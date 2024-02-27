A 16 legjobb ClickUp integráció

Emlékszik még arra az időre, nem is olyan régen, amikor csak néhány munkaszerszám közül lehetett választani?

Ugorjunk előre a mai napra... százával állnak rendelkezésre a lehetőségek, és mégis úgy érezheti, hogy még mindig nem találta meg „az igazit”. ☝️👀

Lépjen be a ClickUpba, és találja meg végre a tökéletes partnert!

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment eszköz, amelynek célja a termelékenység növelése és a több alkalmazás használatából adódó frusztráció és hatékonyságcsökkenés csökkentése.

Tisztában vagyunk azzal, hogy az egész napos alkalmazások közötti váltogatás nem feltétlenül a legproduktívabb módja a munkanapok eltöltésének, ezért kidolgoztunk egy tökéletes megoldást, amely lehetővé teszi minden típusú csapat számára, hogy testreszabja munkafolyamatát és összes munkáját egy helyen összegyűjtse.

De mi megértjük. Ahogy egy vállalat növekszik, úgy nőnek a szoftvermegoldások iránti igényei is.

Jó, hogy a ClickUp hatékony integrációs képességekkel rendelkezik! ⚡️

Ebben a cikkben a 16 legjobb alkalmazásra szűkítettük a választékot, amelyek segítségével rengeteg időt takaríthat meg, szervezheti munkafolyamatát, bővítheti vállalkozását, és újra örömöt csempészhet munkanapjaiba. 😌

A szoftverintegráció előnyei

Bár a ClickUp önmagában is elég hatékony ahhoz, hogy helyettesítse a többi általad használt munkaeszközt, más alkalmazásokkal való integrálásával egy helyen racionalizálhatod a munkafolyamatodat.

A ClickUp valójában több mint 1000 eszközhöz csatlakoztatható, teljesen ingyen! 🤯

A ClickUp más alkalmazásokkal való integrálása a következőket segítheti:

🟢 Könnyítse meg az információk cseréjét a különböző rendszerek között

🟢 Csökkentse a több, egymástól független rendszerbe történő kézi adatbevitel során elkövetett hibák számát.

🟢 Javítsa vállalkozása átláthatóságát azáltal, hogy az összes adatbázist egyetlen rendszerbe egyesíti.

🟢 Időt takaríthat meg azzal, hogy a feladatokat egyetlen felületen végzi el, ahelyett, hogy különböző rendszerek között kellene váltogatnia.

A legjobb ClickUp integrációk

Függetlenül attól, hogy melyik csapatban dolgozik, vagy milyen projekten vagy feladaton dolgozik, az integrációk segítségével egyszerűsítheti munkafolyamatát és a lehető legtöbbet hozhatja ki a ClickUp-ból. 🚀

Slack

A Slack egy üzenetküldő és munkahelyi kommunikációs eszköz, amely összehozza az embereket, hogy egységes csapatként dolgozzanak.

Ezzel az alkalmazással könnyedén helyettesítheti az e-maileket, szöveges üzeneteket és azonnali üzeneteket, és több csatornát hozhat létre, hogy különböző beszélgetéseket vagy csoportokat különálló terekben szervezzen.

Ez azt jelenti, hogy kevesebb időt kell több kommunikációs eszköz között ugrálva töltenie, és nem veszíti el a beszélgetések szálát az e-mail fiókjában!

Vigye ezt a hatékony és felhasználóbarát kommunikációs eszközt a következő szintre, és integrálja a ClickUp-pal, hogy többet tehessen, mint csak csevegni a csapattársaival. Amikor összekapcsolja a Slacket a ClickUp-pal, olyan műveleteket indíthat el, amelyek tízszeresére növelhetik termelékenységét és hatékonyságát!

Integrálja a Slacket a ClickUp-pal, hogy elvégezze a következő műveleteket:

Állapot, megbízottak, prioritások, címkék, határidők módosítása

Testreszabhatja , hogy melyik feladatértesítéseket küldje el a Slacknek.

