Linear kontra Jira: melyik eszköz a legjobb 2025-re?

A szoftverfejlesztő csapatod minden nap egész napot azzal tölti, hogy gyönyörű termékeket fejlesszen az ügyfeleid számára, ezért megérdemelnek valamit, amit kifejezetten nekik fejlesztettek. 🎁 És nem egy újabb vállalati pulóverre gondolunk (bár azok a legpuhább ruhadarabok a szekrényünkben)!
Olyan projektmenedzsment szoftverről beszélünk, amely megkönnyíti csapata munkáját a problémák nyomon követésével, integrációkkal, automatizálással és valós idejű kommunikációs funkciókkal.
A szoftvercsapatok két legnépszerűbb választása a Linear és a Jira. (Bár természetesen nem ezek az egyetlen lehetőségek. Ismerje meg az összes lehetőséget a Monday.com és a Jira összehasonlításunkkal, a Trello projektmenedzsment áttekintésünkkel és a legjobb Jira alternatívák áttekintésével. )
Az alábbiakban egymás mellett összehasonlítjuk a Linear és a Jira szoftvereket, hogy eldönthesse, melyik a megfelelő a csapatának. Kezdjük! 🏁🏎️
Mi az a Linear?
Bár sok csapat a Linear-t feladatkezelő szoftverként használja, fő felhasználási területe a hibák nyomon követése – erre lett kifejlesztve, és ebben a legjobb. Kiválóan alkalmas azok számára, akik a Scrum folyamatot követik, és lehetővé teszi az aktív sprint, valamint a sprinttel nem kapcsolatos egyéb feladatok nyomon követését.
Ha csapata mottója „egyszerűsíts, egyszerűsíts, egyszerűsíts”, akkor a Linear lehet a megfelelő választás. Nem igényel sok beállítást, rengeteg gyorsbillentyűt kínál, és intuitív felhasználói felülettel rendelkezik, amely ideális több csapat számára. (Több Linear-felhasználótól is hallottuk, hogy a felhasználói élményt „szexinek” tartják.) 💃🕺
De ennek a vonzó egyszerűségnek az árát a testreszabási lehetőségek feláldozásával fizeted meg. A Linear egyik problémája, hogy csak néhány előre definiált mezőt kínál: négy prioritási szintet, címkéket, becsléseket és egy felelőst. És bár a Linear lehetővé teszi több projekt nyomon követését, egyes felhasználók szerint a projekt táblák hiánya miatt ez nehezebb, mint más eszközöknél.
A Linear inkább startupok vagy olyan cégek számára lehet megfelelő, amelyek programot keresnek szoftveres csapatuk számára (és kizárólag szoftveres projektjeikhez). Lehet, hogy nem a legjobb választás azoknak a cégeknek, amelyek egyetlen projektmenedzsment szoftvert szeretnének használni minden nagy teljesítményű csapatukban, a termékfejlesztéstől a pénzügyeken át a marketingig.
Nézze meg ezeket a Linear alternatívákat!
A Linear funkciói
Itt részletesen bemutatjuk a Linear funkcióit, hogy eldönthesse, megfelel-e ez a program csapata igényeinek és értékeinek.
1. A platform sebessége
A gyors betöltési idő és a valós idejű szinkronizálás az egyik olyan funkció, amely megkülönbözteti a Lineart a többi eszköztől. 🏃
A Linear egyszerűsített kialakításának köszönhetően körülbelül feleannyi idő alatt töltődik be, mint a Jira. Emellett számos beépített billentyűparancsot és automatizálási funkciót kínál, így mindenki gyorsabban és kevesebb frusztrációval dolgozhat, legyen szó új projekt beállításáról vagy új jegy felvételéről.
2. Műveletek és képességek tervezése
A Linear segítségével másodpercek alatt új feladatokat hozhat létre a problémák nyomon követésére. Emellett lehetőséget kínál több projekt szervezésére, vállalati vagy termék ütemtervek készítésére, a projektek ütemtervbe illesztésére, valamint új problémák és ötletek backlogjának létrehozására. A backlogban lévő problémákat úgy is beállíthatja, hogy azok egy bizonyos ideig tartó inaktivitás után lezáródjanak, így nem fogják el a figyelmet az elavult ötletek.
3. Haladás nyomon követése
Természetesen ez a program értesítési beérkező levelek mappát is kínál, hogy mindenki friss információkat kapjon a projektjeiről és a megemlítésekről. Több szűrőt és nézetet is beállíthat, címkéket adhat a feladatokhoz, vagy a keresési funkcióval gyorsan megtalálhatja, amit keres.
