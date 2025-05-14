A 12 legjobb Microsoft Visio alternatíva, amelyet 2025-ben érdemes kipróbálni

Bár a Visio egy hatékony eszköz, megtanulása bonyolult, és számos kompatibilitási problémát okoz. Ez nem éppen az álomkonfiguráció azoknak a szakembereknek, akik zökkenőmentes diagramkészítési élményt keresnek.

Elhagyhatja az ilyen nehézkes felületeket és túlárazott előfizetéseket, ha olyan Microsoft Visio alternatívákat választ, amelyek intuitív tervezést és valós idejű együttműködés előnyeit kínálják.

Ebben a blogbejegyzésben összeállítottuk a 12 legjobb Microsoft Visio alternatívát, hogy elkerülhesse az adatvizualizáció bonyolultságát és élvezhesse a zökkenőmentes diagramkészítést. Nézzük meg őket! 🙌🏼

⏰ 60 másodperces összefoglaló Készítsen részletes diagramokat gyorsabban a 12 legjobb Microsoft Visio alternatíva listájával: ClickUp (A legjobb diagramkészítéshez és munkafolyamat-kezeléshez) (A legjobb diagramkészítéshez és munkafolyamat-kezeléshez) Lucidchart (A legjobb együttműködési diagramok készítéséhez és könnyű használatához) draw. io (A legjobb ingyenes és nyílt forráskódú diagramkészítő) SmartDraw (A legjobb átfogó diagramok készítéséhez sablonokkal) vED Graph Editor (A legjobb technikai diagramok és automatizált elrendezésekhez) LibreOffice Draw (A legjobb műszaki rajzokhoz) Miro (A legjobb együttműködésen alapuló ötleteléshez és diagramok készítéséhez) Creately (A legjobb együttműködési diagramok készítéséhez, kiterjedt sablonokkal) Gliffy (A legjobb integrált diagramkészítéshez az Atlassian termékeken belül) Cacoo (A legjobb integrált együttműködés és diagramkészítéshez) EdrawMax (A legjobb nem technikai ismeretekkel rendelkező diagramkészítőknek) Coggle (alap- és középhaladó szintű nyilvános gondolattérképek létrehozásához a legalkalmasabb)

Mit kell keresnie a Microsoft Visio alternatíváiban?

Akár költséghatékonyabb megoldásra, felhasználóbarát felületre, akár jobb együttműködési funkciókra van szüksége, számos Visio alternatíva megfelelhet az Ön igényeinek.

Íme, mit érdemes figyelembe venni a megfelelő választáshoz. 👇

Többrétegű diagramok: A fejlett platformok feltételes formázást, adatrétegeket és interaktív elemeket kínálnak, így a statikus diagramok dinamikus irányítópultokká válnak.

Vállalati szintű biztonság és megfelelőség: Ha érzékeny adatokat kezel, akkor helyezze előtérbe a SOC 2, HIPAA vagy ISO 27001 tanúsítvánnyal rendelkező, szerepköralapú hozzáférés-vezérléssel (RBAC) rendelkező eszközöket.

API és egyedi szkriptelési lehetőségek: A fejlesztők és az IT-csapatok kihasználhatják a bővíthető API-k, webhookok és automatizálási szkriptek előnyeit a testreszabott munkafolyamat-integrációhoz.

Adatvezérelt vizualizációk: A legjobb A legjobb munkafolyamat-ábrakészítő eszközök adatbázisokhoz, táblázatokhoz vagy élő API-khoz kapcsolódnak, és a diagramokat valós idejű adatok alapján automatikusan frissítik.

Több formátumú exportálás és beágyazott megosztás: A Visio diagramformátumok (.vsdx, .vdw), vektoros exportok (SVG, PDF) és iframe-beágyazások támogatása az egyszerű integráció és együttműködés érdekében elengedhetetlen.

Skálázhatóság és teljesítményoptimalizálás: Ha többféle Ha többféle típusú diagrammal vagy hálózati ábrával dolgozik, válasszon olyan felhőalapú eszközöket, amelyek terheléselosztással és hatékony rendereléssel rendelkeznek.

🔍 Tudta? A digitális diagramok nem csak az informatikai szakembereknek szólnak; ezek az eszközök számos iparágban alkalmazhatók, többek között az egészségügyben, az építészetben és a játékiparban.

