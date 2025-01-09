Milyen előnyök teszik a ClickUp-ot egyedülállóvá?

Tucatnyi alkalmazás között ugrál, csak hogy végigcsinálja a munkanapját? Itt egy projektmenedzsment eszköz, ott egy csevegőplatform, a dokumentumok különböző felhőalapú tárolószolgáltatások között szétszórva, és bármelyik pillanatban több mint 25 böngésző lap nyitva?

Az átlagos tudásmunkás naponta közel 1200-szor vált különböző alkalmazások között. Ez a folyamatos kontextusváltás a szervezeteknek évente akár 9%-át is kiteszi az alkalmazottak termelékeny munkaidejének.

Ez a zsonglőrködés nem csak az idejét emészti fel. Elveszi a koncentrációját, kreativitását és képességét, hogy kiváló munkát végezzen.

De ez a megoldás nem csak egy újabb projektmenedzsment eszköz. Szüksége van egy egységes platformra – egy helyre, ahol minden megtalálható, ami a munkavégzéshez szükséges: feladatkezelés, valós idejű csapatkommunikáció, dokumentumok közös szerkesztése, sőt, AI-alapú munkafolyamat-automatizálás is.

Olyan, mint egy „mindenre kiterjedő alkalmazás a munkához”. Olyan, mint a ClickUp.

A ClickUp közvetlenül foglalkozik ezzel a kihívással azáltal, hogy az egész munkafolyamatot egyetlen, összehangolt platformra hozza. Ebben a blogbejegyzésben megmutatjuk, mi teszi a ClickUp-ot egyedülállóvá, és miért fontos ez a csapat teljesítménye szempontjából.

🎯 A ClickUp előnyei 60 másodpercben A ClickUp ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI-alapú technológiával, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

A ClickUp Chat az AI-alapú automatizálás segítségével közvetlenül összekapcsolja a beszélgetéseket a feladatokkal, így minden munkája kontextusban marad.

A ClickUp Brain a ClickUp natív mesterséges intelligenciája, amely nem csak automatizál, hanem tanul is. A csapat szokásai alapján javaslatokat tesz, megkönnyíti a munka nyomon követését, és még a munkaterület tudásbázisát felhasználva kérdésekre is válaszol.

Minden csapat másképp dolgozik. Mi ezt megértjük. A ClickUpban testreszabhatja a nézeteket, a munkafolyamatokat és az automatizálási szabályokat, hogy azok illeszkedjenek a folyamataihoz, függetlenül attól, hogy agilis sprintet irányít vagy marketingkampányokat koordinál.

A ClickUp a Fortune 500 vállalatok igényeinek kielégítésére készült, de rugalmas és gyorsan változó, ami tökéletessé teszi startupok és egyéni vállalkozók számára is.

Az iparágban elsőként bevezetett funkciókkal, mint például az AI-alapú csevegés és a dinamikus táblák, amelyek támogatják az AI-alapú képalkotást és a kontextusfüggő feladatkezelést, a ClickUp úgy lett kialakítva, hogy Önnel együtt növekedjen és alkalmazkodjon.

Azoknak a csapatoknak, akiknek elegük van a egymástól független eszközökből, és okosabb munkamódszert keresnek, a ClickUp alapvetően más megközelítést kínál a projektmenedzsmenthez és a csapatmunka együttműködéséhez.

Fedezze fel, hogyan csökkenti a ClickUp a „munkával kapcsolatos munkát”, hogy Ön az eredményeket elősegítő feladatokra koncentrálhasson.

A ClickUp-ot egyedivé tevő funkciók

Ismeri azt az érzést, amikor rátalál egy eszközre, amely pontosan megérti, hogyan dolgozik?

Ez a ClickUp. Íme egy rövid összefoglaló a 12 csodálatos előnyről, amelyek olyan egyedivé teszik:

1. Értelmes projektmenedzsment

Gondoljon egy tipikus munkanapjára. Több projektet is egyszerre kell kezelnie, mindegyiknek megvan a maga ütemterve, függőségei és érdekelt felei. A hagyományos projektmenedzsment eszközök gyakran arra kényszerítik Önt, hogy a munkafolyamatát azok merev struktúrájához igazítsa. A ClickUp ezt a forgatókönyvet felforgatja.

A ClickUp feladatkezelési funkciói lehetővé teszik, hogy feladatokat rendeljen hozzá és a legfontosabb dolgokkal foglalkozzon az egyéni prioritási szintek és az intelligens rendezési opciók segítségével.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!

Szeretné reggeli megbeszélésén Gantt-diagramként megjeleníteni projektjét, fejlesztői csapatának standup-megbeszéléséhez Kanban-táblára váltani, majd a források tervezéséhez naptárnézetet megnyitni?

Mindezt (és még többet!) megtehet a ClickUp több mint 15 egyéni nézetével.

Kövesse nyomon a feladatok előrehaladását a kívánt módon a számos rendelkezésre álló ClickUp nézet egyikén keresztül.

Még jobb, hogy az egész csapata egyszerre használhatja ugyanazon projekt különböző nézetét, mindenki a számára legmegfelelőbb módon dolgozhat, ami javítja a termelékenységet.