4. Együttműködés és egyértelmű prioritások a szervezet egészében
Egyszerűen szervezheti a vállalatokat olyan csapatokba, amelyek tagjai a leggyakrabban dolgoznak együtt. Ezenkívül csapat-szintű projektfrissítéseket küldhet, és megbeszéléseket tarthat a feladatokról, így nem veszíti el a következő lépések meghozatalához szükséges kontextust. 👣
5. Integrációk
A Linear több száz integrációt kínál a meglévő munkafolyamatok támogatásához és más, ezzel együttműködő platformok eléréséhez. Túl sok ahhoz, hogy felsoroljuk őket, de íme néhány a Linear által integrált leggyakrabban használt alkalmazások közül:
- Figma
- GitHub
- GitLab
- Loom
- Sentry
- Slack
- YouTube
- Zapier
- Zendesk
A Linear API-jával saját integrációkat is létrehozhat. Bár ez a platform számos alkalmazásintegrációt kínál, nem támogat annyi platformot, mint a Jira. Ez egy kizárólag webalapú SaaS program, ami nem feltétlenül a legjobb megoldás a fejlesztők számára.
Linear árak
A Linear szoftver három különböző árazási lehetőséget kínál:
- Ingyenes: A Free for Everyone Plan korlátlan számú tagot, legfeljebb 250 aktív ügyet, korlátlan archívumot, importálási és exportálási funkciókat, valamint hozzáférést biztosít minden integrációhoz és API-hoz.
- Standard: 8 dollár felhasználónként havonta. Ez a csomag mindent tartalmaz, amit az ingyenes csomag is, plusz korlátlan számú feladatot és fájlfeltöltést, vendégfiókokat, privát csapatokat és adminisztrátori eszközöket.
- Plusz: 14 USD/felhasználó/hónap. Ez az opció tartalmazza az ingyenes és a standard csomagokban szereplő összes szolgáltatást, valamint fokozott adatvédelmi és biztonsági funkciókat, Linear Insights és adatelemzési funkciókat, szolgáltatási szintű megállapodásokat és prioritásos ügyfélszolgálatot.
Mi az a Jira?
A Jira-t az Atlassian szoftvercég fejlesztette. Az Atlassian másik projektmenedzsment eszközétől, a Confluence-tól eltérően azonban a Jira projektmenedzsment funkciói szoftverprojektekre lettek tervezve. A Jira fejlettebb hibajelentési funkciókat kínál, míg a Confluence inkább tudás- és tartalomkezelő eszközként lett kialakítva.
Ha mindig is a legnépszerűbb gyerekkel akartál lógni az iskolában, akkor a Jira lehet a megfelelő választás számodra. Az Atlassian szerint a Jira az első számú szoftverfejlesztő eszköz az Agile csapatok körében. (De ki tudja, meddig fogja megtartani ezt a szuperlatívumot?)
Számos versenytárs – például a Monday.com, a Basecamp, a Trello és természetesen a Linear – próbálja elvenni a Jira koronáját. 👑
A Jira számos testreszabási lehetőséget kínál, amelyek megkönnyítik a skálázást, ha a vállalat tervei megváltoznak. Egyes felhasználók azonban úgy találják, hogy a sok lehetőség miatt a platform használata bonyolultabbá és kevésbé intuitívvá válik. Az új feladatok, projektek és irányítópultok beállítása időigényes lehet, és gyakran olyan termékmenedzsert igényel, aki rendelkezik a Jira-specifikus szakértelemmel – így talán nem a legjobb megoldás, ha kis csapattal dolgozik.
Bár a testreszabási lehetőségek megkönnyítik a Jira átalakítását a szoftverfejlesztésen és a mérnöki munkán kívüli csapatok számára, a programot mégis a fejlesztők igényeinek figyelembevételével tervezték. Ezért a fejlesztői gondolkodásmóddal nem rendelkező projektmenedzsment csapatok számára nehéz lehet a munkaterület beállítása. (Képzelje el, hogy több képzési ülésre lesz szüksége a jövőben. ) 🧑🏫
A Jira funkciói
Ha szeretne mélyebben megismerkedni a Jira szoftverrel, olvassa el teljes Jira-áttekintésünket. Ezen összehasonlítás céljából íme a Jira legfontosabb funkciói, amelyek vonzzák a csapatokat.