A 12 legjobb Visio alternatíva

Vizsgáljuk meg a 12 legjobb Microsoft Visio alternatívát, és nézzük meg, hogyan viszonyulnak egymáshoz funkcióik, használhatóságuk és értékük tekintetében.

1. ClickUp (a legjobb diagramkészítéshez és munkafolyamat-kezeléshez)

Az egyik kevés ingyenes Visio alternatíva, a ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, teljes munkafolyamat-kezelést kínál, gyakorlatilag erőfeszítés nélküli vizuális együttműködési élménnyel. Könnyedén létrehozhat folyamatábrákat különböző szervezeti folyamatokhoz, és különféle alakzatokat használhat az egyedi lépések és megközelítések ábrázolásához.

ClickUp Whiteboards

Jobb vizualizálás a ClickUp Whiteboards segítségével Csatlakoztassa a jegyzeteket és a feladatleírásokat a vizualizációihoz a ClickUp Whiteboards segítségével.

A ClickUp Whiteboards segítségével kipróbálhatja a drag-and-drop funkciókat és a diagramot a projektnek megfelelően módosíthatja.

Ha például termékbevezetést tervez, létrehozhat egy munkafolyamatot, amelyben a „piackutatás”, „terméktervezés” és „piaci bevezetési stratégia” kulcsfontosságú fázisokat jelző jegyzeteket helyez el.

A ClickUp Brain integrált AI asszisztens által generált képek felhasználhatók az ügyfélprofilok vagy termékmakettek ábrázolására közvetlenül a diagramon belül.

ClickUp Mind Maps

Használja a ClickUp Mind Maps alkalmazást, hogy a verbális megbeszéléseket vizuális ötletekké alakítsa át.

Ezután próbálja ki az ClickUp Mind Maps alkalmazást, hogy ötleteit egy digitális térbe helyezze át, amely komplex koncepciók és munkafolyamatok lebontására lett kialakítva. Ezeket a térképeket teljes mértékben testreszabhatja a színek, a csomópontok közötti kapcsolatok és a feladatlinkek beállításával, hogy azok megfeleljenek a munkafolyamatának.

Ha csapata új marketingstratégiát dolgoz ki, létrehozhat egy gondolattérképet olyan ágakkal, mint „Célközönség”, „Tartalomcsatornák” és „Költségvetés-elosztás”. A „Célközönség” alá hozzáadhat alágakat, például „Demográfiai adatok”, „Viselkedési minták” és „Problémás pontok”.

ClickUp Automation

Állítson be triggereket az ismétlődő feladatokhoz a ClickUp Automation segítségével.

Egy másik funkció, amely több mint 100 előre telepített sablonjával és gyorsbillentyű-opcióival kiemelkedik a többi közül, a ClickUp Automation. Akár e-mailek feladatokká alakításáról, akár ötletek megvitatásának könnyen olvasható folyamatábrákká alakításáról van szó, ez a funkció mindig a segítségére lesz.

Ezenkívül érdemes kipróbálnia a ClickUp for PMO and IT Teams alkalmazást, amely csökkenti a szállítási időt és növeli a termelékenységet. A munkafolyamatok tervezésével és prioritásainak meghatározásával, valamint a munkafolyamatok végrehajtásával biztosíthatja a átláthatóságot.

Töltse le ezt a sablont Próbálja ki a ClickUp projekt hálózati diagram sablont a belső hálózat kezeléséhez.

Fontolja meg a ClickUp projekt hálózati diagram sablon alkalmazását, hogy eldöntse ügynöksége hálózati architektúráját. Különböző feladatokhoz különböző hierarchiákat és parancsnoki láncokat is beépíthet.

Ezenkívül ez a sablon lehetővé teszi belső hálózati keretrendszerek létrehozását, amelyek magukban foglalják a telefonokat, a Wi-Fi-kapcsolatokat és az interkomokat, vagy nagyobb projektekben több emberre kiterjedő szerepköröket. Akár így, akár úgy, garantáltan bizonyos rendet teremt a projekt működésében.

A ClickUp legjobb funkciói

Feladathoz kapcsolódó diagramok: Az önálló diagramkészítő szoftverekkel ellentétben a ClickUp lehetővé teszi a táblák és a projektfeladatok közvetlen összekapcsolását, így biztosítva, hogy a vizuális elemek továbbra is megvalósíthatók maradjanak.