📌 Íme egy valós példa: egyik vállalati ügyfelünk, a Finastra, a legnagyobb tisztán pénzügyi szolgáltatásokra specializálódott szoftvercég, a központosított GTM-tervek hiánya miatt küzdött a kampányok következetlen megvalósításával. A fragmentált struktúra megnehezítette a felső vezetés számára, hogy áttekintést kapjon arról, hogy milyen GTM-tevékenységek folynak egy adott pillanatban, és melyik üzleti egységnél. Képzelje el, hogy 200 diás marketingtervünk van, amelyek elkészítésük pillanatában már elavultak. A fragmentált struktúra megnehezítette a felső vezetés számára, hogy áttekintést kapjon arról, hogy milyen GTM-tevékenységek folynak egy adott pillanatban, és melyik üzleti egységnél. Képzelje el, hogy 200 diás marketingtervünk van, amelyek elkészítésük pillanatában már elavultak. A ClickUp-ra való áttérés után 30%-kal nőtt az együttműködés hatékonysága és 40%-kal a teljes GTM-hatékonyság, egyszerűen azért, mert a regionális csapatok ugyanazokkal az adatokkal dolgozhattak a számukra legkényelmesebb nézetben. Megmutathatjuk, mi történt marketing kezdeményezéseinkkel regionális vagy kampány nézetben. Ez magában foglalja annak megtekintését, hogy milyen típusú tevékenységeket végzünk, és melyik csatorna szakaszhoz rendeltük őket. Így a felső vezetés könnyen tájékozódhat a projekt állásáról. Megmutathatjuk, mi történt marketing kezdeményezéseinkkel regionális vagy kampány nézetben. Ez magában foglalja annak megtekintését, hogy milyen típusú tevékenységeket végzünk, és melyik csatorna szakaszhoz rendeltük őket. Így a felső vezetés könnyen tájékozódhat a projekt állásáról.

2. Együttműködés, amely mindenkit naprakészen tart

A tudásmunkások 83%-a elsősorban e-mailre és csevegésre támaszkodik a csapatkommunikációban, ami miatt a fontos információk szétaprózódnak a különálló csatornákon, és korlátozzák a hatékony együttműködést.

Emlékszik még, amikor végtelen e-mail szálakat vagy csevegőüzeneteket kellett átnéznie, hogy megtalálja azt az egy fontos projektrészletet? Azok az idők már elmúltak.

A ClickUp Chat segítségével a beszélgetései nem csak a munkája mellett zajlanak, hanem annak szerves részét képezik.

Képzelje el a következő helyzetet: Ön egy új funkciót vitat meg a csapatával a csevegőben. Valaki egy fontos követelményt említ. Ahelyett, hogy reménykedne abban, hogy valaki később emlékszik majd a feladat létrehozására, ezt megteheti – manuálisan vagy automatikusan, AI segítségével – közvetlenül a beszélgetésből.

De ez még nem minden. Ezek a feladatok megőrzik kapcsolatukat az eredeti beszélgetéssel, így soha nem veszíti el azt a értékes kontextust.

Indítson el egy gyors audio-video SyncUp-ot közvetlenül a csevegőablakból, ha egy komplex téma személyes megbeszélést igényel.

Használja a ClickUp natív AI-jét a hosszú beszélgetések összefoglalásához és az automatikus frissítéshez.

Az AI segítségével azonnal megtalálhatja az egyes beszélgetésekhez kapcsolódó feladatokat és dokumentumokat.

Hozzon létre és osszon meg a ClickUp-ban olyan táblákat , amelyek kapcsolódnak a feladatokhoz és dokumentumokhoz, és akár AI-képeket is generálhat, amelyek tökéletesen alkalmasak brainstorming üléseken.

Saját képeket hozhat létre a ClickUp Whiteboards AI-jével.

Nincs többé váltás az alkalmazások között, és nem vesznek el fontos információk. Az egész munkafolyamat, az alkalmi csevegésektől a hivatalos projekttervezésig, egy helyen található, ami egyszerűsíti az aszinkron munkát.

A Vida Health, egy virtuális egészségügyi vállalat, a ClickUp integrált együttműködési funkcióit használta, hogy 50%-kal növelje marketingtevékenységeinek termelékenységét. Azt is jelentették, hogy hetente egy órát spóroltak az információk és a kontextus keresésével, és hetente nyolc órát nyertek vissza a megbeszélésekből az összes érdekelt fél számára.

Így rengeteg értékes időt fordíthat produktív munkára a digitális házimunkák helyett.

3. Mesterséges intelligencia, amely valóban megkönnyíti a munkáját

Beszéljünk az AI-ről. Nem a divatos szlengről, hanem a praktikus, mindennapi használatról, ami miatt elgondolkodik azon, hogy hogyan tudott eddig nélküle dolgozni.

A ClickUp Brain ™ olyan, mintha egy hiperhatékony csapattagod lenne, aki soha nem alszik, nem tart kávészünetet, és valahogy emlékszik mindenre, ami valaha történt a munkaterületeden.

De mi van a ChatGPT-vel, Claude-dal és Gemini-vel, kérdezheti? Mind ugyanolyanok, igaz? Nos, nem igazán.

A ClickUp mesterséges intelligencia megközelítése a következőképpen különbözik a többitől: ahelyett, hogy a mesterséges intelligenciát külön eszközként kezelnénk, beépítettük a már meglévő munkamódszereidbe.