1. Számos sablon
A Jira beállításának nehézségeivel kapcsolatos kritikákra reagálva a program több sablont is kínál DevOps, hibakövetés, Scrum és Kanban táblákhoz. Mivel a Linear kifejezetten Scrum folyamatokhoz lett tervezve, a Jira lehet a jobb választás azoknak az Agile csapatoknak, akik a Kanban módszertant részesítik előnyben.
2. Tervezés
A Jira lehetővé teszi, hogy minden projekthez hozzáférjen az Agile táblákhoz, és automatizálja a tervezési folyamat egyes részeit. Beállíthat függőségeket is a projekten belüli feladatokhoz. Így tudni fogja, hogy ha egy lépés nem fejeződött be, akkor nem léphet tovább a függő lépésre. A szoftvert magasabb szintű tervezéshez is felhasználhatja, hogy kezelje az ütemterveket, és megmutassa, hogy az egyes projektek hol illeszkednek az ütemtervbe. 🗺️
3. Együttműködési eszközök
Csapatának tagjai értesítéseket kapnak feladataikról és megemlítéseikről, és Ön könnyedén elküldheti a kódot, valamint mindenkit tájékoztathat a projekt telepítési állapotáról. Ezen felül megbeszéléseket is folytathat a feladatokról, így mindenki, aki megnézi a feladatot, megérti annak teljes kontextusát.
4. Testreszabási funkciók
A Jira-t a testreszabhatóság különbözteti meg más eszközöktől. Bár a csapat tagjainak időbe telhet, amíg megtanulják ezeket a funkciókat teljes mértékben kihasználni, Önnek lehetősége lesz csapat vagy vállalat szinten kezelni a projekteket. Ezenkívül a munkafolyamatot bármilyen munkastílushoz testreszabhatja, a Scrumtól a Kanbanig, attól függően, hogy az adott héten milyen stílusban szeretné a projektet kezelni.
5. Integrációk
A Jira több száz alkalmazással is integrálható. A Jira alkalmazásintegrációs könyvtárában még több lehetőség található, mint a Linearéban, de a Lineartól eltérően a Jira nem kínál API-t, amely lehetővé tenné saját integrációk beállítását.
Íme néhány népszerű Jira-integráció, amelyet a legjobban teljesítő csapatok használnak:
- Figma
- GitHub
- GitLab
- Salesforce
- Slack
- Zapier
- Zendesk
- Zoom
A Jira több platformot támogat, mint a Linear, Windows, Mac, Linux, iPhone és Android alkalmazásokkal, valamint webalapú SaaS felülettel.
A Jira árai
A Linearchoz hasonlóan a Jira is kínál ingyenes csomagot és egyéb árazási csomagokat bármilyen méretű vállalatok számára.
- Ingyenes: Ez a csomag legfeljebb 10 felhasználót, korlátlan számú projekt táblát, backlogot és ütemtervet, jelentéseket és adatelemzéseket, 2 GB tárhelyet és közösségi támogatást tartalmaz.
- Standard: 7,75 USD/felhasználó/hónap. A ingyenes csomagban szereplő összes szolgáltatást megkapja, plusz akár 35 000 felhasználót, hozzárendelt felhasználói szerepköröket és jogosultságokat, auditnaplókat, 250 GB adattároló kapacitást és üzleti órákban elérhető ügyfélszolgálatot.
- Premium: 15,25 USD/felhasználó/hónap. Ez a csomag a ingyenes és a standard csomagban szereplő összes szolgáltatást tartalmazza, valamint fejlett ütemterveket, sandbox és release trackeket, projektarchívumot, szolgáltatási szintű megállapodásokat, korlátlan adattárolást és 24/7 ügyfélszolgálatot.
- Enterprise: Ennek a csomagnak az árát közvetlenül az Atlassiannal kell megtárgyalni. A free, standard és premium csomagokban szereplő összes szolgáltatáson túlmenően korlátlan számú webhelyet támogat. Ezen felül központosított biztonsági kódokat, felhasználói előfizetéseket és 24/7 ügyfélszolgálatot biztosít.
A Linear és a Jira csatája: melyik szoftver nyer?
A Linear és a Jira egyaránt kifejezetten szoftverfejlesztő csapatok számára tervezett termékmenedzsment eszközök, és sok hasonló megoldást kínálnak: Scrum folyamatmenedzsment, hibajelentések nyomon követése, backlogok, ütemtervek, együttműködési funkciók és számos integráció. De ki hirdethetjük győztesnek a Linear és a Jira küzdelmében?