Több nézetes testreszabás: Váltson Váltson a különböző ClickUp nézetek között, mint például a táblák, Gantt-diagramok, Kanban táblák és listák, hogy a legrelevánsabb perspektívát kapja az adatairól.

Testreszabható irányítópultok: Kövesse nyomon a projekt előrehaladását Kövesse nyomon a projekt előrehaladását a ClickUp irányítópultok segítségével, amelyek adatvezérelt vizuális elemekkel és élő jelentéskészítési funkciókkal rendelkeznek, amelyek könnyen érthető diagramokká alakíthatók.

Több eszközön elérhető: Használja a Whiteboards és Mind Maps alkalmazásokat asztali számítógépen, weben és mobilon a zökkenőmentes, platformok közötti együttműködés érdekében.

A ClickUp korlátai

A Visio-ból nem lehet közvetlenül importálni vagy exportálni a vsdx fájlokat.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Imádom a ClickUp Whiteboards-ot. Ez a kedvencem a brainstorminghoz és a csapatommal való együttműködéshez. A munkámhoz bizonyos mértékű vizuális diagramok készítése is tartozik, amit a ClickUp funkciói rendkívül egyszerűvé tesznek. Miért ne szeretném?

Imádom a ClickUp Whiteboards-ot. Ez a kedvencem a brainstorminghoz és a csapatommal való együttműködéshez. A munkámhoz bizonyos mértékű vizuális diagramok készítése is tartozik, amit a ClickUp funkciói rendkívül egyszerűvé tesznek. Miért ne szeretném?

🔍 Tudta? A folyamatábrák standard szimbólumait (például ovális, téglalap és rombusz) 1960-ban az Amerikai Nemzeti Szabványügyi Intézet (ANSI) állapította meg. A modern diagramkészítő szoftverek még mindig ezeket a szimbólumokat használják!

2. Lucidchart (A legjobb együttműködési diagramok készítéséhez és könnyű használathoz)

via Lucidchart

Ha úgy érzi, hogy összefonódott fájlok és komponensek hálójában rekedt, vagy a Visio verziókezelésével küzd, a Lucidchart valós idejű szerkesztési és intuitív tervezőeszközökkel megoldja ezeket a problémákat. A Visio asztali számítógép-központú megközelítésével ellentétben ez az eszköz böngészőalapú hozzáférhetőséggel büszkélkedhet, és lehetővé teszi a csapatok számára, hogy bárhonnan dolgozhassanak a folyamatábrákon és a hálózati diagramokon.

Ennél is jobb, hogy ez a Mac-hez készült folyamatábra-szoftver vállalati szintű biztonságot és központosított dokumentumkezelést biztosít. Azonban ez nem feltétlenül a legmegfelelőbb megoldás az Ön számára, ha fejlett BPMN-ellenőrzésre vagy offline szerkesztésre van szüksége.

A Lucidchart legjobb funkciói

Könnyű együttműködés megosztott kurzorokkal, megjegyzésekkel és alkalmazáson belüli csevegéssel

A Visio fájlok zökkenőmentes exportálása és importálása az egyszerű átállás érdekében

Bővítse ötleteit, vagy egyetlen kattintással automatikusan generáljon strukturált diagramokat.

Használja ki a reszponzív drag-and-drop felületet, hogy tervezési szakértelem nélkül is diagramokat készíthessen.

A Lucidchart korlátai

Az 500-nál több objektumot tartalmazó diagramok kezelése lassíthatja a válaszadási sebességet.

Az ingyenes verzióban dokumentumonként legfeljebb 60 objektumot lehet létrehozni.

Korlátozott hozzáférés a prémium sablonokhoz

Lucidchart árak

Ingyenes

Egyéni: 9 USD/hó (éves számlázás)

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Lucidchart értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 6100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2140 értékelés)

Mit mondanak a Lucidchartról a valódi felhasználók?

A Lucidchart számomra felhasználóbarát, szebb dokumentumokat/exportokat, jobb felhasználói felületet kínál, és még sorolhatnám. Megnéztem a Visio-t, mivel az IT-részlegünk ezt javasolta, és megdöbbentett, hogy a Visio nem képes egyszerűen importálni a CSV-ből származó alakzatokat. Még a Draw.io importja is jobb volt.

