10 ingyenes Sprint Retrospective sablon ClickUp, Excel és Word formátumban

A folyamatos fejlesztés a legfontosabb, ha Agile csapata szeretne élen járni.

…És mi a titka annak, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjon?

Hatékony Sprint Retrospektívák, amelyek ünneplik a sikereidet, miközben megakadályozzák, hogy a korábbi hibák megismétlődjenek. Ha helyesen végzik, a Sprint Retrospektívák lehetővé teszik a csapatok számára, hogy jobban együttműködjenek, kritikusabban gondolkodjanak és hatékony változásokat hajtsanak végre a következő sprint előtt.

Egyszerűnek tűnik, de valójában rengeteg retrospektív formátum közül választhat, attól függően, hogy milyen eredményt szeretne elérni. Szerencsére nem kell Sprint tervezési szakértőnek lennie ahhoz, hogy kiválaszthassa a csapatának legmegfelelőbb formátumot – csak egy testreszabható sablonra van szüksége, hogy felkészüljön a sikerre.

Használja ezt az útmutatót kiindulópontként minden Sprint Retrospective igényéhez – találjon válaszokat a leggyakrabban feltett kérdésekre, a sablonok elengedhetetlen funkcióira, és férjen hozzá 10 dinamikus sablonhoz Excel, Word és ClickUp számára.

Mi az a Sprint Retrospective?

Ahogy mondani szokták, utólag minden világos, és ez a gyakori Sprint Retrospektívák mögött meghúzódó alapgondolat.

A Sprint Retrospective egy Agile esemény, ahol a Scrum csapatok nyíltan és őszintén reflektálhatnak a múltbeli teljesítményükre, hogy pozitív változásokat hozzanak a jövőben. Ezeket a találkozókat a sprint végén tartják, hogy értékeljék, mi működött és mi nem.

Használja a ClickUp Whiteboards-ot vizuális segédeszközként bármilyen találkozón, beleértve a Sprint Retrospectives-t, brainstorming üléseket és egyéb eszközöket.

A Sprint Retrospektívák nagyon ajánlottak a Scrum csapatok számára, és szükség szerint bármikor megtarthatók, hogy biztosítsák a folyamatos fejlődést és a folyamatos haladásra való összpontosítást. Hasznos kérdések, amelyeket feltehetsz a következő Sprint Retrospektíván:

Mi sikerült jól?

Mi lehetett volna jobb?

Mit ne ismételjünk meg?

Mire kell összpontosítanunk a következő sprintben?

Ezek a kérdések a csapatától és az iparágtól függően változhatnak, de a beszélgetést a megfelelő irányba terelik. A retrospektív találkozókon a legfontosabb az elkötelezettség – konstruktív és őszinte beszélgetés nélkül a csapat nem fogja ugyanazokat az előnyöket élvezni.

10 ingyenes Sprint Retrospective sablon

A Sprint Retrospective sablonokat pontosan erre a felhasználási esetre hozták létre, és bármilyen formátumhoz testreszabhatók. Megkönnyítik a találkozók produktív alapjainak lefektetését, és néhány egyszerű szerkesztéssel szükség szerint általános vagy komplex formában is elkészíthetők.

A sablonokat úgy tervezték, hogy segítsenek a Sprint Retrospektívák minden alkalommal a lehető legjobban kihasználni – és a legtöbbjük teljesen ingyenes.

A Sprint Retrospective sablonok nem csak időt takarítanak meg az ismétlődő értekezletek előkészítésében, hanem segítenek jobban eligazodni a projektmenedzsment funkciók között és racionalizálni a heti folyamatokat.

Mielőtt az internetre lépne, kezdje itt, közvetlen hozzáféréssel a 10 legjobb Sprint Retrospective sablonhoz ClickUp, Excel és Word számára. 🙌🏼

1. ClickUp Sprint Retrospective sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp Sprint Retrospective sablon

A ClickUp Sprint Retrospective sablonja egy kezdőbarát digitális táblázat, amelynek segítségével együttműködő visszajelzéseket adhat csapatának. Vizualizálja, mi sikerült jól, mi nem ment a tervek szerint, és milyen változtatásokra van szükség.

