A ClickUp Brain for Teams belsejében: a tudásmegosztás, a projektautomatizálás és az írás 10 legjobb eszköze

A ClickUp 2017 óta egyesíti a munkaeszközöket egy platformon. Az AI egyre népszerűbbé és szükségesebbé válik, ezért a munkahelyi optimalizáláshoz át kell gondolni, hogy a csapatok hogyan követik nyomon, osztják meg és hívják elő üzleti tartalmaikat.

A ClickUp Brain egy olyan beszélgetésalapú, kontextusfüggő és szerepkörökre épülő AI funkciók gyűjteménye, amely a ClickUp minden részében elérhető. Bármely csapat bármelyik alkalmazottja kihasználhatja annak három alapvető pillérét: AI Knowledge Manager, AI Project Manager és AI Writer for Work.

Mindenki azt a kérdést teszi fel magának: Hogyan segíthet az AI abban, hogy hatékonyabban és eredményesebben végezzem a munkámat?*

A ClickUp Brain segítségével csapatának nem kell megtanulnia a prompt engineeringet, hogy a jobb AI-eredmények érdekében a megfelelő kérdéseket tegye fel – erről mi gondoskodunk. A ClickUp AI-eszközöket fokozatosan alkalmazhatja, kezdve a személyes és csapat szintű hatásokkal, majd kiterjesztve a hatókört!

BIZTONSÁG Mesterséges intelligenciávalTeljes mértékben jogosult marad a mesterséges intelligencia funkcióink használatára, de csak olyan módon, amely összhangban áll a munkavállalói javát szolgáló irányelveivel. Íme, amit tudnia kell:

1. Adattitkosítás: A ClickUp titkosítást használ az átvitt és tárolt adatok védelmére, biztosítva, hogy a jogosulatlan felek ne férhessenek hozzá az érzékeny információkhoz. 2. Hozzáférés-ellenőrzés az Ask AI számára: A ClickUp szigorú hozzáférés-ellenőrzést alkalmaz, biztosítva, hogy csak a jogosult felhasználók férhessenek hozzá a ClickUp Brain válaszaival. A felhasználóknak hozzáféréssel kell rendelkezniük az alapul szolgáló adatokhoz. 3. Megállapodások az AGI partnerekkel: A ClickUp megállapodásokat kötött az LLM-szolgáltatókkal, hogy az adatok nem használhatók fel modellek képzésére. 4. Modellek képzése: A ClickUp nem képez AI-modelleket a felhasználói adatok alapján.

További információkért olvassa el teljes biztonsági irányelveinket.

Vessünk egy közelebbi pillantást a ClickUp Brain legfontosabb funkcióira! 🤓

1. Indítsa el az AI-t a ClickUp bármely pontjáról

Az új AI Chat élmény pontosan ott van, ahol szüksége van rá: egy kattintásnyira az eszköztártól, bárhol a munkaterületén. Ez egy önkiszolgáló kapu, ahol válaszokat kereshet, és csapatát zavartalan munkamenetben tarthatja.

A folyamatos információcsere révén az egyéni koncentráció és a csapatmunka is kevesebb zavaró tényezővel jár.

Amikor a csapatok frissítik feladataikat vagy együttműködnek a teljesítendő feladatokon, egy egyszerű érintéssel meghívhatják az AI-t, így bárki hivatkozhat a meglévő dokumentált döntésekre és adatokra.

Válasszon egy előre elkészített promptot, vagy írjon be egy kérdést az Ask AI segítségével.

Míg minden nap új kérdések merülnek fel, a ClickUp AI 24 órában, 365 napban áll rendelkezésre. Íme néhány példa arra, hogyan használhatják az emberek a ClickUp AI-t gyors szervezési segítségnyújtáshoz:

Belső szabályzati kérdés

Személy : Meg tudná mondani, mi a szabadságolási szabályzatunk? Szeretnék jövő pénteken szabadságot kivenni, de nem tudom, hogy előzetes jóváhagyásra van-e szükségem, és mennyi idővel előre kell kérelmezni.

AI: Rövid áttekintést ad a vállalat PTO-politikájáról, beleértve a szükséges jóváhagyásokat, a kérelmek benyújtásának határidejét, a betegszabadság és a személyes szabadság rendelkezésre állását, valamint a további információk forrásait.

Általános munkaterületi bevált gyakorlatok

Személy : Hogyan tehetem egy feladatot priváttá?

ClickUp AI: Lépésről lépésre nyújt útmutatást és forráslinkeket a ClickUp súgócikkekhez, ahol további információkat találhat.

IT-támogatás

Személy : A számítógépem nem működik! Hogyan léphetek kapcsolatba az IT-részleggel?

ClickUp AI: Hivatkozik a tudásbázisára, hogy megtalálja a dokumentált eljárásokat, és megosztja a forrás linkjeit.