A Lucidchart számomra felhasználóbarát, szebb dokumentumokat/exportokat, jobb felhasználói felületet kínál, és még sorolhatnám. Megnéztem a Visio-t, mivel az IT-részlegünk azt ajánlotta, és megdöbbentett, hogy a Visio nem képes egyszerűen importálni a CSV-ből származó alakzatokat. Még a Draw.io import is jobb volt.

3. draw. io (A legjobb ingyenes és nyílt forráskódú diagramkészítő)

A Draw. io, amely most diagrams.net néven működik tovább, egy ingyenes Visio alternatíva, amely teljesen nyílt forráskódú, webalapú és offline funkciókat kínál. Nem rejti el a funkciókat fizetős szolgáltatások mögé, így ideális választás kisvállalkozások és diákok számára, akik költséghatékony megoldásra vágynak.

A közösség is támogatja, ami azt jelenti, hogy a felhasználók a dedikált ügyfélszolgálat helyett a felhasználói fórumokra támaszkodnak.

A draw.io legjobb funkciói

Diagramok tervezése és szerkesztése internetkapcsolat nélkül is

Fájlok importálása/exportálása .xml, .svg és .vsdx (Visio formátum) formátumban.

Hozzon létre, módosítson és használjon újra testreszabott sablonokat és alakzatokat a hatékonyság érdekében.

Használja a webalkalmazást azonnal, regisztráció és szoftveres kötöttség nélkül.

A draw.io korlátai

A hibaelhárítás inkább a közösségi fórumokra támaszkodik, mint a hivatalos támogatásra.

Nincs automatizálás, AI-vezérelt diagramkészítés és komplex adatvizualizációs eszközök

draw. io árak

Ingyenes (legfeljebb 10 felhasználó)

draw. io értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (410+ értékelés)

Capterra: 4,6 (760+ értékelés)

🧠 Érdekesség: A diagramkészítő szoftverek annyira fejlettek, hogy egyes eszközök képesek a diagramokat különböző programozási nyelvekre lefordítani vagy kódként exportálni!

4. SmartDraw (a legjobb átfogó diagramok készítéséhez sablonokkal)

via SmartDraw

Ez a funkciókban gazdag Visio-alternatíva azoknak a szakembereknek készült, akiknek gyors, kiváló minőségű diagramokra van szükségük anélkül, hogy a nulláról kellene kezdeniük. Legnagyobb előnye a 4500 sablonból és több ezer szimbólumból álló hatalmas könyvtár, ami ideális azoknak a mérnököknek és projektmenedzsereknek, akiknek gyorsan kifinomult vizuális elemekre van szükségük.

A SmartDraw intelligens automatikus elrendezése dinamikusan módosítja a diagramok szerkezetét, amikor elemeket adnak hozzá vagy mozgatnak. Ezenkívül a beépített automatizálás és a Jira, Confluence és Google Workspace integrációja segítségével gyorsan beillesztheti a diagramokat dokumentumokba és prezentációkba.

A SmartDraw legjobb funkciói

Az automatikus igazítási funkcióval tisztább vizuális megjelenést érhet el, és megőrizheti a diagram strukturált felépítését.

Konvertálja az Excel ábrákon szereplő adatokat automatizált diagramokká, grafikonokká és folyamatábrákká.

Alkalmazzon vállalati logókat/színeket, és mentse PDF, PNG vagy Visio formátumban.

A SmartDraw korlátai

A fejlett automatizálási funkciók elsajátítása időt igényel.

Alkalmi összeomlások és az ügyfélszolgálat gyakori elérhetetlensége

SmartDraw árak

Egyéni: 9,95 USD/hó (éves számlázás)

Csapat: 8,25 USD/hó felhasználónként (éves számlázás, minimum három felhasználó)

Webhely: 5 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

SmartDraw értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 280 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (110+ értékelés)

Mit mondanak a SmartDraw-ról a valódi felhasználók?

Főleg a mechanikai és csővezeték-diagram sablonokat használom. Az egyszerű felületnek köszönhetően nagyon könnyű használni. Nagyon tetszik, hogy saját szimbólumokat lehet készíteni, és azokat könyvtárban elmenteni későbbi felhasználás céljából. Tetszik, hogy weboldal alapú, így nem igényel fizikai tárhelyet, csak felhőt. […] A vonalak rögzítése is néha nehézkes, a vonalak nem ahhoz a ponthoz rögzülnek, ahová szeretném, hanem valami máshoz, és ezt nagyon nehéz beállítani.