Meghatározhatja azt is, hogy ezeket beépítik-e a napi Scrumba, retrospektív megbeszélésekbe vagy Sprint tervekbe. Fontos megjegyezni, hogy nincs korlátozás az egyes csapatokban részt vevő személyek számát illetően. Ezenkívül vegye figyelembe, hogy teljes mértékben Ön dönti el, hogy mennyire testreszabhatja a különböző ablakokat.

A Whiteboard sablon használatához egyszerűen kattintson egy digitális jegyzetlapra, és írja be a szöveget. Ezután húzza át a megfelelő kategóriába.

2. ClickUp Start, Stop, Continue sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp Start, Stop, Continue sablon

A ClickUp Start, Stop, Continue sablonja segít a csapatnak megosztani gondolatait és visszajelzéseit az előző Sprintről vagy projektről. A sablon két állapotot és két nézet típust tartalmaz.

A sablon segítségével megkérdezheti a Scrum csapatot, hogy szerintük mit kellene elkezdeni, abbahagyni vagy folytatni. A visszajelzésekből összeállíthat egy ötletekből álló fő listát , amelyet végül felhasználhat a folyamatok és megközelítések finomításához.

Készítsen végrehajtható feladatokat közvetlenül a Start, Stop, Continue Whiteboard-ból, és használja újra a sablont a jövőbeli sprintek egyszerűsítéséhez!

3. ClickUp alapvető retrospektív sablon

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp Doc-ot a Sprint Review során kapott visszajelzések rögzítésére.

Ha még nem jártas a Sprint retrospektívák lebonyolításában, akkor a ClickUp alapvető retrospektív sablonja kiváló kiindulási pont. Ezzel a sablonnal megkapja a legjobb együttműködési gyakorlatok listáját és egy példa napirendet.

Ez tökéletes megoldás a kapcsolódó beszélgetések egyetlen együttműködési munkaközpontba történő szervezéséhez. Ezen gyors retrospektív sablon egyik említésre méltó funkciója, hogy bármelyik csapattaghoz hozzárendelhet megjegyzést egy feladat megoldása érdekében.

Profi tipp: Használja ugyanezt a retrospektív dokumentumot a következő sprintekhez is, hogy a legfontosabb tanulságokat egy külön oldalon dokumentálhassa!

4. ClickUp Agile Sprints események sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp Agile Sprints események sablon

Az Agile Scrum módszertant alkalmazó Agile csapatok számára a ClickUp Agile Sprint Events Template sablonja nagyon hasznos, mivel egyszerű módszert kínál a találkozók jegyzetének, döntéseinek és eseményeinek dokumentálására. A csapatok felsorolhatják a célközönséget és a találkozó célját, a találkozó időpontját, időtartamát és a résztvevőket.

A sablon három oldalt tartalmaz: Sprint tervezés, Agile Sprint események és Napi standup. Segít elindítani az értekezlet folyamatát, és keretet biztosít az Agile csapatának a Sprintok tervezéséhez és folyamatos fejlesztéséhez.

A felhasználók tetszőleges számú teendőt adhatnak hozzá, és prioritásuk alapján átrendezhetik őket a következő iteráció létrehozásához. Végül lehetőséged van ezt a sablont a meglévő eszközeiddel integrálni a folyamatok jobb szinkronizálása érdekében!

Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszköztárukat 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák.

5. ClickUp Agile Scrum menedzsment retrospektív sablonokkal

Töltse le ezt a sablont ClickUp Agile Scrum menedzsment retrospektív sablonokkal

A ClickUp Agile Scrum sablonja tartalmazza az alapvető elemeket: Backlogok, Sprintok, Tesztkezelés és Retrospektívák. Ha még nem ismeri ezt a sablont, nyissa meg a Hogyan kezdjük el dokumentumot, hogy tippeket kapjon a legjobb gyakorlatokról!

Az Agile retrospektív sablon kezdő állapotokat kínál, amelyek közül választhat, például Felfüggesztve, Folyamatban, Befejezve és Elutasítva. További testreszabáshoz használja a címkéket és az Egyéni mezők funkciókat, hogy további kontextust adjon anélkül, hogy zavaró lenne.

A jobb szervezés érdekében hatféle nézet áll rendelkezésre, beleértve a Kanban táblákat és listákat.

