Felhasználói történetek: Minden olyan szoftvertermék-funkció, amelyet fejleszteni kell
- Story Points: A felhasználói történetek elkészítéséhez szükséges erőfeszítés
- Sprint: A projekt egy szakaszának befejezéséhez szükséges idő. A sprint 1–4 hétig tarthat.
A termék backlogjában szereplő elemeket, például hibákat, szoftverproblémákat és felhasználói történeteket is könnyedén átrendezhet a szerszám intuitív drag and drop funkciójával.
2. Kiválóan alkalmas problémakezelésre
Az „Atlassian által létrehozott” kezdeti időszakban a Jira eredetileg hibajelentő szoftvernek készült, és ebben a tekintetben kiemelkedő teljesítményt nyújt.
Mi az a hibajelentő eszköz?
Segít a szoftverfejlesztő csapatoknak megtalálni, nyomon követni és rögzíteni a szoftverek hibáit. Egy jó hibakereső és problémakezelő eszköz, mint a Jira, áttekintést ad a csapatnak a hátralévő feladatokról, beleértve a hibákat és a projektfeladatokat is.
Az egységes nézetnek köszönhetően a csapatok rangsorolhatják, mely funkciókon vagy hibákon kell dolgozniuk a következő kiadás során.
3. Magas fokú testreszabhatóság
Akár projektmenedzsment szoftverről, akár problémakövető eszközről, akár feladatkezelő eszközről van szó, a Jira bármilyen igényhez igazítható. Akár a munkafolyamatokat, a jelentéseket, a Scrum táblákat és még sok mást is testreszabhat.
A Jira integrálható számos népszerű harmadik féltől származó szoftverrel, hogy megkönnyítse a munkádat.
Szeretnéd javítani a csapat kommunikációját?
Integrálható a Slack alkalmazással.
Időkövető eszközt keresel?
Integrálható a Toggl alkalmazással.
Több Jira-példányt szeretnél összekapcsolni?
Állítsd be a Jira és Jira közötti szinkronizálást .
A Jira szoftverhez további funkciókat adhat hozzá az Atlassian Marketplace (a jó öreg Atlassian!) több mint 3000 alkalmazása közül választva.
Melyek a Jira korlátai?
A Jira beállítása nehéz és használata bonyolult. Nincs együttműködési funkciója, és elsősorban mérnöki és szoftverfejlesztő csapatok számára készült. Most talán vannak kétségeid a Jira-val kapcsolatban... de ne aggódj, barátom, nem vagy egyedül a világon!
Íme néhány korlátozás, amely megakadályozza, hogy kiváló menedzsment eszköz legyen:
- Az eszköz beállítása és megszokása nehéz.
- Bonyolult felhasználói felülete megnehezítheti a feladatok kezelését.
- Nincs beépített idővonal a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez
- Nincs együttműködési funkció a csapatoddal való kommunikációhoz
- Elsősorban mérnöki és szoftverfejlesztő csapatok számára készült.
- Nincsenek ötletkezelési funkciók, amelyekkel nyomon követhetné ötleteit és terveit.
- Az eszköz drága lehet.
- Lassú eszközként ismert, hosszú lekérdezési idővel.
Most talán azt gondolod: „Hát, elolvastam ezt a cikket, és most jöttem rá, hogy a Jira egyáltalán nem az, amire szükségem van.”
Vagy talán egy olyan csapat tagja vagy, amely jelenleg szerveralapú Jira szolgáltatást használ, és kénytelen lesz a Jira-t újra beállítani, amikor az elkövetkező években áttér a felhőalapú szolgáltatásra.
Ne aggódj! Nem hagyunk cserben ebben a Jira-áttekintésben mint az a barátod a középiskolából, aki soha nem tudta megjegyezni a titkos kézfogást... A ClickUp megoldhatja az összes problémát, amellyel a Jira használata során találkozhatsz.
Mi a legjobb alternatíva a Jira szoftverhez?
A ClickUp a leghatékonyabb agilis projektmenedzsment eszköz, amelyet több mint 200 000 csapat használ. Minden megtalálható benne, ami a hatékony, együttműködésen alapuló munkamenedzsmenthez szükséges, és az egyik legjobban értékelt eszköz a piacon.
A projektterv elkészítésétől a projektek kezelésén át a projektidő nyomon követéséig a ClickUp minden projektmenedzsment megoldást kínál, amire valaha szüksége lehet, függetlenül attól, hogy 2 vagy 2000 fős csapatról van szó!