Feladat áthelyezése

Slack üzeneteit alakítsa ClickUp megjegyzésekké

Slack üzeneteit alakítsa ClickUp feladatokká

Adjon hozzá Slack üzeneteket a jegyzetfüzetéhez

És még sok más!

⭐️ Profi tipp: Használja a Slash parancsokat, hogy gyorsan használhassa az elérhető gyorsbillentyűket a feladat részleteinek hatékony módosításához, a formázási opciókhoz való kattintás nélküli hozzáféréshez, fájlok csatolásához vagy beágyazásához és még sok máshoz! Hozzon létre feladatokat a Slackben a „/clickup new” parancs segítségével.

➡️ Csatlakoztassa a Slacket a ClickUp-hoz

Új feladat létrehozása a Slackben a ClickUp Slash parancsainak használatával

Hubspot

A Hubspot a CRM területén globális vezető szerepet tölt be, és világszerte elengedhetetlen részévé vált az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő csapatoknak és vállalatoknak.

Ez az átfogó ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) platform különböző eszközöket kínál a vállalatoknak marketing-, értékesítési és ügyfélszolgálati tevékenységeik racionalizálásához.

Használja ki a marketing, értékesítés, szolgáltatás, CMS és műveletek központjait, amelyek segítenek vonzani, lekötni, elégedetté tenni és növelni üzleti tevékenységét.

Mit kap pontosan, ha a Hubspot és a ClickUp erejét egyesíti?

A Hubspot ClickUp integrációval a csapatok a következőkre férhetnek hozzá:

Kétirányú szinkronizálás: Tartsa szinkronban az adatokat a két platform között, hogy a legfrissebb információk mindkét rendszerben elérhetők legyenek, anélkül, hogy manuálisan kellene bevinni őket.

Zökkenőmentes automatizálás: Az egyik platformról a másikra történő munkafolyamatok elindításának lehetőségével automatizálhatók az ügyfélút során végzett tevékenységek, beleértve a több csapatot érintőket is.

Több mint 20 különböző módszert használhat a ClickUp és a HubSpot közötti munka automatizálására, így a projektek gyorsabban haladnak, és az információk hamarabb eljutnak azokhoz a csapatokhoz, amelyeknek a legnagyobb szükségük van rájuk.

Csatlakoztassa még ma a ClickUp-ot a Hubspot-hoz, hogy gyorsítsa projektjei megvalósítását, automatizálja ügyfelei vásárlási folyamatát, és biztosítsa csapata számára a legjobb munkavégzéshez és eredmények eléréséhez szükséges átláthatóságot.

Készítsen

A Make egy automatizálási platform, amely lehetővé teszi, hogy perceken belül vizualizálja, megtervezze és automatizálja munkáját.

Az „internet ragasztójaként” ismert eszköz lehetővé teszi, hogy többet végezzen el azáltal, hogy összekapcsolja munkaeszközeit és automatizálja a komplex folyamatokat a drag-and-drop felületével – ehhez nincs szükség technikai ismeretekre!

Ha integrálja a Make-et a ClickUp-pal, búcsút inthet a monoton, manuális munkának, és üdvözölheti a termelékenység és a munkahatékonyság teljesen új szintjét! 👋 😄

Több mint 1000 munkaeszközt, például a Slacket, a Githubot, a Gmailt, a Trellót és még sok mást könnyedén integrálhat a ClickUp munkaterületébe, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatokat és racionalizálja a munkafolyamatokat.

Csak annyit kell tennie, hogy beállítja egyedi forgatókönyveit triggerekkel, amelyek elindítanak egy eseményt az egyik alkalmazásában, és akciókkal, amelyek befejezik a munkafolyamatot. Ennyi!

Integrálja az Integromatot a ClickUp-pal, és élvezze a következő előnyöket:

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, és hetente több órát takarítson meg!

Javítsa adatainak szervezését és kezelését

Növelje alkalmazottai hatékonyságát

Gyorsítsa fel a feladatok elvégzését

Csökkentse a hibákat, a dupla bejegyzéseket és a figyelmen kívül hagyott elemeket.

És még sok más!

