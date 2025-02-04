ClickUp blog
A 10 legjobb ügyfélút-térképező szoftvereszköz 2025-ben
Mind Mapping

A 10 legjobb ügyfélút-térképező szoftvereszköz 2025-ben

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
2025. február 4.

A csapat igényeinek és az ügyfelek elvárásainak megértése elengedhetetlen a sikeres üzleti tevékenységhez. Ennek egyik módja az ügyfelek útjának feltérképezése, az első interakciótól a végső vásárlásig, és igen, vannak eszközök, amelyek automatizálják ezt a folyamatot és sokkal könnyebbé teszik!

Ez a cikk az ügyfélút térképezési eszközöket mutatja be, és bemutatja a 10 legjobb eszközt, amelyek mindegyike egyedi funkciókkal és előnyökkel rendelkezik. Olvassa tovább, hogy megtalálja a tökéletes szoftvert, amellyel javíthatja ügyfél-elkötelezettségét.

Mik azok az ügyfélút-térképező eszközök?

Az ügyfélútvonal-térképező eszköz egy szoftveralkalmazás vagy platform, amely segít a vállalkozásoknak az ügyfelek érintkezési pontjainak és tapasztalatainak vizuális ábrázolásában. Az ügyfélútvonal-térképezés magában foglalja az ügyfél és a vállalkozás közötti különböző interakciók megértését és dokumentálását, a kezdeti tudatosságtól és elköteleződéstől a végső vásárlásig vagy bevezetésig, valamint a vásárlás utáni tapasztalatokig.

A legjobb ügyfélút-térképező eszközök általában felhasználóbarát felületet kínálnak, amelyeken a vállalkozások vizuális diagramokat hozhatnak létre digitális táblákon vagy az ügyfélút gondolattérképein. Ezek a térképek gyakran tartalmazzák az ügyfélélmény különböző szakaszait vagy fázisait, valamint egyéb szempontokat, mint például a tudatosság, a mérlegelés, a döntéshozatal, a vásárlás és a vásárlás utáni időszak.

Az egyes szakaszokban a felhasználói útvonal térkép eszköz lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy meghatározza és felvázolja azokat a konkrét érintési pontokat, interakciókat, csatornákat és érzelmeket, amelyeket az ügyfél tapasztalhat.

Az ügyfélút térképezési folyamat elsajátításával értelmezni tudja az ügyféladatokat, betekintést nyerhet és azonosíthatja azokat a területeket, ahol javíthatja az átlagos ügyfélélményt.

A 10 legjobb ügyfélút-térképező szoftver

Unod már, hogy mindenki a vásárlói útvonal feltérképezésének fontosságáról beszél, de nem tudod, hol kezdj hozzá? Ne aggódj, mert most eláruljuk neked, melyik a legjobb vásárlói útvonal feltérképező szoftver, amellyel elindulhatsz.

A vásárlói útvonal térképezéshez legalkalmasabb 10 eszköz a következő:

1. ClickUp

ClickUp gondolattérképek
Kössön össze kapcsolatokat és objektumokat, hogy ötleteiből útiterveket vagy munkafolyamatokat hozzon létre csapatával együtt a ClickUp Whiteboards segítségével.

A ClickUp egy kiváló ügyfélút-térképező eszköz, amelynek fehér tábla funkciójával és gondolattérkép-készítő jével a legjobb vizuális munkafolyamat-ábrázolásokat hozhatja létre. Ezek a funkciók segítenek felvázolni és megtekinteni az ügyfél életciklusának különböző érintkezési pontjait, a tudatosságtól a konverzióig, az ismételt vásárlásokig, az elvándorlásig és még sok másig.

A ClickUp több ügyfélút-térkép sablont is kínál, így nem kell a semmiből létrehoznia a sajátját. Készítsen részletes munkafolyamatokat és jóváhagyási folyamatokat a Mind Maps segítségével, így könnyedén létrehozhat függőségeket az egyes lépésekhez.

Tervezze meg a jóváhagyási munkafolyamatot a ClickUp Mind Maps alkalmazásban
Tervezze meg a jóváhagyási munkafolyamatot a ClickUp Mind Maps alkalmazásban

A ClickUp legfontosabb funkciói

  • ClickUp táblája : A ClickUp táblája lehetővé teszi az egyének és a csapatok számára, hogy vizualizálják ötleteiket, javítsák a kommunikációt és egyedi CRM munkafolyamatokat hozzanak létre az ügyfélút javítása érdekében.
  • Mind Map Maker: A ClickUp Mind Mapping funkciója segít dinamikus vizuális vázlatok és folyamatábrák készítésében ötletek, projektek vagy meglévő feladatok számára.
  • Testreszabható sablonok: A ClickUp sablonokat kínál többféle felhasználási esethez, beleértve a projekt ütemtervek és az ügyfélút térképek létrehozását – így van egy alap, ahonnan elindulhat.
  • Egyéni nézetek: Válasszon több mint 15 különböző nézet közül a feladatkezeléshez, az utazás térképezéséhez, a diagramok készítéséhez vagy az egyéni Gantt-diagramokhoz.

