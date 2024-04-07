Linear kontra Jira: melyik eszköz a legjobb 2025-re?

A szoftverfejlesztő csapatod minden nap egész napot azzal tölti, hogy gyönyörű termékeket fejlesszen az ügyfeleid számára, ezért megérdemelnek valamit, amit kifejezetten nekik fejlesztettek. 🎁 És nem egy újabb vállalati pulóverre gondolunk (bár azok a legpuhább ruhadarabok a szekrényünkben)!

Olyan projektmenedzsment szoftverről beszélünk, amely megkönnyíti csapata munkáját a problémák nyomon követésével, integrációkkal, automatizálással és valós idejű kommunikációs funkciókkal.

A szoftvercsapatok két legnépszerűbb választása a Linear és a Jira. (Bár természetesen nem ezek az egyetlen lehetőségek. Ismerje meg az összes lehetőséget a Monday.com és a Jira összehasonlításunkkal, a Trello projektmenedzsment áttekintésünkkel és a legjobb Jira alternatívák áttekintésével. )

Az alábbiakban egymás mellett összehasonlítjuk a Linear és a Jira szoftvereket, hogy eldönthesse, melyik a megfelelő a csapatának. Kezdjük! 🏁🏎️

Mi az a Linear?

Via Linear

Bár sok csapat a Linear-t feladatkezelő szoftverként használja, fő felhasználási területe a hibák nyomon követése – erre lett kifejlesztve, és ebben a legjobb. Kiválóan alkalmas azok számára, akik a Scrum folyamatot követik, és lehetővé teszi az aktív sprint, valamint a sprinttel nem kapcsolatos egyéb feladatok nyomon követését.

Ha csapata mottója „egyszerűsíts, egyszerűsíts, egyszerűsíts”, akkor a Linear lehet a megfelelő választás. Nem igényel sok beállítást, rengeteg gyorsbillentyűt kínál, és intuitív felhasználói felülettel rendelkezik, amely ideális több csapat számára. (Több Linear-felhasználótól is hallottuk, hogy a felhasználói élményt „szexinek” tartják.) 💃🕺

De ennek a vonzó egyszerűségnek az árát a testreszabási lehetőségek feláldozásával fizeted meg. A Linear egyik problémája, hogy csak néhány előre definiált mezőt kínál: négy prioritási szintet, címkéket, becsléseket és egy felelőst. És bár a Linear lehetővé teszi több projekt nyomon követését, egyes felhasználók szerint a projekt táblák hiánya miatt ez nehezebb, mint más eszközöknél.

A Linear inkább startupok vagy olyan cégek számára lehet megfelelő, amelyek programot keresnek szoftveres csapatuk számára (és kizárólag szoftveres projektjeikhez). Lehet, hogy nem a legjobb választás azoknak a cégeknek, amelyek egyetlen projektmenedzsment szoftvert szeretnének használni minden nagy teljesítményű csapatukban, a termékfejlesztéstől a pénzügyeken át a marketingig.

Nézze meg ezeket a Linear alternatívákat!

A Linear funkciói

Itt részletesen bemutatjuk a Linear funkcióit, hogy eldönthesse, megfelel-e ez a program csapata igényeinek és értékeinek.

1. A platform sebessége

A gyors betöltési idő és a valós idejű szinkronizálás az egyik olyan funkció, amely megkülönbözteti a Lineart a többi eszköztől. 🏃

A Linear egyszerűsített kialakításának köszönhetően körülbelül feleannyi idő alatt töltődik be, mint a Jira. Emellett számos beépített billentyűparancsot és automatizálási funkciót kínál, így mindenki gyorsabban és kevesebb frusztrációval dolgozhat, legyen szó új projekt beállításáról vagy új jegy felvételéről.

2. Műveletek és képességek tervezése

Tervezési funkciók a Linearban

A Linear segítségével másodpercek alatt új feladatokat hozhat létre a problémák nyomon követésére. Emellett lehetőséget kínál több projekt szervezésére, vállalati vagy termék ütemtervek készítésére, a projektek ütemtervbe illesztésére, valamint új problémák és ötletek backlogjának létrehozására. A backlogban lévő problémákat úgy is beállíthatja, hogy azok egy bizonyos ideig tartó inaktivitás után lezáródjanak, így nem fogják el a figyelmet az elavult ötletek.

3. Haladás nyomon követése

Természetesen ez a program értesítési beérkező levelek mappát is kínál, hogy mindenki friss információkat kapjon a projektjeiről és a megemlítésekről. Több szűrőt és nézetet is beállíthat, címkéket adhat a feladatokhoz, vagy a keresési funkcióval gyorsan megtalálhatja, amit keres.