2. Kérdések a feladatokról és a dokumentumokról

Még azok a munkavállalók is, akik kiválóan szerveznek, nehezen tudnak lépést tartani a koncentrációt igénylő feladatok folyamatosan bővülő listájával.

Ha öt projektmenedzser dolgozik öt feladaton, akkor minden most esedékes.

Mostantól egyértelműen láthatja, mely feladatok igényelnek azonnali intézkedést, és melyek azok, amelyek alacsonyabb prioritással bírnak a feladatadatok alapján. Tegyen fel egyéni kérdést, vagy válasszon a előre elkészített kérdések közül, többek között:

Melyek a sürgős feladataim?

Mi legyen a következő feladatom?

Melyek a lejárt feladataim?

Mely feladatok vannak nyitva és hozzám rendelve?

Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a legfontosabb mérföldköveket szem előtt tartva folyamatosan haladjanak a sürgős munkákkal és a fontos hosszú távú célokkal. 🔑

Ismerje meg a feladat tevékenységének legfontosabb pontjait, és tegyen fel kiegészítő kérdéseket a határidővel, megjegyzésekkel és egyebekkel kapcsolatban.

Az AI-eszközök használata az információk összefoglalásához és az íráshoz mindenki számára megkönnyíti a hatalmas mennyiségű munkahelyi tartalom olvasását és írását. Ez időmegtakarítással járul hozzá a vállalat egészének hatékonyságához.

Mondja el mindenkinek: Nincs többé kilométer hosszú feladat-szálak olvasgatása!

A legfontosabb részletek automatikus összefoglalásával a csapatok növelhetik kapacitásukat, hogy több munkát tudjanak elvégezni és megosztani. Az alábbi helyzetek kiváló alkalmak az AI-összefoglalás alkalmazására:

Termékfejlesztés : Összefoglalja a hosszú követelménydokumentumokat, hogy kivonja a legfontosabb döntéseket és kompromisszumokat az új mérnökök számára.

Marketingkampányok : Válassza ki a legfontosabb témákat és betekintéseket a hosszú e-mail szálakból, amelyek a közelgő kampány elindítását tervezik, hogy segítsen a különböző területeken dolgozó kollégáknak felzárkózni.

Kutatási projektek: Sűrítse össze a hosszú eredményekből és elemzésekből származó legfontosabb megállapításokat és ajánlásokat, hogy tömör összefoglalókat készíthessen.

Ügyfélszolgálat : Összefoglalja a kollégák és az ügyfelek közötti jegybeszélgetéseket, hogy feltárja a megoldatlan problémákat, funkciókéréséket vagy hibákat a termékcsapatok számára.

Tanácsadási projektek: Készítsen pillanatképet a teljesítendő feladatokról, állapotjelentésekről és ülésjegyzőkönyvekről, hogy ügyfelei naprakészek legyenek a magas szintű előrehaladásról.

Gyorsan összefoglalhatja a szövegeket vagy a feladatokban szereplő elemeket, például megjegyzéseket, fontos frissítéseket, állapotváltozásokat, új alfeladatokat és egyebeket.

Az AI StandUp igény szerint rövid állapotösszefoglalókat készít akár 10 fő számára. Ezek a rendszeres érintkezési pontok, amelyekkel értékeljük az előrehaladást, felelősségre vonnak minket, így nem hagyjuk figyelmen kívül azokat az egyéni és kollektív erőfeszítéseket, amelyek a szervezeti eredményeket előmozdítják. 🏆

Az egyéni megbeszélések, a csapatértekezletek és a visszatekintések párhuzamosan zajlanak. A ClickUp AI-n keresztül zajló napi standupok pillanatnyi áttekintést nyújtanak, hogy rugalmasak maradhassunk, miközben olyan szélesebb körű igényeket is kielégítenek, mint a célkitűzés és a tehetségfejlesztés.

Ha pedig egy egyszerű haladási ellenőrzőpont elegendő ahhoz, hogy a napod a terv szerint haladjon, add hozzá a StandUp kártyát a kezdőlapodhoz! A kártya beállításaiban különböző időtartamok és formátumok között válthatsz, hogy megmutasd, mi releváns számodra a hét folyamán.

Készítsen összefoglalót egy feladatról egy meghatározott napok számú időszakra vonatkozóan, hogy gyorsan áttekintse a frissítéseket, a teendőket és a szűk keresztmetszeteket.

5. Használja a természetes nyelvet egyedi automatizálások létrehozásához

Felhasználóink imádják a ClickUp automatizálási funkcióját, amely megszünteti a feladatokkal kapcsolatos sok manuális folyamatot. Fejlesztettük az eszközt, így bárki egyszerű szöveggel testreszabott szabályokat hozhat létre!