Képzelje el, hogy egy reggeli megbeszélésen van, és a csapatával a negyedéves célokat vitatják meg. Amint meghatározza a teendőket, és ClickUp feladatok létrehozásával megszervezi és nyomon követi azokat, a Brain automatikusan tökéletesen formázott alfeladatokat hozhat létre a feladatnevekből.

A ClickUp Brain segítségével azonnal alfeladatokat hozhat létre a feladataiból.

Mi van azokkal a pillanatokkal, amikor valami konkrétat kell megtalálnia egy három hónappal ezelőtti megbeszélésből? A Brain nem csak azt emlékszik, hogy mit mondtak, hanem megérti a kontextust is.

Kérdezze meg: „Mit döntöttünk a második negyedévi marketing költségvetésről?”, és a rendszer a releváns csevegésekből, projektdokumentumokból és feladatokból merít információkat, hogy átfogó választ adjon Önnek.

💡Profi tipp: A csapatok idejének több mint 60%-át kontextus, információk és teendők keresésével töltik. A Brain segítségével könnyedén megtakaríthat 2-3 órát hetente, mivel gyorsan megtalálhatja és összefoglalhatja a korábbi döntéseket.

A legutóbbi tevékenységek és a befejezett feladatok alapján automatikusan generál AI StandUpokat.

Használja a ClickUp Brain AI StandUps funkcióját azonnali projektösszefoglalókhoz, hogy az igazán fontos munkára koncentrálhasson.

Elemezi a projekt adatait, hogy előre jelezze a lehetséges késedelmeket, és javaslatokat tegyen a kockázatok csökkentésére.

Használhatja mindenféle tartalom létrehozásához – a gyors e-mail válaszoktól a teljes értékű, hiteles blogbejegyzésekig.

Próbálja ki a ClickUp Brain-t

Ha valaki a csevegésben olyan kérdést tesz fel, amelyre már korábban választ adtak, a Brain azonnal megadja a választ, ezzel időt takarítva meg a csapatának.

Olvassa el még: Hogyan használhatja az AI-t a termelékenység növelésére?

4. Minden egy helyen (nem, tényleg minden)

Valószínűleg már hallottál az „all-in-one platform” szlogenről. De a ClickUp konvergenciához való hozzáállása alapvetően más: nem csak különböző eszközöket kapcsolunk össze, hanem újragondoljuk, hogyan kellene ezeknek együtt működniük.

Vegyük példának Sarah-t, egy technológiai startup termékmenedzserét, aki a napját a ClickUp Chatben kezdi, ahol a csapattal megbeszéli a funkciók prioritásait. Beszélgetésük közben közvetlenül a csevegőablakból megnyit egy új ClickUp Doc dokumentumot, hogy megfogalmazza a követelményeket. A ClickUp Brain segít neki abban, hogy a korábbi megbeszélésekből és a meglévő feladatokból kivonja a releváns információkat.

Amikor véglegesítik a követelményeket, egyetlen kattintással átalakítja a legfontosabb pontokat feladatokká, amelyek megőrzik kapcsolatukat mind az eredeti csevegéssel, mind a dokumentummal.

A fejlesztőknek így nem kell több platformon keresgélniük, amikor egy adott követelmény hátteréről érdeklődnek. Minden összekapcsolódik: a kezdeti megbeszélés, a követelmények dokumentuma, a feladat részletei és az azt követő beszélgetések.

A legtöbb beállításban legalább négy különböző eszközre lenne szükséged ennek a munkafolyamatnak a végrehajtásához. A ClickUp-ban ez egy folyékony munkafolyamat, ahol minden elem természetesen átfolyik a következőbe.

Az egyik ügyfelünk, a RevPartners, érdekes adatokat osztott meg velünk: miután teljes mértékben átvették a ClickUp konvergencia-megközelítését, 50%-kal csökkentették szoftver-előfizetési költségeiket. Fél áron három eszköz erejét kapták meg egy platformon. De az igazi érték nem csak a költségmegtakarításban rejlett – csapataik a következőket jelentették: 64%-kal gyorsabb szolgáltatásnyújtás a ClickUp sablonokkal

A projekttervezési idő 83%-os csökkenése (30 percről 5 percre)

36%-kal hatékonyabb állapotmegbeszélések

5. Személyre szabható munkafolyamatok, amelyek alkalmazkodnak az Ön stílusához

Érezte már valaha, hogy a projektmenedzsment eszközével küzd, ahelyett, hogy az Ön számára dolgozna? Ez egy gyakori frusztráció, amelyet a ClickUp testreszabható munkafolyamatokkal oldottunk meg.

A ClickUp egyéni mezői nem kényszerítik Önt előre meghatározott keretek közé a projektek kezelése során, hanem lehetővé teszik olyan munkafolyamatok kialakítását, amelyek tükrözik csapata működését.

Használja a ClickUp egyéni mezőit az adatok hatékony kategorizálásához és szűréséhez.

Ezek segítségével rögzítheti és megjelenítheti a ClickUp-ban minden feladathoz szükséges pontos adatokat, legyen szó határidőkről, költségvetésekről, projektfázisokról vagy ügyfélpreferenciákról. Az egyéni legördülő menük, jelölőnégyzetek, dátummezők, számok vagy akár haladási sávok segítségével biztosítják, hogy minden feladat rendelkezzen a csapatának a továbblépéshez szükséges kontextussal.