4. Együttműködés és egyértelmű prioritások a szervezet egészében

A Linear együttműködési funkciói

Egyszerűen szervezheti a vállalatokat olyan csapatokba, amelyek tagjai a leggyakrabban dolgoznak együtt. Ezenkívül csapat-szintű projektfrissítéseket küldhet, és megbeszéléseket tarthat a feladatokról, így nem veszíti el a következő lépések meghozatalához szükséges kontextust. 👣

5. Integrációk

A Linear több száz integrációt kínál a meglévő munkafolyamatok támogatásához és más, ezzel együttműködő platformok eléréséhez. Túl sok ahhoz, hogy felsoroljuk őket, de íme néhány a Linear által integrált leggyakrabban használt alkalmazások közül:

Figma

GitHub

GitLab

Loom

Sentry

Slack

YouTube

Zapier

Zendesk

A Linear API-jával saját integrációkat is létrehozhat. Bár ez a platform számos alkalmazásintegrációt kínál, nem támogat annyi platformot, mint a Jira. Ez egy kizárólag webalapú SaaS program, ami nem feltétlenül a legjobb megoldás a fejlesztők számára.

Linear árak

A Linear szoftver három különböző árazási lehetőséget kínál:

Ingyenes: A Free for Everyone Plan korlátlan számú tagot, legfeljebb 250 aktív ügyet, korlátlan archívumot, importálási és exportálási funkciókat, valamint hozzáférést biztosít minden integrációhoz és API-hoz.

Standard: 8 dollár felhasználónként havonta. Ez a csomag mindent tartalmaz, amit az ingyenes csomag is, plusz korlátlan számú feladatot és fájlfeltöltést, vendégfiókokat, privát csapatokat és adminisztrátori eszközöket.

Plusz: 14 USD/felhasználó/hónap. Ez az opció tartalmazza az ingyenes és a standard csomagokban szereplő összes szolgáltatást, valamint fokozott adatvédelmi és biztonsági funkciókat, Linear Insights és adatelemzési funkciókat, szolgáltatási szintű megállapodásokat és prioritásos ügyfélszolgálatot.

Mi az a Jira?

via Jira

A Jira-t az Atlassian szoftvercég fejlesztette. Az Atlassian másik projektmenedzsment eszközétől, a Confluence-tól eltérően azonban a Jira projektmenedzsment funkciói szoftverprojektekre lettek tervezve. A Jira fejlettebb hibajelentési funkciókat kínál, míg a Confluence inkább tudás- és tartalomkezelő eszközként lett kialakítva.

Ha mindig is a legnépszerűbb gyerekkel akartál lógni az iskolában, akkor a Jira lehet a megfelelő választás számodra. Az Atlassian szerint a Jira az első számú szoftverfejlesztő eszköz az Agile csapatok körében. (De ki tudja, meddig fogja megtartani ezt a szuperlatívumot?)

Számos versenytárs – például a Monday.com, a Basecamp, a Trello és természetesen a Linear – próbálja elvenni a Jira koronáját. 👑

A Jira számos testreszabási lehetőséget kínál, amelyek megkönnyítik a skálázást, ha a vállalat tervei megváltoznak. Egyes felhasználók azonban úgy találják, hogy a sok lehetőség miatt a platform használata bonyolultabbá és kevésbé intuitívvá válik. Az új feladatok, projektek és irányítópultok beállítása időigényes lehet, és gyakran olyan termékmenedzsert igényel, aki rendelkezik a Jira-specifikus szakértelemmel – így talán nem a legjobb megoldás, ha kis csapattal dolgozik.

Bár a testreszabási lehetőségek megkönnyítik a Jira átalakítását a szoftverfejlesztésen és a mérnöki munkán kívüli csapatok számára, a programot mégis a fejlesztők igényeinek figyelembevételével tervezték. Ezért a fejlesztői gondolkodásmóddal nem rendelkező projektmenedzsment csapatok számára nehéz lehet a munkaterület beállítása. (Képzelje el, hogy több képzési ülésre lesz szüksége a jövőben. ) 🧑‍🏫

A Jira funkciói

Ha szeretne mélyebben megismerkedni a Jira szoftverrel, olvassa el teljes Jira-áttekintésünket. Ezen összehasonlítás céljából íme a Jira legfontosabb funkciói, amelyek vonzzák a csapatokat.

1. Számos sablon

A Jira beállításának nehézségeivel kapcsolatos kritikákra reagálva a program több sablont is kínál DevOps, hibakövetés, Scrum és Kanban táblákhoz. Mivel a Linear kifejezetten Scrum folyamatokhoz lett tervezve, a Jira lehet a jobb választás azoknak az Agile csapatoknak, akik a Kanban módszertant részesítik előnyben.

