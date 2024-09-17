A csevegés nem működik. Mi megjavítjuk.

Az idők változtak. A munkamódszereink azonban nem – és itt az ideje, hogy ez is megváltozzon.

Amikor a Slack 2014-ben elindult, forradalmat indított el. A szétszórt csapatok gyorsabban tudtak együttműködni, a beszélgetések virágoztak, és legalábbis a termelékenység érzékelése az egekbe szökött.

De egy évtizeddel később mindannyian tudjuk, hogy magas árat fizetünk a Slack és hasonló platformok által bevezetett kommunikációs stílusért.

A munkamenedzsment terén elért fejlődés ellenére a csevegőalkalmazások továbbra is elszigeteltek, és nincsenek összekapcsolva azokkal az eszközökkel, amelyeket az együttműködéshez, a menedzsmenthez és az alkotáshoz használunk. Bár a Microsoft Teams rendelkezik „lapokkal”, ezek a lapok valójában különállóak – csak felületesen vannak összekapcsolva.

Folyamatosan zajjal vagyunk körülvéve – ablakok között váltunk, eltereljük a figyelmünket, és megpróbálunk szervezettek maradni a végtelen pingek között. Lehetetlen koncentrálni és irreális mindent rendben tartani, amikor kénytelenek vagyunk váltani az alkalmazások között, egy helyen csevegni és egy másikban a munkát kezelni.

A ClickUpnál mindig is úgy gondoltuk, hogy a megoldás egyszerű: beszélgetéseinknek és munkánknak ugyanazon a platformon kell zajlania. Ez páratlan termelékenységet, átláthatóságot és fókuszt eredményez.

Ezért is vagyunk annyira izgatottak, hogy bemutathatjuk a ClickUp Chat alkalmazást.

A ClickUp Chat lehetővé teszi, hogy a munkával kapcsolatos beszélgetéseket közvetlenül a feladatok, projektek és erőforrások mellett folytassa, natívan integrálva a munkafolyamatába.

Nem csak egy újabb csevegőalkalmazást hoztunk létre – teljesen újradefiniáltuk a csapatok együttműködésének módját, és egy olyan csúcstechnológiás kommunikációs eszközt fejlesztettünk, amely a következő évtized munkáját fogja meghatározni.