Scrum Masterként már nem kell a fejlesztői kérdésekkel, ügyfél-visszajelzésekkel vagy tesztelési válaszokkal teli beérkező levelek halmazával küszködnie. Az összes sprintjét egy helyen tervezheti, követheti nyomon és kezelheti!

Ha a csapat összetétele a Sprint közepén megváltozott, ez a sablon rugalmasságot kínál az új referencia pontok alapján új sebességek meghatározásához. Könnyedén továbbvihet bármely befejezetlen termék backlog elemet anélkül, hogy újra kellene bevinnie az adatokat vagy elveszítené az értékes háttérinformációkat.

6. Excel Sprint Retrospective sablon a Stakeholder Map által

via Stakeholder Map

Ha inkább a Starfish Retrospective sablont részesíti előnyben, akkor ez az Excel sablon remek kiindulási pont. Segít nyomon követni az egyes projektek legfontosabb eseményeit, gyenge pontjait és a fejlesztési lehetőségeket. A sablon egyik nagy előnye, hogy nyomtatásra kész lap, amelyet azonnal felhasználhat.

Vidd a sablonhasználatot egy új szintre azáltal, hogy integrálod a kalkulátort a feltételes formázással az Excel Sprint Retrospective sablonjába, így pontosabb projektkövetést kapsz. Ráadásul könnyedén nyomon követheted a projekt előrehaladását az Excelben, ami lehetővé teszi, hogy jobb döntéseket hozz a projekt során.

7. Google Sheets Scrum retrospektív sablon

Google Sheets segítségével

A Google Sheets Scrum Retrospective sablonja lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy átgondolják, mi sikerült jól, mi nem, és mit lehetne tenni. A csapatok közösen készíthetik elő és szerkeszthetik a jegyzeteket a feladatok létrehozása közben, ami mind segít a múltbeli tanulságok jövőbeli tervekké alakításában.

A sablon legkiemelkedőbb tulajdonsága az alkalmazkodóképessége. A vázlat könnyen módosítható, hogy illeszkedjen a csapat egyedi megközelítéséhez. Ezenkívül, mivel mindenki számára ingyenesen elérhető, mindenki könnyen követheti a főbb pontokat.

Fontos megjegyezni, hogy ezt a sablont összekapcsolhatja a szervezet munkafolyamat-eszközeivel. Ez forradalmasítja a csapat által a kijelölt feladatok elvégzésének módját, így jobb összhangot teremtve a munkakörnyezetben.

8. Microsoft Word Sprint Retrospective sablon a Template.net webhelyről

via Template. net

A Microsoft Word Sprint Retrospective sablonja egyszerű, de hatékony eszközt kínál a sprint retrospektív találkozók szervezéséhez. Ez a könnyen használható agilis projektmenedzsment eszköz segíthet a napi Scrum és Sprint tervezésben. A legjobb az, hogy nincs szükség telepítésre, és azonnal használatra kész. Az a tény, hogy bármilyen eszközön, beleértve a mobilokat, táblagépeket és asztali számítógépeket is, használható, ideális választássá teszi távoli csapatok számára.

Ez a sablon az adatok összegyűjtésével segít. Helyet biztosít a retro időpont és a résztvevők megadásához. Ezután öt sorba rendezheti az ötleteket, részletesen leírva azokat a tevékenységeket, amelyeket el kell kezdeni, le kell állítani, folytatni kell, összehangolni kell vagy kevesebbet kell végezni. A legalsó sorban található a megjegyzések sor, ahol rögzítheti a megbeszélés pontjait és hozzárendelheti a követendő intézkedéseket.

9. Microsoft Word termék Sprint Retrospective sablon a Template.net webhelyről

via Template. net

A Microsoft Word termék Sprint Retrospective sablonja hasznos azoknak a termékmenedzsereknek, akik szeretnék megérteni, mi működött, mi nem, és mi lehetett volna jobb minden Sprint után.

Ezt a sablont követve egyre könnyebb lesz tanulni a múltbeli kudarcokból és előre látni a problémákat, mivel azok korábban azonosíthatók. Az értekezlet vezetőjének képesnek kell lennie arra, hogy összeállítson egy listát a további iterációkhoz szükséges kötelezettségvállalásokról, amelyek hosszú távon hozzájárulnak a csapat teljesítményének javításához.