2. Tervezés

Útiterv példa a Jira-ból

A Jira lehetővé teszi, hogy minden projekthez hozzáférjen az Agile táblákhoz, és automatizálja a tervezési folyamat egyes részeit. Beállíthat függőségeket is a projekten belüli feladatokhoz. Így tudni fogja, hogy ha egy lépés nem fejeződött be, akkor nem léphet tovább a függő lépésre. A szoftvert magasabb szintű tervezéshez is felhasználhatja, hogy kezelje az ütemterveket, és megmutassa, hogy az egyes projektek hol illeszkednek az ütemtervbe. 🗺️

Csapatának tagjai értesítéseket kapnak feladataikról és megemlítéseikről, és Ön könnyedén elküldheti a kódot, valamint mindenkit tájékoztathat a projekt telepítési állapotáról. Ezen felül megbeszéléseket is folytathat a feladatokról, így mindenki, aki megnézi a feladatot, megérti annak teljes kontextusát.

A Jira segítségével

4. Testreszabási funkciók

A Jira-t a testreszabhatóság különbözteti meg más eszközöktől. Bár a csapat tagjainak időbe telhet, amíg megtanulják ezeket a funkciókat teljes mértékben kihasználni, Önnek lehetősége lesz csapat vagy vállalat szinten kezelni a projekteket. Ezenkívül a munkafolyamatot bármilyen munkastílushoz testreszabhatja, a Scrumtól a Kanbanig, attól függően, hogy az adott héten milyen stílusban szeretné a projektet kezelni.

5. Integrációk

A Jira több száz alkalmazással is integrálható. A Jira alkalmazásintegrációs könyvtárában még több lehetőség található, mint a Linearéban, de a Lineartól eltérően a Jira nem kínál API-t, amely lehetővé tenné saját integrációk beállítását.

Íme néhány népszerű Jira-integráció, amelyet a legjobban teljesítő csapatok használnak:

Figma

GitHub

GitLab

Salesforce

Slack

Zapier

Zendesk

Zoom

A Jira több platformot támogat, mint a Linear, Windows, Mac, Linux, iPhone és Android alkalmazásokkal, valamint webalapú SaaS felülettel.

A Jira árai

A Linearchoz hasonlóan a Jira is kínál ingyenes csomagot és egyéb árazási csomagokat bármilyen méretű vállalatok számára.

Ingyenes: Ez a csomag legfeljebb 10 felhasználót, korlátlan számú projekt táblát, backlogot és ütemtervet, jelentéseket és adatelemzéseket, 2 GB tárhelyet és közösségi támogatást tartalmaz.

Standard: 7,75 USD/felhasználó/hónap. A ingyenes csomagban szereplő összes szolgáltatást megkapja, plusz akár 35 000 felhasználót, hozzárendelt felhasználói szerepköröket és jogosultságokat, auditnaplókat, 250 GB adattároló kapacitást és üzleti órákban elérhető ügyfélszolgálatot.

Premium: 15,25 USD/felhasználó/hónap. Ez a csomag a ingyenes és a standard csomagban szereplő összes szolgáltatást tartalmazza, valamint fejlett ütemterveket, sandbox és release trackeket, projektarchívumot, szolgáltatási szintű megállapodásokat, korlátlan adattárolást és 24/7 ügyfélszolgálatot.

Enterprise: Ennek a csomagnak az árát közvetlenül az Atlassiannal kell megtárgyalni. A free, standard és premium csomagokban szereplő összes szolgáltatáson túlmenően korlátlan számú webhelyet támogat. Ezen felül központosított biztonsági kódokat, felhasználói előfizetéseket és 24/7 ügyfélszolgálatot biztosít.

A Linear és a Jira csatája: melyik szoftver nyer?

A Linear és a Jira egyaránt kifejezetten szoftverfejlesztő csapatok számára tervezett termékmenedzsment eszközök, és sok hasonló megoldást kínálnak: Scrum folyamatmenedzsment, hibajelentések nyomon követése, backlogok, ütemtervek, együttműködési funkciók és számos integráció. De ki hirdethetjük győztesnek a Linear és a Jira küzdelmében?

Íme a közvetlen összehasonlítás. 🏆

Sebesség

Győztes: Linear

Bár a Linear és a Jira egyaránt olyan automatizálási funkciókat kínál, amelyekkel felgyorsíthatja az általános munkafolyamatot, a Linear betöltési ideje közel kétszer olyan gyors, mint a Jiraé (bár a Jira sem lassú, mivel a különbség csak másodpercekben mérhető). ⏱️ Ráadásul a Linear számos gyorsbillentyűvel rendelkezik, amelyekkel gyorsabbá teheti a munkafolyamatokat.

