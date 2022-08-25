Jira áttekintés 2025 (funkciók, előnyök, hátrányok, árak)

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Mi az a Jira?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"A Jira egy hibakövető és projektmenedzsment szoftver, amelyet Agile és Scrum csapatok irányítására, projektfeladatok szervezésére, valamint szoftverhibák rögzítésére és nyilvántartására használnak. "}},{"@type":"Question","name":"Melyek a Jira legfontosabb funkciói?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"A Jira hatékony agilis nézetekkel, egyedi munkafolyamatokkal és részletes jelentésekkel rendelkezik. "}},{"@type":"Question","name":"Melyek a Jira korlátai?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"A Jira beállítása nehéz és használata bonyolult. Nincs együttműködési funkciója, és elsősorban mérnöki és szoftverfejlesztő csapatok számára készült. "}},{"@type":"Question","name":"Mi a legjobb alternatíva a Jira-hoz?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"A ClickUp a leghatékonyabb projektmenedzsment alkalmazás, amelyet több mint 200 000 csapat használ. Minden megtalálható benne, ami a hatékony, együttműködésen alapuló munkamenedzsmenthez szükséges. "}}]}

Kíváncsi vagy, hogy a Jira a megfelelő eszköz a csapatod számára?

Ez egy rendkívül népszerű projektmenedzsment eszköz, amelyet világszerte 65 000 csapat használ!

De vajon ez az, amire Önnek szüksége van?

Áttekintjük a Jira funkcióit, előnyeit, korlátait, hátrányait és árait, hogy a Jira szoftver áttekintésének végére Önnek legyenek olyan információi, amelyek alapján eldöntheti, hogy ez a tökéletes ingyenes projektmenedzsment szoftver-e az Ön egyedi igényeinek.

Kezdjük is...

Mi az a Jira?

A Jira egy hibajelentő és projektmenedzsment szoftver. Fő célja, hogy a következő területeken nyújtson segítséget:

Agilis és Scrum csapatok kezelése

Szervezze meg projektfeladatait

Szoftverhibák rögzítése és naplózása

Hallott már az Atlassian szoftveróriásról? Az Atlassian az a cég, amely 2002-ben létrehozta a Jira-t, és jelenleg három különálló csomagban kínálja szoftvertermékét:

Jira Core: A Jira alapvető projekt- és feladatkezelési funkciói nem technikai felhasználók számára

Jira Software: A szoftverfejlesztők számára kifejlesztett speciális verziója a szoftvernek.

Jira Service Desk: Platform ügyfélszolgálati és IT szakemberek számára. Bár a Service Desk a JIRA egyik legfontosabb csomagja, nem projektmenedzsment eszköz.

A szolgáltatások közelgő változásai

Az elkövetkező években azonban a Jira jelentős változásokat fog végrehajtani szolgáltatásain. Nevezetesen, a Jira megszünteti szerveralapú licenceit, és 2024. február 2-án leállítja ezeknek a szolgáltatásoknak a támogatását.

Valójában már leállították az összes szerverlicenc értékesítését, és most már csak felhőalapú szolgáltatásokat kínálnak.

Rendben, de mit jelent ez a fogyasztó számára?

Kiváló kérdés! Bár a Jira állítása szerint ez javítani fogja az általános teljesítményt, a támogatást és a szolgáltatást, ez a jelentős változás elkerülhetetlenül komoly nehézségekkel jár majd mind a Jira, mind pedig valószínűleg az ügyfelek számára.

Nevezetesen, aki szerveralapú licencet használ, annak az összes munkáját át kell migrálnia a Jira felhőbe. Sajnos ez nem olyan dolog, amit egy gombnyomással el lehet intézni. Inkább azt jelenti, hogy a szerveralapú Jira-felhasználóknak teljesen újra kell építeniük az infrastruktúrájukat a Jira felhőben.

Mivel a Jira beállítása és karbantartása eleve nem sétagalopp (őszintén szólva inkább az Everest csúcsára való felmászáshoz hasonlít), felmerül a kérdés: miért ne válthatna inkább egy teljesen más projektmenedzsment megoldásra?