A ClickUp korlátai

  • A ClickUp rengeteg testreszabási lehetőséget kínál, ezért egy kicsit nehéz lehet azonnal megtanulni az összes funkcióját.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalatok: Egyedi árak elérhetők – ha üzleti tevékenységéhez szoftverre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot értékesítési osztályunkkal, akik segítenek a beállításban, amikor készen áll rá.

ClickUp ügyfélértékelések

  • G2: 4,7/5 (több mint 6700 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)

2. Custellence

Custellence termék kép
via Custellence

A Custellence egy ügyfélút térképező eszköz, amely segít a csapatoknak és szervezeteknek megérteni és javítani az ügyfélélményt. Egyszerű drag-and-drop funkciójával és valós idejű együttműködési funkcióival a Custellance lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy perceken belül ügyfélút térképeket hozzanak létre, megszerezzék az érdekelt felek támogatását, növeljék az ügyfelek elkötelezettségét és előmozdítsák az ügyfélközpontú változásokat.

A Custellence legjobb funkciói

  • Egyedi képgyűjtemény
  • Rugalmas útvonal-térkép struktúra
  • Kiválasztott ikonok
  • Széles színpaletta
  • Több sablon a gyors induláshoz
  • Lehetővé teszi az exportálást PNG, CSV vagy PDF formátumba.
  • Mély linkek
  • Hozzászólási funkció a zökkenőmentes együttműködésért
  • Lehetőség a kívánt kódrendszer kiválasztására

A Custellence korlátai

  • A szövegfrissítések néha eltarthatnak egy ideig.
  • Nincs ingyenes ajánlat sablonokból történő ügyfélút térképek készítésére

Custellence árak

  • Standard: 0 USD
  • Professzionális: 30 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Egyedi árazás

Custellence értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (5+ értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)

3. Smaply

Smaply termék kép
via Smaply

A Smaply az egyik legjobb ügyfélút-térképező eszköz ezen a listán, mert segít vizuálisan vonzó térképek létrehozásában és megkönnyíti az ügyfél-visszajelzési eszközök használatát a valós idejű online együttműködéshez.

A Smaply segítségével a csapatok különböző térképeken dolgozhatnak együtt, megoszthatják az ügyfelek visszajelzéseit és vizualizálhatják az ügyfélélményre vonatkozó betekintéseket.

A Smaply legjobb funkciói

  • Online és offline együttműködési funkciók intuitív felülettel
  • Drag and drop szerkesztő a részletes útvonal térképekhez
  • GDPR-kompatibilis
  • Magas szintű adatbiztonság
  • Hitelkártya nem szükséges

A Smaply korlátai

  • Nincs elég személyiségsablon
  • Nincs visszatekerés gomb

Smaply árak

  • Ingyenes: 0 euró/hónap felhasználónként
  • Alap: 19 euró/hó felhasználónként
  • Pro: 29 euró/hó felhasználónként
  • Vállalatok: Az árakról érdeklődjön a Smaplynál.

Smaply értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (10+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (15+ értékelés)

4. Lucidchart

via Lucidchart

A Lucidchart egy intelligens diagramkészítő szoftver, amely képes ügyfélútvonalak és érdekelt felek térképének elkészítésére. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy hatékonyan és együttműködve készítsenek vizuális prezentációkat komplex folyamatokról, rendszere kről és ötletekről.

A Lucidchart segítségével könnyedén létrehozhat útvonal-térképeket, hogy megérthesse, hogyan találják meg, vásárolják meg és használják az ügyfelek a termékeit – és javíthatja azokat, hogy több bevételt érjen el.

A Lucidchart legjobb funkciói

  • Adatösszekapcsolás
  • Automatikus vizualizáció
  • Integrációs lehetőségek, például Google Workspace, Atlassian, Slack és még sok más.
  • Vizualizációs szűrők az egyes ügyfélutak kiemeléséhez
  • Automatikus felhőalapú dokumentáció az ügyfélprofilok mentéséhez és megosztásához

A Lucidchart korlátai

  • Néha késések léphetnek fel, ha nagy, összetett, több elemből álló diagramokon dolgozik.
  • Sok alternatívával ellentétben meredek a tanulási görbe
  • Alacsony felbontású exportok
  • Egyes felhasználóknak problémát jelent, hogy a felhasználói utazási térképek ábrázolásához csak korlátozott számú márkaikon, kép és forma áll rendelkezésre.
  • A külső grafikák importálása bonyolult, és néha lehetetlen.