A ClickUp egyedi feladatállapotai ezt tovább támogatják. Például egy tervezőcsapatnak szüksége lehet olyan állapotokra, mint „Tervezés alatt”, „Felülvizsgálat alatt” és „Kész a fejlesztésre”, míg egy tartalomcsapatnak „Vázlat”, „Szerkesztés” és „Ütemezés” állapotokra.

A ClickUp segítségével egyedi munkafolyamatokat hozhat létre minden csapat, projekt vagy akár egyedi feladatlista számára. Ami ezt igazán hatékonnyá teszi, az a feltételes munkafolyamatok létrehozásának képessége, amelyekkel automatizálhatja az ismétlődő feladatokat.

Hozzon létre „ha-akkor” automatizálási sorozatokat a ClickUp-ban az ismétlődő projektfeladatok automatizálása érdekében.

Például beállíthatja a ClickUp automatizálásokat, ahol:

Amikor egy feladat állapota „Kész a felülvizsgálatra” állapotra változik, automatikusan a minőségbiztosítási csapatodhoz kerül hozzárendelésre.

Ha egy feladat több mint 5 napig „Folyamatban” állapotban van, akkor a rendszer értesítést küld a projektmenedzsereknek.

Amikor valaki hozzáadja az „Sürgős” prioritási címkét, az egy értesítést hoz létre a kijelölt csevegőcsatornán.

6. Valós idejű jelentések, amelyek elmesélik az adatok mögötti történetet

Felejtse el a statikus jelentéseket, amelyek már a létrehozásuk pillanatában elavultak. Kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp valós idejű jelentéseivel. A munka előrehaladásával frissülő irányítópultok segítségével élőben követheti nyomon projektjeit.

Tegyük fel, hogy egy termék bevezetését irányítja. A ClickUp irányítópultjai egyszerre a következőket jeleníthetik meg:

Sprint előrehaladás különböző csapatok között

Erőforrás-elosztás és kapacitás

Költségvetés-nyomon követés a felhasznált és a fennmaradó órákkal

Idővonal és Gantt-diagram nézetek a ClickUp-ban a mérföldkövek teljesítési arányaival

A feladat késedelmeken vagy akadályokon alapuló kockázati mutatók

Különböző mérési kártyák és diagramok segítségével bármelyik mutatóra rákattinthat, hogy megtekintse az alapul szolgáló adatokat.

Ha például azt veszi észre, hogy csapata teljesítménye csökken, akkor a vonaldiagramra kattintva pontosan megnézheti, mely feladatok tartanak tovább a becsültnél, és miért. Ez segít jobban kezelni az erőforrásokat.

🧠 Érdekes tény: A ClickUp felhasználója, a Stanley Security arról számolt be, hogy a ClickUp-ra való áttérés óta 50%-kal csökkent a jelentések elkészítésével és megosztásával töltött idő. A ClickUp-ban a számok nem csak összeadódnak, hanem sorba állnak, hogy egy történetet meséljenek!

7. Időkövetés, ami számít (több, mint órákon túl)

Úgy gondolja, hogy az időkövetés fontos ahhoz, hogy megtudja, mennyi időt vesz igénybe egy feladat? Gondolkodjon újra! Arról is szó van, hogy megértsük, hogyan tölti az idejét a csapata, hogy jobb döntéseket hozhassunk.

A ClickUp natív projektidő-követése pontosan ebben segít.

A ClickUp Project Time Tracking segítségével bárhonnan nyomon követheti az egyes feladatokhoz kapcsolódó időt.

De ez csak a kezdet. Íme, mi teszi különlegessé:

Kezdje el nyomon követni az időt közvetlenül bármely feladatból (asztali számítógépen és mobilon)

A feladatok címkéi és az egyéni mezők alapján automatikusan kategorizálja az időbejegyzéseket.

Használja a beépített Pomodoro időzítőt a koncentrált munkavégzéshez.

Kövesse nyomon a számlázható és nem számlázható órákat egyedi díjszabásokkal.

🔑 Milyen hatással van ez az időkövetési jelentés a valós életben? Lehet, hogy egyszerűen azért nő a számlázható óráinak száma, mert pontosabban rögzíti az összes ügyfélmunkát. Emellett a projektbecslései is javulhatnak, ha hozzáférhet a hasonló feladatok korábbi időadataihoz.

Több lehetőséget is megvizsgáltunk, és úgy éreztük, hogy összességében a ClickUp nyújtja a megfelelő kombinációt a teljesítmény és a rugalmasság terén. Meg kellett oldanunk az időkövetés kérdését is, hogy külső vállalkozók időnaplóit további külső alkalmazások és szolgáltatások nélkül tudjuk nyomon követni és mérni. A ClickUp natív időkövetése zökkenőmentesen működik mobil, tablet és asztali számítógépeken egyaránt.

8. Sablonok, amelyek a bevált gyakorlatokat szabványokká alakítják

Ki ne szeretné a gyorsbillentyűket? Ha van okosabb, gyorsabb módszer a munkavégzésre, a ClickUp megtalálja.

Ezért szeretik a felhasználók a projektmenedzsment sablonjainkat!

A ClickUp sablonjai nem egyszerű, sablonos minták, hanem dinamikus tervrajzok, amelyek a csapat legjobb gyakorlatait tükrözik.