⭐️ Profi tipp: Szerezzen előnyt több száz ingyenes automatizálási sablonnal a ClickUp és más alkalmazásokhoz, és tanulja meg, hogyan automatizálhatja a vállalati munkafolyamatokat itt.

➡️ Csatlakoztassa az Integromatot a ClickUp-hoz

ClickUp triggerek beállítása az Integromatban

Gmail

A Gmail egy intuitív, biztonságos és hatékony e-mail alkalmazás, amelyet világszerte milliárdok használnak személyes és üzleti kommunikációra. Segít Önnek kapcsolatban maradni, szervezettnek és produktívnak lenni, mivel bármikor, bármilyen eszközről hozzáférhet az alkalmazáshoz.

Oké, akkor beszéljünk az integrációról. 😎

Egyszerűsítse kommunikációját, növelje termelékenységét, és soha többé ne felejtse el válaszolni azáltal, hogy beépíti a ClickUp-ot a Gmail munkafolyamatába. Egyszerűen telepítse a ClickUp Chrome kiterjesztést, és használja a Zapier automatizálási alkalmazást, hogy a ClickUp és a Gmail könnyedén átadhassa az információkat, és szinkronizálhassa a két platformon végzett műveleteket.

Ez az integráció lehetővé teszi Önnek, hogy:

Készítsen ClickUp-feladatokat e-mailekből

Csatoljon e-mail válaszokat a feladatokhoz

Tartsa a feladatokat egy helyen

Jelölje meg a fontos teendőket, hogy automatikusan új feladatokat hozzon létre (csak üzleti Gmail-fiókok esetén).

És még sok más!

⭐️ Profi tipp: Csatlakoztassa Gmail-fiókját a ClickUp-hoz, hogy a ClickUp ClickApp e-mail funkcióval e-maileket küldhessen és fogadjon egy feladat szálon belül.

➡️ Csatlakoztassa a Gmailt a ClickUp-hoz

E-mail a ClickUp ClickApp funkcióban

Zoom

A Zoom egy videokonferencia-platform, amely lehetővé teszi, hogy virtuálisan rendezzen és vegyen részt találkozókon más Zoom-fiók tulajdonosokkal a világ minden tájáról.

Az elmúlt évben a Zoom az egyik legnépszerűbb és legszélesebb körben használt videokonferencia-eszközzé vált személyes és üzleti célokra, és örökre megváltoztatta a munkamegbeszélések lebonyolításának módját, különösen azok számára, akik távoli munkavégzéssel foglalkoznak.

Integrálható a ClickUp-pal? Hát persze, hogy igen!

Ha integrálja a Zoomot a ClickUp-pal, akkor a következőket teheti:

Indítson Zoom-értekezletet a feladatokon belül a Zoom-értekezlet gomb segítségével.

Csatlakozzon egy értekezlethez egy link segítségével, amely automatikusan megjelenik a kommentekben minden résztvevő számára.

A rögzített találkozó befejezése után megtekintheti a felvétel linkjeit a feladatok között.

⭐️ Profi tipp: Használja a /zoom Slash parancsot a Zoom alkalmazás villámgyors megnyitásához. ⚡️

➡️ Csatlakoztassa a Zoomot a ClickUp-hoz

Zoom-értekezletek indítása és csatlakozás hozzájuk egy ClickUp-feladatból

Harvest időkövetés

A Harvest egy felhőalapú időkövető és költségkezelő alkalmazás, amely lehetővé teszi a projektek valós adatok alapján történő tervezését és becslését, a csapat kapacitásának és munkafolyamatának kezelését, valamint a nyomon követhető adatokon keresztül a zökkenőmentes számlázást. Ez az időkövető eszköz jelentések, munkaidő-nyilvántartások és számlázás funkciókat kínál, valamint támogatja az alkalmazásokkal való integrációt.

A Harvest időkövetés három fő előnye:

Strukturált adatgyűjtés

Egyszerű és kényelmes időkövetés

Engedélyek ellenőrzése

Az integrációk tekintetében a Harvest megkönnyíti a kedvenc eszközeidhez való csatlakozást, beleértve a ClickUp-ot is!