De mielőtt továbbmennénk, nézzük meg, ki a tipikus Jira-felhasználó, és milyenek a Jira legfontosabb funkciói.

Ki használhatja?

A Jira mindig is alapvető eszköz volt a tapasztalt Agile szoftverfejlesztési szakértők és termékfejlesztők számára. Alapvetően a termékük a „technikai” beállítottságú emberek segítésére összpontosít... Az évek során azonban a Jira egy olyan projektmenedzsment szoftverré fejlődött, amelyet minden típusú csapat és vállalkozás használhat.

Íme néhány példa a Jira leggyakoribb felhasználási módjaira, ahogyan a csapatok és a vállalkozások általában használják:

Szoftverfejlesztés : A fejlesztők a Jira funkcióit használják projektjeik kezelésére Scrum vagy Kanban táblák segítségével.

Marketing: A marketingesek a Jira-t használják komplex projektek, például események és termékbevezetések (amelyek több csapat együttműködését igénylik) kezelésére.

HR: A HR-szakemberek a Jira segítségével egyedi munkafolyamatokat hozhatnak létre, így egyszerűsíthetik a toborzási és beilleszkedési folyamatokat.

Bónusz: Jira vs. Monday.com és Linear vs. Jira

Melyek a Jira legfontosabb projektmenedzsment funkciói?

A Jira hatékony agilis nézetekkel, egyedi munkafolyamatokkal és pontos agilis jelentésekkel rendelkezik. A Jira szoftverét néhány nagyon kedves komponens alkotja... Íme néhány kulcsfontosságú funkció részletes leírása:

1. Hatékony Agile nézetek

A. Scrum táblák

A Jira Scrum táblája egy olyan eszköz, amely összefogja a mérnöki csapatokat, hogy közösen dolgozzanak céljaik elérésén. Lehetővé teszi a mérnöki csapatok számára, hogy összes sprint feladatukat egy konszolidált területen végezzék el.

A Scrum táblák lehetővé teszik a csapatok számára, hogy munkaterhelésüket egy adott sprinthez igazítsák. Emellett segítenek nyomon követni a projekt szakaszait, hogy a dolgok haladjanak.

B. Kanban táblák

A Kanban táblák praktikus módszerek a munkafolyamatok vizualizálására. Itt a feladatok post-it cetlikhez hasonlóan kerülnek elhelyezésre a táblán (dobd ki azokat a post-it cetliket, Jim!):

Minden post-it cetli egy-egy projektfeladat állapotát mutatja.

Ezek a státuszok a következők: „teendő”, „folyamatban” és „elvégezve”.

Áttekintést adnak a Jira projektről, hogy gyorsan azonosíthassa a következőket:

Mely feladatok futnak zökkenőmentesen?

Mely feladatok jelentik a folyamatok szűk keresztmetszetét?

Ezzel a nézettel nyomon követheted a hibajavításokat, elvégezheted a kódfelülvizsgálatot és figyelemmel kísérheted más, mérnöki munkával kapcsolatos vagy ahhoz nem kapcsolódó feladatokat.

A Jira Kanban táblája drag and drop rendszerre épül, ami rendkívül egyszerűvé teszi a használatát. Csak annyit kell tenned, hogy áthúzod a feladatot a következő szakaszba, és máris mindenki naprakész információkkal rendelkezik!

2. Egyedi munkafolyamatok

A Jira munkafolyamat egy sor folyamat, amelyet követni kell egy feladat elvégzéséhez vagy egy probléma megoldásához...

A Jira munkafolyamatában a színes blokkok a folyamatokat, a nyilak pedig az átmeneteket jelzik. Ezek a munkafolyamatok segítenek nyomon követni a szoftverfejlesztési projektek és feladatok előrehaladását.

Ami ezt a funkciót még hatékonyabbá teszi, az az, hogy a nulláról indulva saját egyéni munkafolyamatokat is létrehozhatsz. Az Atlassian Marketplace-ről ingyenesen importálhatsz munkafolyamat-sablonokat is!