Főleg a mechanikai és csővezeték-diagram sablonokat használom. Az egyszerű felületnek köszönhetően nagyon könnyű használni. Nagyon tetszik, hogy saját szimbólumokat lehet készíteni, és azokat könyvtárban elmenteni későbbi felhasználás céljából. Tetszik, hogy weboldal alapú, így nem igényel fizikai tárhelyet, csak felhőt. […] A vonalak rögzítése is néha nehézkes, a vonalak nem ahhoz a ponthoz rögzülnek, ahová szeretném, hanem valami máshoz, és ezt nagyon nehéz beállítani.

📖 Olvassa el még: Hogyan készítsünk úszósávos diagramot a Visio programban

5. yED Graph Editor (A legjobb technikai diagramok és automatizált elrendezésekhez)

via yED Graph Editor

A yED Graph Editor egy ingyenes diagramkészítő eszköz, amely mélyreható testreszabási lehetőségeket és automatizált elrendezés-generálást kínál. Ez utóbbi manuálisan igazítja a rendezetlen diagramokat, és a felhasználók több mint 15 intelligens algoritmust is alkalmazhatnak a csomópont-él struktúrák azonnali, olvasható vizualizációkba rendezésére.

Ne feledje, hogy offline segédprogramjai a legtöbb operációs rendszeren működnek, így azoknak a felhasználóknak is megfelelnek, akik helyszíni biztonságot és offline hozzáférést igényelnek. Bár nem rendelkezik valós idejű együttműködési funkcióval, ezt kompenzálja a jobb diagramokhoz szükséges egyéni tulajdonságok leképezésével.

A yED Graph Editor legjobb funkciói

Használja ki a natív eszközöket UML, BPMN, ERD (Crow’s Foot jelölés) és folyamatábrákhoz.

Állítsa be az él-csomópont kapcsolatokat, hogy elkerülje a diagramok következetlenségeit.

Hozzon létre beágyazott algráfokat réteges építészeti diagramokhoz

Adatvezérelt vizuális elemekkel dinamikusan változtathatja a színeket, a vonalstílusokat és a címkéket.

A yED Graph Editor korlátai

Kevesebb előre elkészített sablon, mint a ClickUp, a Lucidchart vagy a SmartDraw esetében.

A felhőalapú csapatmunkához yEd Live szükséges.

yED Graph Editor árak

Ingyenes

yED Graph Editor értékelések és vélemények

G2: 4,5/6 (25+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: Egyes diagramkészítő eszközök „végtelen vászonnal” rendelkeznek, amely egy digitális rajzterület, amelynek nincsenek meghatározott határai, és amely végtelen nagyítást és pásztázást tesz lehetővé.

6. LibreOffice Draw (a legjobb műszaki rajzokhoz)

via LibreOffice

Ez az ingyenes, nyílt forráskódú folyamatábra-szoftver vektoros grafikus szerkesztési funkciói miatt kedvelt, ami megbízható választássá teszi műszaki diagramok és nyomtatásra kész tervek készítéséhez. Legyen szó szervezeti ábrák vázlatáról vagy műszaki rajzok tervezetéről, a LibreOffice Draw precíziós eszközei mindig éles diagramokat eredményeznek.

Az eszköz beépített 3D-objektum-létrehozó eszközökkel rendelkezik, és szorosan integrálódik más LibreOffice alkalmazásokkal. Felülete azonban kissé régimódi, és néhány fejlett funkciója türelmet és gyakorlást igényel.

A LibreOffice Draw legjobb funkciói

Objektumok pixel-pontos igazítása strukturált elrendezésekhez

Használja a kész ikonokat, szimbólumokat és grafikákat a diagramok javításához.

A formák és vonalak automatikus beállítása a pontos műszaki rajzokhoz

A LibreOffice Draw korlátai

Lassú és kevésbé intuitív, mint más, robusztusabb diagramkészítő eszközök

LibreOffice Draw árak

Ingyenes

LibreOffice Draw értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,3/5 (több mint 2200 értékelés)

Mit mondanak a LibreOffice Draw-ról a valódi felhasználók?

