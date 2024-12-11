10 ingyenes interaktív fehér tábla sablon a Zoom és a ClickUp számára

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi az a fehér tábla sablon?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "A fehér tábla egy digitális munkaterület, amely megkönnyíti az együttműködést a Zoom-hívások során. Vizuális, ezért kiválóan alkalmas brainstorming üléseken, projekt ütemtervek készítésénél, valamint diagramok vagy közösségi média bejegyzések megalkotásánál való együttműködéshez. " } } ] }

Akár elsősorban távoli munkavégzésre specializálódott vállalat, akár világszerte dolgozó kollégákkal próbál ötleteket gyűjteni, a Zoom-megbeszélések összehozzák a csapatát. Csak egy apró probléma van: a remek ötletek dokumentálása. 💡

Itt jönnek képbe a fehér táblák. A régi típusú táblák mai digitális változatai segítenek a csapatának , hogy bárhol és bármikor együttműködhessen. És nem kell minden alkalommal új fehér táblát beállítania. Ha plug-and-play megoldásra van szüksége, hogy felgyorsítsa a reggel 8 órai Zoom-hívásait (kinek nincs erre szüksége?!), akkor a fehér tábla sablonok a legjobb megoldás.

A átdolgozás kiment a divatból, a termelékenység pedig bejött. Fedezze fel, mire kell figyelni a fehér tábla sablonok kiválasztásakor, hogyan kell őket használni a Zoom-találkozókon, és melyik 10 sablon ideális a csapatértekezletekhez.

Mi az a fehér tábla sablon?

A fehér tábla egy digitális munkaterület, amely megkönnyíti az együttműködést a Zoom-hívások során. Vizuális, ezért kiválóan alkalmas brainstorming üléseken, projekt ütemtervek készítésénél, valamint diagramok vagy közösségi média bejegyzések megalkotásánál.

Ahelyett, hogy megkérné a Zoom előadót, hogy ossza meg a képernyőjét, használjon fehér táblát, hogy a Zoom-híváson részt vevő mindenki valós időben ötleteket tudjon kidolgozni. Gondoljon a fehér táblára úgy, mint egy élő brainstorming-dokumentumra, ahol az ötletei és a munkafolyamatai ugyanazon a fehér táblán találhatók – a feladatok és a kreatív ötletek egymás mellett léteznek, így minimalizálva a kattintások számát és a zavart. 🙌

A naptártól a projektterv munkafolyamat-kezelésig szinte bármire felhasználhatja a fehér táblákat. ( Elme térképek, oktatóanyagok, webináriumok, valaki?)

A ClickUp minden árazási csomagban biztosít fehér táblákat, amelyeket minden vendég használhat. A meglévő sablonok segítségével nem kell minden alkalommal új fehér táblát létrehozni. Egyszerűen keresse meg a megfelelő sablonformátumot, adja meg az adatait, és máris indulhat a verseny. 🏃

Mi jellemzi a jó fehér tábla sablont?

Rengeteg fehér tábla sablon létezik, ezért ne elégedjen meg az elsővel, amelyik az útjába kerül. Legyen egy kicsit válogatós. Minden jó sablonnak a következőkre van szüksége:

Integrációk: Nem minden sablon működik jól a videokonferencia-eszközökkel. A ClickUp azonban integrálódik a Zoom-mal, így a fehér tábla sablonok megosztása minden Zoom-híváson gyerekjáték. A Zoom-felvételeket akár a fehér táblához kapcsolódó minden feladathoz is hozzáadhatja, így minden kommunikációja egy helyen és egy találkozón található.

Valós idejű hozzáférés: Valós időben jegyzeteket fűzhet hozzá és együttműködhet ugyanazon a fehér táblán. Akár csak Ön és egy munkatársa, akár több tucatnyi csapattag vesz részt a hívásban, a fehér táblák minden méretű csapatnak megfelelnek.

Kapcsolódó feladatok: A sablonok és feladatok szétválasztása felesleges munkát és hibákat eredményezhet a csapatban. Válasszon olyan whiteboard sablonokat, amelyek összeolvadnak a feladatkövető eszközökkel, így ugyanazon a felületen ötletelhet és feladatok hozzáadhat.

Tartalom összekapcsolása: A jó sablonok lehetővé teszik, hogy belső és külső tartalmakat adjon hozzá a platformon belül, így növelve a termelékenységet. Nincs többé linkek vagy képek keresése – minden egy helyen található.

