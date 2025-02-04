A 10 legjobb ügyfélút-térképező szoftvereszköz 2025-ben

A csapat igényeinek és az ügyfelek elvárásainak megértése elengedhetetlen a sikeres üzleti tevékenységhez. Ennek egyik módja az ügyfelek útjának feltérképezése, az első interakciótól a végső vásárlásig, és igen, vannak eszközök, amelyek automatizálják ezt a folyamatot és sokkal könnyebbé teszik!
Ez a cikk az ügyfélút térképezési eszközöket mutatja be, és bemutatja a 10 legjobb eszközt, amelyek mindegyike egyedi funkciókkal és előnyökkel rendelkezik. Olvassa tovább, hogy megtalálja a tökéletes szoftvert, amellyel javíthatja ügyfél-elkötelezettségét.
Mik azok az ügyfélút-térképező eszközök?
Az ügyfélútvonal-térképező eszköz egy szoftveralkalmazás vagy platform, amely segít a vállalkozásoknak az ügyfelek érintkezési pontjainak és tapasztalatainak vizuális ábrázolásában. Az ügyfélútvonal-térképezés magában foglalja az ügyfél és a vállalkozás közötti különböző interakciók megértését és dokumentálását, a kezdeti tudatosságtól és elköteleződéstől a végső vásárlásig vagy bevezetésig, valamint a vásárlás utáni tapasztalatokig.
A legjobb ügyfélút-térképező eszközök általában felhasználóbarát felületet kínálnak, amelyeken a vállalkozások vizuális diagramokat hozhatnak létre digitális táblákon vagy az ügyfélút gondolattérképein. Ezek a térképek gyakran tartalmazzák az ügyfélélmény különböző szakaszait vagy fázisait, valamint egyéb szempontokat, mint például a tudatosság, a mérlegelés, a döntéshozatal, a vásárlás és a vásárlás utáni időszak.
Az egyes szakaszokban a felhasználói útvonal térkép eszköz lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy meghatározza és felvázolja azokat a konkrét érintési pontokat, interakciókat, csatornákat és érzelmeket, amelyeket az ügyfél tapasztalhat.
Az ügyfélút térképezési folyamat elsajátításával értelmezni tudja az ügyféladatokat, betekintést nyerhet és azonosíthatja azokat a területeket, ahol javíthatja az átlagos ügyfélélményt.
A 10 legjobb ügyfélút-térképező szoftver
Unod már, hogy mindenki a vásárlói útvonal feltérképezésének fontosságáról beszél, de nem tudod, hol kezdj hozzá? Ne aggódj, mert most eláruljuk neked, melyik a legjobb vásárlói útvonal feltérképező szoftver, amellyel elindulhatsz.
A vásárlói útvonal térképezéshez legalkalmasabb 10 eszköz a következő:
1. ClickUp
A ClickUp egy kiváló ügyfélút-térképező eszköz, amelynek fehér tábla funkciójával és gondolattérkép-készítő jével a legjobb vizuális munkafolyamat-ábrázolásokat hozhatja létre. Ezek a funkciók segítenek felvázolni és megtekinteni az ügyfél életciklusának különböző érintkezési pontjait, a tudatosságtól a konverzióig, az ismételt vásárlásokig, az elvándorlásig és még sok másig.
A ClickUp több ügyfélút-térkép sablont is kínál, így nem kell a semmiből létrehoznia a sajátját. Készítsen részletes munkafolyamatokat és jóváhagyási folyamatokat a Mind Maps segítségével, így könnyedén létrehozhat függőségeket az egyes lépésekhez.
A ClickUp legfontosabb funkciói
- ClickUp táblája : A ClickUp táblája lehetővé teszi az egyének és a csapatok számára, hogy vizualizálják ötleteiket, javítsák a kommunikációt és egyedi CRM munkafolyamatokat hozzanak létre az ügyfélút javítása érdekében.
- Mind Map Maker: A ClickUp Mind Mapping funkciója segít dinamikus vizuális vázlatok és folyamatábrák készítésében ötletek, projektek vagy meglévő feladatok számára.
- Testreszabható sablonok: A ClickUp sablonokat kínál többféle felhasználási esethez, beleértve a projekt ütemtervek és az ügyfélút térképek létrehozását – így van egy alap, ahonnan elindulhat.