Jira hátránya #1: Nehéz beállítani
A ClickUp megoldása: egyszerű beállítás
A. Könnyű bevezetés
A ClickUp egy egyszerű feladatkezelő szoftver, amelynek használatát szinte azonnal el lehet sajátítani, és amelynek beállítása egyáltalán nem igényel programozási ismereteket. Felejtsd el a hatalmas kézikönyveket és a csapat tagjainak platformra való felvételével járó bonyodalmakat.
A ClickUp segítségével könnyedén kereshet, megtalálhat és megjegyzéseket fűzhet a feladatokhoz, amelyeken dolgozik – így a beilleszkedés gyerekjáték lesz (vagy inkább tortajáték, ha inkább a tortát szereti).
Itt található a gyors indítású bevezető útmutatónk, amely minden szükséges információt tartalmaz ahhoz, hogy pillanatok alatt el tudd kezdeni a ClickUp használatát!
B. Slash parancsok
A ClickUp beépített slash parancsokkal is rendelkezik, így soha nem kell elhagynia a billentyűzetet!
Ha egyszerű feladatot kell végrehajtania, csak használja ezeket a parancsokat:
- / me = feladatokat rendel magához
- / a = hozzárendelés a csapatod egy másik tagjához
- / d = esedékességi dátum
- / s = állapotváltozás
- / – = hozzon létre egy alfeladatot, majd bontsa ki azt, miközben gépel
Jira hátránya #2: Bonyolult felhasználói felület
A ClickUp megoldásai
A. Egyszerű feladat hierarchia
A ClickUp egyszerűsített feladat-hierarchiája gyors és könnyű módszert kínál a csapat tevékenységeinek navigálásához és szervezéséhez.
Intuitív, egyszerű felépítésű:
Munkahely > Tér > Mappa > Lista > feladat > alfeladatok > ellenőrzőlista
- Munkahely: Itt feloszthatja vállalatát egyedi csapatokra.
- Terek: Különböző csapatok számára hozhat létre csoportokat, például „műveletek” vagy „HR”.
- Mappák: Itt tárolhatja a projekthez kapcsolódó listákat.
- Listák: Létrehozhatsz egy listát az elvégzendő egyedi feladatokról.
- Feladatok: Minden feladatnak vannak alfeladatai, leírása, megjegyzései és még sok más.
- Alfeladatok: Bontsd fel az egyes feladatokat kisebb részekre, az úgynevezett alfeladatokra.
- Ellenőrzőlisták: Az ellenőrzőlisták a feladatok vagy alfeladatok között találhatók. Például készíthet ellenőrzőlistákat a szoftverfejlesztési feladatok során végzett minőség-ellenőrzéshez.
B. Több nézet
A ClickUp több projektnézetet is kínál, hogy többféle munkastílushoz is alkalmazkodni tudjon.
Mi a legjobb a ClickUp Views-ban?
A ClickUp lehetővé teszi, hogy ugyanazon projekt különböző nézetek között válthasson!
Ezeket a nézeteket közelebbről is megvizsgáljuk:
A. Szükséges feladatnézetek
A ClickUp két kötelező feladatnézettel rendelkezik:
Táblázatos nézet – A táblázatos nézet tökéletes a Kanban felhasználók számára. Ezzel könnyedén több projektet is áthúzhat különböző kategóriákba, hogy zökkenőmentesen mozoghassanak feladatról feladatra, projektről projektre.
Lista nézet – A lista nézet azoknak a felhasználóknak ideális, akik csak gyorsan el akarják végezni a munkájukat. Itt a feladatok egymás után vannak felsorolva (mint egy ellenőrzőlistán), és a haladás szerint le lehet őket pipálni a listáról.
B. Box nézet
A Box nézet kiválóan alkalmas arra, hogy madártávlatból áttekintse csapata előrehaladását. Mivel a feladatok a megbízott személyek szerint vannak rendezve, nyomon követheti mindenki feladatát és figyelemmel kísérheti azok előrehaladását.
C. Naptár nézet
Ideje papírt takarítani és kidobni azt a tervezőt, amit három évvel ezelőtt vettél a Walmartban.
A ClickUp naptár nézetével könnyedén kezelheted a napirendedet. És mivel a tervek változhatnak, a digitális tervező segítségével könnyedén átütemezheted a határidőket.
A naptárban akár a nézetek között is válthatsz, például:
- Napok: Megtekintheti az adott napra ütemezett projektfeladatokat.
- 4 nap: Tekintse meg projektje ütemtervét egy négy napos időszakra vonatkozóan.