Ideje beszélnünk a Harvest és a ClickUp integrációjáról: ⏰

A Harvest és a ClickUp összekapcsolása csak néhány másodpercet vesz igénybe.

A csatlakozás után kapcsolja be az időkövetést, hogy kezelje a projektekre fordított időt, és automatikusan szinkronizálja az időt a ClickUp feladataival.

A Harvest + ClickUp integrációval kezelheti az idejét, nyomon követheti a feladatokra fordított időt, és mindig pontosan tudni fogja, hova megy az ideje.

➡️ Csatlakoztassa a Harvest Time Tracking alkalmazást a ClickUp-hoz

A Harvest időzítő elindítása egy feladatban a ClickUp-ban

Unito

Az Unito egy kódolás nélküli integrációs megoldás, amely lehetővé teszi a munkafolyamatok eszközök közötti felépítését és testreszabását. A szabadúszóktól a nagyvállalati csapatokig mindenki számára biztosítja a koordinációt az eszközök közötti részletes, kétirányú, élő feladat- és projektszinkronizálás révén.

Az Unito alapvetően egy munkafolyamat-kezelő megoldás, amely több eszközzel integrálható, mély kétirányú szinkronizálást tesz lehetővé, és kiváló eszköz a valódi együttműködés megvalósításához. Nemcsak csökkenti és eltávolítja a munkaeszközök közötti akadályokat, hanem hatékonyabb eszközökké is alakítja őket.

Tegyük fel, hogy szeretnéd növelni a teljesítményedet a ClickUp integrációjával.

Jó hír: ez teljesen lehetséges. 😉

Az Unito kétirányú ClickUp integrációja segít mély kapcsolatokat létrehozni a ClickUp és más munkaeszközei között. A legjobb az egészben, hogy mivel az Unito folyamatai kétirányúak és valós időben szinkronizálódnak, biztos lehet benne, hogy az eszközök közötti információk mindig naprakészek lesznek!

Az Unito ClickUp integrációjával a következőket teheti:

Csatlakoztassa a ClickUp-ot az Unito teljes integrációs portfóliójához

Kövesse nyomon az ügyfelekkel való interakciókat egy helyen

Határozza meg, hogy milyen információk szinkronizálódnak és hogyan

Feladatok, listák, projektek, határidők, állapotok és egyebek élő kétirányú szinkronizálása

Testreszabhatja a mezőképet, a szűrőket és további beállításokat az információáramlás szabályozásához.

➡️ Csatlakoztassa az Unito-t a ClickUp-hoz

Az Unito kétirányú ClickUp integrációja

Google Naptár

A Google által fejlesztett Google Naptár egy időgazdálkodási és ütemezési naptárszolgáltatás, amelyet világszerte több mint 500 millió ember használ, és 41 különböző nyelven érhető el.

Akár személyes, akár üzleti célokra használja, az alkalmazás intuitív és felhasználóbarát felületének köszönhetően valószínűleg könnyen kezelhetőnek fogja találni. Könnyedén hozzáadhat, módosíthat és megoszthat eseményeket, sőt meghívókat is küldhet barátainak, családtagjainak és kollégáinak.

Mivel a Google Naptár csapatok számára lett kifejlesztve, a naptárak másokkal való megosztása és több, a csapatok által közösen használható naptár létrehozása soha nem volt ilyen egyszerű. Szinkronizálási képességei mellett a Google Naptár integrálható más munkaeszközökkel, például a ClickUp-pal, hogy segítsen egyszerűsíteni és kezelni a zsúfolt naptárát!

Készen áll arra, hogy növelje termelékenységét és kézben tartsa a napjait?

Mi is így gondoltuk! 😊

Íme, mit tehet Önért a Google Naptár és a ClickUp összekapcsolása:

Kétirányú szinkronizálás a ClickUp és a naptár között

Szinkronizálja ClickUp feladatait a Google Naptárral a ClickUp Naptár nézetével.

Azonnali áttekintés a napi, heti vagy havi feladatlistáról

Végezzen módosításokat a ClickUp feladataiban, és kapjon automatikus frissítéseket a Google Naptárában, hogy azok tükrözzék a végrehajtott változtatásokat.