- Egyéni nézetek: Válasszon több mint 15 különböző nézet közül a feladatkezeléshez, az utazás térképezéséhez, a diagramok készítéséhez vagy az egyéni Gantt-diagramokhoz.
A ClickUp korlátai
- A ClickUp rengeteg testreszabási lehetőséget kínál, ezért egy kicsit nehéz lehet azonnal megtanulni az összes funkcióját.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Egyedi árak elérhetők – ha üzleti tevékenységéhez szoftverre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot értékesítési osztályunkkal, akik segítenek a beállításban, amikor készen áll rá.
ClickUp ügyfélértékelések
- G2: 4,7/5 (több mint 6700 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)
2. Custellence
A Custellence egy ügyfélút térképező eszköz, amely segít a csapatoknak és szervezeteknek megérteni és javítani az ügyfélélményt. Egyszerű drag-and-drop funkciójával és valós idejű együttműködési funkcióival a Custellance lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy perceken belül ügyfélút térképeket hozzanak létre, megszerezzék az érdekelt felek támogatását, növeljék az ügyfelek elkötelezettségét és előmozdítsák az ügyfélközpontú változásokat.
A Custellence legjobb funkciói
- Egyedi képgyűjtemény
- Rugalmas útvonal-térkép struktúra
- Kiválasztott ikonok
- Széles színpaletta
- Több sablon a gyors induláshoz
- Lehetővé teszi az exportálást PNG, CSV vagy PDF formátumba.
- Mély linkek
- Hozzászólási funkció a zökkenőmentes együttműködésért
- Lehetőség a kívánt kódrendszer kiválasztására
A Custellence korlátai
- A szövegfrissítések néha eltarthatnak egy ideig.
- Nincs ingyenes ajánlat sablonokból történő ügyfélút térképek készítésére
Custellence árak
- Standard: 0 USD
- Professzionális: 30 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Custellence értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (5+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)
3. Smaply
A Smaply az egyik legjobb ügyfélút-térképező eszköz ezen a listán, mert segít vizuálisan vonzó térképek létrehozásában és megkönnyíti az ügyfél-visszajelzési eszközök használatát a valós idejű online együttműködéshez.
A Smaply segítségével a csapatok különböző térképeken dolgozhatnak együtt, megoszthatják az ügyfelek visszajelzéseit és vizualizálhatják az ügyfélélményre vonatkozó betekintéseket.
A Smaply legjobb funkciói
- Online és offline együttműködési funkciók intuitív felülettel
- Drag and drop szerkesztő a részletes útvonal térképekhez
- GDPR-kompatibilis
- Magas szintű adatbiztonság
- Hitelkártya nem szükséges
A Smaply korlátai
- Nincs elég személyiségsablon
- Nincs visszatekerés gomb
Smaply árak
- Ingyenes: 0 euró/hónap felhasználónként
- Alap: 19 euró/hó felhasználónként
- Pro: 29 euró/hó felhasználónként
- Vállalatok: Az árakról érdeklődjön a Smaplynál.
Smaply értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (10+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (15+ értékelés)
4. Lucidchart
A Lucidchart egy intelligens diagramkészítő szoftver, amely képes ügyfélútvonalak és érdekelt felek térképének elkészítésére. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy hatékonyan és együttműködve készítsenek vizuális prezentációkat komplex folyamatokról, rendszere kről és ötletekről.
A Lucidchart segítségével könnyedén létrehozhat útvonal-térképeket, hogy megérthesse, hogyan találják meg, vásárolják meg és használják az ügyfelek a termékeit – és javíthatja azokat, hogy több bevételt érjen el.
A Lucidchart legjobb funkciói
- Adatösszekapcsolás
- Automatikus vizualizáció
- Integrációs lehetőségek, például Google Workspace, Atlassian, Slack és még sok más.
- Vizualizációs szűrők az egyes ügyfélutak kiemeléséhez
- Automatikus felhőalapú dokumentáció az ügyfélprofilok mentéséhez és megosztásához
A Lucidchart korlátai
- Néha késések léphetnek fel, ha nagy, összetett, több elemből álló diagramokon dolgozik.
- Sok alternatívával ellentétben meredek a tanulási görbe
- Alacsony felbontású exportok
- Egyes felhasználóknak problémát jelent, hogy a felhasználói utazási térképek ábrázolásához csak korlátozott számú márkaikon, kép és forma áll rendelkezésre.