Lucidchart árak

  • Ingyenes: 0 USD
  • Egyéni: 7,95 USD/hó felhasználónként
  • Csapat: 9 USD/hó felhasználónként
  • Vállalatok: Az árakról érdeklődjön a Lucidchartnál.

Lucidchart értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 2300 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 1900 értékelés)

5. Visual Paradigm

Visual Paradigm termék kép
A Visual Paradigm segítségével

A Visual Paradigm egy agilis projekteszközökből álló csomag, amelynek célja a termelékenység növelése. A platform vizuális modellezési és diagramkészítési funkciókat kínál, amelyek segítségével útvonal-térképeket készíthet, és betekintést nyerhet az ügyfelek érzelmeibe, amikor azok a márkájával interakcióba lépnek.

A Visual Paradigm számos diagramtípust kínál a felhasználói kutatások elvégzéséhez, valamint a vásárlói viselkedés és az ügyfélút térképek pontosabb vizuális ábrázolásához.

A Visual Paradigm legjobb funkciói

  • Ügyfélélmény-tervező eszköz
  • Folyamatábra-tervező az ügyfél-érintkezési pontok kiemeléséhez
  • Online diagramkészítő eszköz részletes ügyfél- és érdekelt felek térképekhez
  • Jelentéskészítés az ügyfélútvonalakról
  • Szövegelemzés
  • Mind mapping eszköz az ügyfélút térképekhez
  • Projekt kiadó
  • Infografikák és diagramkészítő
  • Drag-and-drop diagramszerkesztő az egyszerű utazás-térképhez

A Visual Paradigm korlátai

  • A diagramok összekapcsolása egyesek számára bonyolult lehet az ügyfélút térképek készítésekor.
  • Egyes felhasználók szerint az alkalmazás gyorsbillentyűi néha nem működnek.
  • Hiányoznak belőle a felhasználók által keresett együttműködési funkciók

A Visual Paradigm árai

  • Modeler: 6 USD/hó felhasználónként
  • Alapcsomag: 19 USD/hó felhasználónként
  • Professzionális: 35 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: 89 USD/hó felhasználónként

Visual Paradigm értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (2+ értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 (15+ értékelés)

6. UXPressia

UXpressia Customer Journey Mapping termék kép
via UXpressia

Az UXPressia egy vizuális együttműködési szoftver, amely nemcsak az ügyfélút térképek, hanem a felhasználói személyiségek és a hatástérképek létrehozására is alkalmas. A szoftver valós idejű együttműködést tesz lehetővé, és ügyfélélmény-tanfolyamokat kínál, hogy az egyének és a csapatok jobb teljesítményt nyújthassanak.

Az UXPressia legjobb funkciói

  • Kiváló minőségű exportálás egyedi márkajelzéssel
  • Több mint 70 ügyfélút-térkép, személyiségprofil és hatástérkép-sablon
  • Interaktív online tanfolyamok
  • Online személyiségalkotó a problémás pontok kiemeléséhez
  • Tapasztalati grafikon
  • Integrált webelemzés az ügyfélélmény részletes bemutatásához
  • Fájlcsatolmányok
  • Prezentációs mód az utazási térképek online megjelenítéséhez

Az UXPressia korlátai

  • Egyes felhasználók korlátozott funkciók és nem intuitív munkafolyamatok miatt korlátozottnak érezték magukat.
  • A Jira vagy Confluence integráció hiánya megnehezítheti a munkát azoknak a felhasználóknak, akiknek a munkafolyamatában szerepel ez a szoftver.
  • Néhány felhasználó számára meredek a tanulási görbe az ügyfélút térképek létrehozásában.

UXPressia árak

  • Ingyenes: 0 USD
  • Starter: 16 USD/hó felhasználónként
  • Pro: 36 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az UXPressia-val.

UXPressia értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (10+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

7. Sketch

Termékpélda vázlat
Via Sketch

A Sketch lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különböző terveket készítsenek projektjeikhez. Robusztus funkcióival, mint például a másolás és beillesztés, a képek szerkesztése és módosítása, a könyvtárkezelés és még sok más, a Sketch képes útvonal-térképeket készíteni az ügyfelek érintkezési pontjain.

A közelmúltban a journey map cég kísérleti funkciómenüt vezetett be, amelynek segítségével a felhasználók kipróbálhatják a még nem megjelent funkciókat, és megoszthatják visszajelzéseiket a bevezetés előtt.