A LibreOffice Draw-ban leginkább azt szeretem, hogy milyen egyszerűen lehet vele gyors diagramokat és folyamatábrákat készíteni. Nem túl bonyolult, ezért kiválóan alkalmas kezdőknek, és imádom, hogy teljesen ingyenes. A PDF-ekkel való munkavégzés és a különböző formátumokba való exportálás lehetősége is nagyon praktikus – időt takarít meg, amikor meg kell osztanom a munkámat másokkal.

A LibreOffice Draw-ban leginkább azt szeretem, hogy milyen egyszerűen lehet vele gyors diagramokat és folyamatábrákat készíteni. Nem túl bonyolult, ezért kiválóan alkalmas kezdőknek, és imádom, hogy teljesen ingyenes. A PDF-ekkel való munkavégzés és a különböző formátumokba való exportálás lehetősége is nagyon praktikus – időt takarít meg, amikor meg kell osztanom a munkámat másokkal.

🧠 Érdekesség: Sok diagramkészítő szoftver lehetővé teszi, hogy az alakzatok „kommunikáljanak” egymással. Például összekapcsolhatja az alakzatokat az élő adatokkal, így a diagramok és táblázatok automatikusan frissülnek, amikor az adatok megváltoznak.

7. Miro (A legjobb együttműködésen alapuló ötleteléshez és diagramok készítéséhez)

via Miro

A Miro felhőalapú együttműködési platformja többfelhasználós munkaterületként működik távoli csapatok, terméktervezők és agilis munkafolyamatok számára. Ez azt jelenti, hogy összegyűjtheti a kollektív véleményeket, és több nézőpontot figyelembe véve dolgozhat a vizualizációs technikákon.

Lehetővé teszi az AI használatát a bemeneti paraméterek alapján történő vázlatok létrehozásának felgyorsításához. Ezeknek az előnyöknek ellenére a nagy táblákra való lassú reagálóképessége miatt az elemek betöltése örökké tarthat.

A Miro legjobb funkciói

Próbálja ki a diagramkészítési módot strukturált diagramok létrehozásához és szerkesztéséhez.

Csatlakoztassa a táblázatokat, API-kat és adatbázisokat az élő adatok vizualizálásához.

Bővítse a diagrampéldákat és még többet egy végtelen vásznon

Használja a testreszabható alakzatkönyvtárakat a műszaki programozáshoz

A Miro korlátai

Bonyolult a nagyobb csapatok engedélykezelésének végrehajtása

Alkalmi késések és problémák nagy táblákon

Miro árak

Ingyenes

Starter: 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (7520+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1610+ értékelés)

Mit mondanak a Miro-ról a valódi felhasználók?

Itt nagyon elterjedt a Miro használata. Már többször említettem itt a válaszokban. Határait feszegetjük annak, amit tud. Az egyetlen nagy hiányzó funkció számomra a valódi rétegek és a rétegkezelés. Ha a Miro rendelkezne ezekkel a funkciókkal, akkor valószínűleg elhagyhatnánk más eszközöket, mint például a Gliffy, a draw.io, a Visio és az Archi, és mindent a Miro-ban konszolidálhatnánk.

Itt nagyon elterjedt a Miro használata. Már többször említettem itt a válaszokban. Határait feszegetjük annak, amit tud. Az egyetlen nagy hiányzó funkció számomra a valódi rétegek és a rétegkezelés.

Ha a Miro rendelkezne ezekkel a funkciókkal, akkor valószínűleg elhagyhatnánk más eszközöket, mint például a Gliffy, a draw.io, a Visio és az Archi, és mindent a Miro-ban konszolidálhatnánk.

🔍 Tudta? A globális diagramkészítő szoftverek piaci forgalma 2030-ra eléri az 5,48 milliárd dollárt!

8. Creately (A legjobb együttműködési diagramok készítéséhez, kiterjedt sablonokkal)

via Creately

A Creately adatbázis-alapú munkaközpontként működik, ahol folyamatábrákat hozhat létre és teljes rendszereket térképezhet fel összekapcsolt adatokkal és interaktív elemekkel. Ezenkívül a 50 000 vektoros alakzatot és sablont tartalmazó kiterjedt könyvtárát is felhasználhatja, hogy előnyt szerezzen a bonyolult szoftvertérképek létrehozásában.

A Creately azonban nem biztos, hogy a legjobb választás, ha ingyenes csomagokat keres. Ráadásul korlátozott funkciói miatt a diagramkészítés lassan inkább frusztrálóvá válik, mint produktívvá.

