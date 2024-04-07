Monday vs. Jira összehasonlítás: melyik eszköz a jobb 2025-ben?

Szeretné összehasonlítani a Monday.com és a Jira szoftvereket?

Nem tudja, melyik projektmenedzsment szoftver a jobb?

Nos, biztosan nem vagy egyedül ebben a döntéshozatali folyamatban. Minden projektmenedzsment eszköz egy sor platformváltozást hajtott végre és új funkciókat adott ki 2022-ben.

Ebben az útmutatóban összehasonlítjuk a két népszerű projektmenedzsment eszközt, hogy Ön eldönthesse, melyik a legjobb választás a Monday.com és a Jira közül.

Kezdjük!

Mi az a Monday.com?

A Monday egy projekt- és feladatkezelő megoldás, amelyet főként csapatok és vállalkozások használnak feladatok és projektek nyomon követésére, együttműködésre és kezelésére. Használata nagyon egyszerű, és lehetővé teszi a projekt átláthatóságát, miközben elérjük a mérföldköveket és a projekt céljait. ?

A Monday funkciói

A Monday funkciói között megtalálható a vizuális táblázat elrendezés, amelynek segítségével könnyen áttekintheti a projekteket és feladatokat, kioszthatja a szerepeket és nyomon követheti az előrehaladást. Számos automatizálási funkcióval is rendelkezik, és a csapat igényeinek megfelelően testreszabható munkafolyamatokat is lehetővé tesz.

Ha megnézzük, mit kínál a Monday a csapatoknak, néhány funkció kiemelkedik. ?

1. Kanban táblák

A Monday Board View funkcióval testreszabhatja a kártyák megjelenítésének részleteit, és csoportok szerint oszthatja őket.

A Monday nem spórol a szerszámok vizuális vonzerejével. Scrum és kanban táblái vizuálisan vonzóak és könnyen használhatók. Kiválóan alkalmasak több projekt egyszerre történő kezelésére és nyomon követésére anélkül, hogy eltévedne a részletekben.

Bár mindkét projektmenedzsment-megoldás kanban táblákat kínál az agilis csapatok számára, a Monday fejlett funkciói jobban működnek feladatkezelő eszközként.

Sajnos a Monday Kanban View csak olyan kártyákat tud létrehozni, amelyek címkéi a Status Columns (Állapot oszlopok) között találhatók, ami korlátozó lehet azok számára, akik több testreszabási lehetőséget szeretnének projektmenedzsment eszközeikben.

2. Beépített fájlkezelés

A Monday fájlkezelési funkciói lehetővé teszik a fájlok feltöltését és megosztását a csapatok között a jobb együttműködés érdekében.

A Monday beépített fájlkezelési funkciói megkönnyítik a csapatok együttműködését és a legfontosabb fájlok egy helyen történő központosítását. Ez egy remek módszer arra, hogy biztosítsa, hogy csapata tagjai mind ugyanazokhoz a frissített információkhoz férjenek hozzá, miközben projektjei formát öltenek. ?

3. API-integrációk

Forrás: Monday.com

Ha van valami, amit elvársz a projektmenedzsment eszközödtől, az az, hogy jól működjön együtt a már használt eszközökkel. Különösen akkor, ha fontosnak tartod a testreszabhatóságot, hogy jobban tudd irányítani a munkafolyamatot. Szerencsére a Monday rengeteg harmadik féltől származó API-opciót kínál, így könnyen összekapcsolható más eszközeiddel. ?

Forrás: Monday.com

A Monday automatizálási eszközei lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy időt takarítsanak meg az előre meghatározott feltételekkel és feladatokkal rendelkező automatizált munkafolyamatok létrehozásával. Ez segít a csapatoknak abban, hogy szervezettek maradjanak és a legfontosabb feladatokra koncentráljanak anélkül, hogy minden alkalommal manuálisan kellene kezelniük és frissíteniük mindent.