Akár új ügyfélprojektet állít össze, termékbevezetést tervez, több beszállítót kezel vagy marketingkampányt szervez, a sablonok segítenek fenntartani a következetességet, miközben értékes beállítási időt takarítanak meg.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp sablonváltozóit, hogy a sablonok még hatékonyabbak legyenek. Amikor sablonból új projektet hoz létre, a bevitt adatok alapján automatikusan kitöltheti az egyéni mezőket, a dátumokat és a megbízottakat.

Az egyik ügyfelünk arról számolt be, hogy ezzel a funkcióval az új projektek beállítási idejét órákról percekre csökkentette. Hallgassa meg az alábbi történetet!

9. Mobilalkalmazás és integrációk: A teljes munkaterület a zsebében

A munkája nem áll meg, amikor elhagyja az íróasztalát, és a termelékenysége sem csökkenhet. A ClickUp mobilalkalmazásával a következőket teheti:

Feladatok létrehozása és frissítése teljes formázási lehetőségekkel

Kövesse nyomon az időt egyetlen érintéssel

Használja azonnali üzenetküldést a ClickUp Chat segítségével a gyors frissítések megosztásához.

Hozzáférés az összes dokumentumához és fájljához offline állapotban

Beszéljünk egy teljes funkcionalitású munkaterületről, amely elfér a zsebében!

Mi teszi még hatékonyabbá? A ClickUp mély, kétirányú integrációi, amelyek jobb együttműködést biztosítanak a meglévő eszközei között. Gondoljon rá úgy, mint egy intelligencia réteg hozzáadására a technológiai eszközeihez, ahelyett, hogy egyszerűen csak egy újabb kapcsolódási pontot hozna létre.

➡️ Vegyük például a Zoom integrációt. Amellett, hogy lehetővé teszi a Zoom-értekezletek elindítását és belépést közvetlenül a ClickUp Tasks alkalmazásból, biztosítja azt is, hogy a felvételek és a leiratok automatikusan csatolva legyenek a vonatkozó feladathoz, így az összes kontextus egy helyen marad.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!

És ez csak egy alkalmazás. Képzelje el, mennyivel produktívabb lehet a ClickUp több mint 1000 integrációjával, többek között:

Fejlesztőeszközök: GitHub, GitLab, Bitbucket

Tervezőeszközök: Figma, Adobe Creative Cloud

Kommunikációs alkalmazások: Slack, Microsoft Teams

Fájlkezelő alkalmazások: Google Drive, Dropbox, OneDrive

Naptárszinkronizálás: Google Naptár, Outlook

És még sok más a Zapier segítségével.

10. ClickUp Egyetem: Növekedj 1%-kal minden nap

👀 Tudta? A ClickUp-nak 10 alapértéke van. Az egyik ezek közül az, hogy minden nap 1%-kal növekedjünk!

Egy új eszköz megtanulása megterhelő lehet, ezért hoztuk létre a ClickUp University-t – egy átfogó tanulási platformot, amely Önnel együtt fejlődik. A hagyományos súgókkal ellentétben a ClickUp University alkalmazkodik az Ön szerepéhez és tapasztalati szintjéhez, és személyre szabott tanulási útvonalakat kínál, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek.

A ClickUp University segítségével:

Végezze el a saját tempójában a szerepkörspecifikus tanfolyamokat, hogy a ClickUp-ot a lehető legjobban alkalmazkodni tudja a munkafolyamatához.

Szerezzen tanúsítványokat, amelyek bizonyítják platformismereteit!

Vegyen részt élő képzéseken a ClickUp szakértőivel

Ha gyorsabb bevezetési arányt szeretne elérni és kevesebb támogatási jegyet szeretne jelenteni platformunk használatával, most már tudja, hogyan teheti meg!

A ClickUp University ingyenes, könnyen érthető, és végigvezeti Önt mindazon, amire szüksége lehet a szoftver használatához vagy a csapata számára egy tér kialakításához.

11. Megfizethetőség és skálázhatóság: Vállalati teljesítmény startup áron

Hisszük, hogy a hatékony eszközök nem csak a nagyvállalatok számára elérhetők. A ClickUp árazási modellje azon az elven alapul, hogy csak azért kell fizetnie, amit használ, és rugalmasan bővítheti a szolgáltatást, ahogyan az igényei növekednek.

Például a Free Forever csomagunk sok kis csapat számára elegendő elsődleges projektmenedzsment eszközként. Ahogy növekszik, a többszintű árazásunk biztosítja, hogy ne kelljen fizetnie a nem szükséges funkciókért, miközben mindenhez hozzáférhet, amire szüksége van.

👀 Tudta? A ClickUp Brain olcsóbb (és kontextusfüggőbb) mint a ChatGPT. Bármelyik fizetős ClickUp-csomaghoz hozzáadhatja, mindössze 7 dollárért tagonként havonta!

12. Gondoskodó ügyfélszolgálat

Unod már, hogy olyan ügyfélszolgálati munkatársakkal kell beszélned, akik nem értik a valós kihívásaidat?

Amikor segítségért fordul a ClickUp-hoz, olyan termékszakértőkkel lép kapcsolatba, akik valóban a legjobbak a szakmájukban. Természetesen mesterei a platformnak, de emellett megvan az a képességük is, hogy nem adják fel, amíg a problémája meg nem oldódik.

Hiszünk a kemény munkában (ez is az egyik alapértékünk!), de tudjuk, hogy néha platformunk nem pontosan úgy működik, ahogyan szeretné.