3. Útitervek

A projekt ütemterv lehetővé teszi, hogy világos képet alkosson a fejlesztett termékről. Ezzel a csapatának egyértelmű irányt és utat jelöl ki, amelyet követni kell.

A Jira Portfolio egy speciális integráció, amelyet a projekt ütemterveinek kezelésére és azok megosztására fejlesztettek ki az érdekelt felekkel. A portfólióterv általában tartalmaz egy ütemtervet, a termék hátralékát (feladatok listáját) és rövid és hosszú távú célokat.

Íme, hogyan használják a Portfolio-t a különböző csapatok:

Csapatvezetők : feladatok nyomon követéséhez és fejlesztői csapatuk munkájának előrehaladásának figyelemmel kíséréséhez

Agilis fejlesztői csapatok : a projekt befejezésének folyamatát részletesen leíró terv követése

Értékesítési csapatok: az új funkciók és előnyök népszerűsítése a felhasználók körében, még azok megjelenése előtt.

4. Részletes jelentések

A Jira Agile szoftverfejlesztési jelentéseket is készíthet, amelyek segítségével nyomon követheti a mérnöki projektek előrehaladását... Íme néhány jelentés, amelyet kínálnak:

Felhasználói munkaterhelés : Megmutatja, hogy egy csapat tagjának mennyi munkát osztottak ki, és mennyi időt kell rá fordítania.

Átlagos életkor : Megmutatja a megoldatlan problémák vagy feladatok átlagos életkorát (napokban) a hátralékában.

Legutóbb létrehozott problémák: Megmutatja, milyen ütemben jönnek létre új problémák ( Megmutatja, milyen ütemben jönnek létre új problémák ( szoftverhibákról szóló jelentések ).

A Jira előnyei

Hogyan javíthatja a Jira a csapatod termelékenységét? Derítsük ki...

1. Agilis és Scrum menedzsmenthez készült

A Jira Software elsősorban az agilis projektmenedzsmentre összpontosít , és olyan funkciókat kínál, amelyek a Scrum és a Kanban módszertanokra vannak szabva.

Használja az Agile projektadatok nyomon követésére, például:

Felhasználói történetek : Minden olyan szoftvertermék-funkció, amelyet fejleszteni kell

Story Points : A felhasználói történetek elkészítéséhez szükséges erőfeszítés

Sprint: A projekt egy szakaszának befejezéséhez szükséges idő. A sprint 1–4 hétig tarthat.

A termék backlogjában szereplő elemeket, például hibákat, szoftverproblémákat és felhasználói történeteket is könnyedén átrendezhet a szerszám intuitív drag and drop funkciójával.

2. Kiválóan alkalmas problémakezelésre

Az „Atlassian által létrehozott” kezdeti időszakban a Jira eredetileg hibajelentő szoftvernek készült, és ebben a tekintetben kiemelkedő teljesítményt nyújt.

Mi az a hibajelentő eszköz?

Segít a szoftverfejlesztő csapatoknak megtalálni, nyomon követni és rögzíteni a szoftverek hibáit. Egy jó hibakereső és problémakezelő eszköz, mint a Jira, áttekintést ad a csapatnak a hátralévő feladatokról, beleértve a hibákat és a projektfeladatokat is.

Az egységes nézetnek köszönhetően a csapatok rangsorolhatják, mely funkciókon vagy hibákon kell dolgozniuk a következő kiadás során.

3. Magas fokú testreszabhatóság

Akár projektmenedzsment szoftverről, akár problémakövető eszközről, akár feladatkezelő eszközről van szó, a Jira bármilyen igényhez igazítható. Akár a munkafolyamatokat, a jelentéseket, a Scrum táblákat és még sok mást is testreszabhat.

A Jira integrálható számos népszerű harmadik féltől származó szoftverrel, hogy megkönnyítse a munkádat.

Szeretnéd javítani a csapat kommunikációját?

Integrálható a Slack alkalmazással.