- A külső grafikák importálása bonyolult, és néha lehetetlen.
Lucidchart árak
- Ingyenes: 0 USD
- Egyéni: 7,95 USD/hó felhasználónként
- Csapat: 9 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Az árakról érdeklődjön a Lucidchartnál.
Lucidchart értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 2300 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 1900 értékelés)
Nézze meg ezeket a Lucidchart alternatívákat!
5. Visual Paradigm
A Visual Paradigm egy agilis projekteszközökből álló csomag, amelynek célja a termelékenység növelése. A platform vizuális modellezési és diagramkészítési funkciókat kínál, amelyek segítségével útvonal-térképeket készíthet, és betekintést nyerhet az ügyfelek érzelmeibe, amikor azok a márkájával interakcióba lépnek.
A Visual Paradigm számos diagramtípust kínál a felhasználói kutatások elvégzéséhez, valamint a vásárlói viselkedés és az ügyfélút térképek pontosabb vizuális ábrázolásához.
A Visual Paradigm legjobb funkciói
- Ügyfélélmény-tervező eszköz
- Folyamatábra-tervező az ügyfél-érintkezési pontok kiemeléséhez
- Online diagramkészítő eszköz részletes ügyfél- és érdekelt felek térképekhez
- Jelentéskészítés az ügyfélútvonalakról
- Szövegelemzés
- Mind mapping eszköz az ügyfélút térképekhez
- Projekt kiadó
- Infografikák és diagramkészítő
- Drag-and-drop diagramszerkesztő az egyszerű utazás-térképhez
A Visual Paradigm korlátai
- A diagramok összekapcsolása egyesek számára bonyolult lehet az ügyfélút térképek készítésekor.
- Egyes felhasználók szerint az alkalmazás gyorsbillentyűi néha nem működnek.
- Hiányoznak belőle a felhasználók által keresett együttműködési funkciók
A Visual Paradigm árai
- Modeler: 6 USD/hó felhasználónként
- Alapcsomag: 19 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 35 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 89 USD/hó felhasználónként
Visual Paradigm értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (2+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (15+ értékelés)
6. UXPressia
Az UXPressia egy vizuális együttműködési szoftver, amely nemcsak az ügyfélút térképek, hanem a felhasználói személyiségek és a hatástérképek létrehozására is alkalmas. A szoftver valós idejű együttműködést tesz lehetővé, és ügyfélélmény-tanfolyamokat kínál, hogy az egyének és a csapatok jobb teljesítményt nyújthassanak.
Az UXPressia legjobb funkciói
- Kiváló minőségű exportálás egyedi márkajelzéssel
- Több mint 70 ügyfélút-térkép, személyiségprofil és hatástérkép-sablon
- Interaktív online tanfolyamok
- Online személyiségalkotó a problémás pontok kiemeléséhez
- Tapasztalati grafikon
- Integrált webelemzés az ügyfélélmény részletes bemutatásához
- Fájlcsatolmányok
- Prezentációs mód az utazási térképek online megjelenítéséhez
Az UXPressia korlátai
- Egyes felhasználók korlátozott funkciók és nem intuitív munkafolyamatok miatt korlátozottnak érezték magukat.
- A Jira vagy Confluence integráció hiánya megnehezítheti a munkát azoknak a felhasználóknak, akiknek a munkafolyamatában szerepel ez a szoftver.
- Néhány felhasználó számára meredek a tanulási görbe az ügyfélút térképek létrehozásában.
UXPressia árak
- Ingyenes: 0 USD
- Starter: 16 USD/hó felhasználónként
- Pro: 36 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az UXPressia-val.
UXPressia értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (10+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)
7. Sketch
A Sketch lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különböző terveket készítsenek projektjeikhez. Robusztus funkcióival, mint például a másolás és beillesztés, a képek szerkesztése és módosítása, a könyvtárkezelés és még sok más, a Sketch képes útvonal-térképeket készíteni az ügyfelek érintkezési pontjain.
A közelmúltban a journey map cég kísérleti funkciómenüt vezetett be, amelynek segítségével a felhasználók kipróbálhatják a még nem megjelent funkciókat, és megoszthatják visszajelzéseiket a bevezetés előtt.