- Hét: Nézd meg a heti projektütemtervedet!
- Havi: Áttekintés a teendőkről
D. Me mód
Mindannyian egy kicsit önközpontúak vagyunk, akár bevalljuk, akár nem! Mostantól egy kis termelékenységet is megengedhetsz magadnak... bűntudat nélkül.
A „Me” móddal könnyen megtekintheted csak a neked kiosztott elemeket. Mostantól a csapatod tagjainak feladatlistáinak átnézése helyett a saját feladataid kezelésére koncentrálhatsz.
Mindezeket figyelembe véve a ClickUp egy olyan projektmenedzsment eszköz, amely alkalmazkodik a csapatod által preferált munkafolyamathoz – nem kényszerít téged arra, hogy te alkalmazkodj hozzá!
Jira hátránya #3: Nincs beépített idővonal nézet
A ClickUp megoldásai
A. Gantt-diagramok
A ClickUp Gantt-diagramjai tökéletesek a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez, a feladatok ütemezéséhez és a határidők kezeléséhez.
Ezek az idővonalak áttekintést nyújtanak az összes projektről, listáról és feladatról, és minden elem színekkel van jelölve , hogy könnyebben azonosítható legyen.
Mi a legjobb ezekben a Gantt-diagramokban? Automatikusan valós idejű frissítéseket nyújtanak!
Az alábbiakat képesek automatikusan kezelni:
- A feladatok függőségeit automatikusan újrabeállítják, ha változás történik az ütemezésben.
- Automatikusan kiszámítják a projekt előrehaladásának százalékos arányát a befejezett feladatok és a teljes projekt feladatok alapján.
- Összehasonlíthatják a projekt jelenlegi előrehaladását a várt előrehaladással, hogy meghatározzák, hogyan haladnak a feladatok.
- Kiszámíthatják a kritikus útvonalat, hogy azonosítsák a legfontosabb projektfeladatokat a határidők betartása érdekében.
B. Műszerfalak
A ClickUp emellett hatékony irányítópultokkal is rendelkezik, amelyekkel vizualizálhatja projektjeit és sprintadatait.
A ClickUp irányítópultjai tele vannak hasznos widgetekkel, mint például:
- Sebességdiagram: Határozza meg feladataid befejezési arányát
- Burndown diagram: Nézd meg, hogy a csapatod milyen jól halad a célvonalhoz képest, és vizualizáld a fennmaradó munkát.
- Burnup diagram: Nézd meg, hogy a feladatból mennyit teljesítettél már!
Jira hátránya #4: Nincs együttműködési funkció
A ClickUp megoldásai
A. Megjegyzések
Minden ClickUp-feladat saját kommentárszekcióval rendelkezik, amely azonnali csapatmunkát tesz lehetővé.
Tisztázni szeretnél egy projektfeladatot? Csak jelöld meg a csapattagot, és írd meg a megjegyzésedet a projektfeladathoz. Amikor válaszolnak a kérdésedre, ClickUp értesítést kapsz.
És ez csak a kezdet... Szervezze meg beszélgetéseit úgy, hogy kiemeli a szöveget, hogy egy megjegyzés bizonyos részeire válaszoljon. Formázza és szerkessze a megjegyzéseket a rich text szerkesztővel. Akár linkeket is beágyazhat, fájlokat csatolhat, más dokumentumokat és feladatokat említhet, és emojikkal is feldobhatja!
B. Hozzárendelt megjegyzések
Elfelejtik az emberek reagálni a megjegyzéseidre? Érzed néha, hogy a csapattagok figyelmen kívül hagynak? (Igen, rád gondolok, Tracey…)
Ne aggódj, gondoskodunk róla, hogy a csapatodban meghallgassanak – a ClickUp hozzárendelt megjegyzései teszik a világ egyik legjobb együttműködési eszközévé.
A hozzárendelt megjegyzésekkel a megjegyzéseket azonnal feladattá alakíthatja, és hozzárendelheti azokat csapattagjaihoz (vagy magához)!
Az eszköz ezután értesítést küld nekik erről, és még a feladatlistájukban is megjelenik.
A feladatot befejezés után akár megoldottként is megjelölhetik, hogy minimalizálják a felesleges utánkövetéseket!
A ClickUp megoldásai
A. Notepad alkalmazás
A ClickUp Notepad egy Chrome-bővítmény, amelyet letölthet és az interneten használhat.