A Creately legjobb funkciói

Próbálja ki a beépített grafikák és ikonok nagy adatbázisát!

A diagramok korábbi verzióit részletes szerkesztési naplóval könnyedén visszakeresheti.

Térképek letöltése PDF, PNG vagy Visio-kompatibilis fájlként

A Creately korlátai

Gyenge nagyítási és kicsinyítési funkciók

Creately árak

Személyes: 8 USD/hó

Csapat: 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 149 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Creately értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 220 értékelés)

Mit mondanak a Createlyről a valódi felhasználók?

Ez tényleg nagyon bosszantó. Megpróbáltam szervezeti ábrát készíteni mindkét módon, sablonból és üres munkaterületről, de mindkét esetben ugyanazt az eredményt kaptam, nem sikerült. A megoldásuk, ha egyáltalán megoldásnak lehet nevezni, egyáltalán nem intuitív. Nagyon-nagyon nehéz volt kicserélni és beilleszteni a képeket. Az alakzatot nem lehetett szerkeszteni. Még a helyzetét sem tudtam megváltoztatni.

Ez tényleg nagyon bosszantó. Megpróbáltam szervezeti ábrát készíteni mindkét módon, sablonból és üres munkaterületről, de mindkét esetben ugyanazt az eredményt kaptam. A megoldásuk, ha egyáltalán megoldásnak lehet nevezni, egyáltalán nem intuitív. Nagyon-nagyon nehéz volt kicserélni és beilleszteni a képeket. Az alakzatot nem lehetett szerkeszteni. Még a helyzetét sem tudtam megváltoztatni.

🔍 Tudta? A modern, robusztus diagramkészítő eszközök mesterséges intelligenciát használnak, hogy a tartalom alapján alakzatokat, összekötő elemeket és elrendezéseket javasoljanak, így felgyorsítva a komplex diagramok létrehozásának folyamatát.

9. Gliffy (A legjobb integrált diagramkészítéshez az Atlassian termékekben)

via Gliffy

A Gliffy lehetővé teszi csapatainak, hogy diagramokat csatoljanak a Jira jegyekhez, köszönhetően a közvetlen integrációnak az Atlassian intuitív felhasználói felületével. Ezenkívül a vizuális elemeket közvetlenül beágyazhatja a Confluence oldalakba, anélkül, hogy platformok között kellene váltania.

Ennek ellenére a Gliffy korlátozott offline képességei és az internetkapcsolattól való túlzott függése megnehezíti a dolgot azoknak a szervezeteknek, amelyek asztali alapú megoldásokra szorulnak.

A Gliffy legjobb funkciói

Készítsen gyorsan professzionális diagramokat bonyolult konfigurációk nélkül

A dokumentáció arculatához igazítsa a színeket, betűtípusokat és vonalstílusokat.

Automatikus frissítéseket kapjon az összes összekapcsolt diagram duplikátumáról

A Gliffy korlátai

A független csatlakozási eszköz rontja a termelékenységét

Gliffy árak

Professional: 10 USD/hó 1–9 felhasználó esetén

Professional: 8 USD/hó 10–50 felhasználó számára

Vállalati: Egyedi árazás

Gliffy értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 220 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 60 értékelés)

🔍 Tudta? A NASA fejlett diagramkészítő eszközöket használ az űrhajó rendszerek, a missziók munkafolyamatai és a vészhelyzeti reagálási tervek feltérképezéséhez.

10. Cacoo (a legjobb integrált együttműködés és diagramkészítéshez)

via Cacoo

A Visio kiváló alternatívájaként a Cacoo beépített videocsevegési funkciójával, többfelhasználós szerkesztési lehetőségével és valós idejű kurzorkövetési funkcióival kerül a figyelem középpontjába. Felhőalapú platformjával, amelyhez jegyzetek és a módosítások története is tartozik, megbízható, első osztályú Visio-alternatívává válik a hibrid csapatok számára.

Ha azonban nagy, bonyolult diagramokat készít, amelyek több csoportosított komponenst igényelnek, akkor érdemes megfontolnia a Cacoo használatát. Sok felhasználó panaszkodott a teljesítmény romlására, ahogy a diagramok mérete nőtt.

A Cacoo legjobb funkciói

Központosítsa az összes kommunikációt a Google Drive, Slack, Dropbox és Atlassian eszközökkel való mélyreható harmadik féltől származó integrációk segítségével.