Csatlakoztasson több ClickUp munkaterületet egy Google Naptárhoz

➡️ Szinkronizálja Google Naptárát a ClickUp-pal 📆 💕

A Google Naptárból szinkronizált események megtekintése a ClickUp Naptár nézetében

Dropbox

A Dropbox egy felhőalapú tárolási szolgáltatás, amely lehetővé teszi fájlok online tárolását és megosztását.

A világszerte több mint 400 millió felhasználó által használt Dropbox egy népszerű és megbízható online fájltároló, fájlszinkronizáló és fájltároló alkalmazás. A fotóktól és videóktól a fontos dokumentumokig a Dropbox segít megőrizni fájljainak biztonságát.

Ez az alkalmazás elősegíti a zökkenőmentes csapatmunkát, mert lehetővé teszi a fájlok megosztásra alkalmas linkjeinek létrehozását, megjegyzések hozzáadását a fájlokhoz, és könnyen elérhető több eszközről, például számítógépekről és okostelefonokról.

Mi történik, ha egy intelligens felhőalapú tárolóeszköz találkozik egy all-in-one feladatkezelő alkalmazással?

A Dropbox számos alkalmazással támogatja az integrációt, többek között a ClickUp-pal is. A két alkalmazás integrálásával könnyebbé válik mindkét fiók kezelése ugyanazon a fiókon, emellett további fontos előnyökkel jár a feladatkezelés terén.

A Dropbox és a ClickUp összekapcsolásával a következőket érheti el:

Csatoljon Dropbox-fájlokat a ClickUp-feladatokhoz

Növelje termelékenységét a szűk keresztmetszetek csökkentésével, kezelje feladatait és projektjeit egy helyen.

Javítsa a csapatok közötti együttműködést azzal, hogy lehetővé teszi számukra, hogy helytől függetlenül egyszerre dolgozzanak a projektekben.

Gondoskodjon arról, hogy mindkét alkalmazásban tárolt adatok biztonságban maradjanak.

➡️ Csatlakoztassa a Dropboxot a ClickUp-hoz

Dropbox-fájlok feltöltése és csatolása egy ClickUp-feladatban

Loom

A Loom egy képernyőfelvevő eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy rögzítsék a képernyőjüket, webkamerájukat és mikrofonjukat. A rögzített videóüzeneteket könnyedén megoszthatja egy személy, csoport vagy csapat számára nyilvános vagy privát linkkel, így üzenete gyorsabban eljut a címzetthez, mintha hosszú e-mailt kellene írnia a magyarázattal és a részletekkel.

Ezen a videofelvételi platformon új alkalmazottakat vehet fel, problémákat oldhat meg, felülvizsgálhat és visszajelzést adhat, frissítéseket oszthat meg és még sok minden mást tehet!

A világszerte több millió felhasználó által megbízott Loom továbbra is átalakítja a csapatok kommunikációjának és együttműködésének módját a munkahelyen. Nincs többé aggódás az időzóna-különbségek miatt, és nem kell újra és újra elmagyarázni a részleteket!

Ha már a munkáról beszélünk, nézzük meg, mit tehet Önért a Loom és a ClickUp integrációja:

Hozzáférés a Loomhoz és videó rögzítése egy feladat keretében a ClickUpban

Videó rögzítése vízjel nélkül

Illessze be a Loom képernyőfelvétel linkjét egy feladat leírásába vagy egy új megjegyzésbe, hogy beágyazhassa a videót közvetlenül a ClickUp-ba.

➡️ Csatlakoztassa a Loomot a ClickUp-hoz

Képernyőfelvétel és prezentáció a Loomban

Bugsnag

A Bugsnag egy hatékony, hibák figyelésére, jelentésére és megoldására szolgáló szoftver, amelyet webes, szerveres és mobil alkalmazásokhoz terveztek.