A Monday.com mobilalkalmazásával a felhasználók bárhol hozzáférhetnek projekt- és feladatkezelő szoftverükhöz. Emellett valós idejű értesítéseket, valamint kommentelési, csevegési és csapatmunkára alkalmas funkciókat is kínál.

Monday árak:

A Monday.com előnye, hogy árai meglehetősen kedvezőek. Nem kell nagy csapatnak lenni és még nagyobb költségvetéssel rendelkezni ahhoz, hogy használni tudd az eszközt. Itt találod az egyes árkategóriák alapvető lebontását. ?

Egyéni : örökre ingyenes

Alap : 8 dollár/hónap/felhasználó

Standard : 10 dollár/hónap/felhasználó

Pro : 16 dollár/hónap/felhasználó

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

Mi az a Jira?

Via Jira

A Jira egy agilis projektmenedzsment megoldás, amelyet több ezer csapat használ feladatok, projektek és munkafolyamatok nyomon követésére és kezelésére. A Monday-hoz hasonlóan könnyen integrálható a technológiai rendszerébe, és hatékony testreszabási lehetőségeket kínál.

A Jira funkciói

A Monday-hoz hasonlóan a Jira is számos hasznos menedzsment funkciót kínál. Két kiemelkedő funkciója a nyomon követési rendszer, amely segít a haladás figyelemmel kísérésében, valamint a jelentéskészítő és grafikus elemző eszközök, amelyek segítségével a felhasználók egy pillanat alatt áttekinthetik az adatokat.

A szoftverfejlesztő csapatok általában a Jira-t részesítik előnyben, de nézzük meg, miért, néhány további funkciójának bemutatásával.

1. Probléma nyomon követése

A Jira nemrégiben kiadta új Issue-Tracking nézetét.

A Jira problémakövető rendszere lehetővé teszi a szoftverfejlesztő csapatok számára, hogy nyomon kövessék és naprakészek legyenek a feladatok, projektek és munkafolyamatok tekintetében. Ezzel a projektmenedzsment funkcióval a csapatok gyorsan tudnak együttműködni és felismerni a hibákat.

2. Jelentések

Példa egy burndown diagramra a Jira-ban

A Jira jelentéskészítő eszközeivel mindig naprakész lehet a sprintekről, feladatokról és becslésekről. Bármikor, amikor elemezni szeretné projektje előrehaladását vagy teljesítményét, a Jira jelentéskészítő eszközei segítségére lesznek. ?

3. Testreszabás

A Jira lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a csapatuk igényeinek megfelelően testreszabják a műszerfalat. A felhasználók egyedi mezőket, címkéket és állapotokat hozhatnak létre, hogy segítsék a feladatok szervezését ebben a projektmenedzsment szoftverben.

4. Mobilalkalmazás

A Jira mobilalkalmazása lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan hozzáférjenek projektmenedzsment rendszerükhöz, együttműködjenek a csapattagokkal és nyomon kövessék a haladást. Emellett valós idejű értesítéseket és a feladatok és munkafolyamatok szerkesztését is lehetővé teszi. ?

Via Jira

A Jira automatizálási eszközei lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy egyedi munkafolyamatokat hozzanak létre és automatizálják folyamataikat. Az automatizálás időmegtakarítást jelent, és gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a feladatok és projektek kezelését.

Jira árak

Bár a Jira kevesebb árkategóriát kínál, azok ára meglehetősen kedvező. Az előnye, hogy minden méretű csapat kihasználhatja ennek a projektmenedzsment eszköznek a legjobb funkcióit anélkül, hogy megterhelné a költségvetését. ?

Ingyenes : Mindig ingyenes 10 felhasználóig

Alapcsomag : 7,75 USD felhasználónként

Prémium : 15,25 USD felhasználónként

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

Monday.com kontra Jira: ki nyer?

A projektmenedzsment eszközök esetében ez valóban a csapat igényeitől és preferenciáitól függ. A Monday könnyen használható felületet és hatékony testreszabási lehetőségeket kínál. Kiválóan alkalmas azoknak a csapatoknak is, amelyeknek útközben kell együttműködniük.