Időkövető eszközt keresel?

Integrálható a Toggl alkalmazással.

Több Jira-példányt szeretnél összekapcsolni?

Állítsd be a Jira és Jira közötti szinkronizálást .

A Jira szoftverhez további funkciókat adhat hozzá az Atlassian Marketplace (a jó öreg Atlassian!) több mint 3000 alkalmazása közül választva.

Melyek a Jira korlátai?

A Jira beállítása nehéz és használata bonyolult. Nincs együttműködési funkciója, és elsősorban mérnöki és szoftverfejlesztő csapatok számára készült. Most talán vannak kétségeid a Jira-val kapcsolatban... de ne aggódj, barátom, nem vagy egyedül a világon!

Íme néhány korlátozás, amely megakadályozza, hogy kiváló menedzsment eszköz legyen:

Az eszköz beállítása és megszokása nehéz.

Bonyolult felhasználói felülete megnehezítheti a feladatok kezelését.

Nincs beépített idővonal a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez

Nincs együttműködési funkció a csapatoddal való kommunikációhoz

Elsősorban mérnöki és szoftverfejlesztő csapatok számára készült.

Nincsenek ötletkezelési funkciók, amelyekkel nyomon követhetné ötleteit és terveit.

Az eszköz drága lehet.

Lassú eszközként ismert, hosszú lekérdezési idővel.

Most talán azt gondolod: „Hát, elolvastam ezt a cikket, és most jöttem rá, hogy a Jira egyáltalán nem az, amire szükségem van.”

Vagy talán egy olyan csapat tagja vagy, amely jelenleg szerveralapú Jira szolgáltatást használ, és kénytelen lesz a Jira-t újra beállítani, amikor az elkövetkező években áttér a felhőalapú szolgáltatásra.

Ne aggódj! Nem hagyunk cserben ebben a Jira-áttekintésben mint az a barátod a középiskolából, aki soha nem tudta megjegyezni a titkos kézfogást... A ClickUp megoldhatja az összes problémát, amellyel a Jira használata során találkozhatsz.

Mi a legjobb alternatíva a Jira szoftverhez?

A ClickUp a leghatékonyabb agilis projektmenedzsment eszköz, amelyet több mint 200 000 csapat használ. Minden megtalálható benne, ami a hatékony, együttműködésen alapuló munkamenedzsmenthez szükséges, és az egyik legjobban értékelt eszköz a piacon.

A projektterv elkészítésétől a projektek kezelésén át a projektidő nyomon követéséig a ClickUp minden projektmenedzsment megoldást kínál, amire valaha szüksége lehet, függetlenül attól, hogy 2 vagy 2000 fős csapatról van szó!

Jira hátránya #1: Nehéz beállítani

A ClickUp megoldása: egyszerű beállítás

A. Könnyű bevezetés

A ClickUp egy egyszerű feladatkezelő szoftver, amelynek használatát szinte azonnal el lehet sajátítani, és amelynek beállítása egyáltalán nem igényel programozási ismereteket. Felejtsd el a hatalmas kézikönyveket és a csapat tagjainak platformra való felvételével járó bonyodalmakat.

A ClickUp segítségével könnyedén kereshet, megtalálhat és megjegyzéseket fűzhet a feladatokhoz, amelyeken dolgozik – így a beilleszkedés gyerekjáték lesz (vagy inkább tortajáték, ha inkább a tortát szereti).

Itt található a gyors indítású bevezető útmutatónk, amely minden szükséges információt tartalmaz ahhoz, hogy pillanatok alatt el tudd kezdeni a ClickUp használatát!

A ClickUp beépített slash parancsokkal is rendelkezik, így soha nem kell elhagynia a billentyűzetet!

Ha egyszerű feladatot kell végrehajtania, csak használja ezeket a parancsokat:

/ me = feladatokat rendel magához

/ a = hozzárendelés a csapatod egy másik tagjához

/ d = esedékességi dátum

/ s = állapotváltozás

/ – = hozzon létre egy alfeladatot, majd bontsa ki azt, miközben gépel

Jira hátránya #2: Bonyolult felhasználói felület

A ClickUp megoldásai

A. Egyszerű feladat hierarchia

A ClickUp egyszerűsített feladat-hierarchiája gyors és könnyű módszert kínál a csapat tevékenységeinek navigálásához és szervezéséhez.