Támogatási csapatunk több csatornán keresztül a nap 24 órájában, a hét minden napján rendelkezésre áll:

Élő csevegés

Videohívások komplex hibaelhárításhoz

Részletes e-mailes támogatás képernyőfelvételekkel

A tapasztalt felhasználók által moderált közösségi fórumok

Elsőbbségi támogatás vállalati ügyfelek számára

Támogatásunk egyedülálló, mert az ügyfelek sikerét filozófiának tekintjük, nem csupán egy részlegnek.

A lényeg? Figyelemelterelő tényezők, szétszórt eszközök, merev munkafolyamatok – bármi is legyen a termelékenységét gátló tényező, a ClickUp hatékony funkciói megoldást kínálnak.

Hogyan alakítják át különböző csapatok munkájukat a ClickUp segítségével

Megértjük. Mi vagyunk a ClickUp, és a ClickUp-ról beszélünk. Szinte halljuk, ahogy a szemeket forgatják. Ezért hagyjuk, hogy ügyfeleink beszéljenek helyettünk. 🤩

Íme a legjobb ügyfélsikertörténeteink azokról a csapatokról, amelyek a ClickUp segítségével alakították át munkafolyamataikat.

Technológiai csapatok: az indulástól a bővítésig

A szoftverfejlesztő csapatok egyedülálló kihívásokkal szembesülnek a komplex projektek koordinálásában, miközben meg kell őrizniük a rugalmasságot.

⚠️ Sam Pavitt, a Gatekeeper termékfejlesztési vezetője karrierje fordulópontjához érkezett, amikor olyan skálázható architektúrát kellett létrehoznia, amely megoldja csapata modern projektmenedzsment problémáit.

🔁 Miután korábban különböző pozíciókban támogatta a Jira-t, Sam elhatározta, hogy a Gatekeeper-nél is megismétli annak sikerét. Hamar rájött azonban, hogy a vezérigazgató erősen ellenzi a Jira-t annak korlátozó jellege, rugalmatlan munkafolyamatai és a nem technikai csapatok számára jellemző bonyolultsága miatt. Ez arra késztette, hogy felfedezze a ClickUp-ot, egy platformot, amelyet a vállalatnál már több csapat is használ.

🏆 A ClickUp használatának mindössze két éve alatt a Gatekeeper termékmenedzsment és fejlesztő csapatai virágzásnak indultak . 50%-kal csökkentették az adminisztrációs szűk keresztmetszeteket és racionalizálták a munkafolyamatokat anélkül, hogy külön adminisztrátorra lett volna szükségük. A ClickUp rugalmassága lehetővé tette számukra, hogy zökkenőmentesen alkalmazkodjanak a szoftverfejlesztési életciklus (SDLC) folyamataikhoz.

Sam három fő előnyt emelt ki, amelyek miatt a ClickUp kiváló választás volt a csapata számára: Az egyedi címkézési funkcióknak köszönhetően a termék tulajdonosok könnyedén kezelhetik a sprinteket és a hátralékokat SQL-szerű lekérdezések nélkül, javítva ezzel a különböző csapatok közötti együttműködést. A Jira-val ellentétben, ahol egyetlen rendszergazda gyakran gátolja a termelékenységet, a ClickUp minden csapattag számára lehetővé teszi a konfigurációk és a munkafolyamatok független kezelését. A ClickUp merev struktúrák hiánya lehetővé tette a Gatekeeper számára, hogy szabadon testre szabja SDLC-folyamatait, kiküszöbölve a Jira korlátozó állapotátmeneteivel kapcsolatos frusztrációkat.

A ClickUp bevezetésével a Gatekeeper javította a projektek átláthatóságát és elősegítette az együttműködés kultúráját a műszaki és nem műszaki csapatok között.

Marketingcsapatok: komplex kampányok szervezése

A marketingcsapatok több kampányt, határidőt és teljesítést kezelnek különböző csatornákon.

⚠️ A Shopmonkey, egy felhőalapú autójavító műhely menedzsment platform, komoly kihívásokkal szembesült a marketing jóváhagyások terén. A növekvő csapat és a minden irányból beérkező kérések – Notion, Google Docs, Slack – miatt nehéz volt nyomon követni a projekteket és azt, hogy ki mit csinál.

🔁 Rachel Gilstrap, a marketing projektmenedzser megjegyezte, hogy ez a káosz információk elvesztéséhez és a jóváhagyások késedelméhez vezetett. A probléma megoldása érdekében Rachel kezdeményezte a ClickUp bevezetését. Megszerezte a szükséges képesítést, és a platformot a csapata igényeihez igazította.

🏆 Az eredmények lenyűgözőek voltak: 50%-kal csökkent a felülvizsgálati és jóváhagyási idő, és 33%-kal csökkent a tervezési kérések teljesítéséhez szükséges idő.

Most, a ClickUp egyszerűsített folyamataival, automatizált munkafolyamataival és testreszabható nézetével a Shopmonkey nemcsak szervezettebb, hanem hatékonyabb is lett – mindössze öt hónap alatt több mint 230 feladatot teljesített! Ez magában foglal 404 új hirdetést, 46 új e-mail kampányt és kilenc eseményt. Emellett három különböző terméket is piacra dobtak kevesebb mint három hónap alatt.