A Jira viszont kiválóan alkalmas azoknak a csapatoknak, amelyek jobban szeretnék nyomon követni és ellenőrizni projektjeiket. Hatékony jelentéskészítő és grafikus elemző eszközökkel rendelkezik, amelyek megkönnyítik a csapatok számára az eddig elvégzett munkák nyomon követését.

Összességében mindkét eszköz kiválóan alkalmas projektmenedzsmentre, és a döntő tényező gyakran az, hogy a csapat mennyire használhatónak érzi az eszközt. Nézzük meg, melyik eszköz nyer a hatékony projektmenedzsment szoftverek legfontosabb kategóriáiban. ?

Automatizálás

Az automatizálás terén a Jira és a Monday.com hasonló funkciókat kínál. A Monday.com automatizálási eszközöket biztosít, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy egyedi munkafolyamatokat hozzanak létre és automatizálják a folyamatokat.

A Jira automatizálási funkciókat is kínál, amelyek lehetővé teszik a szoftverfejlesztő csapatok és más csoportok számára a munkafolyamatok meghatározását és ellenőrzését. A Jira azonban fejlettebb automatizálási funkciókat is kínál, például a harmadik féltől származó API-k integrálásának lehetőségét, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy más szolgáltatásokkal kapcsolódjanak össze a folyamatok automatizálása és a dokumentumok megosztása érdekében.

Végül is minden a csapat egyéni igényein és a megfelelő megoldás kiválasztásán múlik.

Ebben a kategóriában döntetlen az állás. ?

Feladatkezelés

A feladatkezelés terén mind a Jira, mind a Monday.com remek funkciókat kínál. A Monday.com azonban színekkel jelölt irányítópultjaival, testreszabható címkéivel és fájlkezelő eszközeivel tűnik ki.

Ezek a funkciók lehetővé teszik a csapatok számára, hogy könnyedén együttműködjenek és szervezzék a feladatokat és projekteket. Egyes csapattagok jobban szeretnek olyan eszközökkel dolgozni, amelyek színekkel dolgoznak.

A Jira hatékony feladatkezelő eszközöket is kínál, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a listáról leellenőrizzék a feladatokat, és automatikusan értesítsék az összes fontos érdekelt felet. Végül is a feladatkezelés legjobb megoldása attól függ, hogy a csapatok mennyire tudnak részletesen foglalkozni a feladatkezeléssel.

Ebben a kategóriában döntetlen az állás. ?

Ár

A Monday és a Jira közötti fő különbség az ár. A Monday ár szempontjából kedvezőbb, rugalmasabb megoldást kínál. Az egyéni csomagjuk örökre ingyenes, míg az alapcsomagjuk csak 8 dollárba kerül havonta, felhasználónként.

Másrészt a Jira legolcsóbb csomagja a Standard csomag, amelynek ára 7,75 dollár felhasználónként havonta. A Jira Premium és Enterprise csomagjai szintén drágábbak, mint a Monday ajánlata. Végül is a csapatoknak a megfelelő projektmenedzsment megoldás kiválasztásakor figyelembe kell venniük a költségvetésüket és azokat az eszközöket, amelyekhez a költségvetésük hozzáférést biztosít.

Ebben a kategóriában a Monday.com nyer. ?

Monday kontra Jira a Redditen

Mi lehetne jobb módszer egy eszköz megismerésére, mint elolvasni az internetes felhasználók őszinte véleményét? Nézze meg néhány Reddit-bejegyzést mindkét eszközről.