Írja le röviden, mit szeretne automatizálni: állapotok frissítése, sablonok alkalmazása vagy megjegyzések küldése meghatározott személyeknek.

Például egy toborzó automatizálja a felvételi munkafolyamatot természetes nyelv használatával: Amikor a feladat állapota elfogadottá válik, alkalmazza az Új alkalmazott beillesztési sablont, és állítsa a prioritást magasra.

Írjon egyszerű, beszélgetésszerű stílusban az automatizálási eszköznek.

Ha már használja az egyéni mezőket a feladatok közötti váltás gyorsításához, akkor imádni fogja a csoport legújabb kiegészítéseit: AI összefoglalót és AI haladásfrissítéseket!

Emlékszik a korábbi feladatösszefoglalók funkcióra? Mostantól a feladatok megnyitása nélkül is azonnal áttekintheti az előrehaladást és a frissítéseket a nézetekből.

Termékfejlesztési tervek vagy marketingkampány-listák esetében készítsen friss áttekintést a legutóbbi feladatok előrehaladásáról. Értékesítési folyamatok vagy sprintlisták esetében készítsen összefoglalót a sürgős ügyfél-prospektus feladatokról vagy a fejlesztési befejezési arányokról, ahogy a feladatok napról napra alakulnak. 🌱

7. Írjon a szerepkörspecifikus asszisztensünk segítségével

Az AI írási asszisztens értéket teremt azzal, hogy lehetővé teszi a csapatok számára, hogy maximálisan kihasználják a pillanatot. Amíg az ötletek frissek a fejünkben, ez a tökéletes idő a munka megkezdésére. A legfontosabb feladatokra koncentrálunk, és elkerüljük a papírmunka felhalmozódását.

Hogyan működik: A ClickUp AI-n belül ajánlott kiindulási pontok a modálban kiválasztott szerepkör alapján változnak.

Például a mérnökök modellezési sémát készíthetnek vagy műszaki specifikációs dokumentumot írhatnak. Hasonlóképpen, a projektmenedzserek létrehozhatnak egy hatókör dokumentumot vagy projektmódosítási kérelmet. A HR osztály álláshirdetéseket vagy belső közleményeket készíthet.

Válasszon a különböző szervezeti részlegek közül, hogy igényeinek megfelelő, szerepkörspecifikus tartalmakat kapjon.

8. Könnyítse meg az előzetes munkaterhelést egy AI-alapú sablon segítségével

Mivel a projektek sebessége minden üzleti területen növekszik, a következetes minőség megnyugvást hoz. Az AI által generált sablonok egységesítik a szerkezetet és a formázást, így bárki, aki a márka által jóváhagyott erőforrásokat használja – legyen az ügyfél vagy vezetőség –, kifinomult anyagokkal rendelkezik. 🎨

Használja ki a Write With AI funkciót a dokumentum első vázlatának elkészítéséhez. Konkrétan:

Nyisson meg egy új dokumentumot Írja be a perjel billentyűt az AI-val való írás eszköz megnyitásához. Mondja el az AI-nak, mit szeretne létrehozni, és szerkessze szükség szerint! Illessze be a szöveget a dokumentumba, és adja hozzá az utolsó simításokat. Mentsd el a dokumentumot sablonként, hogy a többi csapattag is hozzáférhessen hozzá.

Például az új, többfunkciós kezdeményezéseket indító programmenedzserek azonnal létrehozhatnak teljesen strukturált chartákat a módosításokhoz, amelyek összhangban vannak a PM legjobb gyakorlataival, mint például a sikermutatók, a kockázati listák és a csapat méretére szabott RACI mátrixok.

Íme, hogyan készítenek más csapatok sablonokat különböző alkalmakra:

Közösségi média

Kép méretekkel és ideális felirat hosszúságokkal előre konfigurált tartalmi keretek

Szociális kampány sablonok újrafelhasználható hashtag listákkal és üzenetekkel

Elemzési jelentések a legfontosabb mutatók trendjeiről

Tartalom

Blogbejegyzés vázlatok SEO-kutatásokkal előre kitöltve a véglegesítéshez

Videókoncepció-forgatókönyvek jelenet részleteivel és kész produkciós ellenőrzőlistákkal

E-mail hírlevél sablonok szegmentált előfizetői tartalomblokkokkal

Marketing

Lead nurturing e-mailek lead szegmenselemzéssel

Kampányindítási terv sablonok költségvetés-nyomkövetővel, célokkal és közönséginformációkkal

Termékbevezetési sajtóközlemény-sablonok pozicionáló nyelvezettel

Mérnöki munka

Kódarchitektúra és komponensdokumentációs sablonok

Termékigény-dokumentumok keretrendszerei, stílusútiasításokkal előre beállítva

Hibajavítási terv problémanyilvántartási sablonok döntési fa logikai áramlásokkal

IT

Incidenskezelési dokumentációs űrlapok súlyossági besorolással

A kiberbiztonsági auditjelentés sablonjai frissültek a legújabb előírásoknak megfelelően.