A képernyő alsó sarkában marad, így böngészés közben könnyedén leírhat emlékeztetőket vagy másolhat linkeket. Ha elkészült, a teendőlistákat feladatokká alakíthatja, és megoszthatja őket a csapatával.
Nincs más projektmenedzsment eszköz, amely ilyen rugalmasságot kínálna!
B. Dokumentumok
A ClickUp Docs egy beépített wiki eszköz a csapatod számára. Használd részletes projekt- és vállalattal kapcsolatos dokumentumok létrehozásához. Mivel a dokumentumaid a projektek mellett vannak tárolva, könnyen hozzáférhetsz hozzájuk.
Ezenkívül a ClickUp Docs a következő főbb funkciókkal rendelkezik:
- A dokumentumokon belül oldalak beágyazásával további testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre.
- A dokumentumok hozzáférési jogait szerkesztheted.
- Engedélyezheti a Google-nak, hogy indexelje dokumentumait, hogy azok megjelenjenek a keresési eredmények között.
C. ClickUp célok
A ClickUp egy hatékony megoldást kínál céljainak és terveinek nyomon követésére. A ClickUp segítségével soha nem lesz gondja a tervek betartásával vagy a céljaira való koncentrálással.
A ClickUp még a létrehozott célok típusát illetően is számos testreszabási lehetőséget kínál.
A célokat a következőkre alapozhatja:
- Szám: A számtartományok közötti növekedések vagy csökkenések nyomon követése
- Igaz/Hamis: Ezek „elvégezve” vagy „nem elvégezve” opciók.
- Pénznem: Ez a cél segít nyomon követni pénzügyi gazdálkodását.
- Feladatok: Itt nyomon követheted a feladataidat és/vagy a feladatlistáidat a ClickUp-on belül.
Mappákat hozhat létre céljaihoz, hogy azokat hatékonyan kategorizálhassa és tárolhassa. Az ügyfelek bevonásának megkönnyítése érdekében testreszabhatja, hogy ki férhet hozzá a célmappájához. Így ők is megtekinthetik céljait, és javaslatokat tehetnek azokhoz.
Jira hátránya #6: A Jira drága
A ClickUp megoldása
A ClickUp korlátlan számú felhasználót és korlátlan számú feladatot kínál ingyenes verziójában.
A frissítéssel korlátlan tárhelyet kapsz, és az ára is lényegesen olcsóbb, mint a Jiraé.
Vessünk egy pillantást a ClickUp árazási terveire:
- Ingyenes csomag: Korlátlan számú feladat és korlátlan számú felhasználó
- Unlimited (5 USD/felhasználó/hónap): Korlátlan integrációk, célok, irányítópultok és egyéni mezők
- Business (9 USD/felhasználó/hónap): SMS-alapú kétfaktoros hitelesítés + célmappák + extra vendégek
Aggódsz, hogy nehéz lesz áttérni egy új eszközre? Át akarsz váltani a Jira-ról, de a céged vagy a csapatod ragaszkodik hozzá?
Ismét segítünk Önnek!
Ha nem vagy elégedett a Jira, a Service Desk vagy a Confluence programmal, könnyen áttérhetsz a ClickUp-ra!
A ClickUp lépésről lépésre, könnyen használható migrációs eszközt kínál a legnépszerűbb projektmenedzsment eszközökhöz. Megnézheted a Jira egyéb alternatíváit is.
Következtetés
Bár a Jira 2002-ben remek eszköz volt, számos hátránya van, amelyek közül a legfontosabb a bonyolult beállítás és konfigurálás.
És mivel több ezer csapat kénytelen újra beállítani a Jirát a szerverről a felhőalapú Jira szolgáltatásra való áttérés során, ez a hátrány lehet az a csepp, amely a pohárba önti a vizet.
Szerencsére a ClickUp itt van, hogy munkád minden aspektusát, a beállítástól a projekttervezésen át a feladatkezelésig és még sok minden másig, a lehető legkönnyebbé és leghatékonyabbá tegye!
Szerencsére a ClickUphoz hasonló feladatkezelő szoftverekkel megoldhatja ezeket a problémákat!
A ClickUp nemcsak a Jira áttekintésben bemutatott összes Jira funkcióval rendelkezik, hanem sokkal kedvezőbb áron is sokkal többet kínál. És ne felejtsd el: ezeknek a funkcióknak a nagy részét örökre ingyen kapod!
Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és tapasztald meg a nagyobb csapattermelékenység, a jobb együttműködés és a soha nem használt Walmart-tervezők kevesebb száma által nyújtott előnyöket!