Használja a Kövess módot, hogy valós időben megtekintse a prezentáló képernyőjét és kövesse a kurzorát.

Vizuális megjegyzéseket adhat hozzá közvetlenül a diagramokhoz a gyors áttekintés érdekében.

A Cacoo korlátai

Több doboz elrendezése a diagramokon belül kihívást jelent

Cacoo árak

Ingyenes

Pro: 6 USD/hó

Csapat: 6 USD/hó felhasználónként

Cacoo értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (210+ értékelés)

Capterra: (4,7/5 (150+ értékelés)

11. EdrawMax (a legjobb nem technikai ismeretekkel rendelkező diagramkészítők számára)

via EdrawMax

Több mint 210 típusú diagram, amelyek olyan területeket fednek le, mint a mérnöki munka, az informatika, az üzleti stratégia és az oktatás, az EdrawMax-ot a Visio jó alternatívájává teszik. Intuitív felülete a Microsoft Word-öt követi, így a tanulási görbe alacsonyabb, mint más adatvizualizációs platformok esetében.

Több fájlformátumot támogat, beleértve a Visio (.vsdx), PDF, PNG és SVG formátumokat, így könnyen megoszthatja és együttműködhet különböző eszközökön.

Az EdrawMax legjobb funkciói

Ábrázoljon folyamatábrákat, hálózati diagramokat, UML-t, gondolattérképeket, elektromos kapcsolási rajzokat és még sok mást.

Használja a sötét módot a jobb láthatóság érdekében hosszabb munkamenetek során.

Használja ki a több mint 20 000 iparág-specifikus sablont a mérnöki, informatikai és üzleti munkafolyamatokhoz.

Az EdrawMax korlátai

A kínált grafikák nem annyira dinamikusak, mint más eszközöké.

EdrawMax árak

Életre szóló: 99,99 USD (éves számlázás)

Éves: 45,99 USD (éves számlázás)

Életre szóló csomag: 125,99 USD

Csapat: 8,43 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

EdrawMax értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (70 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (205 értékelés)

12. Coggle (alap- és középhaladó szintű nyilvános gondolattérképek létrehozásához ideális)

via Coggle

Bár a listánk végén szerepel, a Coggle mégis megérdemli a helyét, mivel az egyszerűségre és a kreativitásra helyezi a hangsúlyt. Minimalista felületén részletes, színes gondolattérképeket és folyamatábrákat hozhat létre kiterjedt képzés nélkül. Ezenkívül korlátlan képfeltöltési lehetőséget és hurok- és keresztágak létrehozásának lehetőségét is biztosít.

Ugyanakkor még mindig hiányoznak belőle a Visio vagy az EdrawMax programokban megtalálható fejlett technikai diagramkészítési funkciók.

A Coggle legjobb funkciói

Készítsen korlátlan számú nyilvános gondolattérképet ötleteléshez, ötletek rendszerezéséhez és másokkal való együttműködéshez.

Használja a kész brainstorming és gondolattérkép sablonokat

Használja ki a rugalmas gondolattérképek előnyeit hurkokkal, keresztlinkekkel és több kiindulási ponttal.

A Coggle korlátai

Nem lehet színeket hozzáadni egy ág egyes részeire

Coggle árak

Ingyenes

Awesome: 5 USD/hó felhasználónként

Szervezet: 8 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Coggle értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/6 (35+ értékelés)

Készítsen nagy hatású diagramokat a ClickUp segítségével

A megfelelő Microsoft Visio alternatíva kiválasztása az Ön egyedi igényeitől függ, legyen szó fejlett automatizálásról, valós idejű együttműködésről vagy költséghatékony lehetőségekről.

Bár a listán szereplő mind a 12 eszköz egyedi előnyökkel rendelkezik, a ClickUp kiemelkedik a leginkább sokoldalú megoldásként, amely hatékony diagramkészítési képességeket ötvöz robusztus munkafolyamat-kezelési funkciókkal.

A ClickUp Whiteboards, Mind Maps és Automations segítségével egyetlen platformon belül zökkenőmentesen vizualizálhatja a folyamatokat, ötleteket gyűjthet és egyszerűsítheti a komplex munkafolyamatokat. A diagramokat közvetlenül a feladatokhoz kapcsolva biztosítja, hogy azok megvalósíthatóak maradjanak, és semmi ne vesszen el a fordítás során.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!