Nem akarunk dicsekedni, de a ClickUp fehér tábla sablonjai mindezt és még többet is képesek. De ne higgyen csak nekünk! Olvassa tovább, és hagyja, hogy a tények magukért beszéljenek.

10 ingyenes fehér tábla sablon és elrendezés

Ha egyszerűsített fehér táblákat keres a Zoom-hívásaihoz, akkor ne keressen tovább, mint ez a 10 fehér tábla sablon, amelyekkel elindíthatja a keresést.

1. ClickUp Eisenhower-mátrix fehér tábla sablon

Töltse le ezt a sablont Rendezze el ötleteit és készítsen cselekvési tervet a ClickUp Eisenhower-mátrix sablonjával.

Sok dolgod van, és mindegyik fontosnak tűnik. De te is csak ember vagy, ezért először a legfontosabb feladatokra kell koncentrálnod. Ha a csapatodnak nehéz megegyeznie abban, hogy mely feladatokkal kell foglalkozni (és milyen sorrendben), akkor a ClickUp Eisenhower Matrix Whiteboard Template segíthet.

Ezt sürgős-fontos mátrixnak is nevezik, és kiváló problémamegoldó keretrendszer csapatok számára. Használata és létrehozása egyszerű, ami ideális brainstorming whiteboard Zoom meeting sablonná teszi. Ezzel a brainstorming sablonnal papírra vetheti kreatív ötleteit, és a következő kategóriákba sorolhatja őket:

Törlés: Amikor elkezdi megbeszélni a feladatokat, rájön, hogy bizonyos teendők nem is olyan fontosak, mint gondolta. Törölje őket, és élvezze az azonnali megkönnyebbülést!

Tennivaló: Végezze el a feladatot most, ne várjon vele! A ClickUp sablonjával néhány kattintással átalakíthatja az ebben az oszlopban található jegyzeteket feladatokká.

Feladatok delegálása: Nem lehet mindent egyedül csinálni, ezért döntsd el, mely feladatokat vállalja a csapatod, hogy a munka egyenletesebben oszlik meg az egyes felhasználók között.

Döntés: Egy feladat több gondolkodást igényel? Helyezze ebbe az oszlopba, hogy később döntést hozzon róla.

2. ClickUp Impact Effort Matrix fehér tábla sablon

Töltse le ezt a sablont Ez a sablon segít gyorsan és pontosan értékelni a feladatok hatását és költségét, hogy tudd, mely projekteknek kell a legmagasabb prioritást élvezniük.

Nézze, a döntéshozatal nem könnyű. Néha segít, ha először a könnyen elérhető célokat tűzzük ki magunk elé, és pontosan ebben segít a ClickUp Impact Effort Matrix Whiteboard Template.

Ezzel a sablonnal négy kategóriába sorolhatja feladatait, hogy eldöntse, mire kell most figyelnie. Ahelyett, hogy túlterhelné csapatát és az egyes felhasználókat hatalmas mennyiségű teendőkkel, ez az egyik legjobb csapatsablon, amely segít mindenkinek megegyezni egy cselekvési tervben.

Használjon ilyen sablonokat – vagy gondolattérképeket – a projektek tervezéséhez és a feladatok fontossági sorrendjének megállapításához azok hatása vagy nehézségi foka alapján. Különböző kategóriák léteznek:

Csináld most: Ez alacsony erőfeszítéssel járó, nagy hatással bíró feladatokhoz való.

Tegye meg ezt: Tervezzen időt a nagy hatással bíró, nagy erőfeszítést igénylő feladatok elvégzésére, amikor rendelkezésre állnak az erőforrások.

Később elvégezni: A kis erőfeszítést igénylő, kis hatással bíró feladatok fontosak, de jelenleg nem kritikusak. Tervezzen időt rájuk, amikor lehetősége van rá.

Ne tegye: Miért fáradjon olyan feladatokkal, amelyek kevés hasznot hoznak? Szüntesse meg a nagy erőfeszítést igénylő, kis hatással bíró feladatokat!

3. ClickUp felhasználói történet-térkép whiteboard sablon

Töltse le ezt a sablont Bontsa fel a felhasználói utat kisebb, könnyebben kezelhető részekre. Ezután ábrázolja őket egy térképen a ClickUp User Story Mapping Template segítségével.