A Sketch legjobb funkciói
- Több platformon elérhető – MacOS és web
- Fejlett vektoros szerkesztés a térképező eszközzel
- Újrafelhasználható tervezési sablonok
- Intuitív prototípus-készítés
- Megosztott könyvtárak
- Egyedül tervezés vagy valós idejű együttműködés
- Testreszabható eszköztárak
A Sketch korlátai
- A térképező eszköz iPad-en nem elérhető, ami megnehezíti a mobil Mac-felhasználók dolgát.
- Időbe telik, amíg teljes mértékben megismeri az ügyfélút feltérképezés lehetőségeit.
- Windows-eszközökön nem működik.
Sketch árak
- Alapcsomag: 12 USD/hó szerkesztőnként
- Üzleti: 20 USD/hó szerkesztőnként
Sketch értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (750+ értékelés)
8. Figma
A Figma egy együttműködésen alapuló interfésztervező szoftver, amely prototípus-készítési képességeiről híres. A Figma segítségével egyének és csapatok is létrehozhatnak teljesen új terveket, beleértve az ügyfélút térképeket is, amelyekkel vizualizálhatják és javíthatják az ügyfélelégedettséget.
Ez az ügyfélélmény- és ügyfélút-térképező eszköz kiemelkedik a listából, mert ingyenes whiteboard funkciót kínál szabadkézi vázlatok és tervek készítéséhez. A Figma a listán szereplő sok más eszközzel ellentétben inkább a felhasználói felület/élmény (UI/UX) tervezésére, mint az ügyfélút-térképezésre összpontosít.
A Figma legjobb funkciói
- Modern toll eszköz
- Pluginek a feladatok automatizálásához és a munkafolyamatok javításához
- Rugalmas stílusok
- Hozzáférhető könyvtárak
- Korlátlan számú néző
- Könnyű exportálás az ügyfélélmény megosztásához a csapattal
A Figma korlátai
- Offline állapotban nem elérhető, ami nehézségeket okozhat, ha olyan helyre utazik, ahol a wifi-kapcsolat nem mindig stabil.
- Nehéz lehet megtalálni a forrásokat a közösségi részben.
- Egyes felhasználók úgy érezték, hogy nem volt elég képmanipulációs lehetőség – különösen az ügyfélút térképek létrehozásakor.
Figma árak
- Ingyenes
- Figma professional: 12 USD/hó szerkesztőnként
- Figma szervezet: 45 USD/hó szerkesztőnként
Figma értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 800 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)
9. FlowMapp
A webdesign-munkafolyamatok egyik vezető UX-eszköze, a FlowMapp lehetővé teszi egyének és csapatok számára a webhelytérképek létrehozását és iterálását. Emellett olyan funkciókat is kínál, amelyek nyomon követik az egyes tervek állapotát és a hozzájuk fűzött megjegyzéseket/folyamatban lévő beszélgetéseket.
A FlowMapp tervezési funkciói jól jönnek az ügyfélélmény-kezeléshez, az ügyfélút feltérképezéséhez és az ügyfélprofilok létrehozásához.
A FlowMapp legjobb funkciói
- Intuitív webhelytérképek a csapat munkafolyamatainak vizualizálásához
- Folyamatábra diagramok a felhasználói útvonal és a weboldal tervezéséhez
- Felhasználói áramlási diagramok a jobb ügyfélút és a jobb felhasználói élmény megtervezéséhez
- Projektek vagy ügyfélélmény-naplók megosztásának, átvitelének vagy archiválásának lehetősége
- Drag and drop felület
A FlowMapp korlátai
- Az alternatívákhoz képest rugalmatlan csomópontok és sablonok
- Nincs külön beviteli mező kifejezetten a keresőmotorok találati oldalainak (SERP) információihoz.
- Egyes felhasználóknak nehézséget okozott a projektek közötti navigálás.
- Egyes utazás-térképező eszközök felhasználói számára nem elegendőek az integrációk
A FlowMapp árai
- Ingyenes: 0 USD
- Pro: 18 USD/hó felhasználónként
- Csapat: 54 USD/hó legfeljebb öt csapattag számára
- Ügynökség: 180 USD/hó korlátlan számú csapattag számára
FlowMapp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (80+ értékelés)
- Capterra: Nem elérhető
10. Microsoft Visio
A Microsoft Visio sablonokat, előre elkészített modelleket, kezdő diagramokat és folyamatábrákat használ, hogy segítsen az ügyfélútvonal-kezelőknek és azoknak, akik könnyen érthető vizuális elemeket szeretnének létrehozni.