Intuitív, egyszerű felépítésű:

Munkahely > Tér > Mappa > Lista > feladat > alfeladatok > ellenőrzőlista

Munkahely : Itt feloszthatja vállalatát egyedi csapatokra.

Terek : Különböző csapatok számára hozhat létre csoportokat, például „műveletek” vagy „HR”.

Mappák : Itt tárolhatja a projekthez kapcsolódó listákat.

Listák : Létrehozhatsz egy listát az elvégzendő egyedi feladatokról.

Feladatok : Minden feladatnak vannak alfeladatai, leírása, megjegyzései és még sok más.

Alfeladatok : Bontsd fel az egyes feladatokat kisebb részekre, az úgynevezett alfeladatokra.

Ellenőrzőlisták: Az ellenőrzőlisták a feladatok vagy alfeladatok között találhatók. Például készíthet ellenőrzőlistákat a szoftverfejlesztési feladatok során végzett minőség-ellenőrzéshez.

B. Több nézet

A ClickUp több projektnézetet is kínál, hogy többféle munkastílushoz is alkalmazkodni tudjon.

Mi a legjobb a ClickUp Views-ban?

A ClickUp lehetővé teszi, hogy ugyanazon projekt különböző nézetek között válthasson!

Ezeket a nézeteket közelebbről is megvizsgáljuk:

A. Szükséges feladatnézetek

A ClickUp két kötelező feladatnézettel rendelkezik:

Táblázatos nézet – A táblázatos nézet tökéletes a Kanban felhasználók számára. Ezzel könnyedén több projektet is áthúzhat különböző kategóriákba, hogy zökkenőmentesen mozoghassanak feladatról feladatra, projektről projektre.

Lista nézet – A lista nézet azoknak a felhasználóknak ideális, akik csak gyorsan el akarják végezni a munkájukat. Itt a feladatok egymás után vannak felsorolva (mint egy ellenőrzőlistán), és a haladás szerint le lehet őket pipálni a listáról.

B. Box nézet

A Box nézet kiválóan alkalmas arra, hogy madártávlatból áttekintse csapata előrehaladását. Mivel a feladatok a megbízott személyek szerint vannak rendezve, nyomon követheti mindenki feladatát és figyelemmel kísérheti azok előrehaladását.

C. Naptár nézet

Ideje papírt takarítani és kidobni azt a tervezőt, amit három évvel ezelőtt vettél a Walmartban.

A ClickUp naptár nézetével könnyedén kezelheted a napirendedet. És mivel a tervek változhatnak, a digitális tervező segítségével könnyedén átütemezheted a határidőket.

A naptárban akár a nézetek között is válthatsz, például:

Napok: Megtekintheti az adott napra ütemezett projektfeladatokat.

4 nap : Tekintse meg projektje ütemtervét egy négy napos időszakra vonatkozóan.

Hét: Nézd meg a heti projektütemtervedet!

Havi: Áttekintés a teendőkről

D. Me mód

Mindannyian egy kicsit önközpontúak vagyunk, akár bevalljuk, akár nem! Mostantól egy kis termelékenységet is megengedhetsz magadnak... bűntudat nélkül.

A „Me” móddal könnyen megtekintheted csak a neked kiosztott elemeket. Mostantól a csapatod tagjainak feladatlistáinak átnézése helyett a saját feladataid kezelésére koncentrálhatsz.

Mindezeket figyelembe véve a ClickUp egy olyan projektmenedzsment eszköz, amely alkalmazkodik a csapatod által preferált munkafolyamathoz – nem kényszerít téged arra, hogy te alkalmazkodj hozzá!

