A 10 legjobb ügyfélút-térképező szoftvereszköz 2025-ben

A csapat igényeinek és az ügyfelek elvárásainak megértése elengedhetetlen a sikeres üzleti tevékenységhez. Ennek egyik módja az ügyfelek útjának feltérképezése, az első interakciótól a végső vásárlásig, és igen, vannak eszközök, amelyek automatizálják ezt a folyamatot és sokkal könnyebbé teszik!

Ez a cikk az ügyfélút térképezési eszközöket mutatja be, és bemutatja a 10 legjobb eszközt, amelyek mindegyike egyedi funkciókkal és előnyökkel rendelkezik. Olvassa tovább, hogy megtalálja a tökéletes szoftvert, amellyel javíthatja ügyfél-elkötelezettségét.

Az ügyfélútvonal-térképező eszköz egy szoftveralkalmazás vagy platform, amely segít a vállalkozásoknak az ügyfelek érintkezési pontjainak és tapasztalatainak vizuális ábrázolásában. Az ügyfélútvonal-térképezés magában foglalja az ügyfél és a vállalkozás közötti különböző interakciók megértését és dokumentálását, a kezdeti tudatosságtól és elköteleződéstől a végső vásárlásig vagy bevezetésig, valamint a vásárlás utáni tapasztalatokig.

A legjobb ügyfélút-térképező eszközök általában felhasználóbarát felületet kínálnak, amelyeken a vállalkozások vizuális diagramokat hozhatnak létre digitális táblákon vagy az ügyfélút gondolattérképein. Ezek a térképek gyakran tartalmazzák az ügyfélélmény különböző szakaszait vagy fázisait, valamint egyéb szempontokat, mint például a tudatosság, a mérlegelés, a döntéshozatal, a vásárlás és a vásárlás utáni időszak.

Az egyes szakaszokban a felhasználói útvonal térkép eszköz lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy meghatározza és felvázolja azokat a konkrét érintési pontokat, interakciókat, csatornákat és érzelmeket, amelyeket az ügyfél tapasztalhat.

Az ügyfélút térképezési folyamat elsajátításával értelmezni tudja az ügyféladatokat, betekintést nyerhet és azonosíthatja azokat a területeket, ahol javíthatja az átlagos ügyfélélményt.

A 10 legjobb ügyfélút-térképező szoftver

Unod már, hogy mindenki a vásárlói útvonal feltérképezésének fontosságáról beszél, de nem tudod, hol kezdj hozzá? Ne aggódj, mert most eláruljuk neked, melyik a legjobb vásárlói útvonal feltérképező szoftver, amellyel elindulhatsz.

A vásárlói útvonal térképezéshez legalkalmasabb 10 eszköz a következő:

Kössön össze kapcsolatokat és objektumokat, hogy ötleteiből útiterveket vagy munkafolyamatokat hozzon létre csapatával együtt a ClickUp Whiteboards segítségével.

A ClickUp egy kiváló ügyfélút-térképező eszköz, amelynek fehér tábla funkciójával és gondolattérkép-készítő jével a legjobb vizuális munkafolyamat-ábrázolásokat hozhatja létre. Ezek a funkciók segítenek felvázolni és megtekinteni az ügyfél életciklusának különböző érintkezési pontjait, a tudatosságtól a konverzióig, az ismételt vásárlásokig, az elvándorlásig és még sok másig.

A ClickUp több ügyfélút-térkép sablont is kínál, így nem kell a semmiből létrehoznia a sajátját. Készítsen részletes munkafolyamatokat és jóváhagyási folyamatokat a Mind Maps segítségével, így könnyedén létrehozhat függőségeket az egyes lépésekhez.

Tervezze meg a jóváhagyási munkafolyamatot a ClickUp Mind Maps alkalmazásban

A ClickUp legfontosabb funkciói

ClickUp táblája : A ClickUp táblája lehetővé teszi az egyének és a csapatok számára, hogy vizualizálják ötleteiket, javítsák a kommunikációt és egyedi : A ClickUp táblája lehetővé teszi az egyének és a csapatok számára, hogy vizualizálják ötleteiket, javítsák a kommunikációt és egyedi CRM munkafolyamatokat hozzanak létre az ügyfélút javítása érdekében.