Felhívás minden fejlesztőnek, UX szakembernek és UI tervezőnek. A ClickUp User Story Mapping Whiteboard Template segít létrehozni egy ügyfélút térképet az alkalmazásához, weboldalához vagy szoftveréhez, és bevonni más érdekelt feleket, például a marketinget, az ötletek kidolgozásába.

Ahelyett, hogy közvetlenül a webtervező szoftver mockup módjába lépne, minden ötletét beillesztheti ebbe a meglévő sablonba, anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie. Dolgozzon együtt másokkal, és gyűjtsön össze mindenki véleményét az általános stratégiáról, hogy tisztázza a projekt irányát. Valami olyan nagy és nyomasztó dolgot, mint a felhasználói út, felbont egy kezelhető, lépésről lépésre haladó folyamatra.

4. ClickUp szervezeti ábra táblasablon

Töltse le ezt a sablont Ezzel az egyszerű szervezeti ábra whiteboard sablonnal könnyedén vizualizálhatja csapata struktúráját és felépítését.

Lehet, hogy éppen nagy létszámú felvételi hullámon van túl, és most a megfelelő vezetőhöz kell rendelnie az új alkalmazottakat. Vagy talán üzleti modelljét változtatja, és tisztázni kell, ki felel a különböző területekért. Akár startup, kisvállalkozás vagy nagyvállalatról van szó, fontos, hogy pontosan tudja, ki kinek tartozik beszámolási kötelezettséggel a szervezeten belül.

A ClickUp szervezeti ábra táblás sablonja a vezetőknek és a HR-szakembereknek szilárd kiindulási pontot biztosít. Adjon hozzá PNG-fényképet, munkakört és munkaköri leírást a csapat többi tagjához, és takarítson meg időt a teljes szervezet átkutatásával. Ezután néhány kattintással létrehozhat egy új szervezeti hierarchiát egy folyamatábra segítségével.

5. ClickUp folyamatábra-sablon

Töltse le ezt a sablont Ezzel az egyszerű szervezeti ábra whiteboard sablonnal könnyedén vizualizálhatja csapata struktúráját és felépítését.

Egy projekt vezetése olyan lehet, mint macskákat terelgetni. De ezzel a ClickUp Process Flow Whiteboard Template sablonnal még a munka megkezdése előtt átgondolhatja a projekt különböző szakaszait. Ahelyett, hogy iránytalanul kóborolna a projektben, növelje a termelékenységet ilyen hasznos sablonokkal, és tegye a projektmenedzsmentet gyerekjátékká.

Ezek a célkitűző sablonok tartalmaznak lépéseket a projektek tervezéséhez, a koncepciók kidolgozásához, a feladatok végrehajtásához és az általános stratégia értékeléséhez. Más sablonokkal összehasonlítva ez a sablon lehetőséget ad arra, hogy saját lépéseket is hozzáadjon és létrehozzon. Akár a színeket és a márkajelzéseket is testreszabhatja, hogy a sablon egyedülálló legyen a szervezetében. 🤩

6. ClickUp projekt terjedelmű fehér tábla sablon

Töltse le ezt a sablont A résztvevők elkészíthetik üzleti modelljük vázlatát a ClickUp Project Scope Whiteboard Template sablonjának segítségével.

Akár ügyféllel, csapatával, akár más egyéni felhasználókkal tart Zoom-beszélgetést a szervezeten belül, egyértelműen kell közölnie, hogy mit fog és mit nem fog tenni a projekt során. A ClickUp projekt hatókör whiteboard sablonja szilárd kiindulási pontot teremt a projekt hatóköréről szóló beszélgetésekhez.

A listánkon szereplő többi sablonhoz képest ez a sablon a következő szakaszokat tartalmazza:

Információ

Indoklás

Hatály

Üzleti célok

Szállítandó termékek

Kizárások

Feltételezések

Csak ragadja meg a sablon digitális jegyzetlapjait, és helyezze el az ötleteket vagy információkat kategóriákba a hatékonyabb együttműködés érdekében. Ezzel mindenki ugyanazon az oldalon áll, és a projekt hatóköre kezelhető marad. Az eredmények egyértelmű felsorolásával – és a projekt során nem végzendő feladatok kizárásával – az ilyen sablonok szűkítik a csapat figyelmét és időt takarítanak meg. ⏰

7. ClickUp projektütemterv táblasablon

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg termékfejlesztését a ClickUp Roadmap Whiteboard Template sablonjával!