Íme a közvetlen összehasonlítás. 🏆
Sebesség
Győztes: Linear
Bár a Linear és a Jira egyaránt olyan automatizálási funkciókat kínál, amelyekkel felgyorsíthatja az általános munkafolyamatot, a Linear betöltési ideje közel kétszer olyan gyors, mint a Jiraé (bár a Jira sem lassú, mivel a különbség csak másodpercekben mérhető). ⏱️ Ráadásul a Linear számos gyorsbillentyűvel rendelkezik, amelyekkel gyorsabbá teheti a munkafolyamatokat.
Felhasználói élmény
Győztes: Linear
A Linear egyszerűsített felhasználói felülettel és intuitív kialakítással rendelkezik, így könnyebb beállítani és használni. Az elején valószínűleg nem lesz szükség sok képzésre a Linear használatának elsajátításához.
Rugalmasság
Győztes: Jira
A Linear gyenge pontja a rugalmassága. Meghatározott munkafolyamatokkal rendelkezik, és csak néhány lehetőséget kínál azok testreszabására. A Jira lehetővé teszi, hogy bármilyen munkafolyamatot beállítson. A Jira több platformot is támogat, és könnyebben skálázható, ahogy a vállalata növekszik.
Bónusz összehasonlítások:
Ismerje meg a ClickUp-ot: a legjobb Linear és Jira alternatívát
Ha a legjobbakat szeretné mindkét világból – egy olyan projektmenedzsment szoftvert, amely tiszta és intuitív, mint a Linear, ugyanakkor skálázható és testreszabható, mint a Jira –, akkor meg kell ismerkednie a ClickUp-pal. (Üdvözlünk!) 🙌
A ClickUp egy olyan projektmenedzsment alkalmazás, amely felváltja az összes többi alkalmazását. Úgy tervezték, hogy minden iparágban és minden munkafolyamatban működjön. Könnyedén beállíthat Scrum vagy Kanban táblákat a termékfejlesztő csapatának, míg a marketing, pénzügyi vagy ellátási lánc csapatai a meglévő munkafolyamatokhoz igazodó projekt táblákat hozhatnak létre.
Bármely eszközzel egyszerűen megtervezhet, nyomon követhet és együttműködhet bármely projekten. A ClickUp több ezer integrációval támogatja a jelenlegi munkafolyamatokat, többek között a Slack, GitHub, Google Workspace, Figma, Zendesk, Salesforce, Zapier és még sok más alkalmazást. A ClickUp számos egyedi funkciója azonban lehetővé teheti, hogy teljesen feladja ezeket az alkalmazásokat. (Helló, megtakarítás!) 💸
Tudjon meg többet arról, hogy a Jira hogyan viszonyul a ClickUp-hoz. Ha úgy dönt, hogy áttér a Jira-ról a ClickUp-ra (vagy egy másik megoldásról a ClickUp-ra), akkor ezt egyetlen kattintással megteheti. Íme néhány különbség és néhány példa arra, hogy a ClickUp hogyan segíthet a munkafolyamatok racionalizálásában:
Célok
Beállíthat vállalati szintű, csapat alapú vagy egyéni célokat. Ezután alakítsa őket SMART célokká, idővonalakkal, mérföldkövekkel és eredménykártyákkal. A ClickUp Goals funkció automatikus haladáskövetést és többféle módszert kínál a csapat haladásának mérésére: feladatcélok, számcélok, pénzügyi célok, igaz-hamis célok és nyitott leírások. A célok szem előtt tartása azt jelenti, hogy senki sem veszíti szem elől a fontos dolgokat.
Nézetek
A ClickUp több mint 15 különböző nézetet kínál, így a csapat minden tagja a saját módján szervezheti a munkáját. Az opciók között szerepelnek listák, táblák, naptárak, gondolattérképek, idővonalak, táblázatok, csevegések, dokumentumok és még sok más – mert néha egy kicsit más szemszögből nézni a dolgokat segíthet megtalálni a szükséges megoldást. A ClickUp segítségével bármikor megváltoztathatja a perspektíváját, vagy egyszerűen csak élvezheti a kilátást. 👀
Fehér táblák
Javítsd csapatod kommunikációját a ClickUp Whiteboards funkciójával, amely kreatív brainstormingot, stratégiaalkotást, térképészetet és agilis munkafolyamatok kidolgozását teszi lehetővé. A felhasználók valós időben hozzáadhatnak jegyzeteket, ötleteket és szabadkézi rajzokat.
Képeket, képernyőképeket és linkeket is feltölthet, és összekapcsolhatja ötleteit azokkal a projektekkel, amelyeken aktívan dolgozik. Tudjon meg többet arról, miért a ClickUp a legjobb eszköz a projektmenedzsment csapatok számára.