Ez egy kiterjedt alkalmazás hibák észlelésére és a szoftverfejlesztő csapatok számára a hibák gyorsabb azonosításához és megoldásához szükséges diagnosztikai adatok és eszközök biztosítására. A Bugsnag megkönnyíti a felhasználók számára a hibákról szóló értesítések valós idejű fogadását, a hibák eredetének megtalálását, a hibák prioritásainak meghatározását és replikálását, valamint a lehetséges megoldások elemzését pontos monitorozás segítségével.

Használja a Bugsnagot, hogy alkalmazásai hibamentesek legyenek, és csatlakoztassa a ClickUp-hoz, hogy az összes hibakezelést egy helyen tarthassa!

A ClickUp natív automatizálása támogatja a Bugsnaghoz hasonló külső alkalmazásokkal való munkafolyamatokat. A Bugsnag automatizált integrációja lehetővé teszi a hibák figyelemmel kísérését és a ClickUp-on belüli intézkedések meghozatalát, így időt takaríthat meg, és csapatait a munka technikai részére koncentrálhatja.

Nézze meg, mit tehet, ha beállítja a Bugsnagot a ClickUp-ban:

Automatizálja munkafolyamatát triggerekkel és műveletekkel, hogy könnyedén figyelemmel kísérhesse és megoldhassa a hibákat.

Testreszabhatja, hogy az információk hol és hogyan jelennek meg a ClickUp-ban, ha a Bugsnag triggerből származó adatait leképezi, és összekapcsolja azokat a ClickUp egy mezőjével.

Dinamikus adatleképezés új feladatokon belül

➡️ Állítson be egy Bugsnag automatizálást a ClickUp-ban

Automatizált munkafolyamat beállítása a Bugsnagban

Zendesk

A Zendesk egy felhőalapú ügyfélszolgálati platform és értékesítési CRM, amelynek célja az ügyféljegyek megoldása és az ügyfélkapcsolatok javítása.

Ez a hatékony és rugalmas ügyfélszolgálati eszköz lehetővé teszi, hogy telefonon, csevegésen, e-mailen, közösségi médián és más csatornákon keresztül lépjen kapcsolatba az ügyfelekkel. A Zendesk olyan funkciókat kínál, amelyek segítenek a különböző csatornákon keresztül történő ügyfélkommunikáció kezelésében, az ügyfélszolgálat automatizálásában, automatikus válaszok, tudásbázisok létrehozásában és még sok másban, hogy egyszerűsítse az ügyfélkommunikációt.

Emellett testreszabható eszközöket is kínál testreszabható ügyfélszolgálati portálok és élő csevegés létrehozásához, valamint több száz más alkalmazással integrálható, beleértve a ClickUp-ot is!

Nézze meg, mit tehet a Zendesk segítségével a ClickUp-ban:

Gyorsan alakítsa át a jegyeket feladatokká

Adjon hozzá jegyinformációkat a feladatokhoz, állítsa be a felelősöket és a határidőket egy helyen.

Kerülje el a feladatok közötti váltogatást azzal, hogy több ClickUp-feladatot csatolhat egy Zendesk-jegyhez, így könnyen ellenőrizheti a feladatok állapotát és azonosítóját.

Tekintse meg a linkeket a ClickUp és a Zendesk alkalmazásokban valós idejű állapotfrissítésekkel.

➡️ Csatlakoztassa a Zendesk-et a ClickUp-hoz

Zendesk jegy átalakítása ClickUp feladattá

GitHub

A GitHub egy felhőalapú kódtároló platform, amely elősegíti a fejlesztők közötti együttműködést és kommunikációt. Ez az együttműködési eszköz lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy megosszák ötleteiket, módszereiket, és könnyedén kezeljék a nyílt forráskódú programozási projekteket.

Ez az egyik legnépszerűbb platform a Git-repozitóriumok számára, amelyek virtuális tárolóhelyek a projektek számára, és a programozók kedvelt webhelyei. A fejlesztők könnyedén letölthetik a szoftver új verzióját, módosíthatják és kiegészíthetik azt, majd feltölthetik az új verziót, hogy a közösség többi programozója is dolgozhasson rajta.