Mind Map Maker : A ClickUp Mind Mapping funkciója segít dinamikus vizuális vázlatok és folyamatábrák készítésében ötletek, projektek vagy meglévő feladatok számára.

Testreszabható sablonok : A ClickUp sablonokat kínál többféle felhasználási esethez, beleértve : A ClickUp sablonokat kínál többféle felhasználási esethez, beleértve a projekt ütemtervek és az ügyfélút térképek létrehozását – így van egy alap, ahonnan elindulhat.

Egyéni nézetek: Válasszon több mint 15 különböző nézet közül a feladatkezeléshez, az utazás térképezéséhez, a diagramok készítéséhez vagy az egyéni Gantt-diagramokhoz.

A ClickUp korlátai

A ClickUp rengeteg testreszabási lehetőséget kínál, ezért egy kicsit nehéz lehet azonnal megtanulni az összes funkcióját.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak elérhetők – ha üzleti tevékenységéhez szoftverre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot Egyedi árak elérhetők – ha üzleti tevékenységéhez szoftverre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot értékesítési osztályunkkal , akik segítenek a beállításban, amikor készen áll rá.

ClickUp ügyfélértékelések

G2 : 4,7/5 (több mint 6700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)

2. Custellence

via Custellence

A Custellence egy ügyfélút térképező eszköz, amely segít a csapatoknak és szervezeteknek megérteni és javítani az ügyfélélményt. Egyszerű drag-and-drop funkciójával és valós idejű együttműködési funkcióival a Custellance lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy perceken belül ügyfélút térképeket hozzanak létre, megszerezzék az érdekelt felek támogatását, növeljék az ügyfelek elkötelezettségét és előmozdítsák az ügyfélközpontú változásokat.

A Custellence legjobb funkciói

Egyedi képgyűjtemény

Rugalmas útvonal-térkép struktúra

Kiválasztott ikonok

Széles színpaletta

Több sablon a gyors induláshoz

Lehetővé teszi az exportálást PNG, CSV vagy PDF formátumba.

Mély linkek

Hozzászólási funkció a zökkenőmentes együttműködésért

Lehetőség a kívánt kódrendszer kiválasztására

A Custellence korlátai

A szövegfrissítések néha eltarthatnak egy ideig.

Nincs ingyenes ajánlat sablonokból történő ügyfélút térképek készítésére

Custellence árak

Standard : 0 USD

Professzionális : 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Custellence értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (5+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)

3. Smaply

via Smaply

A Smaply az egyik legjobb ügyfélút-térképező eszköz ezen a listán, mert segít vizuálisan vonzó térképek létrehozásában és megkönnyíti az ügyfél-visszajelzési eszközök használatát a valós idejű online együttműködéshez.

A Smaply segítségével a csapatok különböző térképeken dolgozhatnak együtt, megoszthatják az ügyfelek visszajelzéseit és vizualizálhatják az ügyfélélményre vonatkozó betekintéseket.

A Smaply legjobb funkciói

Online és offline együttműködési funkciók intuitív felülettel

Drag and drop szerkesztő a részletes útvonal térképekhez

GDPR-kompatibilis

Magas szintű adatbiztonság

Hitelkártya nem szükséges

A Smaply korlátai

Nincs elég személyiségsablon

Nincs visszatekerés gomb

Smaply árak

Ingyenes: 0 euró/hónap felhasználónként

Alap: 19 euró/hó felhasználónként

Pro: 29 euró/hó felhasználónként

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön a Smaplynál.

Smaply értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (15+ értékelés)

4. Lucidchart

via Lucidchart

A Lucidchart egy intelligens diagramkészítő szoftver, amely képes ügyfélútvonalak és érdekelt felek térképének elkészítésére. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy hatékonyan és együttműködve készítsenek vizuális prezentációkat komplex folyamatokról, rendszere kről és ötletekről.

A Lucidchart segítségével könnyedén létrehozhat útvonal-térképeket, hogy megérthesse, hogyan találják meg, vásárolják meg és használják az ügyfelek a termékeit – és javíthatja azokat, hogy több bevételt érjen el.

A Lucidchart legjobb funkciói

Adatösszekapcsolás

Automatikus vizualizáció

Integrációs lehetőségek, például Google Workspace, Atlassian, Slack és még sok más.