A Sketch legjobb funkciói

  • Több platformon elérhető – MacOS és web
  • Fejlett vektoros szerkesztés a térképező eszközzel
  • Újrafelhasználható tervezési sablonok
  • Intuitív prototípus-készítés
  • Megosztott könyvtárak
  • Egyedül tervezés vagy valós idejű együttműködés
  • Testreszabható eszköztárak

A Sketch korlátai

  • A térképező eszköz iPad-en nem elérhető, ami megnehezíti a mobil Mac-felhasználók dolgát.
  • Időbe telik, amíg teljes mértékben megismeri az ügyfélút feltérképezés lehetőségeit.
  • Windows-eszközökön nem működik.

Sketch árak

  • Alapcsomag: 12 USD/hó szerkesztőnként
  • Üzleti: 20 USD/hó szerkesztőnként

Sketch értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (750+ értékelés)

8. Figma

Koncepciótérkép-sablon Google Docs-hoz
via Figma

A Figma egy együttműködésen alapuló interfésztervező szoftver, amely prototípus-készítési képességeiről híres. A Figma segítségével egyének és csapatok is létrehozhatnak teljesen új terveket, beleértve az ügyfélút térképeket is, amelyekkel vizualizálhatják és javíthatják az ügyfélelégedettséget.

Ez az ügyfélélmény- és ügyfélút-térképező eszköz kiemelkedik a listából, mert ingyenes whiteboard funkciót kínál szabadkézi vázlatok és tervek készítéséhez. A Figma a listán szereplő sok más eszközzel ellentétben inkább a felhasználói felület/élmény (UI/UX) tervezésére, mint az ügyfélút-térképezésre összpontosít.

A Figma legjobb funkciói

  • Modern toll eszköz
  • Pluginek a feladatok automatizálásához és a munkafolyamatok javításához
  • Rugalmas stílusok
  • Hozzáférhető könyvtárak
  • Korlátlan számú néző
  • Könnyű exportálás az ügyfélélmény megosztásához a csapattal

A Figma korlátai

  • Offline állapotban nem elérhető, ami nehézségeket okozhat, ha olyan helyre utazik, ahol a wifi-kapcsolat nem mindig stabil.
  • Nehéz lehet megtalálni a forrásokat a közösségi részben.
  • Egyes felhasználók úgy érezték, hogy nem volt elég képmanipulációs lehetőség – különösen az ügyfélút térképek létrehozásakor.

Figma árak

  • Ingyenes
  • Figma professional: 12 USD/hó szerkesztőnként
  • Figma szervezet: 45 USD/hó szerkesztőnként

Figma értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 800 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

9. FlowMapp

FlowMapp ügyfélútvonal-térképészeti termék kép
via FlowMapp

A webdesign-munkafolyamatok egyik vezető UX-eszköze, a FlowMapp lehetővé teszi egyének és csapatok számára a webhelytérképek létrehozását és iterálását. Emellett olyan funkciókat is kínál, amelyek nyomon követik az egyes tervek állapotát és a hozzájuk fűzött megjegyzéseket/folyamatban lévő beszélgetéseket.

A FlowMapp tervezési funkciói jól jönnek az ügyfélélmény-kezeléshez, az ügyfélút feltérképezéséhez és az ügyfélprofilok létrehozásához.

A FlowMapp legjobb funkciói

  • Intuitív webhelytérképek a csapat munkafolyamatainak vizualizálásához
  • Folyamatábra diagramok a felhasználói útvonal és a weboldal tervezéséhez
  • Felhasználói áramlási diagramok a jobb ügyfélút és a jobb felhasználói élmény megtervezéséhez
  • Projektek vagy ügyfélélmény-naplók megosztásának, átvitelének vagy archiválásának lehetősége
  • Drag and drop felület

A FlowMapp korlátai

  • Az alternatívákhoz képest rugalmatlan csomópontok és sablonok
  • Nincs külön beviteli mező kifejezetten a keresőmotorok találati oldalainak (SERP) információihoz.
  • Egyes felhasználóknak nehézséget okozott a projektek közötti navigálás.
  • Egyes utazás-térképező eszközök felhasználói számára nem elegendőek az integrációk

A FlowMapp árai

  • Ingyenes: 0 USD
  • Pro: 18 USD/hó felhasználónként
  • Csapat: 54 USD/hó legfeljebb öt csapattag számára
  • Ügynökség: 180 USD/hó korlátlan számú csapattag számára

FlowMapp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (80+ értékelés)
  • Capterra: Nem elérhető

10. Microsoft Visio

Microsoft Visio termékpélda
a Microsoft Visio segítségével

A Microsoft Visio sablonokat, előre elkészített modelleket, kezdő diagramokat és folyamatábrákat használ, hogy segítsen az ügyfélútvonal-kezelőknek és azoknak, akik könnyen érthető vizuális elemeket szeretnének létrehozni.