A Visio segítségével létrehozhat, szerkeszthet és együttműködhet a Microsoft Teams és más Microsoft termékekben.
A Microsoft Visio legjobb funkciói
- Beépített sablonok folyamatábra-készítéshez
- Szervezeti ábra
- Exportálási és importálási funkciók
- Rendkívül testreszabható diagramok és grafikák
A Microsoft Visio korlátai
- Nehézségek az elemek összekapcsolásában és a nagy fájlok megosztásában
- Korlátozott együttműködési lehetőségek
- Nem integrálható jól különböző vázlatprogramokkal.
- Nem kompatibilis a Microsoft Suite-on kívüli eszközökkel.
A Microsoft Visio árai
- Visio 1. csomag: 5 USD/hó felhasználónként
- Visio 2-es csomag: 15 USD/hó felhasználónként
Microsoft Visio értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 600 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)
Mit kell keresni az ügyfélút térképezési eszközökben?
Az ügyfélút térképező szoftver elengedhetetlen azoknak a vállalkozásoknak, amelyek javítani szeretnék ügyfeleik élményét. Az ügyfélút térképező szoftver kiválasztásakor fontos figyelembe venni a következőket:
- Többcsatornás utazás térképezés: Az ügyfélutazás térképező szoftverének támogatnia kell a többcsatornás térképezést, lehetővé téve a különböző csatornák, például webhelyek, mobilalkalmazások, közösségi média, fizikai üzletek, call center stb. közötti interakciók rögzítését és elemzését.
- Adatintegráció és automatizálás: Keressen olyan szoftvert, amely zökkenőmentesen integrálható más adatforrásokkal, például CRM- és projektmenedzsment-rendszerekkel, marketingautomatizálási platformokkal vagy elemző eszközökkel. Ez az integráció lehetővé teszi a valós idejű adatok gyűjtését és a feltérképezési folyamat automatizálását, ami időt takarít meg és javítja az információk pontosságát.
- Együttműködési és megosztási funkciók: A szoftvernek elő kell segítenie a csapat tagjai közötti együttműködést, lehetővé téve számukra, hogy egyszerre dolgozzanak, megjegyzéseket fűzzenek és nyomon kövessék a változásokat.
- Elemzések és mutatók nyomon követése: Keressen olyan ügyfélút-térképeket, amelyek beépített elemzési és mutatókövetési funkciókkal rendelkeznek, hogy mérni tudja ügyfélút-kezdeményezéseinek hatékonyságát. Ezeknek lehetővé kell tenniük a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) beállítását és nyomon követését az ügyfélélmény és más releváns mutatók tekintetében.
- Skálázhatóság és rugalmasság: Olyan útvonal-térképező eszközökre van szüksége, amelyek nagy adathalmazokat tudnak kezelni, komplex ügyfélutakat támogatnak és alkalmazkodnak a változó üzleti igényekhez. Keressen olyan testreszabható funkciókat, amelyek lehetővé teszik a szoftvernek az Ön egyedi igényeihez való igazítását, biztosítva a rugalmasságot és a hosszú távú használhatóságot.
- Ügyfélszolgálat és képzés: Értékelje a szoftvergyártó által nyújtott ügyfélszolgálat és képzés színvonalát. Ide tartoznak olyan eszközök, mint a átfogó dokumentáció, oktatóanyagok és képzési források, amelyek segítenek a felhasználóknak a szoftver potenciáljának maximális kihasználásában.
Az ezeket a funkciókat megfelelően ötvöző ügyfélút-térképező eszköz segítségével értékes ügyfél-információkhoz juthat, javíthatja a felhasználói elégedettséget és elősegítheti a fenntartható üzleti növekedést.
ClickUp – a legjobb ügyfélút-térképező szoftver
A ClickUp a legjobb ügyfélélmény-kezelő és ügyfélút-térképező szoftver a piacon. Olyan, mintha egy szuperintelligens asszisztens lenne, aki pontosan ismeri ügyfeleit.
Búcsút inthet a vevői adatok kézi rendezésének fejfájásainak, és üdvözölheti azt az eszközt, amely jelentősen megkönnyíti a vevői elemzési folyamatot.