Vizualizációs szűrők az egyes ügyfélutak kiemeléséhez

Automatikus felhőalapú dokumentáció az ügyfélprofilok mentéséhez és megosztásához

A Lucidchart korlátai

Néha késések léphetnek fel, ha nagy, összetett, több elemből álló diagramokon dolgozik.

Sok alternatívával ellentétben meredek a tanulási görbe

Alacsony felbontású exportok

Egyes felhasználóknak problémát jelent, hogy a felhasználói utazási térképek ábrázolásához csak korlátozott számú márkaikon, kép és forma áll rendelkezésre.

A külső grafikák importálása bonyolult, és néha lehetetlen.

Lucidchart árak

Ingyenes: 0 USD

Egyéni: 7,95 USD/hó felhasználónként

Csapat: 9 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön a Lucidchartnál.

Lucidchart értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 2300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1900 értékelés)

5. Visual Paradigm

A Visual Paradigm segítségével

A Visual Paradigm egy agilis projekteszközökből álló csomag, amelynek célja a termelékenység növelése. A platform vizuális modellezési és diagramkészítési funkciókat kínál, amelyek segítségével útvonal-térképeket készíthet, és betekintést nyerhet az ügyfelek érzelmeibe, amikor azok a márkájával interakcióba lépnek.

A Visual Paradigm számos diagramtípust kínál a felhasználói kutatások elvégzéséhez, valamint a vásárlói viselkedés és az ügyfélút térképek pontosabb vizuális ábrázolásához.

A Visual Paradigm legjobb funkciói

Ügyfélélmény-tervező eszköz

Folyamatábra-tervező az ügyfél-érintkezési pontok kiemeléséhez

Online diagramkészítő eszköz részletes ügyfél- és érdekelt felek térképekhez

Jelentéskészítés az ügyfélútvonalakról

Szövegelemzés

Mind mapping eszköz az ügyfélút térképekhez

Projekt kiadó

Infografikák és diagramkészítő

Drag-and-drop diagramszerkesztő az egyszerű utazás-térképhez

A Visual Paradigm korlátai

A diagramok összekapcsolása egyesek számára bonyolult lehet az ügyfélút térképek készítésekor.

Egyes felhasználók szerint az alkalmazás gyorsbillentyűi néha nem működnek.

Hiányoznak belőle a felhasználók által keresett együttműködési funkciók

A Visual Paradigm árai

Modeler: 6 USD/hó felhasználónként

Alapcsomag: 19 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 35 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 89 USD/hó felhasználónként

Visual Paradigm értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (2+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (15+ értékelés)

6. UXPressia

via UXpressia

Az UXPressia egy vizuális együttműködési szoftver, amely nemcsak az ügyfélút térképek, hanem a felhasználói személyiségek és a hatástérképek létrehozására is alkalmas. A szoftver valós idejű együttműködést tesz lehetővé, és ügyfélélmény-tanfolyamokat kínál, hogy az egyének és a csapatok jobb teljesítményt nyújthassanak.

Az UXPressia legjobb funkciói

Kiváló minőségű exportálás egyedi márkajelzéssel

Több mint 70 ügyfélút-térkép, személyiségprofil és hatástérkép-sablon

Interaktív online tanfolyamok

Online személyiségalkotó a problémás pontok kiemeléséhez

Tapasztalati grafikon

Integrált webelemzés az ügyfélélmény részletes bemutatásához

Fájlcsatolmányok

Prezentációs mód az utazási térképek online megjelenítéséhez

Az UXPressia korlátai

Egyes felhasználók korlátozott funkciók és nem intuitív munkafolyamatok miatt korlátozottnak érezték magukat.

A Jira vagy Confluence integráció hiánya megnehezítheti a munkát azoknak a felhasználóknak, akiknek a munkafolyamatában szerepel ez a szoftver.

Néhány felhasználó számára meredek a tanulási görbe az ügyfélút térképek létrehozásában.

UXPressia árak

Ingyenes : 0 USD

Starter : 16 USD/hó felhasználónként

Pro : 36 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az UXPressia-val.

UXPressia értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

7. Sketch

Via Sketch

A Sketch lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különböző terveket készítsenek projektjeikhez. Robusztus funkcióival, mint például a másolás és beillesztés, a képek szerkesztése és módosítása, a könyvtárkezelés és még sok más, a Sketch képes útvonal-térképeket készíteni az ügyfelek érintkezési pontjain.