A Github kiválóan alkalmas forkolásra, pull requestekre, közösségi hálózatokra, elágazásokra és változásnaplók vezetésére.

Szeretné egyszerűsíteni és hatékonyabbá tenni belső folyamatait?

Integrálja a ClickUp-pal.

Így használhatja ki a GitHub és a ClickUp integráció előnyeit:

Használja a Githubot anélkül, hogy elhagyná a ClickUp alkalmazást

Automatikusan kövesse nyomon a commitokat, az egyesítéseket és a pull requesteket – mindezt a feladataktivitási feedeken belül.

A feladathoz kapcsolódó összes Github-tevékenységet közvetlenül a ClickUp-ban tekintheti meg.

Kapjon ClickUp értesítéseket, amikor új GitHub tevékenységi elemek kerülnek hozzáadásra a feladatokhoz.

Automatikusan (vagy manuálisan) csatolja a GitHub tevékenységeket a ClickUp feladatokhoz.

A GitHub feladatok állapotának automatikus módosítása

➡️ Csatlakoztassa a Githubot a ClickUp-hoz

Github tevékenységi értesítések fogadása a ClickUp-ban

Intercom

Az Intercom egy beszélgetésalapú kapcsolati platform, amely segít a vállalkozásoknak jobb ügyfélkapcsolatokat építeni a messenger-alapú élmények révén.

Ez a kommunikációs eszköz kiválóan alkalmas értékesítési, termék-, marketing-, ügyfélszolgálati és ügyfélsiker-csapatok számára. Az Intercom segítségével láthatják, kik az ügyfeleik, mit csinálnak az alkalmazásban és a weboldalakon.

Az Intercom segítségével könnyedén összevonhatja mindazt, amire csapatának szüksége van a kommunikációhoz és az ügyfelek támogatásához, egy felhasználóbarát platformon.

Szeretné egyszerűsíteni a kommunikációt és a munkamenedzsmentet?

Integrálja az Intercomot a ClickUp-pal, hogy fejlessze beérkező leveleinek kezelését és egyszerűsítse munkafolyamatát!

Nézze meg, mit tehet az Intercom-ClickUp integrációval:

Gyorsan létrehozhat és összekapcsolhat ClickUp feladatokat közvetlenül a beérkező levelek mappájából.

Kössön össze egy vagy több ClickUp-feladatot egy Intercom-beszélgetéssel, hogy gyorsan belépjen a feladatba vagy nyomon követhesse annak előrehaladását.

Hozzon létre vagy kapcsoljon egy feladatot egy jegyhez, és az Intercom beszélgetéshez vezető link automatikusan hozzáadódik a ClickUp feladatához.

➡️ Csatlakoztassa az Intercomot a ClickUp-hoz

Új ClickUp feladat létrehozása az Intercomban

Miro

A Miro egy online együttműködési platform, amely lehetővé teszi a csapatok közötti kommunikáció létrehozását, együttműködését és központosítását.

Ez az intuitív együttműködési eszköz lehetővé teszi a csapatok számára, hogy együtt ötleteljenek és digitális jegyzetekkel vizualizálják koncepcióikat, ötleteiket és megoldásaikat. A Miro gondolattérkép-funkcióját is felhasználhatja ötleteinek rendszerezésére, valamint az agilis munkafolyamatok tervezésére és kezelésére.

Egyszerűsítse még tovább munkafolyamatát a Miro és a ClickUp integrációjával!

A ClickUp Miro integrációja a következőket teszi lehetővé:

Szerkessze a Miro táblákat a ClickUp-on belül, és csökkentse az alkalmazások közötti váltással eltöltött időt.

Készítsen ötleteket a táblára bárhol a ClickUp-ban

Adjon hozzá új vagy meglévő Miro táblát a ClickUp Docs-hoz és feladatokhoz egyszerűen a slash parancs (/miro) használatával.

➡️ Integrálja a Miro-t a ClickUp-pal

Slash parancs használata a Miro megnyitásához és egy Miro táblázat hozzáadásához egy ClickUp-dokumentumhoz

Első oldal

A Front egy ügyfélkommunikációs platform és kommunikációs központ, amely lehetővé teszi a csapattagok hatékonyabb együttműködését.