Monday Reddit értékelés

„Azt kell mondanom, hogy mivel a Monday egy bizonyos értelemben kissé általános, mindenhez egy kicsit hozzányúlnak, és nem specializálódnak teljes mértékben egy dologra. Ugyanakkor azt is mondanám, hogy ez teszi őket egyedivé, így ha olyan eszközt keresel, amely szinte minden igényedet kielégíti, akkor a Monday remek választás. Vannak más, ebben az értelemben specializáltabb eszközök is, de a Monday tényleg remek, és mi is folyamatosan használjuk.” — Via Reddit

Jira Reddit értékelés

„Ez olyan, mintha megkérdezné az embereket, hogy jó tapasztalataik vannak-e a C++-szal. A válaszok a nagyszerűtől a szörnyűig terjednek. Az emberek Jira-val kapcsolatos tapasztalatai attól függenek, hogy hogyan valósították meg, kezelték és tisztelték a vállalaton belül. Számos nagyszerű példa van a Jira sikeres használatára, és rengeteg rossz példa van a Jira visszaélésszerű használatára a kudarcot vallott irányítási rendszerek részeként. Személy szerint én inkább valami egyszerűbbet preferálok a legtöbb csapat számára, ahol nincsenek dedikált projektmenedzserek. A Jira egy hatékony eszköz, több száz opcióval, amely rossz kezekben megnehezítheti az életet.” — Via Reddit

Ismerje meg a ClickUp-ot: a Monday és a Jira legjobb alternatíváját

Eddig részletesen beszéltünk arról, hogy mi teszi hasznossá az egyes eszközöket, mely funkcióik emelkednek ki, és milyen fizetési lehetőségeket kínálnak. Azonban egy alternatíva, amely jobban megfelelhet az Ön igényeinek, nem más, mint a ClickUp! ?

Miért a ClickUp? Először is, sokkal többet kapsz azért, amit fizetsz – és azért, amit nem fizetsz. A ClickUp örökre ingyenes opciója a funkciók többségéhez ingyenes hozzáférést biztosít, semmiért, semmibe sem kerül!

A legtöbb platform szigorúbb „freemium” modell szerint működik, amely nem teszi lehetővé az eszközök kipróbálását frissítés nélkül. Valójában a ClickUp ingyenes csomagjában olyan fantasztikus funkciókat kínál, mint:

Korlátlan feladatok

Korlátlan ingyenes csomag tagjai

Fehér táblák

Időkövetés

Alkalmazáson belüli videofelvétel

Persze, ezek a funkciók remekek. De hogyan viszonyulnak a Monday és a Jira funkcióihoz? Vessünk rá egy pillantást!

ClickUp rivális funkció 1: Fehér táblák

Húzza át az alakzatokat a vászonra, kapcsolja össze a munkafolyamatokat, és dolgozzon együtt a csapatával a ClickUp Whiteboard segítségével.

A ClickUp Whiteboards teret biztosít a projektvezetőknek, hogy brainstormingokat és akár magyarázó üléseket is szervezzenek projektjeik kezelése közben. A rendkívül vizuális táblák segítségével könnyedén rangsorolhatja a feladatokat, kioszthatja a felelősségeket és hozzáadhat megjegyzéseket.

A táblák együttműködésen alapulnak, ami azt jelenti, hogy valós időben tudsz dolgozni a többi csapattaggal, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak. Ezen felül határidőket is hozzáadhatsz, és személyre szabhatod a táblákat, hogy azok az igényeiknek megfeleljenek.

Bónusz: Monday kontra ClickUp!

ClickUp rivális funkció 2: Célok

Használja a ClickUp alkalmazást a haladás nyomon követéséhez numerikus, pénzügyi, igaz/hamis és feladatcélok segítségével.

A ClickUp Goals funkciója lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy könnyedén létrehozzák és nyomon kövessék csapataik céljait. A célok segítségével a felhasználók a projekteket kezelhető, meghatározott határidővel rendelkező mérföldkövekre bontják.

Beállíthat olyan paramétereket, mint numerikus, pénzügyi, igaz/hamis és feladatcélok, hogy nyomon követhesse a célokat, és biztos lehessen benne, hogy időben és a költségvetésen belül marad.

ClickUp rivális funkció 3: Jegyzettömb kiterjesztés

A ClickUp Notepad alkalmazás Rich Text Editing funkciójával azonnal rendszerezheti gondolatait.