Néha a projektek bonyolultabbak, mint amit egy projektterjedelem-sablonban meg lehet mutatni. Ebben az esetben robusztusabb sablonokra van szükség, amelyek meghatározzák a fontos projektmérföldköveket, a felelős személyeket és a határidőket.

A ClickUp Project Roadmap Whiteboard Template pontosan ezt teszi. Végezze el az összes SaaS termékmenedzsmentet, projektet és tervet egy helyen. A sablon a munkatársakat csapatokba csoportosítja, és megmutatja, ki felelős a projekt minden szakaszában a feladatokért.

8. ClickUp előnyei és hátrányai Fehér tábla sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp előnyei és hátrányai Fehér tábla sablon

Néha a döntések nem olyan egyértelműek. Egy nagy ügyfél felvétele vagy egy új alkalmazott felvétele fontos döntés, ezért nem árt, ha cselekvés előtt mérlegeled az előnyöket és hátrányokat.

Ha a Zoom segítségével brainstormingot tart a csapattal egy döntés előnyeiről és hátrányairól, használja a ClickUp Pros & Cons Whiteboard Template sablont, hogy egyszerűsítse és valóban együttműködjön a döntéshozatali folyamatban. A hívás végén áttekintheti az előnyök és hátrányok kategóriáit, hogy eldöntse, ez-e a legjobb megoldás.

9. ClickUp munkaterv táblasablon

Töltse le ezt a sablont Vizuális megközelítés a projekttervezéshez a Munkaterv táblával

A projekttervezés még soha nem volt ilyen szervezett. A ClickUp Work Plan Whiteboard Template sablonja a Kanban táblák ihlette kialakításával segít egyszerűsíteni a projekttervezést, a hozzárendelt megjegyzésekkel egyértelműbbé tenni a csapattagokkal való együttműködést, és egyszerű kategóriákkal javítani a brainstorming üléseket a terv szervezése érdekében.

Kiválóan alkalmas belső stand-up megbeszélésekhez a Zoom-on és más típusú megbeszélésekhez. Használja ezt a megbeszélés sablont a következőkre:

Feladatok készítése

Erőforrások hozzárendelése a projekthez

Fejlessze a folyamatokat és a célkitűzéseket

Mérőszámok beállítása vagy a meglévők nyomon követése

Elemezze projektjét teszteléssel

A folyamatok és a teljesítmény ellenőrzése

10. ClickUp cselekvési terv fehér tábla sablon

Töltse le ezt a sablont Kezelje projektjeit és tartsa szem előtt céljait a ClickUp cselekvési terv sablonjával.

Miután elkészítette a projekt munkatervét, használja a ClickUp Action Plan Whiteboard Template sablont a feladatok megtervezéséhez a kollaboratív Whiteboard eszközökkel. Egyszerű elrendezése megmutatja Önnek és más csoportoknak, hogy milyen munkát kell elvégezni, mi a jelenlegi munkája és mi a már elvégzett munkája.

Ez egy fantasztikus módszer arra, hogy vizuálisan ábrázolja a projekt napi, heti, havi és negyedéves eseményeit. Emellett remek áttekintést nyújt az elért eredményekről, mivel rögzíti a befejezett feladatokat. ✨

Nézze meg a Zoom fehér tábla sablonok újdonságait

Mi is ugyanúgy szeretjük a Zoom-találkozókat, mint bárki más, de ezek a találkozók könnyen kisiklhatnak, ha nincs megfelelő vizuális anyag és terv. Amikor eljön az ideje, hogy papírra vesse ötleteit, használjon minőségi online fehér tábla sablonokat, amelyekkel a csapata egy hullámhosszon lesz.

A ClickUp fehér tábla sablonjai segíthetnek csapatának jobb ötleteket kidolgozni, a feladatokat fontossági sorrendbe állítani, az ötleteket vizuálisan csoportosítani és a dolgok felett tartani a kontrollt. De ez csak a jéghegy csúcsa. Nézze meg, hogyan teheti hatékonyabbá következő értekezletét a ClickUp intelligens integrációival és munkasablonjaival. Vagy tekintse meg a többi sablont a ClickUp Sablonközpontban.