Jira hátránya #3: Nincs beépített idővonal nézet

A ClickUp megoldásai

A. Gantt-diagramok

A ClickUp Gantt-diagramjai tökéletesek a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez, a feladatok ütemezéséhez és a határidők kezeléséhez.

Ezek az idővonalak áttekintést nyújtanak az összes projektről, listáról és feladatról, és minden elem színekkel van jelölve , hogy könnyebben azonosítható legyen.

Mi a legjobb ezekben a Gantt-diagramokban? Automatikusan valós idejű frissítéseket nyújtanak!

Az alábbiakat képesek automatikusan kezelni:

A feladatok függőségeit automatikusan újrabeállítják, ha változás történik az ütemezésben.

Automatikusan kiszámítják a projekt előrehaladásának százalékos arányát a befejezett feladatok és a teljes projekt feladatok alapján.

Összehasonlíthatják a projekt jelenlegi előrehaladását a várt előrehaladással, hogy meghatározzák, hogyan haladnak a feladatok.

Kiszámíthatják a kritikus útvonalat , hogy azonosítsák a legfontosabb projektfeladatokat a határidők betartása érdekében.

B. Műszerfalak

A ClickUp emellett hatékony irányítópultokkal is rendelkezik, amelyekkel vizualizálhatja projektjeit és sprintadatait.

A ClickUp irányítópultjai tele vannak hasznos widgetekkel, mint például:

Sebességdiagram: Határozza meg feladataid befejezési arányát

Burndown diagram: Nézd meg, hogy a csapatod milyen jól halad a célvonalhoz képest, és vizualizáld a fennmaradó munkát.

Burnup diagram: Nézd meg, hogy a feladatból mennyit teljesítettél már! Nézd meg, hogy a feladatból mennyit teljesítettél már!

Jira hátránya #4: Nincs együttműködési funkció

A ClickUp megoldásai

Minden ClickUp-feladat saját kommentárszekcióval rendelkezik, amely azonnali csapatmunkát tesz lehetővé.

Tisztázni szeretnél egy projektfeladatot? Csak jelöld meg a csapattagot, és írd meg a megjegyzésedet a projektfeladathoz. Amikor válaszolnak a kérdésedre, ClickUp értesítést kapsz.

És ez csak a kezdet... Szervezze meg beszélgetéseit úgy, hogy kiemeli a szöveget, hogy egy megjegyzés bizonyos részeire válaszoljon. Formázza és szerkessze a megjegyzéseket a rich text szerkesztővel. Akár linkeket is beágyazhat, fájlokat csatolhat, más dokumentumokat és feladatokat említhet, és emojikkal is feldobhatja!

Elfelejtik az emberek reagálni a megjegyzéseidre? Érzed néha, hogy a csapattagok figyelmen kívül hagynak? (Igen, rád gondolok, Tracey…)

Ne aggódj, gondoskodunk róla, hogy a csapatodban meghallgassanak – a ClickUp hozzárendelt megjegyzései teszik a világ egyik legjobb együttműködési eszközévé.

A hozzárendelt megjegyzésekkel a megjegyzéseket azonnal feladattá alakíthatja, és hozzárendelheti azokat csapattagjaihoz (vagy magához)!

Az eszköz ezután értesítést küld nekik erről, és még a feladatlistájukban is megjelenik.

A feladatot befejezés után akár megoldottként is megjelölhetik, hogy minimalizálják a felesleges utánkövetéseket!

A ClickUp megoldásai

A. Notepad alkalmazás

A ClickUp Notepad egy Chrome-bővítmény, amelyet letölthet és az interneten használhat.

A képernyő alsó sarkában marad, így böngészés közben könnyedén leírhat emlékeztetőket vagy másolhat linkeket. Ha elkészült, a teendőlistákat feladatokká alakíthatja, és megoszthatja őket a csapatával.

Nincs más projektmenedzsment eszköz, amely ilyen rugalmasságot kínálna!

B. Dokumentumok

A ClickUp Docs egy beépített wiki eszköz a csapatod számára. Használd részletes projekt- és vállalattal kapcsolatos dokumentumok létrehozásához. Mivel a dokumentumaid a projektek mellett vannak tárolva, könnyen hozzáférhetsz hozzájuk.