Olvassa el még: Hogyan használja a ClickUp marketingcsapata a ClickUp-ot?

Vállalati csapatok: Fájdalommentes növekedés

A nagyvállalatok gyakran nehezen tudják fenntartani a folyamatok átláthatóságát és konzisztenciáját.

⚠️ A VMware, a többfelhős szolgáltatások egyik nagy szereplője, komoly kihívásokkal szembesült, amikor megpróbálta racionalizálni működését. Több mint 10 000 alkalmazottal a projektkérések mindenfelé érkeztek – e-mailben, Slacken és megbeszéléseken keresztül. Ez a szétszórt megközelítés megnehezítette a csapatok számára, hogy egy hullámhosszon maradjanak, és lassította a jelentéstételt és a célok nyomon követését.

🔁 Ezen problémák megoldása érdekében a VMware úgy döntött, hogy partnerségre lép a ClickUp-pal. Teresa Sothcott, a Projektmenedzsment Iroda vezetője elmagyarázta, hogy egy egyetlen platformra volt szükségük, hogy mindent hatékonyan tudjanak kezelni.

🏆 A ClickUp segítségével hihetetlenül, nyolcszorosára javult a projektek felvétele és prioritásainak meghatározása. Az automatizálás segített csökkenteni a leterheltséget, így a csapatok az igazán fontos dolgokra koncentrálhattak. Most, hogy minden munkájuk egy helyen található, a VMware világos képet kap a projektekről, és gyors, megalapozott döntéseket hozhat.

A csapat imádja, hogy egyetlen eszközünk van. Most már nyugodtak vagyunk, mert tudjuk, hogy a megfelelő információkkal rendelkezünk.

Mindezeknek a példáknak van egy közös vonása: a ClickUp alkalmazkodóképessége lehetővé teszi minden típusú és méretű csapat számára, hogy egyedi igényeiknek megfelelő munkafolyamatokat építsenek ki , miközben megőrzik az egységes munkaközpont előnyeit. Akár kétfős marketing startup, akár globális technológiai vállalkozásról van szó, a ClickUp skálázhatósága biztosítja, hogy munkaterülete Önnel együtt növekedhessen és fejlődhessen.

Funkció ClickUp Asana Monday. com Notion Jira Feladatkezelés Fejlett automatizálás, ismétlődő feladatok, függőségek és egyéni állapotok. Jó, de az ismétlődő feladatok és függőségek magasabb szintű csomagokat igényelnek. Erős feladatkezelés, de a függőségek és az automatizálások kissé nehézkesnek tűnhetnek. Korlátozott a strukturált feladatfolyamatok terén. Erős a szabad formájú szervezésben. Kiválóan alkalmas problémák nyomon követésére, de kevésbé intuitív az általános feladatkezeléshez. Megtekintések Lista, tábla, Gantt, naptár, gondolattérképek, táblázat, munkaterhelés, doboz, tevékenység, minden, dokumentumok, űrlapok, táblák, térkép, űrlapok és idővonal nézetek. Csak lista, tábla, naptár, idővonal és Gantt-nézetek (prémium) esetén elérhető. Lista, tábla, idővonal, naptár és Gantt-nézetek. Adatbázis-stílusú nézetek: táblázat, Kanban és naptár. Nincs Gantt. Scrum és Kanban táblák, valamint Backlog és Sprint nézetek. Testreszabhatóság Teljesen testreszabható: állapotok, mezők, munkafolyamatok és sablonok. Némi testreszabási lehetőség, de prémium csomagok nélkül korlátozott. Jó testreszabási lehetőségek a táblák és a munkafolyamatok számára. Magasan testreszabható adatbázisok, de hiányzik a feladatmunkafolyamatok struktúrája. Egyedi munkafolyamatok és mezők a problémákhoz. A legjobb technológiai csapatok számára. Együttműködés Beépített csevegés, feladat közbeni megjegyzések, szálakba rendezett beszélgetések, fájlmegosztás. Feladat közbeni megjegyzések, de nincs valós idejű csevegés. Megjegyzések és frissítések, de nincs valós idejű csevegés. Megjegyzések oldalakon/adatbázisokban; nincs csevegés. Megjegyzések a feladatokhoz/problémákhoz. Nincs csevegés. Automatizálás Beépített, hatékony sablonok, testreszabható triggerek. Csak a magasabb szintű csomagokban, kevesebb sablonnal. Beépített automatizálás vizuális munkafolyamatokkal. Nincs automatizálás a feladatokhoz; korlátozott adatbázis-képletek. Fejlett automatizálás a fejlesztési munkafolyamatokhoz. Integrációk Több mint 1000 integráció, beleértve a Slacket, a Google Drive-ot és a Zoomot. Több mint 100 integráció, beleértve a Slacket és a Google Drive-ot. Több mint 50 integráció, kiváló CRM- és marketingeszközökhöz. Alapvető integrációk; további lehetőségekért API-kra támaszkodik. Erős fejlesztési eszközök, mint a Bitbucket és a GitHub. Jelentések és elemzések Fejlett irányítópultok, munkaterhelés, időkövetés és célkövetés a projekt előrehaladásához. Alapvető jelentések az ingyenes csomagban, fejlett jelentések a prémium csomagban. Erős jelentéskészítési funkciók, de az alacsonyabb szinteken hiányoznak a fejlett elemzési funkciók. Korlátozott elemzési lehetőségek; leginkább tartalomhoz kapcsolódó nyomon követéshez alkalmas. Fejlett jelentéskészítés agilis mutatókhoz, például sebesség- és burndown-diagramokhoz. Időkövetés Beépített. Beépített. Beépített. Nincs natív időkövetés. Beépített Sablonok Előre elkészített és testreszabható sablonok feladatokhoz, dokumentumokhoz, munkafolyamatokhoz. A feladat sablonok csak a prémium csomagokban érhetők el. Jó sablonválaszték, de kevesebb funkció és felhasználási lehetőség, mint a ClickUp esetében. Nincsenek strukturált sablonok; a felhasználók saját maguk hoznak létre sablonokat. Minimális sablonok szoftvercsapatok számára. Hierarchia és szervezés Átfogó: terek, mappák, listák, feladatok, alfeladatok. Csak projektek és feladatok; az alfeladatok száma korlátozott. Táblák és csoportok; nincs mély hierarchia. Rugalmas, de hiányoznak a strukturált feladatrétegek. Projektek, problémák és alfeladatok. Legalkalmasabb technikai hierarchiákhoz. Tudásbázis Dokumentumkezelő eszköz linkekkel, valós idejű szerkesztéssel és feladatbeágyazással. Nincs beépített tudásbázis. Nincs beépített tudásbázis. Kiválóan alkalmas tudásmenedzsmentre. Minimális beépített támogatás a dokumentumokhoz. Mobilalkalmazás Teljes körű funkcionalitás offline hozzáféréssel és robusztus funkciókkal. Szilárd, de a funkciók korlátozottabbak, mint a desktop verzióban. Erős mobilalkalmazás testreszabható értesítésekkel. Korlátozott funkcionalitás; leginkább jegyzetek készítésére alkalmas. Alapvető mobilalkalmazás a problémák megtekintéséhez és szerkesztéséhez. Könnyű használat Intuitív felhasználói felület drag-and-drop funkciókkal és bevezető útmutatókkal. Tiszta felhasználói felület, de a fejlett funkciók elsajátítása időt igényel. Könnyű bevezetés, de nagyobb csapatok számára zavaros felület. Egyszerű, de hiányzik belőle a feladatkezelés mélysége Fejlesztőknek szabott komplex felhasználói felület. Agilis projektmenedzsment Beépített funkciók, mint például a Sprints, az Agile Dashboards és a Burndown Charts. Nincs natív támogatás; manuális beállítás szükséges. Korlátozott Agile támogatás. Minimális agilis eszközök. A legjobb agilis támogatás. Árak Az ingyenes csomag szinte az összes funkciót tartalmazza; a fizetős csomagok megfizethető áron skálázhatók. Az ingyenes csomag nem tartalmazza a fejlett funkciókat; a prémium csomagok drágábbak. Kis csapatok számára drága; korlátozott ingyenes csomag. Ingyenes és megfizethető csomagok, de hiányoznak a fejlett PM funkciók. A fizetős csomagok drágák; nagyobb csapatok számára készültek.