10. Microsoft Word idővonal Sprint Retrospective sablon a Template.net-től

via Template. net

A Microsoft Word Timeline Sprint Retrospective sablonja lehetővé teszi a csapat számára, hogy egy adott időszakot, általában egy sprinter hosszabb időszakot, áttekintsen. Ez a sablon segít a csapatnak egy közös valóságot felépíteni, hangot adni a jelenlegi tapasztalatoknak és azokat elismerni, valamint összegyűjteni a jövőbeli teendőket.

Ez a sablon egy mezőt biztosít, ahol a találkozó adminisztrátora rögzítheti a találkozó adatait, például a résztvevőket és a megbeszélés témáját.

Mi teszi jóvá a Sprint Retrospective-ot?

A Sprint Retrospective találkozó sikere a megbeszélések tartalmától függ.

Minden tag érkezzen a retrospektívára a következővel...

Nyitott gondolkodásmód, készen áll a csapat munkájára

Kérdések és vitaindító témák, amelyeket jó előre megosztunk

Visszajelzések vagy megjegyzések az előző sprintről

Lehetséges megoldások

Ha felkészülsz egy értekezlet napirendjével vagy digitális táblával, amelyet az értekezlet segédeszközeként használhatsz, az kiváló módja annak, hogy a beszélgetést a megfelelő irányba tereld, és a célra, a folyamatos fejlesztésre összpontosítsd. Ráadásul így biztosítható, hogy minden fontos téma szóba kerüljön, és senki ne távozzon az értekezletről megválaszolatlan kérdésekkel.

A napirend vizuális elemet is ad a beszélgetéshez, segítve a csapatot abban, hogy új perspektívát nyerjen, vagy jobban megértse a fogalmakat. Itt jön jól a whiteboard szoftver!

Alakítsa át az alakzatokat feladatokká a ClickUp Whiteboardon, hogy azonnal megkezdhesse a következő lépéseket.

A retrospektívák során valós időben frissítheti a tábláját, függetlenül attól, hogy személyesen vagy online tartják-e a találkozót. Így a megbeszélés a következő sprint során is friss marad, és a találkozó végére minden következő lépés egyértelműen dokumentálva lesz.

De ne egy üres táblával vagy dokumentummal kezdje, hanem egy sablonnal!

Haladjon át a célvonalon a retrospektív sablonokkal

Az Agile csapatok hatékonyságra támaszkodnak, hogy minden iterációval fejlődjenek – és a Sprint Retrospective sablonnal kezdeni a legjobb módja a termelékenység növelésének!

Az Agile csapatok hatékonyságra támaszkodnak, hogy minden iterációval fejlődjenek – és a Sprint Retrospective sablonnal kezdeni a legjobb módja a termelékenység növelésének!

Függetlenül attól, hogy a csapatod melyik formátumot részesíti előnyben, biztosan megtalálod a tökéletes Sprint Retrospective sablont!

Válasszon a ClickUp több mint 15 egyedi nézetéből, hogy bármilyen munkafolyamatot az igényeinek megfelelően testreszabhasson.

A ClickUp az egyetlen olyan termelékenységi platform, amely több mint 15 egyedi nézettel rendelkezik a munkafolyamatok fejlesztéséhez és vizualizálásához. Több száz testreszabható funkcióval és több mint 1000 integrációval a ClickUp az összes munkáját egyetlen együttműködési központba egyesíti az alkalmazások között. Ez nemcsak a Sprint Retrospektívákat teszi értékesebbé minden héten, hanem tökéletes azoknak az Agile csapatoknak is, amelyek folyamatosan szeretnék racionalizálni a folyamataikat.

A műszerfalak, a közös ClickUp táblák, a dokumentumok és a hatalmas sablonkönyvtár segítségével a ClickUp lehetővé teszi a csapatok számára, hogy úgy dolgozzanak, ahogy szeretnének, anélkül, hogy közben kiürítenék a költségvetésüket.

Hozza ki a legtöbbet a Sprint Retrospektívákból a rengeteg funkcióval, korlátlan feladatokkal, korlátlan tagokkal és még sok mással.

Készen állsz arra, hogy retrospektívádat új szintre emeld? Regisztrálj még ma a ClickUp-ra! 🏆