A ClickUp Notepad funkciója (abszolút kedvenc!) egy remek „hordozható” eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan leírják ötleteiket, ötleteljenek és rendszerezve tárolják az információkat. A Chrome-bővítmény kényelmes módot kínál jegyzetek, képek, könyvjelzők, képernyőképek, listák, időkövetés és egyéb adatok tárolására.

A legjobb az egészben, hogy ha hirtelen el akar menteni vagy feljegyzni egy fontos megjegyzést, nem kell kilépnie a jelenlegi lapról. A navigációs ablak sarkában lebeg, így egy kattintással könnyen elérhető. ?

ClickUp rivális funkció 4: Megjegyzések

Könnyedén hagyhat megjegyzéseket, rendelhet felhasználókat vagy hozhat létre feladatokat közvetlenül egy képből vagy PDF-fájlból.

Tudta, hogy a ClickUp lehetővé teszi a PDF-ek jelölését és kommentálását? Sok projektmenedzser és fontos érdekelt fél számára a PDF-ek hasznosak, de nehéz velük dolgozni, ha sorokat szeretne szerkeszteni vagy megjegyzéseket szeretne hozzáadni.

A ClickUp segítségével ez a probléma megszűnik.

Ez a funkció (amely a ClickUp Enterprise csomagjában található) lehetővé teszi, hogy gyorsan szerkessze és jegyzetelje PDF-fájljait közvetlenül az alkalmazásban. Ez nemcsak a projektdokumentumok munkafolyamatának racionalizálásához kiváló, hanem megkönnyíti a csapatok számára a visszajelzések, megjegyzések és együttműködés dokumentumokon való megosztását, függetlenül attól, hogy azok milyen formátumban vannak.

ClickUp rivális funkció 5: Munkafolyamat-nézet

Használja a ClickUp Workload View funkcióját, hogy lássa, ki áll előrébb vagy lemaradva, és egyszerűen drag-and-drop módszerrel áthelyezze a feladatokat az erőforrások újraelosztása érdekében.

Gyakran a projektmenedzser szinonimája az időgazdálkodásnak. Ennek oka, hogy ismerniük kell csapataik munkaterhelését, hogy senki ne kapjon túl sok vagy túl kevés feladatot.

A szoftverfejlesztő csapatok, akik gyakran szállítási folyamatokon dolgoznak, könnyen túl sok vagy túl kevés feladatot kaphatnak. Ezenkívül ezek a feladatok eltérő időt vehetnek igénybe, ezért a sprint pontok kritikus fontosságúak a legtöbb csapat számára.

Szerencsére a ClickUp Workload nézetével nemcsak vizuális betekintést nyerhet csapatának és az egyes munkatársak munkaterhelésébe, hanem sprint pontokkal vagy időbecslésekkel is mérheti azokat, hogy megfelelően felmérje a munkaterhelést. ?

Melyik a jobb 2024-ben? Csináljon mindent a ClickUp segítségével!

Mind a Monday, mind a Jira hatékony, ingyenes projektmenedzsment eszközöket kínál, amelyek kétségkívül hasznosak. A két eszköz összehasonlításakor fontos figyelembe venni a funkciókat, az árakat és a felhasználói értékeléseket.

Ne zárkózzon el azonban a jobb alternatíváktól. Fontolja meg egy alternatív eszköz, például a ClickUp használatát. Ezzel több funkcióhoz juthat kevesebbért, és ez az eszköz egy olyan all-in-one eszköz, amely mindet helyettesítheti.

A ClickUp olyan egyedi funkciókat kínál, mint a megjegyzések hozzárendelése, így a csapatok nem merülnek el az e-mailekben, miközben megpróbálják megtalálni a elvégzendő feladatokat. Próbálja ki még ma, és hozza létre első munkaterületét, hogy meglássa a különbséget, és megtudja, miért váltanak olyan sokan a Jira és a Monday helyett a ClickUp-ra.