Ezenkívül a ClickUp Docs a következő főbb funkciókkal rendelkezik:

A dokumentumokon belül oldalak beágyazásával további testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre.

A dokumentumok hozzáférési jogait szerkesztheted.

Engedélyezheti a Google-nak, hogy indexelje dokumentumait, hogy azok megjelenjenek a keresési eredmények között.

A ClickUp egy hatékony megoldást kínál céljainak és terveinek nyomon követésére. A ClickUp segítségével soha nem lesz gondja a tervek betartásával vagy a céljaira való koncentrálással.

A ClickUp még a létrehozott célok típusát illetően is számos testreszabási lehetőséget kínál.

A célokat a következőkre alapozhatja:

Szám: A számtartományok közötti növekedések vagy csökkenések nyomon követése

Igaz/Hamis: Ezek „elvégezve” vagy „nem elvégezve” opciók.

Pénznem: Ez a cél segít nyomon követni pénzügyi gazdálkodását.

Feladatok: Itt nyomon követheted a feladataidat és/vagy a feladatlistáidat a ClickUp-on belül.

Mappákat hozhat létre céljaihoz, hogy azokat hatékonyan kategorizálhassa és tárolhassa. Az ügyfelek bevonásának megkönnyítése érdekében testreszabhatja, hogy ki férhet hozzá a célmappájához. Így ők is megtekinthetik céljait, és javaslatokat tehetnek azokhoz.

Jira hátránya #6: A Jira drága

A ClickUp megoldása

A ClickUp korlátlan számú felhasználót és korlátlan számú feladatot kínál ingyenes verziójában.

A frissítéssel korlátlan tárhelyet kapsz, és az ára is lényegesen olcsóbb, mint a Jiraé.

Vessünk egy pillantást a ClickUp árazási terveire:

Ingyenes csomag: Korlátlan számú feladat és korlátlan számú felhasználó

Unlimited (5 USD/felhasználó/hónap): Korlátlan integrációk, célok, irányítópultok és egyéni mezők

Business (9 USD/felhasználó/hónap): SMS-alapú kétfaktoros hitelesítés + célmappák + extra vendégek

Aggódsz, hogy nehéz lesz áttérni egy új eszközre? Át akarsz váltani a Jira-ról, de a céged vagy a csapatod ragaszkodik hozzá?

Ismét segítünk Önnek!

Ha nem vagy elégedett a Jira, a Service Desk vagy a Confluence programmal, könnyen áttérhetsz a ClickUp-ra!

A ClickUp lépésről lépésre, könnyen használható migrációs eszközt kínál a legnépszerűbb projektmenedzsment eszközökhöz. Megnézheted a Jira egyéb alternatíváit is.

Következtetés

Bár a Jira 2002-ben remek eszköz volt, számos hátránya van, amelyek közül a legfontosabb a bonyolult beállítás és konfigurálás.

És mivel több ezer csapat kénytelen újra beállítani a Jirát a szerverről a felhőalapú Jira szolgáltatásra való áttérés során, ez a hátrány lehet az a csepp, amely a pohárba önti a vizet.

Szerencsére a ClickUp itt van, hogy munkád minden aspektusát, a beállítástól a projekttervezésen át a feladatkezelésig és még sok minden másig, a lehető legkönnyebbé és leghatékonyabbá tegye!

Szerencsére a ClickUphoz hasonló feladatkezelő szoftverekkel megoldhatja ezeket a problémákat!

A ClickUp nemcsak a Jira áttekintésben bemutatott összes Jira funkcióval rendelkezik, hanem sokkal kedvezőbb áron is sokkal többet kínál. És ne felejtsd el: ezeknek a funkcióknak a nagy részét örökre ingyen kapod!

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és tapasztald meg a nagyobb csapattermelékenység, a jobb együttműködés és a soha nem használt Walmart-tervezők kevesebb száma által nyújtott előnyöket!