A közelmúltban a journey map cég kísérleti funkciómenüt vezetett be, amelynek segítségével a felhasználók kipróbálhatják a még nem megjelent funkciókat, és megoszthatják visszajelzéseiket a bevezetés előtt.

A Sketch legjobb funkciói

Több platformon elérhető – MacOS és web

Fejlett vektoros szerkesztés a térképező eszközzel

Újrafelhasználható tervezési sablonok

Intuitív prototípus-készítés

Megosztott könyvtárak

Egyedül tervezés vagy valós idejű együttműködés

Testreszabható eszköztárak

A Sketch korlátai

A térképező eszköz iPad-en nem elérhető, ami megnehezíti a mobil Mac-felhasználók dolgát.

Időbe telik, amíg teljes mértékben megismeri az ügyfélút feltérképezés lehetőségeit.

Windows-eszközökön nem működik.

Sketch árak

Alapcsomag: 12 USD/hó szerkesztőnként

Üzleti: 20 USD/hó szerkesztőnként

Sketch értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (750+ értékelés)

8. Figma

via Figma

A Figma egy együttműködésen alapuló interfésztervező szoftver, amely prototípus-készítési képességeiről híres. A Figma segítségével egyének és csapatok is létrehozhatnak teljesen új terveket, beleértve az ügyfélút térképeket is, amelyekkel vizualizálhatják és javíthatják az ügyfélelégedettséget.

Ez az ügyfélélmény- és ügyfélút-térképező eszköz kiemelkedik a listából, mert ingyenes whiteboard funkciót kínál szabadkézi vázlatok és tervek készítéséhez. A Figma a listán szereplő sok más eszközzel ellentétben inkább a felhasználói felület/élmény (UI/UX) tervezésére, mint az ügyfélút-térképezésre összpontosít.

A Figma legjobb funkciói

Modern toll eszköz

Pluginek a feladatok automatizálásához és a munkafolyamatok javításához

Rugalmas stílusok

Hozzáférhető könyvtárak

Korlátlan számú néző

Könnyű exportálás az ügyfélélmény megosztásához a csapattal

A Figma korlátai

Offline állapotban nem elérhető, ami nehézségeket okozhat, ha olyan helyre utazik, ahol a wifi-kapcsolat nem mindig stabil.

Nehéz lehet megtalálni a forrásokat a közösségi részben.

Egyes felhasználók úgy érezték, hogy nem volt elég képmanipulációs lehetőség – különösen az ügyfélút térképek létrehozásakor.

Figma árak

Ingyenes

Figma professional : 12 USD/hó szerkesztőnként

Figma szervezet: 45 USD/hó szerkesztőnként

Figma értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

9. FlowMapp

via FlowMapp

A webdesign-munkafolyamatok egyik vezető UX-eszköze, a FlowMapp lehetővé teszi egyének és csapatok számára a webhelytérképek létrehozását és iterálását. Emellett olyan funkciókat is kínál, amelyek nyomon követik az egyes tervek állapotát és a hozzájuk fűzött megjegyzéseket/folyamatban lévő beszélgetéseket.

A FlowMapp tervezési funkciói jól jönnek az ügyfélélmény-kezeléshez, az ügyfélút feltérképezéséhez és az ügyfélprofilok létrehozásához.

A FlowMapp legjobb funkciói

Intuitív webhelytérképek a csapat munkafolyamatainak vizualizálásához

Folyamatábra diagramok a felhasználói útvonal és a weboldal tervezéséhez

Felhasználói áramlási diagramok a jobb ügyfélút és a jobb felhasználói élmény megtervezéséhez

Projektek vagy ügyfélélmény-naplók megosztásának, átvitelének vagy archiválásának lehetősége

Drag and drop felület

A FlowMapp korlátai

Az alternatívákhoz képest rugalmatlan csomópontok és sablonok

Nincs külön beviteli mező kifejezetten a keresőmotorok találati oldalainak (SERP) információihoz.

Egyes felhasználóknak nehézséget okozott a projektek közötti navigálás.