Segít egyszerűsíteni a kommunikációt, növelni a hatékonyságot és a termelékenységet azáltal, hogy megosztja a csapat beérkező leveleit, és központi helyet biztosít a belső és külső üzenetek számára. Csapatai e-maileket oszthatnak meg anélkül, hogy továbbítanák őket, belső beszélgetéseket folytathatnak egy e-mailen belül, üzeneteket elhalaszthatnak, és még sok más funkciót használhatnak ezzel a robusztus e-mail eszközzel.

A kommunikációval kapcsolatos előnyök mellett a Front beépített elemző eszközöket is kínál, amelyek segítenek a teljesítmény figyelemmel kísérésében, a KPI-k és mutatók nyomon követésében, és még sok másban, valamint átfogó integrációkat is biztosít a funkcionalitás növelése érdekében.

Integrálja a Frontot a ClickUp-pal, hogy növelje termelékenységét és kézben tartsa beérkező leveleit!

Íme, mit tehet a Front és a ClickUp együttes használatával:

Hozzon létre ClickUp-feladatokat – gyorsan adjon hozzá jegyinformációkat a ClickUp-feladataihoz, rendeljen hozzá tagokat és állítsa be a határidőket, mindezt a Fronton belül.

Csatoljon tetszőleges számú ClickUp-feladatot egy Front-jegyhez, hogy könnyen ellenőrizhesse a feladat állapotát és azonosítóját.

Tekintse meg a linkeket mindkét alkalmazásban – amikor jegyet hoz létre vagy egy jegyet egy feladathoz kapcsol, az automatikusan hozzáad egy linket a Front jegyhez a ClickUp feladatában.

➡️ Integrálja a Frontot a ClickUp-pal

ClickUp-feladat létrehozása a Frontban

Figma

Végül, de nem utolsósorban, egy másik könnyen használható ClickUp integráció, amely felkerült a listánkra, a Figma. Azok a csapatok, amelyeknek gyorsan kell kommunikálniuk különböző multimédiás vagy tervezési projektekben, profitálhatnak a Figma integrációból.

A Figma egy webalapú prototípus-készítő és tervező eszköz, amely megkönnyíti a projektek közös tervezését a csapattal. A verziótörténet funkciójának köszönhetően könnyedén nyomon követhető a csapat tagjainak visszajelzései.

Ezenkívül a ClickUp felhasználók számára előnyös ez az integráció, amely beágyazott funkciókat tartalmaz, amelyekkel nagyíthat és görgethet bármely Figma-tervet, amelyet feladathoz, megjegyzéshez, dokumentumhoz vagy nézethez adott hozzá.

Nézze meg, mire képes a Figma és a ClickUp integrációja:

Könnyedén összekapcsolhatja terveit és prototípusait, hogy együttműködhessen vagy felülvizsgálhassa őket a ClickUp-ban.

Adjon több kontextust ClickUp projektjeinek a nagyítható Figma beágyazásokkal.

Kerülje el a statikus képernyőképeket, amelyek zavart okoznak a tervezési részletekről való kommunikáció során.

➡️ Kezdje el automatizálni munkáját a Figma ➕ ClickUp segítségével

Példa a Figma platformra

Hozza ki a legtöbbet a ClickUp-ból

Minden vállalkozásnak szüksége van egy megbízható feladatkezelő eszközre, mint a ClickUp.

Számos hasznos funkciójával a ClickUp önmagában is segíthet bármely szervezetnek az időgazdálkodásban, a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában és a projektek hatékony végrehajtásában – mindezt egyetlen helyen.

Ha azonban összekapcsolja a ClickUp-ot más munkaeszközökkel, akkor drasztikus és pozitív változásokra számíthat a munkafolyamatában.

Adja hozzá kedvenc és leggyakrabban használt kommunikációs, együttműködési, automatizálási alkalmazásait és egyebeket a ClickUp-hoz, hogy a lehető legtöbbet hozza ki ebből a szuperhatékony platformból. ⚡️