Felhasználói élmény

Győztes: Linear

A Linear egyszerűsített felhasználói felülettel és intuitív kialakítással rendelkezik, így könnyebb beállítani és használni. Az elején valószínűleg nem lesz szükség sok képzésre a Linear használatának elsajátításához.

Rugalmasság

Győztes: Jira

A Linear gyenge pontja a rugalmassága. Meghatározott munkafolyamatokkal rendelkezik, és csak néhány lehetőséget kínál azok testreszabására. A Jira lehetővé teszi, hogy bármilyen munkafolyamatot beállítson. A Jira több platformot is támogat, és könnyebben skálázható, ahogy a vállalata növekszik.

Bónusz összehasonlítások:

Ismerje meg a ClickUp-ot: a legjobb Linear és Jira alternatívát

Ha a legjobbakat szeretné mindkét világból – egy olyan projektmenedzsment szoftvert, amely tiszta és intuitív, mint a Linear, ugyanakkor skálázható és testreszabható, mint a Jira –, akkor meg kell ismerkednie a ClickUp-pal. (Üdvözlünk!) 🙌

A ClickUp egy olyan projektmenedzsment alkalmazás, amely felváltja az összes többi alkalmazását. Úgy tervezték, hogy minden iparágban és minden munkafolyamatban működjön. Könnyedén beállíthat Scrum vagy Kanban táblákat a termékfejlesztő csapatának, míg a marketing, pénzügyi vagy ellátási lánc csapatai a meglévő munkafolyamatokhoz igazodó projekt táblákat hozhatnak létre.

A ClickUp segítségével könnyedén formázhatja a dokumentumokat és együttműködhet a csapattal anélkül, hogy egymás munkáját zavarnák.

Bármely eszközzel egyszerűen megtervezhet, nyomon követhet és együttműködhet bármely projekten. A ClickUp több ezer integrációval támogatja a jelenlegi munkafolyamatokat, többek között a Slack, GitHub, Google Workspace, Figma, Zendesk, Salesforce, Zapier és még sok más alkalmazást. A ClickUp számos egyedi funkciója azonban lehetővé teheti, hogy teljesen feladja ezeket az alkalmazásokat. (Helló, megtakarítás!) 💸

Tudjon meg többet arról, hogy a Jira hogyan viszonyul a ClickUp-hoz. Ha úgy dönt, hogy áttér a Jira-ról a ClickUp-ra (vagy egy másik megoldásról a ClickUp-ra), akkor ezt egyetlen kattintással megteheti. Íme néhány különbség és néhány példa arra, hogy a ClickUp hogyan segíthet a munkafolyamatok racionalizálásában:

Célok

A hasonló célokat rendezett módon tárolja és kategorizálja a ClickUp célmappáiba.

Beállíthat vállalati szintű, csapat alapú vagy egyéni célokat. Ezután alakítsa őket SMART célokká, idővonalakkal, mérföldkövekkel és eredménykártyákkal. A ClickUp Goals funkció automatikus haladáskövetést és többféle módszert kínál a csapat haladásának mérésére: feladatcélok, számcélok, pénzügyi célok, igaz-hamis célok és nyitott leírások. A célok szem előtt tartása azt jelenti, hogy senki sem veszíti szem elől a fontos dolgokat.

Nézetek

Lásd az egészet a ClickUp nézetekkel

A ClickUp több mint 15 különböző nézetet kínál, így a csapat minden tagja a saját módján szervezheti a munkáját. Az opciók között szerepelnek listák, táblák, naptárak, gondolattérképek, idővonalak, táblázatok, csevegések, dokumentumok és még sok más – mert néha egy kicsit más szemszögből nézni a dolgokat segíthet megtalálni a szükséges megoldást. A ClickUp segítségével bármikor megváltoztathatja a perspektíváját, vagy egyszerűen csak élvezheti a kilátást. 👀

Fehér táblák

A ClickUp Whiteboards funkcióval egyszerre dolgozhat a csapatával.

Javítsd csapatod kommunikációját a ClickUp Whiteboards funkciójával, amely kreatív brainstormingot, stratégiaalkotást, térképészetet és agilis munkafolyamatok kidolgozását teszi lehetővé. A felhasználók valós időben hozzáadhatnak jegyzeteket, ötleteket és szabadkézi rajzokat.

Képeket, képernyőképeket és linkeket is feltölthet, és összekapcsolhatja ötleteit azokkal a projektekkel, amelyeken aktívan dolgozik. Tudjon meg többet arról, miért a ClickUp a legjobb eszköz a projektmenedzsment csapatok számára.