Hagyja hátra a munkával kapcsolatos teendőket – végezzen el több feladatot a ClickUp segítségével

Ezt a beszélgetést a szétkapcsolt munka kihívásainak megvitatásával kezdtük.

A tudásmunkások körülbelül 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntéseket veszít el a szétszórt dokumentáció miatt, és csak 8% használ projektmenedzsment eszközöket a teendők nyomon követésére.

De az általunk bemutatott funkciók és példák alapján egy dolog világossá válik: van egy jobb módszer a munkavégzésre.

A tartalom létrehozásához és nyomon követéséhez SharePoint, Excel és Word dokumentumokat használtunk, ami megnehezítette a láthatóságot és a pontosság fenntartását. A ClickUp megoldotta ezeket a problémákat.

A ClickUp nem csak egy újabb projektmenedzsment szoftver, amelyet hozzáadhat a technológiai eszközeihez. Lehetőséget kínál arra, hogy alapjaiban gondolja át, hogyan működik együtt, kommunikál és végzi el a munkáját a csapata. Akár komplex termékbevezetéseket irányít, marketingkampányokat koordinál, vagy vállalati szintű kezdeményezéseket vezet, a ClickUp alkalmazkodik az Ön igényeihez, miközben megőrzi a munkát értelmesvé tévő kontextust.

A legjobb rész? Nem kell csak a szavunkat elhinni. A ClickUp örökre ingyenes csomagja hozzáférést biztosít egy teljes funkcionalitású munkaterülethez, ahol első kézből tapasztalhatja meg, hogy az AI-alapú csevegés, az egyedi munkafolyamatok és a valós idejű együttműködés hogyan teheti produktívabbá.

A munka jövője arról szól, hogy mindent – a feladatait, a beszélgetéseit, a dokumentumait és a csapatát – egy intelligens platformon egyesítsen. A ClickUp vezeti ezt az átalakulást a projektcsapatok számára, és mi meghívjuk Önt, hogy legyen ennek a része.

A kérdés nem az, hogy szüksége van-e egy jobb munkamódszerre. Hanem az, hogy még meddig engedheti meg magának, hogy a régi módszerrel dolgozzon.

Kezdje el még ma a ClickUp használatát, és tapasztalja meg, milyen is az igazi munkahelyi konvergencia.