Katasztrófa-helyreállítási tesztrácsok és szelektív rekordok helyreállítási iktatási struktúrák

HR

Személyre szabott ajánlatlevél-sablonok a foglalkoztatási feltételekkel együtt

Testreszabható 90 napos bevezetési ellenőrzőlisták osztályonként vagy csapatonként

A vállalati értékekhez igazodó, rugalmas teljesítményértékelési keretrendszer

Pénzügy

Pénzügyi audit előkészítés kockázatelemzési sablonok

Költségvetés és tényleges kiadások jelentési sablonok

A finanszírozási anyagokhoz szükséges Pitchbook-sablonok, kerekítési méret szerint frissítve

A zökkenőmentes együttműködés azt jelenti, hogy az alkalmazottakkal ott találkozunk, ahol a legkényelmesebben tudják kifejezni ötleteiket. Egyesek számára a koncepciók hangos kimondása intuitívabb, így hangszínük és lelkesedésük jobban érvényesül.

A ClickUp hangklipjei lehetővé teszik a csapatok számára, hogy megosszák szóbeli megjegyzéseiket, és az AI segítségével a beszélgetéseket azonnal szöveggé alakítsák.

A leirat segítségével bárki gyorsan áttekintheti a tartalmat a legfontosabb részletekért. (És ez nagyon hasznos, ha nyilvános helyen vagy nyitott irodában tartózkodik!) A teljes leiratot vagy kivonatokat is lemásolhatja a nagyobb láthatóság érdekében.

Olvassa el a küldött megjegyzés hangfelvételének átiratát

10. Kétszeres sebességgel hozzon létre alfeladatokat az AI segítségével

Ahelyett, hogy törné a fejét, hogy meghatározza a projekt sikeres befejezéséhez szükséges összes feladatot, hagyja, hogy a ClickUp AI segítse az akcióterv kidolgozásában. Csak határozza meg az átfogó célt, pl. Új IT-benyújtási munkafolyamat létrehozása, és az AI összeállít egy sor egymást követő alfeladatot!

Az AI által generált alfeladatok ereje azonban nem ér véget ennél. 🤖

Hogyan működik: Ha egy feladat Cégszintű képzési frissítések tervezése néven indult, akkor lehet, hogy hiányoznak belőle a logikai alfeladatok meghatározásához szükséges részletek. Azonban néhány nap alatt, ahogy a beszélgetések tisztázzák a megvalósítás formátumát, a célközönséget és a témák prioritásait, az AI be tudja olvasni az összes újonnan hozzáadott megjegyzést.

A változó hatókör alapján ezután személyre szabott alfeladatokat javasolhat, amelyek tükrözik a frissített kontextust és részleteket: felvázolja a szükséges szerepeket, a szervezendő helyszíneket, a lefedendő témákat és a meghívókat!

11. Váltson LLM-ek között, hogy személyre szabhassa AI-élményét

Szeretné, ha a munkaterületén belül hozzáférhetne a ChatGPT-hez? Vagy szeretne részletes blogbejegyzést írni a Claude segítségével anélkül, hogy lapot váltana és bejelentkezne az eszközbe? Mostantól ez lehetséges!

A ClickUp Brain lehetővé teszi, hogy különböző nagy nyelvi modellek (LLM) között váltson, így kielégítheti a különböző felhasználási eseteket és személyes preferenciákat. Ez biztosítja, hogy jobb eredményeket érjen el különböző feladatokban, mint például a kódolás, az írás vagy az összefoglalás.

Az AI technológia fejlődésével az LLM-ek közötti váltás képessége lehetővé teszi a Brain számára, hogy integrálja az újabb, fejlettebb modelleket, amint azok elérhetővé válnak, és így a praktikus asszisztens mindig alkalmazkodni tud a munkakövetelményekhez.

Váltson LLM-ek között a ClickUp Brain-ben, hogy személyre szabhassa AI-élményét.

Növelje a termelékenységet az egész vállalatban a ClickUp Brain segítségével

Szeretnénk beszélgetni Önnel, hogy megértsük csapata automatizálási igényeit és a problémás pontokat. A személyre szabott ülésen megbeszéljük, hol akadozik a munkafolyamat, majd megmutatjuk, hogy a ClickUp Brain és az Ön tudásbázisa hogyan növeli a termelékenységet. ⚙️

És hogy a munkahelyi átalakulás még elérhetőbb legyen, a ClickUp Brain havi 5 dollárért elérhető minden munkatér-tag számára. Maantól kezdve csapata elvégezheti a mai, a holnapi és a holnaputáni feladatokat!