A Visio segítségével létrehozhat, szerkeszthet és együttműködhet a Microsoft Teams és más Microsoft termékekben.

A Microsoft Visio legjobb funkciói

  • Beépített sablonok folyamatábra-készítéshez
  • Szervezeti ábra
  • Exportálási és importálási funkciók
  • Rendkívül testreszabható diagramok és grafikák

A Microsoft Visio korlátai

  • Nehézségek az elemek összekapcsolásában és a nagy fájlok megosztásában
  • Korlátozott együttműködési lehetőségek
  • Nem integrálható jól különböző vázlatprogramokkal.
  • Nem kompatibilis a Microsoft Suite-on kívüli eszközökkel.

A Microsoft Visio árai

  • Visio 1. csomag: 5 USD/hó felhasználónként
  • Visio 2-es csomag: 15 USD/hó felhasználónként

Microsoft Visio értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (több mint 600 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit kell keresni az ügyfélút térképezési eszközökben?

Az ügyfélút térképező szoftver elengedhetetlen azoknak a vállalkozásoknak, amelyek javítani szeretnék ügyfeleik élményét. Az ügyfélút térképező szoftver kiválasztásakor fontos figyelembe venni a következőket:

  • Többcsatornás utazás térképezés: Az ügyfélutazás térképező szoftverének támogatnia kell a többcsatornás térképezést, lehetővé téve a különböző csatornák, például webhelyek, mobilalkalmazások, közösségi média, fizikai üzletek, call center stb. közötti interakciók rögzítését és elemzését.
  • Adatintegráció és automatizálás: Keressen olyan szoftvert, amely zökkenőmentesen integrálható más adatforrásokkal, például CRM- és projektmenedzsment-rendszerekkel, marketingautomatizálási platformokkal vagy elemző eszközökkel. Ez az integráció lehetővé teszi a valós idejű adatok gyűjtését és a feltérképezési folyamat automatizálását, ami időt takarít meg és javítja az információk pontosságát.
  • Együttműködési és megosztási funkciók: A szoftvernek elő kell segítenie a csapat tagjai közötti együttműködést, lehetővé téve számukra, hogy egyszerre dolgozzanak, megjegyzéseket fűzzenek és nyomon kövessék a változásokat.
  • Elemzések és mutatók nyomon követése: Keressen olyan ügyfélút-térképeket, amelyek beépített elemzési és mutatókövetési funkciókkal rendelkeznek, hogy mérni tudja ügyfélút-kezdeményezéseinek hatékonyságát. Ezeknek lehetővé kell tenniük a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) beállítását és nyomon követését az ügyfélélmény és más releváns mutatók tekintetében.
  • Skálázhatóság és rugalmasság: Olyan útvonal-térképező eszközökre van szüksége, amelyek nagy adathalmazokat tudnak kezelni, komplex ügyfélutakat támogatnak és alkalmazkodnak a változó üzleti igényekhez. Keressen olyan testreszabható funkciókat, amelyek lehetővé teszik a szoftvernek az Ön egyedi igényeihez való igazítását, biztosítva a rugalmasságot és a hosszú távú használhatóságot.
  • Ügyfélszolgálat és képzés: Értékelje a szoftvergyártó által nyújtott ügyfélszolgálat és képzés színvonalát. Ide tartoznak olyan eszközök, mint a átfogó dokumentáció, oktatóanyagok és képzési források, amelyek segítenek a felhasználóknak a szoftver potenciáljának maximális kihasználásában.

Az ezeket a funkciókat megfelelően ötvöző ügyfélút-térképező eszköz segítségével értékes ügyfél-információkhoz juthat, javíthatja a felhasználói elégedettséget és elősegítheti a fenntartható üzleti növekedést.

ClickUp – a legjobb ügyfélút-térképező szoftver

A ClickUp a legjobb ügyfélélmény-kezelő és ügyfélút-térképező szoftver a piacon. Olyan, mintha egy szuperintelligens asszisztens lenne, aki pontosan ismeri ügyfeleit.

Búcsút inthet a vevői adatok kézi rendezésének fejfájásainak, és üdvözölheti azt az eszközt, amely jelentősen megkönnyíti a vevői elemzési folyamatot.

Próbálja ki még ma a ClickUp ügyfélút térkép sablonját.