Egyes utazás-térképező eszközök felhasználói számára nem elegendőek az integrációk

A FlowMapp árai

Ingyenes : 0 USD

Pro : 18 USD/hó felhasználónként

Csapat : 54 USD/hó legfeljebb öt csapattag számára

Ügynökség: 180 USD/hó korlátlan számú csapattag számára

FlowMapp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (80+ értékelés)

Capterra: Nem elérhető

10. Microsoft Visio

a Microsoft Visio segítségével

A Microsoft Visio sablonokat, előre elkészített modelleket, kezdő diagramokat és folyamatábrákat használ, hogy segítsen az ügyfélútvonal-kezelőknek és azoknak, akik könnyen érthető vizuális elemeket szeretnének létrehozni.

A Visio segítségével létrehozhat, szerkeszthet és együttműködhet a Microsoft Teams és más Microsoft termékekben.

A Microsoft Visio legjobb funkciói

Beépített sablonok folyamatábra-készítéshez

Szervezeti ábra

Exportálási és importálási funkciók

Rendkívül testreszabható diagramok és grafikák

A Microsoft Visio korlátai

Nehézségek az elemek összekapcsolásában és a nagy fájlok megosztásában

Korlátozott együttműködési lehetőségek

Nem integrálható jól különböző vázlatprogramokkal.

Nem kompatibilis a Microsoft Suite-on kívüli eszközökkel.

A Microsoft Visio árai

Visio 1. csomag: 5 USD/hó felhasználónként

Visio 2-es csomag: 15 USD/hó felhasználónként

Microsoft Visio értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

Az ügyfélút térképező szoftver elengedhetetlen azoknak a vállalkozásoknak, amelyek javítani szeretnék ügyfeleik élményét. Az ügyfélút térképező szoftver kiválasztásakor fontos figyelembe venni a következőket:

Többcsatornás utazás térképezés : Az ügyfélutazás térképező szoftverének támogatnia kell a többcsatornás térképezést, lehetővé téve a különböző csatornák, például webhelyek, mobilalkalmazások, közösségi média, fizikai üzletek, call center stb. közötti interakciók rögzítését és elemzését.

Adatintegráció és automatizálás : Keressen olyan szoftvert, amely zökkenőmentesen integrálható más adatforrásokkal, például : Keressen olyan szoftvert, amely zökkenőmentesen integrálható más adatforrásokkal, például CRM- és projektmenedzsment-rendszerekkel , marketingautomatizálási platformokkal vagy elemző eszközökkel. Ez az integráció lehetővé teszi a valós idejű adatok gyűjtését és a feltérképezési folyamat automatizálását, ami időt takarít meg és javítja az információk pontosságát.

Együttműködési és megosztási funkciók : A szoftvernek elő kell segítenie a csapat tagjai közötti együttműködést, lehetővé téve számukra, hogy egyszerre dolgozzanak, megjegyzéseket fűzzenek és nyomon kövessék a változásokat.

Elemzések és mutatók nyomon követése : Keressen olyan ügyfélút-térképeket, amelyek beépített elemzési és mutatókövetési funkciókkal rendelkeznek, hogy mérni tudja ügyfélút-kezdeményezéseinek hatékonyságát. Ezeknek lehetővé kell tenniük a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) beállítását és nyomon követését az ügyfélélmény és más releváns mutatók tekintetében.

Skálázhatóság és rugalmasság : Olyan útvonal-térképező eszközökre van szüksége, amelyek nagy adathalmazokat tudnak kezelni, komplex ügyfélutakat támogatnak és alkalmazkodnak a változó üzleti igényekhez. Keressen olyan testreszabható funkciókat, amelyek lehetővé teszik a szoftvernek az Ön egyedi igényeihez való igazítását, biztosítva a rugalmasságot és a hosszú távú használhatóságot.

Ügyfélszolgálat és képzés: Értékelje a szoftvergyártó által nyújtott ügyfélszolgálat és képzés színvonalát. Ide tartoznak olyan eszközök, mint : Értékelje a szoftvergyártó által nyújtott ügyfélszolgálat és képzés színvonalát. Ide tartoznak olyan eszközök, mint a átfogó dokumentáció , oktatóanyagok és képzési források, amelyek segítenek a felhasználóknak a szoftver potenciáljának maximális kihasználásában.

Az ezeket a funkciókat megfelelően ötvöző ügyfélút-térképező eszköz segítségével értékes ügyfél-információkhoz juthat, javíthatja a felhasználói elégedettséget és elősegítheti a fenntartható üzleti növekedést.

